Anyword vs. Jasper: melyik AI írási asszisztens a legjobb?

Az Anyword és a Jasper egyaránt AI-alapú szövegírási eszközök, de melyik a legjobb választás az Anyword és a Jasper összehasonlításában?

Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a kettőt, hogy kiderítsük, melyik áll az élen a tartalomgenerálás, a márka hangja és a marketingkampányok terén. Fedezze fel, melyik a jobb AI-író és marketingeszköz az Ön számára – vagy hogy esetleg a bónusz javaslatunk az ideális választás az Ön számára. 🎉

Mi az Anyword?

Az Anyword egy mesterséges intelligenciával működő írási platform, amelyet marketingvezetők és ügynökségek számára terveztek. Az eszköz nagy hangsúlyt fektet a mesterséges intelligencia segítségével történő marketingkampányok fejlesztésére, legyen szó tartalomkészítésről vagy lektorálásról.

Ez a tartalomkészítő eszköz kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyek a potenciális ügyfelek megszerzésére, a tartalommarketingre vagy a keresőmotor-optimalizálásra (SEO) szeretnének összpontosítani. 🔍

Az Anyword funkciói

Az Anyword funkciói között megtalálható egy intuitív blogszerkesztő, ahogyan az egy AI-alapú írási eszköztől elvárható. Ezen túlmenően a platform rendelkezik egy adatvezérelt szerkesztővel is, amely segít a digitális hirdetések elkészítésében, egy weboldal-szövegszerkesztővel, valamint egy szövegértelmező eszközzel, amely személyre szabottabb és a márkához relevánsabb eredményeket biztosít.

Vessünk egy közelebbi pillantást az Anyword kiemelkedő elemeire, hogy összehasonlíthassuk őket a Jasper kínálatával.

1. AI-alapú tartalomgenerálás

Az Anyword sokat kínál a marketingcsapatoknak és a SaaS-vállalatoknak az AI-alapú tartalomgenerálás terén.

Használja az Anyword adatvezérelt szerkesztő funkcióját, hogy céljait és marketingadatait felhasználva hatékonyabb marketing szövegeket készítsen. Szerezzen előrejelző teljesítménypontszámokat Facebook-hirdetéseihez, céloldalaihoz és Instagram-felirataikhoz, majd az AI-alapú javaslatok segítségével tegye őket vonzóbbá célközönsége számára.

Készíts tartalmakat az Anyword mesterséges intelligenciával működő eszközeivel!

A blogot létrehozni kívánó csapatok számára erre a célra egy speciális eszköz áll rendelkezésre. A blog varázsló segítségével nemcsak a tartalmat hozhatja létre, hanem saját kulcsszavakat is beállíthat a szöveg optimalizálása érdekében, és címjavaslatokat is kaphat. Beépített plágiumellenőrző is rendelkezésre áll, így nem kell aggódnia a szerzői jogok miatt.

2. Márka hangja

Az Anyword képes elemezni és értékelni a tartalmát a céljaihoz képest, ami megkönnyíti a célok elérését és a márka hangjának következetes fenntartását.

Személyre szabhatja tartalmát a célközönség személyiségei alapján.

Az Anywordban beállíthatod a saját márkádra vonatkozó szabályokat és tiltott kifejezéseket, és az alkalmazás egy központi márkahubban figyelemmel kíséri a tartalom hangvételét. A beépített célközönség-funkcióval pontosan meghatározhatod a közönséged személyiségét, és minden alkalommal hozzájuk szabhatod a tartalmat.

3. Marketingkampányok

A platformba beépített mesterséges intelligenciával tovább fejlesztheti, optimalizálhatja és bővítheti marketingkampányait.

Az Anyword pontszámmal értékeli a tartalmát, így megtudhatja, melyik fog valószínűleg a legjobban teljesíteni.

Ahelyett, hogy több száz szöveget tesztelne manuálisan A/B teszteléssel, használja az Anyword mesterséges intelligenciáját, hogy értékelje és ajánlja azokat a tartalmakat, amelyek valószínűleg a legjobb eredményt fogják elérni a tesztjeiben. Egy pillanat alatt láthatja, hogyan teljesít a hirdetése szövege, így okosabb döntéseket hozhat marketingkampányai tervezése és megvalósítása során.

Használja az Anywordot a kampányai optimalizálására a közösségi média szövegeken túl is. Készítsen szövegeket tartalommarketing-kampányokhoz, optimalizálja az e-mailek tárgyát, és írjon személyre szabott céloldalakat.

Anyword árak

Starter: 39 USD/hó egy felhasználó számára

Adatvezérelt : 79 USD/hó, maximum három felhasználó számára

Üzleti: 349 USD/hó áron, legfeljebb három felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Mi az a Jasper AI?

