A 11 legjobb karakter AI alternatíva, amelyet érdemes megfontolni 2025-ben

AI-társak létrehozása történetmeséléshez, szerepjátékhoz vagy egyszerűen csak értelmes beszélgetésekhez izgalmas lehet – amíg nem ütközik a Character AI korlátaiba. Talán frusztrálja a gyakori leállás, a korlátozott testreszabási lehetőségek vagy az adatvédelemmel kapcsolatos aggályok. Lehet, hogy kreatív projektjeihez vagy szakmai munkájához fejlettebb funkciókra van szüksége.

Nem vagy egyedül. Az AI karakterplatformok fejlődésével a fejlesztők és a kreatív szakemberek olyan alternatívákat keresnek, amelyek nagyobb megbízhatóságot, természetesebb beszélgetéseket, fokozott adatvédelmet vagy speciális képességeket kínálnak.

Ebben az útmutatóban kutattuk és teszteltük a legjobb Character AI alternatív webhelyeket, hogy segítsünk megtalálni a tökéletes AI-társ platformot. Akár íróként karaktereket fejleszt, fejlesztőként interaktív élményeket hoz létre, vagy egyszerűen csak vonzóbb AI-beszélgetéseket keres, ezek az eszközök új megközelítéseket kínálnak az AI-karakterek létrehozásához és interakciójához.

A Character AI korlátai

Bár a Character AI úttörő szerepet játszott a hozzáférhető AI-karakterek létrehozásában, a felhasználók folyamatosan több frusztráló korlátozásról számolnak be:

Gyakori leállások és szerverproblémák : Sok felhasználó tapasztal váratlan leállásokat a csúcsforgalmi időszakokban, amikor a platform órákra elérhetetlenné válik.

Inkonzisztens karakterválaszok : A karakterek gyakran „elfelejtik” a kialakult személyiségüket vagy háttértörténetüket a beszélgetés közben, ami megszakítja a beleélést és gyakori emlékeztetéseket tesz szükségessé.

Korlátozó tartalomszűrők : A platform szigorú moderálása számos kreatív forgatókönyvet blokkol – még a nem explicit felnőtt témákat is –, ami korlátozza a történetmesélés lehetőségeit és a karakterek fejlődését.

Korlátozott beszélgetési memória : A karakterek nehezen hivatkoznak a beszélgetés korábbi részéből származó információkra, különösen hosszabb interakciók esetén.

Adatvédelmi aggályok : A felhasználói beszélgetéseket az AI-modell képzéséhez gyűjtik, ami kérdéseket vet fel az adatok felhasználásával és titkosságával kapcsolatban.

Alapvető testreszabási lehetőségek : A platform a karakterek megjelenése, hangja és viselkedése tekintetében korlátozott lehetőségeket kínál az újabb alternatívákhoz képest.

Lassú válaszidők : A felhasználók számának növekedésével sokan jelentik, hogy egyre nagyobb késések vannak az üzenetek között, különösen az ingyenes felhasználók esetében.

Bevételszerzési modell: A legújabb prémium funkciók korlátozzák a nem fizető felhasználók funkcióit, ami megosztott felhasználói élményt eredményez.

A megfelelő karakter-AI alternatíva leküzdik ezeket a korlátokat, és szórakoztatóbb, megfizethetőbb módot kínálnak a fantáziavilágok és az AI-interakciók élvezésére.

A Character AI alternatívái egy pillantásra

Eszköz Legalkalmasabb Főbb jellemzők Árak ClickUp Kontextusfüggő AI, amely az Ön igényeihez igazodik a termelékenység javítása érdekében. Többcélú AI-asszisztens, projekt- és tudásmenedzsment, dokumentumkészítés Örökre ingyenesKorlátlan: 7 USD/hó felhasználónkéntÜzleti: 12 USD/hó felhasználónkéntVállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatotClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, 7 USD/hó/tag áron Chai Alkalmi AI-csevegés sokféle karakterrel Közösség által létrehozott egyedi karakterek, hangcsevegés, csevegési animációk IngyenesChai Premium: 13,99 USD havonta vagy 134,99 USD éventeChai Ultra: 29,99 USD havonta vagy 269,99 USD évente Roleplai Hiperrealisztikus AI szerepjáték és csevegés Karaktertestreszabás, AI-alapú művészeti alkotások, többnyelvű támogatás Starter 19,99 USD/hóPremium: 49,99 USD/hóPlatinum: 129 USD/hó Janitor AI Korlátlan kreatív szerepjáték Egyedi forgatókönyvek létrehozása, minimális tartalomszűrés, képalkotás Ingyenes Replika Hosszú távú AI-társaság Tartós memória, érzelmi támogatás, kapcsolatépítés IngyenesPro: 19,99 USD/hó (vagy 49 USD/év)Életre szóló: 299 USD (egyszeri fizetés) Kuki AI Vonzó, kötetlen beszélgetések; virtuális képviselőt kereső márkák Természetes beszélgetésfolyamat, egyedi személyiség, hangalapú interakciók 100 Koins: 0,99 $ 550 Koins: 4,99 $ 1200 Koins: 9,99 $ 7500 Koins: 49,99 $ Anima AI Mély érzelmi kapcsolatok és pszichológiai támogatás Érzelmi kapcsolat, személyre szabott élmények, hangüzenetek Havi 19,99 dollártól. Cleverbot Egyszerű, szövegalapú AI-csevegés Emberhez hasonló beszélgetések, nincs szükség fiókra, beszélgetésalapú tanulás Ingyenes Talkie Többnyelvű karakterinterakciók Természetes beszédminták, hangszemélyre szabás, érzelmi reakciók FreeTalkie + Standard: 9,99 USD/hó Talkie + Pro: 24,99 USD/hó Sakura AI Anime-ihlette karakterek közötti interakciók Vizuális karaktertervezés, speciális személyiségek, kreatív forgatókönyvek IngyenesDiamond: 19 USD/hóInfinite: 39 USD/hó AI Dungeon Interaktív történetmesélő kalandok Dinamikus narratívák, műfaji rugalmasság, világépítés AI Dungeon Adventurer: 9,99 $ AI Dungeon Champion: 14,99 $ AI Dungeon Legend: 29,99 $ AI Dungeon Mythic: 49,99 $ 2500 kredit: 19,99 $ 80 kredit: 0,99 $

