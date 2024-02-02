A 10 legjobb időgazdálkodási könyv elfoglalt embereknek 2025-ben

Érezte már valaha, hogy az idővel versenyez, vagy hogy szeretne egy szünet gombot, hogy 48 órányi tevékenységet próbáljon belesűríteni egy 24 órás napba?

A határidőkkel járó stressz és a lemaradás félelme olyan érzést kelthet, mintha egy őrült időtornádóba került volna. Higgye el, mindannyian átéltük már ezt. Ki akar foglalkozni a határidők elmulasztásával és a végtelen teendőlistákkal egy gyorsan változó világban?

A munka, a magánélet és a folyamatos feladatok közötti egyensúly megteremtése egyre nehezebbé válik, és sokakat túlterhel. A rossz időgazdálkodás hatással van Önre, és kihat a szakmai életére is, befolyásolva az Ön körül lévőket.

A kielégítőbb, produktívabb munkahelyi élet kulcsa az időgazdálkodási készségek fejlesztésében rejlik, és tudja mit? Megvan a tökéletes tervünk, hogy megoldjuk ezt az időszűkösséget.

Ez a cikk bemutatja a 10 legjobb időgazdálkodási könyvet olyan elfoglalt emberek számára, mint Ön. A prioritások meghatározásának művészetétől a halogatás leküzdéséig ezek a könyvek kísérőjeként szolgálnak az időhatékony időgazdálkodás felé vezető úton.

Akkor vágjunk is bele!

A 10 legjobb időgazdálkodási könyv

1. Szervezze meg a holnapot ma: 8 módszer az elme átképzésére a munkahelyi és az életbeli teljesítmény optimalizálása érdekében, Jason Selk, Tom Bartow és Matthew Rudy

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Kiadás éve: 2015

Becsült olvasási idő: 6 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 240

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Az Organize Tomorrow Today (Szervezze meg a holnapot ma) című könyv egy átalakító útmutató a hatékony időgazdálkodáshoz. A sportpszichológus és egykori kosárlabdaedző, majd üzleti tanácsadó által írt könyv hangsúlyozza a gondolkodásmód kritikus szerepét az időgazdálkodásban.

A könyv felsorolja a szervezési készségek optimalizálásának nyolc leghatékonyabb módszerét. A hangsúlyt az egyszerű időgazdálkodásról a sikerhez szükséges mentális erőnlét fejlesztésére helyezi át.

A „Hour of Power” koncepció segít növelni a termelékenységet és maximalizálni az időt, valamint más praktikus tippeket is tartalmaz, például három kritikus feladat meghatározását a következő napra és a nagy hatással bíró tevékenységekre való összpontosítást.

„A nagyság alapja az, hogy következetesen megteszünk olyan dolgokat, amelyeket mások nem tudnak vagy nem akarnak megtenni. Egyszerűen fogalmazva: a siker nem a zsenialitásról szól. Hanem a következetességről.”

„A nagyság alapja az, hogy következetesen megteszünk olyan dolgokat, amelyeket mások nem tudnak vagy nem akarnak megtenni. Egyszerűen fogalmazva: a siker nem a zsenialitásról szól. Hanem a következetességről.”

Szervezze meg a holnapot még ma – legfontosabb tanulságok

Koncentráljon egyszerre egy célra – ez a pozitív eredmények kulcsa. Szervezze meg és rangsorolja feladatait az időgazdálkodási célok alapján.

Takarítson meg időt a célok strukturálásával és olyan életmódbeli változásokkal, amelyek új szokásokat alakítanak ki és elkerülik a halogatásokat.

Gondolkodjon el a munkavégzési folyamatán, ne csak az eredményeken. Tartsa meg pozitív gondolkodásmódját, miközben elfogadja egyéniségét.

Mit mondanak az olvasók

„Máris jelentős áttöréseket segített elérnem. Tudom, hogy banálisan hangzik, de olvassa el! Miután üzleti és magánéletemben is küzdöttem a következetességgel, néhány kulcsfontosságú tanulság igazán megérintett, és olyan gondolkodásmódbeli változást hozott, amely az elmúlt 30 napban következetes cselekvésre ösztönzött.”

