Každá organizace má problém se znalostmi. Zprávy jsou na jednom místě, aktualizace projektů na jiném a polovina odborných znalostí týmu existuje pouze v něčí e-mailové schránce. Když zaměstnanec potřebuje rychlou odpověď, buď stráví 20 minut jejím hledáním, nebo se prostě zeptá kolegy a přeruší mu tak jeho den.
Toto je skrytý faktor snižující produktivitu, o kterém většina firem nemluví.
Amazon Q má tento problém vyřešit. Napojí se na vaše interní systémy a funguje jako jediné místo, odkud můžete prohledávat všechny z nich. Zeptejte se a získejte odpověď včetně zdrojů.
V tomto blogu vám ukážeme, jak Amazon Q pomáhá při interním vyhledávání znalostí a proč by ClickUp, konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, mohl být nástrojem, který vašemu týmu dosud chyběl.
Co je Amazon Q Business?
Amazon Q Business je generativní AI asistent vyvinutý společností AWS, který se připojuje k nástrojům a systémům, které vaše společnost již používá, jako jsou SharePoint, Confluence, Salesforce, Slack a desítky dalších.
Po připojení umožňuje vašim zaměstnancům klást otázky v běžném jazyce a získávat odpovědi přímo z vašeho interního obsahu. Funguje na vaší stávající technologické infrastruktuře, takže není třeba nic odstraňovat ani nahrazovat.
Nasměrujete jej na své zdroje, nastavíte oprávnění a on začne dávat smysl všemu, co vaše organizace kdy zaznamenala.
📮 ClickUp Insight: Zatímco 46 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že mají pevný rituál, který jim pomáhá přepnout se do „pracovního režimu“, 11 % říká, že většinu dní začínají v režimu přežití a reagují na zprávy a termíny až v okamžiku, kdy se objeví.
K tomu obvykle dochází, když nemáte jasný začátek dne. Otevřete notebook, začnou se objevovat oznámení a než se stačíte zorientovat, den za vás už dělá rozhodnutí.
V konvergovaném pracovním prostoru s umělou inteligencí, jako je ClickUp, jsou nedokončené úkoly, nejnovější komentáře, priority a probíhající vlákna již propojeny na jednom místě, takže stačí otevřít pracovní prostor a okamžitě uvidíte, co je aktivní, co se změnilo a čemu je třeba věnovat pozornost.
Místo prohledávání e-mailů, chatů a poznámek za účelem rekonstrukce kontextu vám systém poskytuje jasný výchozí bod, díky kterému můžete začít den cíleněji.
Klíčové funkce Amazon Q pro interní vyhledávání znalostí
Amazon Q je postaven na několika klíčových funkcích, díky nimž je skutečně užitečný pro každodenní práci:
- Rozumí přirozenému jazyku: Nemusíte si pamatovat přesný název souboru ani klíčové slovo. Můžete se zeptat stejně, jako byste se zeptali kolegy: „Jaké jsou naše podmínky vrácení peněz pro firemní klienty?“ a systém vám najde odpověď.
- Čerpá z více zdrojů najednou: Namísto přeskakování mezi Confluence, SharePointem a vašimi interními wiki Amazon Q prohledává všechny tyto zdroje najednou a poskytuje jedinou konsolidovanou odpověď
- Respektuje vaše stávající oprávnění: To je velmi důležité. Amazon Q nezobrazuje zaměstnancům obsah, který by neměli vidět. Pokud je dokument omezen, zůstává omezený, a to i ve výsledcích vyhledávání
- Uvádí zdroje: Každá odpověď obsahuje odkaz na zdroj, ze kterého informace pochází. Zaměstnanci tak mohou kliknout na shrnutí a sami si jej ověřit.
- Časem se stává chytřejším: Čím více lidí ho používá a čím více obsahu se přidává, tím lépe Amazon Q rozumí tomu, co vaše organizace potřebuje, a ne jen tomu, na co se ptá
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit pracovní postupy DevOps pomocí Amazon Q
Jak Amazon Q Business podporuje interní vyhledávání znalostí
Co se vlastně děje v pozadí, když položíte otázku? Jedná se o přesně definovaný pracovní postup, který zajišťuje, že dostanete relevantní a přesné odpovědi založené na datech vaší společnosti.
