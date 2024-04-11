ESTJ vezetés: a siker legfontosabb jellemzői és stratégiái

Martha Stewart író és üzletasszony.

Michelle Obama ügyvéd, író és az Egyesült Államok volt first ladyje.

Dr. Laura Schlessinger amerikai rádiós műsorvezető és író.

Mi a közös ezekben az emberekben, akiknek pályafutása és karrierje egyértelműen eltérő? Mindhárman kiváló vezetők, remek vezetési stílussal, határozott és fegyelmezett megközelítéssel.

Mindez a személyiségtípusukra vezethető vissza – az ESTJ (extraverzió, érzékelés, gondolkodás és ítélés) személyiségtípusra. Az ESTJ-k természetes vezetők, akik a világ vezetői 17%-át teszik ki – ez a legmagasabb arány a 16 személyiségtípus közül.

Akár ESTJ típusú személyiség, akár csak megérteni és fejleszteni szeretné vezetői képességeit, ez a blog megadja Önnek a jobb vezetővé váláshoz szükséges tudást.

Az ESTJ vezetési stílus megértése

Az ESTJ az extroverziót, az érzékelést, a gondolkodást és az ítélőképességet jelenti. Az ESTJ személyiségű emberek logikusak, határozottak, szabálykövetők és vezető szerepet vállalnak. A Myers-Briggs Alapítvány az ESTJ-t a következőképpen határozza meg:

„Gyakorlatias, reális, tárgyilagos. Határozott, gyorsan lépéseket tesz a döntések végrehajtására. Szervezi a projekteket és az embereket, hogy a dolgok el legyenek végezve, és a leghatékonyabb eredmények elérésére koncentrál. Gondoskodik a rutin feladatokról. Világos, logikus szabványokkal rendelkezik, azokat szisztematikusan követi, és másoktól is elvárja ugyanezt. Határozottan végrehajtja terveit.”

Ahhoz, hogy jobban megértsük az ESTJ-t, meg kell értenünk az MBTI-t.

A Myers-Briggs típusindikátor (MBTI) az egyik legnépszerűbb személyiségértékelő eszköz. Az alábbiak alapján 16 különböző személyiségtípusba sorolja az embereket (az ESTJ az egyik személyiségtípus):

Extroverzió kontra introverzió

Érzékelés vs. intuíció

Gondolkodás vs. Érzés

Ítélő vs. Érzékelő

Az ESTJ személyiségű emberek gyakran vezetői pozíciókat töltenek be társaságokban, egyesületekben, klubokban és vállalatokban. Vezetőként feladatközpontúak, tranzakciósak és felügyelők. Tudják, hogyan kell működniük a dolgoknak, és hajlandóak mindent megtenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. Mindenekelőtt a rendet, a szervezettséget és a struktúrát értékelik.

Az ESTJ személyiség

Az ESTJ személyiségtípusnak négy jellemzője van: extroverzió, érzékelés, gondolkodás és ítélőképesség. Nézzük meg ezeket közelebbről:

Extraverzió: Kifejezetten extrovertáltak, szeretnek a figyelem középpontjában állni. Kedvelik a gyors tempójú környezetet, és szeretnek másokkal együtt a legjobb ötleteken dolgozni.

Érzékelés: A valóságra koncentrálnak, és figyelmet fordítanak a konkrét tényekre és a gyakorlati ötletekre.

Gondolkodás: Higgadtak, mindenekelőtt a méltányosságot tartják szem előtt, és logikusan hoznak döntéseket.

Ítélőképesség: Tiszteletben tartják a szabályokat és a határidőket, lépésről lépésre adnak utasításokat és részletes terveket készítenek.

Az ESTJ-k rendkívül megbízhatóak és szorgalmasak. Nagy tiszteletben tartják a szabályokat és a hatalmat, és szeretik időben elvégezni a munkájukat. Íme néhány további jellemzője az ESTJ személyiségtípusú embereknek. Ők:

Adjon pontos és részletes utasításokat

Hozza össze a közösségeket és a családokat a jó és a rossz megértésével

Legyen mentorálási szemléletmódja

Készítsen terveket, és kövesse azokat szorgalmasan

Legyen kitartó, még stresszes időkben is, és motiválja és inspirálja a csapatokat

Elkötelezett a hagyományok, törvények és szabványok iránt

Elvárja másoktól, hogy ugyanazokat az elveket kövessék, mint ő maga.

