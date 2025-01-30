A 10 legjobb Pendo alternatíva termékfejlesztő csapatok számára 2025-ben

Régebben szinte lehetetlen volt kideríteni, hogy a felhasználók valójában hogyan interagálnak a termékével, alkalmazásával vagy szolgáltatásával. Természetesen léteztek olyan elemzési platformok, mint a Google Analytics, de az egyes felhasználók aktivitása valamilyen szigorúan őrzött titok volt.

Ez már a múlté. A Pendo-hoz hasonló digitális adaptációs platformok feltárják a felhasználói élmény mögött rejlő adatokat, és az Ön rendelkezésére bocsátják azokat.

Az olyan funkciók, mint a munkamenet-visszajátszás és a felhasználói elemzés, a termékcsapatoknak jobb betekintést nyújtanak a viselkedésbe és a tevékenységekbe, így még jobb ügyfél- és alkalmazotti élményt tudnak kialakítani.

A Pendo jól ismert, de nem ez az egyetlen eszköz ebben a területen. Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Pendo alternatívát a felhasználói élmény javításához, valamint egy izgalmas eszközt, amely örökre megváltoztathatja a csapatod termékkezelési módszereit. ?

Mi az a Pendo?

A Pendo egy népszerű termékélmény- és digitális adaptációs platform, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy valós adatok és betekintés alapján jobb felhasználói élményt nyújtsanak.

via Pendo

Ez a termékélmény-platform olyan funkciókat tartalmaz, mint a felhasználói elemzések, a munkamenetek rögzítése és visszajátszása, a termékfejlesztési tervek, a termékek felfedezése és validálása, a felhasználói visszajelzések, valamint az alkalmazáson belüli útmutatók és támogatás.

A szoftver egy all-in-one platform, amely mind a felhasználói, mind a munkavállalói élményhez igazítható, így kiváló választás azoknak a vállalatoknak, amelyek mind külső, mind belső fókuszra törekednek. ✔️

Mit kell keresnie egy Pendo alternatívában?

Több száz alternatív digitális adaptációs platform létezik, ami megnehezíti azok összehasonlítását. Szerencsére összeállítottunk egy egyszerű ellenőrzőlistát, amely segít megtalálni a megfelelő elemzési megoldást vagy Pendo alternatívát.

Íme, mire kell figyelni a Pendo alternatíváinak kiválasztásakor:

Funkciók: Mely funkciók a legfontosabbak? Inkább a széles körű adatgyűjtési lehetőségekre koncentrál, vagy arra, hogy a szoftver hogyan használja fel ezeket az adatokat az információk nyújtásához?

Árazási struktúra: Egyes eszközök árazási tervei a felhasználók, munkamenetek, események vagy végfelhasználók számától függően változnak. Melyik a legmegfelelőbb az Ön számára?

Könnyű használat: Mennyire könnyű használni az új alkalmazást? Az egész csapata sikeresen használhatja-e felhasználói visszajelzések gyűjtésére vagy felhasználók bevonására?

Együttműködés: Könnyen megoszthatja az adatokat és betekintéseket más csapatokkal vagy érdekelt felekkel?

Mesterséges intelligencia (AI): Az eszköz mesterséges intelligenciát használ? Ez kiegészíti a munkafolyamatokat és a folyamatokat?

A legjobb Pendo alternatíva az, amelyik leginkább megfelel az Ön igényeinek. Vegye figyelembe a fenti pontokat, rangsorolja azok fontosságát, és ez alapján válassza ki a vállalkozásának legmegfelelőbb eszközt.

A 10 legjobb Pendo alternatíva

A Pendo hasznos eszköz azoknak a csapatoknak, amelyek jobb betekintést szeretnének nyerni a felhasználói elkötelezettségbe, hogy még tovább javíthassák a felhasználói élményt. Ez azonban nem az egyetlen eszköz, amely hasonló funkciókat kínál, ezért érdemes megvizsgálni a Pendo alternatíváit is, hogy megnézzük, melyik felel meg jobban az igényeinknek.

Íme a 10 legjobb Pendo alternatíva, amelyeket érdemes megfontolni ebben az évben.

1. Whatfix

via Whatfix

A Whatfix egy digitális adaptációs platform, amelynek célja a felhasználói termelékenység, a folyamatok megfelelőségének és a funkciók felfedezésének javítása. A Whatfix segítségével a termékcsapatok megfigyelhetik a felhasználói viselkedést, nyomon követhetik a funkciók használatát, visszajelzéseket kaphatnak, valamint valós időben támogatást és útmutatást nyújthatnak az ügyfeleknek. ⌚

A Whatfix legjobb funkciói

Biztosítson alkalmazáson belüli képzést és ügyfélszolgálatot a végfelhasználók számára

Növelje a felhasználói elfogadottságot bemutatókkal és widgetekkel

Személyre szabhatja a felhasználói élményt intelligens szegmentálással és kontextualizálással.

