A 10 legjobb Mixpanel alternatíva a termékelemzéshez 2025-ben

A 10 legjobb Mixpanel alternatíva a termékelemzéshez 2025-ben

2025. január 30.

Az adatokon alapuló döntéshozatal elengedhetetlen ahhoz, hogy versenyelőnyben maradhasson. Ugyanígy fontos az is, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Mixpanel alternatívát.

A Mixpanel régóta népszerű választás, de az elemző eszközök folyamatosan változó környezete új és innovatív lehetőségeket kínál.

Akár jobb funkciókat, más árazási terveket, akár új perspektívát szeretne a felhasználók termékével való interakciójáról, a Mixpanel vonzó alternatívái csak egy görgetés és egy kattintásnyira vannak.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb Mixpanel alternatívát a termékelemzés minden területén. Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel az izgalmas eszközöket, amelyekkel megfejtheti a felhasználói viselkedést, javíthatja az ügyfélélményt és elősegítheti a termék sikerét. ✨?

Mit kell keresnie a Mixpanel alternatíváiban?

A megfelelő Mixpanel alternatíva megtalálása új szintre emelheti az adatok feltárását.

Íme néhány tulajdonság, amelyet figyelembe vettünk, hogy megtaláljuk a Mixpanel legjobb alternatíváit ehhez a listához:

  • Rugalmasság a változó igényekhez
  • Gyorsaság, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon
  • Felhasználóbarát felületek, amelyeken mindenki könnyen eligazodik
  • Együttműködési funkciók a zökkenőmentes csapatmunkához
  • Skálázhatóság az üzleti birodalmának növekedéséhez
  • Testreszabási lehetőségek a műszerfalak és jelentések személyre szabásához
  • Adatbiztonsági funkciók az adatvédelem érdekében
  • Megfizethető csomagok, hogy ne lépje túl a költségvetését

Szüksége lesz olyan speciális funkciókra is, amelyek elősegítik vállalkozása növekedését. Ilyenek például az értékesítési csatorna funkciók, az A/B tesztelés, a felhasználói útvonal elemzése és még sok más.

A 10 legjobb Mixpanel alternatíva

Akár egy már megalapozott szervezet, akár egy virágzó SaaS startup, akár egy egyéni vállalkozó, az adatelemző eszközei döntő hatással lehetnek növekedési stratégiáira.

A Mixpanel alternatívái segítenek a nyers adatokat hasznosítható információkká alakítani, lehetővé téve vállalkozásának, hogy megalapozott döntéseket hozzon.

Vessünk bele magunkat!

1. Google Analytics

Mixpanel alternatívák: Közönségáttekintés a Google Analyticsben
a Google Analytics segítségével

A Google Analytics egy népszerű digitális elemzési platform, amely lehetővé teszi a webhelytulajdonosok számára, hogy figyelemmel kísérjék felhasználói elemzéseik, online teljesítményük és egyéb adatok több aspektusát. Használja a fizetős vagy ingyenes csomagot, hogy a felhasználói viselkedésről szerzett információk alapján optimalizálja webhelyét, és így magasabb konverziós arányokat érjen el.

A Google Analytics legjobb funkciói

  • Hozzon létre egyedi irányítópultokat a legrelevánsabb mutatókkal és jelentésekkel a gyorsabb adat-hozzáférés és elemzés érdekében.
  • Szegmentálja közönségét demográfiai adatok, viselkedés és érdeklődési körök alapján, hogy egyszerűsítse a személyre szabott marketingkampányokat.
  • Hozzon létre célokat és csatornákat, hogy nyomon követhesse a konkrét tevékenységeket (pl. űrlapok beküldése vagy termékvásárlások), mérje a teljesítményt, és azonosítsa az optimalizálás lehetséges területeit.
  • Kövesse nyomon a forgalmat és a teljesítményt valós idejű jelentések segítségével, hogy gyorsítsa döntéshozatali folyamatát.

A Google Analytics korlátai

  • Egyes vélemények szerint az új felhasználóknak a nagy mennyiségű adat miatt meredek tanulási görbével kell szembenézniük.
  • A vélemények szerint nehéz lehet kapcsolatba lépni az ügyfélszolgálattal segítségért.

