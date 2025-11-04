A 13 legjobb Motion-alkalmazás alternatíva 2026-ban

Szeretné idén új szintre emelni a termelékenységét? Bár a Motion sokak számára az első számú választás volt, a feladat- és naptárkezelés világa az elmúlt évtizedben drámai változásokon ment keresztül.

A legújabb Motion-alternatívák jobb testreszabási lehetőségeket, intelligensebb mesterséges intelligenciát és intuitívabb felületeket kínálnak. Akár a Motion korlátai miatt van elégedetlen, akár csak kíváncsi arra, mi más létezik még a piacon, ez az összeállítás mindenre választ ad.

A hatékony, mindent magukban foglaló termelékenységi csomagoktól a speciális koncentrációt segítő eszközökig, ez a 13 Motion alternatíva a jelenleg elérhető lehetőségeket képviseli.

Készen áll arra, hogy felfedezze azokat a lehetőségeket, amelyek idén átalakíthatják a munkafolyamatát? Akkor vágjunk bele! 👀

Mi az a Motion alkalmazás?

A Motion egy mesterséges intelligencián alapuló termelékenységi alkalmazás, amely segít az ütemezésben, a feladatkezelésben és a projekttervezésben.

Automatikusan rendszerezi a feladatokat, határidők alapján rangsorolja őket, és szükség szerint módosítja az ütemterveket. Az alkalmazás naptárakat, együttműködési eszközöket és feladatütemező alkalmazásokat is integrál, így központi felületet teremt munkájához.

A Motion mesterséges intelligencián alapuló megközelítése célja a manuális tervezés csökkentése és a munkafolyamatok zökkenőmentes lebonyolítása.

🧠 Érdekesség: A „naptár” szó a latin calendae szóból származik, amely a római naptárban a hónap első napját jelentette. Ez volt az a nap is, amikor a tartozásokat és a kamatokat kellett megfizetni!

Miért érdemes a Motion alternatíváit választani?

Átnéztük a Motion-ról szóló véleményeket, hogy megtudjuk, mit szeretnek a felhasználók, és hol találkoznak kihívásokkal. Míg sokan értékelik az AI-alapú ütemezést, egyesek szerint ez nem mindig illeszkedik a munkafolyamatukhoz.

Ahogy egyre több csapat veszi át az AI-alapú termelékenységi eszközöket, sokan szembesülnek az AI-szétszóródás problémájával, amikor több AI-funkció egymástól függetlenül működik, és mindegyik a saját kontextusa alapján hoz döntéseket. Ahelyett, hogy csökkentené a komplexitást, ez gyakran ütköző ütemterveket, összeomló prioritásokat és a vártnál több manuális korrekciót eredményez.

Íme néhány ok, amiért érdemes lehet egy Motion alternatívát fontolóra venni:

Egyszerűbb felület: Egyes felhasználók szerint a kialakítás túlzsúfolt, és egyszerűbb, intuitívabb elrendezést preferálnának a feladatok és a menetrendek kezeléséhez

Jobb AI-pontosság: Bár az automatizálás kulcsfontosságú funkció, egyesek szerint a Motion mesterséges intelligenciája nem mindig a várt módon rangsorolja a feladatokat, ami ütemezési ütközésekhez vezet

Nagyobb rugalmasság: A Motion A Motion mesterséges intelligenciával működő naptára automatikusan felépíti a napját, de a kiszámíthatatlan napirenddel rendelkező felhasználóknak nehézséget okoz a gyors módosítások elvégzése

Hatékonyabb együttműködési eszközök: A Motion támogatja a csapatmunkát, de más platformok fejlettebb funkciókat kínálnak a csapaton belüli kommunikációhoz és a projektek nyomon követéséhez

Reagálóképesebb ügyfélszolgálat: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehéz elérniük az ügyfélszolgálatot, amikor segítségre van szükségük, és főként mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotokra támaszkodnak a személyes segítségnyújtás helyett

Továbbfejlesztett adatvédelmi beállítások: Mivel a Motion hozzáférést igényel a személyes naptárakhoz és névjegyekhez, az adatvédelem miatt aggódó felhasználók számára előnyösebbek lehetnek a szigorúbb biztonsági beállításokkal rendelkező alternatívák

Kevesebb technikai probléma: Esetenkénti hibákról és teljesítménycsökkenésről számoltak be, ami frusztráló lehet, ha Esetenkénti hibákról és teljesítménycsökkenésről számoltak be, ami frusztráló lehet, ha a napi tervezéshez az alkalmazásra támaszkodik

📮 ClickUp Insight: A termelékenység nem egyenletes a hét folyamán, és mindenkinek megvannak a maga nehézségei. Az emberek 35%-a számára a hétfő a legnehezebb nap a feladatok elvégzésére. További 11% szerint a kedd a legnehezebb, míg 7% úgy érzi, hogy a termelékenysége szerdán csökken a leginkább. A ClickUp rugalmasabb megközelítésével megkönnyíti ezeknek a változásoknak a kezelését. Míg a Motion mesterséges intelligenciára támaszkodik a napod ütemezéséhez, a ClickUp teljes ellenőrzést biztosít a testreszabható feladatnézetek, az időkövetés, az automatizálás és a teendőlista-sablonok segítségével. Tervezhetsz, szükség szerint módosíthatsz, és úgy dolgozhatsz, ahogyan az az energiaszintednek leginkább megfelel.

A Motion alternatívái egy pillanat alatt

Itt található egy táblázat, amely röviden összehasonlítja az egyes Motion alternatívákat. 👇

Eszköz Használati példa Legalkalmasabb Árak ClickUp Projekt- és feladat tervezés Munka, naptári események és AI-jegyzetek kezelése Örökre ingyenes csomag elérhető, testreszabható fizetős csomagok vállalatok számára Akiflow Feladatok szinkronizálása több platformon A szétszórt teendők egyetlen ütemtervbe rendezése 7 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára havi 34 dollártól kezdődik Visszaszerezni A koncentrációra szánt idő védelme Automatikus időblokkolás a mély munkához Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 10 dollártól kezdődik Sunsama Napi és heti tervezési rituálék Legyen következetes a feladatok átgondolt felülvizsgálatával 14 napos ingyenes próba; a havi előfizetés ára 20 dollártól kezdődik Asana Szervezett csapatmunkafolyamatok Célok és feladatok nyomon követése a csapatok között Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/hó/felhasználó Notion A munkaterület testreszabása Dokumentumok, adatbázisok és ütemtervek készítése Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó Calendly Külső találkozók ütemezése Lehetővé teszi mások számára, hogy az Ön szabályai alapján foglaljanak időpontot Ingyenes csomag elérhető; Ár: 12 USD/hó felhasználónként Wrike Osztályszintű átláthatóság Magas szintű projektek és munkaterhelés kezelése 14 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 10 USD/hó/felhasználótól Todoist Könnyű személyes feladatkövetés Gyors teendőlisták készítése különböző eszközökön Ingyenes csomag elérhető; az ingyenes csomagok ára 2,50 USD/hónap/felhasználó Trello Vizuális projektmenedzsment Táblák használata a csapat folyamatainak kezeléséhez Ingyenes csomag elérhető, a fizetős csomagok ára 5 USD/hó/felhasználó TickTick Személyes feladatok és szokások nyomon követése Listák, szokások és naptárnézetek kombinálása Éves tervezet: 35,99 USD/év Rutin A naptár az első a termelékenységben Feladatok tervezése minimalista felhasználói felületen és folyamatokon keresztül Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó nTask Egyszerű feladat- és probléma-nyomon követés Könnyű csapatprojektek kezelése megfizethető áron 7 napos ingyenes próba; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 4 dollártól kezdődik

