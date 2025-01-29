A legjobb szoftverfejlesztési konferenciák a növekedéshez 2025-ben

Szoftvermérnökként tudja, mi a teendő: lépést kell tartania a legújabb iparági fejlesztésekkel, különben lemarad. ?

Ennek egyik módja a szoftverfejlesztési konferenciák látogatása.

A szoftverfejlesztési konferenciák olyan rendezvények, ahol az iparág véleményvezérei, szakértői és rajongói megvitatják a legújabb szoftveres trendeket, technológiákat és bevált gyakorlatokat. Ezek a megbeszélések különböző formátumokban zajlanak, beleértve előadásokat, panelbeszélgetéseket, workshopokat, vállalati kiállításokat és networking-üléseket.

Akár a jelenlegi pozíciójában szeretne előrelépni, akár új állást keres, vagy egyszerűen csak rajong a technológiáért, ezek az események segítik a fejlődését és tartják életben a szoftverfejlesztés iránti szenvedélyét. ?

Készen állsz ezeknek a lehetőségeknek a felfedezésére? Kiválasztottuk a legjobb szoftverfejlesztési konferenciákat, amelyekkel nemcsak előnyt szerezhetsz a versenytársaiddal szemben, hanem remekül is szórakozhatsz közben.

Kezdődjön a technológiai kaland!

A világszerte megrendezésre kerülő szoftverfejlesztési konferenciák listája

Ez a gondosan összeállított lista a 2024-ben megrendezésre kerülő globális konferenciákról a legújabb technológiákhoz való hozzáférés, a hasonló gondolkodású emberekből álló erős hálózat kiépítése, sőt, a mélyreható technikai ismeretek elsajátításával a csapata szakmai fejlődéséhez való hozzájárulás lehetőségét is kínálja.

Szoftverfejlesztők és szoftvermérnökök számára személyes és virtuális, egynapos és többnapos, ingyenes és fizetős rendezvényeket kínálunk. ?

Így prioritásokat állíthat fel, és olyan konferenciákon vehet részt, amelyek illeszkednek az időbeosztásához, preferenciáihoz és költségvetéséhez.

1. NDC London

Az NDC London egy szoftverfejlesztési konferencia, amely az adatbázisoktól és a JavaScripttől a webfejlesztésig és a DevOps-ig terjedő témák széles skáláját fedi le. Az első két napon interaktív workshopok kerülnek megrendezésre, majd három napon át több mint 110 technológiai szakértő tart 60 perces előadásokat.

Ne hagyja ki olyan érdekes előadásokat, mint Laila Bougria „Debug your Thinking” című előadása, amely azt vizsgálja, hogy gondolkodásmódja hogyan befolyásolja munkáját. Ha csapatot vezet vagy szeretne vezetni, Nelly Sattari az Atlassian-tól kétnapos workshopot tart a fejlesztői csapatok termelékenységének növeléséről. ⚡

Nem tud eljutni Londonba? Semmi gond. Ezek a többi NDC rendezvények talán közelebb vannak az otthonához:

NDC Sydney (február 12–16.)

NDC Oslo (június 10–14.)

NDC TechTown (szeptember 9–12.)

NDC Porto (október 14–18.)

Helyszín és időpont

Queen Elizabeth II Centre, London, Egyesült Királyság (január 29–február 2.)

Költség

All Access Pass: 2290 font

3 napos bérlet: 1590 font

2 napos bérlet: 1490 font

1 napos belépő: 1390 font

2. THAT konferencia

A THAT Conference egy háromnapos technológiai nyári tábor, amelyet a lenyűgöző Kalahari Resort and Waterparkban rendeznek meg. A előadások és a panelbeszélgetések a webes, mobil és felhőalapú technológiákkal foglalkoznak.

Hallgathatja olyan előadókat, mint Shaundai Person a Netflix-től, Danny Thompson az AutoZone-tól és Kelly Vaughn a Spot AI-tól, valamint részt vehet workshopokon és nyílt fórumokon.

Ha a texasi időpont nem felel meg Önnek, július 29. és augusztus 1. között Wisconsinban lesz egy második rendezvény, amely talán jobban illeszkedik az Ön időbeosztásához. ?️

Helyszín és időpont

Round Rock, Texas, USA (január 29–31.)

