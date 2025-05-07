10 Tempo alternatíva az idő és a termelékenység nyomon követéséhez 2025-ben

Képzelje el a következő helyzetet: úgy becsülte, hogy egy feladat elvégzése egy órát vesz igénybe. Azonban miután nekilátott a munkának, néhány kihívással szembesült, és a feladat elvégzése körülbelül két órát vett igénybe.

Ilyen helyzetekben az időgazdálkodás és a határidő meghatározása az ügyfél számára kihívást jelent. Itt jönnek képbe az olyan időgazdálkodási eszközök, mint a Tempo.

Az időkövető szoftver megkönnyíti a számlázható órák rögzítését és segít javítani a személyes termelékenységet.

Akár önálló szabadúszó, akár 9-5-ös munkavállaló, elengedhetetlen, hogy meghatározza az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt. Ha tudja, mennyi időbe telik egy adott feladat elvégzése, könnyebben becsülheti meg a szükséges erőfeszítést és reális határidőket állapíthat meg, ami viszont segít elérni a magasabb sikerarányt.

Bár a Tempo segíthet ebben, a Tempo munkaidő-nyilvántartásainak vannak bizonyos korlátai, például:

A munkavállalók tétlen idejének ellenőrzésére való képtelenség

A mobilalkalmazás nem rendelkezik intuitív funkciókkal, és nem teszi lehetővé a munkavállalók műszakjainak ütemezését.

Nem tudja beszerezni a fejlett alkalmazotti termelékenységi jelentéseket, amelyek minden projektmenedzsment számára elengedhetetlenek.

Ha Tempo alternatívát keres, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb alternatíváról.

Mit kell keresnie a Tempo Timesheet alternatíváiban?

A Tempo egy időkövető eszköz, amely az Atlassian felhőalapú platformjának része. Különböző szolgáltatásokat tartalmaz, többek között a Tempo Planner, a Tempo Budgets, a Tempo Cost Tracker és a Tempo Timesheets alkalmazásokat.

Bár a Tempo kiválóan alkalmas az idő nyomon követésére és egyszerű projektmenedzsment feladatok elvégzésére, egyes alternatívák segítségével ennél is többet elérhet. Olyan alternatívát kell találnia, amely a Tempo összes alapvető funkcióját és még többet is kínál. A Tempo alternatíváiban keresendő legfontosabb funkciók a következők:

Könnyű időkövetés : Ha több projekten dolgozik, akkor a feladatok vagy megbeszélések közötti váltáskor az időzítő kézi elindítása és leállítása ronthatja a termelékenységet. A megfelelő időkövető eszközzel azonban rögzítheti, kezelheti és összeadhatja az összes feladat elvégzésére fordított időt, anélkül, hogy ezt manuálisan kellene megtennie.

Projektmenedzsment funkciók: Győződjön meg arról, hogy a választott eszköz hatékony projektmenedzsment funkciókkal rendelkezik, mint például a feladatok létrehozása, kiosztása és a függőségek kezelése. Ezek a funkciók elengedhetetlenek a csapat szervezettségének és a projektek előrehaladásának biztosításához.

Együttműködési funkciók: Az erős csapat produktív, és a megfelelő eszköz elősegítheti a zökkenőmentes együttműködést. Ide tartozik a brainstorming, a csevegés használata a gyors válaszok megszerzéséhez, a fájlok megosztása vagy jegyzetek hozzáadása, hogy a többi csapattag is betekintést nyerjen a projektbe.

Képletek : Győződjön meg arról, hogy az időgazdálkodási eszköz lehetővé teszi a képletek gyors kiszámítását és használatát az időkövetéshez, beleértve a heti ledolgozott órákat, a költségbecsléseket és egyebeket.

Címkék és szűrők: A címkék, jegyzetek vagy egyéb szűrők segítségével könnyedén megtalálhatja a fontos adatokat, amelyek segítségével kategorizálhatja a projektekhez és csapatokhoz tartozó időbejegyzéseket a platformon.

A 10 legjobb Tempo alternatíva

Most, hogy már tudja, milyen funkciókat kell keresnie, nézzük meg a Tempo 10 legjobb alternatíváját az időkövetéshez és a termelékenység növeléséhez.

1. ClickUp

Egyszerűsítse az időkövetést a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi szoftver, amely segít összes tevékenységét egyetlen alkalmazásba konszolidálni. Ez magában foglalja az egy adott feladatra fordított idő nyomon követését, a munkaidő-nyilvántartások kezelését, a feladatok kiosztását és egyéb projektmenedzsment tevékenységek kezelését.

