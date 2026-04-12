Notion Docs vs. ClickUp Docs: Který je lepší?

Notion je již dlouho první volbou pro týmy, které tráví většinu času v dokumentech. Ale jak se práce stává propojenější, samostatný nástroj pro práci s dokumenty začíná narážet na své limity.
Co se stane, když vaše dokumentace potřebuje komunikovat s vašimi úkoly, časovými osami a skutečným pracovním tokem vašeho týmu? Právě v tomhle případě přichází na scénu ClickUp Docs.
Toto srovnání Notion Docs a ClickUp Docs se upřímně zabývá oběma nástroji, ukazuje, v čem si Notion drží svou pozici, v čem ClickUp vede, a proč stále více týmů zcela přehodnocuje své nastavení dokumentace.
ClickUp Docs vs. Notion Docs v kostce
ClickUp Docs a Notion Docs řeší různé problémy. ClickUp Docs je dokumentační vrstva v rámci Converged AI Workspace, jednotné a bezpečné platformy, kde se spojují projekty, dokumenty, konverzace a umělá inteligence.
Notion Docs používá blokový editor vytvořený pro flexibilní, samostatné interní znalostní báze. 👀
Tento rozdíl ovlivňuje vše od formátování až po to, jak váš tým reaguje na to, co je napsáno.
|Funkce
|ClickUp Docs
|Notion Docs
|Redaktor
|Formátovaný text s nadpisy, tabulkami, bloky kódu, kontrolními seznamy, vloženými médii, vnořenými stránkami a společnou editací v reálném čase
|Blokové rozhraní s bloky obsahu přetahovatelnými myší, synchronizovanými bloky, přepínači, popisky a rozložením do sloupců
|AI
|ClickUp Brain s propojeným vyhledáváním napříč pracovním prostorem a aplikacemi, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, přístup k více LLM
|Notion AI s funkcí psaní přímo v textu, shrnutím stránek a otázkami a odpověďmi omezenými na vybrané stránky
|Wiki
|Vnořené stránky, ClickUp Doc Hubs a ClickUp Connected Search ukotvené v ClickUp Spaces, ClickUp Folders a ClickUp Lists
|Nekonečné vnoření stránek, navigace v postranním panelu, drobečková navigace a propojení s relačními databázemi
|Spolupráce
|Přiřazené komentáře, které se převádějí na sledované úkoly, @zmínky, podrobná oprávnění, řízení přístupu hostů
|Vložené komentáře, sdílení na úrovni stránek, pozvánky pro hosty, týmové prostory a historie verzí
|Propojení úkolů
|Vložte živé úkoly přímo do dokumentů, převod textu na úkol jedním kliknutím
|Odkazujte na zobrazení databáze uvnitř stránek; vytváření úkolů vyžaduje ruční kroky nebo nástroje třetích stran
Co je ClickUp Docs?
ClickUp Docs je integrovaný editor dokumentů v rámci ClickUp, který vám umožňuje vytvářet, upravovat a organizovat dokumenty přímo ve vašem pracovním prostoru. Namísto přeskakování mezi různými nástroji a potýkání se s nadměrným množstvím nástrojů máte vše na jednom místě spolu se svými úkoly a projekty.
S ClickUp Docs můžete psát cokoli od poznámek z jednání a wiki stránek až po standardní operační postupy a projektové briefy. Můžete dokumenty přímo propojit s úkoly, spolupracovat s kolegy v reálném čase, přidávat komentáře a dokonce vytvářet úkoly přímo z dokumentu zvýrazněním textu.
Funkce ClickUp Docs
Zde jsou funkce, které odlišují ClickUp Docs od ostatních nástrojů pro tvorbu dokumentace.
Funkce č. 1: Společná úprava v reálném čase
Kdo to naposledy uložil? Přepsal někdo mou část? Je to nejnovější verze? ClickUp Docs všechny tyto potíže odstraňuje. Každý člen týmu vidí kurzory v reálném čase, úpravy se zobrazují okamžitě a vložené komentáře udržují zpětnou vazbu přesně v kontextu textu, ke kterému se vztahují.