Online (január 29–31.)

Költség

Camper No Food: 599 dollár

Camper: 999 dollár

Családi kempingezők: 99 dollár

Online: Ingyenes

3. BASTA!

A BASTA! kötelező esemény a .NET fejlesztők és a Microsoft technológiák iránt érdeklődők számára. Több mint 70 workshop, előadás és előadás várja a résztvevőket, amelyek témája az Agile és a DevOps-tól a .NET Framework-en át az Azure-ig terjed.

Akár személyesen vesz részt, akár otthonról élvezi az eseményt, a BASTA! gondoskodik arról, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon. Az online platformon csatlakozhat, élőben nézheti a szekciókat és kapcsolatokat építhet másokkal. Ha pedig személyesen vesz részt, kedvező szállásajánlatokat, étkezéseket és részvételi igazolást kaphat. ?‍?

Helyszín és időpont

Frankfurt Marriott Hotel, Frankfurt, Németország (február 12–16.)

Online (február 12–16.)

Költség

5 napos belépő (helyszínen): 2449 euró

5 napos bérlet (távoli): 1583 euró

4. DeveloperWeek

A DeveloperWeek egyedülálló keynotes, konferencia-ülések, nyílt beszélgetések, workshopok és kiállítások keverékét kínálja személyes és virtuális események formájában. Számos témát felfedezhet, többek között a virtuális valóságot, a mesterséges intelligenciát (AI), a blokkláncot, az IoT-t, az API-kat, a szerver nélküli megoldásokat és a mikroszolgáltatásokat.

Emellett részt vehet több száz résztvevővel zajló hackathonokon, ahol megmutathatja képességeit, és talán még nyereményeket is nyerhet. Ha a Premium bérletet választja, hozzáférést kap a helyszínen megrendezett ProductWorld rendezvényhez.

Ez a tökéletes alkalom arra, hogy megismerkedjen a Szilícium-völgyi vállalatok vezető termékmenedzsereivel, termékmenedzsment tippeket szerezzen, megismerje a termékekkel kapcsolatos visszajelzések gyűjtésének legjobb gyakorlatait, és ajánlásokat kapjon a legjobb termékmarketing könyvekről. ?

Helyszín és időpont

Oakland Convention Center, San Francisco Bay Area, USA (február 21–23.)

Online (február 27–29.)

Költség

Nyitott belépő (korlátozott online hozzáférés): 100 dollár

Pro pass (teljes online hozzáférés): 990 dollár

Prémium bérlet (teljes személyes és online hozzáférés): 1590 USD

5. ConFoo

A ConFoo az a konferencia, ahol mélyrehatóan foglalkozhat a szoftverarchitektúrával, a szoftverminőséggel és -biztonsággal, a mesterséges intelligenciával és a DevOps-szal. Emellett a legújabb programozási nyelvekkel, például a PHP-vel, a Java-val, a . Net-tel, a JavaScript-tel és a Python-nal is foglalkozik.

Van érdekes technológiai projektje vagy megosztani való ötlete? Nézze meg a ConFoo Lightning talks előadásait. Ezek ötperces időintervallumok, amelyekben bármiről beszélhet, ami a webfejlesztéssel kapcsolatos. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy megossza ötleteit, és talán még a nyilvános beszéd karrierjét is elindítsa. ?‍?

Helyszín és időpont

Bonaventure Hotel, Montreal, Kanada (február 21–23.)

Költség

Konferencia jegy: 1200 kanadai dollár

Műhelyek (opcionális): 700–1200 kanadai dollár

6. JSWorld konferencia

A JSWorld konferencia a JavaScript rajongók paradicsoma! A háromnapos rendezvény a Theater Amsterdam-ban kezdődik és a RAI Amsterdam-ban zárul, és több mint 50 országból több mint 2000 JavaScript fejlesztőt vonz. ?

A felszólalók között szerepel Evan You (a Vue és a Vite alkotója), Ryan Dahl (a Node.js alkotója) és Scott Chacon (a GitHub társalapítója). Amellett, hogy ezek a technológiai vezetők tudását magába szívhatja, lehetőséget kap arra is, hogy részt vegyen gyakorlati műhelyeken, például decentralizált alkalmazások építésén a Web5.js segítségével.

