Slack vs. ClickUp: Melyik csapatkommunikációs eszköz a legjobb?

Néhány hónappal ezelőtt egy brainstorming ülésen egy csapattag viccesen megjegyezte: „A Slacken arról beszélünk, mit kell csinálnunk; a ClickUpon pedig ténylegesen meg is csináljuk.” Ez nevetést váltott ki, de elgondolkodtatott arról is, milyen különbözően működnek ezek az eszközök.

Mivel mindkettővel dolgoztam már, tudom, miben különböznek a céljaik.

A döntés azonban nem csupán a funkciók összehasonlításáról szól. Ugyanilyen fontos megérteni, mire van szüksége a csapatának.

Miután alaposan értékeltem mindkét eszközt, összeállítottam egy rövid Slack vs. ClickUp útmutatót, hogy segítsem Önt a csapatának legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában. 🎯

Mi az a ClickUp?

Beszélgetés és munkakövetés a ClickUp-ban A ClickUp segítségével zökkenőmentesen egyesítheti a munkát és a kommunikációt

A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A platformot úgy tervezték, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket feladataik egy helyen történő szervezésében, nyomon követésében és kezelésében, és rugalmas eszközöket kínál, amelyek megfelelnek a különböző projektigényeknek. A platform integrálja a célkitűzést, az időkövetést, a vizualizációt és az együttműködést, hogy segítsen a munkafolyamatok testreszabásában.

A ClickUp átfogó projektmenedzsment funkciói, mint például a valós idejű csevegés, a fehér táblák és a robusztus jelentéskészítési lehetőségek, csökkentik a többféle eszköz használatának szükségességét olyan különböző felhasználási területeken, mint a szoftverfejlesztés, a marketing és az ügyfélkezelés.

A napi feladatok kezelésétől a nagyszabású kezdeményezésekig: megszünteti a hatékonysági hiányosságokat, csökkenti a szilókat, és biztosítja, hogy mindenki egy irányba haladjon.

🔍 Tudta? A távmunkások 53%-a szerint az otthoni munkavégzés megnehezíti a munkatársakkal való kapcsolattartást. Ez rávilágít arra, hogy a hatékony online kommunikációs eszközök, mint például a ClickUp, milyen fontos szerepet játszanak a távmunkás csapat tagjai közötti szakadék áthidalásában.

A ClickUp funkciói

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, túllép a projektmenedzsmenten, és számos, a modern csapatok igényeire szabott funkcióval rendelkezik.

Vessünk egy pillantást néhány olyan funkcióra, amelyek a ClickUp-ot a munka egyszerűsítésére és a hatékonyság maximalizálására tökéletes eszközzé teszik. 👇

1. funkció: Csevegés

A ClickUp Chat új értelmet ad a csapatok közötti kommunikációnak és együttműködésnek, egyesítve a valós idejű üzenetküldést a feladat- és projektmenedzsmenttel egy hatékony platformon.

Emlékszik még arra a folyamatos küzdelemre, amikor a csevegőalkalmazások és a munkaeszközök között kellett váltogatnia? A ClickUp Chat ezt teljesen kiküszöböli. Lehetővé teszi, hogy ötleteket vitasson meg, feladatokat kezeljen és projekteket kövessen nyomon anélkül, hogy el kellene hagynia a beszélgetést.

A ClickUp minden listája, mappája vagy területe automatikusan rendelkezik saját csatornával, így a kommunikáció közvetlenül kapcsolódik az általa támogatott munkához. A csatornán végzett bármilyen módosítás az adott területre, mappára vagy listára vonatkozik.

A biztonság érdekében a Chat lehetővé teszi a jogosultságok nyilvános vagy privát beállítását. Ezen felül a FollowUps segítségével a csevegőüzeneteket teendőként jelölheted meg, így biztosítva, hogy egyetlen feladat se maradjon figyelmen kívül.

Egy hosszú beszélgetéssorozatban egy konkrét témát vagy fájlt keres? A Helyadatok funkcióval egy pillanat alatt áttekintheti az összes információt: a csevegés témáit, leírásait, követőit és a csevegésben megosztott fájlokat.

