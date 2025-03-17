A 21 legjobb AI-eszköz marketingügynökségek számára a 2025-ös siker érdekében

Nézett már valaha egy táblázatot, amelyben elmerült az ügyféladatok tengerében, és próbált mintákat találni a következő kampányához? Vagy küzdött már azzal, hogy szűk határidők és korlátozott erőforrások mellett új tartalmat hozzon létre? És a kampány teljesítményével kapcsolatos végtelen vita az ügyfelekkel?

Ezek olyan kihívások, amelyekkel sok marketinges nap mint nap szembesül, különösen akkor, ha a rendelkezésre álló eszközök nem elégségesek. De mi lenne, ha lenne egy asszisztensed, aki elvégezné a unalmas feladatokat, így te a kreativitásra és a stratégiára koncentrálhatnál?

Itt jön be a képbe a mesterséges intelligencia. Az AI marketingeszközök segítenek a marketingügynökségeknek okosabb és személyre szabottabb eredményeket elérni. A legjobb benne? Időt takarít meg és kevesebb erőfeszítéssel jobb eredményeket ér el.

Készen állsz az AI-vel való szintlépésre? Fedezd fel a marketingügynökségek számára legalkalmasabb 21 AI-eszközt, amelyekkel idén megállíthatatlan leszel.

Az AI-eszköz kiválasztása olyan, mint egy új csapattag felvétele. Olyanra van szükség, amely megkönnyíti az életét, zökkenőmentesen integrálható és valódi értéket ad. Íme, mire kell figyelni:

Automatizálás és intelligencia: Keressen olyan eszközöket, amelyek ismétlődő feladatokat végeznek, például bejegyzések ütemezését vagy e-mailes marketingkampányok küldését. Használja az AI-t az eredmények javítására, például a küldési idők optimalizálására vagy kulcsszavak ajánlására 🤖

Integrációk: 🔌 Az AI marketingeszközöknek illeszkedniük kell a jelenlegi rendszeréhez. Ellenőrizze, hogy beépített integrációkat vagy API-kat kínálnak-e olyan eszközökhöz, mint a Google Analytics, HubSpot, Google Drive, Figma, Twilio stb. Minél zökkenőmentesebb az integráció, annál könnyebb az AI számára az adatok lekérése és a feladatok automatizálása

Felhasználóbarát: Ha csapata nehezen boldogul a szoftverrel, akkor nem fog megtérülni a befektetése. Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyek felhasználóbarátak, drag-and-drop építőkkel, egyszerű irányítópultokkal és hasznos oktatóanyagokkal rendelkeznek, hogy marketingesei azonnal nekiláthassanak a munkának 💁

Testreszabás és ellenőrzés: Válasszon olyan AI-eszközöket, amelyeket testreszabhat – legyen szó automatizálási szabályok beállításáról, az AI-tartalom hangnemének módosításáról vagy a nyomon követendő mutatók kiválasztásáról. A marketingügynökségek számára készült rugalmas AI-eszközök lehetővé teszik, hogy az AI az Ön igényeinek megfelelően működjön, és ne fordítva 💡

Árak és méretezhetőség: Győződjön meg arról, hogy az eszköz illeszkedik a költségvetéséhez és a növekedéséhez. Néhány marketingügynökségek számára készült AI-eszköz ingyenes vagy megfizethető csomagokat kínál, míg mások drágák lehetnek. Ellenőrizze, hogyan működik az árazás – felhasználók, használat vagy átalánydíj alapján –, és hogy méretezhető-e a növekedéshez igazodva 💸

Elemzés és jelentések: Egy megbízható eszköznek teljesítménymutatókat kell nyújtania az eredmények bemutatásához. Például egy 📊 Egy megbízható eszköznek teljesítménymutatókat kell nyújtania az eredmények bemutatásához. Például egy AI-alapú tartalommarketing-platform SEO-pontszámot vagy elkötelezettségi előrejelzést adhat

Biztonság és megfelelőség: A marketingügynökségek érzékeny adatokat kezelnek. Győződjön meg arról, hogy mesterséges intelligencia szoftvere erős biztonsági funkciókkal rendelkezik, és megfelel a GDPR-hez hasonló szabályozásoknak. 🔒

Kezdjen egy világos céllal, és ennek alapján értékelje az eszközöket. Sok ügynökség alacsony kockázatú kísérleti programmal és ingyenes próbaverzióval kezdi, hogy elemezze az adatokat és megbizonyosodjon arról, hogy az eszköz eredményeket hoz.

Az AI-eszközök mindenütt megtalálhatók, de ezek a legjobbak, amelyek elősegítik ügynöksége sikerét.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkezeléshez és marketing munkafolyamatokhoz)

A ClickUp Brain segítségével könnyedén készíthet marketing e-maileket, esettanulmányokat, blogbejegyzéseket és hirdetési szövegeket.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amelyet a marketingcsapatok imádnak. Az ügynökségek számára ez a kampányok irányító központja, ahol projektek, tartalomnaptárak és ügyfélfeladatok kezelhetők, sőt marketing szövegek is létrehozhatók. Röviden: olyan, mintha egy alkalmazásban lenne projektmenedzser, tartalomszerkesztő és elemző.

Ráadásul a ClickUp beépített AI asszisztenssel, a ClickUp Brain-nel is rendelkezik, amely segít szövegek megfogalmazásában, új ötletek kidolgozásában és hosszú dokumentumok összefoglalásában. Szüksége van közösségi média feliratokra vagy blogvázlatra? A ClickUp másodpercek alatt elkészíti őket, a márka hangvételéhez és tartalmi stratégiájához igazítva.

A ClickUp Automations segítségével automatizálhatja a rutinmunkákat is, például a feladatkiosztást, az állapotfrissítéseket és az értesítéseket. Például, amikor egy tervező befejezi egy eszköz kidolgozását, a ClickUp automatikusan értesítheti az ügyfelet, vagy áthelyezheti a feladatot a szövegíró várólistájára.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok automatizálása: A ClickUp Brain képes feladatokat létrehozni csevegésből, vagy alfeladatokat generálni egy feladat nevéből. Például a „szociális média kampány elindítása” feladatot felbonthatja „vizuális elemek tervezése”, „feliratok írása” és „bejegyzések ütemezése” feladatokra, ezzel időt takarítva meg és a csapatot a terv szerint haladva tartva.

