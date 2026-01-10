28 AI-alkalmazási eset és felhasználási terület vállalati csapatok számára 2026-ban

A mesterséges intelligencia (AI) folyamatosan meglepetéseket tartogat.

Ma már léteznek olyan AI-eszközök és alkalmazások, amelyek minden személyes és üzleti termelékenységi problémát megoldanak. Van még egy „There’s an AI for that” nevű gyűjtőoldal is az AI-alkalmazások számára. Ez egy hatalmas adatbázis, amely több mint 10 000 AI-t tartalmaz, és több mint 2500 feladatra alkalmas!

A személyre szabott ügyfélélmény létrehozásától a karbantartási igények előrejelzéséig az AI alkalmazási lehetőségei határtalanok. Az egyszerűsített munkafolyamatok, az optimalizált folyamatok és az intelligens betekintés által elérhető költség- és időmegtakarítások miatt az AI technológia elengedhetetlen a vállalkozások számára.

Ha kíváncsi arra, hogyan alkalmazhatja a mesterséges intelligenciát az Ön iparágában, szektorában vagy felhasználási esetében, akkor pontosan az Ön számára készült listánk van.

Mielőtt azonban belevetnénk magunkat a vállalati felhasználási esetekbe és alkalmazásokba, nézzük meg, hogyan működik a mesterséges intelligencia.

Mi az a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligencia egy olyan tudományág, amely hatalmas mennyiségű adat elemzésével, minták felismerésével és előre meghatározott komplex szabályrendszer alapján történő előrejelzésekkel utánozza az emberi intelligenciát és gondolkodást.

Hogyan segítheti az AI a vállalkozásokat?

A mesterséges intelligencia kiválóan alkalmas arra, hogy átvegye a rutin és adminisztratív feladatokat, így Ön a nagyobb értéket teremtő munkára koncentrálhat. Mivel a mesterséges intelligencia kezeli az időigényes adatelemzéseket, az ügyfélszolgálati megkereséseket és a projektmenedzsment optimalizálását, munkatársai több időt fordíthatnak a stratégiai és kreatív gondolkodásra.

Az eredmény egy olyan munkaerő, amely kevesebb időt fordít ismétlődő feladatokra, és több időt szentel az emberi erősségek, például a képzelőerő, az empátia és a problémamegoldás alkalmazásának. Az AI segítségével a csapatok ösztönözhetik az innovációt és elősegíthetik a vállalkozás fejlődését.

De ez még nem minden.

A mesterséges intelligencia logikai műveleteket is képes feldolgozni, így objektív, elfogulatlan döntéseket hozhat és különböző területeken bonyolult feladatokat hajthat végre – például elemezheti a betegek kórtörténetét, prediktív elemzéseket alkalmazhat a gazdaságok irányításában, valamint optimalizálhatja a marketingkampányokat – mindezt gyorsabban, mint az emberi munkatársak.

De átlátni a mesterséges intelligenciát övező felhajtást, és azonosítani annak gyakorlati alkalmazási lehetőségeit az üzleti csapatok számára, megterhelő feladatnak tűnhet. Az értékesítéstől és a marketingtől kezdve a műveleti tevékenységeken át a kutatás-fejlesztésig (K+F) a mesterséges intelligencia csendesen, a folyamatok automatizálásával alakítja át a csapatok munkamódszereit.

28 AI-alkalmazási példa vállalkozása optimalizálásához

Hidaljuk át a mesterséges intelligencia futurisztikus ígérete és a valós világra gyakorolt hatása közötti szakadékot, és fedezzük fel, hogyan használhatja csapata ezt a technológiát a mindennapi munka hatékonyságának növelésére.

1. AI a marketingben

A tömeges marketing kora lejárt. Többé nem kerülheti el, hogy ugyanazt az üzenetet küldje el mindenkinek, és remélje, hogy valami megmarad. A mesterséges intelligencia korában a marketing a személyre szabott pontosságról szól.

Alkalmazási példák

A ClickUp mesterséges intelligencia-asszisztense egyedülállóan úgy lett kialakítva, hogy a személyre szabott üzenetek előnyeit beépítse marketingkampányaihoz. A marketingcsapatok számára egy sor azonnal használható segédletet kínál a tartalomkészítés egyszerűsítéséhez, a kampányok optimalizálásához és a marketing ROI javításához. Használhatja arra, hogy gyorsan megírjon vonzó blogbejegyzéseket, érdekes közösségi média-bejegyzéseket vagy meggyőző e-mail tárgyakat.

Használhatja arra is, hogy időt takarítson meg a jegyzetek és a következő lépések dokumentálásával kapcsolatban – szinte azonnal képes összefoglalókat készíteni a feladatfrissítésekről, a kommentfolyamokról és az értekezletek jegyzetéről.