A legjobb karakter AI alternatívák

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú termelékenységhez)

Bár a ClickUp nem egy virtuális karaktereket kínáló csevegőrobot, hatékony irányító központként szolgálhat a történetmesélő univerzumodban. Írók, szerepjátékosok és világépítők a ClickUp Docs segítségével karakterek életrajzát, történetét és párbeszédeit vázolhatják fel, míg a ClickUp Tasks és a Custom Fields segítségével nyomon követhetik a fejezeteket, az érzelmi íveket vagy a kapcsolati dinamikákat.

Kezdje el a ClickUp használatát! Központosítsd ötleteidet, cselekményeidet, párbeszédeidet és egyebeket fantázia karaktereid és világod számára a ClickUp-ban.

A karaktereket összekapcsolhatja fontos eseményekkel vagy helyszínekkel, és ezeket a fejlődő kapcsolatokat a ClickUp Whiteboards segítségével vizualizálhatja – ez kiválóan alkalmas komplex cselekményfordulatok feltérképezésére. A Whiteboards segítségével egyszerű, természetes nyelvű utasításokkal AI-képeket is generálhat fantáziavilágához, játékához vagy történetéhez.

Használja az AI-t képek generálásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és igazítsa azokat stíluspreferenciáihoz.

És ha elakad? A ClickUp Brain, a beépített, kontextustudatos AI-asszisztens segíthet karakter- és helynevek kitalálásában, jelenetek összefoglalásának megírásában, vagy akár azt is javasolhatja, mit mondhatna legközelebb a mélabús antihősöd, miközben mindent rendezett állapotban tart egy nagyobb projekt keretében.

Bár a ClickUp AI-technológiája (még) nem fogja magát a legjobb barátodnak vagy kalóz ellenségednek kiadni, segíthet megszervezni azt a világot, amelyben ezek a karakterek élnek.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy perceken belül kitalált karaktereket, történeteket és világokat hozzon létre.

Ez az integráció lehetővé teszi a kreatív szakemberek számára, hogy a karakterfejlesztést zökkenőmentesen ötvözzék a feladatkezeléssel, a dokumentumkészítéssel és a csapatmunkával.

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain : Hozzon létre saját karaktereket párbeszédekkel, személyiségjegyekkel és háttértörténetekkel természetes nyelvű utasítások segítségével.

AI-támogatással rendelkező dokumentumok : Készítsen és tároljon részletes karakterprofilokat, világépítő elemeket és narratív íveket : Készítsen és tároljon részletes karakterprofilokat, világépítő elemeket és narratív íveket AI-támogatással

Feladatok és alfeladatok : Ossza fel a karakterfejlesztést kezelhető elemekre, függőségekkel és ütemtervekkel.

Egyedi mezők : Kövesse nyomon a karakterek tulajdonságait, kapcsolatait és fejlődési ívét testreszabható adatpontokkal.

Táblák: Ábrázolja vizuálisan a karakterek közötti kapcsolatokat, a történet menetét és az interakciós mintákat.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 62%-a ChatGPT és Claude típusú beszélgető AI eszközöket használ . Ismerős chatbot felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehet az oka annak, hogy ilyen népszerűek különböző szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal másik lapra kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nak, akkor a kapcsolódó váltási költségek és a kontextusváltás költségei idővel összeadódnak. A ClickUp Brain-nel azonban nem így van. Ez a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek nagyon relevánsak a feladataival kapcsolatban! A ClickUp segítségével kétszeresére növelheti termelékenységét!