A Whatfix korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehéznek találják a Whatfix más SaaS-termékek mellett történő telepítését.

Egyes felhasználók szerint a Whatfix használatának elsajátítása kissé bonyolult lehet.

Whatfix árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Whatfix értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

2. Amplitude

via Amplitude

Az Amplitude egy termékelemző és eseménykövető szoftveralkalmazás. A csapatok ezt a Pendo alternatívát használhatják, hogy releváns felhasználói betekintést szerezzenek, majd ezeket az adatokat felhasználva javítsák termékeiket. A platform elemzési, kísérleti és optimalizálási funkciókat, valamint ügyféladatokat tartalmaz. ▶️

Az Amplitude legjobb funkciói

Tervezzen és hajtson végre A/B teszteket a legjobb lehetőség azonosításához.

Hozzon létre ügyfélprofilokat és közönséglistákat a beépített ügyféladat-platform segítségével.

Személyre szabhatja a jövőbeli tartalmakat az adatokon alapuló közönségszegmensek segítségével.

Az Amplitude korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha lennének sablonok, amelyeket a beállítási folyamat során testreszabhatnak.

Nem hozhat létre teljes történeti panelt, mivel az adatok csak az elmúlt 365 napra vonatkoznak.

Amplitude árak

Starter: Ingyenes

Plusz: Havi 49 dollártól korlátlan számú felhasználó számára

Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Amplitude értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

3. WalkMe

via WalkMe

A WalkMe egy digitális adaptációs platform, amelynek célja a digitális termékekben fellépő súrlódások kiküszöbölése. A szoftver átfedésben jelenik meg a webalkalmazáson, hogy azonosítsa a potenciális kihívásokat, majd gyakorlati ajánlásokat kínál a munkafolyamatok és a termékhasználat javítására. ?

A WalkMe legjobb funkciói

Ismerje meg, hogy a felhasználói áramlások a tervezett módon működnek-e vagy sem.

Az automatizálásnak köszönhetően személyre szabott digitális élményt nyújthat a megfelelő időben.

Szüntesse meg az akadályokat a termelékenység növelése és a funkciók szélesebb körű elterjedése érdekében.

A WalkMe korlátai

Egyes felhasználók szerint a platform lassan töltődik be, ami ronthatja a webhely felhasználói élményét.

Bár ez egy kódolás nélküli platform, a felhasználók szerint hasznos, ha a csapatban van valaki, aki technikailag jártas a HTML és a CSS területén.

WalkMe árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

WalkMe értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

4. Heap

via Heap

A Heap egy digitális betekintési platform, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy megértsék a felhasználók útját, majd gyors változtatásokat hajtsanak végre a felhasználói megtartás, a konverzió és a felhasználói élmény javítása érdekében. A termékfejlesztő csapatok a szoftver segítségével megérthetik, mi működik és mi nem, valós ügyféladatokkal alátámasztva. ?

A Heap legjobb funkciói

Egy kattintással megkapja a felhasználói munkafolyamat teljes kontextusát

A beépített adatelemzési funkciók segítségével azonosíthatja a termékfejlesztési lehetőségeket.

Kövesse nyomon és értse meg a termék iránti érdeklődést több eszközön keresztül

A Heap korlátai

Egyes felhasználók hiányolják a Pendo funkcióit, például a termékbemutatókat és az NPS-felméréseket.

A Heap csak a front-end interakciókat követi nyomon, ezért egy másik eszközre lesz szüksége a backend interakciók nyomon követéséhez.

Heap árak

Ingyenes

Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Heap értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

5. Userlane

via Userlane

A Userlane egy digitális adaptációs platform, amelyet olyan termékfejlesztő csapatok számára terveztek, akik teljes képet szeretnének kapni alkalmazásuk felhasználói élményéről, hogy megértsék a felhasználók adaptációs folyamatát és javításokat hajthassanak végre. Ez a Pendo alternatíva arra is használható, hogy alkalmazáson belüli, igény szerinti ügyfélszolgálatot nyújtson, kontextushoz illeszkedő tartalommal és rendkívül vonzó felhasználói útmutatókkal. ?

A Userlane legjobb funkciói

Ismerje meg a felhasználói viselkedést valós időben, különböző alkalmazásokban

Elemezze ügyfelei viselkedési adatait, hogy azok alapján javítsa a felhasználói élményt.

Hozzon létre és telepítsen automatikus, releváns tartalmakat az alkalmazáson belüli útmutatásokkal

A Userlane korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha jelentésletöltési sablonok állnának rendelkezésre a jelentések egyszerűsítése érdekében.

Egyes felhasználók szerint ez nehéz lehet, ha nagy számú útmutatóval rendelkezik.

Userlane árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Userlane értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

6. Smartlook

via Smartlook

A Smartlook egy digitális platform, amely termékelemzéseket és vizuális felhasználói betekintést kínál. A platform minőségi és mennyiségi adatokat kombinál, hogy a termékfejlesztő csapatok teljes képet kapjanak arról, hogyan tapasztalják a felhasználók az alkalmazásaikat, így jobb döntéseket hozhatnak a termékfejlesztési folyamat során. ?

A Smartlook legjobb funkciói

Nézze meg, milyen műveleteket hajtanak végre a felhasználók a munkamenet-rögzítő eszközökkel

Használja a webhely és a mobilalkalmazás hőtérképeit a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez.

Használja a mobilalkalmazás és a webhely elemzését a felhasználói viselkedés megértéséhez.

A Smartlook korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a munkamenetek nem rögzülnek teljes mértékben.

Egyes felhasználók szerint az eszköznek előnyös lenne, ha több testreszabási lehetőséget kínálna a jelentésekhez.

A Smartlook árai

Ingyenes

Pro: 55 USD/hó-tól

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartlook értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

7. Appcues

via Appcues

Az Appcues egy termékbevezetési platform, amelyet azoknak a termékcsapatoknak terveztek, akik javítani szeretnék a felhasználók bevezetési folyamatát. A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy tapasztalati tervezés, intelligens célzás és felhasználói viselkedés nyomon követés segítségével személyre szabott alkalmazáson belüli élményeket hozzanak létre az új felhasználók számára.

Az Appcues legjobb funkciói

Személyre szabott bevezetési folyamatokat és ellenőrzőlistákat tervezhet az új felhasználók számára.

Növelje az elkötelezettséget csúszó üzenetekkel, eszköztippekkel és hotspotokkal

Gyűjtse össze a felhasználói visszajelzéseket az alkalmazáson belüli felmérésekkel

Az Appcues korlátai

Egyes felhasználók frusztrálónak tartják az automatikus mentést, mivel ez megnehezítheti a lehetséges változtatások tesztelését és azok gyors visszaállítását.

Egyes felhasználók szeretnék, ha az Appcues-ban részletesebb elemzések állnának rendelkezésre.

Appcues árak

Essentials: 249 USD/hó három felhasználói licenctől

Növekedés: 879 USD/hó 10 felhasználói licenctől

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Appcues értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

8. Glassbox

via Glassbox

A Glassbox egy digitális ügyfélélmény-elemző platform, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy vonzóbb élményt teremtsenek az alkalmazás és a digitális termék felhasználói számára. Ezzel a Pendo alternatívával a termékcsapatok rögzíthetik minden felhasználói interakciót, elemezhetik az ügyfelek útját és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt. ?

A Glassbox legjobb funkciói

Gyűjtsön felhasználói adatokat, és azonosítsa a felhasználói trendeket az idő múlásával.

Azonosítsa a problémákat, és hajtsa végre a javításokat a felhasználói áramlás javítása érdekében.

Dolgozzon együtt más csapatokkal, hogy megoszthassa az információkat és prioritásként kezelhesse a megfelelő fejlesztéseket.

A Glassbox korlátai

Egyes felhasználók szerint a bevezetés és a kód webhelyükhöz való hozzáadása kihívást jelentett.

Egyes felhasználók szerint több csapat felhasználói hozzáférésének kezelése javítható lenne.

Glassbox árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Glassbox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 5/5 (40+ értékelés)

9. Mixpanel

via Mixpanel

A Mixpanel egy termékelemző és adatmegjelenítő eszköz, amely lehetővé teszi a termékfejlesztő csapatok számára, hogy okosabb döntéseket hozzanak a fejlesztésekkel kapcsolatban. A platformon bárki megtekintheti a felhasználói viselkedési adatokat, megoszthatja azokat a csapatokkal, és a megfelelő irányba haladhat tovább. ?

A Mixpanel legjobb funkciói

Kapjon élő frissítéseket arról, hogy a felhasználók hogyan interagálnak az alkalmazásával.

Elemezze a felhasználói utat az elejétől a végéig

Hozzon létre táblákat, amelyek a felhasználói adatokat vizuálisan vonzó diagramokká és grafikonokká alakítják.

A Mixpanel korlátai

Egyes felhasználók jobb testreszabási lehetőségeket szeretnének a műszerfalakhoz.

Egyes felhasználók szerint kihívást jelenthet a nyers adatok más alkalmazásokban való felhasználásra történő kivonása.

Mixpanel árak

Starter: Ingyenes

Növekedés: 20 USD/hó

Vállalati: 833 USD/hó-tól

Mixpanel értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar egy webhely-hő térkép és viselkedéselemző eszköz, amely a csapatoknak alapvető számadatokon túlmutató betekintést nyújt a webhelyükön zajló eseményekbe. A Hotjar funkciói között szerepelnek hő térképek, felvételek, felmérések, felhasználói visszajelzések és interjúk. ?

A Hotjar legjobb funkciói

A hőtérképek segítségével megnézheti, hogy webhelyének mely területeit használják valójában a látogatók.

Tekintse meg a felhasználói munkameneteket, hogy azonosítsa a felhasználói folyamatban fellépő súrlódásokat.

Kérjen visszajelzést, vagy szervezzen egyéni interjúkat valódi webhelyhasználókkal.

A Hotjar korlátai

Egyes felhasználók szeretnék, ha a navigáció és a műszerfal élménye egyszerűbb lenne.

Egyes felhasználók úgy találták, hogy a Hotjar hozzáadása webhelyükhöz negatívan befolyásolta az oldalak betöltési sebességét és teljesítményét.

Hotjar árak

HotJar Observe Basic: Ingyenes

HotJar Observe Plus: 39 USD/hó

HotJar Observe Business: 99 USD+/hó

HotJar Observe Scale: 213 USD+/hó

HotJar Ask Basic: Ingyenes

HotJar Ask Plus: 59 USD/hó

HotJar Ask Business: 79 USD+/hó

HotJar Ask Scale: 159 USD+/hó

HotJar Engage Basic: Ingyenes

HotJar Engage Plus: 350 USD/hó

HotJar Engage Business: 550 USD/hó

HotJar Engage Scale: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

Ezek a Pendo alternatívái kiválóak, ha más eszközt keres a felhasználói viselkedés és a termékelemzéshez. Akár a Pendo mellett marad, akár egyik versenytársát választja, továbbra is szüksége lesz más termékkezelő eszközökre, hogy kiegészítse technológiai eszköztárát.

Használja a ClickUp AI parancsait, hogy pillanatok alatt elkészíthesse a termékigény-dokumentumokat (PDR-eket).

A ClickUp a legjobb digitális platform azoknak a termékfejlesztő csapatoknak, akik egyszerűsíteni szeretnék a felhasználói élményt és gyorsabban szeretnék kiadni a frissítéseket. Az all-in-one termékmenedzsment platformunknak köszönhetően megtervezheti termékének pozícióját és jövőképét, csapatát a célja mögé állíthatja, és gyorsabban iterálhat.

Használja a ClickUp alkalmazást intelligens terméktervek készítéséhez, valamint visszajelzések, epikák és sprintek szervezéséhez egy közös helyen. Tekintse át termékének teljes életciklusát csapat szintű nézetekkel, munkafolyamatokkal és automatizálásokkal – nincs szükség manuális átadásra.

A ClickUp AI segítségével egyszerűsítheti a teljes termékmenedzsment folyamatot. Készítsen termékdokumentációt, rendszerezze a felhasználói visszajelzéseket, és kérjen összefoglalót, amelyet felhasználhat a termékfrissítésekben, a stratégiai tervezési sablonokban és a döntéshozatali sablonokban.

A ClickUp az együttműködéshez lett kifejlesztve, így termékfejlesztő csapata más belső részlegekkel és érdekelt felekkel együttműködve ötletelhet és megoszthatja az adatokat egy termékstratégiai sablonon belül. A Pendo alternatíváiból gyűjtött adatok mostantól egy központi helyen tárolhatók, ahol mindenki hozzáférhet és felhasználhatja őket. ?

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A sok funkció és a rengeteg testreszabási lehetőség miatt egyes felhasználók eleinte túl bonyolultnak találhatják a ClickUp alkalmazást.

Néhány nagyon várt ClickUp AI funkció, mint például a projekt- és standup-összefoglalók, még nem érhetők el az alkalmazásban, de hamarosan elérhetőek lesznek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3900 értékelés)

Használja ki a felhasználói viselkedési adatok erejét

Ha megvizsgáljuk az összes rendelkezésre álló digitális adaptációs eszközt, akkor egy gazdag alkalmazás- és platformválasztékot találunk, amelyek javíthatják a termékcsapatunk felhasználói élmény fejlesztési megközelítését. Használja ezt az útmutatót, hogy megtalálja a Pendo legjobb alternatíváját az Ön igényeinek megfelelően – függetlenül attól, hogy célja a részletesebb felhasználói adatok megszerzése vagy egy jobb módszer megtalálása a rendelkezésre álló adatok csapatával való megosztására.

Ahogy egyre mélyebbre merül a Pendo alternatíváinak világában, fontolja meg azokat az egyéb eszközöket is, amelyek segíthetnek a lehető legjobb termékek létrehozásában. Változtassa meg a termékmenedzsmenthez való hozzáállását a ClickUp segítségével. Regisztráljon most ingyenesen. ✨