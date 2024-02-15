FigJam vs. Mural: melyik kollaboratív táblázat a legjobb?

Küzdenek a határidők elmulasztásának rémálmaival, vagy a csapatmunkában a maximális kreativitásra törekednek? Akkor egy jó táblás és folyamatábrázoló eszközre van szükségük.

Akár bonyolult digitális iker szervezet tervrajzokat kell készítenie, akár vállalati szintű folyamatok automatizálását kell elsajátítania, akár egyszerűen csak egy zökkenőmentes helyet keres brainstorminghoz, az ideális táblaválasztás megkönnyítheti az életét.

A FigJam és a Mural népszerű üzleti eszközök, amelyekre az emberek ilyen esetekben támaszkodnak. Mi pedig segíthetünk kiválasztani a legmegfelelőbbet.

De ez a blogbejegyzés nem csak a megfelelő táblás eszköz kiválasztásáról szól; hanem azokról a lehetőségekről is, amelyek ösztönzik az együttműködésen alapuló munkafolyamatokat és elősegítik csapata innovációját.

Merüljön el velünk ezeknek az eszközöknek az egyedi funkciói, árazási modelljei és a valós felhasználói visszajelzések elemzésében. Fedezzük fel, melyik platform – a FigJam vagy a Mural – lesz a legjobb Önnek és csapatának.

Mi az a FigJam?

via Figjam

A FigJam a Figma megoldása az egyszerű és hatékony csapatmunka és ötleteléshez.

A FigJam, mint élvonalbeli online táblaként, egyszerűségével és könnyű használatával népszerű eszköz a valós idejű vizuális együttműködéshez, különösen a távoli csapatok számára. Használhatja nyers ötletek kidolgozásához, komplex munkafolyamatok tisztázásához és végrehajtásához, a csapatbeszélgetések elősegítéséhez, valamint a projekttervezésnek az elvárásokhoz való igazításához.

A FigJam intuitív felülete minden csapattagot, technikai és nem technikai szakembert egyaránt, arra ösztönöz, hogy hozzájáruljon és megossza ötleteit. Ne felejtse el: több mint 300 meglévő sablon közül választhat, hogy elkezdi a táblatervezést.

A FigJam funkciói

A FigJam többet kínál, mint egy üres, tágas teret a fantáziádnak. Íme a szerszám legfontosabb funkciói:

1. Interaktív jegyzetlapok

via FigJam

A FigJam virtuális jegyzetlapjai kreatívabbá teszik az online értekezleteket. Segítségükkel még a többfunkciós csapatok is egyszerűsíthetik a közös munkát.

A FigJam segítségével Ön és csapata ötleteket tehet közzé, rendszerezheti azokat, és eldöntheti, melyek a legfontosabbak.

A projektek tervezésekor használja a jegyzeteket, hogy felvázolja a teendőket, szűrje az ötleteket és feladatokat sürgősség vagy fontosság szerint, majd kezdje el azok megvalósítását. Ezek a lépések átláthatóvá teszik a fontos munkafolyamatokat, és mindenki úgy érzi, hogy részt vesz a munkában.

2. Előre megtervezett sablonok

via FigJam

A FigJam kész sablonjai segítenek a csapatoknak gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, használhat kész elrendezéseket például a következőkre:

Projekt indítása

A munkafolyamatok feltérképezése

Találkozók lebonyolítása

Ütemezés

Például a sablonok megkönnyítik a low code fejlesztési módszertan alapján történő struktúra felállítását új termékfunkciók bevezetésekor.

Ezek a programok gyors módszert kínálnak a projektek és folyamatok szervezésére anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépíteni. A sablonok segítenek a csapatoknak a rendszereik racionalizálásában és a munkamódszereik javításában. Ez egy nagyszerű FigJam funkció, amely időt és energiát takarít meg.

3. Valós idejű együttműködés

via FigJam

A valós idejű együttműködési funkció lehetővé teszi a szétszórt csapatok számára, hogy késedelem nélkül dolgozzanak együtt.

A funkció hangsúlyozza a hibrid csapatok fontosságát és támogatja a vállalati folyamatok rugalmasságát azáltal, hogy a csapat tagjai azonnal megoszthatják egymással észrevételeiket és frissítéseiket. A beépített hangfunkció, élő csevegés és kommentár funkciók interaktív teret hoznak létre az aktív részvételhez. Az emotikonok és bélyegek emberi hangulatot kölcsönöznek a funkciónak.

