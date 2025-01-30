A 10 legjobb Mixpanel alternatíva a termékelemzéshez 2025-ben

Az adatokon alapuló döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyelőnyben maradhasson. Ugyanígy fontos az is, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Mixpanel alternatívát.
A Mixpanel régóta népszerű választás, de az elemző eszközök folyamatosan változó környezete új és innovatív lehetőségeket kínál.
Akár jobb funkciókat, más árazási terveket, akár új perspektívát szeretne a felhasználók termékével való interakciójáról, a Mixpanel vonzó alternatívái csak egy görgetés és egy kattintásnyira vannak.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb Mixpanel alternatívát a termékelemzés minden területén. Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel az izgalmas eszközöket, amelyekkel megfejtheti a felhasználói viselkedést, javíthatja az ügyfélélményt és elősegítheti a termék sikerét. ✨?
Mit kell keresnie a Mixpanel alternatíváiban?
A megfelelő Mixpanel alternatíva megtalálása új szintre emelheti az adatok feltárását.
Íme néhány tulajdonság, amelyet figyelembe vettünk, hogy megtaláljuk a Mixpanel legjobb alternatíváit ehhez a listához:
- Rugalmasság a változó igényekhez
- Gyorsaság, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon
- Felhasználóbarát felületek, amelyeken mindenki könnyen eligazodik
- Együttműködési funkciók a zökkenőmentes csapatmunkához
- Skálázhatóság az üzleti birodalmának növekedéséhez
- Testreszabási lehetőségek a műszerfalak és jelentések személyre szabásához
- Adatbiztonsági funkciók az adatvédelem érdekében
- Megfizethető csomagok, hogy ne lépje túl a költségvetését
Szüksége lesz olyan speciális funkciókra is, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését. Ilyenek például az értékesítési csatorna funkciók, az A/B tesztelés, a felhasználói útvonal elemzése és még sok más.
A 10 legjobb Mixpanel alternatíva
Akár egy már megalapozott szervezet, akár egy virágzó SaaS startup, akár egy egyéni vállalkozó, az adatelemző eszközei döntő hatással lehetnek növekedési stratégiáira.
A Mixpanel alternatívái segítenek a nyers adatokat hasznosítható információkká alakítani, lehetővé téve vállalkozásának, hogy megalapozott döntéseket hozzon.
Vessünk bele magunkat!
1. Google Analytics
A Google Analytics egy népszerű digitális elemzési platform, amely lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy figyelemmel kísérjék felhasználói elemzéseik, online teljesítményük és egyéb adatok több aspektusát. Használja a fizetős vagy ingyenes csomagot, hogy a felhasználói viselkedésről szerzett információk alapján optimalizálja webhelyét, és így magasabb konverziós arányokat érjen el.
A Google Analytics legjobb funkciói
- Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legrelevánsabb mutatókkal és jelentésekkel a gyorsabb adat-hozzáférés és elemzés érdekében.
- Szegmentálja közönségét demográfiai adatok, viselkedés és érdeklődési körök alapján, hogy egyszerűsítse a személyre szabott marketingkampányokat.
- Hozzon létre célokat és csatornákat, hogy nyomon követhesse a konkrét tevékenységeket (pl. űrlapok beküldése vagy termékvásárlások), mérje a teljesítményt, és azonosítsa az optimalizálás lehetséges területeit.
- Kövesse nyomon a forgalmat és a teljesítményt valós idejű jelentések segítségével, hogy gyorsítsa döntéshozatali folyamatát.
A Google Analytics korlátai
- Egyes vélemények szerint az új felhasználóknak a nagy mennyiségű adat miatt meredek tanulási görbével kell szembenézniük.
- A vélemények szerint nehéz lehet kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal segítségért.