Představte si následující situaci: váš tým dokončuje brief k uvedení produktu na trh hodinu před hovorem s klientem. Textař dolaďuje sdělení, designér vkládá vizuální reference a vedoucí projektu aktualizuje časové osy. Vše najednou. Jeden dokument, vždy aktuální.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak flexibilní a skutečně komplexní mi připadá. Mohu si přizpůsobit pracovní postupy a zobrazení tak, aby odpovídaly mému způsobu práce, ať už spravuji jednoduchý seznam úkolů nebo řídím složitější projekt. Díky tomu, že mám úkoly, dokumenty, cíle, sledování času a automatizace na jednom místě, je mnohem snazší udržet pořádek a spolupracovat s ostatními, aniž bych musel neustále přepínat mezi několika nástroji.
Funkce č. 2: Vytváření úkolů přímo z dokumentů
Zvýrazněte jakýkoli text v dokumentu a okamžitě jej převeďte na úkol.
Když se během revize objeví chyba nebo během plánování vyvstane úkol, stane se z něj hned sledovaný úkol, který obsahuje:
- Přiřazená osoba
- Termín splnění
- Úroveň priority
- Přímý odkaz zpět na původní dokument
Funkce č. 3: Docs Hub pro centralizaci znalostí
Každý tým nakonec skončí s dokumenty roztroušenými po složkách, doručených zprávách a lokálních discích jednotlivých uživatelů. ClickUp Docs Hub sjednotí všechny dokumenty ve vašem pracovním prostoru do jednoho prohledávatelného a filtrovatelného zobrazení, přičemž ověřené wiki stránky se zobrazují nahoře, takže ty nejdůležitější zdroje jsou vždy snadno k nalezení.
Nový inženýr, který se připojí k týmu, nemusí kontaktovat čtyři lidi, aby našel průvodce nasazením. Otevře Docs Hub, vyhledá a za méně než minutu čte správnou a aktuální verzi.
Funkce č. 4: Vnořené stránky pro strukturované dokumenty
Některé projekty vyžadují více než jeden plochý dokument. ClickUp vám umožňuje vytvářet vnořené podstránky uvnitř jediného dokumentu, takže složité informace zůstávají strukturované, aniž by se z nich stal jeden nepřehledný dlouhý text.
Například čtvrtletní plán by mohl vypadat takto:
- Nadřazená stránka: Celková strategie a OKR
- Podstránka pro každou funkci: Specifikace, odkazy na design, otevřené otázky
- Samostatná podstránka: Poznámky zainteresovaných stran a stav schválení
Každý se může rovnou dostat k tomu, co potřebuje, aniž by musel prohledávat celý obsah.
🚀 Výhoda ClickUp: Máte přesnou kontrolu nad tím, kdo každý dokument v ClickUp vidí, komentuje nebo upravuje. Umožňuje vám nastavit konkrétní oprávnění pro každý dokument, ať už se jedná o pouze pro prohlížení, přístup k komentářům nebo plná práva k úpravám, a samostatně generovat sdílené odkazy pro členy týmu, hosty nebo veřejnost.
Funkce č. 5: Integrace ClickUp Brain
ClickUp Brain je AI asistent, který je součástí vašeho pracovního prostoru a skutečně ví, co v něm je. Prochází vaše dokumenty, úkoly, komentáře a wiki stránky a poskytuje vám přímé odpovědi s odkazy na zdroj.
V rámci Docs funguje jako plnohodnotný asistent pro psaní a tvorbu obsahu. Zadejte kdekoli v dokumentu „/Write with AI“ a ClickUp Brain se aktivuje přímo v editoru. Z tohoto okna můžete:
- Napište popis projektu, funkce nebo kampaně od nuly
- Vytvořte strukturovaný plán s předem připravenými sekcemi a kroky
- Vytvářejte úkoly z bloku textu nebo poznámek ze schůzky
Pokud tedy váš tým právě dokončil úvodní schůzku a někdo nahází hrubé poznámky do dokumentu, kontextová AI dokáže tento nepořádek během několika sekund proměnit v přehledný plán s úkoly připravenými k přidělení.