A legjobb Motion-alternatívák

Ha a Motion ütemezési módszere inkább akadálynak tűnik, mint segítségnek, talán itt az ideje váltani. Íme néhány kiváló alternatíva, amelyekkel a saját módszered szerint maradhatsz produktív. 📝

1. ClickUp (A legjobb választás az all-in-one projektmenedzsmenthez naptárintegrációval)

A ClickUp a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt olyan mesterséges intelligenciával támogatva, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Összefogja az alapvető eszközöket, mint a naptárak, a feladatkezelés és az ütemezési funkciók, így kiváló Motion-alternatívát kínál azoknak a csapatoknak és egyéneknek, akik nagyobb rugalmasságra vágynak.

A naptárak kézben tartása nem könnyű feladat, különösen akkor, ha a megbeszélések, a határidők és a prioritások a nap folyamán változnak.

ClickUp Naptár

A ClickUp Naptárban automatikusan ütemezheti a prioritást élvező feladatokra szánt időt

A ClickUp Naptár automatikusan a legfontosabb feladatokhoz igazítja a feladatblokkokat.

Tegyük fel, hogy egy marketingvezető két órát szán egy hirdetési kampány finomítására, de az utolsó pillanatban egy stratégiai megbeszélés kerül a napirendjére a vezetőséggel. A ClickUp áthelyezi a mélyreható munkát egy későbbi időpontra, miközben biztosítja a végső határidő előtt a szükséges koncentrációs időt. Így semmi nem marad el, és a sürgős feladatok nem veszik át az egész napot.

ClickUp AI Notetaker

Szerezzen automatikus értekezletjegyzőkönyveket és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével

A megbeszélések rengeteg teendőt generálnak, de ezek manuális nyomon követése rémálom. A ClickUp AI Notetaker rögzíti a hívásokat, leírja a beszélgetéseket, és automatikusan feladatokat hoz létre a mondottak alapján. Például egy termékmenedzser csatlakozik egy sprinttervezési megbeszéléshez, ahol a fejlesztők elkötelezik magukat egy új funkció kiadása mellett.

A találkozók kezelésére szolgáló szoftver rögzíti a megbeszélést, összefoglalja a legfontosabb pontokat, például a funkciókövetelményeket és a tesztelési határidőket, valamint kijelöli a mérnököknek a követendő feladatokat.

ClickUp Feladatok

Szervezze meg hatékonyan a munkát a ClickUp Tasks segítségével

Manapság a több csapatra kiterjedő projektek kezelése azt jelenti, hogy folyamatosan ellenőrizni kell az állapotokat, nyomon kell követni a feladatokat és frissíteni kell a határidőket. A ClickUp Tasks mindent egyszerűsít azzal, hogy biztosítja a munka előrehaladását.

Például egy tervezőcsapat épp egy mobilalkalmazás bevezetéséhez készíti el a felhasználói felület elemeit. A vezető tervező befejezettként jelöli meg a vázlatokat, ami automatikus frissítést indít el, amely értesíti a fejlesztőcsapatot, hogy kezdjék el a kódolást. Ha a fejlesztők problémába ütköznek, rögzítik a hibát, ami értesíti a projektmenedzsert, aki ennek megfelelően módosítja az ütemtervet.

ClickUp Brain

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t A ClickUp Brain segítségével azonnal megkapja a projektösszefoglalókat és a legfontosabb információkat

Még egy szilárd projektterv mellett is frusztráló lehet a legfrissebb frissítések felkutatása. A ClickUp Brain egy AI-alapú asszisztensként működik, amely azonnali válaszokat ad. Tegyük fel, hogy egy üzemeltetési vezető egy vezetői értekezletre készül, és szüksége van egy gyors áttekintésre az egész részleg előrehaladásáról.

Az AI valós idejű összefoglalót készít, kiemelve a teljesített mérföldköveket, a függőben lévő feladatokat és azokat a kockázatos projekteket, amelyekre figyelmet kell fordítani.

Minden másodpercek alatt megjelenik, kézi keresgélés nélkül.

A ClickUp emellett ütemezési sablonokat is kínál, amelyek segítségével a csapatok és az egyének is szervezetten tudnak dolgozni anélkül, hogy mindent a nulláról kellene felépíteniük.

Például a ClickUp naptártervező sablon strukturált módszert kínál a megbeszélések, határidők és napi feladatok kezelésére. Testreszabhatja azt tartalmi naptár tervezéséhez, ügyfélmegbeszélések nyomon követéséhez vagy termékbevezetési ütemterv szervezéséhez – mindezt anélkül, hogy a semmiből kellene felépítenie a rendszert.

A ClickUp legjobb funkciói

Hasonlítsa össze a csapat ütemterveit: Tekintse meg mindenki rendelkezésre állását egy helyen, hogy megbeszéléseket és határidőket tervezhessen anélkül, hogy végtelen üzenetváltásokba bonyolódna

Korlátlanul lapozzon a naptárában: A végtelen vízszintes görgetés segítségével könnyedén navigálhat a hosszú távú projektütemtervek között, így minden egy képernyőn látható marad

Naptárak biztonságos megosztása: Küldjön nyilvános vagy privát linket csapattársainak, ügyfeleinek vagy az érdekelt feleknek, hogy mindenki naprakész legyen a kézi frissítések nélkül

Kövesse nyomon és kezelje a feladatokat vizuálisan: Húzza és ejtse a feladatokat a feladatidő és a függőségek módosításához, így gyorsan elvégezheti a szükséges változtatásokat, hogy a projektek a terv szerint haladjanak

Szinkronizálja naptárait és értekezlet-alkalmazásait: Csatlakoztassa külső ütemezési alkalmazásait, például a Google Naptárat, valamint Csatlakoztassa külső ütemezési alkalmazásait, például a Google Naptárat, valamint online értekezlet-eszközeit , például a Zoomot és a Microsoft Teamst, hogy minden eseményt és feladatot egy helyen kezelhessen

Hagyja, hogy az AI optimalizálja az ütemtervét: Használja a ClickUp Brain funkciót a feladatok automatikus prioritásba rendezéséhez és ütemezéséhez a határidők, a függőségek és a munkaterhelés alapján

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára meredek a tanulási görbe a funkciók és testreszabási lehetőségek hatalmas száma miatt

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Így írta le egy felhasználó a tapasztalatait:

El kell mondanom, hogy nagyon tetszik a naptár. A felülete nagyon klassz, és az AI még jobbá teszi. Korábban nem sokat lehetett csinálni a Brain naptár nézetében. Automatikus ütemezés? Én benne vagyok.

