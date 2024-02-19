A legjobb mérnöki podcastok technológiai szakemberek számára 2025-ben

Ha ma technológiai vagy mérnöki területen dolgozik, akkor tudja, mennyire fontos az Ön számára a folyamatos tanulás. A folyamatok és technológiák folyamatosan változnak és fejlődnek, és ha releváns akar maradni, akkor naprakésznek kell lennie az Ön területén zajló új fejlesztésekkel és trendekkel kapcsolatban.

A technológiai közösségek hatékony tudásforrások, de valószínűleg nem kapsz strukturált támogatást az ilyen platformoktól. A legtöbb fórumon sok szétszórt információ található, ami azt jelenti, hogy a releváns tudás megtalálásához végtelenül hosszú feladatot kell elvégezned.

Ezzel szemben a technológiai podcastok sokkal vonzóbb és következetesebb tudásforrások. A legjobb az egészben, hogy nem kell több fórumon keresgélni az iparági szakértők valós életből merített betekintéseit, a legújabb trendeket és a gyakorlatias menedzsmenttitkokat, amelyek segítenek a továbbképzésben.

A mérnökök, mérnökhallgatók és mérnöki rajongók ma már számos informatív mérnöki podcastot hallgathatnak, hogy megerősítsék tudásukat és értékes ismereteket szerezzenek a véleményvezérektől.

A legjobb mérnöki podcastok kiválasztása kihívást jelenthet, ezért összeállítottunk egy rövid listát, hogy megkönnyítsük az Ön dolgát.

A podcastok térnyerése a mérnöki területen

A mérnöki podcastok könnyen hozzáférhető tudás- és szakértelemforrások, ezért nem csoda, hogy rendkívül népszerűek a mérnökhallgatók és a tapasztalt iparági szakemberek körében.

A globális podcast-piac 2032-re várhatóan eléri a 133,9 milliárd dollárt, és a mérnöki podcastok speciális tartalmuknak köszönhetően várhatóan hozzájárulnak ehhez a növekedéshez.

A podcastok kiváló tanulási források a mérnökök számára, hogy továbbfejlesszék készségeiket és elősegítsék szakmai fejlődésüket. Íme, miért:

Tanuljon és alkalmazza a bevált stratégiákat!

Mielőtt a podcastok népszerűvé váltak, a mérnököknek és a diákoknak önállóan kellett megtanulniuk az új programozási nyelveket, az adatelemzést és más problémamegoldási technikákat. Bár a tapasztalati tanulás dicséretes, ez egy időigényes, próba-hiba alapú folyamat.

A podcastok kipróbált és bevált problémamegoldási stratégiákat kínálnak, mivel a műsorvezetők befolyásos és tapasztalt technológiai vezetőkkel készítenek interjúkat, hogy megbeszéljék tapasztalataikat. Ha megtanulja és beépíti ezeket a stratégiákat a munkájába, valószínűleg gyorsan és hatékonyan elérheti céljait.

Szakértői tanácsok éjjel-nappal

A mérnöki közösségek híresek arról, hogy nagyon támogatóak. Ha egy technológiai kérdést megosztasz egy releváns közösségben, biztosan kapsz rá választ.

Ezeknek a közösségeknek azonban tagjai különböző időzónákban élnek, ezért előfordulhat, hogy a tagok késve válaszolnak a kérdéseire. A podcastok viszont előre felvettek, és bármikor könnyen elérhetők.

Attól függően, hogy milyen típusú akadályokkal szembesül, megtalálhatja a releváns podcastot, meghallgathatja a szakértők javaslatait, és perceken belül megkaphatja a kérdéseire a választ.

Profi tipp: Készítsen podcast-swipe fájlt, hogy dokumentálja az informatív podcastok konkrét felhasználási eseteit. Adjon időbélyegeket a kiemelt területekhez, hogy legközelebb hasonló kérdései esetén gyorsan hozzáférhessen azokhoz.

Néha könnyebb hallgatni, mint olvasni.

Bár rengeteg informatív mérnöki blogot találhatunk, sokan inkább az audio formátumot részesítik előnyben a szöveges információk helyett.

A podcastok emellett kényelmesek, ha több feladatot végez egyszerre. Bár érdemes külön időt szánni a technikaiabb podcastokra, például a hardverprojektek visszafejtéséről szóló epizódokra, más témákat, például a mesterséges intelligenciát vagy a mérnökök karriertervezését érintő podcastokat a háttérben is hallgathatja, miközben a napi teendőit végzi.