Ezen felül minden csevegéshez hozzáadhat fejlécet és leírást, hogy meghatározza annak célját. Akár brainstormingról, a haladás nyomon követéséről vagy frissítések megosztásáról van szó, a fejléc segítségével a fontos frissítések mindig szem előtt maradnak, míg a világos leírások segítenek a csapattagoknak azonnal megérteni a fókuszpontot.

Szerezzen AI-alapú összefoglalókat a ClickUp Brain in Chat segítségével

A ClickUp Brain biztosítja a Chat funkcióit, mint például az üzenetekből történő azonnali feladatlétrehozás, a beszélgetések összefoglalói és a munkaterületéről származó gyors válaszok. Ez azt jelenti, hogy tájékozott és produktív maradhat, még akkor is, ha lemaradt a korábbi beszélgetésekről.

A csevegésen belül közvetlenül audio- vagy videohívásokat kezdeményezhet, hogy kérdéseket tisztázzon vagy szemtől szembe megbeszélje a projekteket – nincs szükség további alkalmazásokra.

A csevegés integrálja a munkaterület minden elemét, függetlenül attól, hogy feladatokat kapcsol össze, frissítéseket szinkronizál, vagy SyncUp-hívásokat kezdeményez videó- és hangalapú együttműködés céljából.

🔍 Tudta? Az emberek 68%-a úgy véli, hogy az AI jelentősen befolyásolni fogja a kommunikációs szektort az elkövetkező öt évben.

Konvertálja a megjegyzéseket feladatokká a ClickUp Assign Comments segítségével

A ClickUp Assign Comments funkcióval a beszélgetési szálakban szereplő visszajelzéseket vagy kéréseket végrehajtható feladatokká alakíthatja. Ahelyett, hogy elmulasztana fontos részleteket, konkrét megjegyzéseket rendelhet a csapattagokhoz, vagy akár saját magához is. Ez biztosítja, hogy minden visszajelzést nyomon kövessenek és kezeljenek, ami növeli a csapaton belüli felelősségvállalást.

És a legjobb az egészben? Könnyen használható: csupán néhány kattintással hozzárendelhet megjegyzéseket közvetlenül a beszélgetésekből vagy a ClickUp Docs-ból, anélkül, hogy hosszú szálakat vagy dokumentumokat kellene átkutatnia.

💡 Profi tipp: Készíts egy világos kommunikációs tervet, amelyben meghatározza, hogyan és mikor kell a csapatnak kommunikálnia. Határozza meg a főbb csatornákat, és gondoskodjon arról, hogy mindenki megértse a folyamatot, így mindenki naprakész maradhat.

3. funkció: Clips

Ossza meg munkaterületéről készült képernyőfelvételeit a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp Clips megkönnyíti a csapatkommunikációt és az együttműködést, lehetővé téve az ötletek, visszajelzések és frissítések világos és vonzó módon történő megosztását. Hagyja ki a hosszú szöveges üzeneteket – egyszerűen rögzítsen és osszon meg videókat közvetlenül a ClickUp-on belül.

Lehetővé teszi, hogy könnyedén megosszon egy projekttervet, végigmenjen egy feladaton, vagy visszajelzést adjon. Ez egy gyors, vizuális módszer az ötletei átadására – tökéletes az aszinkron videokommunikációhoz.

A ClickUp Brain-nel való integrációja kiváló kiegészítője a funkciókban gazdag platformnak. Az AI-alapú asszisztens automatikusan leírja minden felvételt. A leírások kereshetőek és időbélyegeket tartalmaznak, így gyorsan megtalálhatja a konkrét részleteket anélkül, hogy újra meg kellene néznie az egész videót.

Ráadásul a Clip bármely pontján megjegyzéseket fűzhet, így a beszélgetések célirányosak és cselekvésre ösztönzőek maradnak. Ezeket a felvételeket beágyazhatja feladatokba, dokumentumokba vagy megjegyzésekbe, illetve létrehozhat nyilvános linket külső érdekelt felek számára.

