Ukazatele výkonnosti AI: Více než 50 klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro měření efektivity založené na AI

Většina případových studií o AI v podnicích vypadá stejně. Prezentace je nádherná, graf zavádění stoupá, stoupá a stoupá, a pak někdo položí otázku, která může v místnosti způsobit naprosté ticho: co se změnilo ve výkazu zisků a ztrát?
Poradenská firma Roland Berger toto mlčení vyčíslila. Její studie The AI Value Gap oslovila 203 vedoucích manažerů z Evropy, Japonska a USA. Téměř 90 % z nich uvedlo, že výnosy z AI stále zaostávají za vynaloženými náklady. Ještě výmluvnější informace se skrývala hned pod tímto titulkem: většina z nich neměla žádné ucelené ukazatele výkonnosti AI vázané na výsledky, pouze jednorázová hodnocení nebo rozsáhlé seznamy KPI. Vůbec netušili, zda tato technologie přinesla nějaké výsledky.
A nemusíte mít více než 200 vedoucích pracovníků, abyste věděli, jaké to je. Agent umělé inteligence může běžet celý den, posílat průměrné odpovědi a rozzářit každý dashboard, aniž by přinesl cokoli, co by finanční ředitel mohl vidět. Graf vypadá dobře, takže tým stále rozšiřuje její využití. V tom spočívá celá past.
Týmy, které to dělají správně, postupují opačně. Měří, co AI umožňuje, porovnávají to s výchozí hodnotou a každý výsledek předávají konkrétnímu odpovědnému pracovníkovi.
Tato příručka rozděluje metriky výkonu AI do čtyř vrstev: kvalita výstupů, spolehlivost systému, přijetí ze strany zaměstnanců a dopad na podnikání. Každá metrika obsahuje vzorec, pokyny a protimetru. Cílem je vytvořit dostatečně přehlednou hodnotící tabulku, na jejímž základě lze přijímat opatření, a zároveň zajistit odpovědnost, díky níž bude někdo zodpovědný za změny v číslech.
TL;DR
Metrika výkonu AI ukazuje, zda systém AI funguje spolehlivě a přináší měřitelné obchodní výsledky. Nejužitečnější metriky pokrývají čtyři oblasti: kvalitu výstupů, výkon systému, přijetí ze strany zaměstnanců a dopad na podnikání. Pokud měříte pouze kvalitu, nemůžete prokázat hodnotu. Pokud měříte pouze využití nebo návratnost investic (ROI), nemůžete zjistit, proč se výsledky změnily.
K podobnému závěru dospěla i společnost DX ve svém rámci pro měření umělé inteligence (AI Measurement Framework), který byl vyvinut na základě výzkumu a dat z více než 400 společností. Doporučuje hodnotit využití, dopad a náklady společně, protože žádná jednotlivá kategorie neposkytuje ucelený obraz.
Nemusíte sledovat všech více než 50 metrik uvedených v této příručce. Vyberte si jednu nebo dvě z každé vrstvy na základě výsledku, který má umělá inteligence změnit. Ke každému KPI přiřaďte protikladnou metriku: rychlost ke kvalitě, omezení výskytu k potvrzenému vyřešení a přijetí k užitečnému využití. Poté každému KPI přiřaďte odpovědnou osobu, výchozí hodnotu, cíl a frekvenci přezkoumávání.
Co jsou metriky výkonnosti AI? (A jak se liší od „vanity metrik“?)
Ukazatele výkonu AI ukazují, jak dobře systém AI funguje a zda přináší obchodní hodnotu. Některé ukazatele výkonu AI měří technickou kvalitu, jako je přesnost a latence. Jiné sledují výsledky, jako jsou nižší náklady, rychlejší práce nebo vyšší tržby.
Nejdůležitější je rozlišovat mezi metrikou a KPI. Počet odeslaných dotazů, přihlášení, použitých tokenů a vygenerovaných slov jsou metriky. V okamžiku, kdy je však prezentujete jako úspěch, se z nich stávají vanity metriky, protože měří pohyb, nikoli výsledky. KPI je menší soubor čísel, jehož změna vede k obchodnímu výsledku. Metrikou výkonu AI, kterou byste měli sledovat, by tedy byla cena za vyřešený ticket, nikoli počet zpracovaných ticketů.
Dobře definovaný KPI se skládá z pěti částí: KPI pro AI = ukazatel + výchozí hodnota + cíl + časový rámec + protikazatel
Například KPI umělé inteligence pro tým podpory by mohl přispět k dosažení cíle, jako je: Zkrátit dobu první reakce z 24 hodin na méně než čtyři hodiny během jednoho čtvrtletí, aniž by došlo ke snížení spokojenosti zákazníků. Spokojenost zákazníků je v tomto případě klíčovým vyvažujícím faktorem. Zabraňuje tomu, aby tým dosáhl svého cíle v rychlosti pomocí rychlých, ale nekvalitních odpovědí generovaných umělou inteligencí.
Jaký je rozdíl mezi KPI a metrikou?
|Kategorie
|Ukazatel
|KPI
|Co to je
|Jakékoli kvantifikovatelné měřítko
|Ukazatel vázaný na strategický nebo provozní cíl
|Záměr
|Sleduje aktivitu
|Sleduje pokrok směrem k dosažení výsledku
|Příklad využití AI
|Počet odeslaných zadání
|Náklady na vyřešený ticket podpory
|Test
|Zajímavé informace
|Pokud se číslo změní, znamená to, že někdo dělá něco jinak
Každý KPI je metrikou, ale ne každá metrika je KPI. Podrobnější rozlišení najdete v článku KPI vs. metriky.
Studie z roku 2025, do které se zapojilo 5 172 pracovníků zákaznické podpory, ukazuje, jak by mělo vypadat lepší měření. Výzkumníci nepočítali počet výzev ani návrhů umělé inteligence. Sledovali počet vyřešených problémů za hodinu. A zjistili, že jakmile měli lidští pracovníci k dispozici pomoc umělé inteligence, došlo v průměru k 15% nárůstu. Sledovali také míru vyřešených případů a spokojenost zákazníků, aby se ujistili, že rychlejší tempo nenarušilo kvalitu služeb.
Upozornění: Jednalo se o jednu společnost a jeden druh práce. Těch 15 % tedy není univerzálním měřítkem pro AI.
Jaký je rozdíl mezi předstihovými a zpožděnými ukazateli?
Předstihový ukazatel vám poskytuje včasné varování. Zpožděný ukazatel zaznamenává výsledek až poté, co k němu dojde. Oba pojmy se běžně používají při stanovování a měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI).
Například rostoucí míra rušení rozhodnutí může naznačovat, že zaměstnanci již AI nedůvěřují. Později může následovat nižší míra přijetí a vyšší náklady, protože se zaměstnanci začnou obracet k jiným nástrojům. Míra rušení rozhodnutí je včasným signálem; náklady jsou pozdějším důsledkem.
Tyto označení však závisí na kontextu. Přesnost může zaostávat za aktualizací modelu, ale vést k pozdější změně v spokojenosti zákazníků. Proto jsou níže uvedené metriky seskupeny podle toho, co měří.
Přečtěte si také: Lead time vs. lag time v projektovém řízení
Více než 50 metrik výkonnosti AI, které dokazují efektivitu vašich systémů umělé inteligence
Výběr správných metrik závisí na tom, k čemu má umělá inteligence sloužit. Bot pro zákaznickou podporu, model pro odhalování podvodů a asistent pro psaní by neměli používat stejnou hodnotící tabulku.
Níže uvedené metriky lze rozdělit do čtyř úrovní: kvalita modelu a výstupu, výkon systému, přijetí a dopad na zaměstnance a obchodní výsledky. Nemusíte však využívat všechny. Vyberte si několik, které odpovídají vašemu cíli, a ke každé z nich přiřaďte protimetru.
Metriky kvality modelů a výstupů
Tyto metriky odpovídají na první otázku: Vytváří AI správné, užitečné a bezpečné výsledky?
U úkolů s jedinou známou odpovědí, jako je klasifikace nebo extrakce dat, můžete výstup porovnat s referenční sadou. Generativní práce se hodnotí obtížněji, protože platných odpovědí může být více současně. V takových případech se spoléháte na lidské recenzenty nebo modelové hodnotitele, kteří posuzují faktory jako relevance, opodstatněnost, úplnost a dodržování pokynů.
Tyto skóre vám pomohou odhalit slabé výsledky a zjistit, co se pokazilo. Co vám však neřeknou, je to, zda umělá inteligence šetří peníze, zjednodušuje pracovní postupy nebo si získává důvěru uživatelů. Těmito výsledky se zabývají následující části.
1. Přesnost
Přesnost je podíl správných předpovědí AI ve srovnání se známou odpovědí. Řekněme, že model pro směrování ticketů označí 1 000 ticketů a 920 z nich označí správně. Jeho přesnost je 92 %.
To zní působivě, ale přesnost může zakrýt právě ty chyby, na kterých záleží nejvíce. Pokud by všech 80 chyb odeslalo urgentní tikety do nesprávné fronty, celkové skóre by i tak vypadalo dobře. Jeho hodnota také klesá, když se jeden výsledek objevuje mnohem častěji než jiný.
- Vzorec: (Správné pozitivní výsledky + správné negativní výsledky) ÷ Celkový počet předpovědí
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: klasifikaci, extrakci, směrování a další úkoly se známým výsledkem
- Sledujte pomocí: přesnosti, recallu a míry chybovosti podle třídy
2. Přesnost
Přesnost udává, jak často má AI pravdu, když předpovídá kladný výsledek. Zjednodušeně řečeno, udává, u kolika výstrah se vyplatilo podniknout příslušné kroky.
Předpokládejme, že model pro odhalování podvodů označí 200 transakcí, z nichž je však podvodných pouze 150. Jeho přesnost je 75 %. Zbývajících 50 transakcí představuje falešné poplachy a každá z nich vyžaduje další práci při prověřování.
- Vzorec: Počet správných pozitiv ÷ (počet správných pozitiv + počet falešných pozitiv)
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: upozornění na podvody, hodnocení potenciálních zákazníků, výsledky vyhledávání a moderování obsahu
- Sledujte pomocí: Recall, protože model může zvýšit přesnost tím, že označí méně případů a přehlédne více skutečných případů
3. Recall
Recall ukazuje, kolik skutečných pozitivních případů umělá inteligence skutečně zachytila. Precision zkoumá, zda bylo označení správné; recall zkoumá, zda nebylo něco skutečného přehlédnuto. Tyto dva ukazatele směřují opačným směrem, takže model může v jednom z nich vypadat skvěle, zatímco v druhém selže.
Předpokládejme, že existuje 180 podvodných transakcí a model jich odhalí 150. Jeho recall činí 83,3 %, což znamená, že mu uniklo 30 skutečných případů. V oblasti boje proti podvodům, lékařských vyšetření nebo bezpečnosti mohou tyto přehlédnuté případy stát mnohem více než dodatečná kontrola.
- Vzorec: Počet správných pozitiv ÷ (počet správných pozitiv + počet falešných negativ)
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: odhalování podvodů, lékařské screeningy, kontroly dodržování předpisů a detekci hrozeb
- Sledujte pomocí: Přesnost a náklady spojené s nezachyceným případem
4. Skóre F1
Skóre F1 kombinuje přesnost a úplnost. Je užitečné v situacích, kdy záleží jak na falešných poplaších, tak na přehlédnutých případech, zejména pokud se jedna třída vyskytuje mnohem méně často než druhá.
Pokud má model pro odhalování podvodů přesnost 75 % a recall 83,3 %, jeho skóre F1 je přibližně 79 %. Jelikož se při výpočtu skóre F1 používá harmonický průměr, slabé skóre na jedné ze stran výsledek snižuje.