Íme, hogyan segítenek a podcastok a pályára lépő mérnököknek, hogy egy lépéssel előrébb járjanak:

A mérnöki podcastok műsorvezetői általában szakértő technológiai vezetők, akik segítenek lépést tartani a globális technológiai ipar változó trendjeivel.

A podcastok azonnali közösséget biztosítanak – tekints rájuk úgy, mint privát terekre, ahol kapcsolatba léphetsz a podcast házigazdáival és vendégelőadóival, bepillantást nyerhetsz a kulisszák mögé, és kapcsolatba léphetsz más hallgatókkal.

A mérnöki podcastok költséghatékonyak és nem terhelik meg a pénztárcáját, ellentétben egyes továbbképző tanfolyamokkal.

A karrierjét előmozdító legjobb mérnöki podcastok

Több tucatnyi vezető mérnöki podcast meghallgatása után szűkítettük a kört, és összeállítottuk a jelenleg elérhető legjobb podcastok listáját.

99% láthatatlan

A listánk első podcastja a 99% Invisible. A podcastot a korábbi Ted Talk előadó, Roman Mars vezeti, és olyan, eddig soha nem hallott meglepő tényeket és kiaknázatlan területeket tár fel a mérnöki világból. A podcast több mint tíz éves, és közel 500 millió hallgatója van az iTunes, a Pandora, a Stitcher és más platformokon.

Nyolc kategóriában fedezheti fel a tervezés és az építészet folyamatát és erejét, többek között a történelem, a technológia, a városok, a tárgyak, a hangok és még sok más témában. Minden epizód érdekes témákat tárgyal, amelyekhez nem szükséges szakértőnek lennie.

A podcastnak van egy Discord közössége is, ahol a hallgatók megvitathatják ötleteiket és kapcsolatba léphetnek egymással.

Kihagyhatatlan epizódok

Mit mondanak a hallgatók

Ezek a podcastok fontos kérdéseket vetnek fel az életről és a világunkról!

Mérnöki hősök

Az Engineering Heroes podcastot Melanie és férje, Dom indította el 2018-ban, és elsősorban a modern társadalomban a mérnöki hallgatók előtt álló kihívásokkal és a technológia jövőjével foglalkozik.

Jelenleg nem sugározzák, de ez a podcast különböző iparágak és szakterületek tapasztalt mérnökeit hívta meg, hogy megvitassák a legújabb mérnöki trendeket és kihívásokat, a mérnöki munkában szükséges soft skill-eket, a legtöbb mérnök számára ismerős frusztrációkat, valamint a mérnöki csapatok vezetésének különböző módszereit.

Bár az Engineering Heroes podcast utolsó epizódja 2021 májusában került adásba, a mérnöki szakma kritikus aspektusairól folytatott őszinte beszélgetései miatt továbbra is releváns a mérnökök számára világszerte.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Tetszett ez a podcast! Frissítő stílus, amely a társadalom csendes teljesítőire összpontosít.

A mérnöki karriercoach podcast

A tapasztalt mérnökök, Anthony Fasano és Jeff Perry elindították a The Engineering Career Coach podcastot, amikor rájöttek, hogy a technológiai szektorban tapasztalható magas fluktuációs arány a legtöbb technológiai vállalatnál a szakmai fejlődés strukturált kereteinek hiányára vezethető vissza.

Több mint 2,3 millió hallgatóval a The Engineering Career Coach podcast célja, hogy értékes karrier tanácsokkal segítse a mérnökhallgatókat. A podcast minden mérnöki kategóriának szentel egy külön sorozatot, amelyben vendégek beszélnek tanulmányaikról, stratégiáikról és tapasztalataikról.

A műsorvezetők arra ösztönzik a hallgatókat, hogy küldjenek be kérdéseket, amelyeket a következő podcast-epizódokban megvitatnak a vendégekkel.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Ez a podcast pontosan az, amire a mérnököknek jelenleg szükségük van. Számos témával, amelyek a személyes és szakmai fejlődést fedik le, szükséges értéket nyújtanak a mérnöki közösség felépítéséhez és befolyásolásához.

A Mérnöki Vezetői Podcast (ELC)

Az ELC közösség technológiai vezetőknek szóló részét képező Engineering Leadership Podcast (ELC) hetente meghívja a sikeres technológiai vezetőket, hogy megosszák tapasztalataikat és gyakorlatias vezetői tanulságaikat. Patrick Gallagher által vezetett ELC minden jelentős podcast platformon elérhető, beleértve az Apple-t, a Spotify-t és a Google-t.

Az ELC egy erős közösség, amely több mint 9000 gyakorló szoftvermérnököt, a világ vezető mérnöki vezetőit és vezetőit tömöríti. A podcast ideális azoknak a rajongóknak, akik meg akarják tanulni a globális mérnöki vezetők által használt alapvető és haladó mérnöki koncepciókat és stratégiákat.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Folytassátok csak! Remek beszélgetések és nagyon informatívak.

Software Engineering Daily

Egy másik kiváló podcast, amelyet feltétlenül fel kell vennie a figyelőlistájára, a Software Engineering Daily podcast. Minden epizódban egy technológiai vezető beszél a világot megváltoztató szoftvermegoldásokról, valamint a folyamatosan fejlődő technológiai forradalomról és mérnöki innovációkról.

Az Apple Podcasts-on 4,4-es értékeléssel rendelkező Software Engineering Daily egy inspiráló mérnöki podcast. Áttekinti neves szoftvermérnökök karrierjének különböző szakaszait, és számos praktikus tanulságot oszt meg arról, hogyan közelítik meg a termékfejlesztést és a problémamegoldást.

Érdekes módon ez a podcast tapasztalt technológiai szakemberek jelentkezését is elfogadja, akik vendégként vezethetnek egy epizódot.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Az egyik legjobb szoftvermérnöki podcast.

The Backend Engineering Show Hussein Nasserrel

Hussein Nasser, az Esri termékmérnöke elindította a Backend Engineering Show-t, hogy megvitassák a backend fejlesztéssel kapcsolatos minden témát. Érdekes podcastjában Nasser elemzi a népszerű alkalmazások backend architektúráját, tippeket oszt meg a sikeres backend mérnököknek, és megvitatja a szoftverfejlesztés legújabb trendjeit.

Ez a podcast értékes forrás a pályára lépő mérnökhallgatók és szakemberek számára, lehetőséget kínálva a továbbképzésre és az alapvető fogalmak felelevenítésére.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Úgy mondjuk el, ahogy el kell mondani!

A legjobb mérnöki podcastok

A legjobb építőmérnöki podcastot keresi? Íme ajánlásaink:

The Civil Engineering Podcast: Anthony Fasano vezeti ezt a mérnöki podcastot, amelyben a világ legsikeresebb mérnökei osztják meg mérnöki sikertörténeteiket és karrier tanácsaikat.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Mindenkinek ajánlom ezt a podcastot, aki mérnöki munkával foglalkozik vagy érdekli a téma. Remekül egyensúlyozza a technikai és a soft skill információkat a személyes történetekkel.

ASCE Plot Points: Az ASCE 2018-ban indított Plot Points című szerkezeti mérnöki podcastja azoknak az új generációs szerkezeti mérnököknek és mérnökhallgatóknak szól, akik többet szeretnének megtudni az építőmérnöki szakma érdekes történeteiről és a polgári építészetet újradefiniáló változó technológiai trendekről.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Kincsesbánya a mérnöki szakemberek számára

Engineering Change : Yvette E. Pearson elindította az Engineering Change podcastot, hogy újragondolja a mérnökök képzésének módját. Ez a podcast a modern mérnökök képzésére összpontosít, fenntarthatóbb és inkluzívabb mérnöki gyakorlatokkal.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Nem tudom eléggé ajánlani, különösen a mérnöki tervezői közösségnek.

Érdekli a mélyépítés? Íme néhány építőipari tanúsítvány, amelyet érdemes ismernie.

Vezető elektrotechnikai és elektronikai podcastok

Ha villamos- vagy elektronikai mérnök vagy, és szeretnéd fejleszteni készségeidet és előrelépni a karrieredben, akkor itt találod a legjobb podcastokat:

The Amp Hour Electronics Podcast : Dave Jones és Chris Gammell elektronikai podcastja szórakoztató módon mutatja be a változó elektronikai mérnöki trendek legújabb irányzatait és bevált gyakorlatait.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Én már évek óta hallgatom őket. Ha villamosmérnök vagy, és még nem iratkoztál fel, akkor sokat veszítesz.

Moore’s Lobby : Ebben a kéthetente megjelenő podcastban a műsorvezető, Daniel Bogdanoff megosztja a globális elektronikai mérnöki iparral kapcsolatos leginspirálóbb történeteket és trendeket. A témák a chiptervezéstől az AI-ig és minden másig terjedhetnek.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Ez a podcast valóban segít abban, hogy mentálisan időt töltsön mérnökökkel.

Geared Up : A tapasztalt technológiai kritikus Andru Edwards és a technológiai újságíró Todd Bishop közösen vezetik a Geared Up podcastot. A szórakoztató epizódokban a legújabb és legizgalmasabb technológiai kütyük kerülnek bemutatásra. A műsorvezetők megvitatják a feltörekvő fogyasztói technológiai termékek különböző funkcióit, és segítenek a felhasználóknak megalapozott döntéseket hozni a technológiai termékek vásárlásakor.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

A Geared Up-ot már rádióműsor korszakában is hallgattam, azóta pedig sokkal jobb lett.

The Electropages Podcast : Ez a podcast hetente interjúkat készít a világ vezető mérnöki szakértőivel, projektmenedzsereivel és véleményvezéreivel. A vendégek megosztják mérnöki tudásukat és előrejelzéseiket az elektronikai mérnöki munka legújabb trendjeiről. Hallgassa meg az iparági betekintéseket és a legújabb anyaginnovációkról szóló beszélgetéseket.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Az iparág vezetőivel folytatott hosszú beszélgetések nagyon érdekes hallgatnivalót nyújtanak!

Figyelemre méltó podcastok szoftver- és számítógépes mérnökök számára

Ha Ön karrier célokkal rendelkező szoftvermérnök, ezek a podcastok segítenek Önnek a legújabb és legkeresettebb mérnöki és menedzsment készségek elsajátításában:

The Changelog : A Changelog technológiai véleményvezéreket invitál meg, hogy merüljenek el az open source szoftverek világában. Adam Stacoviak és Jerod Santo által vezetett podcast a műsorvezetők és a vendégelőadók közötti őszinte és szimpatikus interakcióknak köszönhetően a legnépszerűbbek közé tartozik. Nem csoda, hogy a podcast már több mint 500 epizódot meghaladott.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Ez a podcast egy helyen összegyűjti a technológiai ökoszisztéma legfontosabb híreit.

Dev Interrupted : Ez a podcast a fejlesztők tapasztalatainak javítását célozza, és olyan technológiai óriások neves mérnökeit hívja meg, mint az Atlassian és a Drata, hogy megvalósítható betekintést nyújtsanak a szoftverfejlesztési technológiákba.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

A legjobban azt szeretem, hogy Conor olyan érzékenységgel rendelkezik, mint aki a jelenlegi technológiai tevékenységét megelőzően más iparágban dolgozott.

CodeNewbie : A találó nevű podcast a szoftverfejlesztés területén dolgozó vezető mérnökök kódolási útjára összpontosít. A kezdőknek is könnyen érthető podcast útmutatóként szolgál a leendő mérnökhallgatók és a kódolás terén még kezdők számára.

Kihagyhatatlan epizódok:

Mit mondanak a hallgatók

Imádom ezt a podcastot, ha belevágsz a programozás világába, tegyél magadnak egy szívességet... hallgasd meg!

GYIK

Miért érdemes a mérnököknek podcastokat hallgatniuk?

Minden jelenlegi és leendő mérnöknek érdemes podcastokat hallgatnia, hogy hasznos tippeket és stratégiákat szerezzen, és naprakész legyen a mérnöki tevékenységhez kapcsolódó vállalkozások változó trendjeiről.

Melyek azok a legjobb podcastok, amelyeket a hallgatóknak érdemes meghallgatniuk a mérnöki tanulmányok élményének fokozása érdekében?

A hallgatók számára legalkalmasabb podcastok közé tartozik a 99% Invisible, a Software Engineering Daily és a The Engineering Career Coach Podcast.

Melyik mérnöki podcast hasznos a rajongók számára?

A mérnöki rajongóknak szentelt podcastok között megtalálható az Engineering Reimagined podcast, az Amp Hour, a Software Engineering Daily és a The Backend Engineering Show.