A mesterséges intelligencia mellett a ClickUp testreszabható nézetekkel és sablonokkal is támogatja a marketingcsapatokat, amelyek strukturált megközelítést nyújtanak a kampányok tervezéséhez, a tartalom szervezéséhez és a feladatok kezeléséhez. Csak néhány kattintással új kampányötleteket gyűjthet, személyiségprofilokat vázolhat fel és térképezheti fel az ügyfélutakat, hogy megerősítse marketingtevékenységeit.

Végül a ClickUp átfogó jelentései és irányítópultjai valós idejű betekintést nyújtanak a kampányok teljesítményébe, lehetővé téve a megalapozott döntéshozatalt és a stratégiák optimalizálását, hogy kézzelfogható eredményeket és költségmegtakarítást érjen el.

Íme néhány példa arra, hogyan könnyíthetik meg az AI-alapú marketingeszközök az életét.

Alkalmazási példák

Prediktív elemzés: Jelezze előre az ügyfelek viselkedését, és hozza meg a marketing stratégiákkal kapcsolatos megalapozott döntéseit. Például a Walmart mesterséges intelligenciát használ a termékek iránti kereslet előrejelzésére, ami segít optimalizálni a készleteket és megelőzni a készlethiányt, míg a Nike mesterséges intelligenciát használ az ügyfélelvándorlás előrejelzésére, ami segít azonosítani és megtartani a nagy értékű ügyfeleket

Személyre szabott hirdetések: A Cosabella fehérneműmárka mesterséges intelligenciát használ személyre szabott ügyfélhirdetési kampányok létrehozásához. A vállalat mesterséges intelligencia algoritmusa elemzi az ügyféladatokat, beleértve a vásárlási előzményeket, a böngészési előzményeket és a közösségi médiában való interakciókat. Az algoritmus ezután olyan személyre szabott hirdetési kampányokat generál, amelyek az egyes ügyfelek érdeklődési köréhez és preferenciáihoz igazodnak.

Közösségi média kezelés: A Hootsuite OwlyWriter AI-je automatizálja a közösségi médiával kapcsolatos feladatokat, mint például a frissítések közzététele, a tartalmak ütemezése és a hozzászólásokra való válaszadás. A Sprinklr AI a közösségi média adatainak elemzésével, a márkaemlítések nyomon követésével és az influencerekkel kapcsolatos lehetőségek azonosításával segíti a vállalati marketinget.

Marketingkampány-optimalizálás: Az Adobe Sensei mesterséges intelligenciát használ a közösségi média hirdetési kampányok automatikus optimalizálására a felhasználói interakciók és a teljesítményadatok alapján. Az IBM Watson nevű mesterséges intelligenciája képes azonosítani és megcélozni a nagy értékű ügyfeleket, személyre szabni a marketingüzeneteket, valamint optimalizálni a kampányok teljesítményét.

2. AI az írásban

Az AI természetes nyelvfeldolgozási (NLP) képességei kiválóvá teszik a magas színvonalú szövegek írásában. Finomítsa, képezze és adjon az AI írási eszközöknek egy teljes utasításkészletet, amelyet követniük kell, és így cikkeket, blogbejegyzéseket, fehérkönyveket, sőt akár teljes regényeket és eredeti dalszövegeket is készíthet.

Alkalmazási példák

Az olyan szolgáltatások, mint a Grammarly, mesterséges intelligenciát alkalmaznak a hibák felismerésére és javítási javaslatok megfogalmazására, így hatékonyabbá és hibamentessé téve az írási munkát.

A Jasper AI írási asszisztens blogbejegyzéseket, marketing szövegeket és akár forgatókönyveket is generál az Ön utasításai alapján

A ClickUp AI írási eszköze szerepkör-specifikus utasítások alapján képes az Ön igényeinek megfelelő, kifinomult tartalmakat generálni. Készíthet marketinges esettanulmányokat, értékesítési e-maileket és műszaki dokumentumokat, valamint értékesítési prezentációkat és blogbejegyzéseket.

Használjon olyan eszközöket, mint a Copyleaks, hogy felismerje a mesterséges intelligencia által írt tartalmakat , ha szerződéses írókkal dolgozik

3. AI az értékesítésben

Az AI képes hatalmas mennyiségű korábbi értékesítési adatot elemezni, mintákat felismerni és előrejelzéseket készíteni, ami új lehetőségeket teremt az értékesítési csapatok számára, hogy személyre szabják megközelítésüket, optimalizálják erőfeszítéseiket és több üzletet kössenek.

