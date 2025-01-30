A 10 legjobb Mixpanel alternatíva a termékelemzéshez 2025-ben

Az adatokon alapuló döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyelőnyben maradhasson. Ugyanígy fontos az is, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Mixpanel alternatívát.

A Mixpanel régóta népszerű választás, de az elemző eszközök folyamatosan változó környezete új és innovatív lehetőségeket kínál.

Akár jobb funkciókat, más árazási terveket, akár új perspektívát szeretne a felhasználók termékével való interakciójáról, a Mixpanel vonzó alternatívái csak egy görgetés és egy kattintásnyira vannak.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Mixpanel alternatívát a termékelemzés minden területén. Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel az izgalmas eszközöket, amelyekkel megfejtheti a felhasználói viselkedést, javíthatja az ügyfélélményt és elősegítheti a termék sikerét. ✨?

Mit kell keresnie a Mixpanel alternatíváiban?

A megfelelő Mixpanel alternatíva megtalálása új szintre emelheti az adatok feltárását.

Íme néhány tulajdonság, amelyet figyelembe vettünk, hogy megtaláljuk a Mixpanel legjobb alternatíváit ehhez a listához:

Rugalmasság a változó igényekhez

Gyorsaság, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon

Felhasználóbarát felületek, amelyeken mindenki könnyen eligazodik

Együttműködési funkciók a zökkenőmentes csapatmunkához

Skálázhatóság az üzleti birodalmának növekedéséhez

Testreszabási lehetőségek a műszerfalak és jelentések személyre szabásához

Adatbiztonsági funkciók az adatvédelem érdekében

Megfizethető csomagok, hogy ne lépje túl a költségvetését

Szüksége lesz olyan speciális funkciókra is, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését. Ilyenek például az értékesítési csatorna funkciók, az A/B tesztelés, a felhasználói útvonal elemzése és még sok más.

A 10 legjobb Mixpanel alternatíva

Akár egy már megalapozott szervezet, akár egy virágzó SaaS startup, akár egy egyéni vállalkozó, az adatelemző eszközei döntő hatással lehetnek növekedési stratégiáira.

A Mixpanel alternatívái segítenek a nyers adatokat hasznosítható információkká alakítani, lehetővé téve vállalkozásának, hogy megalapozott döntéseket hozzon.

Vessünk bele magunkat!

1. Google Analytics

a Google Analytics segítségével

A Google Analytics egy népszerű digitális elemzési platform, amely lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy figyelemmel kísérjék felhasználói elemzéseik, online teljesítményük és egyéb adatok több aspektusát. Használja a fizetős vagy ingyenes csomagot, hogy a felhasználói viselkedésről szerzett információk alapján optimalizálja webhelyét, és így magasabb konverziós arányokat érjen el.

A Google Analytics legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legrelevánsabb mutatókkal és jelentésekkel a gyorsabb adat-hozzáférés és elemzés érdekében.

Szegmentálja közönségét demográfiai adatok, viselkedés és érdeklődési körök alapján, hogy egyszerűsítse a személyre szabott marketingkampányokat.

Hozzon létre célokat és csatornákat, hogy nyomon követhesse a konkrét tevékenységeket (pl. űrlapok beküldése vagy termékvásárlások), mérje a teljesítményt, és azonosítsa az optimalizálás lehetséges területeit.

Kövesse nyomon a forgalmat és a teljesítményt valós idejű jelentések segítségével, hogy gyorsítsa döntéshozatali folyamatát

A Google Analytics korlátai

Egyes vélemények szerint az új felhasználóknak a nagy mennyiségű adat miatt meredek tanulási görbével kell szembenézniük.

A vélemények szerint nehéz lehet kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal segítségért.