- Vzorec: 2 × (přesnost × recall) ÷ (přesnost + recall)
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Klasifikační úkoly, u nichž záleží jak na přesnosti, tak na úplnosti
- Sledujte pomocí: samostatných skóre přesnosti a úplnosti, protože různé kompromisy mohou vést ke stejnému skóre F1
5. Zakotvenost
Míra podloženosti ukazuje, zda jsou tvrzení AI podložena zdroji, z nichž čerpá. To má největší význam v systémech rozšířených o vyhledávání, kde se plynulá odpověď může i přesto odchýlit od důkazů.
Předpokládejme, že asistent pro tvorbu pojistných smluv uvede 10 faktických tvrzení a recenzenti mohou devět z nich přiřadit ke schválené pojistné smlouvě. Míra opodstatněnosti na úrovni tvrzení je 90 %. Poslední tvrzení stále vyžaduje pozornost, zejména pokud se týká mzdy, benefitů nebo dodržování předpisů.
- Příklad vzorce: Počet ověřitelných tvrzení, u nichž byla poskytnuta podpora ÷ Celkový počet ověřitelných tvrzení
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: podnikové vyhledávání, otázky a odpovědi týkající se dokumentů, asistenty pro tvorbu zásad a systémy RAG
- Sledujte: kvalitu vyhledávání, přesnost citací a úplnost odpovědí
Jedná se o provozní vzorec, nikoli o univerzální vzorec. Než začnete porovnávat výsledky, rozhodněte se, co se považuje za tvrzení, co splňuje podmínky podpory a jak budete hodnotit částečnou podporu.
6. Relevance
Relevance ukazuje, zda výstup odpovídá na otázku, kterou uživatel položil. Odpověď může být přesná, ale přesto zbytečná, pokud řeší jen podobný problém.
Řekněme, že hodnotitelé posoudí 100 odpovědí chatbota a 85 z nich označí za relevantní. To vám dává 85% úspěšnost v relevantnosti. Toto číslo však nemá velký význam, dokud se tým nedohodne na hodnotící tabulce a hranici pro úspěšnost.
- Příklad vzorce: Odpovědi splňující kritéria relevance ÷ Celkový počet vyhodnocených odpovědí
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: vyhledávání, chatboty, doporučení a generované souhrny
- Sledujte pomocí: Relevance a splnění úkolu, protože odpověď, která se týká daného tématu, může být přesto nesprávná nebo neúplná
7. Míra dodržování pokynů
Míra dodržování pokynů měří, jak často AI plní všechny požadované pokyny. Zohlednit lze formát, délku, výjimky i požadované akce.
Například pracovní postup požaduje, aby model vrátil platný JSON s pěti povinnými poli. Pokud 94 ze 100 výstupů splňuje všechna pravidla, je míra úspěšnosti 94 %. Odpověď, která se čte dobře, ale porušuje schéma JSON, je stále neúspěšná.
- Vzorec: Výstupy splňující všechny požadované pokyny ÷ Celkový počet hodnocených výstupů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: strukturované generování obsahu, extrakci dat, chatboty a automatizované pracovní postupy
- Sledujte pomocí: Dokončení úkolů a závažnost selhání
Definujte pravidla ještě před spuštěním testu. Pokud recenzenti rozhodnou o tom, co znamená „postupoval podle pokynů“, až po zhlédnutí výstupu, bude se skóre lišit.
8. Skóre úplnosti
Úplnost ukazuje, zda umělá inteligence pokryla všechny požadované části úkolu. Zachytí odpovědi, které vypadají propracovaně, ale nenápadně něco opomíjejí.
Předpokládejme, že zpráva má obsahovat pět částí a AI dokončí čtyři. Její skóre úplnosti je 80 %. To však neznamená, že zpráva je z 80 % dobrá. Chybějící část může být právě ta, kterou čtenář potřeboval nejvíce.
- Příklad vzorce: Počet zahrnutých požadovaných prvků ÷ Celkový počet požadovaných prvků
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: zprávy, souhrny, vyplňování formulářů a vícefázové požadavky
- Sledujte pomocí: přesnosti a úplnosti vážené podle důležitosti
U úkolů s vysokými riziky zvažte jednotlivé prvky podle jejich důležitosti. Chybějící právní upozornění by mělo mít větší váhu než chybějící volitelný příklad.
9. Míra halucinací
Míra halucinací sleduje, jak často AI uvádí nepravdivá nebo nepodložená tvrzení. Tyto problémy se částečně překrývají, ale nejsou vždy totožné. Tvrzení může být pravdivé v širším kontextu, ale nemusí být podloženo zdroji, které má systém podle zadání používat.
Halucinace můžete měřit na úrovni odpovědí nebo na úrovni tvrzení. Pokud 15 z 500 odpovědí obsahuje alespoň jedno nepodložené tvrzení, činí míra na úrovni odpovědí 3 %. Výpočet na úrovni tvrzení může přinést odlišný výsledek.
- Příklad vzorce: Výstupy obsahující alespoň jedno nepodložené tvrzení ÷ Celkový počet vyhodnocených výstupů
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: výzkum, poradenství zákazníkům, právní činnost a znalostní asistenty
- Sledujte pomocí: zakotvenosti, míry faktických chyb a míry zdržení se hodnocení
Halucinace: Odkazy na zdroje nezaručují, že odpověď AI bude podložená
Společnost Air Canada se o tom přesvědčila na vlastní kůži.
V roce 2024 shledal soud v Britské Kolumbii společnost Air Canada odpovědnou poté, co chatbot na jejích webových stránkách poskytl zákazníkovi nesprávné pokyny k uplatnění nároku na slevu z důvodu úmrtí v rodině. Muž se ptal na cestování z důvodu úmrtí v rodině poté, co mu zemřela babička. Chatbot mu sdělil, že si může nejprve zakoupit letenku a o sníženou sazbu požádat až později. Stránka s podmínkami společnosti Air Canada však uváděla pravý opak. Žádosti o slevu z důvodu úmrtí v rodině nelze uplatnit po uskutečnění cesty. Chatbot dokonce odkazoval na tyto podmínky. Jeho odpověď však byla v přímém rozporu s nimi.
Air Canada se bránila tím, že chatbot byl samostatným právním subjektem, který nesl odpovědnost za své vlastní činy. Soudní tribunál tomu však neuvěřil. Důvod byl jasný: chatbot fungoval na webových stránkách společnosti Air Canada a společnost byla vlastníkem odpovědí, které chatbot poskytoval.
Poučení: Odpověď není spolehlivá jen proto, že obsahuje odkaz. Musíte zkontrolovat, zda odpovídá zdroji, na který odkazuje. U AI určené pro zákazníky sledujte míru halucinací společně s přesností citací, mírou rozporů s politikami, mírou eskalací a mírou opakovaných kontaktů.
10. Míra dokončení úkolů
Míra dokončení úkolů ukazuje, jak často AI dosáhne požadovaného konečného stavu. V případě agenta to může znamenat provedení refundace, aktualizaci záznamu o zákazníkovi a potvrzení výsledku. Vytvoření věrohodné odpovědi se nepočítá.
Předpokládejme, že agent zpracuje 1 000 oprávněných žádostí o vrácení peněz a 700 z nich dokončí bez lidské pomoci. Míra autonomního dokončení úkolů činí 70 %. Zaznamenávejte dokončení s asistencí samostatně, aby se hladké předání případu nezapočítávalo ani jako úplný úspěch, ani jako neúspěch.
- Vzorec: Úspěšně dokončené úkoly ÷ Počet pokusů o splnění způsobilých úkolů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: AI agenty a komplexní automatizaci
- Sledujte: porušení bezpečnostních předpisů, lidské zásahy, potvrzení uživatelem a náklady na úspěšně provedený úkol
Nepoužívejte veřejně dostupné referenční hodnoty jako cíl pro produkční prostředí. Skóre agentů se rychle mění a referenční úkoly málokdy odpovídají vašim systémům, zásadám nebo zákazníkům. Vytvořte testovací sadu na základě práce, kterou bude váš agent skutečně vykonávat.
11. Přesnost výběru nástrojů
Přesnost výběru nástroje udává, jak často agent zvolí správný nástroj pro svůj další krok. To je odlišné od toho, zda tento nástroj používá správně.
Agent může prohledávat web, i když by měl vyhledat záznam o zákazníkovi, nebo odeslat e-mail, i když uživatel požádal pouze o návrh. Jedna špatná volba může zmařit celý zbytek úkolu.
- Vzorec: Správný výběr nástrojů ÷ Celkový počet rozhodnutí o výběru nástrojů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Agenty napojené na databáze, vyhledávání, API a podnikový software
- Sledujte pomocí: přesnost argumentů volání nástrojů a míru dokončení úkolů
12. Přesnost argumentů volání nástrojů
Jakmile si agent vybere nástroj, musí do něj zadat správné hodnoty. Kontrola přesnosti argumentů volání nástroje se vztahuje na pole, jako jsou jména, data, ID a částky.
Předpokládejme, že operátor uskuteční 300 hovorů týkajících se rezervací a 264 z nich obsahuje všechny správné údaje. Jeho přesnost v rámci daného argumentu je 88 %. V rámci platebního nebo rezervačního procesu může nesprávné datum nebo číslo účtu způsobit skutečnou chybu v transakci.
- Vzorec: Počet volání nástroje se všemi správnými povinnými argumenty ÷ Celkový počet vyhodnocených volání nástroje
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: agenty v oblasti rezervací, financí, podpory a dalších transakčních činností
- Sledujte pomocí: závažnosti chyb a přesnosti na úrovni polí
Při striktním posuzování úspěšnosti se jedno nesprávně vyplněné pole považuje za neúspěšné volání. Pokud potřebujete zjistit, které argumenty způsobují problém, přidejte přesnost na úrovni polí.
13. Kvalita trajektorie
Kvalita trajektorie se zaměřuje na cestu, kterou agent absolvuje k dokončení úkolu. Agent může dospět ke správnému výsledku až po několika zbytečných hledáních, opakovaných hovorech nebo porušeních zásad. Jednoduché skóre dokončení by všechny tyto aspekty opomíjelo.
Nehodnoťte každý průchod podle jedné ideální cesty. Složité úkoly mohou mít několik platných cest. Ohodnoťte průchod podle požadovaných kroků, povolených akcí a zbytečných odboček.
- Příklad vzorce: Počet běhů splňujících všechna pravidla trajektorie ÷ Celkový počet vyhodnocených běhů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Vícekrokové agenty a pracovní postupy s přísnými zásadami
- Sledujte: dokončení úkolů, volání nástrojů, porušení zásad a náklady na jeden úkol
Hodnoťte podle souboru pravidel, nikoli podle jediné ideální cesty, protože složité úkoly často mají několik platných postupů. To je skutečná slepá skvrna v testování agentů. Testovací sada 2025 TRAJECT-Bench byla vytvořena právě proto, aby tuto mezeru zaplnila – kontroluje výběr nástrojů, správnost argumentů a to, zda se volání provádějí ve správném pořadí, a ne pouze to, zda agent dosáhl cíle.
14. Efektivita plánování
Účinnost plánování ukazuje, kolik práce navíc musí agent vykonat, než dosáhne výsledku. Každý další krok znamená časovou zátěž, spotřebu tokenů a další možnost selhání.
Pokud by úkol měl zahrnovat čtyři schválené kroky a agent jich použije šest, je jeho efektivita plánování na základě počtu kroků 66,7 %. Toto číslo je platné pouze v případě, že lze nastavit spravedlivou referenční cestu nebo limit počtu kroků.