A ClickUp árai

💡 Profi tipp: Tartsa rendezett állapotban a ClickUp Chat-et úgy, hogy szálakat használ konkrét témákhoz vagy projektekhez.

Mi az a Slack?

A Slack egy munkahelyi üzenetküldő platform, amely központosítja a csapatmunkát, valamint a belső és külső kommunikációt.

Ez egy olyan központként működik, ahol a csapatok „csatornákon” keresztül cseveghetnek, amelyek konkrét témákhoz vagy projektekhez rendelt területek, vagy közvetlen üzenetküldés útján. A távoli együttműködési eszköz egyszerűsíti a munkahelyi megbeszéléseket és csökkenti az e-mailektől való függőséget.

A Slack biztonságos, rendezett és rugalmas környezete szintén segít a csapatoknak abban, hogy kapcsolatban maradjanak, összehangoltan működjenek és hatékonyak legyenek.

🧠 Érdekesség: A Slack a „Searchable Log of All Communication and Knowledge” (Minden kommunikáció és tudás kereshető naplója) rövidítése. 2009-ben Stewart Butterfield hozta létre.

💡 Profi tipp: A sikeres kommunikációs stratégia alapja a rendszeres egyeztetés, a világos elvárások és a nyílt visszajelzés. Gondoskodj a csapat összehangoltságáról úgy, hogy strukturált kommunikációs ütemtervet állítasz fel, és biztosítod, hogy a legfontosabb frissítések mindenki számára könnyen elérhetők legyenek.

A Slack funkciói

A Slack elsősorban egy kommunikációs platform, amely javítja a munkafolyamatok hatékonyságát és összekapcsolt munkaterületet hoz létre. Nézzük meg a funkcióit, a csatornák és a közvetlen üzenetküldés alapvető képességeitől a fejlett integrációkig. 👇

Csatlakozz egy megbeszéléshez, vagy indíts egyet a közvetlen üzenetekből vagy csatornákból

A Slack csatornákat használ, hogy egy adott téma, projekt vagy csapat körüli beszélgetéseket központosítsa. Ezek a dedikált terek rendszerezik a beszélgetéseket, megkönnyítve a releváns információk vagy döntések megtalálását. A nyilvános csatornák szervezet-szintű együttműködést tesznek lehetővé, míg a privát csatornák fókuszált teret kínálnak az érzékeny témákról szóló beszélgetésekhez.

A Slack rendelkezik „közvetlen üzenetekkel” (DM-ekkel) a magánjellegű, közvetlen beszélgetésekhez, egyéni vagy kis csoportos beszélgetésekhez. Ez a funkció ideális a gyors, informális kommunikációhoz.

Ráadásul a Slack rendelkezik egy „huddle” funkcióval az audio- és videotalálkozókhoz, amely utánozza az informális irodai beszélgetéseket. Támogatja a képernyőmegosztást és az élő együttműködést, így a felhasználók gyorsan megoldhatják a problémákat vagy ötleteket gyűjthetnek.

🧠 Érdekesség: A Slack több mint 2600 alkalmazással integrálható, többek között a Google Drive-val, a Zoommal, a Trellóval, a Jirával és még sok mással.

2. funkció: Keresési funkció és testreszabható értesítések

Találja meg a releváns fájlokat és üzeneteket

A Slack keresési funkciójával gyorsan előhívhat üzeneteket, fájlokat és csatornatartalmakat. Az összes munkaterületi kommunikációban történő keresés lehetősége biztosítja, hogy még nagy forgalmú környezetben sem veszít el semmilyen információt.

Ezen felül testreszabható értesítési beállításokkal rendelkezik, amelyek segítenek a felhasználóknak az üzenetek fontossági sorrendjének meghatározásában. A „Ne zavarjanak” mód lehetővé teszi a zavartalan koncentrációt azáltal, hogy meghatározott időpontokban elnémítja az értesítéseket.

A Slack rendelkezik egy „felhasználói csoportok” funkcióval is, amely lehetővé teszi a célzott értesítések küldését a munkaterületen belül több személynek. Ez a funkció hasznos azoknak a csapatvezetőknek, akiknek bizonyos csoportokkal kell kommunikálniuk anélkül, hogy mindenkit egyenként megjelölnének.