Ráadásul a JSWorld háromnapos jegyével beléphet a Vuejs Amsterdam rendezvényre is, ahol többet megtudhat a Vue-ról és a Vite-ról.

Helyszín és időpont

Amszterdam, Hollandia (február 28–március 1.)

Költség

3 napos jegy: 999 euró

1 napos jegy (március 1.): 399 euró

7. Visual Studio Live!

Ha a Microsoft fejlesztői eszközeivel és platformjaival szeretnéd fejleszteni tudásodat, akkor a VS Live! az ideális hely számodra. Itt mindent megtudhatsz a .NET keretrendszerről és a Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot és Azure legújabb fejlesztéseiről.

De nem csak a technika és a munka van. A VS Live! szervezői szórakoztató networking eseményekkel színesítik a programot, mint például a fogadófogadás és kvíz, mix and mingle, asztali témájú ebéd, valamint kirándulás Old Las Vegas városába.

Ha erre nem tud eljönni, nézze meg a többi rendezvényüket, amelyek Chicago-ban (április 29–május 3.), a Microsoft washingtoni központjában (augusztus 5–9.) és Orlandóban (november 17–22.) kerülnek megrendezésre.

Helyszín és időpont

Paris Las Vegas Hotel & Casino, Las Vegas, USA (március 3–8.)

Költség

3 napos bérlet: 1775 dollár

4 napos bérlet: 2275 dollár

5 napos bérlet: 2775 dollár

6 napos bérlet: 3275 dollár

8. Oracle DevLive

Az Oracle DevLive a jegyed az adatok és a mesterséges intelligencia terén szerzett ismereteid bővítéséhez. Az Oracle legjobb fejlesztői által tartott előadásokkal és laboratóriumi gyakorlatokkal vár, ahol a Java, a MySQL, az adatbázisok és az Oracle Cloud Infrastructure témaköröket járják körül.

A DevLive-ra való regisztrációval hozzáférést kap a március 14-én megrendezésre kerülő CloudWorld Tour rendezvényhez is. Ez az ingyenes esemény kiváló alkalom arra, hogy gyakorlati ismereteket szerezzen az üzleti kihívások megoldásáról, és kapcsolatokat építsen ki potenciális partnerekkel. ?

A legjobb rész? A DevLive és a CloudWorld Tour egy fillérjébe sem kerül – csak regisztráljon ingyenes Oracle-fiókjával.

London mellett az Oracle DevLive három további helyszínen is megrendezésre kerül: São Paulo, Brazília (április 3.), Bengaluru, India (április 3–4.) és New York City, USA (május 9.).

Helyszín és időpont

ExCeL London, London, Egyesült Királyság (március 12–13.)

Költség

Ingyenes

9. Nvidia GTC AI konferencia

Az Nvidia GTC AI konferencia az AI és a technológia jövőjéről szóló viták központja. Ez az esemény minden témát felölel, beleértve a generatív AI-t, a mélytanulást, a számítógépes grafikát, a robotikát és a gyorsított számítástechnikát. Az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang tart majd előadást.

Több mint 40 előadó lesz jelen, köztük Joelle Pineau a Metától, Bryan Goodman a Fordtól és Brad Lightcap az OpenAI-tól, akik betekintést nyújtanak a legújabb AI-fejlesztésekbe. ?

Ezen felül részt vehet a „Connect with Experts” (Kapcsolat szakértőkkel) ülésen, ahol megismerheti az NVIDIA termékeinek fejlesztőit, megismerheti legújabb technológiáikat, és felteheti kérdéseit.

Helyszín és időpont

San Jose McEnery Convention Center, San Jose, Kalifornia, USA (március 18–21.)

Online (március 18–21.)

Költség

4 napos bérlet (konferencia): 2495 USD

4 napos bérlet (konferencia és képzés): 2695 USD

Online: Ingyenes

10. QCon London

A QCon London lehetőséget kínál arra, hogy megismerje az új szoftveres trendeket, technológiákat és bevált gyakorlatokat, azok valós életben való alkalmazását, valamint azt, hogyan alkalmazhatja őket a saját vállalkozásában. Több mint 60 technikai előadás lesz, többek között a következő témákban:

„A frontend és a mobil fejlesztés új trendjei” William Martins (Netflix web-/TV-mérnök) előadásában

„Mérnöki vezetés mindenkinek” – Tanja Lichtensteiger (a BBC termékfejlesztési igazgatója)

„ChatGPT, Bard, Llama, Claude: Mi a következő lépés a GenAI és a nagy nyelvi modellek (LLM) területén?” – Hien Luu (DoorDash vezető mérnöki menedzser)

Ha London nem szerepel a tervei között, akkor mindig ott van a QCon San Francisco, amely november 18-22-én kerül megrendezésre.