2. A hatékony emberek 7 szokása: Hatékony tanulságok a személyes változásról, Stephen Covey

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Stephen Covey

Kiadás éve: 1989

Becsült olvasási idő: 10 óra

Ajánlott szint: Középhaladó

Oldalszám: 381

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 1/5 (Goodreads)

Gondolkodott már azon, hogy miért tudnak egyesek ugyanannyi idő alatt többet elvégezni, mint mások? Nos, ez a könyv elmagyarázza ennek titkát.

Stephen R. Covey 1989-ben megjelent A hatékony emberek 7 szokása című könyve egy időtálló útmutató a személyes és szakmai életben egyaránt a termelékenység növeléséhez.

A könyv központi üzenete az, hogy változtassa meg gondolkodásmódját, hogy hatékony önváltozást érjen el. A hét szokás magában foglalja a proaktivitást, a végcél szem előtt tartását, valamint egy holisztikus megközelítést a sikerhez vezető jó szokások kialakításához.

Megtanít arra, hogyan irányítsd minden pillanatot, és hogyan szabadulj meg az időpazarló szokásoktól.

„Az, ahogyan az idejét tölti, annak a következménye, ahogyan az idejét és a prioritásait látja.”

„Az, ahogyan az idejét tölti, annak a következménye, ahogyan az idejét és a prioritásait látja.”

A hatékony emberek 7 szokása – legfontosabb tanulságok

Vedd kézbe az életedet hét szokás bevezetésével, mint például a felelősségvállalás, az életcélok kitűzése és a valódi prioritásokra való összpontosítás.

Érjen el nyilvános sikereket olyan gyakorlatok révén, mint a win-win helyzetek megteremtése, mások megértése és a sikeres emberekkel való együttműködés a nagyobb eredmények elérése érdekében.

Töltse fel testét, elméjét, lelkét és kapcsolatait, hogy megőrizze lendületét. Ez a titka a tartós sikernek.

Mit mondanak az olvasók

„Bárcsak 40 évvel ezelőtt tudtam volna ezt! Teljesen megváltozott a gondolkodásmódom, és máris nyugodtabb és koncentráltabb vagyok a mindennapjaimban és az életemben.”

3. A 80/20-as elv: A titok, hogy kevesebből többet érjünk el, Richard Koch

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Richard Koch

Kiadás éve: 1999

Becsült olvasási idő: 10 óra

Ajánlott szint: Kezdő és középhaladó

Oldalszám: 336

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

Richard Koch A 80/20-as elv című könyve az Ön útmutatója ahhoz, hogy minimális erőfeszítéssel jelentős eredményeket érjen el.

A központi gondolat az, hogy az eredmények 80%-a a erőfeszítéseid 20%-ából származik. Felejtsd el a folyamatos elfoglaltságot – a siker az, ha a döntő 20%-ot a lényeges dolgokra összpontosítod.

A történelmi háttértől a gyakorlati vállalati stratégiákig, a könyv illusztrációkkal és példákkal a 80/20-as elvre összpontosít, és megtanítja, hogyan működnek ezek az elvek.

A könyv utolsó része arról szól, hogyan lehet abbahagyni az időpazarlást, visszanyerni egy kis szabadidőt, és hatékonyabban végezni a különböző területeken felmerülő teendőket.

„Nem az időhiány miatt kell aggódnunk, hanem azért, mert az időnk nagy részét alacsony minőségű tevékenységekkel töltjük.”

„Nem az időhiány miatt kell aggódnunk, hanem azért, mert az időnk nagy részét alacsony minőségű tevékenységekkel töltjük.”

A 80/20-as elv legfontosabb tanulságai

Ismerje fel, hogy erőfeszítéseinek kis része gyakran a legtöbb eredményt hozza. Ezért azonosítsa és rangsorolja a leghatásosabb feladatait.