Valós idejű összefoglalók: A ClickUp Brain segítségével összefoglalhatja a rengeteg adatot – projektfrissítéseket, ügyfél-visszajelzéseket, kampányeredményeket. Kampányállapotra van szüksége? Az AI összefoglalja a feladatok aktivitását, a megjegyzéseket és a prioritásváltozásokat, és azonnal kiemeli a legfontosabb frissítéseket és akadályokat.

Kommunikáció és együttműködés: A ClickUp Brain az AI-alapú csevegőrobotok segítségével biztosítja a marketingcsapatok összehangolt munkáját. Ha megkérdezi: „Mi a helyzet a Facebook-hirdetési kampánnyal?”, az AI azonnal megjeleníti a legfrissebb információkat. Emellett valós idejű feladatadatok felhasználásával segít professzionális e-mail válaszok megfogalmazásában is.

Fordítás és lokalizálás: A ClickUp Brain több nyelvre fordítja tartalmát, miközben az üzenetek világosak és relevánsak maradnak.

Tudásmenedzsment: Tartsa összehangoltan csapatát a Workspace wikikből származó valós idejű válaszok segítségével. Tegye fel a kérdést: „Mi a következő termékbevezetés ütemezése?”, és az AI azonnali, pontos részleteket ad.

Projekttervezés és szervezés: Szerezze be a ClickUp Brain alkalmazást, amellyel gyorsan elkészítheti a projektterveket, meghatározhatja a mérföldköveket és létrehozhatja az ütemterveket. Például létrehozhat egy közösségi média kampány útitervet olyan feladatokkal, mint a tartalomkészítés, a tervezés és az ütemezés.

Leírás és jegyzetelés: A ClickUp AI automatikusan leírja a hangfelvételeket, így könnyen nyomon követhetőek a megbeszélések jegyzetai vagy frissítései. Emellett, ha egy csapattag hangos megjegyzést hagy, az AI azt szöveggé alakítja, így nem marad le semmilyen részletről.

A ClickUp korlátai

A ClickUp rengeteg funkcióval rendelkezik, ami eleinte nyomasztónak tűnhet, de intuitív felhasználói felülete megkönnyíti a testreszabást és a navigációt.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

📮ClickUp Insight: Hétfő reggeli depresszió? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), a munkavállalók 35%-a tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI-asszisztense, másodpercek alatt „felzárkóztat” minden fontos frissítéshez és prioritáshoz. A ClickUp Connected Search segítségével pedig minden, ami a munkához szükséges, beleértve az integrált alkalmazásokat is, kereshető. A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyű közös referenciapontot létrehozni a szervezet számára! 💁

2. Jasper AI (A legjobb AI szövegíró tartalom és marketing szövegekhez)

via Jasper AI

A Jasper AI olyan, mint egy kreatív szövegíró, aki blogok, közösségi média, e-mailek és egyéb tartalmak létrehozásában segít. Emberhez hasonló szövegeket generál és több nyelven is működik, így könnyen kapcsolatba léphet különböző közönségekkel.

És a legjobb az egészben? Nem kell több eszköz között váltogatnia. A szoftverhez Chrome-bővítmény is tartozik, így könnyen használható, miközben különböző webhelyeken és alkalmazásokban dolgozik.

A Jasper legjobb funkciói

Több mint 50 sablon Instagram-feliratokhoz, termékleírásokhoz és SEO-barát blogbevezetőhöz. Írja be a kulcsszavakat vagy egy rövid leírást, és azonnal megkapja a variációkat.

Megtanulja a stílusútimutatót, a termékkatalógust és a történetet, hogy a tartalom a márka arculatának megfelelő legyen.

Kiváló minőségű képeket generál hirdetésekhez, blogokhoz és céloldalakhoz – csak írja le, mire van szüksége!

A Jasper Boss Mode AI parancsokkal gyorsítja a hosszú szövegek írását. Írja be, hogy „Írj egy bekezdést az AI-ről a marketingben”, és a program meg is adja a választ.

A Jasper korlátai

A niche vagy technikai témák jelentős szerkesztést igényelhetnek. Ezenkívül pontatlanságokat is eredményezhetnek, ezért a tények ellenőrzése elengedhetetlen.

A nagyméretű használat drágává válik az alacsonyabb csomagok szószámkorlátozása miatt. A gazdag funkciók emellett tanulási görbét is igényelnek.

Jasper árak

Pro: 69 USD/hó, maximum 5 felhasználó számára

Alkotó: 49 USD/hó 1 felhasználói helyért

Üzleti: Egyedi árak 10 vagy több fős marketingcsoportok számára

Jasper értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra értékelések: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

További információ: A legjobb ChatGPT alternatívák marketing célokra

3. Copy. ai (A legjobb AI írási asszisztens rövid szövegek és ötletek készítéséhez)

A Copy. ai automatizálja a tartalomkészítési munkafolyamatokat, ezzel időt takarít meg és növeli a termelékenységet. Másodpercek alatt blogbejegyzéseket, közösségi média frissítéseket és marketing szövegeket generál, így az egyik legnépszerűbb AI eszköz a gyors, konzisztens tartalomra szoruló marketingesek és tartalomkészítők körében.

Egy figyelemre méltó funkció a „Blog Post Wizard” (blogbejegyzés-varázsló), amely gyorsan elkészíti a vázlatot és megírja a tartalmat a kulcsszavak és a cím alapján.

A Copy. ai olyan fájl- és dokumentációs funkciókat is tartalmaz, mint az Infobase és a Teamspaces. Az Infobase lehetővé teszi irányelvek, hivatkozások és hosszú formátumú tartalmak tárolását, míg a Teamspaces a tartalmakat strukturáltan és hozzáférhető módon tárolja, lehetővé téve az együttműködést és a verziókezelést.

Copy. ai legjobb funkciói

Több mint 90 sablon áll rendelkezésre különböző tartalmi igényekhez, például digitális hirdetések szövegeihez, e-kereskedelmi leírásokhoz és közösségi média bejegyzésekhez.

Több mint 25 nyelven támogatja a tartalom generálását, így globális felhasználók számára is sokoldalúan használható.

Intuitív felülettel rendelkezik, így mind a kezdők, mind a tapasztalt írók könnyen hozzáférhetnek és használhatják funkcióit.

Copy. ai korlátai

Egyes generált szövegekből hiányzik az a különleges márkaérzék vagy kreativitás, amelyet egy ember hozzáadhat. Gyakran emberi beavatkozásra van szükség a finomításhoz.

Egyes felhasználók jobb projekt- és fájldokumentációs funkciókat szeretnének.