- Příklad vzorce: Očekávaný počet kroků ÷ Skutečný počet provedených kroků
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Zrychlení práce agentů a optimalizaci nákladů
- Sledujte: Dokončení úkolů a kvalitu výstupů
Nikdy neodměňujte pouze kratší cestu. Agent, který vynechá povinnou kontrolu, může vypadat efektivně, ale zároveň vytváří větší riziko.
15. Skóre konzistence
Konzistence ukazuje, zda AI poskytuje stejné výsledky při opakování stejného úkolu za stejných podmínek. Jeden úspěšný test může být pouhou náhodou.
Předpokládejme, že stejný úkol provedete 20krát a 18 výsledků splňuje stejná kritéria. Míra konzistence činí 90 %. Srovnávejte spíše fakta, rozhodnutí nebo konečné akce než podobné formulace.
- Příklad vzorce: Počet opakovaných běhů splňujících stejná kritéria výsledku ÷ celkový počet opakovaných běhů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Pravidelné reporty, transakční agenty a pracovní postupy s vysokými sázkami
- Sledujte pomocí: přesnosti a úspěšnosti opakovaných úloh
16. Míra robustnosti
Míra robustnosti měří, zda výkon zůstává zachován i při realistických změnách vstupních dat. Testy mohou zahrnovat překlepy, chybějící údaje, změněný pořadí informací, delší zadání nebo odlišné formulace.
Pokud model zvládne 170 ze 200 upravených testovacích případů, jeho míra robustnosti činí 85 %. Testovací sada by měla odrážet chaotické vstupy, které uživatelé zadávají.
- Vzorec: Počet úspěšných testovacích případů s perturbací ÷ Celkový počet testovacích případů s perturbací
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Připravenost k nasazení do produkčního prostředí a testování okrajových případů
- Sledujte pomocí: Výkonnost u čistých vstupů a míra chybovosti podle typu vstupu
17. Míra porušení bezpečnostních předpisů
Míra porušení bezpečnostních pravidel udává, jak často výstupy AI porušují definované bezpečnostní zásady. Porušení může zahrnovat škodlivé rady, soukromá data, zakázaný obsah nebo akci, k níž agent neměl oprávnění.
Předpokládejme, že recenzenti potvrdí 12 porušení z celkového počtu 10 000 výstupů. Míra je 0,12 %. I toto malé číslo může být nepřijatelné, pokud jedna chyba může způsobit vážnou škodu.
- Vzorec: Výstupy s potvrzeným porušením bezpečnostních předpisů ÷ Celkový počet vyhodnocených výstupů
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Veřejné chatboty, asistenty pro zaměstnance, operátory a generovaný obsah
- Sledujte pomocí: závažnosti porušení, míry falešně pozitivních výsledků a míry odmítnutí
Hlásit jak závažnost, tak i četnost. Deset méně závažných porušení by nemělo mít stejnou váhu jako jedno zveřejnění soukromých údajů.
18. Rozdíl ve spravedlnosti
Rozdíl ve spravedlivosti ukazuje, zda se výkon AI liší mezi skupinami, které by měly být zacházeno srovnatelně. Jedno celkové skóre přesnosti může skrývat velký rozdíl, který se za ním skrývá.
Předpokládejme, že screeningový model má míru pravdivých pozitivních výsledků 82 % u jedné skupiny a 71 % u druhé. Rozdíl činí 11 procentních bodů. Jak se nazývá měřítko, které se zde porovnává? Samotný pojem „rozdíl ve spravedlnosti“ je příliš vágní.
- Příklad vzorce: Nejvyšší sazba skupiny − Nejnižší sazba skupiny
- Pokyn: Čím blíže k nule, tím lépe
- Nejvhodnější pro: nábor zaměstnanců, poskytování úvěrů, zdravotnictví, odhalování podvodů a další rozhodnutí s významnými dopady
- Sledujte pomocí: velikosti vzorku ve skupině, míry selekce, míry falešně pozitivních výsledků, míry falešně negativních výsledků a kalibrace
Menší rozdíl ještě neznamená, že je systém spravedlivý. Každá skupina může dosahovat stejně špatných výsledků. Projděte si skóre každé skupiny společně s rozdílem.
19. Míra přijetí na první pokus
Míra přijatelnosti na první pokus ukazuje, jak často jsou výstupy AI použitelné již při prvním posouzení. Poskytuje mnohem více informací než pouhý objem obsahu, kódu nebo analýz, které systém vytváří.
Předpokládejme, že redaktoři zkontrolují 100 návrhů vygenerovaných umělou inteligencí a 65 z nich přijmou bez dalšího zpracování nebo zásadních oprav. Míra přijetí na první pokus činí 65 %. Definujte si předem pojem „přijato“, protože drobné redakční úpravy a kompletní přepracování by se neměly počítat jako stejný výsledek.
- Vzorec: Výstupy přijaté při prvním posouzení ÷ Celkový počet posouzených výstupů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: psaní, design, programování, analýzu a generování dokumentů
- Sledujte pomocí: doby kontroly, vzdálenosti úprav a míry chyb v následných fázích
20. Míra přepracování
Míra přepracování ukazuje, jak často je třeba výstupy AI opravovat poté, co se dostanou do pracovního toku. Odhaluje falešnou efektivitu, kdy AI sice na začátku šetří čas, ale přesouvá více práce na recenzenty nebo navazující týmy.
Pokud se 22 ze 100 vzorků kódu napsaného umělou inteligencí vrátí k opravě, míra přepracování činí 22 %. Oddělte chyby způsobené umělou inteligencí od rutinních revizí nebo změn v rozsahu projektu.
- Vzorec: Výstupy AI vyžadující opravu ÷ Celkový počet dodaných nebo zkontrolovaných výstupů AI
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: obsah, kód, zákaznický servis a provoz
- Sledujte: čas strávený opravami, závažnost vad a míru přijatelnosti na první pokus
Systémové a provozní ukazatele
Tato úroveň se zabývá otázkou, zda se kvalitní výstup skutečně dostává k uživatelům spolehlivě, rychle a za cenu, kterou si podnik může dovolit. Právě zde zavádění AI tiše končí, protože technicky přesný model, který reaguje pomalu nebo je příliš nákladný, si nikdy nezíská místo v pracovním postupu.
21. Latence
Latence je doba mezi požadavkem a použitelným výsledkem, přičemž to, co se považuje za použitelné, závisí zcela na daném úkolu. U klasifikátoru to může být konečná odpověď. U agenta to může být okamžik, kdy se dokončí požadovaná akce. Dejte si však pozor na průměry, protože zakrývají zpoždění, která uživatelé skutečně pociťují. Asistent podpory může mít průměrnou odezvu 1,2 sekundy, ale ve špičce se může prodloužit až na šest sekund. Uvádějte percentily, jako jsou p50 a p95, abyste viděli jak typický dotaz, tak ten pomalý.
- Vzorec: Časové razítko použitelné odpovědi − časové razítko požadavku
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: chat, vyhledávání, hlasové nástroje, asistenty pro programování a agenty
- Sledujte pomocí: latence p50, p95 a p99, míry opuštění a míry dokončení
Doba do prvního tokenu (TTFT): U streamovacích systémů sledujte také, jak dlouho trvá, než odpověď začne, nejen než skončí. Dva asistenti mohou oba dokončit odpověď za pět sekund, ale ten, který začne streamovat po 300 ms, působí mnohem rychleji než ten, u kterého zůstane obrazovka dvě sekundy prázdná. Neexistuje žádný univerzální benchmark pro TTFT: délka dotazu, velikost modelu, fronty a zatížení – to vše má na něj vliv, takže si stanovte cíl pro svůj vlastní případ použití a otestujte jej při realistickém provozu.
22. Průchodnost
Propustnost udává, kolik práce systém zvládne v daném časovém úseku. Můžete počítat počet požadavků za sekundu, dokumentů za hodinu nebo úspěšně provedených úkolů za den. Řekněme, že proces zpracování dokumentů zvládne v testovacím prostředí 500 souborů za hodinu, ale při reálném provozu klesne na 200. Tento rozdíl vám napoví, zda systém zvládne náročné období bez hromadění nevyřízených úloh.
- Vzorec: Dokončené jednotky ÷ Časová jednotka
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Podporu s velkým objemem požadavků, zpracování dokumentů a dávkové pracovní postupy
- Sledujte pomocí: míry úspěšnosti, latence, délky fronty a kvality výstupu
Vždy uveďte jednotku měření. Počet požadavků za sekundu a počet tokenů za sekundu odpovídají na různé otázky.
23. Provozuschopnost a dostupnost
Dostupnost představuje podíl naplánovaného času, během kterého je služba AI skutečně schopna zpracovat požadavky. Služba může být sice online, ale příliš pomalá nebo nefunkční na to, aby práci dokončila, proto definujte dostupnost na základě použitelných výsledků. Měsíční míra dostupnosti 99 % stále ponechává prostor pro přibližně 7 hodin a 12 minut výpadku v 30denním měsíci. To může být přijatelné pro volitelný asistent pro psaní. Je však mnohem těžší to akceptovat u nástroje podpory, na který se lidé spoléhají nepřetržitě.
- Vzorec: Doba, po kterou byla dodržena norma dostupnosti ÷ Celková plánovaná doba servisu
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Jakýkoli produkční pracovní postup, který závisí na AI
- Sledujte pomocí: míry chybovosti, doby s omezenou dostupností služby a průměrné doby do obnovení provozu
24. Míra systémových chyb
Míra systémových chyb zahrnuje technické poruchy, jako jsou časové limity, nedostupné modely, neplatné odpovědi a nefunkční integrace. Řekněme, že z 1 000 požadavků agentů selže 30 kvůli výpadku API. To představuje 3% míru chybovosti. Rozdělte tyto selhání podle příčin, jinak tým sice bude vědět, že něco nefunguje, ale nebude vědět, kde hledat příčinu.
- Vzorec: Počet požadavků s technickou chybou ÷ Celkový počet požadavků
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Monitorování produkce a reakci na incidenty
- Sledujte: typ chyby, míru opakování, latenci a dobu zotavení
25. Míra opakovaných pokusů
Míra opakování udává, jak často musí systém opakovat požadavek nebo akci. Příslušný úkol může nakonec přesto dopadnout úspěšně, a proto se opakování nezohledňují v jednoduchém skóre dokončení. Řekněme, že 120 z 1 000 požadavků vyžaduje jeden další pokus. To představuje míru opakování 12 % a systém celkově provede 1 120 pokusů, což představuje přibližně 12 % práce navíc pro danou dávku. Více než jeden opakovaný pokus na požadavek náklady ještě více zvyšuje.
- Vzorec: Počet původních požadavků vyžadujících alespoň jeden opakovaný pokus ÷ Celkový počet původních požadavků
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Vhodné zejména pro: agenty, pracovní postupy využívající API a asistenty pro uživatele
- Sledujte pomocí: počtu pokusů na jeden požadavek, konečné míry úspěšnosti, latence a nákladů na jeden úspěšný výsledek
26. Náklady na úspěšně provedený úkol
Náklady na úspěšný úkol propojují výdaje na AI s dokončenou prací, což je podstatně přesnější ukazatel než náklady na jeden požadavek, u kterého i neúspěšné pokusy spotřebovávají tokeny, nástroje a infrastrukturu. Předpokládejme, že každý běh agenta stojí 10 centů, ale úspěšná je pouze polovina z nich. Vaše přímé náklady na jeden úspěšný úkol tak činí 20 centů. Připočtěte k tomu lidskou kontrolu nebo opravu a skutečná částka bude ještě vyšší.