El kell mondanom, hogy nagyon tetszik a naptár. A felülete nagyon klassz, és az AI még jobbá teszi. Korábban nem sokat lehetett csinálni a Brain naptár nézetében. Automatikus ütemezés? Én benne vagyok.

🔍 Tudta? Kr. e. 46-ot „a zavarok évének” nevezték, mert Julius Caesar 90 napot adott hozzá a régi római naptárról a Julián-naptárra való áttéréshez. Ez volt a történelem leghosszabb éve!

2. Akiflow (A legjobb a feladatkezelés platformok közötti egységesítéséhez)

via Akiflow

A digitális káosz rendezetté válik az Akiflow-ban, amely a Gmailből, a Slackből, a Notionból és tucatnyi más platformról gyűjti össze a feladatokat egy egységes munkaterületen. A letisztult, minimalista felület növeli a termelékenységet, míg az intuitív billentyűparancsok felgyorsítják a munkafolyamatot.

Az Akiflow legértékesebb funkciója a naptár és a feladatok zökkenőmentes integrációja. Egy egyszerű húzással a teendők konkrét időblokkokká alakulnak át a naptárában, így vizuális útitervet alkotva a napjáról. Azok számára, akik több kommunikációs csatornát kezelnek, az Akiflow üdvözlendő egyszerűséget nyújt.

Az Akiflow legjobb funkciói

Rögzítse a pillanatnyi gondolatokat, és alakítsa azokat megvalósítható feladatokká a kifinomult természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével

Szerezze vissza a produktív órákat az AI-alapú időblokkolással, amely automatikusan ütemezi a fontos munkákat, amikor az Ön energiája összhangban van a feladatok igényeivel.

Tervezze meg és rangsorolja a napi feladatokat a napi tervezési funkcióval, hogy megszervezze a heti ütemterveket és egyszerűsítse a munkafolyamatokat

Valós idejű értesítéseket kaphat az értekezletekről, így minden hívásról naprakész maradhat, és nem marad le a fontos frissítésekről

Az Akiflow korlátai

A platformon nincsenek beépített opciók a rendszeres szünetek vagy leállások ütemezésére

A nézetek és elrendezések testreszabási lehetőségei korlátozottak

Az Akiflow inkább a személyes termelékenységre összpontosít, és kevesebb funkciót kínál a csapatmunkához.

Az Akiflow árai

Ingyenes próba

Pro havi: 34 USD/hó

Pro Yearly: 19 USD/hó (éves számlázás)

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Akiflow-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így fogalmaz:

Először is, a Time Slots funkció egyszerűen zseniális. Imádom, hogy vannak időkereteim, amelyekbe több tervezett feladatot is beilleszthetek, és ezek az időkeretek ismétlődhetnek. […] Az Upcoming funkció nélkül is elég nehéz lenne boldogulnom, mivel ez lehetővé teszi, hogy a feladatokat és projekteket a jövő heteire vagy hónapjaira ütemezzem, ahelyett, hogy mindet mappákba halmoznám, várva a beütemezésre. […] A rituálék és a statisztikák nyomon követése is remek, és nagyon szeretem, hogy kiemelhetem a nap vagy a hét célját.

Először is, a Time Slots funkció egyszerűen zseniális. Imádom, hogy vannak időkereteim, amelyekbe több tervezett feladatot is beilleszthetek, és ezek az időkeretek ismétlődhetnek. […] Az Upcoming funkció nélkül is elég nehéz lenne boldogulnom, mivel ez lehetővé teszi, hogy a feladatokat és projekteket a jövő heteire vagy hónapjaira ütemezzem, ahelyett, hogy mindet mappákba halmoznám, várva a beütemezésre. […] A rituálék és a statisztikák nyomon követése is remek, és nagyon szeretem, hogy kiemelhetem a nap vagy a hét célját.

🧠 Érdekesség: Az etióp naptár körülbelül hét évvel marad el a Gergely-naptártól, mivel Krisztus születésének más számítását követi. Az etiópok 2007. szeptember 11-én ünnepelték a 21. század kezdetét!

3. Reclaim (A legjobb megoldás a koncentrációt igénylő idők megőrzésére a zsúfolt napirendekben)

via Reclaim

A Reclaim egy olyan naptár-asszisztens, amely aktívan védi a napirendjét a túlzsúfolt találkozóktól. Ez az intelligens eszköz elemzi a naptárhasználati szokásait, és automatikusan lefoglal koncentrációs időtartamokat, mielőtt a napja végtelen megbeszélésekre oszlik szét.

Alkalmazkodik a megváltozott találkozókhoz, és azonnal átütemezi a fontos feladatokat, ahelyett, hogy azok teljesen eltűnnének. Sok felhasználó dicséri a szokáskövető funkciót, ami segít a személyes rutinok, például a testmozgás vagy az olvasás következetességének kialakításában.

A legjobb funkciók visszanyerése

Maradjon produktív az automatikus koncentrációs időblokkokkal, amelyek közvetlenül integrálódnak a Google Naptárba

Alakítson ki fenntartható személyes és szakmai szokásokat olyan intelligens nyomonkövető eszközök segítségével, amelyek ösztönzik a következetességet anélkül, hogy növelnék az adminisztrációs terheket.

Helyezzen be szüneteket a megbeszélések és feladatok közé, hogy megőrizze koncentrációját és elkerülje a sűrű ütemterv okozta fáradtságot.

Szinkronizálja a Slackkel, hogy automatikusan frissüljön az állapota, így a csapata tudni fogja, mikor van megbeszélésen vagy éppen a munkájára koncentrál.

Szüntesse meg a korlátokat

Nincs mobil verziója, ami korlátozza a hozzáférhetőséget azok számára, akik útközben kezelik az ütemtervüket

Azok a felhasználók, akik a naptárfunkciókon túl további beállítási lehetőségeket keresnek, a Reclaim AI-t korlátozónak találhatják

Az elemzési funkciók nem olyan részletesek, mint a speciális időkövető eszközöké

Reclaim árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak (éves számlázás)

Szerezze vissza az értékeléseket és véleményeket

G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaimről a valódi felhasználók?

Egy G2-értékelő szerint:

Rendkívül egyszerűen használható, és jól integrálódik a naptárammal. Korábban a Motion-t használtam, ami tetszett, de nem volt elég intuitív. A szokások funkció a kedvencem, pár perc alatt be tudtam állítani az összes leghétköznapibb, de rendszeres feladatom részleteit, és a Reclaim szó szerint tökéletesen beilleszti őket a naptáramba. Nagyon könnyű volt beállítani. A feladataimat is rendkívül zökkenőmentesen kezeli.

Rendkívül egyszerűen használható, és jól integrálódik a naptárammal. Korábban a Motion-t használtam, ami tetszett, de nem volt elég intuitív. A szokások funkció a kedvencem, pár perc alatt be tudtam állítani az összes leghétköznapibb, de rendszeres feladatom részleteit, és a Reclaim szó szerint tökéletesen beilleszti őket a naptáramba. Nagyon könnyű volt beállítani. A feladataimat is rendkívül zökkenőmentesen kezeli.

🔍 Tudta? Egyes kultúrák egykor a hold-nap naptár szerint mérték az időt, amelyben a hónapok a holdciklusokat követték, de a napévhez igazodtak. Ezért változik évről évre számos hagyományos ünnep, például a kínai újév dátuma.

4. Sunsama (A legjobb a tudatos termelékenységet elősegítő napi tervezéshez)

via Sunsama

A Sunsama ötvözi a feladatkezelést és a naptárfunkciókat, miközben a napi feladatkorlátok révén ösztönzi a reális tervezést.

A reggeli tervezési rituálé segít kiválasztani a reális munkaterhelést, elkerülve a túlvállalás gyakori hibáját. A Sunsama integrálja a Trello, az Asana, a GitHub és más platformok feladatait, és a naptári események mellett jeleníti meg őket a teljes átláthatóság érdekében.

A felhasználók értékelik a letisztult felületet, amely csökkenti a digitális zajt, és segít nekik a jelenlegi prioritásokra koncentrálni. Ezen felül a nap végi reflexiók természetes munkahatárokat teremtenek, és idővel javítják a tervezés pontosságát.

A Sunsama legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekt előrehaladását vizuálisan egy Kanban-stílusú szervezési rendszerrel, amely zökkenőmentesen kapcsolódik a naptárában szereplő kötelezettségekhez.

Konvertálja az e-maileket feladatokká közvetlenül a beérkező levelek mappájából úgy, hogy továbbítja őket a Sunsama által biztosított egyedi címekre.

Használja a timeboxing technikákat, hogy konkrét időintervallumokat rendeljen a feladatokhoz, elősegítve ezzel a koncentrált munkavégzést és a hatékony időgazdálkodást

Szinkronizálja naptárait olyan platformokkal, mint a Google Naptár és az Outlook, hogy az értekezleteket és feladatokat egy helyen láthassa, így elkerülve az ütközéseket

A Sunsama korlátai

A mobilalkalmazás még béta verzióban van, és hiányoznak belőle olyan funkciók, mint az iOS-widgetek és az Apple Watch-kompatibilitás.

A Sunsama nem feltétlenül alkalmas bonyolult üzleti modellek vagy nagyszabású projektek kezelésére.

Hiányoznak azok a fejlett jelentéskészítési funkciók, amelyekre egyes csapatvezetőknek szükségük van

A Sunsama árai

14 napos ingyenes próba

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Éves előfizetés: 16 USD/hó (éves számlázás)

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (25 értékelés)

Mit mondanak a Sunsama valós felhasználói?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Sunsama jobb tervezési folyamatot kínál (különösen a feladatokhoz kapcsolódó heti célok – egyszerűen zseniális) és sokkal jobb integrációs folyamatot. Semmi sem hasonlítható hozzá. Az AI is sokkal jobb. Imádom az automatikus időtartam-javaslatukat. Hátrány: a Sunsama mindig kanban-alapú, szóval tetszenie kell a kinézete! Néha emiatt a listák nagyon hosszúnak tűnnek, de az iOS-alkalmazásuk ebben a tekintetben jobb.

A Sunsama jobb tervezési folyamatot kínál (különösen a feladatokhoz kapcsolódó heti célok – egyszerűen zseniális) és sokkal jobb integrációs folyamatot. Semmi sem hasonlítható hozzá. Az AI is sokkal jobb. Imádom az automatikus időtartam-javaslatukat. Hátrány: a Sunsama mindig kanban-alapú, szóval tetszenie kell a kinézete! Néha emiatt a listák nagyon hosszúnak tűnnek, de az iOS-alkalmazásuk ebben a tekintetben jobb.

🧠 Érdekesség: Az ókori rómaiak eredetileg 10 hónapos naptárral rendelkeztek, ezért a szeptember, október, november és december nevek jelentése 7., 8., 9. és 10. hónap, annak ellenére, hogy ma már a 9. és 12. hónapok!

5. Asana (A legjobb komplex projektekben való csapatmunkához)

Az Asana rugalmas munkafolyamatok és vizualizációs lehetőségek révén kezelhetővé teszi a komplex csapatprojekteket. A platform többféle projektnézetet kínál – listákat, táblákat, idővonalakat, naptárakat –, így a csapatok igényeiknek megfelelően válthatnak nézőpontot.

A feladatfüggőségek biztosítják a munkák megfelelő sorrendjét, míg az automatizálások kezelik a rutin frissítéseket és értesítéseket. Az Asana különösen a többfunkciós csapatok számára nyújt kiemelkedő előnyöket a munkaterhelés-nézetével, amely kiemeli a túlterhelt csapattagokat, így megelőzve a kiégést.

Az Asana legjobb funkciói

Automatizálja a rutinfolyamatokat olyan szabályokkal, amelyek manuális beavatkozás nélkül osztják ki a feladatokat, küldenek értesítéseket és frissítik az állapotokat

Kössd össze a napi munkát a nagyobb célokkal a célkövetés segítségével, amely megmutatja, hogy az egyes feladatok hogyan járulnak hozzá a stratégiai prioritásokhoz

Használja a jelentéskészítési funkciókat, hogy betekintést nyerjen a projekt teljesítményébe, nyomon kövesse az előrehaladást, és azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

Használja ki az AI képességeit, hogy valós idejű betekintést nyerjen a projekt előrehaladásába, és megvalósítható ajánlásokat kapjon

Az Asana korlátai

Egy feladathoz egyszerre csak egy felhasználó rendelhető hozzá, ami nem feltétlenül illeszkedik a kollaboratív munkafolyamatokhoz

A dedikált időgazdálkodási eszközökhöz képest korlátozott időkövetési funkciókkal rendelkezik

A rendkívül nagy projektek vagy csapatok esetében néha teljesítményproblémák léphetnek fel

Az Asana árai

Személyes: Ingyenes

Starter: 13,49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 30,49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 000 értékelés)

Mit mondanak az Asanáról a valódi felhasználók?

Nézze meg, mit mondott erről ez a Reddit-felhasználó:

Az ASANA ingyenes verzióját használom mind üzleti, mind személyes tervezéshez; kiválóan alkalmas komplex marketingnaptárakhoz és a csapat feladatainak áttekintéséhez, de nem rendelkezik óránkénti naptárral a napok tervezéséhez. A Google Naptárat is használom események (nyaralások, találkozók) bejegyzésére, de a napi tervezéshez nem szeretem.

Az ASANA ingyenes verzióját használom mind üzleti, mind személyes tervezéshez; kiválóan alkalmas komplex marketingnaptárakhoz és a csapat feladatainak áttekintéséhez, de nem rendelkezik óránkénti naptárral a napok tervezéséhez. A Google Naptárat is használom események (nyaralások, találkozók) bejegyzésére, de a napi tervezéshez nem szeretem.

🔍 Tudta? A Szovjetunió a 20. században különböző naptárakkal kísérletezett, többek között ötnapos (1929) és hatnapos (1931) munkahéttel, hogy növelje a termelékenységet. A hagyományos hétnapos munkahétet 1940-ben állították vissza.

6. Notion (A legjobb a testreszabható munkaterület kialakításához)

via Notion

A Notion rugalmas munkaterével lebontja a hagyományos termelékenységi korlátokat. Az adatbázis-funkció egyszerű listákat alakít át hatékony nyomonkövetési rendszerekké projektek, szokások vagy tartalmi naptárak számára.

A Notion tartalomnaptár-sablonjai felgyorsítják a beállítást, miközben lehetővé teszik a személyre szabást az egyedi igényeknek megfelelően. A csapatok különösen értékelik azokat a tudáskezelési funkciókat, amelyek kereshető vállalati wikiket hoznak létre.

Az AI-funkciók segítenek a jegyzetek összefoglalásában, tartalmi ötletek generálásában és a teendők kivonásában az értekezletek jegyzetéből, így analitikai erővel támogatva a szervezést.

A Notion legjobb funkciói

Hozzon létre teljesen személyre szabott munkaterületeket úgy, hogy szöveget, feladatokat, adatbázisokat és médiát kombinál bármilyen, gondolkodási folyamatához illeszkedő konfigurációban

Építsen átfogó tudásbázisokat beágyazott oldalakkal, visszautalásokkal és hatékony keresővel, amelyek segítségével a vállalati információk azonnal elérhetővé válnak

Kezelje a jogosultságokat különböző szinteken, hogy az érzékeny információk bizalmasak maradjanak, miközben hatékonyan együttműködik másokkal

Használjon haladási sávokat, ellenőrzőlistákat és emlékeztetőket, hogy mindig kézben tartsa a személyes és a csapat céljait

A Notion korlátai

A platform rugalmasságának elsajátításához időt kell szánni a meredekebb tanulási görbe miatt

A mobil élmény korlátozottnak tűnik a desktop verzióhoz képest

Az egyedi sablonok tervezése bonyolult és időigényes lehet, ami kihívást jelent azoknak a felhasználóknak, akik személyre szabott megoldásokat keresnek

A Notion árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2495+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-véleményből idézve:

Összességében imádom. Szinte minden nap használom a Notiont mind a munkámhoz, mind a személyes projektjeimhez, és hónapok óta használom, de még mindig nem volt vele semmilyen problémám. Csodálatos alkalmazás, és az egyik személyes kedvencem.

Összességében imádom. Szinte minden nap használom a Notiont mind a munkámhoz, mind a személyes projektjeimhez, és hónapok óta használom, de még mindig nem volt vele semmilyen problémám. Csodálatos alkalmazás, és az egyik személyes kedvencem.

7. Calendly (A legjobb megoldás az ütemtervezéssel kapcsolatos oda-vissza levelezés kiküszöbölésére)

A Calendly véget vet a találkozók ütemezésével kapcsolatos e-mailes pingpongnak. Ez az egyszerű ütemezési eszköz lehetővé teszi, hogy egyszerű linkeken keresztül ossza meg elérhetőségét, amelyek valós időben tükrözik naptárának állapotát.

A címzettek kényelmes időpontokat választhatnak anélkül, hogy látnák a teljes naptárát, így megőrizve a magánszférát, miközben hatékonyságot biztosítanak. A csapatok értékelik a körbeosztási funkciót, amely a rendelkezésre állás vagy a kiegyensúlyozott munkaterhelés alapján osztja el a megbeszéléseket a csapattagok között.

Ezen felül a Calendly integrációi automatikusan generálnak találkozó-linkeket, így csökkentve a kézi beállítások szükségességét.

A Calendly legjobb funkciói

Tartsa be automatikusan az ütemterv határait a pufferidők, a napi értekezletek számának korlátozása és az időzónák figyelembevétele révén, amelyek megakadályozzák a foglalási hibákat

Használjon egyedi regisztrációs űrlapokat, hogy a hívás előtt összegyűjtse a meghívottaktól a fontos információkat, így a megbeszélések hatékonyabbá válnak

Egyszerűsítse a különböző típusú megbeszéléseket az interjúkhoz, értékesítési beszélgetésekhez vagy csapatmegbeszélésekhez használható, testreszabható sablonok segítségével, amelyek tartalmazzák a megfelelő időtartamot és kérdéseket.

Csökkentse a távolmaradások számát az automatikus e-mailes és SMS-es értesítésekkel, amelyek emlékeztetik a résztvevőket a közelgő találkozókra

A Calendly korlátai

Lehet, hogy nehezen boldogul a bonyolult ütemezési feladatokkal, például a különböző időzónákban zajló, több résztvevővel zajló találkozók összehangolásával

Az elsődleges naptárakkal való alkalmi szinkronizálási késések dupla foglalásokat okozhatnak

A Calendly árai

Ingyenes

Standard: 12 USD/hó felhasználónként

Teams: 20 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 15 000 USD/évtől (éves számlázás)

A Calendly értékelései és véleményei

G2: 4,7/5 (2290 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3940 értékelés)

Mit mondanak a Calendlyről a valódi felhasználók?

Egy értékelő hasznos összefoglalót kínál:

A Calendly jelentősen egyszerűsítette az ütemezési folyamatunkat. Remekül használható arra, hogy a felhasználók, ügyfelek és potenciális ügyfelek időpontot foglalhassanak nálunk mindenféle ügyben, a szoftverbemutatóktól a technikai támogatáson és képzéseken át a gyors megbeszélésekig. Hatalmas előny, hogy az API-t a CRM-ünkkel együtt használhatjuk, és az is jelentős időmegtakarítást jelent, hogy szinkronizálhatjuk az egyéni naptárainkkal. Ráadásul a többnyelvű eseményoldalak is egy olyan funkció, amelyet nagyon értékelünk!

A Calendly jelentősen egyszerűsítette az ütemezési folyamatunkat. Remekül használható arra, hogy a felhasználók, ügyfelek és potenciális ügyfelek időpontot foglalhassanak nálunk mindenféle ügyben, a szoftverbemutatóktól a technikai támogatáson és képzéseken át a gyors megbeszélésekig. Hatalmas előny, hogy az API-t a CRM-ünkkel együtt használhatjuk, és az is jelentős időmegtakarítást jelent, hogy szinkronizálhatjuk az egyéni naptárainkkal. Ráadásul a többnyelvű eseményoldalak is egy olyan funkció, amelyet nagyon értékelünk!

🧠 Érdekesség: A francia forradalom után használt francia köztársasági naptár az évet 12, egyenként 30 napos hónapra osztotta, és a különbséget pótló további öt vagy hat „kiegészítő napot” tartalmazott. 1806-ban eltörölték.

8. Wrike (A legjobb a projektmenedzsment osztályok közötti kiterjesztéséhez)

via Wrike

A Wrike rugalmas projektstruktúrákkal kezeli a növekvő csapatok komplex munkafolyamatait. Ez a projektmenedzsment szoftver mappák, projektek és feladatok segítségével szervezi a munkát, amely kis csapatoktól a nagyvállalati részlegekig terjed.

Kiválóan teljesít az erőforrás-kezelés terén a munkaterhelés-nézetek révén, amelyek vizualizálják a csapat kapacitását és megelőzik a szűk keresztmetszeteket. A lektorálási és jóváhagyási funkciók egyszerűsítik a kreatív munkafolyamatokat, lehetővé téve a dokumentumokra és képekre vonatkozó közvetlen visszajelzéseket.

Számos vállalati csapat nagyra értékeli a kiterjedt jelentéskészítési funkciókat, amelyek több projekt és osztály előrehaladását is nyomon követik.

A Wrike legjobb funkciói

Testreszabhatja a munkafolyamatokat a különböző részlegek számára olyan igénylőlapok, automatizálások és jóváhagyási folyamatok segítségével, amelyek megfelelnek az egyes csapatok igényeinek.

Határozzon meg és kövesse nyomon a célokat és a legfontosabb eredményeket (OKR-eket), hogy a projektek és a napi feladatok hozzájáruljanak a nagyobb stratégiai célok eléréséhez

Rögzítse a feladatokra fordított időt, hogy elemezze a csapat termelékenységét, optimalizálja az erőforrások elosztását és javítsa a jövőbeli projektbecsléseket

Használjon előre elkészített sablonokat a gyakori munkafolyamatokhoz, például az új munkatársak beillesztéséhez, marketingkampányokhoz vagy termékbevezetésekhez

A Wrike korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy nehézségekbe ütköznek a műszerfalak és a munkafolyamatok saját igényeikhez való testreszabásában

Az alkalmazásból hiányoznak a fejlett szűrési funkciók a vezérlőpulton, ami megnehezíti a felhasználók számára, hogy eldöntsék, mely információkat szeretnék megjeleníteni

Magasabb ára miatt egyének, kisebb csapatok és startupok számára elérhetetlen

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3760 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2785+ értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Egy Capterra-felhasználó így nyilatkozott:

A Wrike egyedülálló képességgel rendelkezik a munka szervezésére, amellyel sok más projektmenedzsment-rendszer nem rendelkezik. Ez a platform egy egyszerű eleme, de óriási különbséget jelent, amikor több osztályon átívelő, több csapat bevonásával kezd el dolgozni. Erősségei közé tartozik továbbá a részlegek közötti együttműködés, valamint a munka- és fájlmegosztás.

A Wrike egyedülálló képességgel rendelkezik a munka szervezésére, amellyel sok más projektmenedzsment-rendszer nem rendelkezik. Ez a platform egy egyszerű eleme, de óriási különbséget jelent, amikor több osztályon átívelő, több csapat bevonásával kezd el dolgozni. Erősségei közé tartozik továbbá a részlegek közötti együttműködés, valamint a munka- és fájlmegosztás.

9. Todoist (A legjobb egyszerű feladatkezeléshez bárhol)

via Todoist

A Todoist egyszerűsíti a termelékenységet az összes eszközön működő, célzott feladatkezeléssel. Ez az egyszerűsített eszköz természetes nyelvű bevitel segítségével gyorsan rögzíti a feladatokat, automatikusan beállítva a határidőket, prioritásokat és projekteket.

Különösen kiemelkedő a gyors hozzáadási funkciója, amely lehetővé teszi a feladatok másodpercek alatt történő rögzítését bármilyen eszközről. Sok régóta használó felhasználó értékeli a megbízhatóságot és a átgondolt frissítéseket, amelyek bővítik a funkcionalitást anélkül, hogy zavaróvá tennék a felhasználói élményt.

A Todoist legjobb funkciói

Szervezze meg munkáját intuitív módon olyan projektekkel és szakaszokkal, amelyek a személyes teendőktől a csapat munkafolyamataiig terjednek, anélkül, hogy feleslegesen bonyolultak lennének.

Szűrd ki a figyelmedet testreszabható nézetek segítségével, amelyek pontosan azt mutatják, amire szükséged van, prioritás, dátum vagy projektkontextus alapján

Kövesse nyomon a haladást vizuálisan a karma pontok és a termelékenységi trendek segítségével, amelyek motiválják a feladatok következetes elvégzését

Hozzáférhet feladataihoz bárhonnan a minden platformra elérhető natív alkalmazások és az e-mailekkel és weboldalakkal integrálódó böngészőbővítmények segítségével.

A Todoist korlátai

Néhány alapvető funkció, például az emlékeztetők és a címkék, csak a prémium felhasználók számára elérhető, ami korlátozza az ingyenes verzió hasznosságát.