Copy. ai árak

Ingyenes csomag

Starter: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Haladó: 249 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalatok: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

4. Frase (a legjobb AI SEO tartalomgenerátor és optimalizáló)

via Frase

A Frase egy mesterséges intelligencián alapuló marketingeszköz, amelyet kifejezetten tartalom-marketingesek és SEO-ügynökségek számára fejlesztettek ki. Segít a blogbejegyzések, céloldalak vagy bármely, organikus forgalmat generálni hivatott tartalom kutatásában, megírásában és optimalizálásában.

Ezenkívül a Frase ingyenes, AI-alapú bekezdés-átíró funkciót is kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy átfogalmazzák a mondatokat vagy bekezdéseket az olvashatóság javítása vagy a tartalom hangnemének módosítása érdekében. Kipróbálhatja az AI-alapú csevegőrobotját is, amely a webhelye tartalmát használja a látogatók kérdéseinek megválaszolásához.

A Frase legjobb funkciói

Gyorsan generál SEO-összefoglalókat a legnépszerűbb oldalak elemzésével, a legfontosabb címsorok, kérdések, statisztikák és kifejezések kivonásával.

A Frase AI Writer a SEO-összefoglalót használja fel, hogy meghatározott címsorok alatt bekezdéseket fogalmazzon meg, a legnépszerűbb cikkekből merítve ötleteket.

A tárgyalt témák és kulcsszavak alapján valós idejű optimalizálási pontszámot számol.

Frase korlátozások

Az új felhasználók számára a Frase felülete és funkciói bonyolultnak tűnhetnek.

Az eszköz nem feltétlenül alkalmas olyan magasan specializált témákra, amelyek mélyreható szakértelmet igényelnek.

Frase árak

Ingyenes csomag

Alap: 45 USD/hó 1 felhasználó számára

Csapat: 115 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalatok: Egyedi árazás

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (330+ értékelés)

Vizuális tartalom és tervezés Szoftver

5. Adobe Firefly Video Model (a legjobb gyors, AI-generált videoklipek készítéséhez)

az Adobe Firefly Video Model segítségével

Az Adobe Firefly Video Model segítségével a felhasználók 1080p felbontású, öt másodperces videoklipeket készíthetnek leíró szöveg bevitelével vagy referencia képek feltöltésével. Képzelje el, hogy beírja a „egy hullámon szörföző golden retriever, filmszerű stílusban” szöveget, és pontosan ezt kapja vissza 5 másodperces videó formájában.

Az eszköz az Adobe Creative Cloud csomagba is integrálva van, így a Firefly-ban létrehozott tartalmakat a Premiere Pro vagy az After Effects programokban további lépések nélkül finomíthatja.

A legjobb rész? Az eszköz az Adobe Stock és a nyilvános tartalmakon alapul. Ez azt jelenti, hogy bármit is hoz létre, azt biztonságosan felhasználhatja kereskedelmi projektjeiben, anélkül, hogy licencproblémák miatt aggódnia kellene.

Az Adobe Firefly Video Model legjobb funkciói

Lehetővé teszi a kamera beállításainak, például a szögnek, a mozgásnak és a zoomnak az ellenőrzését, így finomhangolhatja a perspektívát és a mozgást az AI által generált klipekben.

Füst, lencsefény és eső effektusokat, valamint egyszerű animációkat, például neonfényt és hulló havat ad hozzá – nincs szükség kézi szerkesztésre.

Több nyelvre fordítja a hangalámondást, miközben megőrzi a beszélő hangját és reális módon szinkronizálja a szájmozgást a videóban.

Az Adobe Firefly Video Model korlátai

A Firefly öt másodperces, 1080p felbontású és 24 FPS-es videoklipjei hosszabb vagy nagy felbontású projektekhez nem feltétlenül alkalmasak.

Nehézségek az emberközpontú tartalmakkal, ami kevésbé reális ábrázoláshoz vezet

Adobe Firefly Video Model árak

Alapcsomag: 9,99 USD/hó

Pro: 29,99 USD/hó

Adobe Firefly Video Model értékelések és vélemények

G2: (4,6/5, több mint 50 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Midjourney (a legjobb képváltozatok létrehozásához)

via Midjourney

A Midjourney egy AI-alapú eszköz, amely szöveges utasításokat lenyűgöző képekké alakít. Olyan, mintha művészeti csapata a nap 24 órájában rendelkezésre állna. Szüksége van egy koncepcióvázlatra, egy hirdetés háttérképre vagy egy gyors makettre, amelyet megmutathat az ügyfélnek? Csak írja be az ötletét, és a Midjourney perceken belül elkészíti.

A marketingügynökségek számára ez azt jelenti, hogy fotós vagy grafikus segítségére nélkül is szemet gyönyörködtető vizuális elemeket hozhatnak létre a közösségi médiához, blogokhoz, hirdetésekhez és storyboardokhoz. Ráadásul nincs szükségük bonyolult szoftverekre sem. A Midjourney a Discordon keresztül működik, ahol egyszerűen leírják, mit szeretnének, és az AI megvalósítja az elképzelésüket.

A Midjourney legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy kép URL-jének megadásával vagy egy művészeti stílus megadásával, például „merész, modern technológiai hirdetés” vagy „luxus divatmagazin” megadásával irányítsák a stílust.

Minden promptra négy variációt generál. Válassza ki a kedvencét, növelje a felbontását, vagy kérjen további variációkat.

Lehetővé teszi a kép bizonyos területeinek célzott módosítását.

Közösségi szobákat kínál, ahol a marketingesek bevált ötleteket osztanak meg egymással, például „kontrasztos termékfotó filmszerű megvilágítással”.

A Midjourney korlátai

Alapértelmezés szerint minden generált kép nyilvános. A Stealth mód elrejti őket a Midjourney.com oldalon, de nem a nyilvános Discord csatornákon.

A Discord felülete bonyolult lehet azok számára, akik nem ismerik a platformot.

Midjourney árak

Alap: 10 USD/hó

Alapcsomag: 30 USD/hó

Pro: 60 USD/hó

Mega: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Canva (a legjobb marketingeszközök vizualizálásához)

via Canva

Egy másik népszerű eszköz a marketingügynökségek és egyéni vállalkozók számára készült AI-eszközök listánkon a Canva. A Canva AI Image Generator segítségével könnyedén készíthet kiváló minőségű vizuális elemeket kampányokhoz, hirdetésekhez és márkaépítéshez. Egyszerűen írja be a szöveget, válassza ki a stílust – akvarell, film, neon, színes ceruza vagy retrowave – és másodpercek alatt lenyűgöző, márkájához illő képeket kap.