Ritkán kérdeznek a feladataikról

Fontosnak tartja a status quo fenntartását.

Néha makacsnak és hajthatatlannak tartják.

Kiszámítható, gyakorlatias, elkötelezett, őszinte és becsületes

Inkább a kihívásokkal teli projekteket vállalja

Bár ezek mind az ESTJ személyiségtípusú emberek fontos jellemzői, nem mindenki rendelkezik mindegyikkel. Egyesek csak néhányat mutatnak ezek közül. Hasonlóképpen, az ilyen jellemzőkkel rendelkező embereknek lehetnek ellentétes tulajdonságaik is.

ESTJ vezetői tulajdonságok

A fenti jellemzőknek köszönhetően az ESTJ személyiségű emberek jó vezetők. A szabályok betartása és a tekintély tisztelete iránti elkötelezettségük segít nekik kiemelkedő teljesítményt nyújtani felügyeleti és vezetői pozíciókban.

Vezető szerepet vállaló hozzáállásuk, önbizalmuk, határozottságuk és meggyőződésük olyan vezetőkké teszi őket, akik nem félnek a helyes dolgot tenni és biztosítani a méltányosságot.

Az ESTJ vezetők gondoskodnak arról, hogy a szabványok mindig teljesüljenek, az elvárások egyértelműek legyenek, és a végtermék megfeleljen a követelményeknek. Emellett rendkívül részletorientált munkastílust követnek.

Ugyanakkor ezek a tulajdonságok rugalmatlanná és merevvé is tehetik őket, mivel rendkívül magas elvárásokat támasztanak magukkal és környezetükkel szemben.

Vízió és célok meghatározása

Az ESTJ vezetési stílus középpontjában az erős vízió és célorientáltság áll. Az ESTJ vezetők ügyesen fogalmazzák meg a csapatuk és szervezetük számára a világos víziót, segítve másokat a közös célok elérésében.

A szervezet küldetésének és értékeinek mélyreható megértésével szilárd iránymutatást nyújtanak és világos vízióval rendelkeznek. Ez a vízió általában világos, konkrét és apró lépésekben van megfogalmazva. Világosan megfogalmazzák követelményeiket és elvárásaikat.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp SMART Goals sablonjával bontsa le a nagy, összetett célokat kis, kezelhető lépésekre.

Az ESTJ-k a rendelkezésre álló erőforrásokat használják a célok kitűzéséhez, beleértve a stratégiai tervezéshez szükséges szoftvereket és sablonokat, például a célkitűzéshez és a termelékenységhez szükséges sablonokat, hogy csökkentsék az időigényt és növeljék a hatékonyságot.

Ugyanakkor nehézséget okozhat számukra a csapat és a munkatársak motiválása. Ennek oka, hogy kicsi és konkrét célokat tűznek ki, amelyek gyakran nem tükrözik a nagyobb képet.

Kapcsolatépítés másokkal

Az ESTJ vezetők rendkívül feladatorientáltak és szervezettek. Hisznek a határidők betartásában és a feladatok időbeni elvégzésében. Azt is elvárják, hogy minden feladatot magas színvonalon végezzenek el, és ha a csapat tagjai nem felelnek meg az elvárásoknak, akkor azt szóvá is teszik.

Maradjon szervezett, segítse elő a csapatmunkát és kezelje a komplex projekteket a ClickUp Kanban táblájával

Hisznek a nyílt és átlátható kommunikáció elősegítésében, és előnyben részesítik a világos és következetes stílust. Ez segít nekik hiteles kapcsolatokat kialakítani a csapat tagjaival és az érdekelt felekkel.

Azonban az egyenes megközelítés miatt az ESTJ vezetők egyes érzékeny csapat tagok számára kontrolláló és uralkodó személyiségnek tűnhetnek. Ezért elengedhetetlen a csapatmenedzsment stratégiák és tippek alkalmazása, hogy az esetleges problémák azonnal megoldódjanak.

Vezetői készségek fejlesztése

Bár az ESTJ személyiségű emberek már eleve rendelkeznek számos erős vezetői képességgel, vannak olyan speciális készségek, amelyeket fejleszteniük kell. Ezek a következők:

Átfogó célok megosztása

Míg az ESTJ-k a kisebb, kezelhetőbb feladatok és célok mellett döntnek, sokan éppen az ellenkezőjét értékelik. A nagyobb és végső célok ismerete segít nekik a legjobb teljesítményt nyújtani a munkában.