Alkalmazzon 80/20-as elvet üzleti stratégiáiban, hogy növelje nyereségét és racionalizálja folyamatait.

Alkalmazza ezt az elvet az üzleti életen túl a mindennapi életében is. Változtassa meg gondolkodásmódját, és összpontosítson az életminőség javítására.

Mit mondanak az olvasók

„A könyvben leginkább az 80/20-as elv személyes alkalmazása az életben és a hatékonyság és az életminőséget javító élmények közötti egyensúly megteremtésének képessége tetszett nekem. Összességében remek olvasmány volt.”

4. Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time (Edd meg azt a békát!: 21 remek módszer a halogatás abbahagyására és több feladat elvégzésére kevesebb idő alatt) Brian Tracy

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Brian Tracy

Kiadás éve: 2016

Becsült olvasási idő: 3 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 144

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Előfordult már, hogy halogatta a fontos feladatokat? Mi lenne, ha létezne egy humoros, mégis hatékony stratégia a halogatás legyőzésére és a termelékenység optimalizálására?

Mark Twain szokatlan tanácsától ihletve a könyv azt javasolja, hogy a legnehezebb feladatokat azonnal vegyük kezelésbe, hangsúlyozva azt a filozófiát, hogy reggel első dolgunk legyen a legnagyobb béka megevése. Egyszerűen fogalmazva: edd meg azt a békát.

Tracy 21 gyakorlati tippet és hatékony időgazdálkodási technikát kínál, amelyek alapelvei a döntéshozatalra, a fegyelemre, a célkitűzésre és az elszántságra összpontosítanak. Meglepően egyszerű igazságokat oszt meg, mint például a tervezés, az időbeosztás és a technológia intelligens használata.

Próbálja ki ezt a könyvet, amelyben megtalálja a jobb időgazdálkodáshoz szükséges, maximális hatást elérő stratégiákat.

„Bármely fontos feladat legnehezebb része az, hogy egyáltalán elkezdi. Ha egyszer elkezd dolgozni egy értékes feladaton, úgy tűnik, hogy természetesen motivált lesz a folytatásra.” – Brian Tracy

Eat that frog – a legfontosabb tanulságok

Kezdje meg sikeres útját egy szilárd terv kidolgozásával. Ez az első lépés ahhoz, hogy céljait diadalokká alakítsa.

Határozza meg és rangsorolja céljait, és összpontosítsa energiáját arra, ami valóban fontos a fejlődés és a siker szempontjából.

Ismerje meg erősségeit, gyengeségeit és fejlődési területeit. Az optimizmus és az önfegyelem segít az időgazdálkodásban.

Mit mondanak az olvasók

„A könyv rövid és velős. Bemutatja az időgazdálkodás legfontosabb alapelveit, amelyekkel sikeres és elégedett emberré válhat.

Ez a könyv mindenki számára hasznos. Ha úgy érzi, hogy elborítja a munkaterhelés, vagy kevesebb idő alatt többet szeretne elérni, akkor ez a könyv biztosan Önnek való. ”

5. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity (A dolgok elintézése: A stresszmentes termelékenység művészete) David Allen

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: David Allen

Kiadás éve: 2001

Becsült olvasási idő: 6 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 267

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Ha elmerül a feladatokban, apró dolgok miatt izzad, vagy megkezdi a projekteket, de nehezen fejezi be őket, ez a könyv fordulópontot jelenthet az életében.

A Getting Things Done a termelékenységi és koncentrációs könyvek klasszikusa, amely átfogó és gyakorlati megközelítést kínál a személyes és szakmai időgazdálkodáshoz.

A könyv alapgondolata meglehetősen egyszerű: ha túl sok információ van a fejében, nehéz kitalálni, mi a legfontosabb. Többet gondol a feladatokra, mint azok elvégzésére, ami stresszhez és zavarodottsághoz vezet.