Kromě generování obsahu funguje ClickUp Brain také jako paměť vašeho pracovního prostoru. Zeptejte se ho například: „Jakou zpětnou vazbu poskytl klient k redesignu domovské stránky a jaké úkoly z toho vzešly?“
Získá odpověď z jakéhokoli místa, kde se daná informace nachází, ať už jde o dokument, vlákno komentářů nebo dokončený úkol, a přímo vás na ni odkáže.
Funguje to i bez vašeho zásahu. Super agenti ClickUp AI čerpají aktualizace z konverzací, schůzek a dokončených úkolů, aby vaše dokumenty automaticky udržovali aktuální, takže dokumentace zůstává přesná, aniž by si někdo musel pamatovat na její aktualizaci.
Co je Notion Docs?
Notion Docs je editor dokumentů integrovaný do aplikace Notion. Pokrývá vše od rychlých poznámek a zápisů z jednání až po strukturované wiki stránky, standardní operační postupy (SOP) a rozsáhlou projektovou dokumentaci.
To, co jej strukturálně odlišuje od většiny nástrojů pro práci s dokumenty, je jeho blokový editor. Každý prvek na stránce, ať už se jedná o odstavec, tabulku, obrázek, přepínač nebo vloženou databázi, je samostatným blokem.
Bloky lze libovolně přetahovat, měnit jejich pořadí a vnořovat, což vám dává velkou kontrolu nad tím, jak je stránka rozvržena a co obsahuje.
Funkce Notion Docs
Podívejme se na hlavní funkce Notion Docs.
Funkce č. 1: Spolupráce v reálném čase s viditelností na úrovni bloků
Když dokument upravuje více lidí, Notion v reálném čase přesně ukazuje, kdo právě pracuje na kterém bloku. Vedle obsahu vidíte pohybující se avatary, můžete přeskočit na místo, kde někdo právě upravuje, a zanechat kontextové komentáře vázané na konkrétní sekce.
Díky tomu je snazší kontrolovat nebo upravovat dlouhé dokumenty bez překrývání práce nebo zmatků.
📮 ClickUp Insight: Každý čtvrtý zaměstnanec používá čtyři nebo více nástrojů jen proto, aby si vytvořil kontext v práci. Klíčový detail může být ukrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně na Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě dostupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.
💫 Skutečné výsledky: Týmy dokážou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminují zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
Funkce č. 2: Databáze uvnitř dokumentů
Notion nezachází s dokumenty a daty jako s oddělenými entitami. Databázi můžete vložit přímo na stránku a používat ji jako tabulku, kanbanovou tabuli nebo kalendář.
Například jednoduchý dokument s poznámkami ze schůzky může obsahovat také nástroj pro sledování úkolů, který se aktualizuje v reálném čase.
Funkce č. 3: Integrované přepínače pro sbalitelný obsah
Sekce můžete skrýt do přepínacích bloků, které čtenáři mohou rozbalit pouze v případě potřeby.
To se hodí zejména pro dlouhé dokumenty. Můžete zachovat přehlednost hlavního obsahu a zároveň pod ním přidávat další podrobnosti, poznámky nebo pokyny.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte „definici dokončení“ přidáním povinného zaškrtávacího políčka na konec každého návodu, které vyžaduje, aby kroky provedla a potvrdila druhá osoba. Pokud kolega nedokáže úkol dokončit pouze s pomocí vašeho dokumentu, návod ještě není hotový, což vás donutí zachytit i ty drobné „implicitní“ kroky, které se obvykle přehlédnou.
Funkce č. 4: Notion AI
Notion AI je součástí editoru a pracuje s jakýmkoli textem, který právě píšete. Můžete zvýraznit část textu a požádat ho o přepsání, zkrácení, rozšíření nebo změnu tónu.