Google Analytics árak
- Google Analytics Standard: Ingyenes
- Google Analytics 360: 12 500 USD/hó
Google Analytics értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 6200 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (7600+ értékelés)
2. Amplitude
Az Amplitude Analytics egy termékintelligencia-platform, amely segít a vállalkozásoknak a vásárlói elkötelezettség javításában a vásárlói viselkedés és elemzés alapján. Ez egy átfogó elemzési platform, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a viselkedési adatok több digitális eszközön történő nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához.
Az Amplitude legjobb funkciói
- Használja az elemzési irányítópultot, hogy mélyreható betekintést nyerjen a felhasználói viselkedésbe és elkötelezettségbe.
- Javítsa az ügyfélélményt és az A/B tesztelés hatékonyságát robusztus nyomonkövetési és jelentési eszközökkel?
- Használja ki az adatgyűjtést és a viselkedéselemzést prediktív elemzéssel, hogy azonosítsa a növekedési lehetőségeket.
- Egyszerűsítse a konverziós csatornákat olyan funkciókkal, mint az egyéni események, a felhasználói szegmentálás, a csatornaelemzés, a megtartási adatok és a prediktív elemzés.
Amplitude korlátai
- Egyes felhasználók véleménye szerint a navigáció nehéz lehet, és további testreszabási lehetőségeket szeretnének.
- Egyes vélemények szerint szükség lenne egy felhasználóbarátabb felületre.
Amplitude árak
- Starter: Ingyenes
- Plusz: 61 USD/hó
- Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Amplitude értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
3. Kissmetrics
A Kissmetrics egy átfogó adatelemzési megoldás, amely eszközöket kínál a marketingstratégiák optimalizálásához. A platform ügyfélút-elemzéseket biztosít, amelyek segítségével a vállalkozások megérthetik, mi ösztönzi a felhasználók megszerzését, elkötelezettségét és megtartását.
A Kissmetrics legjobb funkciói
- Használja ki az adatvizualizációs eszközöket az ügyfelek útjának nyomon követéséhez és a felhasználói interakciók elemzéséhez.
- Elemezze az egyes ügyfélcsoportokat az idő függvényében, hogy a kohortelemzés funkció segítségével azonosítsa a trendeket.
- Használjon ügyfélkövető szoftvert, hogy elemezze a felhasználók különböző műveletek (pl. vásárlás vagy mobilalkalmazások letöltése) végrehajtásához szükséges lépéseit.
- Futtasson A/B teszteket, hogy azonosítsa a legjobb dizájnokat, elrendezéseket vagy terméküzeneteket az egyes oldalakhoz.
A Kissmetrics korlátai
- Néhány kisvállalkozás véleménye szerint az árak magasak lehetnek és nehéz őket beépíteni a költségvetésbe.
- Egyes vélemények szerint a rendelkezésre álló jelentési lehetőségek korlátozottak a hasonló elemző eszközökhöz képest.
Kissmetrics árak
- Silver: 199 USD/hó
- Gold: 499 USD/hó
- Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Kissmetrics értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)
4. Adobe Analytics
Az Adobe Analytics adatkezelési és webelemzési eszközöket kínál a digitális csatornákon történő felhasználói viselkedés nyomon követéséhez, méréséhez és elemzéséhez. A platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják digitális marketingstratégiáikat, minimalizálják a lemorzsolódást és növeljék a megtartási arányt.
Az Adobe Analytics legjobb funkciói
- Integrálja webelemző platformját más Adobe termékekkel (pl. Adobe Campaign vagy Adobe Experience Cloud) egy átfogó digitális marketing megoldás érdekében.
- Az irányítópultokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, így gyorsan hozzáférhet a legrelevánsabb adatokhoz.
- Használja az ActivityMap funkciót, hogy minden oldalhoz hőtérképet készítsen, így azonosíthatja, mely elemek vonzzák a figyelmet, és melyek nem.
- Hozzon létre SMART célokat pontos elemzések alapján, és kövesse nyomon a mérhető célokat valós idejű betekintések segítségével.
Az Adobe Analytics korlátai
- A vélemények szerint az Adobe Analytics bonyolult lehet, és megtanulása időigényes.
- Az árak kisvállalkozások vagy induló cégek számára túl drágák lehetnek.
Adobe Analytics árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Adobe Analytics értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (950+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)
5. Hotjar
A Hotjar egy all-in-one visszajelzési és elemzési szoftvercsomag, amely optimalizálja webhelyét és segít adat alapú döntéseket hozni. A Hotjar Observe a csomag legnépszerűbb Mixpanel alternatívája – párosítsa a Hotjar Ask, Hotjar Engage és Hotjar Funnels alkalmazásokkal, hogy minden szükséges eszközt megkapjon a sikerhez. ?
A Hotjar legjobb funkciói
- Azonosítsa a problémás pontokat, és szerezzen részletes képet arról, hogyan navigálnak a felhasználók a webhelyén vagy mobilalkalmazásában a munkamenet-visszajátszás és az alkalmazáson belüli felvételek segítségével.
- Szerezze be mind a négy Hotjar eszközt, hogy hőtérképeket készítsen, felvételeket elemezzen, felhasználói visszajelzéseket kapjon, felméréseket jelenítsen meg, egyénileg lépjen kapcsolatba a felhasználókkal, és javítsa értékesítési csatornáit.
- Használjon eseménykövető eszközöket az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a felhasználók bevonásának javításához és a magas lemorzsolódási arányú területek optimalizálásához.
- Tárja fel ügyfelei alkalmazáson belüli viselkedését elfogulatlan adatok segítségével, és használja azokat olyan termékfunkciók kidolgozásához, amelyeket ügyfelei imádni fognak.
A Hotjar korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint az ügyfélszolgálat gyakran hosszú várakozási idővel és korlátozott válaszokkal rendelkezik.
- Néhány felhasználó véleménye szerint problémák vannak az adat exportálásának korlátozásával (100 000 vagy annál kevesebb munkamenet rögzítése).
Hotjar árak
- HotJar Observe Basic: Ingyenes
- HotJar Observe Plus: 39 USD/hó
- HotJar Observe Business: 99 USD+/hó
- HotJar Observe Scale: 213 USD+/hó
Hotjar értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)
6. Glassbox
A Glassbox egy átfogó webes és mobil elemzési platform. Kiváló Mixpanel alternatíva azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kiemelten fontosnak tartják a robusztus biztonsági funkciókat és a részletes termékelemzési eszközöket.
A Glassbox legjobb funkciói
- Javítsa az e-kereskedelem teljesítményét az AI-alapú rögzítési funkcióval a fejlett adatelemzéshez.
- Tekintse át a felhasználói munkamenetek felvételeit, hogy azonosítsa a felhasználási eseteket, elemezze az adatokat, és végrehajtsa a célzott fejlesztésekhez szükséges változtatásokat.
- Pontosan elemezze az akvizíciót, az attribúciót, a konverziós arányokat és egyebeket a KPI-k széles skálájának segítségével.
- Védje ügyfeleit olyan biztonsági funkciókkal, mint a végpontok közötti titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a szerepkörökön alapuló jogosultságok.
A Glassbox korlátai
- Néhány felhasználó véleménye szerint a betöltési idő lassú és késleltetés tapasztalható.
- Egyes vélemények a munkamenet-tárolás megőrzésével kapcsolatos problémákról számolnak be, amely 30 napra korlátozott.
Glassbox árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Glassbox értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (550+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)
7. FullStory
A FullStory egy digitális élményelemző megoldás és fantasztikus Mixpanel alternatíva, ha extra funkciókat és támogatást keres. A platform munkamenet-rögzítést és adatokat biztosít, amelyek segítségével jobb üzleti eredményeket érhet el.
A FullStory legjobb funkciói
- Szerezzen be a FullStory által fejlesztett kiegészítőket a hiányosságok pótlására. Például az Annotate React egy nyílt forráskódú Babel plugin, amely stabil attribútumokat ad a React és a React Native számára.