Google Analytics árak

Google Analytics Standard: Ingyenes

Google Analytics 360: 12 500 USD/hó

Google Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 6200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7600+ értékelés)

2. Amplitude

via Amplitude

Az Amplitude Analytics egy termékintelligencia-platform, amely segít a vállalkozásoknak a vásárlói elkötelezettség javításában a vásárlói viselkedés és elemzés alapján. Ez egy átfogó elemzési platform, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a viselkedési adatok több digitális eszközön történő nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához.

Az Amplitude legjobb funkciói

Használja az elemzési irányítópultot, hogy mélyreható betekintést nyerjen a felhasználói viselkedésbe és elkötelezettségbe.

Javítsa az ügyfélélményt és az A/B tesztelés hatékonyságát robusztus nyomonkövetési és jelentési eszközökkel

Használja ki az adatgyűjtést és a viselkedéselemzést prediktív elemzéssel, hogy azonosítsa a növekedési lehetőségeket.

Egyszerűsítse a konverziós csatornákat olyan funkciókkal, mint az egyéni események, a felhasználói szegmentálás, a csatornaelemzés, a megtartási adatok és a prediktív elemzés.

Amplitude korlátai

Egyes felhasználók véleménye szerint a navigáció nehéz lehet, és további testreszabási lehetőségeket szeretnének.

Egyes vélemények szerint szükség lenne egy felhasználóbarátabb felületre.

Amplitude árak

Starter: Ingyenes

Plusz: 61 USD/hó

Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Amplitude értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

3. Kissmetrics

via Kissmetrics

A Kissmetrics egy átfogó adatelemzési megoldás, amely eszközöket kínál a marketingstratégiák optimalizálásához. A platform ügyfélút-elemzéseket biztosít, amelyek segítségével a vállalkozások megérthetik, mi ösztönzi a felhasználók megszerzését, elkötelezettségét és megtartását.

A Kissmetrics legjobb funkciói

Használja ki az adatvizualizációs eszközöket az ügyfelek útjának nyomon követéséhez és a felhasználói interakciók elemzéséhez.

Elemezze az egyes ügyfélcsoportokat az idő függvényében, hogy a kohortelemzés funkció segítségével azonosítsa a trendeket.

Használjon ügyfélkövető szoftvert , hogy elemezze a felhasználók különböző műveletek (pl. vásárlás vagy mobilalkalmazások letöltése) végrehajtásához szükséges lépéseit.

Futtasson A/B teszteket, hogy azonosítsa a legjobb dizájnokat, elrendezéseket vagy terméküzeneteket az egyes oldalakhoz.

A Kissmetrics korlátai

Néhány kisvállalkozás véleménye szerint az árak magasak lehetnek és nehéz őket beépíteni a költségvetésbe.

Egyes vélemények szerint a rendelkezésre álló jelentési lehetőségek korlátozottak a hasonló elemző eszközökhöz képest.

Kissmetrics árak

Silver: 199 USD/hó

Gold: 499 USD/hó

Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissmetrics értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

4. Adobe Analytics

az Adobe Analytics segítségével

Az Adobe Analytics adatkezelési és webelemzési eszközöket kínál a digitális csatornákon történő felhasználói viselkedés nyomon követéséhez, méréséhez és elemzéséhez. A platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják digitális marketingstratégiáikat, minimalizálják a lemorzsolódást és növeljék a megtartási arányt.

Az Adobe Analytics legjobb funkciói

Integrálja webelemző platformját más Adobe termékekkel (pl. Adobe Campaign vagy Adobe Experience Cloud) egy átfogó digitális marketing megoldás érdekében.

Az irányítópultokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, így gyorsan hozzáférhet a legrelevánsabb adatokhoz.

Használja az ActivityMap funkciót, hogy minden oldalhoz hőtérképet készítsen, így azonosíthatja, mely elemek vonzzák a figyelmet, és melyek nem.

Hozzon létre SMART célokat pontos elemzések alapján, és kövesse nyomon a mérhető célokat valós idejű betekintések segítségével.

Az Adobe Analytics korlátai

A vélemények szerint az Adobe Analytics bonyolult lehet, és megtanulása időigényes.