Proces funguje takto:
- Uživatel zadá dotaz: Položíte dotaz v přirozeném jazyce prostřednictvím webového rozhraní nebo integrace, jako je Slack
- Zpracování dotazu: Systém analyzuje váš dotaz, aby pochopil váš záměr a zjistil, které zdroje dat by mohly obsahovat odpověď
- Vyhledávání: Následně prohledá všechna připojená úložiště a dbá přitom na dodržování vašich individuálních uživatelských oprávnění
- Řazení a filtrování: Z výsledků vyhledávání identifikuje a extrahuje nejrelevantnější části textu
- Generování: Model umělé inteligence vezme tyto útržky informací a syntetizuje je do jediné souvislé odpovědi
- Citace: Nakonec obsahuje odkazy zpět na původní zdrojové dokumenty, abyste si mohli informace ověřit.
Celý tento proces se nazývá Retrieval-Augmented Generation (RAG). Jedná se o výkonný přístup, protože zakládá odpovědi AI na skutečných datech vaší společnosti. To výrazně snižuje riziko halucinací AI (vymyšlených odpovědí) a zajišťuje, že informace jsou vždy stejně aktuální jako vaše nejnovější dokumenty.
💡 Tip pro profesionály: Používejte pro každý dokument popisné názvy bohaté na klíčová slova, aby se zobrazovaly v relevantních výsledcích. K dlouhým návodům přidejte na začátek „tl;dr“ nebo shrnutí, které čtenářům pomůže rychle najít odpovědi.
Jak propojit zdroje dat s Amazon Q
Začátek práce s Amazon Q vyžaduje trochu nastavení, ale je to jednoduchý proces. Nejprve budete potřebovat několik věcí:
- Účet AWS s příslušnými oprávněními
- Přístup správce k datovým zdrojům, které chcete propojit (například Google Drive nebo Confluence)
- Aplikace Amazon Q Business vytvořená ve vaší konzoli AWS
Jakmile je budete mít:
- Přejděte do konzole Amazon Q Business a vyberte aplikaci, kterou jste vytvořili
- Vyberte možnost „Přidat zdroj dat“ a z knihovny konektorů vyberte nástroj, který chcete propojit.
- Ověřte připojení pomocí požadované metody, například OAuth nebo klíče API.
- Nakonfigurujte nastavení synchronizace výběrem konkrétních složek, kanálů nebo úložišť, které chcete indexovat
- Nastavte frekvenci synchronizace a rozhodněte, jak často má Amazon Q kontrolovat nové nebo aktualizované informace
- Přiřaďte pole metadat, jako je „autor“ nebo „datum vytvoření“, aby se vám později lépe filtrovaly výsledky vyhledávání
- Spusťte počáteční synchronizaci a sledujte její průběh v konzoli
- Vyzkoušejte několik dotazů, abyste se ujistili, že je váš obsah prohledávatelný a že oprávnění fungují podle očekávání.
Pokud narazíte na potíže, nejprve zkontrolujte oprávnění konektoru a protokoly synchronizace. Problémy s oprávněními často pramení z nesprávného mapování poskytovatele identit. Buďte také trpěliví. První synchronizace velkých objemů dat může trvat několik hodin.
📖 Přečtěte si také: Jak Amazon Q pomáhá při generování kódu
Běžná omezení a výzvy služby Amazon Q při vyhledávání znalostí
Amazon Q je spolehlivý nástroj, ale není dokonalý. Stejně jako každý systém umělé inteligence má i on několik nedostatků, o kterých je dobré vědět, než jej nasadíte ve svém týmu. Zvažte tyto praktické omezení:
- Závislost na ekosystému AWS: Funguje to nejlépe, pokud již využíváte ekosystém AWS. Pokud vaše organizace výrazně investuje do jiných poskytovatelů cloudových služeb, můžete narazit na určité potíže.