Ezek a robusztus termékkezelési funkciók és együttműködési lehetőségek hatékony Tempo vagy Toggl alternatívává teszik, és bármilyen méretű csapat használhatja.

Ráadásul a ClickUp Project Time Tracking funkció segít az időkövetésben a projekt minden tevékenységénél. Ez lehetővé teszi, hogy pontos becsléseket állítson be, jegyzeteket adjon hozzá, és részletes jelentéseket tekintsen meg az időráfordításáról.

A ClickUp Project Time Tracking több eszközt és a Chrome kiterjesztést is támogatja

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt bármilyen eszközről, ablakból, alkalmazásból vagy feladatból a globális időzítővel.

Végezzen több feladatot egyszerre, és csak a munkájára fordított időt rögzítse a start/stop időzítők és az automatikus időnaplózás segítségével.

Hozzon létre feladatokat, rendelje azokat a csapat tagjaihoz, állítsa be a függőségeket, és kövesse nyomon a haladást vizuálisan Kanban táblák, Gantt diagramok és lista nézetek segítségével.

Készre szabott, teljes mértékben testreszabható időelemzési sablonok , amelyek segítségével könnyedén belekezdhet a projektmenedzsmentbe és az időkövetésbe.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon az előrehaladást, miközben lépéseket tesz a problémák megoldására.

Rendezze a nyomon követett időt, adjon hozzá jegyzeteket, és pontosan jelölje meg, mire fordította az idejét.

Szinkronizálja a Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo vagy más eszközökkel nyomon követett idejét a ClickUp-ba, hogy átfogó képet kapjon a projektről.

Tekintse meg a nap, hét, hónap és egyéb egyéni időszakok szerint nyomon követett idejét, hogy részletes munkaidő-nyilvántartást kapjon az egyes feladatokról, csapattagokról vagy konkrét projektekről.

A ClickUp korlátai

A ClickUp által kínált gazdag funkciókészlet miatt egy kis tanulási időre van szükség.

Egyes nézetek okostelefonokon és más eszközökön nem elérhetők.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

2. Clockify

via Clockify

A Clockify egy népszerű időkövető szoftver kisvállalkozások és csapatok számára. Lehetővé teszi a munkaidő-nyilvántartások kezelését, az időkövetést és a projektekben eltöltött órák becslését. Még az ingyenes csomaggal is korlátlan számú felhasználó időt követhet nyomon és pontos jelentéseket készíthet, amelyek segítenek a projektköltségvetések becslésében és az egyes csapattagok termelékenységének megértésében.

A Clockify legjobb funkciói

Könnyedén nyomon követheti az időt több eszközön és platformon is a start/stop időzítőkkel.

A korlátlan számú felhasználó időnyilvántartását és az alapvető időnyilvántartási funkciókat ingyenes csomagban kínáljuk, így ideális megoldás korlátozott költségvetéssel rendelkező csapatok számára.

A prémium csomagokra való áttéréssel további funkciókat kaphat a projektmenedzsment, az erőforrás-kezelés, a számlázható órák nyomon követése és a számlák terén.

A Clockify korlátai

Ez a szoftver csak kis csapatok számára könnyen használható, nagyobb vállalkozások számára azonban bonyolulttá válhat.

Nincs offline használat, és alkalmanként összeomlik, ha olyan eszközökkel integrálja, mint a Notion és más CRM-ek.

Kevésbé intuitív felület

Clockify árak

Alap : 4,99 USD/hó felhasználónként

Standard : 6,99 USD/hó felhasználónként

Pro : 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (161+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Hubstaff

via Hubstaff

A Hubstaff egy átfogó időkövető és munkaerő-menedzsment szoftver távoli csapatok és ügynökségek számára. Kiváló alternatívája a Clockify-nak vagy a Temp ónak, mivel túlmutat az egyszerű időkövető szoftvereknél, és segít az idő, a termelékenység, a bérszámfejtés és a számlák kezelésében.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt automatikus időzítőkkel, kézi bejegyzésekkel és tétlen idő észleléssel a pontos projektköltség-számítás és számlázás érdekében.

Kezelje a projekteket, ossza ki a feladatokat és kövesse nyomon az előrehaladást olyan funkciók segítségével, mint a Kanban táblák, a munkabizonyítékok (képernyőképek) és a munkaidő-nyilvántartások.

