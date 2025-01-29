A 10 legjobb Unbounce alternatíva céloldalak létrehozásához 2025-ben

Az Unbounce egy kiemelkedő, mesterséges intelligenciával működő platform céloldalak készítéséhez, amely felhasználóbarát felületéről, testreszabási lehetőségeiről és a kódolás szükségességének hiányáról híres.
Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például CDP-kkel, e-mail marketing megoldásokkal és elemzési platformokkal, mint például a Google Analytics. Az Unbounce azonban nem felel meg minden üzleti követelménynek.
A felhasználók a mobil eszközökre reagáló funkciók hiánya miatt is szükségét érzik alternatívák keresésének.
Használja ezt az útmutatót, hogy felfedezze az Unbounce 10 legjobb alternatíváját, és megismerje azok funkcióit, támogatási infrastruktúráját és árazási modelljeit, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.
Mit kell keresnie az Unbounce alternatíváiban?
Vessünk egy pillantást a céloldal-készítőben elengedhetetlen funkciókra, mielőtt megnéznénk az Unbounce alternatíváit:
- Felhasználóbarát felület: Az egyszerű és intuitív felület még a kezdő felhasználóknak is segít a szerszám használatában.
- Sablonok és témák: Az eszköznek sokféle testreszabható témával és sablonnal kell rendelkeznie, amelyek különböző célokra vannak szabva.
- Mobil responszivitás: Az eszköznek a növekvő mobil felhasználói bázis igényeit kell kielégítenie, ezért elengedhetetlen a mobil responszivitás.
- A/B tesztelés: Keressen olyan eszközt, amely különböző verziók tesztelésével és a legjobb kiválasztásával javítja a céloldalát.
- AI-képességek: Ideális egy olyan eszköz, amely AI-t használ az optimális tartalomkészítéshez és a vonzó CTA-khoz.
- Integráció az elemzési és jelentési eszközökkel: Az eszköznek az elemzési és jelentési eszközökkel való integráció révén kell információkat gyűjtenie.
A 10 legjobb Unbounce alternatíva 2024-ben
Most, hogy már tudjuk, hogyan értékeljük az ideális eszközt, nézzük meg a legjobb Unbounce alternatívákat 2024-ben.
1. Instapage
Az Instapage egy AI eszköz céloldalak létrehozásához, amely felhasználóbarát felülettel és kiterjedt testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.
Sok marketinges értékeli azt a képességét, hogy dinamikusan osztja el a hirdetési forgalmat a céloldalak között a felhasználói érdeklődés alapján, mivel ez nagyban segít a CRO-ban (konverziós arány optimalizálás).
Az Instapage legjobb funkciói
- Integrálja az AMP oldalakat és élményeket a jobb felhasználói elkötelezettség érdekében.
- Használja az AI-t, hogy könnyedén lenyűgöző tartalmakat hozzon létre
- Vezesse be a kilépési szándékot, hogy minimalizálja az oldalakról való kilépéseket.
- Többfelhasználós együttműködés engedélyezése a csapat hatékonyságának növelése érdekében
- Biztosítsa az adatvédelemre vonatkozó GDPR-megfelelést
Az Instapage korlátai
- Költséges kis- és középvállalkozások számára
- A lead generáló pop-up ablakok minden csomagban nagyon egyszerűek.
Instapage árak
- Ingyenes próba: 14 nap
- Build: 199 USD/hó, éves számlázással
- Convert: Egyedi árazás
Instapage értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)
2. Landingi
A Landingi segít a digitális marketingeseknek nagy teljesítményű céloldalak létrehozásában. Az egyik legintuitívabb drag-and-drop szerkesztővel, változatos sablonkönyvtárral (400+) és viselkedési minták elemzésére szolgáló eseménykövetőkkel rendelkezik.
Továbbá több mint 170 integrációval rendelkezik, így különböző méretű és vertikális szervezetek számára is egyszerűen alkalmazható.
A Landingi legjobb funkciói
- Hozzáférés testreszabható sablonok könyvtárához személyre szabott tervezéshez
- Növelje az elkötelezettséget intuitív felugró ablakok és átfedések beépítésével.
- Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést és optimalizálja az utazásokat eseménykövetők segítségével.
A Landingi korlátai
- A mobil eszközökre való reagálás néha kissé nehézkes.