Kiemelkedő funkciója az AI-alapú betűtípus- és színajánlások, amelyek automatikusan biztosítják a márka arculatának megőrzését. Ezenkívül a Canva több AI-alapú művészeti generátorral is integrálható, például a Magic Media, a Dream Lab, a DALL·E és az Imagen programokkal, így a marketingcsapatok számára végtelen kreatív lehetőségeket kínál.

A Canva legjobb funkciói

Több ezer használatra kész sablon áll rendelkezésre mindenhez – Instagram-sztorikhoz, brosúrákhoz, e-mail fejlécéhez és még sok máshoz.

A Magic Write szövegötleteket generál, míg a Magic Design egyetlen bemeneti adatból többféle tervezési variációt hoz létre.

A Háttér eltávolító funkció azonnal eltávolítja a háttérképet a fotókról – tökéletes termékfotókhoz.

Lehetővé teszi, hogy ügynöksége vagy ügyfele logóival, színeivel és betűtípusaival „márkakészletet” állítson össze. Az AI ezeket alkalmazza a tervezés során, hogy egységes megjelenést biztosítson.

A Canva korlátai

Az AI által generált képek torzulásokat tartalmazhatnak, különösen az emberi anatómia esetében. Ez manuális javításokat igényel.

Az ingyenes felhasználók korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek az AI funkciókhoz, meghatározott használati korlátokkal.

Canva árak

Ingyenes (legfeljebb 50 kép generálása)

Pro: 15 dollár havonta

Csapatok: 10 USD/hó/felhasználó

Canva értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (4400+) értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 500 értékelés)

8. HubSpot (A legjobb marketing automatizáláshoz)

via HubSpot

A HubSpot egy első osztályú, AI-alapú B2B marketing szoftver, amely CRM-et, e-mail marketinget, közösségi média menedzsmentet és tartalomkészítést egyesít egy helyen. Ez azt jelenti, hogy a marketing ügynökségek az eszközök közötti váltás nélkül kezelhetik ügyfeleik digitális marketing kampányait a kezdetektől a végéig.

A HubSpot ügyfélkapcsolat-kezelési megoldása segít az ügynökségeknek egy helyen nyomon követni az összes ügyfélkapcsolatot, az ügyfélérdeklődésektől az értékesítési folyamatig. Részletes jelentéseket és elemzéseket is biztosít, így az ügynökségek világos képet adhatnak ügyfeleiknek a kampányok teljesítményéről és a befektetés megtérüléséről.

És igen, a HubSpot natívan integrálódik a ClickUp-pal!

A HubSpot legjobb funkciói

Kifinomult automatizálási funkciókat kínál, beleértve az e-mail munkafolyamatokat, a potenciális ügyfelek ápolását és a csepegtető kampányokat.

A ChatSpot, a HubSpot mesterséges intelligencia asszisztense lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven kérdezzen, például: „mutasd meg a múlt hónap legnépszerűbb blogbejegyzéseit” vagy „írj egy követő e-mailt az X potenciális ügyfélnek”.

A HubSpot vizuális munkafolyamat-készítőjével drag and drop módszerrel hozhat létre if/then automatizálási ágakat.

Integrálható olyan eszközökkel, mint a Gmail, az Outlook, a WordPress és a Slack, és egy alkalmazás-piactérrel rendelkezik, amely még több lehetőséget kínál.

A HubSpot korlátai

Míg az alapvető funkciók felhasználóbarátak, a fejlett eszközök, mint például a marketing automatizálás és az egyéni jelentések, tanulási folyamatot igényelhetnek.

A Professional és Enterprise szintek drágák lehetnek, ha a kapcsolattartói lista növekszik.

HubSpot árak

Ingyenes

Marketing Hub Starter: 20 USD/hó 1 felhasználói helyért

Starter Customer Platform: 20 USD/hó 1 felhasználói helyért

Marketing Hub Professional: 890 USD/hó 3 felhasználói helyért (további felhasználói helyek ára 50 USD/hó)

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó 5 felhasználói licenccel

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

További információ: A legjobb AI automatizálási eszközök a termelékenység növeléséhez

9. Zapier (A legjobb kódolás nélküli automatizáláshoz)

via Zapier

A Zapier egy AI-alapú marketingautomatizálási platform, amely különböző alkalmazásokat kapcsol össze és kódolás nélkül mozgatja az adatokat közöttük. Képzelje el úgy, mint egy hidat, amely összeköti kedvenc alkalmazásait – például a Gmailt, a Slacket és a Google Sheetset – és lehetővé teszi azok automatikus együttműködését.

A Zapier segítségével „Zaps”-okat hozhat létre, amelyek egyszerű munkafolyamatok, amelyek egy alkalmazásban műveleteket indítanak el, amikor valami történik egy másikban. Például egy új Gmail e-mail automatikusan hozzáadhat egy sort a Google Sheets-hez.

A ClickUp és a Zapier integrációjával összekapcsolhatja ClickUp-fiókját több száz alkalmazással, és javíthatja termelékenységét.

Az eszköz használata egyszerű. Csak válasszon ki egy kiváltó eseményt, például „új potenciális ügyfél”, és egy műveletet, például „Slack üzenet küldése”. Térképezze fel az alkalmazások közötti adatokat, és kapcsolja be.

Az ügynökségek számára a Zapier automatizálja a mindennapi feladatokat, például a Facebook Lead Ads-ből származó potenciális ügyfelek hozzáadását a HubSpot-hoz vagy az új blogbejegyzések megosztását az X-en. Ez időt takarít meg, racionalizálja a munkafolyamatokat és kiküszöböli az ismétlődő feladatokat.

A Zapier legjobb funkciói

Több mint 7000 alkalmazással csatlakozik, a Gmail és a Mailchimphez hasonló főbb eszközöktől a nichebbekig.

Lehetővé teszi az if-else logika hozzáadását szűrőkkel és útvonalakkal, így a műveletek kritériumok alapján testreszabhatók, például „ha a lead webináriumból származik, akkor X-et hajts végre; ha Facebook-hirdetésből származik, akkor Y-t hajts végre”.

Több lépésből álló Zaps-okat hoz létre, ahol egy kiváltó esemény elindít egy sorozatot, például CRM-kapcsolat hozzáadása, Google Sheet frissítése és személyre szabott e-mail küldése.

Lehetővé teszi a Zaps megosztását csapattársakkal és ügyfélfiókok között (a megfelelő jogosultságokkal).

A Zapier korlátai

A Zapier árazása a feladatok (műveletek) alapján történik. A nagy volumenű felhasználók, például az ezernyi potenciális ügyféllel foglalkozó ügynökségek, nagyobb csomagra lehetnek szükségük.