- Mezery v pokrytí konektory: Ačkoli je k dispozici více než 40 konektorů, pokud váš tým využívá specializovaný nebo starší systém, možná budete muset vytvořit vlastní integraci
- Kvalita odpovědí se liší podle obsahu: Umělá inteligence je jen tak dobrá, jak kvalitní jsou data, která jí poskytnete. Pokud jsou vaše zdrojové dokumenty špatně strukturované, zastaralé nebo si navzájem odporují, dostanete méně přesné odpovědi
- Náklady při větším využití: Ceny se odvíjejí od počtu uživatelů a objemu dat. Pro velké společnosti s rozsáhlými interními znalostními bázemi to může představovat značné výdaje
- Omezené možnosti přizpůsobení: Ve srovnání s vytvořením vlastního řešení RAG od základu máte menší flexibilitu při ladění chování modelu AI.
- Náročnost pro administrátory: Nastavení konektorů, oprávnění a bezpečnostních opatření vyžaduje značné znalosti AWS
📖 Přečtěte si také: Amazon Q vs. ClickUp: Která podniková AI je lepší?
Optimalizujte správu interních znalostí pomocí ClickUp
Interní znalosti jsou často roztříštěné napříč různými nástroji. Týmy ukládají procesy do dokumentů, aktualizace do chatových vláken a rozhodnutí do úkolů, ke kterým se nikdo nevrací. Časem se informace stávají hůře dohledatelnými, méně důvěryhodnými a obtížněji použitelnými.
ClickUp nabízí pracovní prostor, kde jsou dokumentace, konverzace a realizace propojeny. Namísto správy roztříštěných znalostních bází si týmy budují systém, ve kterém se informace vyvíjejí společně s reálnou prací. To omezuje rozšiřování SaaS a eliminuje neustálé přepínání mezi kontexty během každodenních operací.
Vytvořte strukturovanou znalostní bázi pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs slouží jako základ pro interní znalosti. Týmy vytvářejí, organizují a spravují dokumentaci přímo v pracovním prostoru, kde se odehrává jejich práce.
Představte si, že tým zákaznické podpory vytvoří interní znalostní bázi pro vyřizování žádostí o vrácení peněz. Vytvoří dokument s názvem „Pokyny pro vyřizování vrácení peněz“ a rozdělí jej do přehledných sekcí, jako jsou pravidla způsobilosti, výjimečné případy a postupy eskalace. Každá sekce odkazuje na konkrétní úkoly podpory, na které se daná pravidla vztahují.
Dokumenty podporují strukturovaný obsah prostřednictvím:
- Nadpisy, které uspořádávají rozsáhlé procesní dokumenty
- Tabulky, které definují pravidla, jako jsou kritéria pro nárok na vrácení peněz
- Seznamy s odrážkami, které popisují postupy krok za krokem
- Vložky obsahující podpůrné zdroje, jako jsou návrhové soubory nebo tabulky
Například manažer podpory aktualizuje pravidla pro vrácení peněz po změně zásad. Dokument se okamžitě aktualizuje a agenti při řešení ticketů vycházejí z nejnovější verze.
Zde najdete vše, co potřebujete vědět o vytváření interní znalostní báze v ClickUp:
Okamžitě vyhledávejte a aplikujte znalosti pomocí ClickUp Brain
S rostoucím objemem dokumentace potřebují týmy rychlé odpovědi, aniž by musely prohledávat desítky stránek. ClickUp Brain vyhledává a aplikuje znalosti napříč dokumenty, úkoly a konverzacemi.
Představte si, že nový pracovník podpory řeší složitou žádost o vrácení peněz zahrnující částečné vrácení zboží. Místo toho, aby prohledával celou znalostní bázi, zeptá se ClickUp Brain:
📌 Vyzkoušejte tento dotaz: Jaké jsou podmínky vrácení peněz v případě částečného vrácení zboží a jaké kroky mám podniknout?