Ezért elengedhetetlen, hogy a „mit” mellett a „miért” kérdést is megosszuk. Ha tájékoztatjuk a csapatot arról, hogy egy adott feladat hogyan járul hozzá a nagyobb cél eléréséhez, az motiválja őket, hogy a legjobbjukat nyújtsák.

Megfelelő megerősítés és dicséret biztosítása

A csapat dicséretének és a pozitív megerősítésnek a megtanulása segít motiválni a csapat tagjait. Fontos, hogy megköszönjük nekik a kemény munkát és elismerjük az elkötelezettségüket.

Ha nem tudja, hol kezdje, íme egy hasznos tipp a Forbes legutóbbi cikkéből: „Dicsérje azt a folyamatot, amely a teljesítményhez vezet. Ha vannak egyértelmű kritériumok, akkor hatékonyabban dicsérheti az embereket. ”

Értsd meg mások helyzetét

Az ESTJ vezetők hajlamosak ítélkezőek lenni. Ha tehát valaki nem felel meg az elvárásaiknak, túlságosan kritikusak lehetnek. Azonban fontos, hogy megértsék a körülményeket, és több információt szerezzenek, mielőtt véleményt alkotnak. Ez segít nekik jobban kapcsolódni a csapatukhoz.

Az ESTJ vezető erősségei és gyengeségei

Mint minden más személyiségtípus, az ESTJ vezetőknek is vannak erősségeik és gyengeségeik. Ezek megértése segít javítani a vezetési képességeken és leküzdeni a kihívásokat.

Az ESTJ vezetési stílus erősségei

Az ESTJ vezetési stílus néhány erőssége a következő:

Hatékonyság

Az ESTJ-k természetes vezetők, akik elkötelezettek a folyamatok optimalizálása és a maximális hatékonyság és eredményesség elérése iránt. Kiválóan értik a műveletek racionalizálását, a hatékonysági hiányosságok azonosítását és a termelékenység növelését célzó stratégiai megoldások megvalósítását.

Szervezett gondolkodásmódjuk lehetővé teszi számukra, hogy jól meghatározott munkafolyamatokat hozzanak létre, biztosítva, hogy a feladatok zökkenőmentesen végrehajtásra kerüljenek, és a célok határidőre megvalósuljanak. Ezenkívül tudják, hogyan kell prioritásokat felállítani a feladatok között, és dönteni a sürgős és fontos feladatok között, ami lehetővé teszi számukra, hogy bölcsen osszák el az erőforrásokat.

Pontosság

A pontosság az ESTJ vezetés jellemzője. Ez tükrözi az ESTJ-k elkötelezettségét a jól megalapozott és pontos döntések meghozatala iránt. Kiválóan teljesítenek a releváns információk gyűjtésében és elemzésében. Döntéshozataluk az összegyűjtött adatokon alapul, ami minimálisra csökkenti a hibalehetőségeket.

A alaposság iránti elkötelezettségük és a döntések minőségével kapcsolatos kompromisszumok elutasítása elősegíti a bizalom kialakulását a csapat tagjai és az érdekelt felek között.

Elkötelezettség

Az ESTJ-k számára természetes, hogy mindenben 100%-ot adnak. Akár funkciók közötti csapatot építenek, akár kihívásokkal szembesülnek, rendíthetetlenül elkötelezettek az optimális eredmények elérése iránt.

Az emberek számíthatnak rájuk, hogy fenntartják a szervezet vízióját és szabályait, és segítenek másoknak is ugyanezt tenni. A kemény munka, a kitartás és a folyamatos fejlődés kultúráját inspirálják.

Integritás

Az ESTJ-k szilárd erkölcsi iránytűvel és integritással működnek. Tisztelik a hatóságot és pontosan követik a parancsokat. Cselekedeteiket mindig összhangba hozzák értékeikkel, és szavak és tettek között következetességet tartanak fenn.

Ez segít biztosítani, hogy a szervezet és a csapat tagjai tisztelettel és kötelességtudattal viseltessenek egymás iránt.

Erős akaratú

Az ESTJ-k erős akaratúak és képesek kitartóan végigvinni a feladatokat. Nem adják fel meggyőződésüket egyértelmű bizonyítékok nélkül. Határozottságot mutatnak a kihívásokkal szemben, és meggyőződéssel leküzdik azokat.

Közvetlen és őszinte

Az ESTJ vezetők az elvont ötleteknél jobban értékelik a tényeket és a bizonyítékokat. Ezért rendkívül fontosnak tartják az adatokat. Kommunikációs stílusuk is közvetlen és őszinte, ami garantálja a félreérthetőség teljes hiányát.

