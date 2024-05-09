Hogyan készítsünk munkavállalói útvonaltervet?

Minden munkavállaló célja, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa a munkában. Ma azonban csak a munkavállalók 41%-a érzi úgy, hogy optimálisan teljesít.

A teljesítmény és a készségek közötti szakadék áthidalása és a munkavállalók fejlődésének elősegítése a szervezet felelőssége. Ennek hatékony módja a csapat útjának feltérképezése a munkavállalói útiterv segítségével. Ha ezt megfelelően végzik, akkor növeli a munkavállalók megtartását, fokozza az elkötelezettségüket és javítja az általános élményt.

Ebben az útmutatóban megvizsgáljuk az alkalmazotti útvonal térkép fogalmát, beleértve annak meghatározását, az Ön szervezetének nyújtott előnyeit, valamint azt, hogy hogyan hozhat létre egyet hat egyszerű lépésben.

Mi az alkalmazotti útvonal térkép?

Az alkalmazotti út magában foglalja mindazt, amit egy személy tesz, érez és magába szív, attól kezdve, hogy meglátja az állásleírást egy állásportálon, egészen addig, amíg el nem hagyja a szervezetet.

Ez a keretrendszer – amely a HR-esek kedvence – lehetővé teszi a vezetők számára, hogy az alkalmazottak tapasztalatainak minden aspektusát értékeljék a szervezetnél töltött idő alatt.

Az alkalmazotti útiterv segítségével vizualizálhatja az egyes alkalmazottak vállalatánál szerzett tapasztalatait, a felvételtől a távozásig. A cél az, hogy: Azonosítsa a jelenlegi munkavállalói élmény javításának területeit

Teremtsen lehetőségeket az alkalmazottak munkájának értéknövelésére, és alakítson ki pozitív alkalmazotti élményt!

Gyűjtsön valós idejű visszajelzéseket az alkalmazottaktól arról, hogy mi működik számukra és mi nem.

Mérje fel az alkalmazottak elégedettségi szintjét, és tegyen korrekciós intézkedéseket annak javítása érdekében.

Írjon pontosabb és relevánsabb munkaköri leírásokat

Tájékoztassa költségvetését, és allokálja azt olyan területekre, amelyek növelik az alkalmazottak elkötelezettségét.

A munkavállalói élménytérkép előnyei a munkavállalók és a vezetők számára

A motivált, elkötelezett munkavállalók hozzák a sikert a szervezetének. Azonban nem tud értéket teremteni a munkavállalók számára, ha nem tudja, hogy jelenleg hogyan teljesít, vagy hogy mi az, amit ők fontosnak tartanak. Itt jönnek képbe a munkavállalói útvonal térképek.

Az alkalmazotti élménytérkép használata számos előnnyel jár mind az alkalmazottak, mind a vezetők számára.

Hogyan segít az alkalmazotti élménytérkép az alkalmazottaknak?

Az alkalmazotti útitervből nyert betekintés segít a szervezeteknek megtalálni a módját az alkalmazottak elégedettségének növelésének.

Ahogy a vállalat intézkedéseket hoz az alkalmazotti élmény hiányosságainak orvoslására, az alkalmazottak boldogabbnak fogják érezni magukat a munkahelyükön.

Így motiváltabbak lesznek a magas színvonalú munkavégzésre.

Hogyan segíti a munkavállalói élménytérkép a vezetőket?

Az alkalmazotti útiterv egyfajta kapu, amelyen keresztül betekinthet alkalmazottai teljesítményébe és megismerheti, mi áll a sikerük útjában. Gondoljon rá úgy, mint alkalmazottai tapasztalatainak összességére, amelyeket rendkívül vizuális és könnyen érthető módon fejeznek ki.

A vizuális térkép, mint például az alkalmazotti útitérkép, lehetővé teszi az érdekelt felek és a vezetés számára, hogy sokkal jobban megértsék az alkalmazottak szervezetben szerzett tapasztalatait. Ezáltal megtudhatják, mi működik a jelenlegi alkalmazotti élményben, és mi nem.

