A 10 legjobb Unbounce alternatíva céloldalak létrehozásához 2025-ben

Az Unbounce egy kiemelkedő, mesterséges intelligenciával működő platform céloldalak készítéséhez, amely felhasználóbarát felületéről, testreszabási lehetőségeiről és a kódolás szükségességének hiányáról híres.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, például CDP-kkel, e-mail marketing megoldásokkal és elemzési platformokkal, mint például a Google Analytics. Az Unbounce azonban nem felel meg minden üzleti követelménynek.

A felhasználók a mobil eszközökre reagáló funkciók hiánya miatt is szükségét érzik alternatívák keresésének.

Használja ezt az útmutatót, hogy felfedezze az Unbounce 10 legjobb alternatíváját, és megismerje azok funkcióit, támogatási infrastruktúráját és árazási modelljeit, hogy megtalálja az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

Mit kell keresnie az Unbounce alternatíváiban?

Vessünk egy pillantást a céloldal-készítőben elengedhetetlen funkciókra, mielőtt megnéznénk az Unbounce alternatíváit:

Felhasználóbarát felület: Az egyszerű és intuitív felület még a kezdő felhasználóknak is segít a szerszám használatában.

Sablonok és témák: Az eszköznek sokféle testreszabható témával és sablonnal kell rendelkeznie, amelyek különböző célokra vannak szabva.

Mobil responszivitás: Az eszköznek a növekvő mobil felhasználói bázis igényeit kell kielégítenie, ezért elengedhetetlen a mobil responszivitás.

A/B tesztelés: Keressen olyan eszközt, amely különböző verziók tesztelésével és a legjobb kiválasztásával javítja a céloldalát.

AI-képességek: Ideális egy olyan eszköz, amely AI-t használ az optimális tartalomkészítéshez és a vonzó CTA-khoz.

Integráció az elemzési és jelentési eszközökkel: Az eszköznek az elemzési és jelentési eszközökkel való integráció révén kell információkat gyűjtenie.

A 10 legjobb Unbounce alternatíva 2024-ben

Most, hogy már tudjuk, hogyan értékeljük az ideális eszközt, nézzük meg a legjobb Unbounce alternatívákat 2024-ben.

1. Instapage

via Instapage

Az Instapage egy AI eszköz céloldalak létrehozásához, amely felhasználóbarát felülettel és kiterjedt testreszabási lehetőségekkel rendelkezik.

Sok marketinges értékeli azt a képességét, hogy dinamikusan osztja el a hirdetési forgalmat a céloldalak között a felhasználói érdeklődés alapján, mivel ez nagyban segít a CRO-ban (konverziós arány optimalizálás).

Az Instapage legjobb funkciói

Integrálja az AMP oldalakat és élményeket a jobb felhasználói elkötelezettség érdekében.

Használja az AI-t, hogy könnyedén lenyűgöző tartalmakat hozzon létre

Vezesse be a kilépési szándékot, hogy minimalizálja az oldalakról való kilépéseket.

Többfelhasználós együttműködés engedélyezése a csapat hatékonyságának növelése érdekében

Biztosítsa az adatvédelemre vonatkozó GDPR-megfelelést

Az Instapage korlátai

Költséges kis- és középvállalkozások számára

A lead generáló pop-up ablakok minden csomagban nagyon egyszerűek.

Instapage árak

Ingyenes próba: 14 nap

Build : 199 USD/hó, éves számlázással

Convert: Egyedi árazás

Instapage értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (300+ értékelés)

2. Landingi

via Landingi

A Landingi segít a digitális marketingeseknek nagy teljesítményű céloldalak létrehozásában. Az egyik legintuitívabb drag-and-drop szerkesztővel, változatos sablonkönyvtárral (400+) és viselkedési minták elemzésére szolgáló eseménykövetőkkel rendelkezik.

Továbbá több mint 170 integrációval rendelkezik, így különböző méretű és vertikális szervezetek számára is egyszerűen alkalmazható.

A Landingi legjobb funkciói

Hozzáférés testreszabható sablonok könyvtárához személyre szabott tervezéshez

Növelje az elkötelezettséget intuitív felugró ablakok és átfedések beépítésével.

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést és optimalizálja az utazásokat eseménykövetők segítségével.

A Landingi korlátai

A mobil eszközökre való reagálás néha kissé nehézkes.

Az alapcsomagból hiányoznak olyan hatékony funkciók, mint az egyéni betűtípusok és ikonok.

Landingi árak

Ingyenes: Korlátozott funkciók

Lite : 29 USD/hó

Professzionális : 49 USD/hó

Ügynökség : 149 USD/hó

Unlimited: 1000 USD/hó

Landingi értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

3. Hubspot Marketing Hub

via Hubspot

A Hubspot egy teljes körű marketingplatform, amely az inbound marketing teljes folyamatát kezeli. A vonzó céloldalak létrehozásától a fejlett jelentéskészítésig mindent elvégez.

Más, önállóan működő céloldal-eszközöktől eltérően a HubSpot a céloldalak létrehozását egy átfogó digitális marketing ökoszisztémába integrálja. A Hubspot céloldalai állítólag garantálják a koherens és személyre szabott felhasználói élményt a vásárlói út során.

A Hubspot Marketing Hub legjobb funkciói

Növelje hatékonyságát egy all-in-one bejövő marketing platformmal

Egyszerűsítse az adatkezelést a CRM zökkenőmentes integrálásával

Kövesse nyomon hatékonyan marketingtevékenységeit fejlett elemzési és jelentési eszközökkel.

A Hubspot Marketing Hub korlátai

Más marketingeszközökhöz képest magasabb árak

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hubspot Marketing Hub árak

Egyének és kis csapatok számára

Ingyenes eszközök: Korlátozott funkciók

Starter : 20 USD/hó/felhasználó áron

Professzionális: 890 USD/hó/felhasználó áron

Vállalkozások és nagyvállalatok számára

Professzionális: 890 USD/hó

Vállalati: 3600 USD/hó

HubSpot Marketing Hub értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (5600+ értékelés)

4. LeadPages

via LeadPages

A LeadPages különféle kifinomult és könnyen használható céloldal-sablonokat kínál.

Emellett kiemelkedő a lead meter funkciója, amely lehetővé teszi az oldal hatékonyságának értékelését, és értékelést ad a meglévő beállításokkal elérhető leadek generálásának valószínűségéről.

A Leadpages legjobb funkciói

Összpontosítson a potenciális ügyfelek generálására egy egyszerűsített platform segítségével.

Használjon egy könnyen kezelhető, drag-and-drop szerkesztőt a céloldalak létrehozásához.

Hozzáférés integrált főbb e-mail marketing szolgáltatásokhoz és CRM platformokhoz

A Leadpages korlátai

Kevesebb testreszabási lehetőség a versenytársakhoz képest

Korlátozott fejlett elemzési és jelentési funkciók

Leadpages árak

Ingyenes próba: 14 nap

Standard : 49 USD/hó felhasználónként

Pro : 99 USD/hó felhasználónként

Haladó: Egyedi árazás

Leadpages értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (290+ értékelés)

5. GetResponse

via GetResponse

A GetResponse egy csodálatos AI-segédlettel rendelkezik, amely pillanatok alatt vizuálisan vonzó céloldalakat generál.

Csak néhány adat megadása, például a vállalkozás neve, leírása és logója (a logók alapján a rendszer kiválasztja a márka színeit) elegendő ahhoz, hogy másodpercek alatt egy vonzó, testreszabható céloldal készüljön.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy a dedikált céloldalakról generált adatokat zökkenőmentesen hozzáadja a listákhoz, és azokat tovább felhasználja a retargeting kampányokhoz.

A GetResponse legjobb funkciói

Használja az AI funkciókat tartalom generálásához szövegíráshoz

Landing page sablonok testreszabása

Használja ki az automatizált értékesítési csatorna-készítőt!

A GetResponse korlátai

A fejlett funkciókhoz való alkalmazkodás tanulási görbéje új felhasználók számára

Egyes felhasználók kissé túlterhelőnek találják a felületet.

GetResponse árak

Ingyenes próba elérhető

E-mail marketing : 19 USD/hó

Marketing Automation : 59 USD/hó

E-kereskedelmi marketing: 119 USD/hó

GetResponse értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (470+ értékelés)

6. ActiveCampaign

via ActiveCampaign

Az ActiveCampaign céloldal-készítőjével minden erőforrását központilag tárolhatja, ami megkönnyíti a hozzáférhetőséget.

A felhasználók értékelik a zökkenőmentes regisztrációs folyamatot. Az eszközök segítenek az inline űrlapok, a lead scoring és a feltételes tartalom kezelésében is.

Az ActiveCampaign legjobb funkciói

Használja a nagymértékben testreszabható céloldal-sablonokat

Szerezzen be egy átfogó forráskönyvtárat az új felhasználók számára, hogy gyorsan felzárkózhassanak.

Ismerje meg a céloldalak teljesítményét a továbbfejlesztett irányítópult és a nyomon követett mutatók segítségével.

Az ActiveCampaign korlátai

Egyes felhasználók úgy találják, hogy a céloldalakon végzett A/B tesztelés nem felel meg az elvárásoknak.

Nincs AI-hez kapcsolódó funkció

ActiveCampaign árak

Lite : 29 USD/hó/felhasználó áron

Plusz : 49 dollártól/hónap/felhasználó

Professzionális : 149 USD/hó/felhasználó áron

Vállalati: Egyedi árazás

ActiveCampaign értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2000+ értékelés)

7. Wishpond

via Wishpond

A Wishpond egy marketingcsomag, amely kiterjedt funkciókkal rendelkezik a potenciális ügyfelek megszerzéséhez és az ügyfelek elkötelezettségének növeléséhez.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a világszerte elhelyezett nagy sebességű szerverei, amelyek segítik a céloldalak gyors betöltését.

Lehetővé teszi továbbá egyéni domainnevek, Wishpond aldomain vagy Facebook fül használatát is, hogy az oldalak könnyen elérhetők legyenek.

A Wishpond legjobb funkciói

Adjon hozzá felugró ablakokat és üdvözlő üzeneteket, hogy több látogatót konvertáljon.

Készítsen gyorsan vonzó oldalakat a felhasználóbarát drag-and-drop céloldal-szerkesztővel.

Használja az egy kattintásos A/B split tesztelést

A Wishpond korlátai

Egyes felhasználók szerint hiányos az ügyfélszolgálat.

Nincs próba verzió elérhető

Wishpond árak

Egyedi árazás

Wishpond értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4/5 (120+ értékelés)

8. Brevo

via Brevo

A Brevo, korábban SendInBlue néven ismert, egy könnyen használható, gazdag funkciókkal rendelkező céloldal-készítővel rendelkezik.

A céloldalakon az e-mail és SMS automatizálás integrációjáról ismert. Így miután generálta a potenciális ügyfeleket, azok azonnal bekerülnek a retargeting listákba.

A Brevo legjobb funkciói

Élvezze a céloldalakon elérhető számos személyre szabási és szegmentálási funkciót!

Használja az intuitív szerkesztőt e-mail kampányok és hírlevelek létrehozásához.

Egyedi céloldalak

Testreszabhatja a naplózási specifikációkat az adatvédelem érdekében

A Brevo korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmaz céloldal funkciókat.

A jelentések és elemzések részletességének hiánya

Brevo árak

Ingyenes: Korlátlan számú kapcsolat

Starter : 25 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

Üzleti : 65 USD/hó/felhasználó áron kezdődik

BrevoPlus: Egyedi árazás

Brevo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (650+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1850+ értékelés)

9. OptimizePress

via OptimizePress

Az OptimizePress a WordPress-alapú céloldalak létrehozására specializálódott. Több száz céloldal-sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével az oldal minden elemét testreszabhatja.

A WordPress felhasználók számára az OptimizePress természetes kiegészítővé válik, mivel csak WordPress-barát oldalakat hoz létre.

Az OptimizePress legjobb funkciói

Készítsen korlátlan számú céloldalt az alapcsomagból

Új felhasználóként prémium marketing képzésben részesülhet az Optimize University program keretében.

Élvezze a rendkívül gyors ügyfélszolgálati funkciót

30 napos kockázatmentes pénz-visszafizetési garancia

Az OptimizePress korlátai

Az ingyenes csomag nem tartalmaz landing page-készítőt.

Kizárólag WordPress-specifikus kiterjesztéseket kínál.

OptimizePress árak

Csak építő : 179 USD/év felhasználónként

Suite Starter : 299 USD/év felhasználónként

Suite Pro: 499 USD/év felhasználónként

OptimizePress értékelések és vélemények

G2 : 3,9/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

10. OptinMonster

via OptinMonster

Az OptinMonster egy kezdőbarát céloldal-készítő. Zökkenőmentes és könnyen használható eszközként ismert a céloldalak létrehozásához. Csak válasszon egy előre elkészített sablont, testreszabja a márkája nyelvéhez, tesztelje és módosítsa.

Különböző űrlap típusokkal rendelkezik, beleértve a felugró ablakokat, lebegő sávokat, teljes képernyős átfedéseket és becsúszó ablakokat, amelyek fokozzák a potenciális ügyfelek generálását.

Emellett olyan személyre szabott funkciókat is kínál, amelyek javítják a felhasználói élményt.

Az OptinMonster legjobb funkciói

Széles választék és felhasználói felület a űrlapok típusaihoz

Használja a földrajzi helyalapú célzást, és hozzon létre céloldalakat

Használja szegmentációs motorjukat a hiper-személyre szabott célzáshoz.

Használja a gamifikált kerekeket a gamifikációs marketinghez

Az OptinMonster korlátai

Néhány funkció nem reagál megfelelően, ha mobil eszközről érkezik a hozzáférés.

Nincs AI-képesség

OptinMonster árak

Alap : 16 USD/hó

Plus : 32 USD/hó

Pro : 69 USD/hó

Growth: 99 USD/hó

OptinMonster értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

Míg az Unbounce és a bemutatott eszközök a potenciális ügyfelek generálására és a konverziókra összpontosítanak, az olyan all-in-one eszközök, mint a ClickUp, segítenek marketingkampányainak racionalizálásában, a funkciók közötti együttműködés lehetővé tételében, AI segítségével kiváló tartalom létrehozásában és a projektek hatékony kezelésében.

ClickUp

A ClickUp minden szükséges funkcióval rendelkezik a marketingcsapatával való zökkenőmentes együttműködéshez.

A ClickUp segít marketingkampányok kidolgozásában és végrehajtásában, a szilárd munkavégzés kihívásainak leküzdésében és a termelékenység növelésében.

A ClickUp marketingcsomagja közös munkaterületet biztosít kampányok létrehozásához és nyomon követéséhez, sőt más csapatokkal való együttműködéshez is, hogy megismerje véleményüket és jóváhagyásukat.

Használja a ClickUp alkalmazást a nézet testreszabásához, hogy vizualizálja és megtervezze a marketinganyagokat, például a tartalmakat és a médiát a szervezet egészében.

A ClickUp hatékonysága túlmutat a marketingprojekt-menedzsmenten. Szintén fontos szerepet játszik a tartalommarketing-kampányok hoz szükséges kiváló minőségű tartalom elkészítésében. Legyen szó e-mail szövegről, landing page tartalomról vagy blogokról, csak adja meg a célokat a ClickUp AI-parancsában, és pillanatok alatt készen áll a munkára.

Fokozza tartalomtervezési tevékenységét a ClickUp tartalommarketing-terv sablonjával.

A ClickUp egy fantasztikus sablonkönyvtárral is rendelkezik, amelynek segítségével tartalomnaptárak, marketing ütemtervek és tartalmak készíthetők, így növelve a termelékenységet és hatékonyan elérve a marketing célokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A tartalomírás másodpercek alatt professzionálisabbá, közvetlenebbé vagy vonzóbbá válik.

Fedezze fel a projektmenedzsmentet az ingyenes csomagjukkal!

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Készítsen gyorsan kiváló minőségű tartalmakat a ClickUp AI segítségével.

Jelölje ki a szöveget, és hagyja, hogy az AI eszköztár optimalizálja azt.

Készítsen összefoglalókat és cselekvési terveket az adminisztratív feladatok egyszerűsítése érdekében.

Fordítson nyelveket, és ellenőrizze a helyesírást és a nyelvtant a platformon belül.

Valósítsa meg ötleteit a digitális táblák segítségével, amelyek valós idejű vagy aszinkron együttműködést tesznek lehetővé.

Közösen kezelje a kreatív brief dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

Adjon át egyértelmű utasításokat és gyorsítsa fel a tartalom visszajelzési folyamatát a korrektúrával.

A ClickUp korlátai

A gamification lehetőségek hiánya

Egyes felhasználók szerint a időkövetési opció javításra szorul.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3000+ értékelés)

A legjobb választás: az Ön számára tökéletes céloldal-készítő eszköz

A megfelelő eszköz kiválasztása a céloldalak elkészítéséhez fontos a marketing sikere szempontjából. Az Unbounce alternatíváinak mindegyike rendelkezik saját erősségekkel, mint például az Instapage remek mesterséges intelligenciája vagy a Landingi egyszerű szerkesztője.

Ahogy befejezzük ezt a betekintést nyújtó áttekintést a céloldal-eszközökről, egyértelművé válik, hogy a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment-eszközök a növekedés hackelésének fontos szövetségeseivé váltak, mivel képesek az AI-t kihasználni a teljes körű projektmenedzsment fejlesztésére.

A ClickUp számos lehetőséget kínál a marketingeseknek.

Fokozza marketingtevékenységét és növelje termelékenységét. Próbálja ki még ma a ClickUp-ot!?