Ez a közvetlenség elősegíti a nyitottság és az őszinteség virágzását. Vezetőként konstruktív visszajelzéseket adnak és közlik az elvárásaikat.

Szervezők

Az ENTJ vezetők velük született szervezőkészségükkel arra törekszenek, hogy környezetüket a lehető legrendezettebbé és legstrukturáltabbá tegyék. Kiválóan értik a jól meghatározott rendszerek és folyamatok létrehozását, a projekttervezéstől a csapatkoordinációig.

Rendezettséget teremtenek azáltal, hogy egyértelmű szerepeket és szabályokat határoznak meg, és a feladatokat méltányosan osztják el. A szervezett megközelítés segít a feladatok hatékony végrehajtásában, az erőforrások hatékony kihasználásában és a pontos célok elérésében.

Gyengeségek

Bár a fenti erősségek az ESTJ-ket fantasztikus vezetőkké teszik, ha nem dolgoznak rajtuk, komoly kihívásokat jelenthetnek. Ezek közül néhány:

Rigid

Az ESTJ-k szabálykövetők és elkötelezettek a hagyományos módszerek iránt. Ez merevvé és rugalmatlanná teheti őket. Ezért, ha valaki jobb vagy innovatívabb módszereket mutat be, nehezen fogadják el azokat.

Ez a merevség hatással lehet kreativitásukra és nyitottságukra, mivel úgy érezhetik, hogy a beváltatlan és új dolgok kipróbálása veszélyeztetheti megbízhatóságukat.

Perfekcionizmus

Az ESTJ-k törekvése a kiválóságra perfekcionizmushoz is vezethet. Ez azonban fokozott stresszhez, potenciális kiégéshez és a feladatok delegálásának vonakodásához vezethet.

A magas színvonal fenntartása és a rugalmasság szükségességének felismerése közötti egyensúly megteremtése elengedhetetlen a egészséges munkakörnyezet kialakításához.

Ítélkező

Az ESTJ vezetők erős értékrendjük és meggyőződésük vezérli őket. Gyakran azonban elfelejtik, hogy meggyőződésük nem feltétlenül egyezik meg a csapatukéval. Ezért előfordulhat, hogy elítélik azokat, akik nem hagyományos, újszerű módszerekkel próbálnak eredményeket elérni.

Hosszú távon ez hatással lehet a csapat moráljára és az együttműködésre. Ezért is fontos, hogy nyitott legyünk a különböző véleményekre és módszerekre.

Ellenállás a változásoknak

Az ESTJ vezetők számára egy másik jelentős kihívás a változásokkal szembeni ellenállás. A stabilitást és a bevált rutinokat részesítik előnyben az új körülményekkel szemben. Ez azonban stagnáláshoz vezethet és csökkentheti a termelékenységet.

Ahhoz, hogy leküzdjék ezt a kihívást, az alkalmazkodóképesség gondolkodásmódjának kialakítására kell összpontosítaniuk, meg kell érteniük a változások előnyeit, és rugalmasnak kell lenniük vezetési stratégiáikban.

Kényelmetlenül érzi magát az érzelmek kifejezésében

Az ESTJ vezetők gyakran nehezen fejezik ki és kezelik az érzelmeiket, mivel a logikát és az objektivitást helyezik előtérbe. Ez miatt keménynek és közömbösnek tűnhetnek. Alacsony EQ-juk félreértésekhez vezethet, és arra a meggyőződésre késztetheti őket, hogy az érzelmek kifejezése gyengeség.

Rendkívül fontos a kommunikációs készségek fejlesztése, hogy kezelni tudjuk a csapaton belüli érzelmi problémákat, és elősegítsük a racionalitást és az érzelmek kifejezését értékelő kultúrát.

Hogyan lehet leküzdeni a kihívásokat és megvalósítani a vezetési stratégiákat

A megfelelő eszközökkel, stratégiai tervvel és rugalmas hozzáállással könnyebb legyőzni a kihívásokat. Bár sokukat viselkedésbeli változásokkal is kezelheti, mások megoldásához olyan projektmenedzsment eszközökre van szükség, mint a ClickUp.

A ClickUp az egyik legjobb projektmenedzsment eszköz. A ClickUp segít Önnek produktív maradni, több projektet kezelni, nyomon követni az előrehaladást és időben elérni a célokat – mindezt egyetlen platformon.