Helyszín és időpont

Queen Elizabeth II Centre, London, Egyesült Királyság (április 8–10.)

Költség

2365 font

11. ICSE 2024

Az IEEE/ACM Nemzetközi Szoftvermérnöki Konferencia (ICSE) szoftverprofesszorokat és kutatókat vonz, hogy megvitassák a trendeket és megosszák tapasztalataikat a szoftvermérnöki területen.

2024-ben 18 témakör lesz, amelyek a kutatást, a workshopokat, a posztereket, a szoftverfejlesztést a gyakorlatban, a hallgatói mentorálási workshopokat és a hallgatói kutatási versenyeket fedik le.

Lesz bőven szórakozás is – olyan programokkal és eseményekkel, mint a fogadófogadás, a konferencia vacsora, a jóga, a foci, a padel és a szörfözés. ?

Helyszín és időpont

Centro Cultural de Belém, Lisszabon, Portugália (április 14–20.)

Költség

Diákok: 625 eurótól

Rendszeres résztvevők: 1000 eurótól

12. Open Source Summit North America

A Linux Foundation által szervezett Open Source Summit North America 16 mikrokonferencia gyűjtőeseménye. Ezek közül néhány a CD Con, a CloudOpen, a ContainerCon, az Open AI + Data Forum és a LinuxCon.

Szerencsére rengeteg szórakoztató és társasági program is várja az érdeklődőket: Women and Non-Binary in Open Source Lunch (Nők és nem binárisok az open source világában), Better Together Diversity Lunch (Együtt jobb, sokszínűségi ebéd), Speed Mentoring & Networking (Gyors mentorálás és hálózatépítés), First-Time Attendee Breakfast (Első alkalommal résztvevők reggelije) és még sok más. ?

Ha pedig nem tud eljutni Észak-Amerikába, akkor is van egy lehetőség: az Open Source Summit Europe konferenciát szeptember 16–18. között tartják Bécsben, Ausztriában.

Helyszín és időpont

Seattle Convention Center, Seattle, USA (április 16–18.)

Költség

TBD

13. LambdaConf

A LambdaConf rendezvényen különböző témákról szóló előadásokon, workshopokon és panelbeszélgetéseken vehet részt, többek között a funkcionális programozásról, a gépi tanulásról, a WebAssembly-ről és a mesterséges intelligenciáról – mindezt iparági szakértők vezetésével.

A fő konferencia mellett a következő konferencia előtti és utáni tevékenységeken is részt vehet:

Kézműves sörkóstolás és túrázás (május 4–5.)

Hackathon (május 8.)

Rust workshop kezdőknek (május 9–10.)

Helyszín és időpont

The Ridgeline Hotel Estes Park, Colorado, USA (május 6–7.)

Költség

500–1250 dollár

14. React Summit

A React Summit egy éves találkozó, amely a React-tel kapcsolatos minden témával foglalkozik. Műhelymunkák, előadók találkozói és üdvözlései, kérdések és válaszok, valamint egy JavaScript Art show várja az érdeklődőket. Ha Ön is végzett már nyílt forráskódú projektet, akkor benevezheti azt a React Open Source Awards versenyre. ?

Ezen felül, felár ellenében részt vehet a JS Nation 2024 konferencián (amely a JavaScript fejlesztésre összpontosít). Ez a csúcstalálkozó előtti napon, június 13-án személyesen, június 17-én pedig távolról kerül megrendezésre.

Helyszín és időpont

De Kromhouthal, Amszterdam, Hollandia (június 14.)

Online (június 18.)