A Jasper (néha Jasper AI néven is ismert, korábban Jarvis néven) magát „mesterséges intelligenciával működő másodpilótának vállalati csapatok számára” nevezi, és mára már nem csupán mesterséges intelligenciával működő szövegíró eszköz, hanem egy teljes körű marketingplatform.

A Jasper AI mostantól AI-alapú tartalomkészítő eszközöket, adatelemzést és marketingkampány-gyorsítást is tartalmaz. 📊

A Jasper AI funkciói

Az Anywordhoz hasonlóan a Jasper AI is adatvezérelt csapatok számára lett kifejlesztve. Ez egy olyan platform, amely nemcsak néhány kattintással szövegek létrehozására használható, hanem olyan üzenetek megfogalmazására is, amelyek összhangban vannak az Ön céljaival és márkájának hangvételével.

Íme, hogyan teljesít a Jasper AI ezeken a kulcsfontosságú teljesítményterületeken.

1. AI-alapú tartalomgenerálás

A Jasper AI blog- és tartalomírási eszközként indult, és ezek a funkciók továbbra is fontos részét képezik az eszközkészletnek. Azonban mára olyan eszközzé fejlődött, amely ideális kiváló minőségű és hosszú tartalmak írásához.

Készítsen mindenféle tartalmat a Jasperrel – blogbejegyzésektől és promóciós e-mailektől az Instagram-feliratokig.

A csapatok a Jasper segítségével tartalmakat és szövegeket készíthetnek különböző célokra, például weboldalakra, blogokba, valamint közösségi médiára. A beépített dokumentumszerkesztővel szövegeket írhat, szerkeszthet és szerkeszthet.

Az opcionális SurferSEO integrációval elemezheti hosszú formátumú tartalmát a versenytársakéval összehasonlítva, és a plágiumellenőrzővel megbizonyosodhat arról, hogy szövege nem túl hasonló másokéhoz.

A Jasper AI más csatornákra szánt tartalmak létrehozására is kiváló eszköz. A legtöbb AI-alapú írási eszköz korlátozott számú sablonnal rendelkezik. Ez az eszköz azonban több mint 50 sablon közül választhat, hogy marketing e-mailek, Google hirdetési kampányok, közösségi média bejegyzések és céloldalak tartalmát megalkossa.

Használja az egy kattintással elérhető írási szerkesztőt, hogy írás közben módosítsa az írás hangvételét és javítson rajta.

2. Márka hangja

A hangnem és a márka személyiségének megőrzése a szövegekben rendkívül fontos, és a Jasper Brand Voice egyszerűsítheti ezt a folyamatot.

Tarts fenn egy tudásbázist a Jasperben, hogy megtanulja a márkád hangját.

Vezesse be a Jasper AI-t a stílusúti mutatóba, a márka identitásába, a termékadatbázisba és a vállalati weboldalra, hogy még személyre szabottabb szövegeket generálhasson. A platform ezeket az adatokat nemcsak az AI-alapú tartalomgeneráláshoz használja fel, hanem a tartalomban található ellentmondások ellenőrzéséhez is.

3. Marketingkampányok

A Jasper marketingkampányokhoz való hozzáállása lehetővé teszi, hogy egyetlen brief alapján teljes tartalomgyűjteményeket hozzon létre.

Töltsön fel egy rövid leírást, és hagyja, hogy Jasper elkészítse kampányának tartalmát.

Írj egy rövid szöveget a Jasper AI-ban, vagy tölts fel egy meglévőt, és használd ezt a kampányod tartalmának több csatornán történő terjesztéséhez. Az Instant Magic funkcióval pillanatok alatt létrehozhatsz szövegeket különböző eszközökhöz – sajtóközleményekhez, esettanulmányokhoz, TikTok-szövegekhez és e-kereskedelmi termékleírásokhoz.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a kampányok kidolgozása során a dokumentummegosztás és az állapotcímkék segítségével. Ossza meg kampányötleteit az érdekelt felekkel is, hogy a legfontosabb eszközöket még azok bevezetése előtt jóváhagyhassa.

Jasper AI árak

Alkotó: 39 USD/hó egy felhasználó számára

Csapatok: 99 USD/hó, maximum három felhasználó számára

Üzleti felhasználás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Anyword vs. Jasper AI: funkciók összehasonlítása

Az Anyword és a Jasper AI egyaránt hasznos AI-alapú írási szoftvereszközök azoknak a vállalkozóknak és tartalomíróknak, akik ötleteket, magas színvonalú tartalmakat és optimalizált szövegeket szeretnének generálni weboldalakhoz és marketingkampányokhoz.

Mindkét eszköz jól teljesít, de van-e egyértelmű győztes, ha ezeket a kulcsfontosságú funkciókat vesszük figyelembe? 🏆

1. AI-alapú tartalomgenerálás

Az Anyword és a Jasper egyaránt jól kezeli az AI-alapú tartalomkészítést. Mindkét alkalmazás rendelkezik tartalomírásra és -szerkesztésre specializált eszközökkel, valamint célra szabott tartalomírási sablonokkal, amelyek megkönnyítik a konkrét eszközökhöz tartozó szövegek létrehozását.

Az AI által generált tartalom szerkesztése mindkét platformon zökkenőmentes, így a publikálás előtt testreszabhatja a szöveget. A beépített plágiumellenőrzőknek köszönhetően nem kell külön fizetnie egy másik eszközért, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tartalma gondtalan.

2. Márka hangja

Bár az Anyword és a Jasper egyaránt nagy hangsúlyt fektet a márka hangjának megőrzésére, ez a funkció a Jasperben fejlettebbnek tűnik.

A Jasper márkaintelligenciája végig érezhető, és a márkairányelvek és a vállalati termékkatalógus feltöltésének lehetősége előnyt jelent, ha AI-t szeretne használni márkaközpontú szövegek generálásához.

3. Marketingkampányok

Az Anyword és a Jasper AI egyaránt rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek megkönnyítik a marketingkampányok létrehozását és megvalósítását.

Az Anyword kiválóan használja az adatokat a legjobb stratégiák és szövegek meghatározásához, míg a Jasper Instant Magic funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy rövid leírás alapján gyorsan létrehozzák a tartalmat. Azok a csapatok, amelyek analitikusabb megközelítést szeretnének alkalmazni kampánystratégiájukban, inkább az Anywordot részesíthetik előnyben, míg azok, akik a sebességet tartják fontosnak, a Jaspert találhatják megfelelőbbnek, ha összehasonlítják a mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket.

Anyword vs. Jasper a Redditen

Gyakran a legjobb módszer a megfelelő szoftvereszköz megtalálásához az, ha más felhasználók véleményét hallgatod meg, és ehhez a legjobb hely a Reddit. Szóval, mit gondolnak a Reddit felhasználói az Anyword és a Jasper összehasonlításáról? 🤖

Kiderült, hogy nem túl sok szó esik ezeknek a két marketing- és közösségi média AI-eszköznek az összehasonlításáról. Találtunk azonban egy szálat a Jasper alternatíváiról, amely mindkét alkalmazást jó színben tüntette fel, és kiemelte az Anyword beépített tartalomoptimalizálóját.

A Jasperrel hasonló eredményt érhet el, de ehhez szüksége lesz a SurferSEO bővítményre.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Anyword és a Jasper között

A Jasper és az Anyword összehasonlításában nincs egyértelmű győztes. De van egy izgalmas alternatívánk, amit bemutatnánk Önnek: a ClickUp.

Úgy véljük, hogy a ClickUp kiemelkedő versenyző a legjobb AI-alapú tartalomszerkesztő eszközök rangsorában. Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a ClickUp AI, a ClickUp Docs és a ClickUp Tasks, könnyű megérteni, miért választják olyan sok marketing- és vállalati csapat a ClickUp-ot kampányaikhoz.

1. ClickUp AI

Bár viszonylag új, a ClickUp AI máris nagy port kavart az AI írási eszközök világában. 🌊

A ClickUp AI az első ilyen típusú, AI-alapú asszisztensként működik. Használja ezt a mesterséges intelligencia eszközt a munkafolyamatok racionalizálására, a folyamatok egyszerűsítésére, valamint a tartalom gyors és nagy mennyiségű generálására.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp AI segítségével gyorsabban dolgozhatsz. Egy feladat, amely korábban 30 percet vett igénybe, most kevesebb mint egy perc alatt elvégezhető. Elemezd a hosszú tartalmakat, hogy pontos összefoglalót készíthess marketingjelentéseidhez, szerkeszd és javítsd a szövegeket a beépített szerkesztővel, és néhány kattintással tökéletesen formázhatod a tartalmakat.

Kérje a ClickUp AI segítségét marketing feladatokban, hogy ne csak időt takarítson meg, hanem egy kis extra kreativitást is csempésszen a folyamatba. Készítsen kiváló minőségű kampánystratégiai ötleteket, nevezze el a termék funkcióit, tervezzen marketingeseményeket, készítsen felhasználói felméréseket, és találjon ki vonzó marketing szlogeneket pillanatok alatt.

Mivel a ClickUp AI a ClickUp ökoszisztémán belül létezik, megváltoztathatja a munkamódszereidet. Villámgyorsan készíthetsz marketingkampányokat, promóciós e-maileket írhatok, marketingkampány-jelentéseket készíthetsz és pillanatok alatt tartalmi összefoglalókat állíthatsz össze. A marketingen túl a ClickUp AI minden funkcióban segítheti a munkádat, a projektmenedzsmenttől az erőforrás-tervezésig.

2. ClickUp Docs

A ClickUp nem csak egy felhasználóbarát AI írási asszisztens. Ez egy teljes funkcionalitású platform, amely egy helyen tárolja az ötleteket, írja a tartalmakat és együttműködik másokkal a ClickUp Docs segítségével. 📝

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a marketingfolyamat minden lépéséhez. Készítsen napirendet kampánymegbeszéléseihez, tervezze meg munkáját egy tartalomnaptár-sablon segítségével, ossza meg marketingjelentéseit az érdekelt felekkel, és hozzon létre egy belső wikit vagy erőforrás-könyvtárat minden tartalommal kapcsolatos információhoz.

A ClickUp Docs segítségével gyorsan áttekintheti az összes kapcsolódó aloldalt és kapcsolatot, így szervezett maradhat és munkája összefüggő maradhat.

Dolgozzon valós időben csapattagjaival és szabadúszóival, és jelölje meg őket, hogy felhívja a figyelmüket. Hagyjon megjegyzéseket, rendeljen hozzá teendőket, és alakítsa a szövegsorokat olyan végrehajtható feladatokká, amelyeket időben nyomon követhet.

Vedd fel a ClickUp Docs-ot a munkafolyamatod részévé, és egyszerűsítsd az egész marketingfolyamatot. Írj tartalmakat, tárold az ötleteidet, működj együtt másokkal, és szervezd meg az összes eszközödet egy helyen.

3. ClickUp feladatok

A ClickUp nemcsak az eszközök szervezésében és az AI használatában segít a nyertes tartalom elkészítésében, hanem kiválóan alkalmas arra is, hogy csapata a terv szerint haladjon. Használja a ClickUp Tasks funkciót, hogy mindenki felelősséget vállaljon, és könnyebben elérje kampányának céljait. ✅

A ClickUp Tasks segítségével könnyedén szervezett maradhat. Tervezzen, szervezzen és működjön együtt a projektekben a feladatkezelő szoftverünkkel, amely tökéletesen igazítható az Ön igényeihez. Használja GTD sablonjainkat és termelékenységi tippjeinket, hogy szervezett maradjon és hatékonyabban dolgozzon.

Több megbízottat is hozzáadhat, megjegyzéseket delegálhat és egyéni mezők segítségével számításokat végezhet, mindezt a ClickUp feladatokból.

A beépített kommentárszálak és több felhasználó bevonásával együttműködésen alapuló feladatkezelést valósíthat meg. A kommenteket cselekvési tételekké alakíthatja, és elkerülheti a zavart, ha megosztható képernyőfelvételeket ad hozzá, amelyeket a csapat tagjai megnézhetnek.

A nagy marketingkampányok feladatait kisebb, könnyebben megvalósítható feladatokra bontsa, amelyeket a haladás során kipipálhat. Hozzon létre feladatokat és alfeladatokat, és használja a függőségeket a struktúra kialakításához és a projektben való gyorsabb munkavégzéshez. Adjon hozzá ismétlődő feladatokat a megismételhető műveletekhez, és használja a teljes rendszert a marketingcsapat munkájának racionalizálásához.

A Jasper és az Anyword összehasonlítása nem könnyű feladat. Mindkét tartalomkészítő eszköz kínál valamit azoknak a csapatoknak, amelyek marketingtevékenységüket szeretnék bővíteni, és ennek középpontjában az adatok és az intelligencia állnak. Az Anyword valamivel több adatközpontú funkcióval rendelkezik, míg a Jasper funkciói megkönnyítik az eszközök pillanatok alatt történő létrehozását és bevezetését.

Annyi szoftvereszköz közül nem csak az Anyword és a Jasper közül lehet választani. Talán itt az ideje, hogy megfontold az egyik legjobb AI-alapú versenytársat mindkét tartalomkészítő eszközhöz, a ClickUp-ot.

Olyan funkciókkal, mint a ClickUp AI és minden szükséges projekt- és kampánykezelő eszköz, ez lehet pont az a platform, amit keres. Próbáld ki még ma ingyen a ClickUp-ot, és fedezd fel, hogyan válhat az AI-alapú motoroddá. ✨