Alkalmazási példák

Alkalmazási példák

A Salesforce Einstein nagy mennyiségű ügyféladatot képes elemezni, hogy előre jelezze a vásárlási szokásokat, és javaslatot tegyen a leghatékonyabb értékesítési stratégiákra

A Gong rögzíti és leírja az értékesítési beszélgetéseket, majd mesterséges intelligenciát használva azonosítja a fejlesztendő területeket, és segíti az értékesítőket abban, hogy több üzletet kössenek.

A Drift chatbotokat használ a potenciális ügyfelek minősítésére a nap 24 órájában, így az ügyintézőknek több idejük marad a magasabb értékű interakciókra.

4. AI az ügyfélszolgálatban

A mesterséges intelligencián alapuló megoldások javítják az ügyfélszolgálatot, mivel lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban kezeljék a megkereséseket, személyre szabják az ügyfelekkel való interakciókat, és proaktívan oldják meg a problémákat. Ez javítja az ügyfél-elégedettséget és a hűséget.

Alkalmazási példák

Alkalmazási példák

A Domino’s Pizza chatbotja, Dom, fogadja a megrendeléseket, nyomon követi a kiszállításokat, sőt, viccekkel is szórakoztatja az ügyfeleket

A Hilton Hotels mesterséges intelligenciával működő asszisztense, Connie, válaszol a vendégek kérdéseire, programokat ajánl, és spa-kezeléseket is foglal.

A L’Oreal virtuális fodrásza mesterséges intelligenciát használ, hogy egy szelfi alapján személyre szabott hajápolási rutinokat javasoljon

5. Mesterséges intelligencia az idegenforgalomban

A turizmus jövője az AI-n alapul. Az AI irányíthatja utazási kalandjait, személyre szabott útvonalakat állíthat össze, sőt akár virtuális valóságos túrákat is kínálhat, amelyek távoli tájakra repítik Önt.

Alkalmazási példák

Az Emirates AI-alapú „Travel Assistant” alkalmazása segíti az utasokat a repülőtereken való eligazodásban, a járatok foglalásában, sőt a poggyászuk kezelésében is

A Trip.com mesterséges intelligencia eszköze, a TripGen, személyre szabott utazási csomagokat és programokat javasol, amelyek az Ön érdeklődési köréhez és költségvetéséhez igazodnak.

Az olyan AI-alapú eszközök, mint a Hopper, gépi tanulási algoritmusokat használnak a repülőjegyárak előrejelzésére és a foglaláshoz legalkalmasabb időpont ajánlására, így segítve Önt a pénzmegtakarításban és a stressz elkerülésében.

6. AI a szórakoztatóiparban

A hiper-személyre szabott élmények megalkotásától a kreativitás határainak feszegetéséig az AI javítja a szórakozást. Az AI algoritmusok összeállítják a hangulatához illő zenei lejátszási listákat, ajánlanak olyan filmeket, amelyek tetszeni fognak Önnek, és olyan történeteket generálnak, amelyek alkalmazkodnak az Ön választásaihoz. Az AI lehetővé teszi, hogy belépjen fantasztikus világokba, és valós időben interakcióba lépjen a karakterekkel, valamint játsszon velük.

Alkalmazási példák

A Lucasfilm Industrial Light & Magic cég AI-t használ speciális effektusok létrehozásához, így olyan lényeknek adva életet, mint Baby Yoda

A Netflix egy olyan mesterséges intelligencia-motort használ, amely a nézői előzmények alapján ajánl sorozatokat és filmeket, így vonzó nézői élményt biztosítva.

A MuseNet AI különböző stílusokban komponál zenét, a klasszikus szimfóniáktól a modern popslágerekig, ezzel tágítva a kreatív kifejezés határait

Az Epic Games MetaHuman technológiája valósághű virtuális karaktereket hoz létre játékokhoz és filmekhez, elmosva a határt a valós és a képzeletbeli világok között

7. Mesterséges intelligencia az ingatlanpiacon

Képzelje el a virtuális túrákat, amelyekkel bárhonnan felfedezheti az ingatlanokat, a 24 órában elérhető chatbotokat, amelyek válaszolnak a kérdéseire, és az algoritmusokat, amelyek hihetetlen pontossággal jósolják meg a piaci trendeket. A mesterséges intelligencia olyan betekintéssel, automatizálással és szuperképességekkel látja el az ingatlanágazatot, amelyekkel egyszerűsítheti az ügyintézést.

Alkalmazási példák

A Zillow Zestimates alkalmazása mesterséges intelligenciát használ az ingatlanértékek lenyűgöző pontosságú előrejelzésére, lehetővé téve a vevők és eladók számára a megalapozott döntéshozatalt.