Můžete také požádat, aby pokračoval v psaní, něco vysvětlil nebo přeskupil obsah do seznamů či oddílů.
Porovnání funkcí ClickUp Docs a Notion Docs
Zde je srovnání těchto dvou nástrojů z hlediska funkcí, které jsou pro váš tým nejdůležitější. 👀
Funkce č. 1: Spolupráce v reálném čase
Nejprve si povíme o spolupráci v reálném čase. Zde je srovnání ClickUp Docs a Notion Docs, pokud jde o synchronizaci vašeho týmu při úpravách.
ClickUp Docs
ClickUp Docs zajišťuje plynulou spolupráci díky živým kurzorům, okamžitým úpravám a vloženým komentářům přímo v textu.
To, co tento nástroj odlišuje, je to, jak spolupráce přesahuje rámec samotného dokumentu. Můžete přidávat komentáře, převádět zpětnou vazbu na sledované úkoly s termíny a přidělenými osobami a @zmínit kolegy, a to vše bez opuštění dokumentu.
Notion Docs
Notion zobrazuje pohyblivé avatary vedle bloků obsahu, když lidé provádějí úpravy, takže vždy víte, kdo kde pracuje.
Jeho vložené komentáře a sdílení na úrovni stránek se osvědčují při revizi dlouhých dokumentů a historie verzí usnadňuje vrácení změn, pokud dojde k přepsání.
🏆 Vítěz: Toto kolo vyhrává ClickUp Docs. Jeho nástroje pro spolupráci jdou ještě dál tím, že přeměňují komentáře na konkrétní úkoly, čímž překlenují propast mezi diskusí a realizací.
Funkce č. 2: Možnosti umělé inteligence
Dále se podíváme na AI. Jak tyto nástroje využívají umělou inteligenci, aby pomohly vašemu týmu pracovat s dokumenty efektivněji?
ClickUp Docs
ClickUp Brain je hluboce integrován do celého pracovního prostoru, nejen do editoru dokumentů. Umí prohledávat vaše dokumenty, úkoly, komentáře a integrované aplikace, aby zodpověděl otázky a vyhledal informace, ať už se nacházejí kdekoli.
V rámci dokumentů vám jednoduchý příkaz /Write with AI umožňuje vytvářet návrhy obsahu, sestavovat strukturované plány nebo generovat úkoly z hrubých poznámek. Super agenti ClickUp AI mohou dokonce automaticky aktualizovat dokumenty na základě aktivity ve vašem pracovním prostoru.
Notion Docs
Notion AI dobře zvládá úkoly související s psaním v textu, vytváření návrhů obsahu, shrnování stránek a generování zápisů z jednání s časovými značkami a akčními položkami. Pro přizpůsobenější výsledky může odkazovat na jiné stránky Notion.
Jeho funkce otázek a odpovědí a vyhledávání se však omezují na obsah stránky, nikoli na širší propojený pracovní prostor.
🏆 Vítěz: V tomto ohledu vítězí ClickUp Docs. Schopnost ClickUp Brain indexovat a prohledávat celý váš pracovní prostor, včetně úkolů, komentářů, chatů a dokumentů, mu dává významnou výhodu oproti přístupu Notion AI, který se omezuje pouze na jednotlivé stránky.
Funkce č. 3: Organizace dokumentů
Nyní se podívejme, jak každý z těchto nástrojů zvládá strukturování a organizaci vaší dokumentace ve velkém měřítku.
ClickUp Docs
ClickUp nabízí vnořené podstránky, které udržují strukturu složitých dokumentů bez nutnosti nekonečného posouvání, a navíc Docs Hub, centralizovaný vyhledávací náhled na všechny dokumenty ve vašem pracovním prostoru.
Dokumenty jsou také ukotveny v prostorech, složkách a seznamech, takže se nacházejí v těsné blízkosti práce, kterou podporují.
Notion Docs
Jednou z největších předností Notionu je neomezené vnořování stránek. Stránky mohou být vnořeny do dalších stránek prakticky bez omezení a navigace v postranním panelu s navigačními stopami usnadňuje pohyb v rozsáhlé znalostní bázi.