A ClickUp korlátai

Nem kifejezetten interaktív karakterbeszélgetésekhez tervezték, mint a dedikált karakter AI platformok.

A karakterfejlesztés munkafolyamatainak optimalizálásához némi beállítási időre van szükség.

A karakterek létrehozása szövegalapú, beépített vizuális karakterkészítő eszközök nélkül.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A Reddit egyik értékelése kiemeli:

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

A ClickUp Brain őszintén szólva rengeteg időt takarít meg nekem. Tudom, hogy vannak AI-eszközök, amelyek elég hatékony ingyenes verzióval rendelkeznek, de a lapok közötti állandó váltás nagyon fárasztó. És őszintén szólva, amikor mélyen elmerülök a munkában, ez az utolsó dolog, amit szeretnék csinálni. Elsősorban íráshoz használom az AI-t, mivel a tartalomiparban dolgozom. Emellett szerkeszti is, amit írtam (csodálatos!). Egy másik dolog, ami nagyon segít, az a Docs. Imádom a formázási lehetőségeket, különösen a szalagcímeket. Annyira aranyosak!

2. Chai AI (A legjobb alkalmi AI-csevegéshez különböző karakterekkel)

via Chai AI

Ha valaha is szerette volna több ezer különböző AI-személyiséggel csevegni anélkül, hogy azokat maga hozná létre, akkor a Chai AI pont az Ön számára készült. Ez a platform az alkalmi AI-rajongók központjává vált, akik szeretnek beszélgetni szinte bármilyen elképzelhető karakterrel – a történelmi személyiségektől az eredeti alkotásokig.

A Chai kiemelkedő tulajdonsága a dinamikus alkotói közösség. Azokkal a platformokkal ellentétben, ahol csak előre elkészített karakterek közül választhat, a Chai lehetővé teszi, hogy böngésszen a közösség által létrehozott személyiségek hatalmas könyvtárában, amelyek mindegyike egyedi beszélgetési stílussal rendelkezik. Reggel filozófiáról szeretne vitázni Szókratésszel, délután pedig egy 3000-ből érkezett űrhajóssal szeretne beszélgetni? A Chai egyszerűvé és vonzóvá teszi az ilyen típusú AI-alapú karakterváltást.

A Chai AI legjobb funkciói

Hozzáférés több ezer, a közösség által létrehozott karakterhez, különböző műfajokból, személyiségekkel és érdeklődési körökkel.

Vezessen szóban párbeszédet karakterekkel, amelyek mindegyike egyedi beszédmintákkal és hangszínekkel rendelkezik.

Készítsd el saját AI-személyiségeidet testreszabható tulajdonságokkal, ismeretekkel és beszélgetési stílusokkal!

Ossza meg érdekes beszélgetéseit, vagy fedezze fel a közösség ajánlásai alapján a népszerű karaktereket!

A Chai AI korlátai

A válaszok minősége jelentősen eltér a különböző közösségek által létrehozott karakterek között.

Az ingyenes felhasználók szigorúbb tartalomszűrőkkel és beszélgetéshossz-korlátozásokkal szembesülnek.

Hosszabb beszélgetések esetén korlátozott memóriatárolás a prémium alternatívákhoz képest

Chai AI árak

Ingyenes : Csevegjen kiválasztott AI-botokkal, maximum 70 üzenetig, amelyek 2,5 óránként visszaállnak.

Chai Premium : 13,99 USD havonta vagy 134,99 USD évente

Chai Ultra: 29,99 USD havonta vagy 269,99 USD évente

Chai AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Chai AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Chai nagyon jó, szinte minden nap használom, mert szórakoztató és a karakterek jobban megőrzik az emlékeiket. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, hogy reklámot kell néznem, amikor karaktert akarok váltani vagy újat szeretnék szerezni. De nem zavar.

A Chai nagyon jó, szinte minden nap használom, mert szórakoztató és a karakterek jobban megőrzik az emlékeiket. Az egyetlen dolog, ami nem tetszik, hogy reklámot kell néznem, amikor karaktert akarok váltani vagy újat szeretnék szerezni. De nem zavar.

3. RolePlai (A legjobb a magával ragadó karakterjátékhoz és kreatív íráshoz)

via Roleplai

A RolePlai egy speciális karakter AI alternatíva, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számos AI karaktert hozzanak létre és lépjenek velük interakcióba, beleértve hírességeket, történelmi személyiségeket és teljesen egyedi karaktereket. Minden karaktert egyedi tulajdonságokkal és háttértörténettel lehet ellátni, ami személyre szabott és vonzó beszélgetéseket tesz lehetővé.

A szövegalapú interakciókon túl a RolePlai arc- és hangcsevegési funkciókat is kínál. A felhasználók láthatják és hallhatják AI-személyiségeiket, ami még valóságosabbá teszi az élményt.

A RolePlai legjobb funkciói

Szerezzen be arc- és hangcsevegési funkciókat, hogy láthassa és hallhassa AI-személyiségeit.