A Redfin mesterséges intelligenciával működő keresőmotorja az Ön igényeinek és költségvetésének megfelelően szűri a hirdetéseket, így időt takaríthat meg és csökkentheti a frusztrációt.

Az automatizált ingatlankezelő eszközök olyan feladatokat látnak el, mint a bérleti díj beszedése, a karbantartási igények kezelése és a bérlők átvilágítása, így értékes időt szabadítva fel az ingatlankezelők számára

8. AI a projektmenedzsmentben

A projektmenedzsment feladatok, határidők és erőforrások komplex hálózata. De mi lenne, ha lenne egy fáradhatatlan asszisztense, aki képes lenne elemezni az adatokat, előre jelezni a kockázatokat és optimalizálni a munkafolyamatokat? Itt jön be a képbe a mesterséges intelligencia, amely forradalmasítja a tervezés, a végrehajtás, a döntéshozatal és a projektek megvalósításának módját.

Alkalmazási példák

Alkalmazási példák

A Microsoft Project Cortex mesterséges intelligenciát használ a projektdokumentumokból és adatokból nyert információk kinyerésére, így megvalósítható ajánlásokat nyújt és javítja a csapatok közötti együttműködést

A Wrike Analyze mesterséges intelligenciát használ a projekt eredményeinek előrejelzésére, a lehetséges késések azonosítására és a korrekciós intézkedések javaslatára, mielőtt még túl késő lenne.

A WorkBoard mesterséges intelligenciát alkalmaz a projekt előrehaladásának valós idejű megjelenítésére, lehetővé téve a figyelmet igénylő területek azonosítását és az adatokon alapuló döntések gyors meghozatalát.

A Monday.com olyan AI-alapú funkciókat integrál, mint az automatizált előrehaladási jelentések és a hangulatelemzés, hogy a csapatok mindig tájékozottak legyenek és a terv szerint haladjanak.

9. Mesterséges intelligencia a szoftverfejlesztésben

A mesterséges intelligencia automatizálja az olyan feladatokat, mint a kódgenerálás, a kódfelülvizsgálat, a kommentelés és a hibajavítás. Emellett tervezési támogatást is nyújt. A fejlesztők mostantól arra koncentrálhatnak, hogy kódjukat a nagyobb képbe illesszék, miközben mesterséges intelligencia partnereik elvégzik a rutin feladatokat.

Alkalmazási példák

A GitHub Copilot egy mesterséges intelligencia-asszisztens, amely a jelenlegi kontextus alapján javasol kódot, ezzel időt és energiát takarítva meg a fejlesztőknek.

A DeepCode egy mesterséges intelligencián alapuló kódellenőrző eszköz, amely azonosítja a potenciális biztonsági réseket és kódolási hibákat, javítva ezzel a kód minőségét.

Az IntelliJ IDEA mesterséges intelligenciát használ a változónevek javaslásához, a kód átalakításához, sőt a potenciális hibák azonosításához is, ami jelentősen növeli a fejlesztők termelékenységét.

10. AI az AI számára

A mesterséges intelligencia fejlesztése szakértelmet, aprólékos tervezést és sok kísérletezést igényel. De maga az AI is értékes segítséget nyújthat ebben a folyamatban. Összeállíthatja a kirakós darabjait, új darabokat javasolhat, azonosíthatja a hiányzó darabokat és javíthatja a tervet. Az AI a leghatékonyabb eszköz a még erősebb AI létrehozásához.

Alkalmazási példák

Az AutoML-platformok, mint például a Google AutoML és az Amazon SageMaker, automatizálják a gépi tanulás teljes folyamatát, az adatok előkészítésétől a modell kiválasztásáig és bevezetéséig.

Az OpenAI Gym szimulált környezetet biztosít a megerősítő tanulási algoritmusok képzéséhez és teszteléséhez, felgyorsítva ezzel a kutatást és fejlesztést

Az olyan magyarázható mesterséges intelligencia (XAI) eszközök, mint a LIME és a SHAP, segítenek a fejlesztőknek megérteni, hogyan hoznak döntéseket a mesterséges intelligencia modellek, lehetővé téve számukra a potenciális torzítások és hibák azonosítását és kijavítását.

A Stable Diffusion és a Dall-E 3hez hasonló generatív AI-modellek valósághű képeket és szövegeket hoznak létre, így értékes képzési adatokat biztosítva más AI-modellek számára

11. Mesterséges intelligencia az emberi erőforrások területén

Az AI-alapú HR-eszközök automatizálják az unalmas feladatokat, egyszerűsítik a folyamatokat, és értékes, adatalapú betekintést nyújtanak a munkavállalói életciklus minden szakaszába. A HR-szakemberek így megszabadulhatnak az adminisztratív terhektől, és a dinamikus, elkötelezett és magas teljesítményű munkaerő kialakítására koncentrálhatnak.