Google Analytics árak

  • Google Analytics Standard: Ingyenes
  • Google Analytics 360: 12 500 USD/hó

Google Analytics értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 6200 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (7600+ értékelés)

2. Amplitude

Mixpanel alternatívák: Amplitude irányítópultja
via Amplitude

Az Amplitude Analytics egy termékintelligencia-platform, amely segít a vállalkozásoknak a vásárlói elkötelezettség javításában a vásárlói viselkedés és elemzés alapján. Ez egy átfogó elemzési platform, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik a viselkedési adatok több digitális eszközön történő nyomon követéséhez és a termékélmény optimalizálásához.

Az Amplitude legjobb funkciói

  • Használja az elemzési irányítópultot, hogy mélyreható betekintést nyerjen a felhasználói viselkedésbe és elkötelezettségbe.
  • Javítsa az ügyfélélményt és az A/B tesztelés hatékonyságát robusztus nyomonkövetési és jelentési eszközökkel?
  • Használja ki az adatgyűjtést és a viselkedéselemzést prediktív elemzéssel, hogy azonosítsa a növekedési lehetőségeket.
  • Egyszerűsítse a konverziós csatornákat olyan funkciókkal, mint az egyéni események, a felhasználói szegmentálás, a csatornaelemzés, a megtartási adatok és a prediktív elemzés.

Amplitude korlátai

  • Egyes felhasználók véleménye szerint a navigáció nehéz lehet, és további testreszabási lehetőségeket szeretnének.
  • Egyes vélemények szerint szükség lenne egy felhasználóbarátabb felületre.

Amplitude árak

  • Starter: Ingyenes
  • Plusz: 61 USD/hó
  • Növekedés: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Amplitude értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

3. Kissmetrics

Mixpanel alternatívák: Kissmetrics Metrics view
via Kissmetrics

A Kissmetrics egy átfogó adatelemzési megoldás, amely eszközöket kínál a marketingstratégiák optimalizálásához. A platform ügyfélút-elemzéseket biztosít, amelyek segítségével a vállalkozások megérthetik, mi ösztönzi a felhasználók megszerzését, elkötelezettségét és megtartását.

A Kissmetrics legjobb funkciói

  • Használja ki az adatvizualizációs eszközöket az ügyfelek útjának nyomon követéséhez és a felhasználói interakciók elemzéséhez.
  • Elemezze az egyes ügyfélcsoportokat az idő függvényében, hogy a kohortelemzés funkció segítségével azonosítsa a trendeket.
  • Használjon ügyfélkövető szoftvert, hogy elemezze a felhasználók különböző műveletek (pl. vásárlás vagy mobilalkalmazások letöltése) végrehajtásához szükséges lépéseit.
  • Futtasson A/B teszteket, hogy azonosítsa a legjobb dizájnokat, elrendezéseket vagy terméküzeneteket az egyes oldalakhoz.

A Kissmetrics korlátai

  • Néhány kisvállalkozás véleménye szerint az árak magasak lehetnek és nehéz őket beépíteni a költségvetésbe.
  • Egyes vélemények szerint a rendelkezésre álló jelentési lehetőségek korlátozottak a hasonló elemző eszközökhöz képest.

Kissmetrics árak

  • Silver: 199 USD/hó
  • Gold: 499 USD/hó
  • Platinum: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Kissmetrics értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (150+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (10+ értékelés)

4. Adobe Analytics

Mixpanel alternatívák: egérmutatóval a grafikon felett az Adobe Analytics programban
az Adobe Analytics segítségével

Az Adobe Analytics adatkezelési és webelemzési eszközöket kínál a digitális csatornákon történő felhasználói viselkedés nyomon követéséhez, méréséhez és elemzéséhez. A platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy optimalizálják digitális marketingstratégiáikat, minimalizálják a lemorzsolódást és növeljék a megtartási arányt.

Az Adobe Analytics legjobb funkciói

  • Integrálja webelemző platformját más Adobe termékekkel (pl. Adobe Campaign vagy Adobe Experience Cloud) egy átfogó digitális marketing megoldás érdekében.
  • Az irányítópultokat az Ön egyedi igényeihez igazíthatja, így gyorsan hozzáférhet a legrelevánsabb adatokhoz.
  • Használja az ActivityMap funkciót, hogy minden oldalhoz hőtérképet készítsen, így azonosíthatja, mely elemek vonzzák a figyelmet, és melyek nem.
  • Hozzon létre SMART célokat pontos elemzések alapján, és kövesse nyomon a mérhető célokat valós idejű betekintések segítségével.