Ha például a FigJam segítségével szabályozási megfelelési projekteket kezel vagy képzési dokumentációs webináriumokat tartasz, minden résztvevő aktívan hozzájárulhat és azonnal hozzáférhet a legfrissebb információkhoz.

via FigJam

A FigJam lehetővé teszi minden csapat számára, hogy a saját igényeikhez igazítsák a táblájukat. Ezzel tökéletes teret teremt a tervek és ötletek átgondolásához.

Kialakíthat egy egyedi munkaterületet, amely pontosan megfelel a projektjének. Komplex projektek esetén a FigJam-et digitális iker szervezési szoftverként használhatja a munkafolyamatok vizualizálására, a kockázatok felmérésére és a stratégiai kezdeményezések előrehaladásának nyomon követésére.

FigJam árak

Starter: Ingyenes

Profi: 3 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Szervezet: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Vállalati: 5 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

A FigJam, amely könnyű használatáról és a Figma-val való integrációjáról híres, könnyen illeszkedik számos tervezési munkafolyamatba. Azonban azoknak a csapatoknak, amelyek további funkciókat vagy más együttműködési dinamikát keresnek, rengeteg FigJam-alternatíva áll rendelkezésre.

Az egyik ezek közül a Mural.

Mi az a Mural?

via Mural

A Mural egy átfogó digitális munkaterület a vizuális együttműködéshez, amely a brainstorming üléseket megvalósítható eredményekké alakítja.

A vállalati szintű folyamatok automatizálásáról ismert Mural ideális nagy léptékű projektek és stratégiai kezdeményezések, valamint hibrid és távoli csapatok racionalizálásához.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy interaktív drag-and-drop felületen osszák meg terveiket, megjegyzéseket és kommenteket fűzzenek hozzájuk, valamint több száz ikonhoz és gifhez férjenek hozzá, amelyekkel csapatépítő tevékenységeket szervezhetnek.

Sokoldalú és mindent támogat, a szabályozási előírások betartásától a virtuális eseményekig a felhőalapú környezetben.

A Mural funkciói

Íme a Mural legfontosabb funkciói, amelyeket érdemes figyelembe venni a projekttervezési igényeid szempontjából:

via Mural

A Mural a világosság és a hatékonyság jegyében készült. A csapatok könnyedén létrehozhatnak és megoszthatnak vizuális tartalmakat, a folyamatábráktól és a csapatértekezletek jegyzetétől kezdve a teljes körű projektmunkafolyamatokig és interaktív gondolattérképekig.

Ez a funkció elengedhetetlen a vállalati folyamatok tervezéséhez és a kapacitás tervezéshez, ahol különböző beosztású személyek gyűlnek össze, hogy megosszák ötleteiket.

Például egy stratégiai tervezési ülésen a csapatok vizuálisan ábrázolhatják üzleti folyamataikat a jobb megértés és összehangolás érdekében, majd megoszthatják azokat más csapatokkal vagy személyekkel. Mindezt a fájlok biztonságának veszélyeztetése nélkül tehetik meg.

2. Fejlett integrációk

via Mural

Egyetlen vállalat sem dolgozik csak egy eszközzel, és a Mural ezt jól tudja! Éppen ezért integrálható olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams, a Google Workspace, a Webex és a Zoom, ami tovább erősíti együttműködési képességeit.

Ezek az integrációk javítják a munkafolyamatok kezelését, és elengedhetetlenek a vállalati szintű folyamatok automatizálásához, biztosítva, hogy minden eszköz és adat összekapcsolódjon.

Különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek műszaki erőforrásokra támaszkodnak és folyamatosan fejlesztik működésüket.

3. Dinamikus moderálási funkciók

via Mural

Olyan funkciókkal, mint a szavazás, az időzítők és a prezentációs mód, a Mural javítja a csapatértekezleteket és a döntéshozatalt. Ez a megközelítés ösztönzi a nyílt kommunikációt és a kreativitást a csoporton belül.

A csapat tevékenységek időzítésével, az összes résztvevő számára biztosított következetességgel, a bizalmas információk védelmével és a táblák zárolásával, hogy megakadályozzák a csoportgondolkodást, koncentrált maradhat és betarthatja az ütemtervet.

A dinamikus moderálási funkció tökéletes online értekezletek kezeléséhez, távoli számítógépes munkamenetek moderálásához és a projektmenedzsment hatékonyságának biztosításához.