A több lépéses Zaps, a feltételes logika és az AI-integrációkhoz hasonló fejlett funkciók elsajátítása időbe telhet.

Zapier árak

Örökre ingyenes

Professzionális: 29,99 USD/hó

Csapat: 103,50 USD/hó

Vállalat: Egyedi árazás

Zapier értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (2900+ értékelés)

10. AppLovin (A legjobb mobilalkalmazás-marketinghez)

via Applovin

Ha ügynöksége mobilalkalmazások marketingjével foglalkozik – például játékok promóciójával, alkalmazáson belüli hirdetések optimalizálásával és hasonló tevékenységekkel –, akkor az AppLovin kiváló kiegészítője lehet eszköztárának. Ez egy AI-alapú marketingplatform, amelynek célja, hogy segítse az alkalmazásokat a felhasználók megszerzésében és a bevételek növelésében.

Az AppLovin számos eszközt kínál, többek között hirdetési hálózatot, közvetítő platformot és adatelemzést. De az igazi varázslat a gépi tanulási technológiájában rejlik, amely biztosítja, hogy a megfelelő hirdetések a megfelelő felhasználókhoz jussanak el a maximális ROI elérése érdekében.

Az AppLovin legjobb funkciói

Több hirdetéskreatívot generál és tesztel, algoritmusok segítségével megtalálva a legjobban teljesítőket a különböző közönségszegmensek számára.

Kezelje az alkalmazáson belüli header biddinget és a valós idejű árversenyt, hogy minden hirdetésmegjelenítésért a legmagasabb ajánlatot kapja.

Egységes irányítópultot kínál, amely egy helyen követi nyomon a felhasználók megszerzését, elkötelezettségét és bevételszerzését.

Az AppLovin korlátai

Nem alkalmas szélesebb körű digitális marketing kezelésére, például webes hirdetésekre vagy e-mailekre.

A közvetített hálózatok beállítása és az olyan elemzések megértése, mint az LTV és a CPI, tanulási görbével jár.

AppLovin árak

Egyedi árazás

AppLovin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Közösségi média menedzsment platformok

11. Hootsuite OwlyWriter AI (a legjobb a közösségi média feliratok létrehozásához)

via Hootsuite

A Hootsuite egy régóta létező közösségi média kezelő eszköz, amely segít az ügynökségeknek a bejegyzések ütemezésében, az interakciók nyomon követésében és több fiók kezelésében egy helyen.

2025-ben a Hootsuite elindította az OwlyWriter AI-t, egy olyan AI-eszközt, amely közösségi média feliratokat és ötleteket generál. Egyszerűen adjon meg egy promptot, és az eszköz vonzó feliratokat hoz létre olyan platformokhoz, mint az Instagram, a Twitter és a Facebook. Szükség szerint a hangnemet is beállíthatja alkalmi, vicces vagy professzionálisra.

Ez az AI eszköz segít új tartalmi ötleteket generálni és a legjobban teljesítő bejegyzéseket különböző platformokon újra felhasználni. Emellett integrálva van a Hootsuite platformba is. Tehát, ha már használja a Hootsuite-ot, az OwlyWriter AI zökkenőmentesen illeszkedik a munkafolyamatába.

Hootsuite OwlyWriter AI legjobb funkciói

Megvizsgálja a legjobban teljesítő tartalmakat, és javaslatokat tesz azok átírására vagy módosítására új közönség számára.

Előnyt biztosít Önnek, függetlenül attól, hogy konkrét témákhoz keres posztötleteket, vagy csak inspirációt keres.

Blogokat és cikkeket alakít át közösségi média feliratokká

Segít előre tervezni és időben elkészíteni a bejegyzéseket különleges alkalmakra.

Hootsuite OwlyWriter AI korlátai

A felhasználóknak esetleg módosítaniuk kell a feliratokat, hogy azok illeszkedjenek a márkájuk hangvételéhez.

Az OwlyWriter AI a Hootsuite fizetős csomagjainak része, amelyek kisvállalkozások számára drágák lehetnek.

Hootsuite OwlyWriter AI árak

Professzionális : 99 USD/hó egy felhasználó számára (éves számlázás)

Csapat : 249 USD/hó három felhasználó számára (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Hootsuite OwlyWriter AI értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 5500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3700 értékelés)

12. Lately. ai (A legjobb hosszú tartalmak közösségi bejegyzésekké alakításához)

A Lately.ai egy marketingplatform, amely mesterséges intelligenciát és idegtudományt használ, hogy hosszú formátumú tartalmakat, például blogokat, podcastokat és videókat több, vonzó közösségi média bejegyzéssé alakítson.

Például egy 30 perces webináriumot tweet méretű rövidítésekre bont, vagy egy 1000 szavas cikkből kiemeli a legfontosabb idézeteket LinkedIn-bejegyzésekhez. Ezenkívül nyomon követi az egyes bejegyzések teljesítményét, és ezeket az adatokat felhasználja a jövőbeli tartalmi javaslatok finomhangolásához.

A legjobb rész? A Lately. ai felhasználóbarát felülete elérhetővé teszi azok számára is, akik nem rendelkeznek mélyreható technikai ismeretekkel.

Lately. ai legjobb funkciói

Több nyelvet támogat, többek között az angolt, spanyolt, olaszt, portugált, japánt és németet, így sokféle piacra és közönségre alkalmas.

Átfogó elemzéseket kínál, értékes betekintést nyújtva a tartalom teljesítményébe és a közönség elkötelezettségébe, hogy tájékoztassa és finomítsa a marketing stratégiákat.

Beépített ütemezési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a bejegyzések tervezését és közzétételét több közösségi média platformon.

Lately. ai korlátai

Nem ideális új ötletek generálására a semmiből

Drágább, mint az alapvető ütemezők, a beállításhoz fiókok összekapcsolása és AI-képzés szükséges.

Lately. ai árak

Starter : 19 USD/hó

Növekedés : 239 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lately. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (15+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

13. Buffer (A legjobb a közösségi média ütemezéséhez)

via Buffer

A Buffer egy népszerű közösségi média ütemező eszköz, amelyet egyszerű, tiszta felületéért szeretnek a felhasználók. Segít a felhasználóknak a bejegyzések ütemezésében, a teljesítmény nyomon követésében és a közönséggel való interakcióban olyan platformokon, mint a Facebook, Instagram, LinkedIn, X (Twitter) és Pinterest.