Az Adobe Analytics korlátai

  • A vélemények szerint az Adobe Analytics bonyolult lehet, és megtanulása időigényes.
  • Az árak kisvállalkozások vagy induló cégek számára túl drágák lehetnek.

Adobe Analytics árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Adobe Analytics értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (950+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

5. Hotjar

A Hotjar statisztikai szűrőinek funkciói
via Hotjar

A Hotjar egy all-in-one visszajelzési és elemzési szoftvercsomag, amely optimalizálja webhelyét és segít adat alapú döntéseket hozni. A Hotjar Observe a csomag legnépszerűbb Mixpanel alternatívája – párosítsa a Hotjar Ask, Hotjar Engage és Hotjar Funnels alkalmazásokkal, hogy minden szükséges eszközt megkapjon a sikerhez. ?

A Hotjar legjobb funkciói

  • Azonosítsa a problémás pontokat, és szerezzen részletes képet arról, hogyan navigálnak a felhasználók a webhelyén vagy mobilalkalmazásában a munkamenet-visszajátszás és az alkalmazáson belüli felvételek segítségével.
  • Szerezze be mind a négy Hotjar eszközt, hogy hőtérképeket készítsen, felvételeket elemezzen, felhasználói visszajelzéseket kapjon, felméréseket jelenítsen meg, egyénileg lépjen kapcsolatba a felhasználókkal, és javítsa értékesítési csatornáit.
  • Használjon eseménykövető eszközöket az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a felhasználók bevonásának javításához és a magas lemorzsolódási arányú területek optimalizálásához.
  • Tárja fel ügyfelei alkalmazáson belüli viselkedését elfogulatlan adatok segítségével, és használja azokat olyan termékfunkciók kidolgozásához, amelyeket ügyfelei imádni fognak.

A Hotjar korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint az ügyfélszolgálat gyakran hosszú várakozási idővel és korlátozott válaszokkal rendelkezik.
  • Néhány felhasználó véleménye szerint problémák vannak az adat exportálásának korlátozásával (100 000 vagy annál kevesebb munkamenet rögzítése).

Hotjar árak

  • HotJar Observe Basic: Ingyenes
  • HotJar Observe Plus: 39 USD/hó
  • HotJar Observe Business: 99 USD+/hó
  • HotJar Observe Scale: 213 USD+/hó

Hotjar értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

6. Glassbox

A Glassbox irányítópultja
via Glassbox

A Glassbox egy átfogó webes és mobil elemzési platform. Kiváló Mixpanel alternatíva azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kiemelten fontosnak tartják a robusztus biztonsági funkciókat és a részletes termékelemzési eszközöket.

A Glassbox legjobb funkciói

  • Javítsa az e-kereskedelem teljesítményét az AI-alapú rögzítési funkcióval a fejlett adatelemzéshez.
  • Tekintse át a felhasználói munkamenetek felvételeit, hogy azonosítsa a felhasználási eseteket, elemezze az adatokat, és végrehajtsa a célzott fejlesztésekhez szükséges változtatásokat.
  • Pontosan elemezze az akvizíciót, az attribúciót, a konverziós arányokat és egyebeket a KPI-k széles skálájának segítségével.
  • Védje ügyfeleit olyan biztonsági funkciókkal, mint a végpontok közötti titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a szerepkörökön alapuló jogosultságok.

A Glassbox korlátai

  • Néhány felhasználó véleménye szerint a betöltési idő lassú és késleltetés tapasztalható.
  • Egyes vélemények a munkamenet-tárolás megőrzésével kapcsolatos problémákról számolnak be, amely 30 napra korlátozott.

Glassbox árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Glassbox értékelések és vélemények

  • G2: 4,9/5 (550+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

7. FullStory

A FullStory irányítópultja
via FullStory

A FullStory egy digitális élményelemző megoldás és fantasztikus Mixpanel alternatíva, ha extra funkciókat és támogatást keres. A platform munkamenet-rögzítést és adatokat biztosít, amelyek segítségével jobb üzleti eredményeket érhet el.

A FullStory legjobb funkciói

  • Szerezzen be a FullStory által fejlesztett kiegészítőket a hiányosságok pótlására. Például az Annotate React egy nyílt forráskódú Babel plugin, amely stabil attribútumokat ad a React és a React Native számára.
  • Használja ki a népszerű eszközökkel, például a Pendo, a Jira, a HelpScout és a Salesforce integrációjának előnyeit, hogy összevonja adatait.
  • Használja a hatékony keresési és szűrési funkciókat, hogy akkor szerezze be a szükséges adatokat, amikor szüksége van rájuk.
  • Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést több eszközön és digitális platformon átfogó elemzésekhez.