- Használja ki a népszerű eszközökkel, például a Pendo, a Jira, a HelpScout és a Salesforce integrációjának előnyeit, hogy összevonja adatait.
- Használja a hatékony keresési és szűrési funkciókat, hogy akkor szerezze be a szükséges adatokat, amikor szüksége van rájuk.
- Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést több eszközön és digitális platformon átfogó elemzésekhez.
A FullStory korlátai
- Egyes felhasználói vélemények szerint a platform erőforrás-igényes lehet, és lassú betöltési idővel járhat, ha nagy forgalmú webhelyekkel dolgozik.
- Néhány ügyfél véleménye szerint további testreszabási lehetőségeket szeretnének a műszerfalak és a jelentések tekintetében.
FullStory árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
FullStory értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
8. Heap
A Heap egy webes és mobil adatelemző platform, amely biztonságos munkamenet-rögzítéssel rögzíti minden felhasználói interakciót. Használja, hogy betekintést nyerjen a vásárlói viselkedésbe, és optimalizálja digitális élményeit. ⏩
A Heap legjobb funkciói
- Szerezzen be mobil, platformok közötti adatgyűjtést, adatkezelést és elemzést elavult SDK-k nélkül.
- Próbálja ki az ingyenes verziót, hogy felfedezze a platform funkcióit, havonta akár 10 000 munkamenetet elemezzen, és eldöntse, hogy ez a Mixpanel alternatíva az Ön számára megfelelő-e.
- Élvezze a népszerű eszközökkel, mint a Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory, valamint az olyan adattárolókkal, mint a BigQuery és a Snowflake, való egyszerű integrációt.
- Optimalizálja digitális élményeit, és szerezzen részletes betekintést a felhasználói viselkedésbe manuális nyomon követés vagy címkézés nélkül.
A Heap korlátai
- Egyes vélemények szerint a felhasználói felület zavaros vagy túlterhelő lehet azok számára, akiknek korlátozott adatelemzési tapasztalatuk van.
- Néhány felhasználó véleménye szerint az adatfeldolgozás lassú és problémák vannak az adatok pontosságával.
Heap árak
- Ingyenes
- Növekedés: 3600 USD+/év
- Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Heap értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)
9. Contentsquare
A Contentsquare egy élményelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes adatok alapján digitális eszközökön keresztül emberi élményeket nyújtsanak. Szerezzen viselkedési mutatókat az ügyfelek interakcióiból és szándékaiból a felhasználói út minden lépésében.
A Contentsquare legjobb funkciói
- Állítson be egyéni értesítéseket, hogy valós időben kapjon frissítéseket a kritikus információkról és eseményekről, és így növelje a felhasználói elkötelezettséget.
- Elemezze a kattintásokat, görgetéseket, egérmozgásokat és egyebeket, hogy javítsa az elkötelezettséget és a konverziókat.
- Használja ki az AI erejét, hogy könnyen érthető vizuális jelentések és betekintések segítségével azonosítsa a lehetőségeket.
- Szerezzen korán információt az ügyfélút során felmerülő problémákról, hogy még azelőtt cselekedhessen, hogy azok hatással lennének a bevételeire.
A Contentsquare korlátai
- Egyes felhasználói vélemények alkalmi hibákat és hibaüzeneteket említenek, amelyek hatással lehetnek a termelékenységre.
- Néhány felhasználó visszajelzései szerint a nagy adatállományok betöltése lassú.
Contentsquare árak
- Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Contentsquare értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)
10. Smartlook
A Smartlook egy fejlett elemző eszköz, amely valós idejű betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe és élménybe. Ismerje meg, hogyan viszonyulnak a felhasználók termékeihez, és azonosítsa a vevői élmény javítására alkalmas területeket.
A Smartlook legjobb funkciói
- Optimalizálja digitális élményét a munkamenet-felvételekből és hőtérképekből gyűjtött adatokkal.
- Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést az értékesítési csatornán keresztül, hogy megszerezze a konverziók javításához szükséges információkat.