Alkalmazási példák

Alkalmazási példák

A Workday mesterséges intelligenciát használ olyan feladatok automatizálására, mint a bérszámfejtés, a juttatások kezelése és a teljesítményértékelések, így a HR-szakembereknek több idejük marad a stratégiai kezdeményezésekre.

A LinkedIn Talent Insights mesterséges intelligenciát használ a LinkedIn-adatok elemzésére, így a vállalatok betekintést nyerhetnek munkaerőjükbe és a potenciális jelöltekbe, ami segít nekik jobb toborzási döntéseket hozni.

Az Eightfold AI hatékonyan illeszti össze a jelölteket az állásajánlatokkal, csökkentve a felvételi folyamat időtartamát és javítva a felvétel minőségét

12. Mesterséges intelligencia a jogi és jogi csapatok számára

A mesterséges intelligencia megkönnyíti a kutatást és a dokumentumok áttekintését. Az ügyvédek felhasználhatják az ügyek kimenetelének előrejelzésére és a jogi stratégiák optimalizálására. Ez lehetővé teszi a jogi csapatok számára, hogy hatékonyabban és gyorsabban dolgozzanak, és így jobb eredményeket érjenek el ügyfeleik számára a mesterséges intelligenciával támogatott jogi eszközök segítségével.

Alkalmazási példák

A Luminance gépi tanulást alkalmaz a szerződések elemzésére, a legfontosabb információk kinyerésére és a potenciális kockázatok azonosítására, ezzel jelentősen csökkentve az áttekintési időt és a jogi költségeket.

A Kira Systems kiemelkedő teljesítményt nyújt az e-discovery területén, segítve a jogi csapatokat a nagy mennyiségű elektronikus adat átvizsgálásában, hogy gyorsan és hatékonyan megtalálják a releváns dokumentumokat

A Lex Machina hatalmas joggyakorlat- és jogi vélemény-adatbázisokat elemzve személyre szabott ajánlásokat és betekintést nyújt az ügyvédeknek

13. Mesterséges intelligencia a kiberbiztonságban

A mesterséges intelligencia a kiberbiztonság területén is hatékony fegyverré vált. Elemezi az adatokat, felismeri a fenyegetéseket, és valós időben reagál az adatbiztonsági problémákra, így biztosítva digitális eszközeinek biztonságát.

Alkalmazási példák

A Darktrace anomália-felismerést alkalmaz a kibertámadások valós idejű azonosítására és semlegesítésére, így még a legkifinomultabb fenyegetésektől is megvédi a szervezeteket.

A Palo Alto Networks Cortex XDR elemzi a teljes biztonsági infrastruktúrából gyűjtött adatokat, így egységes képet nyújt a potenciális fenyegetésekről, és lehetővé teszi a gyors és hatékony reagálást.

14. Mesterséges intelligencia az oktatásban

A mesterséges intelligencia pozitív hatással volt az oktatásra, felváltva a merev tanterveket és a szabványosított teszteket. Ma már személyre szabott és vonzó tanulási élményt nyújt, amely az egyéni igényeknek is megfelel.

Alkalmazási példák

A DreamBox Learning egy mesterséges intelligencia eszközt használ, amellyel a hallgatók felmérhetik erősségeiket és gyengeségeiket, és személyre szabott tanulási útvonalakat generál a tudásbeli hiányosságok pótlására.

A Kahoot! mesterséges intelligenciát használ vonzó kvízek és értékelések készítéséhez, így a tanulás interaktívvá és izgalmassá válik minden korosztály számára.

A Minecraft Education Edition magával ragadó szimulációkat és interaktív feladatokat hoz létre, amelyek bevonják a diákokat a természettudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika (STEM tantárgyak) tanulásába, valamint a mesterséges intelligencián alapuló eszközök segítségével történő problémamegoldásba.

A Duolingo mesterséges intelligenciát használ a tananyagok személyre szabásához a tanulók előrehaladása és céljai alapján, így a nyelvtanulás szórakoztató és hatékony lesz.

15. Mesterséges intelligencia a kormányzati és közigazgatási szektorban

A közszférában az AI egyszerűsíti a folyamatokat, növeli az átláthatóságot és személyre szabott közszolgáltatásokat nyújt. Előre látja az igényeket, gyorsan megoldja a komplex problémákat, és hatékony kormányzati szolgáltatásokat biztosít az emberek számára.

Alkalmazási példák

Dubaj mesterséges intelligenciával támogatott rendőrsége AI-vel felszerelt drónokat használ a forgalmi minták elemzésére és a bűnözési gócpontok előrejelzésére, javítva ezzel a közbiztonságot

New York City 311-es segélyhívó rendszere természetes nyelvfeldolgozást használ a polgárok kérdéseinek megértéséhez és azoknak a megfelelő forrásokhoz való továbbításához, javítva ezzel a válaszadási időket és a szolgáltatásnyújtást.

16. Mesterséges intelligencia az építőiparban

Az AI segítségével átalakíthatja az építési folyamat minden szakaszát. Az AI képes tervrajzokat elemezni, az anyagfelhasználást optimalizálni és kockázatokat előre jelezni. A számítógépes látással felszerelt drónok és robotok segítenek a felmérésben, az ellenőrzésben és a fizikai feladatok elvégzésében, javítva ezzel a biztonságot és a hatékonyságot.

Alkalmazási példák

Az Autodesk BIM 360 mesterséges intelligenciát használ az építési projektek kezeléséhez a tervezéstől a kivitelezésig, így zökkenőmentesebbé téve a kommunikációt, az együttműködést és az adatelemzést.

A SiteAware drónokat és érzékelőket használ az építkezések valós idejű megfigyelésére, javítva ezzel a biztonságot, nyomon követve az előrehaladást és azonosítva a potenciális veszélyeket

A BuildingConnected összeköti az építőipari vállalatokat a mesterséges intelligencia megoldásaival, beleértve a robotberendezéseket és az anyagoptimalizáló szoftvereket

17. Mesterséges intelligencia a banki és pénzügyi szektorban

A mesterséges intelligencián alapuló számviteli és pénzügyi eszközök személyre szabják a pénzügyi tanácsadást, egyszerűsítik a tranzakciókat, felismerik a csalásokat, és segítenek okosabb befektetési döntéseket hozni. Vannak mesterséges intelligencián alapuló chatbotok az ügyfélszolgálat ellátására, valamint robot-tanácsadók a vagyonkezeléshez.

Alkalmazási példák

Az Intuit Mint mesterséges intelligenciát használ a kiadások kategorizálására, a költségvetések nyomon követésére és személyre szabott pénzügyi betekintés nyújtására, segítve Önt pénzügyeinek irányításában.

Az Upstart egy mesterséges intelligencián alapuló hitelezési platform, amely alternatív adatpontokat használ a hitelképesség értékeléséhez, így bővítve a finanszírozáshoz való hozzáférést az alulfinanszírozott közösségek számára.

A Jumio egy mesterséges intelligencián alapuló személyazonosság-ellenőrző platform, amely arcfelismerést és egyéb biometrikus technológiákat használ a csalások felderítéséhez és a biztonságos online tranzakciókhoz.

18. Mesterséges intelligencia a környezetvédelem szolgálatában

A mesterséges intelligencia hatékony eszköz a klímaváltozás kezelésében, a biológiai sokféleség védelmében és az erőforrás-gazdálkodás optimalizálásában. Létfontosságú szerepet játszik az emberiség és a bolygó fenntartható és ellenálló jövőjének megteremtésében.

Alkalmazási példák

Az OceanMind mesterséges intelligencia platformja műholdas felvételeket és óceáni adatokat elemez az illegális halászat nyomon követése és a tengeri ökoszisztémák védelme érdekében

A World Wildlife Fund mesterséges intelligencián alapuló eszközöket használ az állatok mozgási mintáinak és élőhely-használatának tanulmányozására, amelyek alapján kidolgozza a veszélyeztetett fajok védelmét szolgáló stratégiákat.

A Xyonix mesterséges intelligenciát használ a szén-dioxid föld alatti tárolására alkalmas helyszínek azonosítására és optimalizálására, hogy enyhítse az éghajlatváltozás hatásait.

19. Mesterséges intelligencia nonprofit szervezetek számára

A mesterséges intelligencia növeli a hatékonyságot, javítja az elérhetőséget és maximalizálja a jó ügyek hatását. A mesterséges intelligenciával működő önkéntes-összehangoló platformok az önkéntesek készségei és érdeklődési köre alapján kapcsolják össze őket a megfelelő lehetőségekkel, jelentősen növelve ezzel az önkéntesek elkötelezettségét és elégedettségét.

Alkalmazási példák

A Kindful egy mesterséges intelligencián alapuló adománygyűjtő platform, amely gépi tanulást használ az adományozói élmény személyre szabásához és az adománygyűjtő kampányok optimalizálásához, növelve ezzel az adományok számát és az adományozók megtartását.

A Charity Navigator egy mesterséges intelligencián alapuló platform, amely nonprofit szervezetek pénzügyi adatait és irányítási gyakorlatát elemzi, segítve az adományozókat a tájékozott döntéshozatalban.

20. Mesterséges intelligencia a textil- és ruházati iparban

Használja az AI-t innovatív és személyre szabott ruhatervek létrehozásához a trendek, az ügyfelek preferenciái és a testméretek alapján, miközben az ellátási lánc optimalizálásával csökkenti a hulladékot.

Alkalmazási példák

A Zeekit 3D-s testletapogatást és mélytanulást használ személyre szabott avatarok létrehozásához virtuális próbafitneszhez és testre szabott ruhákhoz, ezzel időt és erőforrásokat takarítva meg.

Az Unspun okostelefonnal készített 3D-s testszkennelés alapján igény szerint készíti el az Ön számára legmegfelelőbb farmert, azzal a céllal, hogy a készletek és a divatipari hulladékok mennyisége nullára csökkenjen.

A Textile Exchange egy nonprofit szervezet, amely mesterséges intelligenciát használ a textíliák környezeti hatásának nyomon követésére és elemzésére, segítve a márkákat a fenntartható döntések meghozatalában.

21. Mesterséges intelligencia a közlekedésben

Az AI-eszközök optimalizálják a forgalom áramlását, segítik az útvonaltervezést, növelik a biztonságot, és átalakítják szárazföldi, légi és tengeri utazásainkat.

Alkalmazási példák

A Tesla Autopilot egy fejlett vezetőasszisztens rendszer, amely mesterséges intelligenciát használ a kormányzáshoz, a gyorsításhoz és a fékezéshez, így biztonságosabbá és kényelmesebbé téve a vezetést.

A Waymo az önvezető autók úttörője, amely mesterséges intelligenciát használ a városi utcákon és autópályákon való navigáláshoz, és kiválasztott helyszíneken önvezető fuvarozási szolgáltatásokat kínál.

A Siemens Mobility egy közlekedési szolgáltató, amely mesterséges intelligenciát használ a vonatok és buszok karbantartási igényeinek előrejelzésére, ezzel biztosítva a biztonságot és megelőzve a meghibásodásokat.

22. Mesterséges intelligencia az egészségügyben

A mesterséges intelligencia áldás az egészségügyi ágazat számára. Pontosabb diagnózisokat biztosít, elősegíti a gyógyszerkifejlesztést és optimalizálja a kezeléseket. Emellett figyelemmel kíséri a betegek egészségi állapotát és előre jelzi a kimeneteleket.

Alkalmazási példák

A DeepMind AlphaFold programja pontosan megjósolja a fehérjék szerkezetét, forradalmasítva ezzel a gyógyszerfejlesztést és a személyre szabott gyógyászatot

A BlueDot valós időben követi nyomon a fertőző betegségek kitöréseit, segítve az egészségügyi rendszereket a potenciális járványokra való felkészülésben és az azokra való reagálásban

A Babylon Health virtuális asszisztenseket és csevegőrobotokat használ, hogy a betegeknek a nap 24 órájában egészségügyi tanácsadást, előzetes diagnózist és támogatást nyújtson

23. Mesterséges intelligencia a mezőgazdaságban

A mesterséges intelligencián alapuló megoldások optimalizálják a terméshozamot, figyelemmel kísérik a talaj állapotát, felismerik a kártevőket és automatizálják a mezőgazdasági feladatokat. Ez a technológia lehetővé teszi a gazdák számára, hogy hatékonyabb, termelékenyebb és fenntarthatóbb jövőt alakítsanak ki.

Alkalmazási példák

A Plantix elemzi a növénykultúrákról készült fotókat a betegségek és kártevők diagnosztizálása érdekében, így a gazdák azonnal intézkedhetnek a termésük védelme érdekében

A HarvestAI légi felvételeket és gépi tanulási algoritmusokat használ a növényállomány állapotának figyelemmel kísérésére és a terméshozamok előrejelzésére, így értékes információkat nyújtva a gazdaságirányítási döntésekhez.

A Terramera mesterséges intelligenciát használ a talajadatok elemzésére és személyre szabott műtrágya- és tápanyag-tervek ajánlására, optimalizálva a növénytermesztést és minimalizálva a környezeti hatást.

24. Mesterséges intelligencia a gyártásban

Az AI-eszközök optimalizálják a gyártósorokat és előre jelzik a gépmeghibásodásokat, javítva ezzel a minőségellenőrzést és automatizálva a feladatokat. Az AI segítségével fényesebb, hatékonyabb és termelékenyebb gyártási környezetet hozhat létre, megteremtve ezzel a gyártási kiválóság új korszakát.

Alkalmazási példák

A Siemens MindSphere egy olyan mesterséges intelligencia platform, amely összekapcsolja és elemzi a gyári berendezések adatait, optimalizálva a működést és lehetővé téve a prediktív karbantartást.

A GE Predix egy ipari mesterséges intelligencia platform, amely érzékelők és gépek adatait felhasználva előre jelzi a berendezések meghibásodásait és optimalizálja a karbantartási ütemterveket, ezzel csökkentve az állásidőt és a költségeket.

25. Mesterséges intelligencia a bányászatban

Az AI-vezérelt drónok segítségével pontosan beolvashatja a tájat és feltérképezheti az ásványi nyersanyag-telepeket. A prediktív modellek elemezhetik a szeizmikus adatokat és a korábbi feljegyzéseket a legjobb bányászati helyszínek azonosítása érdekében, ezzel erőforrásokat takarítva meg. Az önvezető teherautók fáradhatatlanul dolgoznak a bonyolult bányatunnele

Alkalmazási példák

A Komatsu önvezető teherautói önállóan közlekednek a bányákban, maximalizálva a hatékonyságot és minimalizálva az emberi hibákat

A Descartes Labs mesterséges intelligenciával elemzi a műholdas felvételeket és a geológiai adatokat a potenciális ásványi nyersanyag-lelőhelyek azonosítása érdekében, javítva ezzel a kitermelési erőfeszítéseket

A MineSense mesterséges intelligenciát és robotikát használ a föld alatti bányászati feladatok automatizálására, növelve ezzel a termelékenységet és csökkentve a munkavállalók kockázatát

26. Mesterséges intelligencia a halászatban

Optimalizálja a halászati útvonalakat, jelezze előre a fogás méretét, küzdjön az illegális halászat ellen, és védje a tengeri élővilágot a mesterséges intelligencia segítségével. Hagyja, hogy a mesterséges intelligencia segítse Önt a halászat jövedelmezőségének és fenntarthatóságának előnyeinek kiaknázásában.

Alkalmazási példák

A Marine Stewardship Council egy nonprofit szervezet, amely mesterséges intelligenciát használ a halászhajók nyomon követésére és annak biztosítására, hogy azok betartsák a fenntartható halászatra vonatkozó szabványokat, védve ezzel a tengeri ökoszisztémákat.

A Fully Documented Fisheries (FDF) projekt valós időben azonosítja a halfajokat, megelőzve a véletlen fogásokat és elősegítve a fenntartható halászati gyakorlatokat

27. Mesterséges intelligencia az űrhajózásban

Az AI kihasználásával a repülőgépipar növelheti a repülés biztonságát és megbízhatóságát, csökkentheti a karbantartási költségeket, optimalizálhatja a repülőgépek üzemanyag-hatékonyságát, automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, és felszabadíthatja az emberi erőforrásokat az innováció számára.

Alkalmazási példák

A NASA Ingenuity nevű, mesterséges intelligenciával működtetett helikoptere sikeresen repült a Marson, bizonyítva az AI potenciálját az önálló felfedezések terén kihívásokkal teli környezetekben.

A NASA Deep Space Anomaly Detection rendszere figyeli az űrhajók adatait rendellenességek felismerése érdekében, hogy megvédje a szondákat és biztosítsa a küldetés sikerét a csillagközi távolságokon át.

Az Airbus Skywise repülőgépadatokat gyűjt és elemzi, hogy segítsen a légitársaságoknak javítani a karbantartást és az üzemeltetést

28. Mesterséges intelligencia az energetika területén (termelés és elosztás)

A mesterséges intelligencia az energiahálózatban is hasznos, környezetbarátabbá és a változó energiaigényekkel szemben ellenállóbbá téve azt.

Alkalmazási példák

A GridBeyond mesterséges intelligenciát használ a napelemek és akkumulátorokhoz hasonló elosztott energiaforrások kezelésére, ezzel rugalmasabb és ellenállóbb hálózatot biztosítva.

A Sentient Energy elemzi az intelligens mérőórák adatait az anomáliák és a potenciális áramkimaradások felismerése érdekében, lehetővé téve a közüzemi szolgáltatók számára a proaktív reagálást és biztosítva a zavartalan áramellátást

A Google Energy számára kifejlesztett DeepMind pontosan előrejelzi az energiaigényt, segítve a Google-t és más közüzemi szolgáltatókat az áramtermelés optimalizálásában és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében

Bár a mesterséges intelligenciának széles körű és potenciálisan életet megváltoztató alkalmazásai vannak különböző szektorokban és iparágakban, egyes alkalmazásai a legegyszerűbb – mégis leghatásosabb – módon javítják mindennapi életünket is.