- Vzorec: Celkové náklady na všechny pokusy o provedení úkolů ÷ Úspěšně dokončené úkoly
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: agenty umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů
- Sledujte pomocí: míry dokončení, kvality výstupu, objemu oprav a nákladů na lidskou asistenci
27. Míra zadržení
Míra vyřešení představuje podíl způsobilých interakcí, které skončily bez předání lidskému pracovníkovi. Týmy podpory ji používají k odhadu toho, jak velkou část poptávky zvládá AI sama. Je také snadné ji uměle navýšit. Řekněme, že bot vyřeší 800 z 1 000 chatů, což představuje 80% míru vyřešení. Někteří z těchto uživatelů obdrželi skutečnou odpověď, zatímco jiní to prostě vzdali. Oba případy se jeví jako vyřešené, pokud neprozkoumáte, co se stalo poté.
- Vzorec: Způsobilé interakce ukončené bez předání lidskému pracovníkovi ÷ Celkový počet způsobilých interakcí
- Poznámka: Vyšší hodnota nemusí vždy znamenat lepší výsledek
- Nejvhodnější pro: Zákaznický servis a IT podporu
- Sledujte: potvrzené vyřešení, opakovaný kontakt, nedokončené transakce a spokojenost zákazníků
Počítejte pouze dotazy, které má AI zpracovat. Předání na základě pravidel by se nemělo vyhodnocovat jako selhání.
28. Míra eskalace
Míra eskalace udává, jak často je interakce s AI předána člověku. Vysoká míra může signalizovat slabý výkon, ale může také znamenat, že systém ví, kdy ustoupit. Řekněme, že z 1 000 interakcí je eskalováno 150, což představuje míru 15 %. Samotné toto číslo však mnoho neříká. Rozdělte jej na předání vyžadovaná zásadami, předání na žádost uživatele a případy, které AI prostě nedokázala vyřešit.
- Vzorec: Eskalované interakce ÷ Celkový počet způsobilých interakcí s AI
- Pokyny: Záleží na důvodu eskalace
- Vhodné zejména pro: pracovníky zákaznického servisu a interní helpdesky
- Sledujte: důvod eskalace, dobu do předání, vyřešení po předání a neúspěšné zvládnutí problému
Ukončení a eskalace vám řeknou, kde interakce skončila. Ne vždy vám však prozradí, zda se kvalita služby skutečně zlepšila. Jedna malá firma sledovala obě stránky této otázky.
Co se stalo, když malý maloobchodník automatizoval zákaznickou podporu?
Studie sledovala osmičlennou slovenskou e-commerce společnost poté, co zavedla chatbota s umělou inteligencí. Během tří měsíců vzrostl podíl dotazů vyřízených botem z 61 % na 85 %. Průměrná doba odezvy klesla ze 118 minut na 64 minut. A spokojenost zákazníků se zvýšila z 3,73 na 4,27 bodů z pěti.
Tyto údaje však je třeba interpretovat s určitou opatrností. Statisticky významný byl pouze nárůst spokojenosti. Studie se týkala jedné společnosti v krátkém časovém období. Navíc bot zodpovídal rutinní dotazy, zatímco lidé se zabývali těmi složitějšími, což samo o sobě může částečně vysvětlovat zvýšení rychlosti.
I tak však tento případ ukazuje, proč byste měli sledovat míru automatizace, dobu odezvy, eskalaci a spokojenost společně. Vyšší míra zvládnutí incidentů nemá velký význam, pokud kvalita služeb klesne pod tuto úroveň.
Ukazatele zavádění a dopadu na pracovní sílu
I funkční systém umělé inteligence si musí své místo v každodenním životě uživatelů zasloužit. Tyto metriky ukazují, zda ho lidé vyzkouší, používají ho pro skutečnou práci a zda se k němu vracejí i poté, co opadne počáteční nadšení.
Samotné používání ještě neznamená přínos. Společnost Gallup zjistila, že 50 % zaměstnaných Američanů používá AI alespoň několikrát ročně, avšak pouze 13 % ji využívá denně. Právě tento rozdíl je důvodem, proč byste měli kromě samotného rozšíření sledovat také frekvenci, hloubku a úroveň zvládnutí této technologie.
29. Míra přijetí mezi oprávněnými uživateli
Míra přijetí mezi oprávněnými uživateli ukazuje, kolik lidí, kteří by mohli AI využívat, s ní provedlo alespoň jednu smysluplnou akci. Zde záleží především na jmenovateli. Pokud nástroj aktivuje 400 lidí, zní to skvěle. Pokud však byl přístup udělen 4 000 zaměstnancům, přijetí ve skutečnosti činí pouhých 10 %. Nezahrnujte zaměstnance, pro jejichž role neexistuje schválený nebo užitečný případ použití AI.
- Vzorec: Oprávnění uživatelé, kteří provedli alespoň jednu smysluplnou akci s využitím AI ÷ Celkový počet oprávněných uživatelů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Počáteční zavádění, pilotní projekty a plánování licencí
- Sledujte pomocí: aktivního využití, úspěšnosti úkolů a nákladů na aktivního uživatele
Před spuštěním definujte pojem „smysluplná akce“. Samotné otevření nástroje nebo zadání testovacího dotazu by se nemělo počítat jako přijetí.
30. Míra aktivního využití AI
Míra aktivního využití ukazuje, kolik oprávněných uživatelů se v daném období skutečně spoléhá na AI. Týdenní aktivní využití vám často řekne mnohem více než celkový počet registrací. Řekněme, že 1 000 zaměstnanců má oprávnění a 600 z nich nástroj vyzkoušelo, ale pouze 180 ho v typickém týdnu skutečně používá. Míra přijetí může činit 60 %, zatímco týdenní aktivní využití je pouhých 18 %. Právě toto druhé číslo mnohem lépe odráží skutečné místo nástroje v pracovním postupu.
- Vzorec: Počet uživatelů, kteří v daném období dosáhli prahové hodnoty aktivity ÷ celkový počet způsobilých uživatelů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Průběžné sledování zavádění
- Sledujte: dokončení úkolů, kvalitu a retenci aktivních uživatelů
Nastavte si prahovou hodnotu, která odpovídá dané práci. Týdenní frekvence může vyhovovat nástrojům pro psaní a podporu, zatímco asistent pro čtvrtletní plánování vyžaduje delší časové období.
31. Rozsah zavádění
Rozsah zavedení ukazuje, jak široce se využití AI rozšířilo napříč týmy, rolemi nebo lokalitami v rámci zavádění. Celková míra zavedení může skrývat nevyvážený obraz. Jeden tým vývojářů může nástroj využívat denně. Naopak týmy prodeje, financí a podpory ho téměř nepoužívají.
- Vzorec: Počet cílových týmů nebo rolí, které splňují prahovou hodnotu přijetí ÷ Celkový počet cílových týmů nebo rolí
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Programy umělé inteligence na úrovni celé společnosti a napříč více týmy
- Sledujte: míru přijetí podle role, lokality, manažera a případu použití
Neočekávejte, že každá skupina dosáhne stejné úrovně. Týmy porovnávejte pouze tehdy, když je pro ně AI stejně užitečná a dostupná.
32. Míra zavedení
Míra využití ukazuje, kolik různých úkolů aktivní uživatelé pomocí AI zpracovávají. Rozlišuje povrchní využití od skutečného. Ten, kdo pouze přepisuje předměty e-mailů, si nástroj osvojil, ale ne do hloubky. Ten, kdo jej využívá k rešerším, přípravě návrhů, analýzám a zápisům z jednání, jej zapojil do mnohem větší části svého pracovního dne.
- Vzorec: Celkový počet různých schválených pracovních postupů s využitím AI ÷ Počet aktivních uživatelů AI
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší (do určité míry)
- Nejvhodnější pro: Zralá zavádění a rozšiřování pracovních postupů
- Sledujte pomocí: Míra úspěšnosti a časová úspora díky pracovním postupům
Větší počet případů použití nemusí vždy znamenat větší přínos. Několik vysoce účinných pracovních postupů může být účinnějších než dlouhý seznam těch triviálních.
33. Míra penetrace pracovních postupů
Míra proniknutí do pracovních postupů ukazuje, jaký podíl vhodných úkolů je skutečně zpracován s podporou AI. Míra přijetí počítá počet lidí. Míra proniknutí do pracovních postupů počítá samotnou práci. Řekněme, že tým podpory zpracovává 10 000 ticketů, které splňují podmínky pro pomoc AI, ale AI se dotkne pouze 2 500 z nich. Míra proniknutí je 25 %, i když každý agent tento nástroj vyzkoušel alespoň jednou.
- Vzorec: Počet splněných úkolů, na které se vztahuje podpora AI, ÷ celkový počet úkolů, na které se vztahuje podpora AI
- Pokyn: Vyšší hodnota je vhodná, pokud je kvalita zachována
- Nejvhodnější pro: podporu, prodej, tvorbu obsahu, programování a pracovní postupy s dokumenty
- Sledujte pomocí: míry dokončení, kvality, doby cyklu a nákladů na úkol
Omezte jmenovatel pouze na úkoly, pro které je AI schválena a které je schopna zvládnout.
34. Míra retence aktivních uživatelů
Retence ukazuje, kolik lidí pokračuje v používání AI i po prvním smysluplném využití. Pomáhá vám odlišit trvalé přijetí od zvědavosti v prvním týdnu po spuštění. Řekněme, že v lednu aktivuje nástroj 500 zaměstnanců a v dubnu stále splňuje prahovou hodnotu využití 300 z nich. Vaše tříměsíční retence je 60 %.
- Vzorec: Aktivovaní uživatelé, kteří jsou stále aktivní po uplynutí stanoveného období ÷ Počet uživatelů v původní aktivační kohortě
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Posouzení úspěšnosti zavádění a rozhodnutí o obnovení
- Sledujte: frekvenci používání, spokojenost, úspěšnost úkolů a důvody pro odchod
Měřte retenci podle kohort. Porovnání počtu aktivních uživatelů v tomto měsíci s celkovým počtem z minulého měsíce může zakrýt skutečnost, že noví uživatelé nahrazují ty, kteří odešli.
35. Míra zvládnutí AI
Míra úspěšnosti ukazuje, kolik uživatelů dokáže pomocí AI splnit schválený úkol a zároveň dosáhnout požadované úrovně kvality a bezpečnosti. Zadejte lidem realistický úkol a poté zkontrolujte výsledek. Dokáže pracovník zákaznické podpory pomocí AI vypracovat přesnou odpověď, ověřit zdroj a odhalit smyšlenou směrnici?
- Vzorec: Počet uživatelů splňujících standard pro daný úkol AI ÷ počet hodnocených uživatelů
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Školicí programy a vysoce rizikové pracovní postupy
- Sledujte: detekci chyb, kvalitu úkolů a výkonnost podle konkrétních případů použití
Někdo může AI používat často a přesto ji využívat špatně. Proto patří odborná způsobilost vedle míry využití, nikoli pod ní.
36. Míra přepsání
Míra přepsání ukazuje, jak často uživatel odmítne, nahradí nebo zvrátí návrh AI. Může odhalit slabý výstup, nízkou důvěru nebo prostě zdravý lidský úsudek. Řekněme, že recenzenti změní 240 z 1 000 doporučení AI. To představuje 24% míru přepsání. Stále však potřebujete znát důvod. Nezbytná oprava a osobní preference ve formulaci by neměly mít stejnou váhu.
- Vzorec: Počet zamítnutých nebo podstatně pozměněných doporučení AI ÷ Počet posouzených doporučení
- Směr: Záleží na důvodu
- Nejvhodnější pro: podporu rozhodování, doporučení, nástroje pro kontrolu a kopiloty
- Sledujte: důvod přepsání, míru chybovosti AI a kvalitu po provedení změny
Nízká míra ručního zásahu může být ve skutečnosti znepokojující, pokud to znamená, že uživatelé přijímají nekvalitní výstupy, aniž by je zkontrolovali.