A vezetők az alkalmazotti útiterv-térkép segítségével javítják az egyes alkalmazottak vállalaton belüli élményét, és versenyelőnyt szereznek a tehetségek terén.

Amikor az alkalmazottak önként maradnak, a vezetők idejüket arra fordíthatják, hogy tehetséges, magas teljesítményű munkatársakból álló tehetségbázist építsenek ki, ahelyett, hogy a magas fluktuációs rátával kellene foglalkozniuk. Ez segít nekik a források, a költségvetés stb. prioritásainak meghatározásában, valamint az alkalmazottak szerepeinek tisztázásában is.

Ezenkívül az alkalmazotti útitervből nyert betekintés segítségével a vezetők és menedzserek megtalálhatják a módját annak, hogy olyan munkaköröket és juttatásokat alakítsanak ki, amelyek magas színvonalú tehetségeket vonzanak és készen állnak az érdeklődő jelöltekkel a toborzási igényeik kielégítésére.

5 fontos alkalmazotti út szakasz

Minden munkavállaló egy sor szakaszon megy keresztül – attól a pillanattól kezdve, hogy jelentkezik az állásra, egészen a távozásáig. Ez az út az alkalmazotti életciklus öt szakaszán halad át:

1. szakasz: Toborzás

A toborzási szakasz magában foglalja az alkalmazott felvételével járó összes lépést, beleértve olyan fontos szempontokat, mint:

Mennyi időbe telik és mennyibe kerül egy potenciális jelölt felvétele?

Az állásajánlatok elfogadásának aránya

Az új alkalmazottak minősége

A vállalati álláshirdetések vonzereje

A jelöltek elkötelezettségének szintje az interjúfolyamat során.

A toborzó csapatok gyakran használnak HR-sablonokat a felvételi folyamat ezen szakaszának javítására.

Töltse le ezt a sablont Ezzel a sablonnal jobban megértheti, hogy milyen típusú személyzetre van szüksége a szervezetének a célok eléréséhez.

Például a ClickUp személyzeti terv sablonja lehetővé teszi HR-csapatának, hogy átfogó személyzeti tervet készítsen, amely:

Megjeleníti az egyes csapattagok rendelkezésre állását

Megkönnyíti a feladatok kiosztását a rendelkezésre állás alapján

Átfogó áttekintést nyújt az összes csapattagról és azok készségeiről.

A toborzási vezetők a tervet alapul véve alkalmazhatják a munkavállalókat a készségek, a szakértelem és a rendelkezésre álló források alapján.

🎯Olvassa el még: 10 ingyenes személyzeti terv sablon toborzók számára

2. szakasz: Beilleszkedés

A beilleszkedési szakasz az első néhány munkahétre utal, amikor az új alkalmazottak megismerkednek a vállalat folyamataival és munkatársaival.

A HR-csapatok általában alkalmazotti kézikönyveket készítenek, hogy segítsék az új munkavállalók gyorsabb beilleszkedését, és tisztázzák szerepeiket és felelősségeiket. Ez beilleszkedési szoftverek segítségével is elvégezhető.

A jól megtervezett és végrehajtott munkavállalói beilleszkedési folyamat segít a munkavállalóknak abban, hogy hatékonyabbá váljanak a munkájukban, és hosszú távú kapcsolatokat építsenek ki a szervezettel.

3. szakasz: Fejlesztés

A fejlesztési szakasz arra összpontosít, hogy segítse az alkalmazottakat különböző ütemben fejleszteni készségeiket és szakértelmüket.

Ez magában foglalja a munkavállalók teljesítményének felülvizsgálatát a termelékenység és az eredmények mérése, a csapatmunka és más soft skill-ek értékelése, valamint a karrierrel kapcsolatos törekvések megértése érdekében. Ez segít a vezetőknek abban, hogy lehetőségeket kínáljanak a munkavállalók számára készségeik bővítésére. Emellett lehetőséget teremt fokozatos előrelépésekre is, például szerepkörváltásra, előléptetésre stb.