Allen módszertana, amely általánosan GTD (Getting Things Done) rendszer néven ismert, szisztematikusan tanítja az olvasóknak a feladatok szervezését, hogy felszabadítsák mentális kapacitásukat, és így stresszmentes termelékenységet érjenek el.

„Az energiatermelő képességed közvetlenül arányos a pihenési képességeddel.”

„Az energiatermelő képességed közvetlenül arányos a pihenési képességeddel.”

A dolgok elintézésének legfontosabb tanulságai

Rögzítse minden feladatát egy megbízható rendszerben, és döntse el, hogy el akarja-e vetni, delegálni vagy elhalasztani azokat. Kövesse ezt a módszert, hogy munkája szervezett és rendezett maradjon.

Összpontosítson az eredményekre, ahelyett, hogy csak a feladatok elvégzésén gondolkodna a céljai elérése érdekében.

Törekedjen a folyamatos fejlődésre az optimális feladatkezelés és a mentális tisztaság érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„Nagyon könnyen érthető, világos példákkal és lépésről lépésre bemutatja, hogyan szervezheti meg mindennapjait és jövőbeli terveit úgy, hogy elméje szabadon áramolhasson és alkothasson”

6. A termelékenységi projekt: Hogyan érhetünk el többet az időnk, figyelmünk és energiánk hatékonyabb kezelésével, Chris Bailey

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Chris Bailey

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 304

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 9 (Goodreads)

Chris Bailey The Productivity Project című könyve nem egy tipikus önsegítő könyv, hanem inkább egy termelékenységi kísérletből kialakult útmutató.

Chris egy évet töltött mindenféle őrült dologgal – a minimális alvással való túléléstől a tíz napos elszigetelt életig. A könyvben pedig elárulja, mit tanult ez alatt a vad utazás alatt.

Hasznos termelékenységi tippeket kap, például hogy lassítson a jobb munkavégzés érdekében, hagyjon ki a nem fontos dolgokat, és egy sor egyéb trükköt, beleértve a figyelemelterelések kezelésére vonatkozó 20 másodperces szabályt. Ezenkívül több mint 25 gyakorlati módszert kap a termelékenységének növelésére.

Ha szereti kipróbálni az új feladatmegoldási módszereket, vagy kíváncsi arra, miért is mítosz a multitasking, akkor ne habozzon, próbálja ki! Mert valljuk be, a elfoglaltság nem mindig jelenti azt, hogy produktívak is vagyunk.

„A figyelmet a legfontosabb, általunk választott tárgyra irányítani – és ezt a figyelmet fenntartani – a nap folyamán meghozott legfontosabb döntésünk. Azok vagyunk, amire figyelünk.”

„A figyelmet a legfontosabb, általunk választott tárgyra irányítani – és ezt a figyelmet fenntartani – a nap folyamán meghozott legfontosabb döntésünk. Azok vagyunk, amire figyelünk.”

A termelékenységi projekt legfontosabb tanulságai

Növelje termelékenységét azáltal, hogy okosabban dolgozik – a legfontosabb, hogy profi módon osztja be idejét, figyelmét és energiáját.

Növelje termelékenységét azáltal, hogy a feladatokat az Ön számára igazán fontos dolgokhoz igazítja – találja meg azt az ideális pontot, ahol a személyes értékek és motivációk kéz a kézben járnak.

Alkalmazzon a 3-as szabályt az életének megszervezésére és optimalizálására, miközben a halogatás ellen küzd azzal, hogy a feladatokat vonzóbbá és kifizetődőbbé teszi.

Mit mondanak az olvasók

„Ez a könyv rengeteg információt tartalmaz, de olyan jól össze van állítva, hogy nem éreztem túlterhelőnek. Különösen tetszett a fejezetek elején található összefoglaló és a fejezet végén található feladat. Ez arra késztetett, hogy lassítsak a könyv olvasásával, és alkalmazzam az éppen tanultakat.”