- Az alapcsomagból hiányoznak olyan hatékony funkciók, mint az egyéni betűtípusok és ikonok.
Landingi árak
- Ingyenes: Korlátozott funkciók
- Lite: 29 USD/hó
- Professzionális: 49 USD/hó
- Ügynökség: 149 USD/hó
- Unlimited: 1000 USD/hó
Landingi értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (270+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)
3. Hubspot Marketing Hub
A Hubspot egy teljes körű marketingplatform, amely az inbound marketing teljes folyamatát kezeli. A vonzó céloldalak létrehozásától a fejlett jelentéskészítésig mindent elvégez.
Más, önállóan működő céloldal-eszközöktől eltérően a HubSpot a céloldalak létrehozását egy átfogó digitális marketing ökoszisztémába integrálja. A Hubspot céloldalai állítólag garantálják a koherens és személyre szabott felhasználói élményt a vásárlói út során.
A Hubspot Marketing Hub legjobb funkciói
- Növelje hatékonyságát egy all-in-one bejövő marketing platformmal
- Egyszerűsítse az adatkezelést a CRM zökkenőmentes integrálásával
- Kövesse nyomon hatékonyan marketingtevékenységeit fejlett elemzési és jelentési eszközökkel.
A Hubspot Marketing Hub korlátai
- Más marketingeszközökhöz képest magasabb árak
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
Hubspot Marketing Hub árak
Egyének és kis csapatok számára
- Ingyenes eszközök: Korlátozott funkciók
- Starter: 20 USD/hó/felhasználó áron
- Professzionális: 890 USD/hó/felhasználó áron
Vállalkozások és nagyvállalatok számára
- Professzionális: 890 USD/hó
- Vállalati: 3600 USD/hó
HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (5600+ értékelés)
4. LeadPages
A LeadPages különféle kifinomult és könnyen használható céloldal-sablonokat kínál.
Emellett kiemelkedő a lead meter funkciója, amely lehetővé teszi az oldal hatékonyságának értékelését, és értékelést ad a meglévő beállításokkal elérhető leadek generálásának valószínűségéről.
A Leadpages legjobb funkciói
- Összpontosítson a potenciális ügyfelek generálására egy egyszerűsített platform segítségével.
- Használjon egy könnyen kezelhető, drag-and-drop szerkesztőt a céloldalak létrehozásához.
- Hozzáférés integrált főbb e-mail marketing szolgáltatásokhoz és CRM platformokhoz
A Leadpages korlátai
- Kevesebb testreszabási lehetőség a versenytársakhoz képest
- Korlátozott fejlett elemzési és jelentési funkciók
Leadpages árak
- Ingyenes próba: 14 nap
- Standard: 49 USD/hó felhasználónként
- Pro: 99 USD/hó felhasználónként
- Haladó: Egyedi árazás
Leadpages értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (290+ értékelés)
5. GetResponse
A GetResponse egy csodálatos AI-segédlettel rendelkezik, amely pillanatok alatt vizuálisan vonzó céloldalakat generál.
Csak néhány adat megadása, például a vállalkozás neve, leírása és logója (a logók alapján a rendszer kiválasztja a márka színeit) elegendő ahhoz, hogy másodpercek alatt egy vonzó, testreszabható céloldal készüljön.
Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a dedikált céloldalakról generált adatokat zökkenőmentesen hozzáadja a listákhoz, és azokat tovább felhasználja a retargeting kampányokhoz.
A GetResponse legjobb funkciói
- Használja az AI funkciókat tartalom generálásához szövegíráshoz
- Landing page sablonok testreszabása
- Használja ki az automatizált értékesítési csatorna-készítőt!
A GetResponse korlátai
- A fejlett funkciókhoz való alkalmazkodás tanulási görbéje új felhasználók számára
- Egyes felhasználók kissé túlterhelőnek találják a felületet.
GetResponse árak
- Ingyenes próba elérhető
- E-mail marketing: 19 USD/hó
- Marketing Automation: 59 USD/hó
- E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó
GetResponse értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (470+ értékelés)
6. ActiveCampaign
Az ActiveCampaign céloldal-készítőjével minden erőforrását központilag tárolhatja, ami megkönnyíti a hozzáférhetőséget.
A felhasználók értékelik a zökkenőmentes regisztrációs folyamatot. Az eszközök segítenek az inline űrlapok, a lead scoring és a feltételes tartalom kezelésében is.