A HR-csapatok különféle tehetségmenedzsment szoftverek segítségével ösztönözhetik a kezdeményezéseket. Egyes vállalatok speciális képzési szoftverekkelképzési programok keretében segítik az alkalmazottak továbbképzését vagy munkateljesítményük javítását.

4. szakasz: Megtartás

A megtartási szakasz magában foglalja a munkavállalók teljesítményének fenntartását, fejlődésük elősegítését és a vállalat sikeréhez való folyamatos hozzájárulásuk ösztönzését.

Ebben a szakaszban a vállalatnak gondoskodnia kell arról, hogy az alkalmazottak elkötelezettnek érezzék magukat a vállalat küldetése iránt, és motiváltak legyenek a legjobb teljesítmény nyújtására.

A szervezetek stratégiákat alkalmaznak a tehetségek megtartására, például:

Inkluzív szülői szabadságra vonatkozó szabályzatok

Hosszabb szabadság és szabbatikus szabadság lehetőségei

Jutalmazási és elismerési programok

ESOP-ok és pénzügyi ösztönzők a legjobb teljesítményt nyújtók számára

Lehetőség távoli vagy hibrid munkavégzésre

Munkahelyi évfordulók, születésnapok stb. megünneplése.

5. szakasz: Kilépés

A kilépési szakasz azokra az alkalmazottakra vonatkozik, akik elhagyják a vállalatot (nyugdíjazás, élethelyzetváltozás, más szervezeteknél felmerült lehetőségek stb. miatt). Itt a HR-csapat kilépési interjúkat folytat, hogy megértse, mi nem működött jól az alkalmazott tapasztalatában, és javítson a helyzeten.

6 lépés az alkalmazotti útvonal térkép elkészítéséhez

A munkavállalók meghallgatása a szervezeten belüli utazásuk minden szakaszában képezi a szilárd munkavállalói élménytérkép alapját. De hol is kezdje?

Végigmenünk az alkalmazotti útvonal térkép elkészítésének lépésein, hogy jobban megérthesse alkalmazottai egyéni igényeit.

Használja ezt a 6 lépésből álló ellenőrzőlistát egy átfogó térkép elkészítéséhez, amely kiemeli a fontos mérföldköveket, a kulcsfontosságú pillanatokat és az alkalmazottai számára fontos tényezőket.

1. lépés: Határozza meg az alkalmazottak személyiségét

Az alkalmazotti élménytérkép elkészítésének első lépése az alkalmazottak szegmentálása és az alkalmazotti személyiségprofilok létrehozása. Ne alapozza az alkalmazotti személyiséget olyan részletekre, mint a demográfiai adatok. Ehelyett szegmentálja az alkalmazottakat a munkakörök (például egyéni munkatárs, csapatvezető stb.), csoportok (például távoli vagy helyszíni alkalmazottak, új alkalmazottak vagy tapasztalt vezetők stb.), funkciók (például pénzügy, marketing stb.) és szintek alapján.

Például egy kezdő tervező munkavállalói élménytérképe eltér majd egy középvezetői pozícióban lévő marketingmenedzserétől.

Miután meghatározta az alkalmazottak személyiségét, rangsorolja, melyik személyiségeket térképezze fel először.

Profi tipp: Az alkalmazotti személyiségprofilok létrehozásakor feltétlenül vegye figyelembe az alkalmazottak szószólóit és azokat a korábbi alkalmazottakat is, akik esetleg visszatértek a vállalathoz, hogy átfogóbb képet kapjon arról, mit szeretnének az alkalmazottak, és hol hibázott a szervezet.

2. lépés: Az érintkezési pontok azonosítása

Ezután dokumentálnia kell az alkalmazott szervezeténél töltött ideje alatti interakciókat – a toborzástól a távozásig. Kérjen visszajelzést a többfunkciós csapatoktól és osztályoktól, hogy átfogóbb visszajelzést kapjon.