37. Míra lidského zásahu
Míra lidského zásahu měří, jak často úkol zahájený umělou inteligencí vyžaduje neplánovanou pomoc, než může být dokončen. To se liší od plánovaného schválení nebo předání v souladu s pravidly. Řekněme, že agent se pokusí o 1 000 úkolů a lidé musí 180 z nich zachránit. To představuje míru zásahu 18 %. Tyto zásahy s sebou nesou náklady na pracovní sílu, které může míra autonomního dokončení zakrýt.
- Vzorec: Úkoly AI vyžadující neplánovanou lidskou pomoc ÷ Celkový počet pokusů o provedení úkolů AI
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: agenty umělé inteligence a automatizované pracovní postupy
- Sledujte: důvod zásahu, strávený čas, míru dokončení a náklady na úspěšně provedený úkol
Plánovanou revizi nezařazujte do čitatele. Požadované schválení je součástí pracovního postupu, nikoli selháním systému.
38. Úspora času na jeden dokončený úkol
Úspora času na jeden dokončený úkol porovnává celý pracovní postup podporovaný umělou inteligencí s objektivní referenční hodnotou. Počítejte vše: zadávání pokynů, čekání, kontrolu, opravy a opakované spuštění. Pokud to vynecháte, započítáte pouze rychlý první návrh. Tím tiše ignorujete veškeré následné úpravy.
- Vzorec: Čas potřebný k dokončení bez pomoci AI − Celkový čas potřebný k dokončení s pomocí AI
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lepší, pokud se jedná o kvalitu
- Nejvhodnější pro: psaní, programování, výzkum, podporu a opakující se znalostní práci
- Sledujte: kvalitu výstupů, opravy a dokončení úkolů
Údaje o úspoře času uváděné samotnými uživateli mohou být užitečné, je však třeba je porovnat s realitou. Výzkum Federální rezervní banky v St. Louis zjistil, že uživatelé AI uváděli úsporu přibližně 2,2 hodiny za 40hodinový pracovní týden. Náhodně uspořádaná studie společnosti METR však zjistila, že zkušeným vývojářům trvala práce s AI o 19 % déle, i když se domnívali, že jim to práci zrychlilo o 20 %. Studie se týkaly různých typů práce, ale společně poukazují na to, že je třeba se uživatelů zeptat, kolik času ušetřili, a poté to ověřit pomocí údajů o úkolech.
39. Doba potřebná k posouzení AI
Doba kontroly výstupu AI měří lidské úsilí potřebné ke kontrole a schválení výstupu. Právě zde se slibované úspory času často nenápadně zmenšují. Vytvoření návrhu pomocí AI může trvat 30 sekund, ale jeho ověření až 12 minut. Porovnejte tento celkový čas s časem, který by daný úkol zabral bez použití AI.
- Vzorec: Celková doba strávená lidskou kontrolou a opravami ÷ počet zkontrolovaných výstupů AI
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: obsah, kód, analýzu, podporu a regulované činnosti
- Sledujte: přijetí na první pokus, opravy a chyby přehlédnuté při kontrole
U vysoce rizikových úkolů nesnažte se zkrátit dobu kontroly na nulu. Cílem je efektivní kontrola, nikoli slepé schvalování.
40. Skóre důvěry zaměstnanců
Skóre důvěry zaměstnanců sleduje, zda uživatelé považují AI za dostatečně spolehlivou pro schválené úkoly a zda chápou její limity. Můžete jej měřit pomocí krátkého dotazníku zaměřeného na přesnost, transparentnost, bezpečnost a jistotu při odhalování chyb. Vyhněte se jedné obecné otázce typu „Důvěřujete AI?“, která vám poskytne vágní skóre, na jehož základě nelze podniknout žádné kroky.
- Příklad vzorce: Průměrné skóre průzkumu důvěry ÷ Maximální možné skóre × 100
- Směr: Kalibrovaná důvěra je lepší než maximální důvěra
- Nejvhodnější pro: asistenty pro zaměstnance, podporu rozhodování a celofiremní programy umělé inteligence
- Sledujte pomocí: míry přepsání, detekce chyb, povědomí o zásadách a retence využití
Přečtěte si také: Ukazatele projektu
Ukazatele dopadu na podnikání a návratnosti investic
Právě na základě těchto údajů se vedoucí pracovníci rozhodují o financování, a právě tuto úroveň většina dashboardů pro AI opomíjí. Výstupy, náklady, tržby, výsledky pro zákazníky, návratnost investic (ROI): to jsou čísla, která rozhodují o tom, zda bude program prodloužen, nebo pozastaven.
Právě tyto faktory se však nejtěžší prokazují. Tržby mohou po zavedení stoupnout kvůli posunu poptávky, nikoli proto, že by AI něco udělala. Náklady mohou klesnout, protože tým současně přepracoval své procesy. Jednoduché srovnání „před a po“ vám sice ukáže, co se změnilo, ale ne to, co to způsobilo. K tomu potřebujete kontrolní skupinu, postupné zavádění nebo odpovídající výchozí stav, abyste mohli zjistit, co by se stalo i bez toho.
41. Inkrementální propustnost
Přírůstková propustnost měří, o kolik více přijatelné práce tým dokončí po zavedení AI. Počítejte pouze výstup, který splňuje stejnou laťku kvality jako výchozí stav. Řekněme, že tým před zavedením AI dokončil 500 schválených případů týdně a nyní jich dokončí 575. To představuje 15% přírůstkovou propustnost. Pokud však současně vzrostl počet oprav, může být skutečný zisk menší, než se na první pohled zdá.
- Vzorec: (Počet přijatých výstupů AI za dané období − Počet přijatých výstupů v referenčním období) ÷ Počet přijatých výstupů v referenčním období × 100
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: podporu, tvorbu obsahu, programování, zpracování dokumentů a provoz
- Sledujte pomocí: míry chybovosti, počtu oprav, spokojenosti zákazníků a odpracovaných hodin
42. Zkrácení doby cyklu
Zkrácení doby cyklu ukazuje, o kolik rychleji práce postupuje od začátku do konce. Zahrňte čekání, kontrolu, opravy a konečné schválení. Pokud budete měřit pouze fázi generování pomocí AI, výsledek bude vypadat lepší, než ve skutečnosti je. Řekněme, že kontrola smlouvy trvala před zavedením AI pět dní a nyní trvá tři. Doba cyklu se zkrátila o 40 %.
- Vzorec: (Základní doba cyklu − doba cyklu s podporou AI) ÷ základní doba cyklu × 100
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Recenze, schvalování, tvorbu obsahu, dodávky softwaru a pracovní postupy v oblasti služeb
- Sledujte: kvalitu, opravy a objem rozpracované výroby
43. Náklady na jedno vyřešení
Náklady na vyřešení problému ukazují, kolik firma utratí za vyřešení jednoho problému. Tento ukazatel je lepší než náklady na kontakt, protože jeden problém zákazníka může vyústit v několik zpráv, hovorů nebo eskalací. Zahrňte náklady na model, lidskou práci, volání na podporu, kontrolu a opakované kontakty. Jinak levná první reakce skrývá nákladnou cestu k skutečnému řešení.
- Vzorec: Celkové náklady na službu ÷ Úspěšně vyřešené problémy
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: zákaznický servis, IT podporu, likvidaci pojistných událostí a interní helpdesky
- Sledujte pomocí: míry opakovaných kontaktů, spokojenosti zákazníků a kvality řešení
44. Ověřené úspory nákladů
Ověřené úspory nákladů představují výdaje, které jste po zavedení AI eliminovali. Může se jednat o snížení přesčasů, méně hodin outsourcovaných služeb nebo nižší náklady na infrastrukturu. Ušetřený čas sám o sobě nepředstavuje hotovost. Pokud zaměstnanci zůstávají na stejné mzdové listině a jejich výkon se nemění, uvolnili jste sice kapacitu, ale nedošlo ke snížení skutečných nákladů.
- Vzorec: Základní náklady na srovnatelnou práci − Skutečné náklady po zavedení AI
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Finanční výkaznictví a hodnocení přínosů AI
- Sledujte: objem práce, kvalitu výstupů a náklady na implementaci
Úspory a prevenci nákladů sledujte odděleně. Úspory znamenají snížení stávajících výdajů. Prevence zabraňuje plánovaným budoucím výdajům, jako je například najmutí pěti dalších agentů pro zpracování rostoucího počtu požadavků. Oba přístupy mohou prokázat přínos, ale jejich smíchání bez jasného označení způsobuje, že výsledek vypadá jistější, než ve skutečnosti je.
45. Přírůstkové tržby připadající na AI
Inkrementální tržby představují dodatečné tržby, které AI přinesla nad rámec toho, co by se pravděpodobně stalo i bez ní. Nejčistším způsobem, jak je zjistit, je porovnání skupiny využívající AI s podobnou kontrolní skupinou. Nemáte kontrolní skupinu? Využijte místo toho postupné zavádění nebo odpovídající výchozí hodnotu. A zohledněte změny cen, propagačních akcí, poptávky a sezónnosti.
- Vzorec: Tržby s využitím AI − Odhadované tržby bez využití AI
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: prodejní asistenty, doporučení, vyhledávání, personalizaci a předprodejní podporu
- Sledujte pomocí: hrubé marže, konverzního poměru, průměrné hodnoty objednávky a zákaznického segmentu
Tržby nejsou zisk. Při výpočtu návratnosti investic (ROI) vycházejte z dodatečné hrubé marže, nikoli z celkové částky tržeb.
46. Nárůst konverzního poměru
Nárůst konverzního poměru ukazuje, zda umělá inteligence pomáhá většímu počtu uživatelů dokončit cílovou akci, jako je nákup, rezervace demo verze nebo dokončení registrace. Řekněme, že konverzní poměr kontrolní skupiny je 5 % a skupiny podporované umělou inteligencí 5,5 %. Absolutní nárůst činí 0,5 procentního bodu, zatímco relativní nárůst je 10 %. Vždy upřesněte, který z nich máte na mysli.
- Absolutní vzorec: Míra konverze AI − Referenční míra konverze
- Relativní vzorec: (konverzní poměr AI − základní konverzní poměr) ÷ základní konverzní poměr × 100
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: prodej, e-commerce, zapracování nových zaměstnanců, doporučení a kvalifikaci potenciálních zákazníků
- Sledujte: tržby, marži, zrušení a kvalitu zákazníků
47. Změna spokojenosti zákazníků
Rozdíl ve spokojenosti zákazníků ukazuje, zda se hodnocení zákazníků změnilo po zavedení AI do zákaznické zkušenosti. Porovnejte stejný kanál, typ problému, skupinu zákazníků a hodnotící stupnici. Řekněme, že podpora s využitím AI dosáhla skóre 4,3 z pěti a kontrolní skupina skóre 4,1. Rozdíl je 0,2 bodu.
- Vzorec: CSAT s podporou AI − CSAT referenční skupiny nebo kontrolní skupiny
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: asistenty v přímém kontaktu se zákazníky, pracovníky zákaznické podpory a samoobslužné nástroje
- Sledujte pomocí: míry vyřešení, míry odezvy na průzkumy, opakovaných kontaktů a eskalací
Sledujte, kdo se účastní průzkumu. Spokojení a nespokojení zákazníci mohou odpovídat s různou frekvencí, což může ovlivnit skóre, aniž by došlo ke skutečné změně v poskytování služeb.