Íme néhány vezetési stratégia, amely segíthet az ESTJ vezetési stílus elsajátításában:

Határozza meg a jövőképét

A jövőkép meghatározása és kommunikálása elengedhetetlen a csapat együttműködésének és motivációjának javításához. Használja a ClickUp Goals alkalmazást a feladatok prioritások szerinti lebontásához.

Állítson be és szervezzen célokat a ClickUp Goals könnyen használható mappáival

Ez lehetővé teszi számukra, hogy mérhető és elérhető célokat tűzzenek ki, automatizálják a haladás nyomon követését, és betartsák az ütemtervet, miközben azokat visszacsatolják a vízióhoz. A funkció lehetővé teszi számukra, hogy megosszák céljaikat csapattagjaikkal és a releváns érdekelt felekkel. Ráadásul napi, heti, havi és negyedéves alapon is beállíthatnak feladatokat.

Az ESTJ-k a lakosság körülbelül 9%-át teszik ki. Így a munkahelyen előfordulhat, hogy más ESTJ-kkel dolgoznak együtt, de más személyiségtípusú emberekkel is.

Az ESTJ-k hajlamosak elutasítani mások véleményét, ha úgy gondolják, hogy azok kevésbé hatékonyak és alkalmatlanok. Hosszú távon ez félreértésekhez és haraghoz vezet. Ezért elengedhetetlen az empátia és más nézőpontok és gondolkodásmódok megértése.

Ismerje fel, hogy az emberek különböző módon gondolkodnak és cselekszenek. És legtöbbször érdemes megérteni és meghallgatni ezeket a nézőpontokat.

Kommunikáljon a csapatával

Ez az előző pont kiterjesztése. Az egészséges kommunikáció elengedhetetlen a csapat sikeréhez. Bár az őszinte és közvetlen kommunikáció az ESTJ-k erőssége, a csapattal való kapcsolatteremtéshez ennél többre van szükség.

Csatlakozzon csapattagjaihoz a ClickUp Chat View segítségével

Itt segíthet a ClickUp for Teams. Az ESTJ vezetők gyorsíthatják projektjeiket, automatizálással növelhetik a hatékonyságot, valamint hatékonyan tervezhetnek és prioritásokat állíthatnak fel.

A ClickUp Chat View funkciójával megoszthatják a friss híreket és zökkenőmentesen együttműködhetnek a csapatukkal. Ezenkívül a ClickUp Whiteboard segítségével brainstorming üléseket tarthatnak a csapatukkal, és megérthetik a véleményüket.

Állítson fel reális elvárásokat

Az ESTJ vezetők magas színvonalat tartanak fenn a munka minőségét illetően. Maguknak és kollégáiknak is ambiciózus célokat tűznek ki. Bár ez a módszer kiváló módszernek tűnik a minőségi munka biztosítására, csalódást is okozhat.

Ez hatással van a feladatátadás képességükre is. Fontos megjegyezni, hogy nem mindenki képes ugyanolyan szinten teljesíteni. Egyeseknek több időbe telik egy készség elsajátítása, míg másoknak kevesebb.

Ha egy lépést hátralépnek és rájönnek erre, az segíthet nekik jobban teljesíteni és türelmesebbnek lenni másokkal.

Legyen nyitott az innovációra

Az innováció az egyetlen állandó dolog a világon – elengedhetetlen, hogy nyitottak legyünk a változásokra. Míg az ESTJ-k nehezen birkóznak meg a változásokkal, az alkalmazkodóképességre való törekvés segíthet nekik. Az olyan eszközök használata, mint a ClickUp Brain, szintén segíthet nekik az innováció elfogadásában.

A ClickUp Brain, az első olyan mesterséges intelligencia, amely összeköti projektjeit, dokumentumait, munkatársait és vállalatának tudását, segíthet nekik az innováció és a termelékenység fokozásában.

Készítsen egyedi tartalmakat, és nyerjen betekintést csapata munkaterhelésébe!

Egyedülálló tartalmak létrehozásával, a projektek következő lépéseinek meghatározásával és kontextusba ágyazott válaszok nyújtásával ösztönzi az innovációt.

Használhat olyan sablonokat is, mint a ClickUp innovációs ötletkezelési sablonja. A sablon segít több új ötlet kezelésében, azok szervezésében és valós időben történő nyomon követésében.