Az ActiveCampaign legjobb funkciói
- Használja a nagymértékben testreszabható céloldal-sablonokat
- Szerezzen be egy átfogó forráskönyvtárat az új felhasználók számára, hogy gyorsan felzárkózhassanak.
- Ismerje meg a céloldalak teljesítményét a továbbfejlesztett irányítópult és a nyomon követett mutatók segítségével.
Az ActiveCampaign korlátai
- Egyes felhasználók úgy találják, hogy a céloldalakon végzett A/B tesztelés nem felel meg az elvárásoknak.
- Nincs AI-hez kapcsolódó funkció
ActiveCampaign árak
- Lite: 29 USD/hó/felhasználó áron
- Plusz: 49 dollártól/hónap/felhasználó
- Professzionális: 149 USD/hó/felhasználó áron
- Vállalati: Egyedi árazás
ActiveCampaign értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)
7. Wishpond
A Wishpond egy marketingcsomag, amely kiterjedt funkciókkal rendelkezik a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az ügyfelek elkötelezettségének növeléséhez.
Ami megkülönbözteti a többitől, az a világszerte elhelyezett nagy sebességű szerverei, amelyek segítik a céloldalak gyors betöltését.
Lehetővé teszi továbbá egyéni domainnevek, Wishpond aldomain vagy Facebook fül használatát is, hogy az oldalak könnyen elérhetők legyenek.
A Wishpond legjobb funkciói
- Adjon hozzá felugró ablakokat és üdvözlő üzeneteket, hogy több látogatót konvertáljon.
- Készítsen gyorsan vonzó oldalakat a felhasználóbarát drag-and-drop céloldal-szerkesztővel.
- Használja az egy kattintásos A/B split tesztelést
A Wishpond korlátai
- Egyes felhasználók szerint hiányos az ügyfélszolgálat.
- Nincs próba verzió elérhető
Wishpond árak
- Egyedi árazás
Wishpond értékelések és vélemények
- G2: 3,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4/5 (120+ értékelés)
8. Brevo
A Brevo, korábban SendInBlue néven ismert, egy könnyen használható, gazdag funkciókkal rendelkező céloldal-készítővel rendelkezik.
A céloldalakon az e-mail és SMS automatizálás integrációjáról ismert. Így miután generálta a potenciális ügyfeleket, azok azonnal bekerülnek a retargeting listákba.
A Brevo legjobb funkciói
- Élvezze a céloldalakon elérhető számos személyre szabási és szegmentálási funkciót!
- Használja az intuitív szerkesztőt e-mail kampányok és hírlevelek létrehozásához.
- Egyedi céloldalak
- Testreszabhatja a naplózási specifikációkat az adatvédelem érdekében
A Brevo korlátai
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz céloldal funkciókat.
- A jelentések és elemzések részletességének hiánya
Brevo árak
- Ingyenes: Korlátlan számú kapcsolat
- Starter: 25 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
- Üzleti: 65 USD/hó/felhasználó áron kezdődik
- BrevoPlus: Egyedi árazás
Brevo értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (650+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1850+ értékelés)
9. OptimizePress
Az OptimizePress a WordPress-alapú céloldalak létrehozására specializálódott. Több száz céloldal-sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével az oldal minden elemét testreszabhatja.
A WordPress felhasználók számára az OptimizePress természetes kiegészítővé válik, mivel csak WordPress-barát oldalakat hoz létre.
Az OptimizePress legjobb funkciói
- Készítsen korlátlan számú céloldalt az alapcsomagból
- Új felhasználóként prémium marketing képzésben részesülhet az Optimize University program keretében.
- Élvezze a rendkívül gyors ügyfélszolgálati funkciót
- 30 napos kockázatmentes pénz-visszafizetési garancia
Az OptimizePress korlátai
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz landing page-készítőt.
- Kizárólag WordPress-specifikus kiterjesztéseket kínál.
OptimizePress árak
- Csak építő: 179 USD/év felhasználónként
- Suite Starter: 299 USD/év felhasználónként
- Suite Pro: 499 USD/év felhasználónként
OptimizePress értékelések és vélemények
- G2: 3,9/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)
10. OptinMonster
Az OptinMonster egy kezdőbarát céloldal-készítő. Zökkenőmentes és könnyen használható eszközként ismert a céloldalak létrehozásához. Csak válasszon egy előre elkészített sablont, testreszabja a márkája nyelvéhez, tesztelje és módosítsa.