7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day (Időt szakítani: hogyan koncentráljunk a mindennapi fontos dolgokra) Jake Knapp és John Zeratsky

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők: Jake Knapp és John Zeratsky

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Középhaladó

Oldalszám: 304

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Fejlessze időgazdálkodási technikáit a *Make Time című könyvvel, amelyet olyan volt Google-alkalmazottak írtak, akik megértik a munka és a személyes feladatok közötti egyensúly megteremtésének kihívásait.

Ez az időgazdálkodási könyv egy négylépéses keretrendszert és több mint 80 megvalósítható taktikát kínál, amelyek segítségével Ön, különösen a technológiai iparban dolgozók, prioritásként kezelhetik a valóban fontos dolgokat. A nap legfontosabb feladatának elvégzésétől a koncentráció fenntartásán át az egészséges szokások elsajátításáig, mindenben támogatást nyújtanak.

A szerzők realisztikus és humoros hangnemben osztják meg valós történeteiket, ami nagyon vonzóvá teszi a könyvet.

A Make Time című könyv elolvasásával megtanulhatja, hogyan kell koncentrálni, és megkapja az időgazdálkodási és termelékenységi készségeihez mindig is szükséges lökést.

„Ha a figyelmét olyan feladatra irányítja, amelyet az elméje megvalósíthatónak és teljesíthetőnek tart, az valóban növeli a pozitív energiát, az irányultságot és a motivációt.”

„Ha a figyelmét olyan feladatra irányítja, amelyet az elméje megvalósíthatónak és teljesíthetőnek tart, az valóban növeli a pozitív energiát, az irányultságot és a motivációt.”

A legfontosabb tanulságok

Ne feledje, hogy az elvesztegetett idő gyakran a túlzott elfoglaltságból és a figyelemelterelésből fakad. Ennek leküzdéséhez nem csupán akaraterőre van szükség – fontolja meg alapértelmezett viselkedési beállításainak megváltoztatását is.

Ne hagyja, hogy elragadja a nyüzsgés. Koncentráljon a feladataikra, és fejezze be a mai feladatokat, mielőtt továbblépne a következőre.

Alkalmazzon taktikákat és stratégiákat, hogy megakadályozza az időpazarlást, és tartsa frissen az elméjét azáltal, hogy gondoskodik a testéről az általános személyes fejlődés érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„Mindannyiunknak el kell olvasnunk ezt a könyvet. Ezek a srácok nagyon realisztikusak, és elmagyarázzák, hogyan ugrottunk tudatunkon kívül a hörcsögkerékbe, és nem tudunk kiszállni belőle. Nem leereszkedőek és nem oktatnak, csak egy mentőövet dobtak, amit én mindkét kezemmel megragadtam. Okos, vicces és valóságos. Ha úgy érzed, hogy az életed nem a tiéd, és szeretnél megszabadulni ettől az irányíthatatlanság érzésétől, ez a megoldás. ”

8. Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (Mély munkavégzés: szabályok a koncentrált sikerhez egy zavaros világban), Cal Newport

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Cal Newport

Kiadás éve: 2016

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 304

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Unod már az e-mailek és a közösségi média állandó zsongását, és igazi elégedettséget szeretnél találni a munkádban? Akkor ez a könyv neked való.

Newport Deep Work című könyve olyan, mint egy termelékenységi eszköz, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. Képzelje el, hogy van egy eszközkészlete, amellyel intenzíven tud koncentrálni és kevesebb idő alatt többet tud elvégezni. Ez a mély munkavégzés.

Newport érdekes, két részből álló tervet vázol fel: először meggyőzi Önt arról, hogy miért jelent ez áttörést, majd négy szilárd szabályt ad át Önnek:

Work Deeply: Tanulja meg, hogyan lehet intenzíven koncentrálni zavaró tényezők nélkül.

Fogadja el az unalmat: Igen, az unalom egy titkos fegyver. Newport elárulja, miért.

Hagyja abba a közösségi médiát: Meglepő, igaz? De meggyőző érvei vannak.