ClickUp Brain analyzuje relevantní prvky pracovního prostoru a poskytuje stručnou odpověď, která obsahuje správný postup a odkazy na zdrojovou dokumentaci.
ClickUp Brain podporuje pracovní postupy v oblasti znalostí, jako jsou:
- Shrňte dlouhé dokumenty do stručných odpovědí
- Extrahujte klíčové kroky z dokumentace procesů
- Zobrazte relevantní úkoly nebo diskuze související s daným tématem
- Objasněte zásady pomocí konkrétních příkladů z minulé práce
Rozšiřte přístup ke znalostem pomocí ClickUp Brain MAX
S růstem organizací se znalosti rozptylují napříč různými systémy. ClickUp Brain MAX tyto informace sdružuje pomocí podnikového vyhledávání a hlasového zadávání.
ClickUp Brain MAX zahrnuje dvě klíčové funkce:
- ClickUp Talk to Text pro rychlé zachycení znalostí
- ClickUp Enterprise Search pro vyhledávání informací napříč propojenými nástroji
Například projektový manažer dokončí hovor s klientem a zaznamená klíčové informace pomocí funkce Talk to Text. ClickUp Brain MAX převede mluvený vstup na strukturované poznámky, které lze vložit do dokumentu.
Zároveň nástroj Enterprise Search umožňuje týmům vyhledávat informace napříč různými nástroji. Představte si, že vedoucí provozu potřebuje najít aktualizaci procesu ve Figma, která byla zdokumentována v ClickUp Doc.
Jediné vyhledávání v ClickUp Brain MAX vyhledá oba zdroje.
💡 Tip pro profesionály: Na konec technických dokumentů přidejte sekci „Hledané výrazy“, která bude obsahovat interní žargon, zkratky nebo časté překlepy. Díky této technice se při vyhledávání výrazu „PTO“ zobrazí také dokument „Zásady dovolené a volna“.
Propojte znalosti napříč nástroji pomocí integrací ClickUp
Znalosti se málokdy nacházejí na jedné platformě. Týmy využívají nástroje jako Google Drive, Dropbox a Figma ke správě různých částí svého pracovního postupu. Integrace ClickUp propojují tyto nástroje se systémem znalostí.
Můžete například:
- Synchronizujte soubory z Google Drive, aby se dokumenty zobrazovaly v rámci příslušných úkolů
- Převádějte diskuse ve Slacku na úkoly, které zachycují klíčová rozhodnutí
- Připojte návrhy z Figma přímo k dokumentaci produktu
- Propojte nástroje podpory, aby se informace z ticketů promítaly do aktualizací znalostní báze
Představte si, že produktový tým aktualizuje dokumentaci k funkcím po kontrole změn návrhu v aplikaci Figma. Soubor s návrhem se připojí přímo k dokumentu a aktualizované informace se promítnou do stejného pracovního prostoru, kde se nacházejí úkoly.
Tento přístup zajišťuje, že znalosti zůstávají propojeny s realizací napříč nástroji, místo aby se ztrácely v izolovaných systémech.
Líbí se mi AI nástroje v ClickUp, zejména superagent [sic], protože mi pomáhají vytvářet znalostní bázi pro naše obchodní operace a rychle odpovídat na otázky, když potřebuji rychlou reakci. Oceňuji také automatizace, které ClickUp nabízí, což byl důvod, proč se mi líbil přechod z Monday.com. I když to vyžadovalo určitou dobu na zaučení, AI usnadnila počáteční nastavení.
Osvědčené postupy pro interní vyhledávací systémy v podnicích
Skutečná práce začíná tím, že přimějete svůj tým k efektivnímu využívání nástroje. Ať už se rozhodnete pro Amazon Q nebo jiné řešení, řiďte se těmito osvědčenými postupy.