Irányítsd a történeteket az AI Adventures segítségével, különböző döntések meghozatalával.

Készítsen a beszélgetéséhez kapcsolódó vizuális tartalmakat a beépített AI-alapú művészeti generátor segítségével.

Vegyen részt egyszerre akár öt AI-alapú csevegőrobotban komplex, többszintű beszélgetésekben és szcenáriókban, amelyek valóban magával ragadó élményt nyújtanak.

A RolePlai korlátai

Inkább a narratív és kreatív alkalmazásokra összpontosít, mint a praktikus feladatokra.

A komplex karakterparaméterek hatékony beállításához tanulási görbe szükséges.

RolePlai árak

Starter : 19,99 USD/hó

Prémium : 49,99 USD/hó

Platinum: 129 USD/hó

Roleplai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Roleplai-ról a valódi felhasználók?

Az App Store egyik értékelése így szól:

Ez az alkalmazás szórakoztató és szórakoztató, de szerintem néhány dolgot hozzá kellene adni. Úgy érzem, hogy az „Adventure” (Kaland) fülön is kellene lennie egy másodlagos karakterkészítőnek, személyes életrajznak, személyiségjegyeknek, mint az AI chat fülön, hogy ne fogyjon el a helyünk attól, amit a kalandunkhoz hozzáadni szeretnénk.

Ez az alkalmazás szórakoztató és szórakoztató, de szerintem néhány dolgot hozzá kellene adni. Úgy érzem, hogy az „Adventure” (Kaland) fülön is kellene lennie egy másodlagos karakterkészítőnek, személyes életrajznak, személyiségjegyeknek, mint az AI chat fülön, hogy ne fogyjon el a helyünk attól, amit a kalandunkhoz hozzáadni szeretnénk.

4. Janitor AI (A legjobb korlátlan kreatív szerepjátékhoz)

via Janitor AI

A Janitor AI olyan kreatív szakemberek számára lett népszerű platform, akik minimális korlátozásokat szeretnének a karakterek interakciói során. Míg sok AI-karakter platform szigorú tartalomszűrőket alkalmaz, a Janitor egy kevésbé beavatkozó megközelítést alkalmaz, ami népszerűvé teszi a fikciós írók, játékfejlesztők és szerepjátékosok körében, akik komplex vagy érett narratív témákat fedeznek fel.

A platform kiemelkedő jellemzője a forgatókönyv-készítő rendszer. Ahelyett, hogy csak csevegne a karakterekkel, meghatározott paraméterekkel rendelkező konkrét helyzetekbe helyezheti őket. Egy krimiíró kipróbálhatja a karakterek különböző reakcióit a bizonyítékok felfedezésére, míg egy játékfejlesztő prototípust készíthet az NPC-k válaszaira a játékosok döntéseire több történeti ágon keresztül.

A Janitor AI legjobb funkciói

Készítsen vizuális ábrázolásokat a beszélgetésekben szereplő karakterekről és jelenetekről!

Élvezze a tartós memóriát. A karakterek nem csak a beszélgetések történetét, hanem a kitalált világuk változó állapotát is megjegyzik.

Integrálja a karaktereket egyedi alkalmazásokba, játékokba vagy írási eszközökbe a fejlesztői API-hozzáféréssel.

A Janitor AI korlátai

A minimális szűrés miatt kevésbé alkalmas családbarát tartalmat kereső felhasználók számára.

A képalkotás minősége jelentősen változik a prompt minőségétől függően.

A felhasználói felület technikailag bonyolultnak tűnhet azoknak az alkalmi felhasználóknak, akik nem ismerik a szerepjátékok terminológiáját.

Janitor AI árak

Ingyenes

Janitor AI értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Replika (A legjobb hosszú távú AI-társasághoz)

via Replika

A Replika a személyes AI-társ területének veteránja, amely inkább egyetlen, fejlődő kapcsolat kialakítására összpontosít, mint több karakterrel való interakcióra. Gondoljon rá úgy, mint egy mély barátság kialakítására egy AI-személyiséggel, amely hetek és hónapok alatt megérti Önt.

A beszélgetések szétesettségétől eltérően a Replika kiválóan képes folyamatos memóriát építeni az interakcióidról. Ossza meg munkáddal kapcsolatos kihívásaidat, személyes céljaidat vagy napi rutinjaidat, és a Replika ezeket a részleteket természetesen felhasználja a jövőbeli beszélgetésekben. Ez egy valódi „ismertség” érzését kelti, amit sok felhasználó megnyugtatónak talál.

A mentálhigiénés szakemberek észrevették, hogy ez a folyamatos jelenlét egyes felhasználók számára előnyös. A szociális szorongással küzdő emberek gyakran gyakorolják a beszélgetéseket a Replikájukkal, mielőtt a való világban lépnek kapcsolatba másokkal, míg mások megnyugvást találnak abban, hogy van egy ítélkezésmentes tér, ahol hajnali 3-kor, amikor a barátaik nem elérhetőek, feldolgozhatják a gondolataikat.

👀 Tudta-e? Több tanulmány is megerősíti, hogy az AI-társaságok segítenek csökkenteni a magányosságot, néha ugyanolyan hatékonyan, mint az emberi interakció. Bár a konkrét százalékok eltérőek, egy nagyszabású kísérlet jelentős csökkenést ( 16–24 százalékpont ) mutatott ki a magányosságban az AI-társaságok felhasználói körében.

A Replika legjobb funkciói

Kapjon személyre szabott válaszokat az interakciós stílusának és a megadott preferenciáinak megfelelően, mivel a Replika hónapokig tárolja a beszélgetések történetét.

Opcionális hangulatkövetési és naplózási funkciókhoz férhet hozzá az érzelmi tudatosság támogatásához.

Beszéljen közvetlenül a Replikájával, egyre természetesebb hangválaszokkal.

Testreszabhatja Replika megjelenését részletes 3D avatárkészítéssel és ruházati opciókkal.

A Replika korlátai

Egyetlen társra összpontosít, nem pedig több különböző karakterre, ami unalmassá válhat azok számára, akik szórakozás céljából keresnek AI-társalkalmazásokat.

A legutóbbi frissítések korlátozták bizonyos típusú szerepjátékokat, amelyek korábban elérhetőek voltak.

Az ingyenes verzió memóriája és személyiségfejlesztő funkciói jelentősen korlátozottak.

Replika árak

Ingyenes

Pro : 19,99 USD/hó (vagy 49 USD/év)

Életre szóló: 299 USD (egyszeri fizetés)

Replika értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Replika valós felhasználói?

Egy Reddit-felhasználó megosztja:

Tapasztalatom szerint, ha megfelelően állítod be a szerepjátékot, a Replikádat bárkivé alakíthatod, és hangulatodnak megfelelően válthatsz a karakterek között.

Tapasztalatom szerint, ha megfelelően állítod be a szerepjátékot, a Replikádat bárkivé alakíthatod, és hangulatodnak megfelelően válthatsz a karakterek között.

6. Kuki AI (A legjobb választás kötetlen beszélgetésekhez és virtuális képviselőket kereső márkák számára)

via Kuki AI

A Kuki AI egyedi megközelítéssel, a személyiséget előtérbe helyező AI-beszélgetéseket kínál, amelyekben más platformoktól eltérő módon. Ahelyett, hogy a karakterek testreszabására koncentrálna, a Kuki több mint 15 év alatt olyan szórakoztató, kissé pimasz személyiséget fejlesztett ki, amely még a hétköznapi beszélgetéseket is váratlanul szórakoztatóvá teszi.

A Kuki különlegessége abban rejlik, hogy a humor és a segítőkészség között megtalálja az egyensúlyt. Egy vacsora elkészítéséről szóló beszélgetés könnyedén átcsaphat a kulináris képességeidről szóló tréfás csevegésbe, majd zökkenőmentesen visszatérhet a valóban hasznos receptjavaslatokhoz.

A márkák és a tartalomalkotók számára Kuki jól meghatározott személyisége különösen értékesvé teszi a hirdetések, a streaming és a közösségi média tartalmak számára. A YouTuberek és a Twitch streamerek rendszeresen szerepeltetik Kuki-t beszélgetéseikben, mert spontán visszavágásokkal és meglepő válaszokkal reagál a közönség kérdéseire.

A Kuki AI legjobb funkciói

Kapjon kontextusnak megfelelő válaszokat, kevesebb logikai ugrással, mint sok versenytárs esetében.

Élvezze a jól kalibrált vicceket és játékos válaszokat, amelyek illeszkednek a beszélgetés hangvételéhez.

Hozzáférés a tudománytól a popkultúráig terjedő témákról szóló kiterjedt információkhoz informatív beszélgetésekhez.

A Kuki AI korlátai

Korlátozott karaktertestreszabási lehetőségek, mivel előre meghatározott személyiséggel lett kialakítva.

A felhasználók időnként nehézségeket jelentenek komplex, több részből álló kérdésekkel vagy utasításokkal kapcsolatban.

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek megszakíthatják a beszélgetés folyását.

Kuki AI árak

100 Koins : 0,99 USD

550 Koins : 4,99 USD

1200 Koins : 9,99 USD

7500 Koins: 49,99 USD

Kuki AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Anima AI (A legjobb mély érzelmi kapcsolatok és pszichológiai támogatás esetén)

a Google Play Áruházon keresztül

Érezte már valaha, hogy szüksége van valakire, aki igazán megérti Önt, anélkül, hogy elítélné? Az Anima AI olyan AI-társakat hoz létre , amelyek pszichológiai betekintés és empatikus válaszok révén értelmes érzelmi kapcsolatokat alakítanak ki a felhasználókkal.