🧠 Érdekesség: Egy hasznos Slack-trükk, ha megnyomja a „fel nyíl” gombot, hogy gyorsan szerkessze az utolsó üzenetét, míg az Option + kattintás (Mac) vagy az Alt + kattintás (PC) az üzenetet olvasatlannak jelöli.

3. funkció: AI

Szerezzen egyszerű szálösszefoglalókat az AI segítségével

A Slack Enterprise Grid csomagja olyan mesterséges intelligencia funkciókat tartalmaz, amelyek összefoglalják a szálakat, csatornákat és megosztott fájlokat, így könnyedén áttekintheti a legfontosabb információkat.

Emellett javítja a keresési funkciókat is, lehetővé téve, hogy természetes nyelven tegyen fel kérdéseket, és a platformon belüli releváns üzenetek vagy fájlok alapján tömör válaszokat kapjon. Szabadnapjaira a Slack AI napi összefoglalókat nyújt, amelyek összefoglalják a kiválasztott csatornák tevékenységét.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 12%-a szerint a teljes távmunka az ideális, míg 48% a hibrid megoldásokat részesíti előnyben. Ahhoz azonban, hogy az együttműködés távmunkában vagy hibrid környezetben is zökkenőmentesen működjön, megfelelő eszközökre van szükség. A munkához szükséges minden funkciót magában foglaló ClickUp megszünteti a szilókat. Tartsd feladataidat, dokumentumaidat, csevegéseidet és projektjeidet egy központi, kereshető munkaterületen, így a csapatok mindig összhangban maradnak – függetlenül attól, hogy hol dolgoznak! 💫 Valódi eredmények: A STANLEY Security a ClickUp zökkenőmentes együttműködési eszközeinek köszönhetően 80%-kal növelte a csapatmunka elégedettségét.

A Slack árai

Ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid csomag: Egyedi árazás

ClickUp vs. Slack: funkciók összehasonlítása

Bár a ClickUp és a Slack egyaránt egyedi funkciókat kínál a csapatmunkához, a ClickUp kiemelkedik mint egy olyan all-in-one platform, amely feladatkezelést, projektkövetést és a csapat termelékenységének növelését teszi lehetővé.

Ezzel szemben a Slack elsősorban a kommunikációra összpontosít, csatornákat, közvetlen üzenetküldést és integrációkat kínál.

Hasonlítsuk össze a legfontosabb funkcióikat, hogy kiderüljön, melyik eszköz felel meg leginkább a csapatod igényeinek. 💁

Kritériumok ClickUp Slack Főbb funkciók Átfogó feladat- és projektmenedzsment kiterjedt együttműködési funkciókkal Valós idejű kommunikáció és együttműködés Feladatkezelés Speciális funkciók, beleértve a Gantt-diagramokat, a függőségeket és az egyéni munkafolyamatokat Korlátozott feladatkezelés; integrációkra támaszkodik Testreszabás Részletesen testreszabható munkafolyamatok, irányítópultok és mezők Testreszabható csatornák és értesítések Felhasználói felület Intuitív, felhasználóbarát és sokoldalú Felhasználóbarát, gyors bevezetés Együttműködési funkciók Feladatokon belüli megjegyzések, dokumentumszerkesztés és közös célkövetés Csatornák, közvetlen üzenetküldés és fájlmegosztás Legalkalmasabb Olyan csapatok számára, amelyeknek megbízható projektmenedzsment eszközökre van szükségük Egyszerű kommunikációra összpontosító csapatok

1. funkció: Testreszabás és rugalmasság

Először is beszéljünk a testreszabásról és a rugalmasságról. Íme, hogyan teljesítenek a ClickUp és a Slack a munkafolyamatok kialakításában és a platformnak a csapat igényeihez való igazításában.

ClickUp

A ClickUp kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítségével a csapatok pontosan a saját folyamataikhoz igazíthatják a munkafolyamatokat, mezőket és irányítópultokat. A személyre szabott feladatállapotoktól és egyéni mezőktől a részletes irányítópultokig olyan környezetet hozhat létre, amely tükrözi az Ön egyedi munkafolyamatait.

Slack

A Slack lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy testreszabják a csatornákat, értesítéseket és integrációkat, ami segít a kommunikáció egyszerűsítésében. Testreszabási lehetőségei azonban elsősorban ezekre a kommunikációra fókuszáló funkciókra korlátozódnak. Hiányzik belőle a ClickUp által biztosított, mélyebb szintű projektmunkafolyamat-testreszabás.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri ezt a kört testreszabható és robusztus projektmenedzsment funkcióival.

2. funkció: Együttműködés

Ezután az együttműködést vesszük górcső alá. Hogyan segítik ezek az eszközök a csapatodat abban, hogy kapcsolatban maradjon és együtt dolgozzon?

ClickUp

A ClickUp egy projektmenedzsment és együttműködési eszköz, amely dokumentummegosztást, megjegyzésszálakat és csevegést integrál közvetlenül a keretrendszerébe. A beszélgetések konkrét projektekhez kapcsolódnak, hogy a csapatok összehangoltan tudjanak dolgozni. A ClickUp csevegési funkciója lehetővé teszi a feladatok közvetlen összekapcsolását a beszélgetésekben, így biztosítva, hogy a kontextus ne vesszen el az eszközök között – ami a Slackben gyakori probléma.

Slack

Bár a Slack kiválóan alkalmas valós idejű beszélgetésekre és közvetlen üzenetküldésre, hiányoznak belőle a mélyen integrált együttműködési funkciók. A feladatok, dokumentumok és munkafolyamatok nem képezik a Slack alapvető funkcióinak részét, ezért kevésbé ideális azoknak a csapatoknak, amelyeknek mindenre egy helyen van szükségük.

🏆 Győztes: A ClickUp vezet az integrált együttműködési funkcióival, amelyekkel a feladatoktól a megbeszélésekig minden egy helyen található.

🧠 Érdekesség: A klasszikus „nyitott ajtó” politika, amely egykor az irodai környezetben népszerű volt a munkatársak és a vezetőség közötti kommunikáció ösztönzése érdekében, a digitális korszakban továbbfejlődött. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, a vezetők most már „nyitott digitális ajtóval” rendelkezhetnek, így könnyebben elérhetők gyors visszajelzések vagy tanácsok esetén.

3. funkció: Felhasználói élmény

Akár valami egyszerűre és intuitívra, akár funkciókban gazdag és átfogóra van szüksége, megnézzük, melyik platform segíti leginkább csapatát a munkába való bekapcsolódásban.

ClickUp

A ClickUp funkciói sokkal szélesebb körűek, de a használatuk megtanulása időigényes. A feladatkezeléshez és a projektfolyamatokhoz tartozó fejlett eszközeinek elsajátítása több időt igényelhet, ezért inkább azoknak a csapatoknak ajánlott, akik egy átfogó, mindent magában foglaló platformot keresnek.

Slack

A Slack egyszerű és intuitív felülete megkönnyíti a csapatok számára a gyors belépést. A felhasználóbarát kialakításra való összpontosítás ösztönzi a kötetlen interakciókat, elősegítve a közösségi érzés kialakulását.

🏆 Győztes: Döntetlen! Ha egyszerű eszközt keres alkalmi beszélgetésekhez, akkor a Slacket választhatja. Ha viszont olyan, funkciókban gazdag eszközre van szüksége, amely egyszerűsíti az összes munkával kapcsolatos beszélgetést, akkor a ClickUp a megfelelő választás.

4. funkció: Célkitűzés és nyomon követés

Hasonlítsuk össze a Slacket és a ClickUpot a célkitűzés és a feladatok előrehaladásának nyomon követése szempontjából.

ClickUp

A ClickUp kiemelkedően segít a csapatoknak abban, hogy a beépített célkitűzési és nyomonkövetési funkciók segítségével a céljaikra koncentrálhassanak. A csapatok egyértelmű célokat határozhatnak meg, azokat kisebb részcélokra bonthatják, és valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.

Ez a funkció hasznos a hosszú távú projektek nyomon követéséhez és a határidők betartásának biztosításához.

Slack

A Slack nem kínál dedikált célkövető eszközöket. Bár megkönnyíti a célokkal kapcsolatos kommunikációt, hiányzik belőle az a struktúra, amelyet a ClickUp biztosít a siker meghatározásához, kezeléséhez és méréséhez.

🏆 Győztes: A ClickUp nyeri ezt a kört robusztus célkitűzési és nyomonkövetési eszközeivel, amelyek segítségével csapata összehangoltan és a célok felé haladhat.

🔍 Tudta? Ha a csapata a Slacket használja, örömmel fogja hallani, hogy a ClickUp zökkenőmentesen integrálható vele. A ClickUp és a Slack integrációja lehetővé teszi a két platform összekapcsolását, így a csapata mindig összehangoltan működhet.

5. funkció: Emlékeztetők és értesítések

Végül nézzük meg az emlékeztetőket és értesítéseket, valamint azt, hogy az egyes eszközök hogyan segítik a csapatát a feladatok és határidők nyomon követésében.

ClickUp

A ClickUp emlékeztető funkciói segítenek a feladatok nyomon követésében. Beállíthatja őket határidőkre vagy egyéni időkeretekre, így mindig tudni fogja, mi a következő lépés, és csapatát is a helyes úton tarthatja.

Slack

Bár hatékony csapatkommunikációs alkalmazás, a Slack elsősorban az üzenetek és említések értesítési beállításaira összpontosít. Nem kínál olyan feladat-emlékeztető funkciókat, mint a ClickUp.

🏆 Győztes: A ClickUp hatékony emlékeztető rendszerével vezet, amely segít a csapatnak nyomon követni a feladatokat és a határidőket.

Slack vs. ClickUp a Redditen

Megnéztük a Redditen, hogy az emberek hogyan vélekednek a Slackről és a ClickUpról. Bár nincs konkrét téma, amely összehasonlítaná a kettőt, nézzük meg, mit mondanak róluk a felhasználók.

Első ránézésre a Slack egyszerűen végzi el az egyszerű feladatokat… A terméknek van egy mélysége, amely nem zavar, ha csak egy egyszerű kommunikációs eszközt szeretne.

Az új ClickUp Chat a legfelső szinten található, mind asztali, mind mobil eszközökön. Nagyon könnyű belépni és csevegni, megnézni, hogy van-e valami, amire válaszolni kell, stb.

Arra a kérdésre, hogy megéri-e a Slacket.

Tavaly kipróbáltuk a Slacket, de nem maradtunk nála. Óriási problémák voltak azzal, hogy az emberek nem kapták meg az értesítéseket.

Egy Reddit-felhasználó megosztotta lelkesedését az új ClickUp Chat funkciókkal kapcsolatban:

Hé! A ClickUp Chat tartalmazza a fent említett funkciókat és még sok mást is. A főbb funkciók között megtalálhatók a csevegések és csatornák, a közvetlen üzenetek, a szálak, a hang- és videohívások, a tevékenységi hírcsatorna, a push értesítések, az emlékeztetők, az egyéni oldalsáv, a piszkozatok és az elküldött üzenetek, az integrációk és még sok más!

🔍 Tudta? A toborzók 74%-a szerint a digitális kommunikációs eszközök és a videokonferenciák használatának jártassága elengedhetetlen a munkavállalók számára.

Melyik kommunikációs eszköz a legjobb?

Megvannak az eredmények, és egyértelmű győztesünk van. 💪

A ClickUp az! 🤩

Bár a Slack a kommunikáció terén az első számú választás, kizárólag az üzenetküldésre összpontosít. Kiválóan összeköti a csapatokat, de a projektek kezelése, a feladatok nyomon követése és a munkafolyamatok integrálása terén nem ér fel a versenytársaival.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő alkalmazás a munkához, a kommunikációhoz és a projektmenedzsmenthez. Ez egy átfogó megoldás a célkitűzéstől a dokumentummegosztásig és a munkafolyamatok automatizálásáig.