Drain the Shallows: Dobja ki a felesleges feladatokat!

Ez a könyv nem csak a figyelemelterelő tényezők elkerüléséről és az ellenkezőjéről, a mély munkáról szól. Valós történeteket is bemutat, mint például Carl Jung tornya, és számos gyakorlati tippet ad, amelyek segítenek növelni a termelékenységet és javítani az időgazdálkodást. A könyv végére motivált lesz arra, hogy intenzíven koncentráljon, kizárja a zavaró tényezőket, és energiáját a lényeges dolgokra összpontosítsa.

Olvassa el ezt, ha valaha is szerette volna, ha elszállna az idő, mert annyira elmerült egy feladatban.

„Ha nem termelsz, nem fogsz boldogulni – függetlenül attól, hogy milyen képzett vagy tehetséges vagy.”

„Ha nem termelsz, nem fogsz boldogulni – függetlenül attól, hogy milyen képzett vagy tehetséges vagy.”

A mély munkavégzés legfontosabb tanulságai

Sajátítsa el a komplex feladatok elvégzését, növelje teljesítményét, és találjon örömöt a folyamatban!

Búcsút inthet a felületes munkának és a figyelemelterelő tényezőknek, miközben kristálytiszta prioritásokat állít fel és határokat húz, hogy visszanyerje koncentrációját.

Tegye a mély munkát napi rituáléjává. Tervezzen hatékony munkameneteket, fokozza koncentrációját, és edzze agyát olyan feladatokra, amelyek nagy hatással bírnak.

Mit mondanak az olvasók

„Ez egy remek könyv, sok konkrét példával, amelyeket a gyakorlatban is alkalmazni tudok. A munkahelyi önkéntes könyvklubban olvastam, és alig várom, hogy újra elolvassam, hogy felfedezzem azokat a részleteket, amelyek első alkalommal elkerültek a figyelmemet. Ha változtatni szeretne a dolgok menetén, és fel akarja venni a harcot az időpazarlással, hogy produktívabbá váljon, akkor ez a könyv Önnek szól!”

9. Hogyan lehet abbahagyni a halogatás: Egyszerű útmutató a nehéz feladatok elsajátításához és a halogatás szokásának leküzdéséhez, S. J. Scott

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: S. J. Scott

Kiadás éve: 2017

Becsült olvasási idő: 4 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 158

Értékelések: 4,2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 2/5 (Goodreads)

4. 2/5 (Amazon)

3. 2/5 (Goodreads)

Előfordult már Önnel, hogy az utolsó pillanatban próbált meg megbirkózni a feladatokkal, és érezte a teljesítetlen célok súlyát?

Ez a könyv az Ön útmutatója ahhoz, hogy megvalósítsa ezeket a kihívásokkal teli célokat, és megszabaduljon a halogatás szokásától. Rámutat arra, hogy a halogatás milyen negatív hatással lehet az élet különböző területeire, az tanulmányi és munkateljesítménytől az egészségig és a pénzügyekig.

S. J. Scott Stop Procrastination (Ne halogass!) című könyve praktikus tanácsokkal teli, és bemutatja a 80/20-as szabályt egy lépésenkénti tervben, a 25-5-ös szabályt, valamint a nemet mondás művészetét.

Segít leküzdeni a halogatás szokását és javítani az időgazdálkodáson azáltal, hogy több időt szán a fontos feladatokra, és a teendőlistáját jól összehangolt ütemtervvé alakítja a maximális termelékenység érdekében.

„Minél több időt és erőfeszítést igényel egy feladat elvégzése, annál nehezebb belekezdeni.”

„Minél több időt és erőfeszítést igényel egy feladat elvégzése, annál nehezebb belekezdeni.”

Hogyan lehet abbahagyni a halogatásokat – legfontosabb tanulságok

Fedezze fel a halogatás okait; lehet, hogy a perfekcionizmus vagy az ismeretlentől való félelem gátolja a termelékenységét.