Költség

React Summit Hybrid (rendszeres): 560 euró

React Summit + JSNation (normál): 790 euró

React Summit + JSNation (VIP): 990 euró

React Summit + JSNation (Hospitality): 1600 euró

Remote React Summit: 220 euró

Távoli React Summit + JS Nation: 180 €

15. GitHub Universe

A GitHub Universe az a hely, ahol a fejlesztők, szoftverarchitekták és vezetők találkoznak egymással. Ezen az eseményen első kézből kaphat információkat a legújabb GitHub termékekről és funkciókról.

Ráadásul a GitHub csapata válaszol a technikai kérdéseire. Ha tehát a GitHub használatában a legjobbak között szeretne maradni, figyelje az Universe 2024 regisztrációjának megnyitását. ?️‍♂️

Helyszín és időpont

Fort Mason, San Francisco, USA (október 29–30.)

Online (október 29–30.)

Költség

Személyesen : még nem határozott

Online: Ingyenes

A szoftverfejlesztési konferenciák látogatásának előnyei

Természetesen a szoftverfejlesztési konferenciák néha meglehetősen drágák lehetnek, de karrierje szempontjából minden pénzt megérnek. Íme, miért:

Hálózatépítési lehetőségek: A konferenciák kiváló alkalmat nyújtanak mentorok, együttműködők és álláslehetőségek megtalálására. Ha félénk vagy, vagy nem tudod, hol kezdj, ne aggódj – sok konferencia szervez társasági programokat, hogy segítsen elindulni. Az itt kialakított kapcsolatok új lehetőségeket és kapukat nyithatnak meg karrieredben.

Legyen naprakész az iparági trendekkel és gyakorlatokkal kapcsolatban: A technológiai terület gyorsan fejlődik. Ha szeretne megismerni a legújabb technológiai fejlesztéseket és iparági szabványokat, mielőtt azok elterjednek, akkor a konferenciák a megfelelő helyek erre. Ez a korai betekintés előnyt jelent a változásokra való felkészülésben, biztosítva, hogy készségei és módszerei relevánsak maradjanak.

Új készségek és technológiák elsajátítása: Gyakorlati műhelyek és hackathonok keretében új készségeket sajátíthat el a nulláról, vagy új módszereket fedezhet fel a már meglévő tudásának alkalmazására. Ezek a gyakorlati foglalkozások elmélyítik szakértelmét, és új perspektívákat nyújtanak a meglévő és jövőbeli projektekhez.

Karrierfejlesztési lehetőségek: Bemutatkozás a konferencia résztvevőinek, előadás tartása, hackathonon való részvétel vagy vitákban való részvétel remek módszerek arra, hogy megmutassa képességeit és felkeltse potenciális munkáltatók figyelmét. És ki tudja, talán álmai állása csak egy névjegykártya-cserétől van.

Tippek a konferencia maximális kihasználásához

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki a konferenciaélményből és maximális hasznot szerezzen belőle, szüksége van egy tervre magának és szoftverfejlesztő csapatának. Íme néhány tipp, amit érdemes megfogadnia.

Legyenek világos tanulási céljai

Határozza meg, mit szeretne tanulni vagy elérni a konferencián. Akár egy adott technológiával kapcsolatos ismeretek elsajátítása, akár egy bizonyos készség fejlesztése a cél, ezek fogják irányítani a szekciók és interakciók kiválasztását.

Állítson fel mérhető célokat a feladatokhoz és projektekhez automatikus előrehaladással, hogy hatékonyabban érje el a meghatározott határidőkkel és számszerűsíthető célokkal rendelkező célkitűzéseket.

A ClickUp segítségével meghatározza céljait és feladatait, valamint nyomon követheti az előrehaladását a konferencia során.

Tervezze meg a programját

A konferencia előtt tekintse át a napirendet, és jelölje meg azokat a szekciókat és workshopokat, amelyek érdeklik Önt és karrierútjához illeszkednek. Ezeket beírhatja a ClickUp naptárba, és emlékeztetőket állíthat be, hogy ne maradjon le semmiről. ⏰

Kezelje és szervezze a projekteket, és ütemezze a feladatokat a rugalmas Naptár nézetben, hogy a csapatok szinkronban maradjanak.

A konferencián való kapcsolatteremtés során valószínűleg jelentős mennyiségű névjegykártyát fog gyűjteni. A névjegykártyák azonban könnyen elvesznek, és nem kereshetők.

