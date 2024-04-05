Hogyan számoljuk ki a takt időt az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében?

A karcsú gyártásban van egy ritmus, egy ütem, amely irányítja a gyártási folyamatokat. Ez a ritmus – amelyet takt időben mérnek – a gyárak szívverése világszerte.

Ebben a blogbejegyzésben a takt időt és annak gyártási folyamatok erősítésére való felhasználását vizsgáljuk.

Mi az a takt idő?

A takt idő az az ütem, amellyel gyártania kell az árukat, hogy kielégítse a vevői igényeket anélkül, hogy túltermelne vagy alultermelne.

A „Takt” szó az 1930-as években a német repülőgépiparban jelent meg, és „ritmust” vagy „ütemet” jelent. Azóta a mérőszámot több gyártó szervezet is átvette, miután a Toyota gyártási rendszer népszerűsítette.

A karcsú gyártási rendszerben a takt idő egy egyszerű koncepció, amely a gyártósort összhangban tartja az ügyfelek igényeivel, biztosítva ezzel minden érintett fél elégedettségét.

Hogyan számoljuk ki a takt időt?

A takt idő képlete: Takt idő = rendelkezésre álló gyártási idő/ügyfél igény.

Ossza el a termék előállítására fordítható időt a gyártandó termékek számával. A három változó bármelyikét módosíthatja az üzleti eredmények optimalizálása érdekében.

Nézzünk egy példát. Tegyük fel, hogy Ön egy hangulatos pékséget üzemeltet Párizs szívében. Önnek, a péknek, pontosan tudnia kell, hogy milyen gyakran kell croissant-t sütnie, hogy kielégítse a reggeli rohanást anélkül, hogy túlterhelné a sütőket vagy pazarolná az erőforrásokat. Íme, hogyan teheti ezt meg.

1. lépés: Határozza meg az ügyfelek igényét

Az ügyfelek igénye az a külső tényező, amelyre kevés befolyása van. Kezdje tehát ezzel! Tudja meg, hogy ügyfelei naponta hány croissantra van szükségük, és mikor.

Például a reggeli és a teaidő inkább a croissantok iránti keresletet növeli, mint az ebéd vagy a vacsora. Másrészt, ha kerékpárgyártó vállalkozást vezet, akkor a kereslet nyáron nagyobb lehet, mint havazás idején. Vállalkozás tulajdonosaként/vezetőjeként Ön a legalkalmasabb személy arra, hogy ezt felmérje.

Határozza meg tehát az ügyfelei igényét a gyártandó darabszámban. Tegyük fel, hogy az ügyfelei 1120 croissant-t igényelnek.

2. lépés: Számítsa ki a rendelkezésre álló gyártási időt

A rendelkezésre álló termelési idő az Ön kezében van, kapacitásától, gépparkjától, csapatának méretétől stb. függően. Ha részletesen szeretné nyomon követni, hogy az egyes folyamatok mennyi időt vesznek igénybe, vagy hogy az egyes alkalmazottak termelékenysége milyen, próbálja ki a kisvállalkozások számára készült időkövető szoftvert.

Most egy egyszerű példával illusztráljuk. Ha a csapatod egy főből áll, aki napi 8 órát, heti 5 napot dolgozik, és minden nap egy órát szünetre/megbeszélésre szán, akkor hetente 35 óra áll rendelkezésedre.

(1 pék 8 óra 5 nap) – (1 óra * 5 nap)

Ha négy pék osztja meg egyenlően a két 8 órás műszakot, mind a hét napon, szünet nélkül, akkor hetente 224 óra áll rendelkezésre.

(8 óra 7 nap 4 pék)

3. lépés: Alkalmazza a takt idő képletét

Takt idő = rendelkezésre álló gyártási idő/ügyfél igény

Ebben a példában a croissant pékség taktideje 224/1120 = 0,2, vagyis 1/5 óra.

Ez azt jelenti, hogy ha 12 perc alatt elkészít egy croissant-t, akkor hatékonyan kielégíti az ügyfelek igényeit. Ez a tudás segít a pékeknek az időbeosztásukban. Ha lehetetlen a tésztát gyúrni, a zsemlét elkészíteni és megsütni is, akkor vagy beletörődik abba, hogy nem tudja kielégíteni az ügyfelek igényeit, vagy több pékot vesz fel!