Az eszköz rendelkezik egy AI asszisztenssel is, amely posztötleteket generál, feliratokat javasol, és akár a meglévő tartalmakat is újra felhasználhatja.

Például adjon meg egy cikk linkjét vagy néhány pontot, és az eszköz ezekből közösségi bejegyzéseket hozhat létre. Vagy kérhet tőle egy vázlatot egy adott témáról, és az eszköz egy szilárd kiindulási pontot adhat Önnek.

A Buffer legjobb funkciói

A Buffer csapatmunkával (fizetős csomagok esetén) lehetővé teszi, hogy vázlatokat nyújtson be ügyfelei jóváhagyására.

Lehetővé teszi, hogy ötleteket gyűjtsön a vázlatokban anélkül, hogy azokat azonnal ütemezni kellene. Az AI-vel párosítva ötleteket generálhat, azokat vázlatként elmentheti, majd a legjobbakat finomíthatja és ütemezheti.

Megbízható áttekintést nyújt a közösségi média teljesítményéről, például az elkötelezettségről és a követők számáról, anélkül, hogy túlságosan bonyolult lenne.

Lehetővé teszi a több fiókból érkező megjegyzésekre/üzenetekre való válaszadást egyetlen beérkező levelek mappában.

A puffer korlátai

Olyan funkciók hiánya, mint a közösségi média figyelése és a fejlett versenytárs-elemzés

Az AI-asszisztens javaslatokat generál, de nem tanulja meg a márka hangját.

Buffer árak

Örökre ingyenes

Essentials : 6 USD/hó/csatorna 1 felhasználó számára

Csapat : 12 USD/hó/csatorna korlátlan számú felhasználó számára

Vállalati: Egyedi árazás

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

14. Surfer SEO (A legjobb on-page SEO optimalizáláshoz)

via Surfer SEO

Ha ügynöksége SEO-blogokat vagy weboldalakat hoz létre, a Surfer SEO segítségével elérheti a keresőmotorok találati listájának élén.

Az AI és az adatelemzés által támogatott, felhőalapú platform célja, hogy segítse a digitális marketingeseket a tartalmak keresőmotorokhoz való optimalizálásában. Olyan, mintha egy SEO-szakértő szerkesztő ülne az író mellett, és valós időben adna visszajelzést a cikkről.

A Surfer elemzi a legnépszerűbb oldalakat egy adott kulcsszóra vonatkozóan, és iránymutatásokat ad arra vonatkozóan, hogy mit kell tartalmaznia a tartalmának – a kulcsszavaktól a címsorokig és a tartalom hosszáig.

A Surfer SEO legjobb funkciói

Kulcsszóalapú javaslatokkal vázlatot készít a szószámra, a címsorokra, a képekre és a kulcsszavakra vonatkozóan. Írás közben pontszámot (0-100) ad, amely emelkedik, ahogy a releváns témákat fedi le.

AI-alapú ellenőrzőlistát biztosít heti SEO-feladatokkal, például kulcsszavak hozzáadásával vagy visszautaló linkek létrehozásával, hogy tartalma mindig optimalizált legyen.

Elemezi a SERP-t, hogy megmutassa az összefüggéseket, például a szószám és a rangsor közötti kapcsolatot, és segít azonosítani a tartalmi hiányosságokat a Google Search Console segítségével.

A böngésző kiterjesztésén keresztül valós idejű kulcsszó-forgalmat és javaslatokat nyújt, miközben a Google-on keres.

A Surfer SEO korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a Surfer által a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak nem állnak szoros kapcsolatban az eredeti témával.

A költségek egyesek számára túl magasak, ami megnehezíti a kisvállalkozások számára a megfizethetőséget.

Ez nem egy teljes körű AI-megoldás a tartalomkészítéshez vagy -szerkesztéshez.

Surfer SEO árak

Essential: 99 USD/hó, maximum 30 cikk és 5 AI-cikk

Ár: 219 USD/hó 100 cikk és 20 AI-cikk esetén

Vállalatok: Egyedi árazás

Surfer SEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 530 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 400 értékelés)

15. Clearscope (A legjobb kulcsszó-kutatáshoz és tartalomoptimalizáláshoz)

via Clearscope

A Clearscope egy kiváló SEO-tartalomoptimalizáló eszköz, amely mesterséges intelligenciát és természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy segítsen Önnek keresőbarát tartalmakat létrehozni. Fő célja, hogy tartalma jó helyezést érjen el, és értéket nyújtson az olvasóknak.

Elemzi a niche-ben legnépszerűbb cikkeket, és azonosítja a tartalmába beépítendő legfontosabb kulcsszavakat, kifejezéseket és alaptémákat. Sok ügynökség a Clearscope-ot írókkal együtt használja – a Clearscope-jelentés átadása számukra olyan, mintha útitervet adnának nekik arról, hogy mit érdemes beépíteni egy cikkbe.

A Clearscope legjobb funkciói

Értékeli a tartalmát (A+tól F-ig) és javaslatokat ad a rangsor javításához használható kulcsszavakra.

Integrálható a Google Docs és a WordPress alkalmazásokkal, így az írók platformváltás nélkül is megtekinthetik az élő javaslatokat.

Kapcsolódó kulcsszavakat és témákat talál. A „közösségi média stratégia” esetében a Clearscope olyan kifejezéseket javasolhat, mint „tartalomnaptár”, „elkötelezettségi arány” vagy „ROI”, a legnépszerűbb oldalak alapján.

Egyszerű felületet kínál, így az írók könnyedén követhetik az utasításokat anélkül, hogy túlterhelteknek éreznék magukat.

A Clearscope korlátai

A kis marketingügynökségek számára drágának bizonyulhat, mivel nincs olcsóbb csomagja alkalmi használatra.

A tartalom optimalizálására összpontosít, nem pedig a SEO-ra. Ráadásul nem foglalkozik technikai auditokkal vagy linkelemzéssel.

Clearscope árak

Alapvető eszközök: 189 USD/hó

Üzleti: 399 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Clearscope értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

16. Grammarly (A legjobb AI-alapú tartalomszerkesztéshez)

via Grammarly

A Grammarly egy AI-alapú írási asszisztens, amely minden marketingügynökség eszköztárában megtalálható. Valós idejű javaslatokat kínál a nyelvtan, a helyesírás, az írásjelek, a világosság és a hangnem tekintetében. Ráadásul zökkenőmentesen működik minden eszközön – böngészőbővítmény, asztali alkalmazás vagy mobilalkalmazás formájában.