Szerezzen be átfogó funkciókat az alkalmazottak nyomon követéséhez, például GPS-helymeghatározást és automatizált bérszámfejtési eszközöket, amelyek ideálisak a távoli és irodai csapatok irányításához.

A Hubstaff korlátai

Egyes felhasználók az interfészt zavarosnak találják, különösen kisebb csapatok esetében.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, és korlátozza a felhasználók számát.

Az alkalmazottak figyelemmel kísérésére szolgáló funkciók adatvédelmi aggályokat vethetnek fel.

Hubstaff árak

Starter: 7 USD/hó/felhasználó

Grow : 9 USD/hó/felhasználó

Csapat: 10 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 25 USD/hó/felhasználó

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (530+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1450+ értékelés)

4. TimeCamp

via TimeCamp

A TimeCamp egy idő- és munkavállalói termelékenységet nyomon követő eszköz, amely ingyenes csomagot kínál szabadúszóknak és kis csapatoknak. Az ingyenes csomag alapvető funkciókat tartalmaz, míg a fizetős csomagok további funkciókat nyújtanak a növekvő csapatok számára, amelyeknek jelentési, költségvetési és számlázási eszközökre van szükségük.

A TimeCamp legjobb funkciói

Könnyedén nyomon követheti az időt az egy kattintással elindítható időzítővel, amely azonnal elindítja és leállítja a számlálást.

Állítson be kulcsszavakat az időkövetés automatizálásához, és kapcsolja össze az időbejegyzéseket a releváns feladatokkal vagy projektekkel.

Másolja az ismétlődő időbejegyzéseket a munkaidő-nyilvántartásába a gyors jelentéskészítés érdekében.

Integrálja időbejegyzéseit más PM eszközökkel, hogy hatékonyan nyomon követhesse a projekt teljes időtartamát.

Készítsen részletes időjelentéseket a projekt jövedelmezőségének elemzéséhez, és költségvetési eszközöket a projektek pénzügyi nyomon követéséhez.

A TimeCamp korlátai

A jelentések és a műszerfalak testreszabási lehetőségei korlátozottak néhány versenytárshoz képest.

Az ingyenes csomag funkciói korlátozottak, és a felhasználók számát is korlátozza.

TimeCamp árak

Ingyenes

Starter : 3,99 USD/hó felhasználónként

Prémium : 6,99 USD/hó felhasználónként

Ultimate : 10,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

5. Productboard

via Productboard

A Productboard egy termékmenedzsment platform, amely ideális fejlesztői csapatok és SaaS szervezetek számára. Noha nem kifejezetten időkövető eszköz, kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre, így értékes választás azoknak a csapatoknak, amelyek számára a racionalizált munkafolyamatok és a vizuális szervezés a legfontosabb.

Lehetővé teszi fejlesztési projektjeinek megtervezését, adatalapú prioritások meghatározását, valamint az idő nyomon követését a feladatokhoz szükséges erőfeszítés és a befejezéshez szükséges idő becslése érdekében.

A Productboard legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit olyan funkciók segítségével, mint a Kanban táblák, az ütemtervek és a gondolattérképek. Ez a vizuális megközelítés elősegíti a világos kommunikációt és biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Priorizálja a feladatokat, gyűjtsön visszajelzéseket az érdekelt felektől, és hatékonyan ismételje meg a feladatokat olyan funkciók segítségével, mint a feladat súlyozása és az alkalmazáson belüli megjegyzések.

Zökkenőmentesen kapcsolódik a népszerű tervezési és fejlesztési eszközökhöz, így munkafolyamatai központosítottak és hatékonyak maradnak.

A Productboard korlátai

Az egyéni csomagok számlázási mechanizmusa nem átlátható, és több felhasználó is panaszkodott arra, hogy az alkalmazás megfelelő értesítés nélkül automatikusan terheli a kártyát.

A Productboard árai

Essentials : 25 USD/hó készítőnként

Pro: 75 USD/hó készítőnként

Vállalati: Egyedi árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Productboard értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (230+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (145+ értékelés)

6. Harvest

via Harvest

A Harvest egy intuitív időkövető és számlázó szoftver, amely ideális szabadúszók és ügynökségek számára. Segít nyomon követni a projektekben eltöltött időt, azonnali jelentéseket készíteni, valamint zökkenőmentesen kezelni a számlázást és a kifizetéseket, így ideális a teljes körű projektmenedzsmenthez.