A takt idő más időmérő mutatókhoz viszonyítva

Ha gyártásban dolgozott már, akkor biztosan hallott már számos idővel kapcsolatos mutatószámról, mint például a lead time, a touch time, a cycle time stb. A projektidő-menedzsmentben ezek a mutatószámok egymással összefüggenek. De hogyan kapcsolódnak a Takt időhöz? Nézzük meg!

Átfutási idő : Az idő a megrendelés leadásától a szállításig.

Érintési idő : Az idő, amely alatt a munkavállalók érintik a terméket, azaz hozzáadott értéket teremtenek.

Ciklusidő: Az a idő, amely egy gyártási ciklus teljesítéséhez szükséges a kezdetétől a befejezésig.

Térjünk vissza a croissant példájához.

Átfutási idő

A lead time az az idő, amely a croissant megrendelése és átvétele között telik el. Ebben az esetben a croissantokat előre elkészítik és készenlétben tartják a megrendelésekre, így a lead time csak néhány másodperc lehet. Ugyanakkor a lead time sokkal hosszabb lehet, ha ugyanabban a pékségben egyedi tortákat készítenek.

A lead time és a takt idő közötti legfontosabb különbség az, hogy az előbbi magában foglalja a papírmunkát, a feldolgozást, a csomagolást stb., míg az utóbbi általában csak a gyártási időt jelenti.

Érintési idő

A touch time az az időtartam, amely a péknek a nyersanyagok átvételétől a croissantok tálcára rakásáig eltelik. Bármelyik időgazdálkodási eszköz, amelyet vállalkozásában használ, könnyedén rögzíti ezt az információt.

A touch time csak a gyártási folyamatnak az a része, amikor a csapat/gépek aktívan dolgoznak rajta, azaz az értékteremtési folyamat. A takt idő magában foglalja az összes várakozási és mozgási időt is.

Például, ha a péknek 10 percbe telik a tészta elkészítése, de 10 percet kell várnia, amíg a konyhai asztal használatra kész lesz, akkor a takt idő 20 perc, de a touch idő 10 perc.

Ciklusidő

A ciklusidő az az átlagos idő, amely alatt a pékek elkészítik a croissantokat.

Ciklusidő = rendelkezésre álló gyártási idő/tényleges gyártási egységek

A takt idő a kapacitást a kereslettel, míg a ciklusidő a kapacitást a tényleges értékekkel hasonlítja össze.

Ha ez túl sok mérőszámnak tűnik, itt van néhány ok, amiért érdemes odafigyelni a takt időre.

A takt idő előnyei és korlátai

A takt idő iránymutatásként szolgál ahhoz, hogy mit kell elvégeznie a rendelkezésre álló idő alatt a piaci igény kielégítése érdekében. Ez messze túlmutathat a gyártáson.

Ha Ön egy tartalomíró, aki napi 8 órát dolgozik, és a szolgáltatás iránti igény napi 2 cikk, akkor 4 óránként kell írnia egy cikket, ami a Takt ideje.

Ha az építőiparban dolgozik, és évente két ház építésére kap megbízást, akkor a takt idő 6 hónap. Egy jó építési időkövető szoftver megmutatja, hogy a munkát a megadott kapacitással el lehet-e végezni ebben az időben.

Építésmenedzsment és időkövetés a ClickUp segítségével

A takt idő segít a vállalkozásoknak megérteni, mikor, mennyit és milyen gyakran kell termelniük. Íme, hogyan segít ez.

A takt idő előnyei

A termelés és a kereslet összehangolása: A termelés és a vevői kereslet összehangolásával elkerülhető a túltermelés vagy az alultermelés.

A pazarlás kiküszöbölése: A takt idő figyelembe veszi az adott időszakban eladható maximális darabszámot. Ezzel a tudással kiküszöbölheti a pazarlást azáltal, hogy a megfelelő mennyiséget gyártja, a megfelelő mennyiségű alapanyagot rendeli meg, a pontos számú alkalmazottat foglalkoztatja stb.

A kiszámíthatóság javítása: Az ügyfelek igényei a gyártási folyamat alapját képezik. Segítenek előre megbecsülni, hogy mennyi terméket tud eladni, és mennyi nyersanyagra, csapatkapacitásra és gépi időre lesz szüksége. Ez biztosítja, hogy előre felismerje és csökkentse a kockázatokat.

Termelékenység javítása: A takt idő pontosan megmutatja, milyen termelékenységre van szükség a bevételek maximalizálásához. Ez segít az üzleti vezetőknek és a létesítménykezelőknek az erőforrások optimalizálásában.