Különböző űrlap típusokkal rendelkezik, beleértve a felugró ablakokat, lebegő sávokat, teljes képernyős átfedéseket és becsúszó ablakokat, amelyek fokozzák a potenciális ügyfelek generálását.
Emellett olyan személyre szabott funkciókat is kínál, amelyek javítják a felhasználói élményt.
Az OptinMonster legjobb funkciói
- Széles választék és felhasználói felület a űrlapok típusaihoz
- Használja a földrajzi helyalapú célzást, és hozzon létre céloldalakat
- Használja szegmentációs motorjukat a hiper-személyre szabott célzáshoz.
- Használja a gamifikált kerekeket a gamifikációs marketinghez
Az OptinMonster korlátai
- Néhány funkció nem reagál megfelelően, ha mobil eszközről érkezik a hozzáférés.
- Nincs AI-képesség
OptinMonster árak
- Alap: 16 USD/hó
- Plus: 32 USD/hó
- Pro: 69 USD/hó
- Growth: 99 USD/hó
OptinMonster értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)
Egyéb marketingeszközök
Míg az Unbounce és a bemutatott eszközök a potenciális ügyfelek generálására és a konverziókra összpontosítanak, az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp, segítenek marketingkampányainak racionalizálásában, a funkciók közötti együttműködés lehetővé tételében, AI segítségével kiváló tartalom létrehozásában és a projektek hatékony kezelésében.
ClickUp
A ClickUp segít marketingkampányok kidolgozásában és végrehajtásában, a szilárd munkavégzés kihívásainak leküzdésében és a termelékenység növelésében.
A ClickUp marketingcsomagja közös munkaterületet biztosít kampányok létrehozásához és nyomon követéséhez, sőt más csapatokkal való együttműködéshez is, hogy megismerje véleményüket és jóváhagyásukat.
A ClickUp hatékonysága túlmutat a marketingprojekt-menedzsmenten. Szintén fontos szerepet játszik a tartalommarketing-kampányok hoz szükséges kiváló minőségű tartalom elkészítésében. Legyen szó e-mail szövegről, landing page tartalomról vagy blogokról, csak adja meg a célokat a ClickUp AI-parancsában, és pillanatok alatt készen áll a munkára.
A ClickUp egy fantasztikus sablonkönyvtárral is rendelkezik, amelynek segítségével tartalomnaptárak, marketing ütemtervek és tartalmak készíthetők, így növelve a termelékenységet és hatékonyan elérve a marketing célokat.
A ClickUp legjobb funkciói
- A tartalomírás másodpercek alatt professzionálisabbá, közvetlenebbé vagy vonzóbbá válik.
- Fedezze fel a projektmenedzsmentet az ingyenes csomagjukkal!
- Készítsen gyorsan kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp AI segítségével.
- Jelölje ki a szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár optimalizálja azt.
- Készítsen összefoglalókat és cselekvési terveket az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében.
- Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant a platformon belül.
- Valósítsa meg ötleteit a digitális táblák segítségével, amelyek valós idejű vagy aszinkron együttműködést tesznek lehetővé.
- Közösen kezelje a kreatív brief dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével
- Adjon át egyértelmű utasításokat és gyorsítsa fel a tartalom visszajelzési folyamatát a korrektúrával.
A ClickUp korlátai
- A gamification lehetőségek hiánya
- Egyes felhasználók szerint a időkövetési opció javításra szorul.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)
A legjobb választás: az Ön számára tökéletes céloldal-készítő eszköz
A megfelelő eszköz kiválasztása a céloldalak elkészítéséhez fontos a marketing sikere szempontjából. Az Unbounce alternatíváinak mindegyike rendelkezik saját erősségekkel, mint például az Instapage remek mesterséges intelligenciája vagy a Landingi egyszerű szerkesztője.
Ahogy befejezzük ezt a betekintést nyújtó áttekintést a céloldal-eszközökről, egyértelművé válik, hogy a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment-eszközök a növekedés hackelésének fontos szövetségeseivé váltak, mivel képesek az AI-t kihasználni a teljes körű projektmenedzsment fejlesztésére.
A ClickUp számos lehetőséget kínál a marketingeseknek.
Fokozza marketingtevékenységét és növelje termelékenységét. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!?