A beépített naptárnézet hiánya miatt külső naptáralkalmazás használata szükséges

Hiányoznak az időkövetési funkciók azoknak a felhasználóknak, akiknek nyomon kell követniük a munka időtartamát

A Todoist árai

Kezdő: Ingyenes

Pro: 2,5 USD/hónap felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

A Todoist értékelései és véleményei

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2560 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Íme, mi jelentett változást egy felhasználó számára:

Számomra a Todoist igazi életmentő. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent átlátható teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

Számomra a Todoist igazi életmentő. Könnyű volt beállítani, és nagyon segít abban, hogy mindent átlátható teendőlistákba rendezzen, még a csapatommal végzett nagy projektek esetében is. Ráadásul nagyon egyszerűvé teszi a határidők módosítását.

10. Trello (A legjobb vizuális csapatmunkához)

A Trello a Kanban táblarendszerének köszönhetően intuitív, vizuális élménnyé teszi a projektmenedzsmentet. Ez a könnyen kezelhető eszköz a munkát kártyákba szervezi, amelyek testreszabható oszlopok között mozognak, így világos képet adva a munkafolyamatról.

Egyszerűsége segít az új felhasználóknak azonnal megérteni a koncepciót, miközben olyan funkciók révén fedezhetik fel a mélyebb rétegeket, mint a csekklisták, a határidők és az automatizálás. Sok csapat értékeli azt a rugalmasságot is, hogy ugyanazon a megszokott táblás felületen keresztül munkafolyamatokat hozhatnak létre mindenre, a tartalmi naptáraktól a hibajelentéseken át a felvételi folyamatokig.

A Trello legjobb funkciói

Bővítse a funkcionalitást olyan Power-upokkal, amelyek integrálják a naptárnézeteket, az időkövetést, a jelentéskészítést és tucatnyi egyéb speciális eszközt

Automatizálja a rutinfolyamatokat a Butler szabályokkal, amelyek kártyákat mozgatnak, feladatokat delegálnak, címkéket adnak hozzá és kiváltó események alapján nyomonkövetési feladatokat hoznak létre

Rendezze el a komplex információkat egymásba ágyazott ellenőrzőlisták, mellékletek és egyéni mezők segítségével, amelyek mindent egy könnyen elérhető helyen tartanak

Alkalmazkodjon bármilyen csapatfolyamathoz úgy, hogy speciális táblákat hoz létre a sprintekhez, a projektmenedzsment naptárakhoz , az ügyfelek bevonásához vagy a toborzási folyamatokhoz.

A Trello korlátai

A platform elsősorban Kanban-táblás nézetet kínál, hiányoznak belőle az olyan alternatív nézetek, mint a Gantt-diagramok vagy az idővonal-nézetek, ami megnehezítheti a projektek átfogó vizualizálását

A testületi struktúra nagyon nagy vagy összetett projektek esetén kezelhetetlenné válik

A Trello ingyenes csomagja a munkaterületeket legfeljebb 10 együttműködőre korlátozza, ami nagyobb csapatok számára nem feltétlenül elegendő

A Trello árai

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Premium: 12,5 USD/hó felhasználónként

Enterprise: 17,5 USD/hónap felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 670 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 435 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

Egy Redditor ezt osztotta meg:

A Trello-t azért találom hasznosnak, mert segítségével áttekinthetem az összes projektet, feladatot stb., amin dolgozom. Úgy gondolom, hogy a Trello erőssége abban rejlik, hogy nagyon egyszerű (táblák, listák, kártyák) és könnyen használható, így szinte bármire alkalmazható, ahol információkat kell szervezni. Nem tökéletes, de gyakran „elég jó”, és sokkal kevésbé bonyolult és drága, mint azok az eszközök, amelyek szűkebb megoldási területekre összpontosítanak.

A Trello-t azért találom hasznosnak, mert segítségével áttekinthetem az összes projektet, feladatot stb., amin dolgozom. Úgy gondolom, hogy a Trello erőssége abban rejlik, hogy nagyon egyszerű (táblák, listák, kártyák) és könnyen használható, így szinte bármire alkalmazható, ahol információkat kell szervezni. Nem tökéletes, de gyakran „elég jó”, és sokkal kevésbé bonyolult és drága, mint azok az eszközök, amelyek szűkebb megoldási területekre összpontosítanak.

🔍 Tudta? Egyes országok csak évszázadokkal a 1582-es bevezetés után vették át a Gergely-naptárt. Görögország volt az utolsó európai ország, amely 1923-ban váltott át!

11. TickTick (A legjobb a szokások nyomon követéséhez és a feladatkezeléshez)

via TickTick

A TickTick egy átfogó feladatkezelő és szokáskövető funkciót egyesít egy célzott alkalmazásban. Ez a sokoldalú eszköz többféle nézetet kínál, beleértve listákat, táblákat és naptárakat, miközben olyan egyedi funkciókat is tartalmaz, mint a Pomodoro időzítő a koncentrált munkavégzéshez.

A szokások nyomon követésének funkciója segít a napi rutinok és a rendszeres feladatok következetességének kialakításában. Sok felhasználó értékeli a átgondolt kialakítást, amely jelentős funkcionalitást sűrít egy letisztult felületbe.

A TickTick legjobb funkciói

Rögzítse a feladatokat azonnal természetes nyelvű bevitellel és hangparancsokkal, amelyek automatikusan beállítják a dátumokat és a prioritásokat

Ábrázolja teljes mértékben az ütemtervét egy integrált naptárnézettel, amely a feladatokat és az eseményeket egy idővonalon jeleníti meg

Kövesse nyomon a termelékenységi trendeket a feladatok elvégzésére, a koncentrációs munkamenetekre és a szokások következetességére vonatkozó részletes statisztikák segítségével

A TickTick korlátai

Az alkalmazás együttműködési funkciói a csapatközpontú platformokhoz képest továbbra is alapszintűek

Az eszközök közötti alkalmi szinkronizálási késések zavart okozhatnak

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a nézetek és a munkafolyamatok tekintetében

A TickTick árai

Éves előfizetés: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 120 értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről egy Reddit-felhasználó:

Most váltottam át a TickTickre. Imádom. Szükségem volt valamire, amivel időtartammal rendelkező feladatokat is hozzáadhatok, és pontosan ezt kínálja a TickTick. Próbálja ki, nem fog csalódni. Az iOS kezdőképernyőjének widgetjei is remekek.

Most váltottam át a TickTickre. Imádom. Szükségem volt valamire, amivel időtartammal rendelkező feladatokat is hozzáadhatok, és pontosan ezt kínálja a TickTick. Próbálja ki, nem fog csalódni. Az iOS kezdőképernyőjének widgetjei is remekek.

12. Routine (A legjobb minimalista, naptár alapú termelékenységhez)

via Routine

A Routine a naptár-központú megközelítéssel a termelékenység egyszerűsítésére összpontosít.

Időblokkoló rendszere segít vizualizálni, hogyan tölti a napját, míg a napi tervező reális ütemterveket készít. A napi visszaállítási funkció ösztönzi a rendszeres tervezést és az önreflexiót, így következetességet teremt a termelékenységi szokásokban.