Fejlessze konfliktuskezelési készségeit

Az ESTJ-knek nehézséget okoz az érzelmeik kifejezése és mások megértése. Ez gyakran konfliktusokhoz vezet, amikor együttműködési környezetben dolgoznak. Ennek megoldására gyakorlással fejleszthetik konfliktuskezelési készségeiket.

Fogadja el az érzelmeket, és értsd meg, hogy azok integráns szerepet játszanak az életünkben. Az érzelmi intelligencia fejlesztése, az érzelmekről való nyílt kommunikáció elősegítése és az empátia fontosságának felismerése lehetővé teszi számukra, hogy kiegyensúlyozott vezetési stílust alakítsanak ki.

Ezek a készségek segíthetnek nekik szolidaritást tanúsítani másokkal szemben, és egyensúlyt teremteni az érzelmek és a logika között.

A munka és a jóllét egyensúlya

Az ESTJ-k legnagyobb erőssége és gyengesége a kiválóság iránti rendíthetetlen elkötelezettségük. Ez ugyan segíthet nekik a siker elérésében, de egyben oka is lehet annak, hogy elhanyagolják saját jólétüket.

A hatékony időgazdálkodás, a reális munkavégzési elvárások meghatározása és az önmagunkról való gondoskodás fontosságának felismerése elengedhetetlen a munka és a magánélet egészséges egyensúlyának fenntartásához. Az ESTJ vezetők is javíthatnak vezetői képességeiken, ha felismerik a személyes jólét fontosságát.

Hatékony delegálás

Sok ESTJ személyiségtípusú embernek nehézséget okoz a feladatok delegálása. Úgy vélik, hogy ha valamit meg tudnak csinálni, akkor azt meg is kell csinálniuk. Azonban ha mindent maguk végeznek, az megakadályozhatja őket a siker elérésében.

A tökéletességre való törekvésük visszatarthatja őket a feladatok delegálásától, de ez elengedhetetlen. A ClickUp Taskshez hasonló fejlett eszközök használata a projektek szervezéséhez és az azokhoz való együttműködéshez biztosítja, hogy a delegálás prioritást élvezzen. A Tasks segítségével hozzárendelhet megjegyzéseket cselekvési tételekként, különböző nézetekben vizualizálhatja munkáját, nyomon követheti az ismétlődő feladatokat és még sok mást.

Ellenőrizze az előrehaladását és a határidőket a ClickUp-on

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetet is kínál, amelyeket a felhasználók saját igényeiknek megfelelően alakíthatnak. Ez lehetővé teszi a csapat erősségeinek és előrehaladásának jobb áttekinthetőségét, segítve őket a feladatok hatékonyabb delegálásában.

Használja ki az ESTJ vezetési stílus erejét a ClickUp segítségével

Az ESTJ vezetők elkötelezettek a hatékonyság, a pontosság és a integritás iránt. Hisznek a rendben, a struktúrában és a hagyományokban. Az ESTJ vezetési stílus megértése segít nekik kihasználni ezeket az erősségeket és kiemelkedni a szakmai életben.

Ne feledje azonban, hogy az MBTI személyiségtípusok nem abszolútak. Lehet, hogy személyiségének vannak más jellemzői és aspektusai is, mint amiket a teszt felvázol.

Az olyan eszközök kihasználásával, mint a ClickUp, optimalizálhatja stratégiáit, egyszerűsítheti a folyamatokat és biztosíthatja csapata hatékony működését.

Regisztráljon ingyenesen, és győződjön meg róla saját maga!

GYIK

Mi az ESTJ vezetési típus?

Az ESTJ típus az MBTI által azonosított 16 személyiségtípus egyike. Az Extraversion (extroverzió), Sensing (érzékelés), Thinking (gondolkodás) és Judging (ítélőképesség) szavak rövidítése. Az ESTJ vezetési típus közös jellemzői közé tartozik a társaságiasság, a gyakorlatiasság, a logikus döntéshozatal és a struktúra iránti preferencia.

Mi a különleges az ESTJ-ben?

Az ESTJ-k erős szervezőkészségükről, hatékonyságukról és a kiválóság iránti elkötelezettségükről ismertek. Természetes vezetők, mivel képesek egyértelmű célokat kitűzni, logikus döntéseket hozni és megbízhatóak.

Melyek az ESTJ gyengeségei?

Az ESTJ-k gyakran perfekcionisták, ítélkezőek és ellenállnak a változásoknak. Nehézséget okozhat számukra az érzelmeik kifejezése is.