48. Míra opakovaných kontaktů
Míra opakovaných kontaktů ukazuje, jak často se zákazník vrací s tímtéž nevyřešeným problémem. Zachycuje případy, které vypadaly jako vyřešené pouze proto, že první chat náhodou skončil. Řekněme, že 120 z 1 000 údajně vyřešených případů vede k dalšímu kontaktu do týdne. To představuje 12% míru opakovaných kontaktů.
- Vzorec: Vyřešené případy, po nichž následoval další kontakt týkající se stejného problému ÷ Celkový počet vyřešených případů
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: zákaznický servis, IT helpdesky, likvidaci pojistných událostí a samoobslužné služby
- Sledujte pomocí: rozsahu dopadu, nákladů na vyřešení a spokojenosti zákazníků
Stanovte jasné časové okno a přiřaďte kontakty ke stejnému problému. Zákazník, který se vrací s novou otázkou, by neměl být považován za neúspěšné vyřešení.
49. Doba návratnosti investic
Ukazatel „time to value“ měří, jak dlouho trvá, než projekt umělé inteligence přinese první ověřený obchodní výsledek. Ještě před zahájením zavádění si stanovte, co považujete za hodnotu. Funkční prototyp nebo první přihlášení uživatele se nepočítá, pokud to nebylo od začátku dohodnutým cílem.
- Vzorec: Datum prvního ověřeného obchodního výsledku − datum zahájení projektu
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: pilotní projekty v oblasti AI, revize portfolia a investiční plánování
- Sledujte pomocí: velikosti, trvanlivosti a zdroje výsledku
Nejkratší doba návratnosti investic nemusí vždy znamenat, že se jedná o nejúspěšnější projekt. Výzkum MIT zjistil, že výrobní firmy po zavedení umělé inteligence často zaznamenávají počáteční pokles produktivity, na který však později navazuje silnější růst. Školení, práce s daty a změny procesů zpozdily dosažení těchto přínosů. Krátké hodnotící období mohlo vést k předčasnému posouzení těchto projektů.
50. Návratnost investic do umělé inteligence
Návratnost investic do AI porovnává ověřené čisté přínosy s náklady na program. Mezi přínosy mohou patřit dodatečný hrubý zisk, skutečné úspory nákladů a jasně identifikované ušetřené náklady. I na straně nákladů je třeba postupovat poctivě. Započítejte software, modely a servery. Poté připočtěte náklady na nastavení, školení, dohled, kontrolu a údržbu.
- Vzorec: (Celkové ověřené přínosy AI − Celkové náklady na AI) ÷ Celkové náklady na AI × 100
- Pokyn: Čím vyšší hodnota, tím lépe
- Nejvhodnější pro: Hodnocení investic a rozhodování o portfoliu v oblasti AI
- Sledujte pomocí: doby návratnosti, typu přínosu a míry jistoty při přiřazování
Vyhněte se dvojímu započítávání. Pokud AI šetří čas zaměstnanců a díky tomuto času vzniká větší výstup, započítejte hodnotu tohoto dodatečného výstupu nebo úspory práce. Započítání obou znamená, že stejný přínos zaznamenáte dvakrát.
Tip pro profesionály: Měříte marketingové aktivity podporované umělou inteligencí? Začněte s návratností investic do kampaně. Kalkulátor návratnosti investic do marketingu od ClickUp vám umožní porovnat výdaje na kampaň s tržbami a na jednom místě zjistit procentuální návratnost investic i čistý zisk. Považujte to za rychlou první kontrolu. Později pak přidejte celkové náklady na umělou inteligenci: software, využití modelů, nastavení, čas na kontrolu, školení a opravy.
51. Doba návratnosti
Doba návratnosti udává, za jak dlouho se počáteční investice do projektu umělé inteligence vrátí prostřednictvím ověřených čistých přínosů. Předpokládejme, že zavedení projektu stojí 300 000 dolarů a přináší čistý přínos 25 000 dolarů měsíčně. Jednoduchá doba návratnosti tak činí 12 měsíců.
- Vzorec: Počáteční investice do AI ÷ Průměrný ověřený čistý přínos za dané období
- Pokyn: Čím nižší hodnota, tím lepší
- Nejvhodnější pro: Schvalování rozpočtů a srovnání projektů v oblasti umělé inteligence
- Sledujte: návratnost investic (ROI), stabilitu přínosů a průběžné provozní náklady
Jednoduchý výpočet doby návratnosti nezohledňuje časovou hodnotu peněz ani výnosy získané po datu návratnosti. Finanční týmy mohou u rozsáhlých nebo dlouhodobých programů umělé inteligence využít také čistou současnou hodnotu.
Proč je vnímání nejnebezpečnějším ukazatelem ze všech
Lidé si všimnou času, který AI ušetří při tvorbě prvního návrhu. Často však opomíjejí čas, který následuje: sepsání zadání, ověření faktů, opravu chyb a přepracování slabých míst. Díky tomuto opomenutému výpočtu se zisk jeví podstatně větší, než ve skutečnosti je.
Jak říká Farrah Lakhani, vedoucí manažerka pro růst a strategii na úrovni C-suite:
Nejčastější chybou, kterou vídám, je považovat ušetřený čas za hlavní měřítko úspěchu AI. Ušetřené hodiny, automatizované úkoly a zkrácené cykly jsou nejjednoduššími údaji, které lze zaznamenat a prezentovat při informování představenstva. Zároveň však s nejmenší pravděpodobností odrážejí skutečný dopad na podnikání.
Nejčastější chybou, kterou vídám, je považovat ušetřený čas za hlavní měřítko úspěchu AI. Ušetřené hodiny, automatizované úkoly a zkrácené cykly jsou nejjednoduššími údaji, které lze zaznamenat a prezentovat při informování představenstva. Zároveň však nejméně odrážejí skutečný dopad na podnikání.
Společnost METR navíc provedla průzkum mezi 349 technickými pracovníky ohledně toho, jak AI ovlivnila jejich práci. Medián odpovědí uváděl trojnásobné zrychlení práce a 1,4 až 2násobné zvýšení vytvořené hodnoty.
Tato čísla znějí působivě, ale společnost METR je pečlivě označila jako podmíněná. Údaje pocházely z vlastních odhadů zaměstnanců, nikoli z časově měřených úkolů nebo z kontrolní skupiny. A výzkumníci zaznamenali náznaky toho, že nejodvážnější tvrzení nadhodnocovala to, co se ve skutečnosti projevilo v hotové práci.
To však neznamená, že vnímání je zbytečné. Pokud mají lidé pocit, že jim AI pomáhá, mají tendenci ji využívat častěji. Vnímání také odráží důvěru, snadnost použití i frustraci. Nebezpečným se stává pouze tehdy, když podnik považuje tento pocit za důkaz produktivity nebo návratnosti investic.
Lepším řešením je změřit rozdíl mezi tím, co lidé uvádějí, a tím, co ukazuje pracovní postup:
- Vzorec: Vlastně nahlášené zlepšení − Pozorované zlepšení
- Pokyn: Čím blíže k nule, tím lépe
- Sledujte pomocí: doby dokončení úkolu, kvality výstupu, míry oprav a nákladů na úspěšně dokončený úkol
Řekněme například, že zaměstnanci hlásí 30% zvýšení rychlosti, ale záznamy o úkolech ukazují pouze 10% zlepšení. To představuje 20bodový rozdíl ve vnímání. Může to poukazovat na skrytý čas strávený kontrolou, nedostatečné měření nebo na práci, která se prostě zdá snazší, aniž by přinášela výrazně větší měřitelnou hodnotu.
Nejbezpečnější pravidlo je jednoduché. Pozorně naslouchejte tomu, co říkají vaši uživatelé, a poté to ověřte na základě skutečné práce.
KPI umělé inteligence specifické pro jednotlivé funkce
Jedna jediná hodnotící tabulka pro AI nebude vyhovovat každému týmu, protože každý tým má jiné cíle. Zákaznický servis se zaměřuje na řešení problémů. Technický tým se zaměřuje na stabilní dodávky. Marketing a prodej se zaměřují na růst, zatímco provozní tým se zaměřuje na náklady, rychlost a kontrolu. Vycházejte z těchto cílů. Poté přidejte metriky, které ukazují, jak AI přispěla k jejich dosažení.
Zákaznický servis a podpora
Skutečnou otázkou je, zda problém zákazníka zůstal vyřešen i po skončení chatu.
- Sledujte: potvrzené vyřešení, opakované kontakty, spokojenost zákazníků (CSAT), míru eskalace, dobu vyřízení a náklady na vyřešený případ
- Rozčlenění podle: záměru zákazníka a cesty využívající výhradně AI, kombinované cesty nebo cesty využívající výhradně lidský faktor
- Vyvarujte se: Opuštěných chatů, které se započítávají jako vyřešení, a předání, při nichž dochází ke ztrátě kontextu zákazníka
Software a inženýrství
Změřte celý proces, od přidělení úkolu až po stabilní nasazení do produkčního prostředí. Generovaný kód je pouze jedním z kroků na této cestě.
- Sledujte: dobu realizace změn, frekvenci nasazení, počet neúspěšných změn, dobu obnovy, dobu revize a objem oprav
- Rozčlenění podle: typu úkolu, úložiště, týmu a míry využití AI
- Vyvarujte se: Považovat pull requesty, commity nebo řádky kódu za hotový výsledek
Příklad: Společnost Nvidia nabízí jasný důkaz této pasti. Uvádí, že více než 30 000 jejích inženýrů nyní používá přizpůsobenou verzi asistenta Cursor, který generuje zhruba třikrát více kódu než dříve, aniž by došlo ke zvýšení počtu chyb. Trojnásobný výstup je však signálem objemu, nikoli kvality dodávek. Neukazuje, zda se funkce dodávají rychleji nebo zda obstojí v produkčním prostředí. Aby tuto mezeru překlenula, musela by společnost Nvidia kromě objemu změnit také dodací lhůty, míru selhání ve výrobě a množství oprav.
Marketing
Marketingová AI by měla snížit náklady nebo čas potřebný k vytvoření výstupů, které následně projdou kontrolou a osvědčí se u skutečných zákazníků.
- Sledujte: náklady na schválený obsah, míru schválení, dobu trvání kampaně, nárůst konverzí, marži příspěvku a přírůstkovou návratnost investic do reklamy (ROAS)
- Rozčlenění podle: kanálu, cílové skupiny, typu obsahu a nových či stávajících zákazníků
- Vyvarujte se: započítávání každého vygenerovaného návrhu a připisování zásluh umělé inteligenci za sezónní poptávku nebo vyšší výdaje na reklamu
Prodej
AI v oblasti prodeje se vyplatí, když se správné obchody rychleji posouvají v prodejním procesu a nakonec se uzavírají se slušnými maržemi.
- Sledujte: konverzi potenciálních zákazníků na obchodní příležitosti, rychlost naplňování prodejního kanálu, úspěšnost uzavření obchodů, délku prodejního cyklu, chybu v prognóze a hrubý zisk
- Rozčlenění podle: zdroje obchodu, velikosti, regionu, obchodního zástupce a počáteční fáze
- Vyhněte se: Častějšímu oslovování, které vede ke slabým příležitostem, odhlášením nebo slevám v pozdějších fázích prodejního procesu
Příklad: Společnost Workato ukazuje, proč „rychlejší“ neznamená „úspěšnější“. Její CIO uvedl, že obchody s daty obohacenými agenty procházely fázemi prodejního procesu až o 20 % rychleji, přičemž doba zpracování nabídek se zkrátila o 40 %. Obě čísla pocházejí od samotné společnosti a obě měří rychlost, nikoli výsledek. Ani jedno z nich nepotvrzuje vyšší tržby z uzavřených obchodů. K prokázání přínosu by společnost Workato potřebovala znát míru úspěšnosti, marži a tržby z uzavřených obchodů u podobných transakcí s využitím AI i bez ní.