Bár nem kifejezetten marketing célokra lett kifejlesztve, a Grammarly jelentősen javítja bármilyen szöveg minőségét – a hirdetési szövegektől az e-maileken át a blogbejegyzésekig – azáltal, hogy felismeri a hibákat és javításokat javasol.

Olyan funkcióknak köszönhetően, mint a hangnemfelismerés és a szövegrészletek átírása, biztosíthatja, hogy tartalma ne csak hibátlan legyen, hanem a célközönségéhez is igazodjon.

A Grammarly legjobb funkciói

Generatív AI-asszisztenssel segíti az ötletek kidolgozását, a szövegek megírását és a szövegek finomítását – kiválóan alkalmas az írói blokk leküzdésére.

Gépelés közben felismeri a helyesírási, nyelvtani és központozási hibákat, és gyors javításokat kínál.

Javaslatokat ad a marketing szövegek egyértelműségének és tömörségének javítására.

A hangnemet és a hangszínt a márka hangjának következetességének megőrzése érdekében testre szabja.

A Grammarly Premium verziója tartalmaz plágiumellenőrzést az eredetiség biztosítása érdekében.

A Grammarly korlátai

Gyakran hiányzik belőle a kontextus, vagy szándékos döntéseket jelöl meg.

Egyes felhasználók szerint a Grammarly funkciói asztali böngészőkön jobban működnek, mint mobilalkalmazásokon.

A hangnem beállítások ellenére a Grammarly mesterséges intelligenciája néha túl formális hangvételűvé teheti a tartalmat.

A Grammarly árai

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó áron kezdődik (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Reklám- és kampánykezelő szoftver

17. Omneky (A legjobb hirdetési kampányok optimalizálásához)

via Omneky

Képzelje el, hogy automatizálja hirdetéseinek létrehozását, személyre szabva és méretezhetően, anélkül, hogy megizzadna. Ez az, amit az Omneky tesz. AI-t használ, hogy segítse a vállalkozásokat a hirdetési kampányok, beleértve a képeket és videókat is, egyszerű létrehozásában, kezelésében és optimalizálásában.

Az Omneky nem áll meg ennél: többféle vizuális és szöveges változatot képes előállítani, majd azok teljesítménye alapján finomhangolni azokat. A rengeteg közösségi hirdetést futtató marketingügynökségek számára ez azt jelenti, hogy az AI-alapú betekintésnek köszönhetően felgyorsul a kreatív folyamat, és könnyebben megtalálható, mi tetszik a közönségnek.

Az Omneky legjobb funkciói

Képek kiválasztásával, kivágással, szöveg hozzáadásával és a márkájához illő színek kiválasztásával hirdetésváltozatokat generál.

Automatizálja a többváltozós tesztelést azáltal, hogy kísérleteket futtat hirdetési platformokon, és különböző vizuális és szöveges kombinációkat tesztel.

Mesterséges intelligencia alapú betekintést nyújt, például hogy „a mosolygós arcok növelik az elkötelezettséget” vagy „az 50%-os kedvezmény növeli a konverziót”, ami segít a jövőbeli kampányok kialakításában.

Integrálható hirdetési platformokkal (Facebook, Instagram, Google), hogy valós idejű adatokat szerezzen be, és automatikusan módosítsa a kampányokat a beállított küszöbértékek alapján.

Az Omneky korlátai

A fizetett hirdetések kreatív optimalizálására szakosodott Omneky túl drága lehet azoknak az ügynökségeknek, amelyek fizetett kampányai korlátozottak.

Lehet, hogy nem ideális új márkák vagy olyanok számára, amelyek nem rendelkeznek korábbi kampányadatokkal.

Nem alkalmas kis hirdetési költségvetéssel rendelkező ügynökségek számára.

Omneky árak

Product Generation Pro: 25 dollár/hó áron

Creative Generation Pro: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Omneky értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

18. Anyword (A legjobb AI-alapú szövegíráshoz)

via Anyword

Az Anyword egy AI szövegíró platform, amely marketing szövegeket generál hirdetésekhez, e-mailekhez, céloldalakhoz és egyebekhez. Az adatokon alapuló szövegírásra való összpontosításával kiemelkedik a többi közül – nem csak szöveget ír, hanem előre jelzi is, hogy az adott szöveg milyen teljesítményt fog elérni az elkötelezettség vagy a konverziós pontszám alapján.

Ezenkívül az Anyword adatokat használ az üzenetek optimalizálására, segítve a felhasználókat a leghatékonyabb tartalom kiválasztásában, próba-hiba nélkül. Ez gyorsabb, hatékonyabb kampányokat tesz lehetővé, amelyek valószínűleg jobb eredményeket hoznak.

Az Anyword legjobb funkciói

Többféle szövegváltozatot generál különböző felhasználási esetekhez, például hirdetésekhez, e-mailekhez és termékleírásokhoz. Csak adja meg a kontextust, és az eszköz gyorsan több lehetőséget is kidolgoz.

Az AI és a hirdetési adatok felhasználásával az Anyword „teljesítmény-előrejelzési pontszáma” megjósolja, melyik szöveg fogja leginkább lekötni vagy konvertálni a közönségét.

A márka hangjához igazodik a meglévő tartalom vagy SEO-irányelvek felhasználásával.

A szöveget különböző ügyfélprofilokhoz igazítja, és célzott üzeneteket hoz létre.

Az Anyword korlátai

Kreatív inputhoz emberi irányításra van szükség

A konverziós pontszámok hasznosak, de nem garantáltak. Használja őket útmutatásként, de mindig végezzen A/B tesztet a kritikus szövegekkel.

Az árak korlátozzák a terv kreditjei alapján létrehozható példányok számát.

Anyword árak

Starter: 49 USD/hó áron

Adatvezérelt: 99 USD/hó áron

Üzleti: 499 USD/hó áron kezdődik

Vállalatok: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (350+ értékelés)

19. Optmyzr (A legjobb PPC-kampányok optimalizálásához)

via Optmyzr

Az Optmyzr egy olyan AI-platform, amelyet a kattintásonkénti fizetéses kampányok, különösen a Google Ads és a Microsoft Ads hatékonyabb és eredményesebb kezelése érdekében hoztak létre.

Nyomon követheti hirdetései teljesítményét, azonosíthatja a trendeket, és akár módosításokat is végrehajthat a ROI javítása érdekében. Emellett előre elkészített sablonokat is kínál olyan feladatok automatizálásához, mint az ajánlatok módosítása, jelentések készítése vagy kulcsszavak kezelése.