Például, ha egy pék nem tud 280 croissant-t készíteni egy nap alatt, akkor nem termelékeny, és valamilyen beavatkozásra van szükség.

Ha Ön szoftverfejlesztő csapat tagja, használjon időkövető szoftvert a fejlesztők számára, hogy azonosítsa a takt időt, és optimálisabban ossza el az erőforrásokat a takt idő elérése érdekében.

A minőségbiztosítás javítása: A takt idő általában szűkös, ezért a termelési vezetőknek egyértelmű minőségbiztosítási szabványokat kell meghatározniuk. Ez segít a termelés operacionalizálásában, így a minőségi szabványok betartásra kerülnek.

A program teljesítményének optimalizálása: A takt idő segít harmonizálni a különböző gyártási elemeket, a készletek szintjétől és a munkaerő elosztásától az erőforrások ütemezéséig.

Mint minden mérőszámnak, a takt időnek is vannak bizonyos korlátai. Nézzük meg ezeket!

A takt idő korlátai

Rigiditás a dinamikus piacokon: Azokban az iparágakban, ahol a fogyasztói kereslet az időjáráshoz hasonlóan gyorsan változhat, a takt idő merevsége korlátozó tényezővé válhat. Ez olyan, mintha hetekkel előre megtervezne egy pikniket, de végül esni fog. A gyors alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasság nélkül a rendszer nehezen működhet.

Túlzott hangsúly a uniformitáson: A takt idő egy bizonyos uniformitást feltételez, figyelembe véve az átlagos keresletet és az átlagos gyártási időt. A valóságban a kereslet ritkán stabil.

Ellenőrzés feltételezése: A takt idő feltételezi, hogy számos tényező, például a munkavállalók rendelkezésre állása, a gépek üzemideje stb. ellenőrizhető, ami gyakran nem így van.

Korlátai ellenére a takt idő kiváló eszköz a termelés optimalizálására az iparágak, termékek és szolgáltatások területén. Íme néhány gyakorlati lépés a takt idő helyes bevezetéséhez.

A takt idő bevezetése a projektekben

A takt idő bevezetése a projektekbe kaotikus munkafolyamatokat hatékonyabbá tehet, de ehhez gondos szervezés és egy robusztus termékmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp szükséges. A bevezetéshez segítséget nyújt a következő lépésenkénti útmutató.

1. lépés: Ismerje meg ügyfelei igényeinek ritmusát

Az ügyfelek igényei ritkán egységesek. Meg kell értenie azok hullámzását, hogy felmérje és előre jelezze a keresletet. Ha a ClickUp-ot használja termelésirányítási eszközként, akkor vizuálisan is láthatja a trendeket.

A ClickUp Dashboard testreszabható az értékesítés, a megrendelések, a bevételi trendek és egyéb adatok vizualizálására. Ezeket összehasonlíthatja a célokkal és a KPI-kkal is.

2. lépés: A rendelkezésre állás nyomon követése a folyamatok során

A „rendelkezésre álló termelési idő” kiszámításához számos tényezőt figyelembe kell venni, például:

Gépek rendelkezésre állása: Ha közös gyártósoron dolgozik, akkor információra van szüksége arról, hogy a gépek mikor állnak rendelkezésre.

Csapat rendelkezésre állása: Milyen munkákkal foglalkoznak jelenleg az alkalmazottai, és mikor állnak rendelkezésre? A ClickUp időkövető funkciója lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy részletesen nyomon kövessék munkájukat. A munkaterhelés nézet átfogó képet ad erről a mutatószámról az összes csapat tag esetében.

Pontos időkövetés minden feladathoz a ClickUp segítségével

Anyagok rendelkezésre állása: Mikor érkezik meg az alapanyag? Ha a csapata már rendelkezésre áll, mielőtt az alapanyagok megérkeznek, akkor az időt pazarolja. Az ilyen függőségek hatékony feltérképezéséhez a ClickUp Gantt-diagram nézet ideális.

ClickUp Gantt-diagram nézet a függőségek feltérképezéséhez

Használhat egy napi tervező alkalmazást, hogy nyomon kövesse ezeket a mutatókat és kiszámítsa a rendelkezésre álló termelési időt. Ezek az időnapló sablonok segíthetnek az összes információ összegyűjtésében is, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

3. lépés: Számítsa ki a takt időt

A takt idő a rendelkezésre álló termelési idő osztva az ügyfél igényével. Használja a ClickUp Formula Fields funkciót a takt idő kiszámításához. Adja hozzá a célokhoz viszonyított előrehaladást a műszerfalhoz.