A megfelelő érintési pontok azonosításához tekintse át személyiségének tapasztalatait öt kulcsfontosságú szakaszban, valamint az egyes szakaszokhoz tartozó tevékenységeket és beavatkozásokat:

Toborzás: álláshirdetések, interjúk, szerződéses tárgyalások és véglegesítés

Beilleszkedés: Az első naptól kezdve az alkalmazott teljes integrációjáig tartó interakciók a szervezeten belül.

Fejlesztés: Teljesítményértékelések, készségfejlesztési lehetőségek, képzési beavatkozások, növekedési lehetőségek

Megtartás: A munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét elősegítő munkaköri elemek, pl. juttatások, szabadságpolitika, munkával való elégedettség, elismerés stb.

Kilépés: Kilépési interjúk, amikor a munkavállalók felmondanak, a kilépési folyamat

Alternatív megoldásként, ha szervezetében van egy meghatározott szerepkör-fejlődési rendszer, használja az időt jelölőként a személyiség élményének ábrázolásához. Használja ezt a példát, és módosítsa saját igényeinek megfelelően:

Nulla nap (az első nap előtt)

Első nap

30 nap alatt

60 nap

90 nap alatt

Egy év telt el

Két év telt el

Kilépés

3. lépés: Ismerje meg az alkalmazottak igényeit

A harmadik lépés során feltérképeznie kell az alkalmazottak visszajelzéseit és az egyes interakciók hatását az alkalmazotti életciklus minden szakaszára.

Ehhez vegye figyelembe az alkalmazotti élményt befolyásoló összes lehetséges tényezőt. Sorolja fel az egyes szakaszokhoz tartozó folyamatokat, hogy biztosan minden fontos alkalmazotti élményt lefedjen.

Tegyük fel például, hogy alkalmazottja a toborzási szakaszban van. Az alkalmazotti élmény felülvizsgálatához és feltérképezéséhez kritikus fontosságú folyamatok a következők:

Az álláshirdetés közzététele releváns platformokon, például a LinkedIn-en, a Glassdoor-on stb.

Személyre szabott e-mailekkel vagy üzenetekkel forduljon a jelöltekhez

Interjúk koordinálása a felvételi csapattal

Interjúk készítése személyre szabott kérdőívvel

Kommunikáció a jelöltekkel a jelentkezésük státuszáról

Virtuális vagy személyes hálózati események szervezése potenciális jelöltek számára

Erőforrások és útmutatók biztosítása a vállalati kultúráról és értékekről

Betekintést nyújt a csapat felépítésébe és a szervezeten belüli lehetséges karrierutakba.

Az alkalmazotti utazást különböző formátumokban ábrázolhatja, például listaként vagy idővonalaként.

Amikor az alkalmazottakkal brainstormingot tart, hogy megértsd a munkahelyi szakmai céljaikat, használd a ClickUp karrierút-sablonját, amely egyedi, azonnal használható sablon .

Töltse le ezt a sablont A ClickUp karrierút sablonjával vizualizálhatja az egyes csapattagok karrierútját.

Ez a sablon ideális:

Olyan karrierutak létrehozása, amelyek integrálják a személyes karrierterveket és a szervezeti célokat

Az alkalmazottak elkötelezettségének, fejlődésének és tanulásának lehetőségeinek bemutatása

Az egyes munkavállalók szakmai célok felé tett előrehaladásának nyomon követése a hatékony csapatmenedzsment érdekében

Tervezés és S. M. A. R. T mérföldkövek meghatározása minden csapattag számára

Profi tipp: Használjon karrierútvonal-sablonokat a karrierfejlesztési lehetőségek azonosításához, és támogassa alkalmazottait egy mérföldkövekre épülő útitervvel.

4. lépés: A jelenlegi munkavállalói élmény feltérképezése

A munkavállalói élmény megtervezése magában foglalja az összes olyan kulcsfontosságú pillanat integrálását, amely fontos a munkavállalók számára. Ebben segít az empátia térkép sablon, amelynek segítségével megértheti munkavállalói gondolkodásmódját.