Provoz a finance
V tomto případě by AI měla práci dokončit s menším počtem zásahů, chyb a výjimek. A do výpočtu je třeba zahrnout všechny náklady.
- Sledujte: náklady na úspěšnou transakci, dobu cyklu, přímé zpracování, míru výjimek a přesnost při prvním zpracování
- Rozčlenění podle: typu procesu, hodnoty transakce, rizika a důvodu lidské kontroly
- Vyvarujte se: Nezahrnutí nákladů na software, integraci, dohled a opravy do celkových nákladů
Příklad: Společnost Omega Healthcare ukazuje, jak vypadá komplexní tvrzení o efektivitě. Společnost sdělila serveru Business Insider, že díky AI ušetří více než 15 000 pracovních hodin měsíčně na administrativní práci s dokumenty, přičemž dosahuje o 50 % rychlejšího zpracování, 99,5 % přesnosti a 30 % návratnosti investic pro klienty. Tato sada propojuje čas, kvalitu a náklady do jediného přehledu.
Případové studie: Jak skutečné společnosti měří efektivitu založenou na umělé inteligenci
Výsledky společnosti mají smysl pouze tehdy, když víte, co se měřilo. Jednalo se o naměřenou hodnotu, nebo o prognózu? Zohlednila společnost skutečně vyřešenou práci, nebo pouze práci, která byla převzata od lidí? Tyto čtyři příklady ukazují, proč jsou tyto detaily mnohem důležitější než nejvyšší číslo v tiskové zprávě.
Klarna (I rychlá služba může mít mezery v kvalitě)
Společnost Klarna uvedla, že ke konci roku 2025 její asistenční systém s umělou inteligencí vyřídil dvě třetiny všech zákaznických dotazů. Uvedla také o 82 % rychlejší dobu odezvy, o 25 % méně opakujících se problémů, úspory ve výši 60 milionů dolarů a pracovní výkon odpovídající 853 agentům na plný úvazek.
Společnost Klarna nadále investovala do svého asistenta. Zároveň však začala opět najímat lidské pracovníky podpory. Její generální ředitel uvedl, že zákazníci by měli mít vždy možnost kontaktovat živou osobu. Zprávy spojovaly tuto změnu se stížnostmi na obecné odpovědi na složitější otázky. Společnost ze své strany uvedla, že spokojenost s umělou inteligencí zůstala na stejné úrovni jako u lidské podpory.
Co se z toho naučíte: Sledujte rychlost vyřízení, opakované kontakty a náklady, ale rozdělte je podle typu problému. Poté změřte počet neúspěšných předání a spokojenost po vyřešení složitých případů. Vysoký průměr může zakrýt právě ty tikety, na kterých záleží nejvíce.
IBM (Zvýšení produktivity se nemusí týkat všech vývojářů)
Společnost IBM zkoumala svůj vlastní nástroj watsonx Code Assistant v rámci recenzovaného článku pro konferenci CHI 2025. Výzkumníci oslovili 669 uživatelů a u dalších 15 provedli testy použitelnosti. Mnoho uživatelů mělo pocit, že jim tento nástroj urychlil práci, ale ne všichni tento přínos sdíleli. Je třeba si uvědomit jedno důležité omezení. Studie se zaměřila na zkušenosti vývojářů a na to, jak produktivní se uživatelé cítili. Neprokázala však, že by byl software dodáván rychleji nebo s menším počtem chyb.
Co se z toho naučíte: Propojte uživatelské průzkumy s pozorovanými ukazateli, jako je doba kontroly, opravy, doba realizace změn a míra neúspěšnosti změn. Poté rozdělte výsledky podle úkolů a úrovně zkušeností. Průměr týmu může zakrývat vývojáře, kteří tráví více času kontrolou výstupů AI, než kolik času ušetří jejich psaním.
Bank of America (Kontrola je součástí výkonu)
Bank of America uvedla, že její virtuální finanční asistentka Erica zpracovala 3 miliardy interakcí s klienty a nyní jich v průměru zvládá více než 58 milionů měsíčně. Verze pro zaměstnance se dostala k více než 90 % personálu a snížila počet hovorů na IT helpdesk na polovinu. Erica také dokazuje, že pro efektivitu AI není nutný generativní model. Banka provozuje svého zákaznického asistenta na základě pevně dané knihovny obsahující více než 700 odpovědí. To dává Erice méně svobody než otevřený chatbot. V bankovním prostředí však díky tomu lze odpovědi mnohem snáze testovat a řídit.
Co se z toho naučíte: Přizpůsobte model míře rizika. V případě interní podpory sledujte počet hovorů na servisní linku, úspěšné využití samoobslužných služeb, opakované kontakty a dobu potřebnou k vyřešení problému. Pokles počtu hovorů je slibný, ale neznamená to, že každý zaměstnanec skutečně vyřešil svůj problém.
Jak vybrat správné metriky umělé inteligence
Znát tyto metriky je ta snadnější část. Těžší je vybrat těch několik, které odpovídají vašemu cíli, a zbytek záměrně ignorovat. Zde je přístup, na který se můžete spolehnout.
Každý ukazatel propojte s jedním obchodním cílem
Nejprve si stanovte cíl a poté vyberte ukazatel, který jej měří. Pokud je cílem snížit náklady na podporu, sledujte náklady na jedno vyřešení. Pokud je cílem zvýšit tržby, sledujte tržby na jednu interakci s AI. Pokud je cílem urychlit rozhodování, sledujte rychlost rozhodování. Pokud se nějaký ukazatel takto nevztahuje k cíli, vynechte ho.
A pokud používáte kromě KPI také OKR, jasně rozlišujte jejich role: cíl udává směr, KPI měří pokrok při jeho plnění. Častou chybou je sledovat vše, co váš nástroj exportuje ve výchozím nastavení, místo toho, abyste sledovali hodnoty potřebné pro dosažení cíle. Ukazatel, který se snadno získá, ale neodpovídá na žádnou skutečnou otázku, je stále jen zbytečným balastem.
Použijte metodu SMART a omezte počet
Zajistěte, aby každý KPI byl konkrétní, měřitelný, dosažitelný, relevantní a časově ohraničený (SMART). Poté počet záměrně omezte. Obecně se držte tří až pěti metrik na jeden cíl a ne více než sedmi až deseti na jeden tým. Při větším počtu se schůzky k revizi protahují, zatímco rozhodnutí nejsou o nic jasnější, protože pozornost se příliš roztříští na to, aby bylo možné jednat na základě jakéhokoli jednotlivého čísla. Zde je jednoduchá kontrola: pokud nedokážete určit ukazatel, který by tento týden změnil rozhodnutí, váš seznam je příliš dlouhý.
Vyvažujte předstihové a zpožděné ukazatele
Každý zpožděný výsledek spárujte s předběžným prediktorem. Náklady na vyřešení problému se párují s hloubkou přijetí. Nárůst tržeb se páruje s odbornou způsobilostí. Míra vad se páruje s dobou zpracování revize kódu.
Zpožděný ukazatel potvrzuje, co se stalo; předstihový ukazatel vás včas varuje, abyste mohli jednat.
Určete odpovědnost a frekvenci
Každý KPI potřebuje jmenovaného odpovědného a pravidelný rytmus přezkoumávání. Provozní ukazatele kontrolujte týdně, ty významnější pak měsíčně nebo čtvrtletně. Každý ukazatel svěřte osobě, která může jeho hodnotu ovlivnit, nikoli té, která vypracovává zprávu. Pokud odpovědná osoba nemá k dispozici žádné skutečné nástroje k jeho změně, nikdo za něj nenese odpovědnost. Hodnota se pak bude jen tak pohybovat, dokud si toho při příštím přezkoumání někdo nevšimne.
Nástroje a zdroje pro měření výkonnostních ukazatelů AI
Od samého začátku nepotřebujete rozsáhlý systém měření. Potřebujete správný nástroj pro metriku, kterou se snažíte ověřit.
Zde jsou zdroje, které stojí za to znát.
|Pokud potřebujete měřit…
|Využijte tento druh zdroje
|Dobré možnosti
|Kvalita RAG a znalostních asistentů
|Rámec pro hodnocení RAG
|Ragas, Microsoft Azure AI Foundry
|Chování agentů a využívání nástrojů
|Sledovatelnost a trasování modelů LLM
|LangSmith, Arize Phoenix
|Bezpečnost a selhání způsobená útoky
|Nástroj pro simulaci útoků (red teaming)
|Promptfoo
|Odchylky a kvalita produkce
|Systém pro monitorování AI
|Evidently AI
|Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro podnikání a zavádění
|Nástroj pro správu práce nebo sledování BI
|ClickUp, Looker Studio, Tableau, Power BI
|Řízení a rizika
|Rámec pro řízení rizik umělé inteligence
|Rámec NIST pro řízení rizik umělé inteligence
|Reálné typy selhání
|Databáze incidentů
|Databáze incidentů v oblasti AI
|Znalost benchmarkingu
|Veřejný srovnávací test
|Stanford HELM
Tabulka vám ukáže, který nástroj se hodí pro kterou úlohu. Co vám však neřekne, je to, co vám každý z nich přinese, ani před jakým neúspěchem vás uchrání.
- Rámce RAG odpovídají na otázku, od níž závisí úspěch či neúspěch těchto systémů: zůstala odpověď věrná vyhledanému kontextu, nebo se od něj odchýlila? Právě v tom spočívá rozdíl mezi pomocným botem, kterému můžete důvěřovat, a tím, který si vymýšlí podmínky vrácení zboží.
- Nástroje pro monitorovatelnost vám ukážou stopu, kterou agent zanechává – který model se spustil, jaký nástroj byl volán a kde došlo k zablokování. Díky nim můžete zjistit, zda běh přerušil plán, volba nástroje nebo nesprávný argument.
- Nástroje typu „red teaming“ záměrně útočí na váš systém ještě předtím, než to udělá skutečný uživatel. Spusťte je ještě před spuštěním jakéhokoli veřejně přístupného systému nebo systému propojeného s podnikovými systémy, kde i jediný únik z zabezpečení může rychle přijít draho.
- Monitorovací systémy zachycují pozvolný úpadek, který projde všemi testy před spuštěním: odchylky a poklesy kvality, které se projeví až po náběhu skutečného provozu.
- Rámce pro řízení rizik poskytují týmům společný jazyk pro diskusi o rizicích. Ve spojení s databází incidentů jsou tyto diskuse podloženy skutečnými selháními.
- Veřejné srovnávací testy jsou lékem na „srovnávací divadlo“ – na reflexivní tendenci považovat jedno skóre nebo efektní ukázku dodavatele za důkaz, že je systém připraven k nasazení do produkčního prostředí.
- Nástroje pro business intelligence a sledování práce obsahují klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): míru přijetí, náklady, dobu cyklu a návratnost investic (ROI). Zde není tak důležitý konkrétní nástroj, jako spíše to, zda je každý ukazatel propojen se skutečným cílem a zda je určen konkrétní odpovědná osoba, která bude řídit další kroky.
Jak sledovat metriky výkonu AI v ClickUp
Jakmile si vyberete své KPI pro AI, je třeba jim najít místo, které bude propojeno s prací, aby se scorecard aktualizovala sama.
Takto naše vlastní týmy udržují metriky AI v ClickUp v reálném čase:
Začněte s hotovým nástrojem pro sledování KPI
Šablona KPI pro ClickUp vám poskytuje pevnou výchozí strukturu. Obsahuje stavy jako „Na dobré cestě“, „Ohroženo“ a „Mimo plán“, a navíc vlastní pole pro cílovou hodnotu, skutečnou hodnotu, pokrok, rozdíl a odchylku.