Legyen reális, és határozza meg elkötelezettségeit azáltal, hogy kiválaszt öt olyan alapvető projektet, amelyek valóban fontosak.

Tegye izgalmasabbá az életét a S. M. A. R. T. célokkal, sajátítsa el a nemet mondás művészetét, tervezze meg a hetét profi módjára, és vegye át a könyvben bemutatott napi szokásokat, hogy véget vessen a halogatásnak!

Mit mondanak az olvasók

„A szerző mindent részletesen elmagyaráz: hogyan kezdjünk hozzá, hol kezdjünk, milyen lépéseket kövessünk, és hogyan érhetjük el a kívánt eredményt. Nemrég fejeztem be a könyvet, de még nem értem el előrelépést; remélem, ez hamarosan megváltozik. Ez egy könnyen olvasható könyv, amely mindenki számára alkalmas, aki szeretne megszabadulni a halogatás szokásától. Ajánlottam a könyvet minden barátomnak.”

10. Négyezer hét: Időgazdálkodás halandóknak, Oliver Burkeman

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Oliver Burkeman

Kiadás éve: 2021

Becsült olvasási idő: 7 óra

Ajánlott szint: Kezdő és középhaladó

Oldalszám: 288

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Tudta, hogy ha nyolcvan éves koráig él, akkor csak körülbelül négyezer hete van, amivel rendelkezik – őrület, igaz?

De várjon, ne essen még pánikba! Vegyen egy mély levegőt, és merüljön el Oliver Burkeman Four Thousand Weeks című könyvének lapjaiban, egy szórakoztató és elgondolkodtató időgazdálkodási könyvben, amely bemutatja, hogyan élhet teljes életet, ami sokkal több, mint csak az óra ketyegésének figyelése.

Rámutat arra, hogy az idő korlátozott és értékes, és ehhez ősi filozófusok, pszichológusok, spirituális tanítók, kortárs gondolkodók és más sikeres emberek gondolatait is felhasználja.

A könyv megkérdőjelezi a modern gondolkodásmódot, amely szerint állandóan rohanunk és mindent meg kell csinálnunk. Burkeman azzal érvel, hogy az időgazdálkodásra való összpontosítás gyakran több stresszt és kevesebb elégedettséget eredményez.

Próbálja ki, hogy megváltoztassa az időről alkotott véleményét, és teljesebb életet éljen.

„Szellemi képességeinkkel szinte végtelenül ambiciózus terveket tudunk készíteni, de gyakorlatilag nincs időnk azokat megvalósítani.”

„Szellemi képességeinkkel szinte végtelenül ambiciózus terveket tudunk készíteni, de gyakorlatilag nincs időnk azokat megvalósítani.”

Négyezer hét legfontosabb tanulságai

Fedezze fel, hogyan elemezték és értelmezték az emberek az időt, felismerve annak növekvő jelentőségét.

Növelje termelékenységét a halogatás stratégiai beépítésével és a feladatok fontossági sorrendbe állításával.

Szánjon szabadidejét értelmes családi tevékenységekre és kielégítő hobbiakra!

Mit mondanak az olvasók

„Ez nem egy varázsszer, amely hirtelen időgazdálkodóvá tesz. Ez egy olyan filozófiák és nézőpontok gyűjteménye, amelyek elvezetnek az időgazdálkodás végső igazságához. Nem fogom elrontani az élményt, el kell olvasnod, hogy megtudd!”

Időgazdálkodási stratégiák megvalósítása a ClickUp segítségével

A modern szakemberek nem csak időgazdálkodási könyvekre támaszkodnak, hanem innovatív időgazdálkodási eszközöket is felhasználnak stratégiáik kiegészítésére és fejlesztésére.

A ClickUp Dashboards Rolling Time Period funkciójával automatikusan frissítheti és módosíthatja a beérkező kérések vagy jegyek időtartamát.

A projekt- és időgazdálkodási alkalmazások terén jelentős elismertségre tett szert a ClickUp nevű eszköz.