A munkavállalói útitervet a lehető legrészletesebben kell elkészíteni, beleértve a munkavállalók számára szükséges kritikus erőforrásokat és az összes folyamatot, amelyet a munkavállalóknak minden szakaszban el kell végezniük.

Mivel nagyon sok változó tényezőt kell figyelembe venni, egy olyan vizuális eszközre van szükség, mint a ClickUp Mind Maps, hogy könnyen vizualizálhassa az alkalmazotti útvonal térképet:

Kössön összefüggéseket az alkalmazottak igényei és a folyamatok között a ClickUp Mind Maps segítségével

Dolgozzon együtt az alkalmazottakkal az út térképének elkészítésében, és frissítse a tartalmat a eszköz drag-and-drop csomópontjaival. Készítsen feladat- vagy csomópont-alapú gondolattérképeket attól függően, hogy milyen típusú alkalmazotti utat szeretne feltérképezni.

5. lépés: Azonosságok azonosítása valós idejű munkavállalói visszajelzésekkel

A jelenlegi munkavállalói élményben fellelhető hiányosságok és értékteremtési lehetőségek azonosításának legjobb módja az, ha pillanatnyi információkat szerez a munkavállalók céljairól.

Ismernie kell munkavállalói szakmai törekvéseit, hogy biztosíthassa a zökkenőmentes és releváns munkavállalói élményt.

A ClickUp Goals segítségével rendkívül egyszerűen megtervezheti az alkalmazottak céljait:

Személyre szabott célokat hozhat létre és nyomon követheti az előrehaladást egyetlen gombnyomással

Használja ezt a funkciót, hogy nyomon követhető célokat állítson fel az alkalmazotti utazás során. Akár OKR-eket, heti alkalmazotti eredménykártyákat stb. állít fel, minden célját egyértelmű ütemtervvel és mérhető célokkal határozhatja meg. Ráadásul a vezetők időt takaríthatnak meg az automatizált előrehaladás-követési folyamatnak köszönhetően.

Miután meghatároztad a célokat, ideje létrehozni egy mechanizmust a szakasz- vagy időalapú munkavállalói visszajelzések gyűjtésére. Találkozz a munkavállalókkal ott, ahol vannak, és szerezz őszinte, friss visszajelzéseket a munkavállalói utazásukról.

A következő kérdések segítségével fedezze fel az egyes szakaszok mintáit:

Mely szakaszokról érkeznek pozitív vagy negatív visszajelzések?

Vannak-e közös érzelmek a különböző szakaszokban? Lehet-e ezeket azonnal kezelni?

A megfelelő időpontra várás helyett azonnal visszajelzést kér?

Például, ha egy munkavállaló panaszkodik, hogy a munkaköri leírás nem felel meg a napi feladataival, akkor a felvételi szakaszban módosíthatja a munkaköri leírást.

Íme egy eszközökből álló ellenőrzőlista, amelynek segítségével a leghatékonyabban gyűjtheti össze az alkalmazottak visszajelzéseit:

Névtelen felmérések az új munkavállalók beilleszkedéséhez

NPS-felmérések nyitott szöveges kiegészítő kérdésekkel

Egyéni magáninterjúk

Éves munkavállalói elkötelezettségi felmérések

Kilépési interjúk

Jelenlegi vagy korábbi munkavállalók online értékelései olyan weboldalakon, mint az Indeed, a Glassdoor stb.

Virtuális javaslatdobozok

6. lépés: Változtatások végrehajtása és a siker mérése

A kapott visszajelzések alapján itt az ideje, hogy a visszajelzéseket tettekre váltsa. Hol és hogyan is kezdje?

Miután megértette a visszajelzéseket és azok hatását az alkalmazotti élményre, el kell döntenie, mely visszajelzésekre kell először reagálnia. Emellett figyelembe kell vennie a változásokhoz szükséges költségvetést és erőforrásokat is.