Az árak kisvállalkozások vagy induló cégek számára túl drágák lehetnek.

Adobe Analytics árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Analytics értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (950+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. Hotjar

via Hotjar

A Hotjar egy all-in-one visszajelzési és elemzési szoftvercsomag, amely optimalizálja webhelyét és segít adat alapú döntéseket hozni. A Hotjar Observe a csomag legnépszerűbb Mixpanel alternatívája – párosítsa a Hotjar Ask, Hotjar Engage és Hotjar Funnels alkalmazásokkal, hogy minden szükséges eszközt megkapjon a sikerhez. ?

A Hotjar legjobb funkciói

Azonosítsa a problémás pontokat, és szerezzen részletes képet arról, hogyan navigálnak a felhasználók a webhelyén vagy mobilalkalmazásában a munkamenet-visszajátszás és az alkalmazáson belüli felvételek segítségével.

Szerezze be mind a négy Hotjar eszközt, hogy hőtérképeket készítsen, felvételeket elemezzen, felhasználói visszajelzéseket kapjon, felméréseket jelenítsen meg, egyénileg lépjen kapcsolatba a felhasználókkal, és javítsa értékesítési csatornáit.

Használjon eseménykövető eszközöket az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a felhasználók bevonásának javításához és a magas lemorzsolódási arányú területek optimalizálásához.

Tárja fel ügyfelei alkalmazáson belüli viselkedését elfogulatlan adatok segítségével, és használja azokat olyan termékfunkciók kidolgozásához, amelyeket ügyfelei imádni fognak.

A Hotjar korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint az ügyfélszolgálat gyakran hosszú várakozási idővel és korlátozott válaszokkal rendelkezik.

Néhány felhasználó véleménye szerint problémák vannak az adat exportálásának korlátozásával (100 000 vagy annál kevesebb munkamenet rögzítése).

Hotjar árak

HotJar Observe Basic: Ingyenes

HotJar Observe Plus: 39 USD/hó

HotJar Observe Business: 99 USD+/hó

HotJar Observe Scale: 213 USD+/hó

Hotjar értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

6. Glassbox

via Glassbox

A Glassbox egy átfogó webes és mobil elemzési platform. Kiváló Mixpanel alternatíva azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kiemelten fontosnak tartják a robusztus biztonsági funkciókat és a részletes termékelemzési eszközöket.

A Glassbox legjobb funkciói

Javítsa az e-kereskedelem teljesítményét az AI-alapú rögzítési funkcióval a fejlett adatelemzéshez.

Tekintse át a felhasználói munkamenetek felvételeit, hogy azonosítsa a felhasználási eseteket, elemezze az adatokat, és végrehajtsa a célzott fejlesztésekhez szükséges változtatásokat.

Pontosan elemezze az akvizíciót, az attribúciót, a konverziós arányokat és egyebeket a KPI-k széles skálájának segítségével.

Védje ügyfeleit olyan biztonsági funkciókkal, mint a végpontok közötti titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a szerepkörökön alapuló jogosultságok.

A Glassbox korlátai

Néhány felhasználó véleménye szerint a betöltési idő lassú és késleltetés tapasztalható.

Egyes vélemények a munkamenet-tárolás megőrzésével kapcsolatos problémákról számolnak be, amely 30 napra korlátozott.

Glassbox árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Glassbox értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

7. FullStory

via FullStory

A FullStory egy digitális élményelemző megoldás és fantasztikus Mixpanel alternatíva, ha extra funkciókat és támogatást keres. A platform munkamenet-rögzítést és adatokat biztosít, amelyek segítségével jobb üzleti eredményeket érhet el.

A FullStory legjobb funkciói

Szerezzen be a FullStory által fejlesztett kiegészítőket a hiányosságok pótlására. Például az Annotate React egy nyílt forráskódú Babel plugin, amely stabil attribútumokat ad a React és a React Native számára.