A Harvest legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt az egyszerű és intuitív időkövető megoldással, amely asztali számítógépen vagy mobilalkalmazásban is használható, és offline időkövetési funkciókkal is rendelkezik.

Készítsen átfogó időjelentéseket a projekt jövedelmezőségének elemzéséhez, és hozzon létre professzionális számlákat közvetlenül a Harvest alkalmazásban.

Csapatok irányítása, projektek kiosztása, a haladás nyomon követése és költségvetések meghatározása a projektek pénzügyi szempontból történő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

A Harvest korlátai

Számos panasz érkezett az alkalmazás más alkalmazásokkal való integrálhatóságának és szinkronizálhatóságának hiányosságával kapcsolatban.

Bonyolult felhasználói felület, ami megnehezíti az első használatkor a kezelést.

Harvest árak

Ingyenes

Harvest Pro: 12 USD/hó/felhasználó

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (570+ értékelés)

7. Toggl Track

via Toggl Track

A Toggl Track egy időkövető eszköz, amely egyszerű és könnyen használható felhasználói felületéről ismert. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén nyomon kövessék a különböző feladatokra fordított időt, és részletes jelentéseket és elemzéseket készítsenek az eltöltött időről, segítve őket abban, hogy azonosítsák azokat a területeket, ahol javíthatnak a hatékonyságon és a termelékenységen.

A legjobb ebben az időkövető eszközben az egyszerűsége és az a képessége, hogy több mint 100 eszközzel integrálható, többek között a GitLabbal, a Notionnal, az Adobe XD-vel és még sok mással.

A Toggl Track legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt egyszerű start/stop időzítőkkel, asztali és mobil alkalmazások integrációjával, valamint böngészőbővítményekkel a könnyű időmérés érdekében.

Könnyedén készíthetsz számlákat és számlázható órákat, majd megoszthatod azokat ügyfeleiddel, hogy időben megkapd a fizetésed.

Készítsen informatív jelentéseket a csapat termelékenységének elemzéséhez, az időbeli trendek azonosításához és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

A Toggl Track korlátai

Több hiba is jelentkezett a desktop kiterjesztésnél.

A munkamenet közben nem lehet szünetet tartani, ami egyes felhasználók számára kellemetlen lehet.

Toggl árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

8. Replicon PSA

via Replicon PSA

A Replicon PSA egy önvezető professzionális szolgáltatási automatizálási szoftver, amelyet a Deltek fejlesztett ki. Ez az átfogó eszköz kiküszöböli a manuális időkövetést, lehetővé téve a csapatok számára, hogy valós időben betekintést nyerjenek termelékenységükbe és erőforrás-elosztásukba. Ideális megoldás nagy ügynökségek és vállalkozások számára, amelyek bonyolult projekteket kezelnek, kiterjedt erőforrás- és számlázási követelményekkel.

A Replicon PSA legjobb funkciói

Kezelje a komplex projekteket olyan funkciók segítségével, mint az erőforrás-kezelés, a feladatok függőségei, a költségvetés és a valós idejű haladás nyomon követése.

Pontosan kövesse nyomon az időt olyan funkciók segítségével, mint a munkaidő-nyilvántartás, a projektköltségvetés és a különböző ügyféligényekhez igazodó rugalmas számlázási lehetőségek.

Készítsen részletes jelentéseket a projekt jövedelmezőségének elemzéséhez, az erőforrás-kihasználás tendenciáinak azonosításához és az adatokon alapuló döntések meghozatalához.

A Replicon PSA korlátai

A egyszerűbb időkövető eszközökhöz képest meredekebb tanulási görbe

A generált jelentések egyes oldalakon eltérő margókkal rendelkezhetnek, ami azt jelenti, hogy a jelentést üzleti célokra történő megosztás előtt manuálisan kell formázni.

Több felhasználó panaszkodott arra, hogy nem láthatja a jelentés egyes bejegyzéseihez fűzött megjegyzéseket.