Ehelyett vigye át az egyes névjegykártyákról az információkat a ClickUpba. Ez segít nyomon követni az összes találkozott személyt, és bárhonnan hozzáférhet a kapcsolattartási adataikhoz. Akár jegyzeteket is készíthet a beszélgetésekről, vagy feladatokat hozhat létre, hogy a konferencia után ne felejtse el felvenni velük a kapcsolatot.

Kövesse nyomon összes kapcsolatát ezzel a sokoldalú és kezdőbarát ClickUp névjegyzék sablonnal.

A ClickUp névjegyzék-sablon gyors és egyszerű kiindulási pontot biztosít.

Jegyzeteljen

A ClickUp notepadhoz hasonló digitális jegyzetelő eszközökkel könnyedén feljegyezheti a konferencián elvégzendő feladatok listáját, a legfontosabb tanulságokat és az esemény utáni teendőket. Mivel a ClickUp egy projektmenedzsment alkalmazás, ezeket a tanulságokat akár feladatokká is alakíthatja, így biztosítva, hogy az új ismeretek és készségek alapján cselekedjen. ?️

Könnyedén készíts jegyzeteket, szerkeszd őket gazdag formázási lehetőségekkel, és alakítsd őket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhetsz a ClickUp Notepad alkalmazásban.

Kezelje a konferencia utáni feladatait

Most, hogy a tanulságokat feladatokká alakította, mi a következő lépés? Használja a ClickUp „ ” (Feladat-térkép) funkcióját a határidők beállításához, az idő nyomon követéséhez, egyes feladatok termékcsapatának delegálásához és a haladás figyelemmel kíséréséhez.

A megbízottak könnyedén nyomon követhetik az egy-egy feladatra fordított időt, amelyeket egy egyszerű legördülő menüben lehet megtekinteni.

És ez nem csak a konferenciával kapcsolatos feladatokra vonatkozik. A ClickUp-ot minden szoftver- és termékfejlesztő csapat projektjeihez és feladataikhoz felhasználhatja.

A ClickUp teljes mértékben testreszabható, de ha nem szeretne a nulláról kezdeni, több száz mérnöki sablon áll rendelkezésre, például a ClickUp Software Project Management Advanced Template, amelyekkel előnyt szerezhet.

Gyakori kérdések

Íme néhány válasz a szoftverfejlesztési konferenciákkal kapcsolatos gyakori kérdésekre.

Mik azok a szoftvermérnöki konferenciák?

A szoftverfejlesztési konferenciák olyan helyek, ahol a technológiai szakemberek találkoznak, hogy megvitassák a legújabb technológiákat, trendeket és betekintéseket. Ezek a konferenciák tökéletesek azoknak a vállalatoknak is, amelyek a legjobb tehetségeket szeretnék felvenni, és Önnek is, ha új állást szeretne találni.

Melyek a 2024-ben megrendezésre kerülő szoftverfejlesztési konferenciák?

2024-ben minden hónapban számos szoftverkonferencia kerül megrendezésre, januártól decemberig. Személyes, virtuális és hibrid konferenciákra számíthat, mint például az NDC London (Egyesült Királyság), a DeveloperWeek (USA), a ConFoo (Kanada), az ICSE 2024 (Portugália) és a React Summit (Hollandia).

Melyek a legjobb konferenciák, amelyeken érdemes részt venni 2024-ben?

A 2024-ben megrendezésre kerülő legjobb konferenciák közé tartozik a BASTA! a legújabb .NET trendekről, az Oracle DevLive az adatok és a mesterséges intelligencia mélyreható elemzéséről, valamint a GitHub Universe a legújabb GitHub frissítésekről.

Hogy minden konferencia eredményes legyen a ClickUp segítségével

A szoftverfejlesztési konferenciák látogatása új ismeretekkel, perspektívákkal és lehetőségekkel ismertet meg, amelyek hozzájárulnak szakmai fejlődéséhez.

A ClickUp programkezelési funkciói hasznosak lehetnek a konferencia terveinek szervezésében – az esemény előtti ütemtervek és ellenőrzőlisták elkészítésétől kezdve a kapcsolatok vagy jegyzetek tárolásán át a legfontosabb tanulságok utólagos végrehajtásáig.

Készen áll arra, hogy konferencialátogatásait produktívabbá tegye és maximalizálja a növekedési lehetőségeket?

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra!