Notion vagy Trello – melyik projektmenedzsment eszköz a jobb az Ön vállalkozásának?

Projektmenedzserként Önnek kell egyszerűsítenie a folyamatokat, nyomon követnie a feladatokat és a határidőket, valamint együttműködnie a csapatok között. A projektmenedzsment kihívást jelent, és mentális ügyességet és okos gondolkodást igényel. Mi megértjük.

Éppen ezért mindig olyan eszközöket keresel, amelyek szuperképességekkel ruháznak fel. Ebben a cikkben a Notion és a Trello két népszerű projektmenedzsment eszközt vesszük górcső alá.

De ez még nem minden! A végén egy meglepetés versenyzővel is szolgálunk.

Mi az a Notion?

Példa a Notion projekt irányítópultjának megjelenítésére

A Notion egy teljes körű projektmenedzsment szoftver, amely robusztus funkciókat kínál komplex projektek kezeléséhez.

A Notion által kínált sablonok miatt ez a szoftver kiválóan alkalmas projektmenedzsmentre. Ezek között megtalálhatók a projekttervezést felgyorsító kiterjedt projektmenedzsment sablonok, az A-Z projekttervezéshez szükséges termékütemtervek és még sok más.

A projektmenedzsment eszköz AI funkciókkal is rendelkezik, amelyek másodpercek alatt elkészítik a projektterv első vázlatát.

A Notion funkciói

A Notion 2023-ban kiadta 2.32-es verzióját, amely kiterjedtebb projektmenedzsmentet, feladatkezelést és automatizálást kínál.

Íme néhány kiemelkedő funkciója a Notionnak:

1. Projektmenedzsment sablonok

A Notion számos, különböző célokra használható sablont kínál. Néhány népszerű Notion projektmenedzsment sablonkategória: ügynökségi készletek, költségvetési sablonok, tartalom- és közösségi média naptártervezés, márkadokumentáció és még sok más.

Notion projekttervező sablon

2. Adatbázis-automatizálás

A sablonok mellett azt is kedveljük a Notionban, hogy egyedi projektmenedzsment munkafolyamatokat hozhatunk létre ismétlődő és manuális adminisztratív feladatokhoz. Például automatizálhatjuk a feladatállapotok megváltoztatását, a felmérések kiküldését, a végdátumok frissítését és az emlékeztetőket a csapatunknak.

Feladatkezelés a Notionban

3. Termékfejlesztési terv

Nincs többé szétszórt adat a különböző eszközök között. Egyetlen irányítópulton belül építheti fel és hajthatja végre a termékfejlesztési tervet.

Notion termékfejlesztési terv példa

A Notion termékfejlesztési ütemtervével egyetlen dokumentumban összekapcsolhatja üzleti céljait, termékdokumentációját, felelősségi köröket és egyéb információkat. Láthatja a projekt előrehaladását és a legfontosabb érdekelt feleket a különböző szakaszokban, ami egyszerűbbé teszi az együttműködést.

4. Integrációk

A Notion integrálható más, gyakran használt csapatmunkát és projektmenedzsmentet segítő eszközökkel is, mint például a Slack, a GitHub stb. Több mint 70 integrációval a Notion egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, és lehetővé teszi egyéni szinkronizálás beállítását a Notion API használatával.

Notion árak

A Notion négyféle éves fizetési csomagot kínál:

Ingyenes csomag

Plusz: 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 15 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

A Notion AI egy kiegészítő, amely fizetős csomagok esetén 8 dollárba kerül felhasználónként havonta.

Mi az a Trello?

Trello projektmenedzsment irányítópult példa

A Trello egy Kanban projektmenedzsment szoftver, amely egyszerűségéről és könnyű használatáról ismert.

Nulla tanulási görbével minden méretű csapatnak megfelel. A projekt minden lépését racionalizálhatja, az ötleteléstől és a csapat tagjainak bevonásától a projekt fázisokban történő elindításáig.

A jó hír, hogy létrehozhat egy teljesen új „Trello táblát”, vagy használhat egy kész sablont a projektek kezeléséhez, a feladatok nyomon követéséhez és a projekt munkafolyamatok létrehozásához.

A Trello azonban nem alkalmas komplex vagy nagyszabású projektekhez.

A Trello funkciói

Vessünk egy pillantást a Trello néhány funkciójára:

1. Testreszabható sablonok

Via Trello

A Trello több mint 100 teljesen testreszabható projektmenedzsment sablont kínál számos felhasználási esethez, például projektköltségvetéshez, felhasználói történetek feltérképezéséhez, ügyfélmunkafolyamat-kezeléshez és heti tervezéshez, valamint egyéb felhasználási esetekhez.

2. Beépített automatizálás

A Trello beépített, kódolás nélküli automatizálási eszközzel rendelkezik, a Butlerrel. Ez kezeli a monoton, projekthez kapcsolódó feladatokat, mint például a határidők nyomon követése, emlékeztető küldése, a csapat tagjainak kezelése, a találkozók napirendjének elkészítése stb.

Egyedi szabályokat és kiváltókat állíthat be a projekt munkafolyamatában végzett konkrét műveletek kezeléséhez. Például automatikusan frissítheti egy feladat állapotát „Befejezett”-re, amint a teendőlistáját kipipálta.

3. Projekt ütemterv

A Trello táblákon a Trello Gantt-diagramjaival vizualizálhatja projektje fejlesztési ütemtervét, és a feladatokat Kanban-inspirált munkafolyamatokra bonthatja.

Trello Kanban táblázat nézet

Határozza meg a mérföldköveket és a határidőket, hogy a projekt a terv szerint haladjon. Állítsa be a projekt ütemtervét Gantt-diagram segítségével, és jelölje meg a kiemelt fontosságú feladatokat a Trello kártyákon Kanban stílusban, hogy gyorsan azonosíthassa az akadályokat.

4. Trello Power-Up

A Trello több mint 200 integrációt kínál a Power-Up galériájában. A Trello kártyáidat és tábláidat több natív és külső integrációhoz is csatlakoztathatod.

Például a Trello Power-Up—Time Tracking & Reporting egy időkövető eszköz, amely automatikusan rögzíti a munkádat a Trello táblán, és részletes jelentéseket készít a projekt időtartama alatt eltöltött órákról, arról, hogy ki min dolgozott, stb.

Trello árak

A Trello négyféle éves fizetési csomagot kínál:

Ingyenes csomag

Standard: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 17,50 USD/felhasználó/hónap

Notion és Trello: funkciók összehasonlítása

A Notion és a Trello közötti jelentős különbség, hogy a Notion kiterjedt és sok feladatot egyszerre képes elvégezni. A Trello viszont egy optimalizáltabb és egyszerűbb eszköz, amely kisebb projektekhez ideális.

De lehet, hogy sokkal több időt kell szánnia a Notion működésének elsajátítására, mint a Trello esetében.

Bár a Notion valamivel drágább és nehezebb megtanulni, mint a Trello, szélesebb funkcionalitása miatt kétségtelenül megéri befektetni.

Nos, Notion vagy Trello – van győztes?

1. Projektmenedzsment sablonok

Megállapítottuk, hogy mindkét eszköz könnyen használható, testreszabható sablonokkal rendelkezik.

A Notion rengeteg projektsablont kínál – pontosan 1006-ot. A Trello pedig körülbelül 110 sablont tartalmaz projektmenedzsment felhasználási esetekhez.

Tehát, ha a számokat nézi, és rendkívül specifikus sablonokat keres problémák nyomon követéséhez, projekt- és céltervezéshez, termékfejlesztési tervekhez és egyebekhez, akkor a Notion a legjobb választás.

2. Hatékony automatizálás

A Notion a Trello-hoz képest natív automatizálási képességekkel rendelkezik. A Notion lehetővé teszi a feladatok ütemezését és a projektmunkafolyamatok racionalizálását, hogy a beépített, robusztus adatbázis-automatizálással kiküszöbölje a manuális tevékenységeket.

A Trello projektmenedzsmentje automatizálható a hatékony automatizálási eszköz, a Butler, vagy egy harmadik féltől származó eszköz, például a Zapier segítségével.

Úgy találtuk, hogy a Notion egy robusztusabb, egy helyen elérhető automatizálási megoldás, ellentétben a Trello-val, amely külső kapcsolatokra szorul.

3. Projekt ütemterv tervezése

A Notion és a Trello egyaránt hatékony funkciókkal rendelkezik a termék- vagy projektütemtervek kidolgozásához és végrehajtásához. Lehetővé teszik, hogy összehozza az embereket, a feladatokat és a munkafolyamatokat, így gyorsan áttekintheti a projekt ütemtervét és azt, hogy ki mit csinál.

Vizuálisan úgy találtuk, hogy a Trello táblái és diagramjai a projekt ütemtervekhez gazdagabb megjelenést és hangulatot kölcsönöznek, mint a Notion. Ne feledje, hogy a Notion nem rendelkezik olyan alapvető projektmenedzsment vizualizációs eszközökkel, mint a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák.

4. Bővíthetőség

A projektmenedzsment együttműködést igényel – csapatkommunikáció, jegyzetelés, feladatkezelés stb.

A projektmenedzsment eszköznek tehát bővíthetőnek és jól integrálhatónak kell lennie a belső eszközkészletével, például a Slackkel, a Google Naptárral, az Outlookkal és a Jirával.

A Notion több mint 70 alkalmazással integrálható, beleértve a Slacket és a Google Drive-ot is. A Trello exkluzív Power-Up galériával rendelkezik, amely fizetős belső integrációkat és több mint 200 külső integrációt tartalmaz.

A Trello több integrációt kínál. A Notion azonban lehetővé teszi, hogy a nyilvános API-juk segítségével egyedi integrációt hozzon létre – ez fejlesztőknek megfelelő.

Notion és Trello a Redditen

Meg akartuk nézni, hogy a Notion és a Trello között van-e valami felhajtás a Redditen. És igen, van!

A legtöbb felhasználó véleménye a következő:

„A Notion-t naponta használom minden projekttel kapcsolatos teendőhöz, hogy minden egy helyen legyen. A Trello könnyebben használható, és a Kanban tábláit jobbnak találom, mint a Notion-ét.”

Egy másik felhasználói csoport a Trello-ról a Notion-ra váltott, és úgy találta, hogy a sablonok remek kiindulási pontot jelentenek.

Néhány Trello-rajongó felhasználó így vélekedik: „A Trello tökéletes a teendőlistáimhoz és a projektekhez. A Butler és a Power-Ups funkcióknak köszönhetően az ismétlődő feladatok automatizálása gyerekjáték.”

De mi van, ha sem a Notion, sem a Trello nem felel meg az Ön igényeinek? Van egy másik, még jobb projektmenedzsment eszköz, amelyet ajánlani szeretnénk.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és a Trello legjobb alternatíváját

A Notion és a Trello nem kifejezetten projektmenedzsment eszközök, és bizonyos területeken hiányosságokat mutatnak.

Például a Notionból hiányoznak a vizualizációs elemek, és a sok extrája miatt nem könnyű megismerkedni vele. A Trello pedig egyszerű funkcionalitása miatt csak kis projektekhez alkalmas.

Bemutatjuk a ClickUp-ot.

Kezelje üzleti projektjeit minden lépésnél sablonok, együttműködési funkciók és több mint 15 projektnézet segítségével a ClickUp segítségével.

Az egyik legjobban értékelt projektmenedzsment szoftverként a ClickUp lehetővé teszi minden méretű projekt kezelését, a feladatokon való együttműködést és a több lépésből álló munkafolyamatok egyszerűsítését.

Íme három kiemelkedő funkció, amely a ClickUp-ot a Notion és a Trello legjobb alternatívájává teszi:

1. ClickUp AI

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Képzelje el, hogy van egy virtuális asszisztense, aki elvégzi a mindennapi projektmenedzsment feladatok. Ez a ClickUp AI.

A ClickUp AI egy mesterséges intelligencia asszisztens, amelynek célja, hogy gyorsabbá tegye a munkádat. Akár feladatfrissítések összefoglalásáról, teendők generálásáról, szövegírásról vagy tartalom formázásáról van szó – a ClickUp AI megcsinálja helyetted. A ClickUp jelentése szerint az aktív felhasználók a ClickUp AI használatával 30%-kal csökkentik napi munkaterhelésüket.

2. ClickUp Docs

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy gyönyörű dokumentumokat, wikiket és egyebeket hozzon létre és összekapcsoljon, így zökkenőmentesen valósíthatja meg ötleteit csapatával.

A projektmenedzsment és a dokumentáció kéz a kézben járnak. A Notion és a Trello azonban nem rendelkezik olyan fejlett dokumentációs funkciókkal, amelyekkel rendszerezni tudná munkáját.

A ClickUp Docs segítségével gazdag dokumentumokat vagy wikiket hozhat létre, és megoszthatja azokat a csapatával. Valós időben követheti a dokumentumok változásait, megjelölheti csapattársait, és azonnal feladatokhoz rendelhet.

A ClickUp lehetővé teszi a dokumentumok kategorizálását a munkaterületen belül, így nem kell órákat töltenie egymás alá rendezett nagy mennyiségű dokumentum kezelésével.

3. Kanban táblák

A Trello nem rendelkezik fejlett testreszabási lehetőségekkel, bár Kanban-táblához hasonló rendszeréről ismert.

Használjon egyedi nézeteket, például a Kanban táblát a projektek tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez ebben a sablonban.

A ClickUp Kanban táblái viszont rendkívül sokoldalúak és testreszabhatók, lehetővé téve a feladatok húzását és elhelyezését, a feladatok áthelyezését a munkafolyamatokban, valamint a tömeges változtatások elvégzését egyszerre.

A ClickUp egyetlen, többfunkciós irányítópultja lehetővé teszi, hogy az összes Kanban tábláját egy nézetben lássa, ami sokkal könnyebbé teszi a projekt előrehaladásának nyomon követését.

Melyik projektmenedzsment eszközt érdemes használni?

Ha megnézzük a projektmenedzsment szoftverek összehasonlítását, a Notion és a Trello is több ezer online támogatóval rendelkezik.

A projektmenedzsment eszköz kiválasztásánál figyelembe kell vennie a tervezési és együttműködési igényeit, valamint azt, hogy az eszköz mennyire képes rugalmasabbá tenni a csapatát. Úgy véljük, hogy a ClickUp mindegyik szempontból kiváló választás.

Akár egyéni felhasználó, akár csapat, a ClickUp gyorsan skálázható a projekt követelményeinek megfelelően.

Iratkozzon fel a ClickUp örökre ingyenes csomagjára, és győződjön meg róla saját maga!