A változtatások végrehajtása után felülvizsgálja az alkalmazotti utazásokat, és rendszeresen értékelje azokat, hogy azok megfeleljenek az alkalmazottak aktuális igényeinek. Az alkalmazotti utazások sikerének mérése ugyanolyan fontos, mint azok létrehozása.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az információgyűjtési folyamat felgyorsításához. Három AI-alapú eszközzel segíti az alkalmazottakkal kapcsolatos információk kezelését, a feladatok automatizálását, az alkalmazottakkal kapcsolatos kérdések megválaszolását és személyre szabott tartalom létrehozását a csapat számára – mindezt egy AI-asszisztens segítségével.

Hagyja, hogy a ClickUp Brain néhány kattintással megírja az e-mail válaszokat és finomítsa a szöveget

Íme egy áttekintés a három rendelkezésre álló AI eszközről:

AI Knowledge Manager: Azonnali, pontos és kontextusba ágyazott válaszokat kap a ClickUp-ban rögzített, alkalmazottaival kapcsolatos bármely információra, például hogy jelenleg milyen pozícióban vannak, milyen projektekben vesznek részt stb.

AI projektmenedzser: Lehetővé teszi a feladatok, a haladásról szóló frissítések és az állapotjelentések automatizálását az alkalmazottai számára, így nem kell időt pazarolnia olyan manuális munkákra, mint az alkalmazottai teljesítményjelentéseinek elkészítése, a feladatvégrehajtási arányok adatainak elemzése stb.

AI Writer for Work: Írási asszisztensként is funkcionál, segítve Önt dokumentumai, írási stílusa, hangneme és válaszaik tökéletesítésében; az eszköz lehetővé teszi táblázatok, átiratok és sablonok létrehozását is alkalmazottai számára. Néhány gyakori alkalmazási terület a projektleírások nyelvtani és helyesírási hibáinak ellenőrzése, belső kommunikációs e-mailek létrehozása stb.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt hatékony e-maileket készítsen

Használja ki az AI segítségét, és hajtsa végre a változásokat okosabban és hatékonyabban.

Mit kell tartalmaznia az alkalmazotti útitervnek?

Egy hatékony munkavállalói útitervnek megvannak a maga elengedhetetlen elemei és követendő referenciaértékei. Használja ezeket a tippeket az útiterv minőségének javításához:

Gyűjtse össze és elemezze a munkavállalók visszajelzéseit

A ClickUp alkalmazott visszajelzés sablonjával beépítheti az alkalmazottak visszajelzéseit, hogy alkalmazottai élményét inkluzívabbá és méltányosabbá tegye, miközben csökkenti az alkalmazottak elvárásainak és a valóság közötti különbséget.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp munkavállalói visszajelzési sablon segítségével megtudhatja, mit gondolnak a munkavállalók a vezetésről, a vállalati kultúráról, a fizetésekről, a juttatásokról és a munkakörnyezetről.

Használja ezt a sablont, hogy megértse, mit gondolnak az alkalmazottai a vállalatról, annak vállalati kultúrájáról, vezetéséről stb. Ez segít abban is, hogy érdemi visszajelzéseket gyűjtsön az alkalmazottaktól, és nyomon kövesse az idő múlásával változó véleményüket.

Az ötlet az, hogy felmérje alkalmazottai jelenlegi lelkiállapotát és értékelje érzelmi állapotukat minden egyes lépésnél – ez egy olyan all-in-one eszköz feladata, mint a ClickUp HR menedzsment platform:

Egyszerűsítse a toborzást, az új munkavállalók beillesztését és a munkavállalók fejlesztését a ClickUp all-in-one HR menedzsment platformjával

Használja ezt a szoftvert kvalitatív és kvantitatív visszajelzések gyűjtésére, és hozza létre a legjobb beilleszkedési élményt. Az eszköz testreszabható nézeteket kínál a csapat összehangolásához és egy központi hub létrehozásához a fontos munkavállalói információk számára.