A ClickUp nem csak egy újabb feladatkezelő platform, hanem egy sokoldalú, all-in-one alkalmazás, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése, az együttműködés elősegítése és az időgazdálkodási készségek fejlesztése.

Többet elérni kevesebb idő alatt:

Tervezzen, szervezzen és működjön együtt könnyedén a ClickUp Tasks segítségével!

A ClickUp időgazdálkodási funkcióival könnyedén kezelheti az idejét és növelheti a termelékenységét. A Naptár, Gantt és Idővonal nézetekkel saját elképzelései szerint tervezheti meg feladatait.

Még fantasztikusabbá teszik az időmegtakarító eszközök, mint például a Start és Due Dates, a Due Date Remapping, a Drag and Drop Scheduling, a Time Reporting és még sok más, amelyek segítségével gyorsabban elérheti céljait.

Kövesse nyomon az idejét:

Szervezze meg és egészítse ki jegyzetekkel a feladatokat a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Maradjon koncentrált a munkájára, miközben könnyedén nyomon követi az időt a ClickUp Project Time Tracking segítségével.

Akár asztali számítógépén, mobilján vagy Chrome böngészőjén, globális és manuális időkövetéssel vegye kézbe az időbeosztását. Ez segít tisztázni a feladatok elosztását, nyomon követni az előrehaladást és biztosítani, hogy mindenki a terv szerint haladjon.

Könnyed emlékeztetők:

Maradjon naprakész a gyors és egyszerű ClickUp Reminders segítségével.

Ne maradjon le semmiről a ClickUp Reminders segítségével, amely lehetővé teszi, hogy szervezett maradjon és racionalizálja munkafolyamatát. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy mellékleteket, dátumokat és ismétlődő ütemezéseket adjon hozzá, kezeljen vagy testreszabjon az igényeinek megfelelően.

Könnyedén jelölje be a befejezett feladatokat, halassza el, ütemezze át vagy delegálja zökkenőmentesen a feladatokat a csapatának, így szervezett és hatékony maradhat.

Zökkenőmentes integrációk:

Kezelje munkáját a ClickUp alkalmazásban, ahol a feladatokat állapot, prioritás, felelős személy és egyéb szempontok szerint zökkenőmentesen rendezheti.

Szinkronizálja a ClickUp alkalmazást a naptáraival, e-mailjeivel és más fontos eszközökkel, így egyszerűsítheti a munkafolyamatokat és csökkentheti a kézi adatbevitelt.

Időmegtakarító sablonok:

Sablon letöltése A ClickUp időelemzési sablonja segít nyomon követni és elemezni a feladatokra fordított időt.

Használjon időnapló sablonokat, hogy kristálytisztán lássa munkaidejének elosztását, és a maximális hatékonyság és termelékenység érdekében ütemezze meg feladatait.

Biztosítson átláthatóságot a csapatában, értékelje teljesítményét a haladás nyomon követésével, és alakítsa át időgazdálkodási szokásait ezekkel a sablonokkal.

Vegye kézbe az idejét!

Íme! A 10 legjobb időgazdálkodási könyv, amelyekkel kézben tarthatja az idejét, megbirkózhat a hektikus ütemtervekkel, hatékonyan kezelheti a feladatokat, és végső soron értékes időt takaríthat meg.

A ClickUp-hoz hasonló fejlett eszközök integrálása tovább növeli az időgazdálkodási képességeket.

Olyan funkciókkal, mint a feladatkövetés, az együttműködés és a testreszabható munkafolyamatok, a ClickUp sokoldalú megoldásként emelkedik ki, kiegészítve ezeknek a befolyásos időgazdálkodási könyveknek az örökérvényű bölcsességét.

Ne felejtse el megnézni időgazdálkodási mátrixunkat és időbeosztási sablonjainkat, amelyek segítségével elfoglalt napirendjét produktív napokká alakíthatja.

Regisztráljon ingyenesen, hogy kiaknázhassa az időgazdálkodás teljes potenciálját.