4. Interaktív szavazás és szavazás

via Mural

A Mural interaktív szavazási funkcióival növeli a csapat elkötelezettségét. Ez különösen hasznos a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában vagy stratégiai kezdeményezések során hozott fontos döntések meghozatalában.

Képzelje el, hogy egy csapat egy új társulási menedzsment szoftver különböző funkcióiról vitázik. A Mural szavazási funkciója lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan szavazhassanak és valós időben láthassák az eredményeket, ami elősegíti a demokratikus és hatékony döntéshozatali folyamatot.

Ez a megközelítés gyors eredményeket és egyenlő lehetőségeket biztosít minden résztvevő számára.

A Mural árai

Ingyenes: Ingyenes

Team+: 12 USD/hó/tag

Üzleti: 17,99 USD/hó/tag (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árak

Bár a Mural képességei miatt kiválóan alkalmas bonyolult projektek kezelésére, a különböző eszközöket kipróbáló csapatok még mindig kereshetnek olyan Mural alternatívákat, amelyek jobban megfelelnek egyedi igényeiknek.

Az egyik alternatíva a ClickUp, egy átfogó projektmenedzsment és vizuális együttműködési platform. Mielőtt a ClickUp-ról beszélnénk, szánjunk néhány percet a Mural és a FigJam összehasonlítására.

FigJam vs. Mural: funkciók összehasonlítása

Íme egy rövid összehasonlítás a FigJam és a Mural funkcióiról:

Funkciók FigJam Mural Vizuális együttműködés Igen Igen Sablonok Előre megtervezett és intuitív Kiterjedt és testreszabható Valós idejű együttműködés Igen Igen Integrációk A Figma ökoszisztémára korlátozva Fejlett, több platformon Segítő eszközök Valós idejű kurzor, megjegyzések Kérdőívek, szavazások, időzítők Vázlatok és rajzok Igen Igen Szervezés Egyszerű és felhasználóbarát felület Rugalmas munkaterületek, többféle keretrendszer Ár Ingyenes és többszintű fizetős csomagok Ingyenes és többszintű fizetős csomagok

Integrációs lehetőségek

Az egyéb eszközökkel való integráció minden szoftver számára rendkívüli előnyt jelent, és mind a Mural, mind a FigJam más-más módon használja ki ezt az előnyt.

FigJam

A FigJam előnye, hogy integrálva van a Figma környezetbe, így egységes élményt nyújt azoknak a tervező és prototípus-készítő csapatoknak, amelyek már használják a Figma ökoszisztémát.

Mural

A Mural szélesebb körű integrációval büszkélkedhet harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Microsoft Teams, a Slack, a Google Drive, az Adobe, az Asana, a Github és a Figma. Ez sokoldalú választássá teszi azoknak a csapatoknak, amelyeknek olyan eszközre van szükségük, amely illeszkedik a sokszínű technológiai környezetükbe.

Együttműködés

Amikor a projektek agilisak, az együttműködés nem csak egy funkció, hanem szükségszerűség.

A Mural és a FigJam a legjobb formájukat hozzák, hogy a csapatok zökkenőmentesen tudjanak együtt dolgozni, de nézzük meg, hogyan közelítik meg az együttműködést.

FigJam

A FigJam egyszerűségre és azonnali használatra összpontosító, felhasználóközpontú együttműködési élményt kínál. Valós idejű együttműködési eszközei intuitívak, így a csapat tagjai minimális beállítással azonnal belevághatnak a közös munkába.

Ez a közvetlenség tökéletes azoknak a csapatoknak, akik értékelik a gyors interakciókat és a spontán brainstorming üléseket.

Mural

A Mural strukturáltabb megközelítést kínál az együttműködéshez. Valós idejű szerkesztési és segítő funkciókat tartalmaz, mint például szavazási és időzítő funkciók, amelyek segítségével szervezettebb és célzottabb kommunikációs ülések valósíthatók meg.

Azok számára, akik komplex munkafolyamatokat és részletes együttműködési munkameneteket kell kezelniük, a Mural funkciói igazi erőforrásnak bizonyulnak.

Bár mindkét eszköz kiváló a maga területén, a Mural ideális azoknak a csapatoknak, amelyek részletes és irányított együttműködésre szorulnak, míg a FigJam azoknak lehet a nyertes, akik egyszerű és agilis csapatmunkát keresnek.