Használja ki a népszerű eszközökkel, például a Pendo, a Jira, a HelpScout és a Salesforce integrációjának előnyeit, hogy összevonja adatait.

Használja a hatékony keresési és szűrési funkciókat, hogy akkor szerezze be a szükséges adatokat, amikor szüksége van rájuk.

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést több eszközön és digitális platformon átfogó elemzésekhez.

A FullStory korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint a platform erőforrás-igényes lehet, és lassú betöltési idővel járhat, ha nagy forgalmú webhelyekkel dolgozik.

Néhány ügyfél véleménye szerint további testreszabási lehetőségeket szeretnének a műszerfalak és a jelentések tekintetében.

FullStory árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FullStory értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

8. Heap

via Heap

A Heap egy webes és mobil adatelemző platform, amely biztonságos munkamenet-rögzítéssel rögzíti minden felhasználói interakciót. Használja, hogy betekintést nyerjen a vásárlói viselkedésbe, és optimalizálja digitális élményeit. ⏩

A Heap legjobb funkciói

Szerezzen be mobil, platformok közötti adatgyűjtést, adatkezelést és elemzést elavult SDK-k nélkül.

Próbálja ki az ingyenes verziót, hogy felfedezze a platform funkcióit, havonta akár 10 000 munkamenetet elemezzen, és eldöntse, hogy ez a Mixpanel alternatíva az Ön számára megfelelő-e.

Élvezze a népszerű eszközökkel, mint a Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory, valamint az olyan adattárolókkal, mint a BigQuery és a Snowflake, való egyszerű integrációt.

Optimalizálja digitális élményeit, és szerezzen részletes betekintést a felhasználói viselkedésbe manuális nyomon követés vagy címkézés nélkül.

A Heap korlátai

Egyes vélemények szerint a felhasználói felület zavaros vagy túlterhelő lehet azok számára, akiknek korlátozott adatelemzési tapasztalatuk van.

Néhány felhasználó véleménye szerint az adatfeldolgozás lassú és problémák vannak az adatok pontosságával.

Heap árak

Ingyenes

Növekedés: 3600 USD+/év

Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Heap értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Contentsquare

via Contentsquare

A Contentsquare egy élményelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes adatok alapján digitális eszközökön keresztül emberi élményeket nyújtsanak. Szerezzen viselkedési mutatókat az ügyfelek interakcióiból és szándékaiból a felhasználói út minden lépésében.

A Contentsquare legjobb funkciói

Állítson be egyéni értesítéseket, hogy valós időben kapjon frissítéseket a kritikus információkról és eseményekről, és így növelje a felhasználói elkötelezettséget.

Elemezze a kattintásokat, görgetéseket, egérmozgásokat és egyebeket, hogy javítsa az elkötelezettséget és a konverziókat.

Használja ki az AI erejét, hogy könnyen érthető vizuális jelentések és betekintések segítségével azonosítsa a lehetőségeket.

Szerezzen korán információt az ügyfélút során felmerülő problémákról, hogy még azelőtt cselekedhessen, hogy azok hatással lennének a bevételeire.

A Contentsquare korlátai

Egyes felhasználói vélemények alkalmi hibákat és hibaüzeneteket említenek, amelyek hatással lehetnek a termelékenységre.

Néhány felhasználó visszajelzései szerint a nagy adatállományok betöltése lassú.

Contentsquare árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Contentsquare értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

10. Smartlook

via Smartlook

A Smartlook egy fejlett elemző eszköz, amely valós idejű betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe és élménybe. Ismerje meg, hogyan viszonyulnak a felhasználók termékeihez, és azonosítsa a vevői élmény javítására alkalmas területeket.

A Smartlook legjobb funkciói

Optimalizálja digitális élményét a munkamenet-felvételekből és hőtérképekből gyűjtött adatokkal.

Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést az értékesítési csatornán keresztül, hogy megszerezze a konverziók javításához szükséges információkat.