A Routine alkalmazkodik az Ön személyes termelékenységi stílusához, és testreszabási lehetőségeket kínál anélkül, hogy túlzottan bonyolult lenne. Az eredmény egy természetesebb élmény, amely inkább gondolkodási folyamatának kiterjesztésének tűnik, mint egy merev keretnek.

A Routine legjobb funkciói

Navigáljon gyorsan a billentyűparancsokkal, amelyek minimalizálják az egér használatát, és lehetővé teszik, hogy a tervezésre koncentráljon ahelyett, hogy az eszköz kezelésével foglalkozna

Csökkentse a döntéshozatallal járó fáradtságot olyan napi tervezési sablonok segítségével, amelyek következetességet teremtenek az ütemtervében

Tartsa meg a koncentrációját egy szándékosan minimalista felületen, amely a végtelen funkciók felfedezése helyett a jelenlegi prioritásokat helyezi előtérbe

A rutin korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy az alkalmazás lassan nyílik meg

A Routine projektmenedzsment eszközökkel való integrációja jelenleg korlátozott

Nincsenek együttműködési funkciók a csapat tervezéséhez vagy a megosztott naptárakhoz

Rendszeres árak

Ingyenes

Professional: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rendszeres értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Routine-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő így osztotta meg tapasztalatait:

A Routine egy remek termelékenységi alkalmazás, amely segít a napi munkám ütemezésében. Segít kialakítani és fenntartani a napi rutinomat. A Routine elegáns és vizuálisan vonzó felhasználói felülettel rendelkezik. Könnyen használható és nagyon felhasználóbarát is.

A Routine egy remek termelékenységi alkalmazás, amely segít a napi munkám ütemezésében. Segít kialakítani és fenntartani a napi rutinomat. A Routine elegáns és vizuálisan vonzó felhasználói felülettel rendelkezik. Könnyen használható és nagyon felhasználóbarát is.

13. nTask (A legjobb választás költséghatékony csapatfeladat-kezeléshez)

via nTask

Az nTask sokoldalú platformja egyesíti a feladatkövetést, az időgazdálkodást és a csapatkommunikációt egy olyan felületen, amely a rendetlenség helyett az áttekinthetőséget helyezi előtérbe.

Az nTask-ot a struktúra és a rugalmasság közötti kiegyensúlyozott megközelítés jellemzi. A platform elegendő szervezést biztosít a projektek nyomon követéséhez, miközben alkalmazkodik a különböző munkastílusokhoz és projektkövetelményekhez.

A növekvő csapatok értékelik a funkcionalitás és a megfizethetőség közötti egyensúlyt, amely igényeiknek megfelelően skálázható.

Az nTask legjobb funkciói

Kezelje teljes projekteket a feladatok, problémák, kockázatok és munkaidő-nyilvántartások integrált moduljain keresztül, anélkül, hogy több platform között kellene váltogatnia

Képzelje el a projekt ütemtervét interaktív Gantt-diagramokkal, amelyek megmutatják a függőségeket, a mérföldköveket és az erőforrás-elosztást

Rögzítse teljes körűen az értekezletek eredményeit a napirendek, a résztvevők, a döntések és a teendők kiosztására szolgáló speciális eszközök segítségével

Kövesse nyomon automatikusan az egyes feladatokra fordított időt, és készítsen részletes jelentéseket számlázási vagy termelékenységi elemzés céljából

Az nTask korlátai

A felhasználók szerint a mobilalkalmazás elavult és lassú

Az olyan funkciók hiánya, mint az egyéni mezők, a kedvencek és a mezőösszesítések, megakadályozza a felhasználókat abban, hogy a platformot saját munkafolyamatuk igényeihez igazítsák.

A jelentéskészítési funkciók nem olyan részletesek, mint a vállalati projektmenedzsment eszközöké

Az nTask árai

Premium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

nTask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 (több mint 105 értékelés)

Mit mondanak az nTask-ról a valódi felhasználók?

A Capterra értékelése szerint:

Az nTask sokkal olcsóbb, mint néhány más jól ismert projektmenedzsment szoftver, ami ideálisvá teszi szabadúszók és kisvállalkozások számára, akiknek szerény a költségvetésük. Az nTask kedvenc funkciója a Boards – egy szórakoztató, vizuális módszer a feladatok előrehaladásának áttekintésére. Hacsak nem egy nagyon összetett, nagyvállalatról van szó, a legtöbbünknek tökéletesen megfelel az nTask!

Az nTask sokkal olcsóbb, mint néhány más jól ismert projektmenedzsment szoftver, ami ideálisvá teszi szabadúszók és kisvállalkozások számára, akiknek szerény a költségvetésük. Az nTask kedvenc funkciója a Boards – egy szórakoztató, vizuális módszer a feladatok előrehaladásának áttekintésére. Hacsak nem egy nagyon összetett, nagyvállalatról van szó, a legtöbbünknek tökéletesen megfelel az nTask!

📖 Olvassa el még: Termelékenységi tippek és trükkök

Használja a legjobb Motion alternatívát: ClickUp

A termelékenységet növelő eszközöknek meg kell könnyíteniük a napját, nem pedig bonyolítaniuk. Amikor a feladatok halmozódnak és a prioritások változnak, szüksége van egy olyan rendszerre, amely segít gyorsan alkalmazkodni.

A ClickUp egy helyre összpontosítja a munkáját – a feladatok, a naptár, az értekezletek és a csapat frissítései mind összekapcsolódnak.

Megtervezheti a napját, lefoglalhatja a koncentrációra szánt időt, kezelheti a változó határidőket, és mindent zökkenőmentesen intézhet anélkül, hogy eszközök között kellene váltania.

Áttekinthetőség, ellenőrzés és lendület – mindez egyetlen platformon.

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések)

A Motion leginkább egyéni ütemtervekhez alkalmas, de a csapatok gyakran kinövik, mivel korlátozott az együttműködési lehetőség és a közös láthatóság.

Egyes eszközök jelentősen korlátozzák a kézi módosításokat, míg mások lehetővé teszik az AI javaslatainak felülírását a valós prioritásoknak megfelelően.

Igen, számos alternatíva egyesíti a feladatokat, a naptárakat és a határidőket egy rendszerben, így a munkája összefüggő marad, ahelyett, hogy szétszóródna.

Az AI akkor működik a legjobban, ha emberi irányítással párosul, különösen olyan szerepkörökben, ahol gyakoriak a megszakítások vagy a prioritások változása.

Keresse a rugalmasságot, a munkák átláthatóságát és azt a lehetőséget, hogy a rendszerrel való küzdelem nélkül módosíthassa terveit.