Sablonok

A sablonok a digitális munkaterületek hatékonyságának és konzisztenciájának alapjai, és mind a FigJam, mind a Mural sajátos stílusban kínálja őket.

FigJam

A FigJam sablonjai szórakoztatóak és funkcionálisak, úgy lettek kialakítva, hogy gyors és kreatív módon indítsák el projektjeit.

Több mint 300 előre megtervezett elrendezést tartalmaz, beleértve vázlatkészleteket, termékfejlesztési ütemterveket, negyedéves tervezési sablonokat és ikonterveket.

Mindkét program felhasználóbarát és könnyen megtanulható.

Mural

A Mural sablonkönyvtára robusztus és sokszínű, és különböző komplex helyzetekhez lett kialakítva. Agilis, brainstorming, oktatási és tervezési sablonok közül választhat.

Különösen hasznosak olyan strukturált munkamenetekhez, amelyek mélyebb részletességet és testreszabást igényelnek.

A sablonok tekintetében a Mural lehet a vezető a átfogó, részletekre figyelő csapatmunkák terén, míg a FigJam azoknak ajánlott, akik gyors és könnyen kezelhető felületet keresnek.

FigJam vs. Mural: Ki a bajnok?

A végső ítélet? A csapatának kell eldöntenie, hogy a Mural vagy a FigJam nyer. A FigJam a felhasználóbarát jellegével és a tervezési szinergiával nyer. A Figma ökoszisztémán belüli gyors, kreatív munkához alkalmas.

A Mural komplex feladatokhoz és változatos integrációkhoz kínált részletes eszközkészletével tűnik ki. Ideális távoli, sokrétű csapatprojektekhez.

Válassza a FigJam-et az egyszerűség, a Mural-t pedig a átfogó funkciók miatt.

FigJam kontra Mural a Redditen

A Reddit tele van felhasználói tapasztalatokkal és véleményekkel a FigJam és a Mural kapcsán. A Reddit felhasználói, akik szűrőmentes véleményeikről és gyakorlatias betekintésükről ismertek, elegendő információt nyújtanak ahhoz, hogy kiválaszthassa a két együttműködési eszköz közül a számára legmegfelelőbbet.

A termelékenységnek és a tervezésnek szentelt subredditeken a FigJam elegáns felületével és Figma integrációjával elismerést szerez, így kedvencévé válik azoknak a tervezés iránt érdeklődőknek, akik zökkenőmentes átmenetet szeretnének a vázlatoktól a kollaboratív táblákig.

Ezzel szemben a Mural átfogó eszközkészletével és alkalmazkodóképességével nyeri el a dicséretet, ami alkalmassá teszi részletes, nagyszabású projektek lebonyolítására.

A Redditor Smegjunkey kiemeli a Mural hatékonyságát a felfedezési fázisban, megjegyezve, hogy „korlátlan számú táblája és előre definiált sablonjai” elengedhetetlenek a komplex ötletek vizuális közvetítéséhez.

A funkciók, integrációk és együttműködési eszközök, mint például a szavazás és a megjegyzések széles skálája miatt a Mural a brainstorming és a tervezés strukturáltabb megközelítését igénylő csapatok kedvence.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a FigJam és a Mural legjobb alternatíváját!

Hozza össze a csapatokat és dolgozzon együtt a ClickUp segítségével

Ha még mindig nem tud dönteni a FigJam egyszerűsége és a Mural átfogó képességei között, akkor bemutatunk Önnek egy eszközt, amely mindkét világ legjobb tulajdonságait magában egyesíti.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a végső együttműködési eszközt, amely minden projektnek segít a sikerhez vezető úton.

A ClickUp nem csak egy újabb kiegészítő a digitális eszközkészletéhez, hanem egy holisztikus platform, amely ötvözi a FigJam gyors, intuitív együttműködését a Mural mélységével és sokoldalúságával.

A ClickUp-ot tekintsd úgy, mint az összes alapvető munkaeszközöd kombinációját. Bízhatsz benne, hogy egyetlen platformba egyesíti a munkafolyamatodat, olyan funkciókkal, mint a dinamikus táblák, a részletes dokumentációs lehetőségek, a kiterjedt gondolattérkép-eszközök és még sok más.

De ez még nem minden!

A ClickUp Tasks segítségével a projektek kezelése is könnyedén megy, így a csapatod az igazán fontos dolgokra koncentrálhat.

Az eredmény? Egyetlen, felhasználóbarát környezetben túlléphet a határidőket, egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet.

A ClickUp sokoldalú eszközei tovább támogatják a tervezési gondolkodás módszereit, elősegítve az ötletelést és a prototípusok készítését.

Ideális társ minden projekthez, az akadémiai tevékenységektől a átfogó üzleti tervezésig.

ClickUp Whiteboards

Vizualizálj, működj együtt és alkoss egy egységes felületen a ClickUp Whiteboards segítségével!

A ClickUp Whiteboards több, mint csak egy rajzolásra alkalmas felület. Dinamikus, multimédiás platform, amely brainstorminghoz, stratégiák kidolgozásához és agilis munkafolyamatok fejlesztéséhez használható. Emellett tökéletesen alkalmas hangulat táblák létrehozására, amelyekkel csapata elképzeléseit életre keltheti.

Egy végtelen vásznon együttműködve ötletelhet, releváns feladatokat és projekteket vonhat be a munkafolyamatok feltérképezéséhez. A whiteboardok zökkenőmentesen integrálódnak a ClickUp egyéb funkcióiba, így médiafájlokat csatolhat, megjegyzéseket fűzhet, feladatokat rendelhet hozzá és még sok mást tehet.

Akár diagramokat rajzol, folyamatokat kapcsol össze, vagy képeket és videókat épít be, a ClickUp táblák valós idejű szerkesztőeszközökkel mindenki számára elérhetővé teszik a munkát. Az eredmény egy közös kreatív tér, ahol a csapatok innovatív módon, dinamikus vizuális formátumban szervezhetik és fejleszthetik projektjeiket.

ClickUp Docs

Dokumentumok, wikik és egyéb tartalmak közös létrehozása és szerkesztése a ClickUp Docs segítségével

Képzeljen el egy olyan sokoldalú dokumentációs eszközt, amely nemcsak ötletek megfogalmazását és megosztását teszi lehetővé, hanem azok valós idejű közös kidolgozását is. A ClickUp Docs pontosan ezt teszi! Gazdag szövegszerkesztési élményt kínál, amely mindenféle médiaformátumot, beágyazást és még kódot is támogat.

Az AI-képességekkel továbbfejlesztett ClickUp Docs segít Önnek tartalmakat generálni többféle szerepkörhöz és felhasználási esethez – a részletes tervezési irányelvektől a új funkciók bevezetésének lépésről lépésre kidolgozott cselekvési terveiig. A ClickUp AI írási asszisztense javaslatokat is kínál a hangnem javítására, helyesírás-ellenőrzi a tartalmakat, és összefoglalja az összetett dokumentumokat.

Az új ötletek felvetése és a tartalom finomítása növeli az általános termelékenységet és kreativitást.

Ez a híd a jegyzetelési alkalmazások egyszerűsége és a projektmenedzsment eszközök komplexitása között, biztosítva, hogy dokumentációja ugyanolyan átfogó legyen, mint amennyire hozzáférhető.

ClickUp gondolattérképek

Készíts stratégiát, szervezd és kapcsold össze ötleteidet a ClickUp Mind Maps segítségével!

A ClickUp Mind Maps segítségével könnyedén áttekintheti projektjeinek összetettségét.

A vizuális szervezés és a stratégiai tervezés segítségével az ötleteket, feladatokat és projekteket könnyen emészthető, egymással összekapcsolt elemekre bontjuk.

Akár új marketingstratégiát tervez, akár projektmérföldköveket szervez, a ClickUp Mind Maps egyértelműséget és irányt biztosít, hogy csapata előrehaladjon.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

Több, mint egy egyszerű táblás felület

Az olyan általános táblás eszközöknek, mint a FigJam és a Mural, megvan a helyük, de miért elégedne meg egy korlátozott megoldással, amikor hozzáférhet egy all-in-one platformhoz, amellyel projekteket kezelhet, feladatokat szervezhet és a csapat kreativitását ösztönözheti?

A ClickUp minden igényt kielégít – táblák, dokumentáció, feladatkezelés és még sok más – egyetlen hatékony munkaterületen.

Ez a rugalmas, funkciókban gazdag munkafolyamat-kezelő szoftver ötvözi a FigJam egyszerűségét a Mural átfogó képességeivel.

Ne csak táblát használjon – forradalmasítsa a csapatmunkát, egy projektről a másikra. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!