- Használja ki a fejlett szűrési lehetőségeket, mint például a hely, eszköz és viselkedés szerinti szegmentálás, hogy megszerezze a szükséges adatokat az eredményesség növeléséhez.
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Analytics, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.
A Smartlook korlátai
- Egyes felhasználók zavarodottságot jelentenek a „Free Plan” (Ingyenes csomag) kapcsán, amely egy 14 napos ingyenes próbaidőszak, amely nem tartalmazza a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.
- Néhány felhasználó véleménye szerint a felhasználói felületen nehéz navigálni, és további testreszabási lehetőségekre van szükség.
Smartlook árak
- Ingyenes csomag: Ingyenes
- Pro csomag: 55 USD/hó
- Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Smartlook értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
További eszközök termékfejlesztő csapatok számára
Ezek a Mixpanel alternatívák minden igényét kielégítik (és még többet is) az eseményalapú elemzések terén. Az olyan termékkezelő eszközökkel való integráció, mint a ClickUp, segít jobban megérteni a felhasználók termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos elkötelezettségét, így megadva Önnek a sikerhez szükséges előnyt. ? ?
ClickUp
A ClickUp for Product Teams egy átfogó projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Vizuális projektmenedzsment szoftverünkkel egyszerűen egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt.
A ClickUp felhasználói több ezer eszközhöz, sablonhoz és funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyek előnyt biztosítanak Önnek. A termékcsapatok számára legnépszerűbb sablonjaink között szerepelnek a következők:
- A ClickUp Analytics Report Template segít csapatának a teljes adatkészletek vizualizálásában és a KPI-k nyomon követésében egyszerű grafikonok és táblázatok segítségével.
- A ClickUp adatelemzési jelentés sablon, amely új szintre emelheti vállalkozását – hasznosítható betekintést nyújtva azzal, hogy segít csapatának gyorsan és pontosan elemezni az adatokat.
A termékfejlesztési tervektől és projektmenedzsment sablonoktól a brainstorming és döntéshozatali sablonokig, a ClickUp minden alkalomra kínál sablont. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Több ezer projekt- és termékmenedzsment eszköz, amelyek hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a termékelemzést.
- Használja a ClickUp Automations szolgáltatást egyedi triggerek és műveletek létrehozásához, így számos feladatot automatizálhat.
- Hagyja, hogy a ClickUp AI összefoglalja a találkozók jegyzetét, vázlatokat készítsen, e-maileket fogalmazzon meg és nyomon kövesse a projektek előrehaladását.
- Integrálja több mint 1000 népszerű platformmal, mint például a Salesforce, Slack, Asana, Jira és még sok más. Ha hiányzik egy eszköz, amelyet szeretne összekapcsolni, akkor a Zapier és a ClickUp API segítségével létrehozhat egyet.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor megismerkednek a ClickUp funkcióival (de ez ingyenes oktatóanyagokkal megoldható).
- A vélemények szerint a felhasználók túl sok értesítést és emlékeztetőt kaphatnak az alapértelmezett beállítások mellett.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)
Keverje össze!
Az analitika erejének kihasználása elengedhetetlen a virágzó üzleti tevékenységhez egy adatvezérelt környezetben. Listánk minden Mixpanel alternatívája egyedi funkciókat és előnyöket kínál, amelyek segítenek Önnek ebben.
A legfontosabb, hogy olyan megoldást találjon, amely megfelel az üzleti igényeinek, így versenyelőnyben maradhat.
A ClickUp segítségével csapatai robusztus projekt- és termékmenedzsment képességekkel rendelkezhetnek, miközben Ön mérlegeli a lehetőségeket. A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a vezető elemző eszközökkel, így mélyebb betekintést nyerhet a felhasználói elkötelezettségbe.
A ClickUp az Ön ideális megoldása, amely forradalmasítja a termékcsapatok együttműködését és az adatok elemzését. Tegye meg a következő lépést az elemzési tevékenységek fejlesztése érdekében – regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ? ?