- Nejprve proveďte audit svých zdrojů znalostí: Než cokoli propojíte, proveďte audit svých zdrojů znalostí, abyste zjistili, kde se nacházejí vaše nejdůležitější informace. Identifikujte duplicitní soubory, zastaralé dokumenty a mezery ve znalostech
- Začněte s případů použití s vysokou přidanou hodnotou: Nesnažte se dělat všechno najednou. Začněte tím, že se zaměříte na nejčastěji kladené otázky nebo nejčastěji vyhledávaná témata, abyste co nejdříve prokázali přidanou hodnotu
- Definujte jasnou odpovědnost: Určete osobu, která bude zodpovědná za údržbu propojených datových zdrojů a kontrolu kvality odpovědí AI.
- Sledujte a vylepšujte: Sledujte, která vyhledávání selhávají nebo vrací neuspokojivé výsledky. Tuto zpětnou vazbu využijte ke zlepšení obsahu nebo k úpravě konfigurace nástroje
- Dodržujte hranice oprávnění: Dvakrát či třikrát zkontrolujte, zda vaše řešení pro vyhledávání respektuje stávající řízení přístupu. Umělá inteligence by se nikdy neměla stát zadními vrátky k informacím s omezeným přístupem
📖 Přečtěte si také: Jak používat Amazon Q pro správu podnikových znalostí
Přestaňte hledat, začněte jednat s ClickUp
Nástroje jako Amazon Q zlepšují způsob vyhledávání v týmech. Zaměstnanci kladou otázky v běžném jazyce a získávají odpovědi z různých systémů, včetně kontextu a zdrojů. To zkracuje čas strávený hledáním a pomáhá lidem najít to, co potřebují, aniž by rušili ostatní.
Hledání odpovědí je však pouze jednou částí pracovního postupu. Práce tím nekončí. Týmy musí získané poznatky aplikovat, aktualizovat dokumentaci, spolupracovat a posouvat úkoly vpřed. Pokud jsou znalosti odděleny od jejich uplatnění, proces se opět zpomalí.
Právě v tomto ohledu ClickUp mění způsob fungování týmů. Znalosti, úkoly, dokumenty a konverzace zůstávají propojené na jednom místě. ClickUp Brain vyhledává odpovědi, Docs uchovává strukturované procesy a pracovní postupy pokračují bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Vyhledávání vám pomáhá porozumět. ClickUp vám pomáhá jednat.
Často kladené otázky
Amazon Q Business se používá k tomu, aby pomáhal zaměstnancům prohledávat interní znalosti společnosti pomocí přirozeného jazyka. Propojuje se s nástroji jako SharePoint, Confluence, Slack a Salesforce a poté vrací kontextově relevantní odpovědi s odkazy na zdroje, aby týmy mohly informace najít rychleji.
Amazon Q zlepšuje interní vyhledávání znalostí tím, že se připojuje k několika podnikovým datovým zdrojům, získává nejrelevantnější informace a generuje odpovědi v srozumitelném jazyce. Namísto ručního prohledávání různých nástrojů mohou zaměstnanci položit jednu otázku a získat ucelenou odpověď založenou na firemním obsahu.
Ano. Amazon Q je navržen tak, aby respektoval stávající oprávnění uživatelů z připojených systémů, takže zaměstnanci vidí pouze obsah, ke kterému již mají přístupová oprávnění. Soubory s omezeným přístupem zůstávají omezené, i když je uživatelé vyhledávají prostřednictvím Amazon Q.
Amazon Q stále čelí výzvám, jako je nerovnoměrná kvalita odpovědí v případě, že zdrojový obsah je zastaralý nebo špatně strukturovaný, omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s vlastními systémy RAG, mezery v konektorech pro specializované nástroje a vyšší náklady při škálování. Nejlépe funguje také pro organizace, které již investovaly do ekosystému AWS.
Amazon Q pomáhá týmům nacházet odpovědi napříč propojenými podnikovými systémy. ClickUp jde ještě dál a propojuje znalosti s realizací. Díky ClickUp Brain, dokumentům, úkolům a konverzacím v jednom pracovním prostoru mohou týmy nejen vyhledávat informace, ale také aktualizovat dokumentaci, přidělovat práci a posouvat projekty vpřed, aniž by musely přepínat mezi nástroji.