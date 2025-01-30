A 10 legjobb Pendo alternatíva termékfejlesztő csapatok számára 2025-ben

Régebben szinte lehetetlen volt kideríteni, hogy a felhasználók valójában hogyan interagálnak a termékével, alkalmazásával vagy szolgáltatásával. Természetesen léteztek olyan elemzési platformok, mint a Google Analytics, de az egyes felhasználók aktivitása valamilyen szigorúan őrzött titok volt.
Ez már a múlté. A Pendo-hoz hasonló digitális adaptációs platformok feltárják a felhasználói élmény mögött rejlő adatokat, és az Ön rendelkezésére bocsátják azokat.
Az olyan funkciók, mint a munkamenet-visszajátszás és a felhasználói elemzés, a termékcsapatoknak jobb betekintést nyújtanak a viselkedésbe és a tevékenységekbe, így még jobb ügyfél- és alkalmazotti élményt tudnak kialakítani.
A Pendo jól ismert, de nem ez az egyetlen eszköz ebben a területen. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Pendo alternatívát a felhasználói élmény javításához, valamint egy izgalmas eszközt, amely örökre megváltoztathatja a csapatod termékkezelési módszereit. ?
Mi az a Pendo?
A Pendo egy népszerű termékélmény- és digitális adaptációs platform, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy valós adatok és betekintés alapján jobb felhasználói élményt nyújtsanak.
Ez a termékélmény-platform olyan funkciókat tartalmaz, mint a felhasználói elemzések, a munkamenetek rögzítése és visszajátszása, a termékfejlesztési tervek, a termékek felfedezése és validálása, a felhasználói visszajelzések, valamint az alkalmazáson belüli útmutatók és támogatás.
A szoftver egy all-in-one platform, amely mind a felhasználói, mind a munkavállalói élményhez igazítható, így kiváló választás azoknak a vállalatoknak, amelyek mind külső, mind belső fókuszra törekednek. ✔️
Mit kell keresnie egy Pendo alternatívában?
Több száz alternatív digitális adaptációs platform létezik, ami megnehezíti azok összehasonlítását. Szerencsére összeállítottunk egy egyszerű ellenőrzőlistát, amely segít megtalálni a megfelelő elemzési megoldást vagy Pendo alternatívát.
Íme, mire kell figyelni a Pendo alternatíváinak kiválasztásakor:
- Funkciók: Mely funkciók a legfontosabbak? Inkább a széles körű adatgyűjtési lehetőségekre koncentrál, vagy arra, hogy a szoftver hogyan használja fel ezeket az adatokat az információk nyújtásához?
- Árazási struktúra: Egyes eszközök árazási tervei a felhasználók, munkamenetek, események vagy végfelhasználók számától függően változnak. Melyik a legmegfelelőbb az Ön számára?
- Könnyű használat: Mennyire könnyű használni az új alkalmazást? Az egész csapata sikeresen használhatja-e felhasználói visszajelzések gyűjtésére vagy felhasználók bevonására?
- Együttműködés: Könnyen megoszthatja az adatokat és betekintéseket más csapatokkal vagy érdekelt felekkel?
- Mesterséges intelligencia (AI): Az eszköz mesterséges intelligenciát használ? Ez kiegészíti a munkafolyamatokat és a folyamatokat?
A legjobb Pendo alternatíva az, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek. Vegye figyelembe a fenti pontokat, rangsorolja azok fontosságát, és ez alapján válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb eszközt.
A 10 legjobb Pendo alternatíva
A Pendo hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek jobb betekintést szeretnének nyerni a felhasználói elkötelezettségbe, hogy még tovább javíthassák a felhasználói élményt. Ez azonban nem az egyetlen eszköz, amely hasonló funkciókat kínál, ezért érdemes megvizsgálni a Pendo alternatíváit is, hogy megnézzük, melyik felel meg jobban az igényeinknek.
Íme a 10 legjobb Pendo alternatíva, amelyeket érdemes megfontolni ebben az évben.
1. Whatfix
A Whatfix egy digitális adaptációs platform, amelynek célja a felhasználói termelékenység, a folyamatok megfelelőségének és a funkciók felfedezésének javítása. A Whatfix segítségével a termékcsapatok megfigyelhetik a felhasználói viselkedést, nyomon követhetik a funkciók használatát, visszajelzéseket kaphatnak, valamint valós időben támogatást és útmutatást nyújthatnak az ügyfeleknek. ⌚
A Whatfix legjobb funkciói
- Biztosítson alkalmazáson belüli képzést és ügyfélszolgálatot a végfelhasználók számára
- Növelje a felhasználói elfogadottságot bemutatókkal és widgetekkel
- Személyre szabhatja a felhasználói élményt intelligens szegmentálással és kontextualizálással.