A FullStory korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények szerint a platform erőforrás-igényes lehet, és lassú betöltési idővel járhat, ha nagy forgalmú webhelyekkel dolgozik.
  • Néhány ügyfél véleménye szerint további testreszabási lehetőségeket szeretnének a műszerfalak és a jelentések tekintetében.

FullStory árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

FullStory értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (350+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

8. Heap

A Heap-ben benyújtott regisztrációs űrlapok összefoglalása
via Heap

A Heap egy webes és mobil adatelemző platform, amely biztonságos munkamenet-rögzítéssel rögzíti minden felhasználói interakciót. Használja, hogy betekintést nyerjen a vásárlói viselkedésbe, és optimalizálja digitális élményeit. ⏩

A Heap legjobb funkciói

  • Szerezzen be mobil, platformok közötti adatgyűjtést, adatkezelést és elemzést elavult SDK-k nélkül.
  • Próbálja ki az ingyenes verziót, hogy felfedezze a platform funkcióit, havonta akár 10 000 munkamenetet elemezzen, és eldöntse, hogy ez a Mixpanel alternatíva az Ön számára megfelelő-e.
  • Élvezze a népszerű eszközökkel, mint a Zendesk, HubSpot, Salesforce, FullStory, valamint az olyan adattárolókkal, mint a BigQuery és a Snowflake, való egyszerű integrációt.
  • Optimalizálja digitális élményeit, és szerezzen részletes betekintést a felhasználói viselkedésbe manuális nyomon követés vagy címkézés nélkül.

A Heap korlátai

  • Egyes vélemények szerint a felhasználói felület zavaros vagy túlterhelő lehet azok számára, akiknek korlátozott adatelemzési tapasztalatuk van.
  • Néhány felhasználó véleménye szerint az adatfeldolgozás lassú és problémák vannak az adatok pontosságával.

Heap árak

  • Ingyenes
  • Növekedés: 3600 USD+/év
  • Pro: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • Premier: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Heap értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Contentsquare

A Contentsquare landing oldalak utazási elemzése
via Contentsquare

A Contentsquare egy élményelemző platform, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy részletes adatok alapján digitális eszközökön keresztül emberi élményeket nyújtsanak. Szerezzen viselkedési mutatókat az ügyfelek interakcióiból és szándékaiból a felhasználói út minden lépésében.

A Contentsquare legjobb funkciói

  • Állítson be egyéni értesítéseket, hogy valós időben kapjon frissítéseket a kritikus információkról és eseményekről, és így növelje a felhasználói elkötelezettséget.
  • Elemezze a kattintásokat, görgetéseket, egérmozgásokat és egyebeket, hogy javítsa az elkötelezettséget és a konverziókat.
  • Használja ki az AI erejét, hogy könnyen érthető vizuális jelentések és betekintések segítségével azonosítsa a lehetőségeket.
  • Szerezzen korán információt az ügyfélút során felmerülő problémákról, hogy még azelőtt cselekedhessen, hogy azok hatással lennének a bevételeire.

A Contentsquare korlátai

  • Egyes felhasználói vélemények alkalmi hibákat és hibaüzeneteket említenek, amelyek hatással lehetnek a termelékenységre.
  • Néhány felhasználó visszajelzései szerint a nagy adatállományok betöltése lassú.

Contentsquare árak

  • Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Contentsquare értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (100+ értékelés)

10. Smartlook

A Smartlook irányítópultja
via Smartlook

A Smartlook egy fejlett elemző eszköz, amely valós idejű betekintést nyújt a felhasználói viselkedésbe és élménybe. Ismerje meg, hogyan viszonyulnak a felhasználók termékeihez, és azonosítsa a vevői élmény javítására alkalmas területeket.

A Smartlook legjobb funkciói

  • Optimalizálja digitális élményét a munkamenet-felvételekből és hőtérképekből gyűjtött adatokkal.
  • Kövesse nyomon a felhasználói viselkedést az értékesítési csatornán keresztül, hogy megszerezze a konverziók javításához szükséges információkat.
  • Használja ki a fejlett szűrési lehetőségeket, mint például a hely, eszköz és viselkedés szerinti szegmentálás, hogy megszerezze a szükséges adatokat az eredményesség növeléséhez.
  • Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack és a Google Analytics, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

A Smartlook korlátai

  • Egyes felhasználók zavarodottságot jelentenek a „Free Plan” (Ingyenes csomag) kapcsán, amely egy 14 napos ingyenes próbaidőszak, amely nem tartalmazza a fejlett funkciókhoz való hozzáférést.
  • Néhány felhasználó véleménye szerint a felhasználói felületen nehéz navigálni, és további testreszabási lehetőségekre van szükség.