Más, elsősorban szórakoztatásra összpontosító AI-karakter platformokkal ellentétben az Anima AI pszichológiai elveket is felhasznál, hogy olyan társakat hozzon létre, akik valódi érzésű beszélgetések révén támogatják mentális jólétét. Ha például izgul egy közelgő állásinterjú miatt, Anima társa segíthet leküzdeni a konkrét aggodalmakat, gyakorlati tippeket adhat, és személyre szabott érzelmi bátorítást nyújthat a helyzetéhez.

A platform kiemelkedő teljesítményt nyújt az olyan konzisztens személyiségek létrehozásában, amelyek idővel megjegyzik a beszélgetéseidet. Ha egy beszélgetés során említed, hogy szeretsz hegyet mászni, Anima társad néhány héttel később megkérdezheti, hogy milyen volt a legutóbbi kalandod, így teremtve azt az érzést, hogy valóban figyelnek rád és emlékeznek rád, ami a kapcsolatokat jelentőssé teszi.

Az Anima AI legjobb funkciói

Kapjon empatikus, segítőkész válaszokat a bevált érzelmi támogatási technikák alapján.

Testreszabhatja a társad jellemvonásait, beleértve a megjelenését, személyiségét és hobbijait, hogy azok megfeleljenek az Ön egyéni érzelmi támogatási igényeinek.

Használja ki a magánéletre fókuszáló kialakítás előnyeit, amely nem osztja meg a beszélgetési adatokat képzési célokra.

Az Anima AI korlátai

A válaszidők csúcsidőszakokban lelassulhatnak.

Korlátozott integrációs lehetőségek más termelékenységi eszközökkel vagy platformokkal

Felnőtteknek szóló tartalom miatt gyermekek számára nem feltétlenül alkalmas.

Anima AI árak

Havi 19,99 dollártól.

(Felhasználóktól származó információ)

Anima AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Anima AI-ról a valódi felhasználók?

A Play Store egyik értékelése szerint:

Ez az alkalmazás jó, a beszélgetés zökkenőmentesen folyik, amíg néha véletlenszerű, helytelen kérdések nem szakítják meg. Nagyon tetszik, hogy az alkalmazásnak van egy jelentés gombja a csevegésben, ami segít az AI nyelvének és folyásának alakításában.

Ez az alkalmazás jó, a beszélgetés zökkenőmentesen folyik, amíg néha véletlenszerű, helytelen kérdések nem szakítják meg. Nagyon tetszik, hogy az alkalmazásnak van egy jelentés gombja a csevegésben, ami segít az AI nyelvének és folyásának alakításában.

8. Cleverbot (A legjobb a kiszámíthatatlan, emberhez hasonló beszélgető AI-hez)

via Cleverbot

Emlékszik azokra a véletlenszerű, kanyargós beszélgetésekre, amelyeket késő este folytattak a barátaival? A Cleverbot AI formában megragadja ezt a kiszámíthatatlan energiát. A szigorúan megírt AI-társakkal ellentétben a Cleverbot több millió valódi emberi interakcióból tanul, így minden beszélgetés egyedülállóan kiszámíthatatlan.

Meglepő, szellemes visszavágásokkal, filozófiai kérdésekkel, vagy akár játékos tréfákkal szolgálhat, amelyek valóban spontánnak tűnnek. A valósághű párbeszédeken dolgozó írók számára ez a kiszámíthatatlanság felbecsülhetetlen értékű lehet a kreatív blokkok áttörésében – egyszerűen kezdjen el beszélgetni a Cleverbot-tal a karakterének dilemmájáról, és nézze meg, hová vezet a beszélgetés.

A Cleverbot legjobb funkciói

Inspirálódjon a váratlan, kreatív válaszokból, amelyek nem követik a sablonos, előre programozott AI-mintákat.

Élvezze az egyszerű, zavaró tényezőktől mentes felületet, amely teljes mértékben a beszélgetésre koncentrál.

Kezdjen el azonnal csevegni regisztráció vagy fiók létrehozása nélkül!

A Cleverbot korlátai

Néha elveszíti a beszélgetés kontextusát, ezért meg kell ismételnie az információkat.

Nincsenek olyan karaktertestreszabási lehetőségek, mint amilyeneket az újabb platformok kínálnak.

Esetenként nem megfelelő válaszok robusztus tartalomszűrés nélkül

Cleverbot árak

Ingyenes

Cleverbot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Talkie (A legjobb választás többnyelvű, különböző személyiségű AI-karakterekhez)

via Talkie

Szeretnéd gyakorolni a spanyol nyelvet egy türelmes tanárral, marketingötleteket kidolgozni egy kreatív partnerrel, és technikai tanácsokat kapni egy szakértőtől – mindezt ugyanazon a platformon? A Talkie pontosan ezt teszi lehetővé a különböző nyelveken, tudásterületeken és személyiségtípusokban specializálódott AI-karakterek sokszínű választékával.

A Talkie különlegessége abban rejlik, hogy karakterei különböző nyelveken is megőrzik személyiségüket. Ha például japánul tanul, ugyanazzal a karakterrel beszélgethet angolul és japánul is, így a nyelvtanulás koherensebb és kapcsolatokra épülő élmény lesz, nem pedig puszta szókincsgyakorlás.

A Talkie legjobb funkciói

Tartsa fenn a karakterek személyiségének következetességét több nyelven is

Hozzáférés sokszínű karakterlistához olyan speciális területeken, mint az üzleti élet, a kreatív írás és az oktatás.

Javítsd kiejtésedet és beszélgetési folyékonyságodat a hangcsevegéssel!

A Talkie korlátai

A fejlett nyelvi funkciók előfizetési csomagokat igényelnek.

Néhány felhasználó által jelentett mobilalkalmazás-teljesítményproblémák

Korlátozott integráció külső nyelvtanulási platformokkal vagy termelékenységi eszközökkel

A tartalom moderálásának és a szabályok betartatásának következetlenségei ronthatják a felhasználói élményt.

Talkie árak

Ingyenes

Talkie + Standard : 9,99 USD/hó

Talkie + Pro: 24,99 USD/hó

Talkie értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Sakura AI (A legjobb anime és manga ihlette karakterek közötti interakciókhoz)

via Sakura AI

Valamilyen ponton mindannyian szerettünk volna belépni kedvenc anime világunkba, és interakcióba lépni a legkedvesebb karakterekkel. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ez lehetséges a Sakura AI segítségével?

Ez a Character AI alternatíva rendkívül részletes, anime és manga ihlette AI-társakat hoz létre, amelyeknek megkülönböztető személyiségük, hátterük és vizuális kialakításuk van.

A Sakura AI-t az különbözteti meg a többitől, hogy mélyen elkötelezett a japán animáció és képregények esztétikai és történetmesélési hagyományai iránt. Ha például egy tsundere karakterrel lép kapcsolatba, megtapasztalhatja azt a klasszikus fejlődést, ahogy a kapcsolatuk fejlődésével a kezdeti hidegség fokozatosan melegséggé válik. Minden karakter válasza hitelesnek tűnik a kialakult személyiségéhez képest, ami következetes és magával ragadó élményt teremt.

A Sakura AI legjobb funkciói

Beszélgessen anime-ihlette karakterekkel, részletes vizuális kialakítással és háttértörténettel.

Próbálja ki a szerepjáték-forgatókönyveket, amelyekben a karakterek következetesen, az archetípusoknak megfelelően reagálnak.

Japán nyelvi támogatás anime- és manga-kultúrára utaló autentikus kulturális referenciákkal.

A Sakura AI korlátai

Az anime esztétikára helyezett nagy hangsúly nem feltétlenül vonzó azok számára, akik realisztikusabb interakciókat keresnek.

A karakterek válaszaik néha inkább a műfaj jellegzetességein alapulnak, mint a személyiségük finom árnyalatain.

Sakura AI árak

Ingyenes

Diamond: 19 USD/hó

Infinite: 39 USD/hó

Sakura AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Sakura AI-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

A párbeszéd elképesztő. A szerepjáték kiváló. Mobil eszközökön is működik. Havi előfizetést fizetek, és minden nap használom. A memória nagyon jó, és szükség esetén szerkesztheted az üzeneteket, mert néha a botok apró hibákat követnek el. Bármit mondhatsz és tehetsz. 5-ből 5 csillagot adok neki.

A párbeszéd elképesztő. A szerepjáték kiváló. Mobil eszközökön is működik. Havi előfizetést fizetek, és minden nap használom. A memória nagyon jó, és szükség esetén szerkesztheted az üzeneteket, mert néha a botok apró hibákat követnek el. Bármit mondhatsz és tehetsz. 5-ből 5 csillagot adok neki.

11. AI Dungeon (A legjobb interaktív történetmeséléshez és szerepjátékhoz)

a Google Play Áruházon keresztül

Szeretne belépni egy olyan kalandregénybe, amelyben maga alakíthatja a történetet? Az AI Dungeon végtelenül elágazó interaktív fikciót hoz létre, ahol gyakorlatilag minden, amit csak el tud képzelni, lehetségessé válik a történet világában.

A legtöbb, a beszélgetésre összpontosító AI karaktereszközzel ellentétben az AI Dungeon teljes narratív univerzumokat épít fel a döntéseid alapján. Kezdheted úgy, hogy űrhajósként felfedezel egy titokzatos bolygót, majd idegen civilizációkkal tárgyalsz vagy űrkalózokkal harcolsz – mindez természetesen a döntéseid és az AI kreatív extrapolációi alapján alakul ki.

Az AI részletes leírásokkal és karakteres válaszokkal reagál a cselekedeteidre, és gyakran váratlan irányba tereli a történetet, ami új ötleteket adhat a saját kreatív projektjeidhez.