Használja ki a fejlett szűrési lehetőségeket, mint például a hely, eszköz és viselkedés szerinti szegmentálás, hogy megszerezze a szükséges adatokat az eredményesség növeléséhez.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Analytics, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

A Smartlook korlátai

Egyes felhasználók zavarodottságot jelentenek a „Free Plan” (Ingyenes csomag) kapcsán, amely egy 14 napos ingyenes próbaidőszak, amely nem tartalmazza a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.

Néhány felhasználó véleménye szerint a felhasználói felületen nehéz navigálni, és további testreszabási lehetőségekre van szükség.

Smartlook árak

Ingyenes csomag : Ingyenes

Pro csomag: 55 USD/hó

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartlook értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Ezek a Mixpanel alternatívák minden igényét kielégítik (és még többet is) az eseményalapú elemzések terén. Az olyan termékkezelő eszközökkel való integráció, mint a ClickUp, segít jobban megérteni a felhasználók termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos elkötelezettségét, így megadva Önnek a sikerhez szükséges előnyt. ? ?

Használja a ClickUp AI parancsait, hogy pillanatok alatt elkészíthesse a termékigény-dokumentumokat (PDR-eket).

A ClickUp for Product Teams egy átfogó projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Vizuális projektmenedzsment szoftverünkkel egyszerűen egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt.

A ClickUp felhasználói több ezer eszközhöz, sablonhoz és funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyek előnyt biztosítanak Önnek. A termékcsapatok számára legnépszerűbb sablonjaink között szerepelnek a következők:

ClickUp Analytics Report Template segít csapatának a teljes adatkészletek vizualizálásában és a KPI-k nyomon követésében egyszerű grafikonok és táblázatok segítségével.

ClickUp adatelemzési jelentés sablon , amely új szintre emelheti vállalkozását – hasznosítható betekintést nyújtva azzal, hogy segít csapatának gyorsan és pontosan elemezni az adatokat.

A termékfejlesztési tervektől és projektmenedzsment sablonoktól a brainstorming és döntéshozatali sablonokig, a ClickUp minden alkalomra kínál sablont. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Több ezer projekt- és termékmenedzsment eszköz , amelyek hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a termékelemzést.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást egyedi triggerek és műveletek létrehozásához, így számos feladatot automatizálhat.

Hagyja, hogy a ClickUp AI összefoglalja a találkozók jegyzetét, vázlatokat készítsen, e-maileket fogalmazzon meg és nyomon kövesse a projektek előrehaladását.

Integrálja több mint 1000 népszerű platformmal, mint például a Salesforce, Slack, Asana, Jira és még sok más. Ha hiányzik egy eszköz, amelyet szeretne összekapcsolni, akkor a Zapier és a ClickUp API segítségével létrehozhat egyet.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor megismerkednek a ClickUp funkcióival (de ez ingyenes oktatóanyagokkal megoldható).

A vélemények szerint a felhasználók túl sok értesítést és emlékeztetőt kaphatnak az alapértelmezett beállítások mellett.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Keverje össze!

Az analitika erejének kihasználása elengedhetetlen a virágzó üzleti tevékenységhez egy adatvezérelt környezetben. Listánk minden Mixpanel alternatívája egyedi funkciókat és előnyöket kínál, amelyek segítenek Önnek ebben.

A legfontosabb, hogy olyan megoldást találjon, amely megfelel az üzleti igényeinek, így versenyelőnyben maradhat.

A ClickUp segítségével csapatai robusztus projekt- és termékmenedzsment képességekkel rendelkezhetnek, miközben Ön mérlegeli a lehetőségeket. A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a vezető elemző eszközökkel, így mélyebb betekintést nyerhet a felhasználói elkötelezettségbe.

A ClickUp az Ön ideális megoldása, amely forradalmasítja a termékcsapatok együttműködését és az adatok elemzését. Tegye meg a következő lépést az elemzési tevékenységek fejlesztése érdekében – regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ? ?