Přidejte tři až pět klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) umělé inteligence, které jsou rozhodující pro dané rozhodnutí, stanovte pro každý z nich cíl a přiřaďte mu odpovědnou osobu. Může se jednat například o míru přijetí při prvním průchodu, ověřenou úsporu času, náklady na jeden úspěšný výstup nebo míru eskalace. Zobrazení „Průběh“ a „Souhrn“ pak poskytnou hodnotitelům rychlý přehled o tom, které cíle jsou plněny a které vyžadují bližší pozornost.
Mějte na paměti: Nástroj zaznamenává skóre, ale sám o sobě neshromažďuje důkazy. Propojte každý KPI s úkoly, v rámci kterých se práce vykonává, a k zadávání skutečných hodnot využijte vlastní pole, formuláře, automatizace, integrace nebo aktualizace od agentů.
Sledujte aktivní rozsahy pomocí dashboardů v reálném čase
Jakmile jsou tyto hodnoty přiřazeny k aktivním úkolům, mohou je řídicí panely ClickUp agregovat na úrovni seznamu, týmu, pracovního postupu nebo časového období. Výpočtové karty sčítají ověřenou úsporu času, průměrné skóre kvality nebo náklady na jedno vyřešení. Sloupcové, čárové a výsečové grafy rozdělují stejná čísla podle modelu, případu použití, týmu nebo typu selhání.
Nechte „mozek“ vaší společnosti sestavit zprávu a upozornit na nedostatky
Právě ve vykazování se skrývá velká část manuální práce. Je to také část, kterou se vyplatí automatizovat až poté, co budou vaše pole a definice spolehlivé. Protože ClickUp Brain dokáže pracovat s úkoly, vlastními poli, dokumenty a konverzacemi ve vašem pracovním prostoru, můžete mu klást otázky jako:
- Které iniciativy v oblasti AI v tomto čtvrtletí zaostávají za plánem?
- Který pracovní postup vykazoval nejvyšší míru zamítnutí?
- Zlepšila se míra přijetí při prvním průchodu po červnové změně zadání?
- Kde došlo k prodloužení doby potřebné na kontrolu navzdory vyšší míře zavádění AI?
Odpověď vychází z vašeho aktuálního pracovního kontextu během několika sekund. Pokračujte ve stejném vlákně, abyste analýzu zúžili, porovnali časová období nebo požádali Brain, aby výsledky převedl do interaktivních dashboardů či prezentací.
Chcete se o ClickUp Brain dozvědět více? Zde najdete stručný návod.
Jak společnost Seismic měří přínos AI v ClickUp
Když společnost Seismic posunula AI za fázi pilotního projektu, vytvořila za 30 dní 30 agentů AI napříč osmi odděleními. Tým však nikdy nepovažoval počet agentů za úspěch. Důležité bylo to, co tito agenti změnili v následujících fázích.
Tři pokročilí uživatelé ušetřili za jediný měsíc 20 hodin ruční práce. Otázky týkající se reportingu, které dříve vyžadovaly export dat, kontingenční tabulky a půl dne analýzy, začaly být díky ClickUp Brain zodpovídány během několika sekund. To jsou signály výsledků: pracovní hodiny se vrátily k práci s vyšší přidanou hodnotou a rychlost rozhodování se zkrátila z půl dne na pouhých několik okamžiků.
Údaje o přijetí potvrdily, že se jedná o trvalý trend, nikoli jen o krátkodobý nárůst. Využití vzrostlo za tři měsíce o 75 % a jeden člen týmu zákaznické podpory zvýšil počet zaznamenaných aktivit z 10 dnů za měsíc na 23. Vzhledem k ušetřeným hodinám a rychlejšímu vykazování tato frekvence ukázala, že si nástroj vydobyl trvalé místo v každodenním pracovním postupu, místo aby po úvodním týdnu upadl v zapomnění.
A jak uvádí Mariah Wilcox, vedoucí kanceláře CBO a CMO ve společnosti Seismic:
Připravoval jsem se na schůzku a zeptal jsem se ClickUp Brain, kdo jsou moji nejaktivnější uživatelé a u kterých týmů došlo k nárůstu využití. Během několika sekund mi sdělil, že náš tým pro růstový marketing zvýšil zapojení uživatelů od února do května o 140 %. To je statistika, na kterou bychom jinak možná nikdy nepřišli.
Připravoval jsem se na schůzku a zeptal jsem se ClickUp Brain, kdo jsou moji nejaktivnější uživatelé a u kterých týmů došlo k nárůstu využití. Během několika vteřin mi sdělil, že náš tým pro růstový marketing zvýšil zapojení uživatelů od února do května o 140 %. To je statistika, na kterou bychom jinak možná nikdy nepřišli.
Upřímné omezení: ClickUp dobře propojuje činnost týmu s cíli. Nejedná se však o rozsáhlé datové úložiště jako Snowflake, ani o specializovaný nástroj pro monitorování na úrovni modelů. Funguje nejlépe, když jsou vaše data a vaše práce na jednom místě, což je přesně tam, kde se nacházejí provozní KPI umělé inteligence. Pro podrobnou telemetrii modelů jej kombinujte se specializovaným nástrojem.
Změřte, co AI skutečně změnilo
Nejtěžší na umělé inteligenci nikdy nebylo přimět ji, aby něco udělala. Těžké je zjistit, zda to „něco“ stálo za to. Většina týmů vám dokáže říct, jak často se jejich nástroje používají, kolik návrhů bylo vygenerováno, ale téměř žádný z nich neodpoví na jedinou otázku, na které záleží:
Zlepšila se kvalita práce, snížily se náklady nebo se práce zrychlila tak, aby to pocítili všichni, kteří s ní dále pracují?
Když si před samotnou implementací ujasníte, jak má vypadat přidaná hodnota, budete nakonec měřit to, co AI mění, a ne jen to, co dělá. Vyberte si několik metrik, které odpovídají skutečnému cíli. Poté ke každé z nich přiřaďte protimetru, aby zlepšení v rychlosti nemohlo zakrýt pokles kvality. Nakonec každému číslu přiřaďte výchozí hodnotu, cíl, termín a odpovědnou osobu, která ho může ovlivnit. Nechte tuto hodnotící tabulku po ruce u práce, kterou měří, a sama vám řekne pravdu.
A pokud chcete toto vše sledovat i při rozšiřování využití AI, potřebujete nástroj, který poroste spolu s vámi. Zaregistrujte se na ClickUp a vytvořte si dashboard s KPI pro AI, který zobrazuje každou metriku přímo vedle úkolu, který měří.
Často kladené otázky týkající se metrik výkonnosti AI
Jaké jsou nejdůležitější metriky umělé inteligence, které je třeba sledovat?
Začněte s jedním ukazatelem z každé ze čtyř vrstev: přesnost nebo míra přijetí na první pokus (kvalita výstupu), latence (výkon systému), retence aktivních uživatelů (využití) a náklady na jedno vyřešení nebo návratnost investic (dopad na podnikání). Správná kombinace závisí na úloze AI. Podpůrný bot potřebuje metriky jako zvládnutí situace, potvrzené vyřešení a míru opakovaných kontaktů. Asistent pro kódování potřebuje metriky jako dobu realizace změn, míru přepracování a dobu revize. Omezte celkový počet na tři až pět metrik na jeden cíl a ke každé přiřaďte protimetru, aby zisk v jedné dimenzi nemohl nenápadně zakrýt ztrátu v jiné.
Jaký je rozdíl mezi metrikou výkonu AI a benchmarkem AI?
Benchmark hodnotí model na základě pevně daného veřejného datového souboru a úkolu; metrika výkonu měří, jak se váš systém chová při zpracování vašich vlastních úloh v produkčním prostředí. Model může vést žebříček, ale přesto selhat v oblasti latence, nákladů nebo bezpečnosti, jakmile se k němu dostanou skuteční uživatelé. Berte benchmarky, jako je žebříček halucinací společnosti Vectara nebo MMLU, jako nástroj pro předběžný výběr a poté měřte metriky, které odpovídají vašemu cíli.
Jaká je vhodná míra halucinací pro systém umělé inteligence?
Neexistuje žádná obecně uznávaná míra chybovosti pro systémy umělé inteligence. Vhodná cílová hodnota závisí na daném úkolu, nákladech spojených s chybou a na tom, zda systém dokáže akceptovat nejistotu. Pro praktické obchodní využití je rozumným výchozím bodem míra chybovosti nižší než 5 % na reprezentativní testovací sadě z produkčního prostředí. Systémy s vysokými riziky by se však měly snažit o hodnotu mnohem blíže nule a nejisté odpovědi předávat lidskému pracovníkovi. Těchto 5 % považujte za provozní cíl, nikoli za zveřejněnou normu.
Důležitějším ponaučením je, že míra halucinací nemůže být posuzována izolovaně. Studie publikovaná v časopise Nature zjistila, že běžné benchmarky přesnosti odměňují modely spíše za hádání než za přiznání, že něco nevědí. Míru halucinací měřte společně s mírou zdržení se odpovědi, závažností chyb, oporou v citacích a tím, jak často se k uživatelům dostávají nepodložená tvrzení.
Jak často byste měli kontrolovat ukazatele výkonnosti AI?
Provozní metriky, jako jsou latence, míra chybovosti a omezení dopadů, kontrolujte týdně; obchodní metriky, jako jsou náklady na vyřešení problému a návratnost investic (ROI), kontrolujte měsíčně nebo čtvrtletně. Frekvenci kontrol přizpůsobte tomu, jak rychle se dané číslo může měnit a kdo na základě něj jedná. Každé metrice přiřaďte konkrétního vlastníka, který má reálný vliv na její ovlivnění.
Jaké nástroje používáte ke sledování ukazatelů výkonnosti AI?
Většina týmů kombinuje dvě vrstvy. Pracovní platformy jako ClickUp sledují provozní a obchodní KPI vedle úkolů, které je generují, a pomocí dashboardů, vlastních polí a agentních pracovních postupů agregují hodnoty, jako je míra přijetí na první pokus nebo náklady na úspěšný úkol. Specializované nástroje pro monitorování, jako jsou Arize, Langfuse a WhyLabs, zpracovávají telemetrická data na úrovni modelů, jako jsou odchylky a halucinace, zatímco datový sklad jako Snowflake ukládá surová data událostí pro hlubší analýzu.
Lze měřit dopad umělé inteligence bez kontrolní skupiny?
Ano, i když ne tak jednoznačně. Kontrolní skupina oddělí to, co způsobila AI, od toho, co by se stalo tak jako tak, a proto je to nejspolehlivější možnost. Pokud ji nemáte k dispozici, použijte postupné zavádění nebo odpovídající výchozí hodnotu a proveďte korekci s ohledem na změny cen, propagačních akcí, poptávky a sezónnosti. Pouhé srovnání „před a po“ vám řekne, co se změnilo, ale ne to, co to způsobilo, a tak se stává, že sezónní poptávka nebo oprava paralelního procesu jsou mylně připisovány AI.
Jak se měří návratnost investic do umělé inteligence?
Návratnost investic do AI představuje hodnotu získanou ze systému AI v porovnání s jeho celkovými náklady na vývoj, provoz a údržbu. Před nasazením stanovte výchozí hodnotu procesu a poté měřte změnu na základě konkrétního obchodního ukazatele, jako jsou náklady na vyřešení jednoho případu nebo tržby na jednu interakci, v porovnání s celkovými náklady na vlastnictví.