Tervezze meg projektjét úgy, hogy elérje a Takt időt. Mindig figyelje, hogyan teljesít az ügyfelek igényeihez képest.

Ha még nem jártas a projektmenedzsmentben, itt talál néhány ClickUp projektütemterv-sablont, amelyekkel elindulhat.

A ClickUp egyedi képletmezőivel könnyedén kiszámíthatja a takt időt.

4. lépés: A szűk keresztmetszetek azonosítása és a teljesítmény optimalizálása

A takt idővel az a helyzet, hogy nem fogja tudni kielégíteni az összes igényt. Például, ha a croissant iránti vevői igény 1120 helyett 5000, akkor a takt ideje 2,4 perc, ami szinte lehetetlen elérni.

A takt idő célja nem az, hogy kényszerítse magát annak elérésére, hanem hogy felhasználja azt teljesítményének optimalizálására. Tehát, ha a kereslet növekszik, akkor:

Fogadja el a helyzetét: elégedjen meg azzal, hogy csak a vevői igények egy részét tudja kielégíteni. Ez ugyan stabilizálja az üzletet, de egyben jelentős lehetőségeket is kihagy.

Kapacitásnövelés: Fektessen be további gépekbe vagy munkaerőbe a termelési idő növelése érdekében. Ha például a keverőgép túl sok időt vesz igénybe a tészta elkészítéséhez, akkor ezt szűk keresztmetszetként azonosíthatja, és kicserélheti a keverőgépet.

Termék újratervezése: Ha a jelenlegi termék gyártása túl sok időt vesz igénybe, akkor a vásárlói élményt nem befolyásolva újratervezheti azt. Például csökkentheti a croissant méretét, hogy ugyanabból az alapanyagból több darabot tudjon gyártani.

Automatizálás: A futószalagok tökéletes példái az automatizálásnak. Ha még nem áll készen arra, hogy futószalagot állítson fel a pékségében, próbálja ki az egyszerű automatizálást a számlázás, a beszerzés stb. területén.

A ClickUp Automations több mint 100 sablont kínál a munkafolyamatok, a rutin feladatok, a projektátadások és egyebek racionalizálására.

Feladat-létrehozási automatizálások a ClickUp-on

Érje el takt idő céljait a ClickUp segítségével

A takt idő egy nagyszerű mérőszám, amely messze túlmutat a gyártáson. Ez egy alapvető ritmus, amely különböző iparágakban, a nyüzsgő gyárcsarnokoktól a dinamikus szoftverfejlesztési területekig, a sikert elősegítheti. Segít összehangolni a piacot az Ön kapacitásával.

A ClickUp projektmenedzsment eszköz segít megfigyelni, nyomon követni, mérni és elérni a takt idő céljait. Az időkövetés, jelentések, irányítópultok és számítások funkcióival a ClickUp hatékonyan támogatja a lean menedzsment folyamatokat.

Akár az építőiparban, akár a szoftverfejlesztésben dolgozik, a ClickUp működésirányítási funkciói növelik a hatékonyságot és a termelékenységet. Próbálja ki saját maga!

Gyakran ismételt kérdések a takt időről

1. Mi a különbség a takt idő és a ciklusidő között?

A ciklusidő az a átlagos idő, amely jelenleg a késztermék előállításához szükséges. A takt idő az az ütem, amellyel az árukat elő kell állítani a vevői igény kielégítése érdekében.

A takt idő a kapacitást a kereslettel, míg a ciklusidő a kapacitást a tényleges értékekkel hasonlítja össze.

Ciklusidő = rendelkezésre álló gyártási idő/tényleges gyártási egységek

Takt idő = rendelkezésre álló gyártási idő/ügyfél igény

2. Mi a takt idő kiszámításának képlete?

Takt idő = rendelkezésre álló gyártási idő/ügyfél igény

3. Mi az a takt idő a gyártásban?

A Tach idő egy repüléstechnikai kifejezés, amely a repülőgép motorjának terhelését méri. Gyakran összetévesztik a Takt idővel, amely egy gyártási kifejezés.

A takt idő az ideális termelési sebesség, amely lehetővé teszi a vevői igények kielégítését túltermelés és alultermelés nélkül.