Ezekkel az automatizálási és AI marketingeszközökkel a manuális feladatok helyett a stratégiára koncentrálhat. Röviden: olyan, mintha egy PPC-szakértő dolgozna Önnek a nap 24 órájában, hogy kampányai a terv szerint haladjanak, és minden lehetőséget kiaknázzon.

Az e-kereskedelemhez készült AI-eszközként az Optmyzr módosítja a legjobban teljesítő termékek ajánlatait, és jelzi az adathiányok vagy a nem megfelelő címekhez hasonló feed-problémákat.

Az Optmyzr legjobb funkciói

Az adatok alapján megvalósítható ajánlásokat kínál, amelyeket egyetlen kattintással alkalmazhat.

Lehetővé teszi egyéni szabályok beállítását vagy előre elkészített sablonok használatát olyan feladatok automatizálásához, mint a magas ROI-jú kulcsszavak licitjeinek emelése vagy a gyengén teljesítő hirdetéscsoportok szüneteltetése.

Egyedi irányítópultokat és fejlett szűrési lehetőségeket kínál, valamint integrálható a Google Analytics szolgáltatással a mélyebb betekintés érdekében. Emellett ügyfél- és platformközi jelentések készítését is lehetővé teszi.

Az Optmyzr korlátai

Időbe telik megtanulni, mely optimalizálásokban lehet megbízni, és hogyan kell helyesen beállítani a küszöbértékeket.

Kisebb ügynökségek esetében a költségek hatással lehetnek a haszonkulcsra.

Optmyzr árak

Optmyzr Core: 249 USD/hó áron

Optmyzr értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (190+ értékelés)

20. Drift (A legjobb AI-alapú csevegőrobotokhoz és beszélgetéses marketinghez)

via Drift

A Drift egy beszélgetésalapú marketingplatform, amely AI-alapú csevegőrobotokat használ a webhely látogatóinak megszólítására, a potenciális ügyfelek megszerzésére és olyan feladatok automatizálására, mint a potenciális ügyfelek minősítése. A cél az, hogy az ügyfelekkel folytatott beszélgetések személyre szabottabbak, automatizáltabbak és hatékonyabbak legyenek.

A marketingügynökségek számára a Drift a statikus űrlapokat interaktív csevegőrobotokkal váltja fel, amelyek valós időben minősítik a látogatókat, egyeztetnek találkozókat és ápolják a potenciális ügyfeleket. Ez mind az üzleti, mind az ügyfél számára egyszerűsíti a folyamatot.

A Drift legjobb funkciói

A Drift chatbotja célzott kérdésekkel minősíti a potenciális ügyfeleket, és a válaszok alapján irányítja őket.

Személyre szabja a csevegéseket az ismételt látogatók felismerésével, és a felhasználói viselkedés alapján célzott üzeneteket kínál.

Lehetővé teszi az élő csevegés átadását olyan nagy értékű kiváltó események alapján, amelyek riasztják az ügynököket.

Mobilalkalmazást kínál, amelynek segítségével a csapat tagjai útközben is válaszolhatnak.

Tartalmaz e-mail és videó integrációkat a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez és ápolásához.

A Drift korlátai

A Drift fejlett minősítése túlzottnak bizonyulhat az alapvető ügyfélszolgálati csevegésekhez.

A kezdő csomagból hiányoznak az olyan fejlett funkciók, mint az AI tesztelő eszközök, az útválasztás és az AI chatbot.

Egyes felhasználók alkalmi hibákat is jelentenek a mobilalkalmazással kapcsolatban.

Drift árak

Egyedi árazás

Drift értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1250+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (190+ értékelés)

21. Amazon Personalize (a legjobb személyre szabott ajánlásokhoz)

az Amazon Personalize segítségével

Az Amazon Personalize az AWS egyik szolgáltatása, amely segít a vállalkozásoknak személyre szabott élményt nyújtani a felhasználóknak. Elemezi az ügyfelek viselkedését és preferenciáit, hogy személyre szabott termék- vagy tartalomajánlásokat nyújtson, növelve ezzel az elkötelezettséget és az elégedettséget.

Az e-kereskedelemmel, médiával vagy hasonló üzletágakkal foglalkozó marketingügynökségek számára az Amazon Personalize biztosítja a szükséges, kész AI-t, így nem kell aggódnia a komplex algoritmusok nulláról történő felépítése miatt.

Az Amazon Personalize legjobb funkciói

Generatív mesterséges intelligenciát használ, hogy vonzó témákat hozzon létre ajánlásokhoz, javítva ezzel a személyre szabást.

Kivonatokat készít strukturálatlan adatokból, például termékleírásokból és véleményekből, hogy javítsa az ajánlásokat.

Könnyen összekapcsolható más AWS-szolgáltatásokkal és harmadik féltől származó alkalmazásokkal, így a vállalkozások személyre szabott ajánlásokat integrálhatnak meglévő munkafolyamataikba.

Az Amazon Personalize korlátai

Az ügynökségeknek partnerkapcsolatot kell kialakítaniuk egy fejlesztővel vagy AWS szakértővel a beállításhoz.

Az ajánlások kevésbé hatékonyak lehetnek alacsony forgalmú vagy korlátozott történeti adatokkal rendelkező webhelyek esetében.

Az AWS konzol használatához és az eredmények figyelemmel kíséréséhez némi felhőalapú ismeretre van szükség.

Amazon Personalize árak

Egyedi árazás

Amazon Personalize értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (25 értékelés)

Fokozza marketingügynöksége munkafolyamatát a ClickUp segítségével

Ügynökség vezetése több projekt és határidő egyidejű kezelését jelenti. A marketingügynökségek számára legjobb AI-eszközökkel ez a káosz zökkenőmentes, hatékony munkafolyamatokká alakítható.

A felsorolt eszközök közül sok közül választhat az egyedi igényeinek megfelelően, de ha valóban tízszeresére szeretné növelni a termelékenységét, akkor mindenképpen próbálja ki a ClickUp-ot!

A ClickUp Brain segítségével egy mesterséges intelligencia társra tehetsz szert, amely elvégzi a unalmas feladatokat – automatizálja a feladatokat, megfogalmazza a tartalmat és összefoglalja a legfontosabb frissítéseket. Röviden: elvégzi a monoton munkát, hogy a csapatod a fontos dolgokra koncentrálhasson: a célok elérésére és az eredmények elérésére.

Ráadásul a feladatkezelés, a kommunikáció és a dokumentáció egyetlen, AI-alapú integrált platformon található, így a ClickUp a kontextusváltás és a váltási adó problémájára is megoldást kínál.

Növelni szeretné marketingügynöksége növekedését? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra.