Goodnotes kontra Notability: melyik jegyzetelő alkalmazás a legjobb?

Volt már olyan, hogy egy zseniális ötlet jutott eszébe, amit le kellett volna jegyeznie, mielőtt elszállt a gondolatmenete, de nem talált semmit, amire leírhatta volna? Mindannyian átélünk ilyen pillanatokat, és szeretnénk, ha lenne egy gyors és egyszerű megoldás erre a helyzetre.

Ma már olyan digitális jegyzetelő alkalmazások állnak rendelkezésünkre, amelyek azonnali megoldást nyújtanak jegyzetelési igényeinkre. A jegyzetelés eszközei az évek során megváltoztak, de a kézzel írt jegyzetek továbbra is elengedhetetlenek az emberi létezéshez és fejlődéshez.

Jegyzeteket készítünk megbeszéléseken, órákon és workshopokon, valamint ötletelés és brainstorming során. A digitális jegyzetelő alkalmazások segítenek nekünk a szakmai és magánéletünk szervezésében, és hatékony jegyzetelési stratégiákkal növelik a termelékenységünket.

Azonban nem minden digitális jegyzetalkalmazás rendelkezik ugyanolyan mélységű és sokszínű eszközökkel, amelyek javítják a felhasználói élményt.

A Goodnotes és a Notability a piac legnépszerűbb jegyzetelő alkalmazásai. Lenyűgöző funkcióikkal, tiszta, intuitív felhasználói felületükkel és kiváló dokumentumkezelésükkel nehéz egyértelmű győztest választani a Goodnotes és a Notability összecsapásában.

De megpróbáljuk.

Felfedezzük a Goodnotes és a Notability funkcionális értékeit, és áttekintjük azok funkcióit, frissítéseit és árait, hogy segítsünk Önnek a legjobb választás meghozatalában. Olvassa el a cikket a végéig, és fedezze fel azt a átfogó jegyzetelési eszközt, amely minden igényét kielégíti.

Mi az a Goodnotes?

via GoodNotes

A Goodnotes egy jegyzetelő alkalmazás, amely ötvözi a régi iskola írásának varázsát a digitális platform kényelmével.

Az intuitív Goodnotes felhasználói felület lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket, kiemeléseket, vázlatokat készítsenek, sőt hangfelvételeket is rögzítsenek ceruzaszerszámokkal, hogy részletes, kontextusba ágyazott és jól szervezett digitális jegyzeteket hozzanak létre.

Az optikai karakterfelismerő (OCR) technológiával működő Goodnotes segítségével könnyedén rögzítheti kézzel írt jegyzeteit, és konvertálhatja azokat szöveggé.

Biztosan életmentő azoknak a modern jegyzetelőknek, akiknek a sietve írt kézírásos jegyzeteit nehéz megfejteni.

Bónuszpontok: a javítások az Ön kézírási stílusához igazodnak.

Mindezek a lenyűgöző jegyzetelési funkciók feleslegesek lennének, ha még mindig manuálisan kellene keresnie a kifejezéseket és mondatokat, igaz? A Goodnotes robusztus keresősávja, amely támogatja a kézírást, a gépelést, a vázlatokat és a mondatokat, megoldja ezt a problémát.

A Goodnotes funkciói

Testreszabás

A fejlett testreszabható funkciók – mappák, egyéni témák, Goodnotes sablonok, tolleszközök és kiemelő eszközök előre beállított értékei – színek, stílus és elrendezés szerint testreszabhatók.

Elements eszköz

A Goodnotes alkalmazás legfigyelemreméltóbb eszköze az Elements eszköz. Bármit, amit a jegyzetekbe rajzol vagy ír, elmenthet elemként. Miután hozzáadta az elemet az Elements eszköz gyűjteményéhez, újra felhasználhatja azt különböző jegyzetekben.

Korlátlan számú mappát és almappát hozhat létre. Ez a beágyazott mappaszerkezet átfogó szervezést és egyszerűbb navigációt kínál a hierarchikus preferenciák alapján. Az oldalsávos navigáció gyors hozzáférést biztosít a kedvencekhez, a könyvjelzővel ellátott jegyzetoldalakhoz és a megosztott dokumentumokhoz.

Tanulási készlet

A hagyományos funkciók, mint például a flashcardok vagy a tanulási készletek, amelyek szórványos ismétléssel és aktív felidézéssel működnek, kiválóan alkalmasak diákok és tudósok számára. Válasszon a gépelt jegyzetek, képek vagy kézzel írt jegyzetek közül az optimális emlékezés érdekében.

Piac

A Goodnotes digitális írószereket kínál, például tervezőket, egyedi oldalsablonokat, matricákat és szerkeszthető jegyzetfüzet-borítókat. Néhányat ingyenesen letölthet, míg mások csak fizetős Apple App Store előfizetéssel érhetők el.

via Goodnotes Marketplace

Hibajelzés

A Goodnotes optikai karakterfelismerő (OCR) technológiával felismeri a matematikai kifejezéseket, elemeket és szabályokat, például szimbólumokat, kémiai elemeket és matematikai jelöléseket. Felismeri a gépelt és kézzel írt matematikai egyenletekben található hibákat, és automatikusan kijavítja azokat.

AI írási támogatás

A Goodnote jegyzetelésre szolgáló AI-eszköze támogatja és javítja a tartalom munkafolyamatát azáltal, hogy ellenőrzi a helyesírási hibákat, szavakat javasol, szóbefejezéseket kínál és helyesbíti a gépelési hibákat. Ez a funkció kézzel írt jegyzetek esetén is működik.

Tollmozdulatok

Használja az intuitív tollmozdulatokat és a lasszó eszközöket, hogy zavartalanul és gond nélkül írhasson. Hibát vétett írás közben? Nem kell keresnie a radír eszközt. Egyszerűen rajzoljon egy kört a kijelölni kívánt rész köré; a lasszó eszköz ennyire egyszerű.

Goodnotes árak

Ingyenes csomag

Éves előfizetés (iOS) : 9,99 USD

Éves előfizetés (Windows/Android) : 6,99 USD

Egyszeri vásárlás: 29,99 dollár

Mi az a Notability?

via Notability

A Notability egy digitális vászon az összes jegyzeted, vázlatod és fájlod számára. A legújabb átalakítás egy hatékony eszközökből álló kombinációt és egy egyszerűsített jegyzetkészítési folyamatot tartalmaz.

A Notability az Ön második agya, ha Apple Pencil-t használ rajzoláshoz, dokumentumok jelöléséhez és jegyzeteléshez.

A Notability funkciói

Audio átiratok

Korábban csak hangfelvételt lehetett készíteni, és azt kézzel írt jegyzetekkel szinkronizálni. A Notability legújabb frissítésével hozzáférhet az audio átiratokhoz, beleértve az audiofelvételek időbélyeggel ellátott szövegét is.

Dokumentumok nézet

A dokumentumok egymás melletti megjelenítése megkönnyíti több dokumentum egyidejű összehasonlítását vagy szerkesztését.

Jegyzetek visszajátszása

A kézzel írt jegyzetek és hangfelvételek automatikusan szinkronizálódnak a Notes replay alkalmazással. Ha egy szóra vagy képre kattintasz, a lejátszás során automatikusan a hozzá tartozó hangfelvételre ugrik.

Notability galéria

Töltse le az oldalt vagy a meeting note sablont, vagy tegye közzé a sajátját, és csatlakozzon a Notability közösséghez.

via Notability

A toll, a pontozott és a szaggatott tollak segítségével gondolatai szavakká vagy rajzokká válnak. 64 egyedi szín közül választhat, amelyekkel kiegészítheti jegyzeteit. A kiemelővel jelölje meg a legfontosabb pontokat, így később könnyen visszatérhet hozzájuk. A lasszó eszközzel megváltoztathatja a tartalom stílusát, átméretezheti a jegyzeteket és csoportokba sorolhatja őket.

Notability árak

Ingyenes csomag

Prémium csomag: 14,99 USD/év (régiónként eltérő)

Goodnotes vs Notability: funkciók összehasonlítása

A toll eszköz egyesek számára a Notability mellett dönthet, de a Goodnotes Element eszközünk jelentősen egyszerűsítette a jegyzetelés élményét.

A Goodnotes alkalmazásban nem lehet könnyen törölni a dolgokat, de az alkalmazás ezt OCR technológiával kompenzálja, amely a kézzel írt jegyzeteket szöveggé alakítja. A Goodnotes AI eszköz összefoglalja a jegyzeteket, tisztázza a durva jegyzeteket és kiegészíti a mondatokat.

A Notability segítségével kiemelheted a fontos pontokat, a lasszó eszközzel könnyedén törölheted a szöveget, és megváltoztathatod a szöveg méretét.

Míg a Notability az szerkesztőeszközök terén nyeri el a trófeát, a Goodnotes az AI írási képességeivel rendelkezik előnnyel.

Árak

A Goodnotes ingyenes csomagja 5 MB fájlimportálási méretet és 3 jegyzetfüzetet kínál. Az AI-alapú gépelés és jegyzetelés funkciók azonban csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A Notability ingyenes verziója hozzáférést biztosít a toll eszközhöz, amelynek csúszkája segítségével beállítható a vonalvastagság, de az ingyenes csomagban nem lehet beállítani az érzékenységet.

A Notability Plus előfizetéssel azonban megtekintheted a megosztott, legutóbbi és könyvjelzővel ellátott jegyzetoldalakat, valamint a nem iktatott jegyzeteket és szakaszokat.

A Notability Plus további sablonopciókat és egy teljes galériát kínál egyedi oldalméretekkel. A fizetős csomag ára régiónként eltérő.

Ha kedvező árú jegyzetelő alkalmazást keres, a Goodnotes jó választás.

Kereső eszköz

A keresősáv nélküli jegyzetek keresése olyan, mintha szénakazalban keresnénk egy tűt. Ez az egyik terület, ahol a Goodnotes a legjobb alternatíva a Notability-hez képest.

A keresősáv a Goodnotes ingyenes verziójában és fizetős tagságával is elérhető, míg a Notability-ban csak előfizetéssel vehető igénybe.

Dokumentumok megtekintése

A Notability lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az iPad osztott képernyős nézetén keresztül egyszerre több dokumentumot is megtekinthessenek, míg a Goodnotes fülnézetet használ.

Bár ez ízlés kérdése, több dokumentum egyetlen felületről történő megtekintése csökkenti a lapok közötti váltogatás szükségességét.

Megosztás

Ez a funkció nehéz kérdés a Goodnotes és a Notability közötti vitában.

Egyrészt a Notability lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyilvánosan hozzáférhető linkeket hozzanak létre, és bárki, aki hozzáfér ezekhez a linkekhez, megtekintheti a megosztott jegyzeteket. A bizalmas adatokat titkosíthatja is jelszóval védett jegyzetek létrehozásával, így csak azok tekinthetik meg őket, akik hozzáférnek a dokumentumhoz.

Sajnos a Notability nem támogatja az együttműködést, ezért nem alkalmas jegyzetelő alkalmazásként Mac-re olyan nagy csapatok számára, amelyek részlegek közötti együttműködést igényelnek.

A Goodnotes viszont lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy jegyzeteket osszanak meg és dokumentumokat importáljanak, de csak a Goodnotes-on belül. A felhasználók linkeket oszthatnak meg, hogy együttműködhessenek, szerkeszthessenek és szinkronizálhassák a nézeteket a kollaborátorokkal, megkönnyítve ezzel a valós idejű együttműködést.

Bár korlátozott, a Goodnotes valós idejű együttműködési funkciója hozzáadott értéket jelent a munkatársak brainstorming üléseihez és a közös projektekhez.

A Goodnotes és a Notability közötti választás nagyban függ az Ön preferenciáitól és attól, hogy korlátlanul hozzáférhet-e a termelékenységét növelő alapvető funkciókhoz.

Például, mivel a Notability ingyenes platformja nem kínál keresősáv funkciót, az információk megtalálása rendkívül nehéz feladat. Az élmény olyan lesz, mintha több ezer könyvet lapozgatna át, hogy megtalálja a pontos információt – ez pedig kihívást jelent és időigényes.

Hasonlóképpen, a Goodnotes felhasználói felülete, a lapok nézetével és korlátozott megosztási gyakorlatával, manuális bevitelt igényel egy többnyire automatizált rendszerbe.

Főbb különbségek Goodnotes Notability A jegyzetfüzetek különálló dokumentumokként és mappákként vannak szervezve. ✅ ❌ Az Apple Pencil nyomásérzékenységi beállításai és a tenyér elutasítása ✅ ❌ Lézerpointer eszköz ✅ ❌ Prezentációs mód ✅ ❌ Az iPad állapotsorának elrejtése ✅ ❌ Kártyák szórványos ismétléssel ✅ ❌ AI-alapú jegyzetelési funkciók ✅ ❌ A mappák színének megváltoztatására és a sablonok testreszabására vonatkozó lehetőségek ✅ ❌ Témák és elválasztók szerint rendezett jegyzetfüzetek ❌ ✅ GIF-ek és webes klipek hozzáadása dokumentumokhoz ❌ ✅ Jelszóval védett jegyzetek, témák, elválasztók és exportált PDF-ek ❌ ✅ Jegyzetek közzététele a Notability sablon galériában ❌ ✅ Hozzáférés prémium tervezőkhöz, sablonokhoz és matricákhoz ❌ ✅ Alkalmazás témák ❌ ✅