Relační databáze lze také přímo propojit s wiki stránkami, což z Notionu dělá spolehlivý nástroj pro týmy budující samostatné interní úložiště znalostí.
🏆 Vítěz: Záleží na konkrétním použití. Notion vítězí díky hloubce a flexibilitě znalostní báze. ClickUp vítězí v případech, kdy musí dokumentace zůstat propojena s aktivní prací na projektu.
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si v vlastnostech dokumentu nebo v záhlaví „datum vypršení platnosti“, které spustí upozornění na čtvrtletní úklid. Pokud dokument překročí toto datum bez razítka „Zkontrolováno“, zobrazí se v horní části banner „Postupujte opatrně“, který zabrání vašemu týmu v tom, aby omylem postupoval podle zastaralých standardních operačních postupů, které již neplatí pro vaši aktuální technologickou infrastrukturu.
Funkce č. 4: Integrace úkolů
Na závěr se podívejme, jak dobře každý z těchto nástrojů propojuje vaše dokumenty s aktuálně prováděnou prací.
ClickUp Docs
Můžete zvýraznit jakýkoli text v dokumentu a okamžitě jej převést na sledovanou úlohu, včetně přidělené osoby, termínu, priority a přímého odkazu zpět na původní dokument.
Aktivní úkoly ClickUp lze také vložit přímo do dokumentů, takže je vždy viditelný nejnovější stav, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Notion Docs
Notion umožňuje vkládat zobrazení databáze do stránek a odkazovat na projektová data, což se hodí pro sledování informací.
Vytváření úkolů z obsahu dokumentů však vyžaduje ruční kroky nebo integraci nástrojů třetích stran. Pro týmy, které potřebují dokumentaci k podnícení akce, je to méně plynulý zážitek.
🏆 Vítěz: ClickUp Docs v tomto ohledu jednoznačně vítězí. Díky převodu textu na úkol jedním kliknutím a vkládání úkolů v reálném čase je to pro řízení projektů mnohem více na provedení zaměřený dokumentační nástroj než Notion.
Měli byste si vybrat ClickUp Docs nebo Notion Docs?
Pokud váš tým potřebuje dokumentaci, která skutečně odpovídá vašemu způsobu práce, je ClickUp Docs jasnou volbou. Vyniká v oblasti spolupráce, umělé inteligence, organizace a integrace úkolů a poskytuje vám jednotný pracovní prostor, kde dokumenty vedou k reálným akcím.
Notion Docs je spolehlivý nástroj pro vytváření krásných samostatných znalostních bází. Jakmile však vaše dokumentace potřebuje komunikovat s vašimi úkoly, časovými osami a pracovním tokem vašeho týmu, začnou se projevovat její limity.
Pro týmy, které chtějí přestat přepínat mezi nástroji a začít pracovat z jediného spolehlivého zdroje, je ClickUp jednoduše komplexnějším řešením.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano, ClickUp podporuje vnořené stránky, Docs Hub a Connected Search, které pokrývají základní případy použití wiki, jako jsou centralizované znalosti a organizované hierarchie stránek. Týmy, které se při práci s wiki stránkami silně spoléhají na nekonečné vnoření a zobrazení relačních databází v Notionu, by měly před přechodem oba nástroje důkladně vyhodnotit.
ClickUp Brain nabízí širší kontext, protože Connected Search indexuje celý váš pracovní prostor – dokumenty, úkoly, komentáře, chat a integrované aplikace –, zatímco Q&A v Notion AI se omezuje na obsah stránky. Notion AI je účinný pro psaní a shrnování přímo v textu, ale týmy, které potřebují AI analýzy napříč celou svou prací, shledají ClickUp Brain propojenějším.
Ano, stránky Notion můžete exportovat jako soubory Markdown nebo HTML a přenést je z Notion do ClickUp Docs se zachováním základního formátování a struktury. Importní nástroj ClickUp podporuje hromadné přenosy, což usnadňuje rozsáhlejší migrace.