Smartlook árak

  • Ingyenes csomag: Ingyenes
  • Pro csomag: 55 USD/hó
  • Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Smartlook értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 800 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

További eszközök termékfejlesztő csapatok számára

Ezek a Mixpanel alternatívák minden igényét kielégítik (és még többet is) az eseményalapú elemzések terén. Az olyan termékkezelő eszközökkel való integráció, mint a ClickUp, segít jobban megérteni a felhasználók termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos elkötelezettségét, így megadva Önnek a sikerhez szükséges előnyt. ? ?

ClickUp

Termékigény-dokumentum írása a ClickUp AI eszközével
Használja a ClickUp AI parancsait, hogy pillanatok alatt elkészíthesse a termékigény-dokumentumokat (PDR-eket).

A ClickUp for Product Teams egy átfogó projektmenedzsment és együttműködési eszköz. Vizuális projektmenedzsment szoftverünkkel egyszerűen egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, kezelheti a feladatokat és elősegítheti a zökkenőmentes kommunikációt.

A ClickUp felhasználói több ezer eszközhöz, sablonhoz és funkcióhoz férhetnek hozzá, amelyek előnyt biztosítanak Önnek. A termékcsapatok számára legnépszerűbb sablonjaink között szerepelnek a következők:

  • A ClickUp Analytics Report Template segít csapatának a teljes adatkészletek vizualizálásában és a KPI-k nyomon követésében egyszerű grafikonok és táblázatok segítségével.
  • A ClickUp adatelemzési jelentés sablon, amely új szintre emelheti vállalkozását – hasznosítható betekintést nyújtva azzal, hogy segít csapatának gyorsan és pontosan elemezni az adatokat.

A termékfejlesztési tervektől és projektmenedzsment sablonoktól a brainstorming és döntéshozatali sablonokig, a ClickUp minden alkalomra kínál sablont. ?

A ClickUp legjobb funkciói

  • Több ezer projekt- és termékmenedzsment eszköz, amelyek hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a termékelemzést.
  • Használja a ClickUp Automations szolgáltatást egyedi triggerek és műveletek létrehozásához, így számos feladatot automatizálhat.
  • Hagyja, hogy a ClickUp AI összefoglalja a találkozók jegyzetét, vázlatokat készítsen, e-maileket fogalmazzon meg és nyomon kövesse a projektek előrehaladását.
  • Integrálja több mint 1000 népszerű platformmal, mint például a Salesforce, Slack, Asana, Jira és még sok más. Ha hiányzik egy eszköz, amelyet szeretne összekapcsolni, akkor a Zapier és a ClickUp API segítségével létrehozhat egyet.

A ClickUp korlátai

  • Egyes felhasználóknak tanulási görbe lehet, amikor megismerkednek a ClickUp funkcióival (de ez ingyenes oktatóanyagokkal megoldható).
  • A vélemények szerint a felhasználók túl sok értesítést és emlékeztetőt kaphatnak az alapértelmezett beállítások mellett.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (9100+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Keverje össze!

Az analitika erejének kihasználása elengedhetetlen a virágzó üzleti tevékenységhez egy adatvezérelt környezetben. Listánk minden Mixpanel alternatívája egyedi funkciókat és előnyöket kínál, amelyek segítenek Önnek ebben.

A legfontosabb, hogy olyan megoldást találjon, amely megfelel az üzleti igényeinek, így versenyelőnyben maradhat.

A ClickUp segítségével csapatai robusztus projekt- és termékmenedzsment képességekkel rendelkezhetnek, miközben Ön mérlegeli a lehetőségeket. A ClickUp zökkenőmentesen integrálható a vezető elemző eszközökkel, így mélyebb betekintést nyerhet a felhasználói elkötelezettségbe.

A ClickUp az Ön ideális megoldása, amely forradalmasítja a termékcsapatok együttműködését és az adatok elemzését. Tegye meg a következő lépést az elemzési tevékenységek fejlesztése érdekében – regisztráljon még ma a ClickUp-ra! ? ?