Goodnotes kontra Notability a Redditen

A „Melyik a jobb választás, a Goodnotes vagy a Notability?” kérdésre adott válaszunkon kívül szerettük volna meghallgatni mások véleményét is. Átnéztük a Reddit oldalt, hogy megtaláljuk-e a közönség kedvenc jegyzetelő alkalmazását a Goodnotes és a Notability közül.

Ha a Reddit-en rákeres a „Goodnotes vs. Notability ” kifejezésre, sok felhasználó egyetért abban, hogy a Goodnotes jobb felhasználói felülettel, fájlkezelő rendszerrel és fejlett funkciókkal rendelkezik:

„A GoodNotes jobb fájlkezeléssel rendelkezik. A felhasználói felület sötét módban és a tanulási készletek funkcióval is elegánsnak tűnik. A tanulási készletek sokkal jobbá tették a Goodnotest (függetlenül attól, hogy mennyire hibás a Goodnotes, még mindig jó). A legjobb az, hogy hamarosan hozzáadják a matematikai egyenletek konvertálását is!”

Más Reddit-felhasználók megjegyzik, hogy a Notability jobb választás, ha téglalap alakú lasszót keresel:

„Amikor a professzoroktól kapott PDF-fájlokban szereplő feladatokat dolgozom fel, sok képernyőképet készítek a feladatokról, és azokat a megoldandó oldalakra helyezem. A GoodNotes, okokból, amelyeket nem tudok megmagyarázni, nem rendelkezik téglalap alakú lasszóval, ezért a Notability-t használom, amely rendelkezik a standard funkciókkal.”

Néhány felhasználó még mindig bizonytalan, és mindkét alkalmazás legjobb tulajdonságait szeretné kihasználni:

„Már hónapok óta váltogatok közöttük... Úgy érzem, hogy a Goodnotes felhasználói felületét szeretném, a Notability funkcióival, mint a pontozott vonalak, a duplikált gombok, a rácshoz igazítás stb. és az akkumulátor hatékonyságával.”

Mi azonban úgy látjuk, hogy a Notability nyeri a párharcot.

A felépítés, a felvételi lehetőségek és a könnyű használat miatt ez a jobb választás, mint a Goodnotes.

Ha azonban ismeri a Notability hátrányait, akkor van egy jobb megoldásunk az Ön számára: a ClickUp.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a legjobb alternatíva a Goodnotes és a Notability között

Mind a Goodnotes, mind a Notability esetében le kell tölteni egyéni sablonokat az ingyenes vagy fizetős sablonok közül. Megkeresed a tökéletes sablont, és a saját stílusodhoz vagy márkád irányelveihez igazítod, majd rábukkansz az adatok szilóira, amelyek a nem megfelelő funkciók, például az együttműködés hiánya miatt jöttek létre.

A keresés folytatódik. Mostanáig.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi digitális platform, amely elősegíti a munkatársak közötti együttműködést és holisztikus dokumentumkezelést biztosít. Hozzáférést biztosít mesterséges intelligenciához, jegyzetelési és projektmenedzsment funkciókhoz, mint például találkozói jegyzetek sablonjai, mesterséges intelligencia eszközök találkozói jegyzetekhez, ClickUp Docs az együttműködéshez és ClickUp Notepad egyetlen irányítópultról, ami előnyt jelent a Goodnotes és a Notability alkalmazásokkal szemben.

Fedezze fel, hogyan növelheti a ClickUp a termelékenységet további manuális beavatkozás nélkül.

ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs fejlett funkcióit márka- vagy felhasználó-specifikus dokumentumok és wikik létrehozásához. A beágyazott oldalak és a sokféle stílusbeállítások révén kreativitásának nincs határa.

Szervezze meg munkáját vagy szenvedélyes projektjét egymásba ágyazott oldalakon és ClickUp Docs-on, amelyek összekapcsolódnak az egész projekttel.

Használja a ClickUp Docs gazdag formázási funkcióit, hogy borítóképeket adjon hozzá, különböző betűtípusokkal kísérletezzen, és szerkessze önéletrajzát, hogy az professzionális és kifinomult megjelenésű legyen.