A Whatfix korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehéznek találják a Whatfix más SaaS-termékek mellett történő telepítését.
- Egyes felhasználók szerint a Whatfix használatának elsajátítása kissé bonyolult lehet.
Whatfix árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Whatfix értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)
2. Amplitude
Az Amplitude egy termékelemző és eseménykövető szoftveralkalmazás. A csapatok ezt a Pendo alternatívát használhatják, hogy releváns felhasználói betekintést szerezzenek, majd ezeket az adatokat felhasználva javítsák termékeiket. A platform elemzési, kísérleti és optimalizálási funkciókat, valamint ügyféladatokat tartalmaz. ▶️
Az Amplitude legjobb funkciói
- Tervezzen és hajtson végre A/B teszteket a legjobb lehetőség azonosításához.
- Hozzon létre ügyfélprofilokat és közönséglistákat a beépített ügyféladat-platform segítségével.
- Személyre szabhatja a jövőbeli tartalmakat az adatokon alapuló közönségszegmensek segítségével.
Az Amplitude korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha lennének sablonok, amelyeket a beállítási folyamat során testreszabhatnak.
- Nem hozhat létre teljes történeti panelt, mivel az adatok csak az elmúlt 365 napra vonatkoznak.
Amplitude árak
- Starter: Ingyenes
- Plusz: Havi 49 dollártól korlátlan számú felhasználó számára
- Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Amplitude értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
3. WalkMe
A WalkMe egy digitális adaptációs platform, amelynek célja a digitális termékekben fellépő súrlódások kiküszöbölése. A szoftver átfedésben jelenik meg a webalkalmazáson, hogy azonosítsa a potenciális kihívásokat, majd gyakorlati ajánlásokat kínál a munkafolyamatok és a termékhasználat javítására. ?
A WalkMe legjobb funkciói
- Ismerje meg, hogy a felhasználói áramlások a tervezett módon működnek-e vagy sem.
- Az automatizálásnak köszönhetően személyre szabott digitális élményt nyújthat a megfelelő időben.
- Szüntesse meg az akadályokat a termelékenység növelése és a funkciók szélesebb körű elterjedése érdekében.
A WalkMe korlátai
- Egyes felhasználók szerint a platform lassan töltődik be, ami ronthatja a webhely felhasználói élményét.
- Bár ez egy kódolás nélküli platform, a felhasználók szerint hasznos, ha a csapatban van valaki, aki technikailag jártas a HTML és a CSS területén.
WalkMe árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
WalkMe értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
4. Heap
A Heap egy digitális betekintési platform, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy megértsék a felhasználók útját, majd gyors változtatásokat hajtsanak végre a felhasználói megtartás, a konverzió és a felhasználói élmény javítása érdekében. A termékfejlesztő csapatok a szoftver segítségével megérthetik, mi működik és mi nem, valós ügyféladatokkal alátámasztva. ?
A Heap legjobb funkciói
- Egy kattintással megkapja a felhasználói munkafolyamat teljes kontextusát
- A beépített adatelemzési funkciók segítségével azonosíthatja a termékfejlesztési lehetőségeket.
- Kövesse nyomon és értse meg a termék iránti érdeklődést több eszközön keresztül
A Heap korlátai
- Egyes felhasználók hiányolják a Pendo funkcióit, például a termékbemutatókat és az NPS-felméréseket.
- A Heap csak a front-end interakciókat követi nyomon, ezért egy másik eszközre lesz szüksége a backend interakciók nyomon követéséhez.
Heap árak
- Ingyenes
- Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Heap értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)
5. Userlane
A Userlane egy digitális adaptációs platform, amelyet olyan termékfejlesztő csapatok számára terveztek, akik teljes képet szeretnének kapni alkalmazásuk felhasználói élményéről, hogy megértsék a felhasználók adaptációs folyamatát és javításokat hajthassanak végre. Ez a Pendo alternatíva arra is használható, hogy alkalmazáson belüli, igény szerinti ügyfélszolgálatot nyújtson, kontextushoz illeszkedő tartalommal és rendkívül vonzó felhasználói útmutatókkal. ?
A Userlane legjobb funkciói
- Ismerje meg a felhasználói viselkedést valós időben, különböző alkalmazásokban
- Elemezze ügyfelei viselkedési adatait, hogy azok alapján javítsa a felhasználói élményt.
- Hozzon létre és telepítsen automatikus, releváns tartalmakat az alkalmazáson belüli útmutatásokkal
A Userlane korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha jelentésletöltési sablonok állnának rendelkezésre a jelentések egyszerűsítése érdekében.
- Egyes felhasználók szerint ez nehéz lehet, ha nagy számú útmutatóval rendelkezik.
Userlane árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Userlane értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)
6. Smartlook
A Smartlook egy digitális platform, amely termékelemzéseket és vizuális felhasználói betekintést kínál. A platform minőségi és mennyiségi adatokat kombinál, hogy a termékfejlesztő csapatok teljes képet kapjanak arról, hogyan tapasztalják a felhasználók az alkalmazásaikat, így jobb döntéseket hozhatnak a termékfejlesztési folyamat során. ?
A Smartlook legjobb funkciói
- Nézze meg, milyen műveleteket hajtanak végre a felhasználók a munkamenet-rögzítő eszközökkel
- Használja a webhely és a mobilalkalmazás hőtérképeit a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez.
- Használja a mobilalkalmazás és a webhely elemzését a felhasználói viselkedés megértéséhez.
A Smartlook korlátai
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a munkamenetek nem rögzülnek teljes mértékben.
- Egyes felhasználók szerint az eszköznek előnyös lenne, ha több testreszabási lehetőséget kínálna a jelentésekhez.
A Smartlook árai
- Ingyenes
- Pro: 55 USD/hó-tól
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Smartlook értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
7. Appcues
Az Appcues egy termékbevezetési platform, amelyet azoknak a termékcsapatoknak terveztek, akik javítani szeretnék a felhasználók bevezetési folyamatát. A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tapasztalati tervezés, intelligens célzás és felhasználói viselkedés nyomon követés segítségével személyre szabott alkalmazáson belüli élményeket hozzanak létre az új felhasználók számára.
Az Appcues legjobb funkciói
- Személyre szabott bevezetési folyamatokat és ellenőrzőlistákat tervezhet az új felhasználók számára.
- Növelje az elkötelezettséget csúszó üzenetekkel, eszköztippekkel és hotspotokkal
- Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket az alkalmazáson belüli felmérésekkel
Az Appcues korlátai
- Egyes felhasználók frusztrálónak tartják az automatikus mentést, mivel ez megnehezítheti a lehetséges változtatások tesztelését és azok gyors visszaállítását.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az Appcues-ban részletesebb elemzések állnának rendelkezésre.
Appcues árak
- Essentials: 249 USD/hó három felhasználói licenctől
- Növekedés: 879 USD/hó 10 felhasználói licenctől
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Appcues értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
8. Glassbox
A Glassbox egy digitális ügyfélélmény-elemző platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vonzóbb élményt teremtsenek az alkalmazás és a digitális termék felhasználói számára. Ezzel a Pendo alternatívával a termékcsapatok rögzíthetik minden felhasználói interakciót, elemezhetik az ügyfelek útját és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt. ?
A Glassbox legjobb funkciói
- Gyűjtsön felhasználói adatokat, és azonosítsa a felhasználói trendeket az idő múlásával.
- Azonosítsa a problémákat, és hajtsa végre a javításokat a felhasználói áramlás javítása érdekében.
- Dolgozzon együtt más csapatokkal, hogy megoszthassa az információkat és prioritásként kezelhesse a megfelelő fejlesztéseket.
A Glassbox korlátai
- Egyes felhasználók szerint a bevezetés és a kód webhelyükhöz való hozzáadása kihívást jelentett.
- Egyes felhasználók szerint több csapat felhasználói hozzáférésének kezelése javítható lenne.
Glassbox árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Glassbox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 5/5 (40+ értékelés)
9. Mixpanel
A Mixpanel egy termékelemző és adatmegjelenítő eszköz, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy okosabb döntéseket hozzanak a fejlesztésekkel kapcsolatban. A platformon bárki megtekintheti a felhasználói viselkedési adatokat, megoszthatja azokat a csapatokkal, és a megfelelő irányba haladhat tovább. ?
A Mixpanel legjobb funkciói
- Kapjon élő frissítéseket arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak az alkalmazásával.
- Elemezze a felhasználói utat az elejétől a végéig
- Hozzon létre táblákat, amelyek a felhasználói adatokat vizuálisan vonzó diagramokká és grafikonokká alakítják.
A Mixpanel korlátai
- Egyes felhasználók jobb testreszabási lehetőségeket szeretnének a műszerfalakhoz.
- Egyes felhasználók szerint kihívást jelenthet a nyers adatok más alkalmazásokban való felhasználásra történő kivonása.
Mixpanel árak
- Starter: Ingyenes
- Növekedés: 20 USD/hó
- Vállalati: 833 USD/hó-tól
Mixpanel értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
10. Hotjar
A Hotjar egy webhely-hő térkép és viselkedéselemző eszköz, amely a csapatoknak alapvető számadatokon túlmutató betekintést nyújt a webhelyükön zajló eseményekbe. A Hotjar funkciói között szerepelnek hő térképek, felvételek, felmérések, felhasználói visszajelzések és interjúk. ?
A Hotjar legjobb funkciói
- A hőtérképek segítségével megnézheti, hogy webhelyének mely területeit használják valójában a látogatók.
- Tekintse meg a felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsa a felhasználói folyamatban fellépő súrlódásokat.
- Kérjen visszajelzést, vagy szervezzen egyéni interjúkat valódi webhelyhasználókkal.
A Hotjar korlátai
- Egyes felhasználók szeretnék, ha a navigáció és a műszerfal élménye egyszerűbb lenne.
- Egyes felhasználók úgy találták, hogy a Hotjar hozzáadása webhelyükhöz negatívan befolyásolta az oldalak betöltési sebességét és teljesítményét.
Hotjar árak
- HotJar Observe Basic: Ingyenes
- HotJar Observe Plus: 39 USD/hó
- HotJar Observe Business: 99 USD+/hó
- HotJar Observe Scale: 213 USD+/hó
- HotJar Ask Basic: Ingyenes
- HotJar Ask Plus: 59 USD/hó
- HotJar Ask Business: 79 USD+/hó
- HotJar Ask Scale: 159 USD+/hó
- HotJar Engage Basic: Ingyenes
- HotJar Engage Plus: 350 USD/hó
- HotJar Engage Business: 550 USD/hó
- HotJar Engage Scale: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)
Egyéb üzleti eszközök
Ezek a Pendo alternatívái kiválóak, ha más eszközt keres a felhasználói viselkedés és a termékelemzéshez. Akár a Pendo mellett marad, akár egyik versenytársát választja, továbbra is szüksége lesz más termékkezelő eszközökre, hogy kiegészítse technológiai eszköztárát.
ClickUp
A ClickUp a legjobb digitális platform azoknak a termékfejlesztő csapatoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a felhasználói élményt és gyorsabban szeretnék kiadni a frissítéseket. Az all-in-one termékmenedzsment platformunknak köszönhetően megtervezheti termékének pozícióját és jövőképét, csapatát a célja mögé állíthatja, és gyorsabban iterálhat.
Használja a ClickUp alkalmazást intelligens terméktervek készítéséhez, valamint visszajelzések, epikák és sprintek szervezéséhez egy közös helyen. Tekintse át termékének teljes életciklusát csapat szintű nézetekkel, munkafolyamatokkal és automatizálásokkal – nincs szükség manuális átadásra.
A ClickUp AI segítségével egyszerűsítheti a teljes termékmenedzsment folyamatot. Készítsen termékdokumentációt, rendszerezze a felhasználói visszajelzéseket, és kérjen összefoglalót, amelyet felhasználhat a termékfrissítésekben, a stratégiai tervezési sablonokban és a döntéshozatali sablonokban.
A ClickUp az együttműködéshez lett kifejlesztve, így termékfejlesztő csapata más belső részlegekkel és érdekelt felekkel együttműködve ötletelhet és megoszthatja az adatokat egy termékstratégiai sablonon belül. A Pendo alternatíváiból gyűjtött adatok mostantól egy központi helyen tárolhatók, ahol mindenki hozzáférhet és felhasználhatja őket. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Összegyűjtse az összes felhasználói viselkedési adatot egy vizuális projektmenedzsment szoftverbe.
- Hozzon létre szervezett termékfejlesztési terveket
- Használja a ClickUp alkalmazást célkövető alkalmazás ként, hogy motiválja a csapat tagjait céljaik elérésére.
- Tervezze meg, írja meg és ossza meg a termékinformációkat a ClickUp Docs segítségével.
- A ClickUp Dashboards segítségével áttekinthető képet kaphat termékei fejlesztési ütemtervéről és életciklusáról.
- Dolgozzon együtt marketing- és értékesítési csapataival a termékfrissítések és -bevezetések terén.
A ClickUp korlátai
- A sok funkció és a rengeteg testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a ClickUp alkalmazást.
- Néhány nagyon várt ClickUp AI funkció, mint például a projekt- és standup-összefoglalók, még nem érhetők el az alkalmazásban, de hamarosan elérhetőek lesznek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)
Használja ki a felhasználói viselkedési adatok erejét
Ha megvizsgáljuk az összes rendelkezésre álló digitális adaptációs eszközt, akkor egy gazdag alkalmazás- és platformválasztékot találunk, amelyek javíthatják a termékcsapatunk felhasználói élmény fejlesztési megközelítését. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a Pendo legjobb alternatíváját az Ön igényeinek megfelelően – függetlenül attól, hogy célja a részletesebb felhasználói adatok megszerzése vagy egy jobb módszer megtalálása a rendelkezésre álló adatok csapatával való megosztására.
Ahogy egyre mélyebbre merül a Pendo alternatíváinak világában, fontolja meg azokat az egyéb eszközöket is, amelyek segíthetnek a lehető legjobb termékek létrehozásában. Változtassa meg a termékmenedzsmenthez való hozzáállását a ClickUp segítségével. Regisztráljon most ingyenesen. ✨