Replicon PSA árak

Munkaidő-nyilvántartás : 6 USD/hó felhasználónként

Projektidő-nyomon követés : 12 USD/hó/felhasználó

PSA és PPM: 29 USD/hó felhasználónként

Replicon PSA értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (500+ értékelés)

9. Paymo

via Paymo

A Paymo egy projektmenedzsment és számlázási platform beépített időkövetési funkciókkal. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy nyomon kövessék, mennyi időt töltenek csapataik egy adott tevékenységre, nyomon kövessék a számlázható órákat, és ezeket automatikusan szinkronizálják az ügyfelek számláinak kiállításához. Mivel mindez egyetlen platformon történik, könnyebb pontos és átlátható számlákat készíteni, valamint nyomon követni a számlázható és nem számlázható időt.

A Paymo legjobb funkciói

Kezelje a projekteket, ossza ki a feladatokat, kövesse nyomon az előrehaladást, és működjön együtt a csapattagokkal egy központi platformon.

Kövesse nyomon az időt start/stop időzítőkkel, állítson be költségvetést a projektekhez, és figyelje a projektköltségeket a jövedelmezőség biztosítása érdekében.

Készítsen professzionális számlákat közvetlenül a Paymo-ban, és fogadjon online fizetéseket a zökkenőmentes számlázás érdekében.

A Paymo korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak

Felhasználói panaszok számlázási problémákkal kapcsolatban

A felület nem intuitív, és a bonyolult felhasználói felület megnehezíti az alkalmazás használatát.

Paymo árak

Ingyenes

Starter : 9,9 USD/hó felhasználónként

Kis iroda : 15,9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23,9 USD/hó felhasználónként

Paymo értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,7 (450+ értékelés)

10. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor egy termelékenységi és időgazdálkodási szoftver, amely segít az egyéneknek és a vállalkozásoknak nyomon követni, hogyan töltik az idejüket. Az alkalmazás telepítése az asztali számítógépre vagy mobil eszközre után a háttérben fut, és nyomon követi az egyes alkalmazásokban vagy webhelyeken eltöltött időt.

Ez az automatizált időkövetés megkönnyíti az egy adott tevékenységre fordított tényleges idő rögzítését, miközben betekintést nyújt a megoldható zavaró tényezőkbe.

A Time Doctor legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időt olyan funkciók segítségével, mint az automatikus időzítők, a webhelyek és alkalmazások figyelése, valamint az inaktivitás észlelése, hogy átfogó képet kapjon a csapat tevékenységéről.

Állítson be munkarendeket, kövesse nyomon a túlórákat, és ösztönözze a koncentrált munkavégzést olyan funkciókkal, mint a weboldalak blokkolása és a termelékenységi riasztások.

Használja a hozzáférés-vezérlést és a jogosultsági beállításokat, hogy minden felhasználó szabályokat állíthasson be arra vonatkozóan, hogy mely alkalmazásokhoz férhet hozzá munkaidőben.

A Time Doctor korlátai

Számos felhasználó panaszkodott az alkalmazáson keresztül folyamatosan megjelenő felugró értesítésekre.

Az alkalmazás nem felhasználóbarát, és megtanulása nehéz, különösen az új felhasználók számára.

Time Doctor árak

Alap : 7 USD/hó felhasználónként

Standard : 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (500+ értékelés)

Válasszon jobb Tempo alternatívát csapata számára

Ha úgy érzi, hogy a Tempo vagy más időkövető szoftverek korlátai miatt elakadt, számos termelékenységi és projektmenedzsment megoldás áll rendelkezésre a piacon. A 10 legjobb Tempo alternatíva listánk segít megtalálni a csapatának legmegfelelőbb megoldást.

ClickUp időgazdálkodási és nyomonkövetési funkciók

Ha azonban még mindig keres egy megfelelő eszközt, a ClickUp a tökéletes projektmenedzsment és időkövető szoftver. A ClickUp Time Management segítségével sokkal többet tud elvégezni, és könnyebben tartani tudja az időgazdálkodási céljait.

Asztali, mobil és Chrome böngészőalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi az idő indítását és leállítását, amikor feladatok között vált, vagy részleteket ad hozzá arról, hogyan töltötte az idejét.

Tekintse meg projektjeit Naptár, Gantt, Idővonal vagy Munkaterhelés nézetben, ami segít a projekt ütemtervének megtervezésében és az idő kezelésében.

Ráadásul a használatra kész időnapló-sablonokkal hatékonyságát is növelheti, és napi tevékenységeit is racionalizálhatja.

Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, vagy regisztráljon ingyenesen, hogy gyorsabban elérje céljait, és a lehető legjobban kihasználja idejét!