A projekt életciklusa alatt tartsa rendben a dolgokat a projektjegyzetekkel – készítsen saját jegyzeteket, vagy válasszon előre elkészített sablonok közül, például a ClickUp projektjegyzet-sablonból, hogy időt és energiát takarítson meg.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Project Note sablon segítségével biztosíthatja, hogy a projekthez kapcsolódó fontos információk hatékonyan dokumentálva legyenek.

Vonjon be több fontos érdekelt felet, és tegye lehetővé a valós idejű közös szerkesztést a releváns csapattagokkal – megjegyzésekkel való címkézés és feladatok kiosztása révén.

A már meglévő Docs-tartalmakat is átalakíthatja végrehajtható feladatokká, és bizonyos szakaszokat delegálhat a megfelelő csapatnak vagy az érintett személyeknek.

A ClickUp segítségével központosított munkafolyamatot kap, amely összeköti személyes és szakmai naptárát, dokumentumokat kapcsol a megfelelő feladatokhoz, és feladatállapotokat rendel hozzájuk – mindezt az editoron belül.

Ezenkívül kiválaszthatja, hogy ki tekintheti meg és szerkesztheti a megosztott linkjeit. Kezelheti a csapat, a vendégek vagy a nyilvános hozzáférés engedélyeit.

ClickUp Brain

Képzelje el, hogy van egy csapattársa, aki minden kérdésére válaszol a csapat feladataival és tagjaival kapcsolatban, dokumentumokat importál, feladatokat automatizál és pillanatok alatt jelentéseket készít.

Ez a ClickUp Brain varázsa – a ClickUp-on belüli digitális második agyad. A ClickUp Brain segít a csapatoknak okosabban, nem pedig keményebben dolgozni azáltal, hogy kiküszöböli az ismétlődő manuális feladatokat, mindenki számára egységes információkat biztosít és egyszerűsíti a munkafolyamatokat.

A ClickUp Brain segítségével elvégezheti az ismétlődő és unalmas feladatokat, miközben Ön a fontos dolgokra koncentrálhat.

Ha a ClickUp Brain-t használja találkozói jegyzetek készítésére, hozzáadhatja a legfontosabb napirendi pontokat, teendőket és résztvevőket. Ezután természetes nyelvfeldolgozás segítségével elemzi a beszélgetést, azonosítja a kritikus pontokat, és átfogó találkozói jegyzeteket készít, hogy semmi ne maradjon ki, és mindenki egyetértse a döntésekkel és a megbeszélésekkel.

Személyes használatra a ClickUp Brain javítja az írás minőségét, tömöríti a jegyzeteket, és segít lefordítani a tartalmat franciára, japánra, spanyolra és más nyelvekre.

ClickUp jegyzettömb

Ha napközben ellenőrzőlistákkal dolgozik, a ClickUp Notepad ideális megoldás személyes és szakmai életének minden eseményének dokumentálására. A ClickUp Notepad ott van, ahol Ön is.

Készítsen annyi jegyzetet, amennyit csak szeretne a ClickUp Notepad-en, hogy mindig kézben tartsa feladatait.

Használjon jegyzetfüzetet, hogy leírja a napi teendőlistát és a megbeszélések jegyzetét, vagy hozzon létre bejegyzéseket a feladatok állapotának frissítéséhez. Hozzon létre cselekvési listákat a digitális naplóalkalmazásában a prioritások vagy a határidők alapján, hogy hatékonyabban tudjon prioritásokat felállítani és végigcsinálni a napot.

Emlékeztetők és teendők hozzáadása: Írja le ötleteit a ClickUp mobilalkalmazás segítségével.

A gazdag formázási lehetőségek lehetővé teszik színek, fejléc, szalagcímek és pontok hozzáadását, így a jegyzetek szervezése interaktív és szórakoztató lesz.

Bónusz: mindezeket a funkciókat ingyenesen, örökre megkapja.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/tag havonta

Üzleti: 12 USD/tag havonta

Vállalatok: vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp: Az all-in-one digitális munkaterület bajnoka

A Goodnotes és a Notability között a jobb jegyzetelő alkalmazás keresése itt véget ér, a ClickUp remek alternatívájával.

A ClickUp-pal egy skálázható partnert kap, amely gyorsabb sikert biztosít Önnek, mert a ClickUp több, mint egy jegyzetelő alkalmazás: központi hubot biztosít az összes munkájához.

Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra, hogy élvezhesd a hatékony jegyzetelési funkciókat.