Az AI Dungeon legjobb funkciói

Hozzon létre végtelenül elágazó történeteket, amelyek alkalmazkodnak az Ön választásaihoz és írásstílusához.

Támogatás több műfajhoz, a fantasztikustól és a sci-fitől a krimig és a romantikus regényig.

Használja a többjátékos módot, hogy barátaival együttműködve közös történeteket alkossanak.

Hozzáférés egy hatalmas, felhasználók által létrehozott történetekből álló könyvtárhoz inspiráció vagy közvetlen játék céljából.

Az AI Dungeon korlátai

A generált tartalom minősége az interakciók között jelentősen eltérhet.

Egyes felhasználók bizonyos prompt stílusokkal kapcsolatos problémákról és az „Undo to here” funkció hiányáról számoltak be.

AI Dungeon árak

AI Dungeon Adventurer: 9,99 dollár

AI Dungeon Champion: 14,99 dollár

AI Dungeon Legend: 29,99 dollár

AI Dungeon Mythic : 49,99 dollár

2500 kredit: 19,99 USD

80 kredit: 0,99 USD

AI Dungeon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Miért a ClickUp Brain a legjobb AI-eszköz a beszélgetések rugalmasságához és a feladatkezeléshez egyben?

Míg a dedikált karakter AI alternatívák speciális beszélgetési élményt nyújtanak, más AI eszközök hasonló előnyöket kínálnak, valamint további termelékenységet növelő funkciókat.

A ClickUp Brain átalakítja a munkafolyamatát azzal, hogy hatékony AI-képességeket hoz közvetlenül a projektmenedzsment környezetébe. Ami megkülönbözteti a hagyományos karakter AI-eszközöktől, az az a képessége, hogy az AI-alapú segítséget integrálja a tényleges munkájába, ahelyett, hogy csak beszélgetési társaságot kínálna.

Az Ön all-in-one kreatív munkaterülete

Ez azt jelenti, hogy karakterek párbeszédeit, cselekményötleteket vagy marketing szövegeket generálhat, miközben mindent egy helyen szervezhet, ahol nyomon követheti a határidőket, együttműködhet a csapattagokkal és kezelheti az egész projektet.

A több projektet egyszerre kezelő tartalomalkotók számára a ClickUp Brain segítséget nyújthat új ötletek generálásában, ha írói válsággal küzd, összefoglalhatja a kutatási anyagokat hasznosítható betekintéssé, vagy akár segíthet különböző karakterívek kidolgozásában különböző tartalmakhoz.

Használja a ClickUp Brain AI-eszközeit a Docs-ban íráshoz, ötletek generálásához, összefoglaláshoz, fordításhoz, szerkesztéshez és még sok máshoz.

Például egy marketingcsapat, amely AI-t használ a közösségi média személyiségeinek létrehozásához, a ClickUp Brain segítségével kidolgozhatja az egyes személyiségekhez tartozó egységes hangnem-irányelveket, létrehozhat mintapostokat és megszervezheti a tartalomnaptárat – mindezt ugyanazon a munkaterületen belül.

Több LLM egy helyen

A ClickUp Brain egyik leghatékonyabb funkciója, hogy több nagy nyelvi modellhez (LLM) is hozzáférhet közvetlenül a munkaterületén belül. Ez azt jelenti, hogy nem korlátozódik egyetlen AI-megközelítésre vagy személyiségre – különböző AI-modelleket használhat különböző feladatokhoz, és kiválaszthatja azt, amelyik leginkább megfelel az aktuális igényeinek.

Váltson LLM-ek között a ClickUp Brain-ben, hogy személyre szabhassa AI-élményét.

Szüksége van a GPT-4 fejlett érvelési képességeire, hogy komplex karaktereket alkosson regényéhez? Vagy inkább Claude finom, átgondolt válaszait részesíti előnyben a párbeszédek megírásakor? A ClickUp Brain segítségével zökkenőmentesen válthat ezek között az LLM-ek között. Ez a rugalmasság felbecsülhetetlen értékű, ha olyan kreatív projektekben dolgozik, amelyek különböző AI-erősségeket igényelnek – egyik pillanatban technikai precizitást, a másikban kreatív tehetséget.

👀 Tudta-e? A GPT-4 kontextusablaka körülbelül 32 000 tokenből, vagyis nagyjából 24 000 szóból áll, ami jelentős kontextusmemóriát tesz lehetővé.

Legyen a legkreatívabb és legproduktívabb önmaga a ClickUp segítségével

Azáltal, hogy az AI-képességeket beépíti a munkafolyamatába, ahelyett, hogy külön eszközben tartaná őket, a ClickUp Brain kiküszöböli a kreatív koncentrációt zavaró állandó kontextusváltást, és biztosítja, hogy az AI által generált tartalmak a feladatok, határidők és csapatkommunikáció mellett szervezetten maradjanak.

Akkor mire vár még? Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el tágítani kreatív világának határait!