Használjon agilis szoftvert az alkalmazotti út térképének javításához

A munkavállalók visszajelzéseinek megfelelő időben történő rögzítése kulcsfontosságú. Ha ezt a csapatnak manuálisan kell elvégeznie, az értékes erőforrások és idő pazarlása. Itt jön jól a ClickUp-hoz hasonló agilis szoftverek használata az agilis módszerek bevezetéséhez. Ezzel a következőket érheti el:

Gyűjtsön valós időben visszajelzéseket a munkavállalóktól különböző érintkezési pontokon, és szerezzen naprakész betekintést tapasztalataikba, amikor azok megtörténnek.

Kövesse nyomon a változásokat és a munkavállalók visszajelzései alapján végrehajtott fejlesztéseket, és gondoskodjon arról, hogy a munkavállalók aggályait gyorsan kezeljék.

Összevonja a különböző csapatok, osztályok és pozíciók visszajelzéseit, hogy mindenki egyformán értse, mi működik jól, és ösztönözze a csapatok közötti együttműködést .

Ismételje meg és alakítsa ki az alkalmazotti útiterv-készítési folyamatot, és gondoskodjon arról, hogy az releváns és hatékony maradjon.

Vonja be az alkalmazottakat az alkalmazotti útiterv kidolgozásának folyamatába, és növelje elkötelezettségüket.

Profi tipp: Integrálja munkavállalói élményprogramját HR-szoftverébe, és hozzon létre triggereket, amelyek visszajelzéskéréseket küldenek, amikor egy munkavállaló bizonyos feladatokat teljesít, meghatározott mérföldköveket ér el stb.

Elemezze az egyes szakaszokat több szempontból

A munkavállalói út minden szakasza egyedi, ezért alaposan meg kell vizsgálni annak különböző összetevőit.

Például, ha egy szakaszt kizárólag az alkalmazottak szemszögéből nézzük, akkor könnyen figyelmen kívül hagyhatunk olyan fontos tényezőket, amelyek a jelenlegi üzleti kihívásokhoz kapcsolódnak.

Vegyük a következő forgatókönyvet: Tegyük fel, hogy az alkalmazotti utazás „fejlesztési” szakaszát elemzi. Ha kizárólag az alkalmazottak tapasztalataira koncentrál, akkor felismerheti, hogy több képzési lehetőségre van szükség.

Ha azonban további tényezőket is figyelembe vesz, például a technológia és az iparági szabványok legújabb változásait, akkor rájöhet, hogy a képzési források hiánya a költségvetési korlátok és az elavult képzési anyagok miatt alakult ki – ez egy mélyebb és szélesebb perspektívát nyújt a csapatának.

Értékelje végső céljait, és figyeljen az érintett személyekre

A releváns szerepkörök bevonása az értékelésbe segít egyértelműen meghatározni az alkalmazotti útitervet. Példák: HR-csapat, L&D-képviselő, többfunkciós alkalmazotti képviselők, vállalati kommunikációs csapat és első vonalbeli vezetők.

Ez segít megérteni a következőket:

Hogyan néz ki az ideális utazási térkép?

Hogyan befolyásolja az alkalmazotti utazás a szervezeti eszközöket és rendszereket?

A megoldani kívánt problémák

Hogyan mérjük a sikert és hogyan hangoljuk össze azt a szervezet végső céljaival?

Mit kell elkerülni az alkalmazotti útitervben?

Most nézzük meg, mit kell elkerülni az alkalmazotti útitervben.

Ne alkalmazzon univerzális megközelítést

Nincs két egyforma munkavállaló, és ugyanígy egyedi az egyes munkavállalók vállalaton belüli útja is. Minden munkavállaló egyedi tapasztalatokkal, készségekkel és törekvésekkel rendelkezik. Ha nem igazítja a munkavállalói utat az egyéni igényekhez és célokhoz, akkor nem fogja tudni növelni az elkötelezettséget, az elégedettséget és a termelékenységet.

Használjon olyan eszközöket, mint a gondolattérképek, a post-it cetlik vagy a ClickUp Whiteboards, hogy létrehozzon egy hatékony, személyre szabott munkavállalói útitervet :

Dolgozzon együtt a csapattal, és használja a világ egyetlen virtuális tábláját

A ClickUp Whiteboards segítségével központosított helyről koordinált cselekvésekbe alakíthatja át csapata ötleteit.

A sablon használata nagyszerű, de ne féljen saját igényeinek megfelelően alakítani, és személyre szabott munkavállalói útitervet készíteni a különböző munkavállalói személyiségekhez.

Ne felejtse el időről időre felülvizsgálni az alkalmazotti útvonal térképét!

Természetesen minden munkavállalói útiterv más és más a különböző szegmensekben. Ugyanakkor ez egy folyamatosan fejlődő entitás, amely a szervezet növekedésével és a munkavállalók igényeinek változásával együtt változik. Folyamatosan vizsgálja felül az útitervet, és végezzen olyan változtatásokat, amelyek tükrözik a jelenlegi valóságot.

Az alkalmazotti útvonal térkép elkészítése: összefoglalás Határozza meg alkalmazottai személyiségét

A mérhető érintkezési pontok azonosítása

Ismerje meg az alkalmazottak igényeit minden szakaszban

Térképezze fel a jelenlegi munkavállalói élményt különböző szempontokból

Használja a belső visszajelzéseket az élmény hiányosságainak azonosításához

Személyre szabhatja és javíthatja az alkalmazotti utazást, majd rendszeres időközönként újraértékelheti azt.

Tartsa szem előtt a végső célt

A jó munkavállalói útiterv háromszoros hatása

Az alkalmazotti útvonal térkép három egymással összefüggő módon hat a szervezetre:

Alkalmazottközpontú munkahelyi kultúra kialakítása

Ha figyelembe veszi az alkalmazottak visszajelzéseit és megalapozott döntéseket hoz, megérti majd, melyek a legfontosabb pillanatok, és hogyan befolyásolják az alkalmazottak élményét.

A stratégiai betekintés és az olyan kulcsfontosságú mutatókra vonatkozó adatok , mint a fluktuáció, az elkötelezettség és a termelékenység, munkakultúrája és gondolkodási folyamata alkalmazott-központúbbá válik.

Javítja az ügyfél-elégedettségi mutatókat

Ahogy alkalmazottai új céltudatossággal végzik munkájukat, ügyfelei is elégedettebbek lesznek a magasabb színvonalú szolgáltatással. Az ügyfél-elégedettségi mutatók emelkedésével valószínűleg több ügyfél lesz hűséges a márkájához, és hosszú távú márka-támogató lesz.

Növeli a munkaerő motivációját

Az alkalmazotti útiterv feltárja az alkalmazotti élmény rejtett aspektusait. Ezek a láthatatlan élmények lehetőséget kínálnak az alkalmazottak igényeinek kielégítésére és túlteljesítésére. Az alkalmazotti élmény javulásával az alkalmazottak boldogabbak és motiváltabbak lesznek.

Készítsen pozitív munkavállalói utazást a nulladik naptól kezdve a ClickUp segítségével

Az alkalmazottak élményének optimalizálása az egyes alkalmazottak útjának feltérképezésével és az alkalmazottak minden szakaszban történő meghallgatásával kezdődik. Az olyan agilis szoftverek használata, mint a ClickUp, segít megérteni az alkalmazottak érzelmi, mentális és karrier céljait. Kritikus pillanatokban kapcsolatba léphet az alkalmazottakkal, és visszajelzést kaphat arról, hogy mi működik számukra, és mi nem.

Az alkalmazotti útitervből nyert betekintés segít Önnek javítani – és tökéletesíteni – az alkalmazotti élményt. Időbeni intézkedésekkel szervezete szilárd helyet foglalhat el az alkalmazottak tudatában, és hosszú távon elnyerheti lojalitásukat.

Használja ki a ClickUp segítségével ezt a hatékony vizualizációs technikát, és készítsen egy értelmes munkavállalói útitervet, amely tartalmazza az összes fontos pillanatot. Regisztráljon most!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hogyan készítsünk élménytérképet?

Az alkalmazotti élménytérkép elkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket: