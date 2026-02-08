Pull request měl být jen pár řádků pro propojení API a rychlý test, hotový ještě před večeří. Místo toho je 23:47 a sestavení selhává z důvodů ukrytých někde v zastaralém modulu, kterého se už roky nikdo nedotkl. Nejnovější inženýr tiše googluje zkratky, které se během zaškolování nikdy nenaučil.
Tato repetitivní práce a znalosti uvězněné ve starých repozitářích často vyčerpávají týmy.
Amazon Q Developer je navržen tak, aby řešil právě tyto problémy. Rozumí vaší kódové základně, službám a kontextu, takže psaní kódu je jako pokračování konverzace, kterou již vedete.
V tomto článku se podíváme na to, jak Amazon Q pomáhá s generováním kódu, na klíčové funkce, na které se softwaroví vývojáři spoléhají, a na týmy, pro které je nejvhodnější.
Jako bonus se také zmíníme o tom, co se stane, když samotné generování kódu nestačí, a proč se některé týmy obracejí k komplexnějším systémům, jako je ClickUp. 🤩
Co je Amazon Q Developer?
Amazon Q Developer je generativní AI asistent AWS, který byl vytvořen, aby pomáhal vývojářům a IT profesionálům vytvářet, provozovat, spravovat a optimalizovat aplikace na Amazon Web Services.
Přináší asistenci založenou na umělé inteligenci přímo do vývojářských nástrojů, jako jsou IDE (VS Code, JetBrains, Visual Studio), příkazový řádek, konzole AWS a dokonce i chatovací aplikace jako Slack a Microsoft Teams.
V zásadě se jedná o spolupracovníka řízeného umělou inteligencí, který rozumí otázkám v přirozeném jazyce týkajícím se vašeho kódu, architektury, struktury projektu a osvědčených postupů a poskytuje relevantní a praktické odpovědi. Díky tomu, že je založen na Amazon Bedrock, generativní platformě AWS poháněné umělou inteligencí, má hluboké znalosti o zdrojích AWS a reálných vývojových pracovních postupech.
🔍 Věděli jste? „Softwarová krize“ 60. let 20. století odkazuje na neschopnost vývoje softwaru držet krok s rychlým pokrokem v oblasti hardwaru, což vedlo k nákladným, zpožděným, nespolehlivým a složitým projektům. Tento pojem byl poprvé použit na konferenci NATO v roce 1968 a poukázal na neúspěch např. systému OS/360 od IBM, což vedlo ke zrodu softwarového inženýrství.
Jak začít s Amazon Q Developer
Zde je jasný, podrobný návod, jak začít s Amazon Q Developer, aniž byste museli měnit svůj způsob práce nebo se učit nový pracovní postup. 👇
Krok č. 1: Vyberte, kde chcete Amazon Q Developer používat
Amazon Q Developer funguje v různých prostředích, takže můžete začít tam, kde vám to nejvíce vyhovuje.
Můžete jej použít v:
- IDE: JetBrains (IntelliJ IDEA a další), VS Code, Visual Studio, Eclipse
- Příkazový řádek: macOS, Linux (AppImage/Ubuntu), Windows
- AWS Management Console: přímo ve vašem účtu AWS
- GitLab Duo s Amazon Q: náhled pro uživatele GitLab Ultimate se samosprávou
- Webová zkušenost vývojáře Amazon Q: pro úkoly transformace a modernizace
Pokud již píšete kód v IDE nebo terminálu, je to nejrychlejší místo, kde začít.
Krok č. 2: Nainstalujte Amazon Q Developer
Instalace trvá jen několik minut.
➡️ Pro IDE:
- Stáhněte si plugin Amazon Q Developer pro svůj editor.
- Mezi podporované IDE patří JetBrains, VS Code, Visual Studio a Eclipse.
➡️ Pro příkazový řádek:
- Stáhněte si Amazon Q Developer CLI pro svůj operační systém.
- Funguje na macOS, Linuxu a Windows.
Po instalaci se Amazon Q stane součástí vašeho editoru nebo terminálu, není potřeba žádná samostatná aplikace.
🔍 Věděli jste? Perfekcionismus je významným faktorem vyhoření v oblasti vývoje softwaru, často podpořeným binární povahou kódu: buď funguje, nebo nefunguje. Tato realita „všechno nebo nic“ v kombinaci se subjektivitou často uvězní vývojáře v cyklu nekonečného refaktoringu a sebedůvěry.
Krok č. 3: Ověřte svůj účet
Po instalaci se budete muset přihlásit, aby Amazon Q mohl personalizovat odpovědi a přistupovat k kontextu AWS.
Ověřit se můžete pomocí:
- AWS Builder ID, které je ideální pro jednotlivce a rychlé nastavení
- IAM Identity Center je ideální pro týmy a podniková prostředí.
Tento krok bezpečně propojí Amazon Q s vaším prostředím AWS.
Krok č. 4: Začněte používat Amazon Q Developer
Po ověření se můžete okamžitě pustit do práce.
V IDE se Amazon Q Developer zobrazuje přímo na liště aktivit nebo jako samostatné okno nástroje, v závislosti na editoru, který používáte. Můžete s ním chatovat přímo během práce, generovat nový kód, refaktorovat existující logiku nebo klást otázky týkající se vašeho projektu, konkrétních chyb nebo služeb AWS.
V příkazovém řádku je Amazon Q Developer k dispozici přímo ve vašem terminálu. Můžete jej přímo vyvolat, abyste generovali úryvky kódu, získali vysvětlení nebo požádali o návrhy během revizí kódu, a to vše bez opuštění CLI nebo přerušení vašeho pracovního postupu.
🔍 Věděli jste? ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), představený v roce 1946, vážil přes 27 tun a obsahoval 18 000 elektronek. Namísto psaní kódu, jak to děláme dnes, museli první programátoři zapojovat a odpojovat kabely a nastavovat přepínače, aby provedli výpočty, což je svět vzdálený od moderních IDE.
Krok č. 5: Použijte Amazon Q Developer v konzoli AWS (volitelné)
Pokud trávíte více času správou infrastruktury než psaním kódu, konzole je skvělým výchozím bodem.
- Přihlaste se do konzole AWS Management Console (nebo si vytvořte bezplatný účet AWS).
- Vyberte ikonu Amazon Q na postranní liště domovské stránky konzole.
- Ptejte se na služby AWS, konfigurace nebo osvědčené postupy.
V konzoli může Amazon Q také:
- Pomozte řešit problémy se sítí pomocí nástroje VPC Reachability Analyzer.
- Doporučte správné typy instancí Amazon EC2 na základě vašeho pracovního zatížení a kontextu použití.
Díky tomu jsou architektonická a provozní rozhodnutí rychlejší a snazší.
Klíčové funkce Amazon Q pro vývojáře pro generování kódu
Amazon Q Developer se zaměřuje na zrychlení každodenní práce s kódováním tím, že přímo do vývojového procesu začleňuje umělou inteligenci. Zde jsou některé základní funkce tohoto AI agenta pro kódování:
Inline návrhy kódu a automatické doplňování
Amazon Q Developer poskytuje návrhy kódu v reálném čase během psaní, což vám pomáhá psát kód rychleji, aniž byste museli přerušovat proces kódování. Po instalaci rozšíření Amazon Q jsou tyto návrhy ve výchozím nastavení povoleny – stačí začít psát kód nebo komentáře a Q začne reagovat.
Při psaní Amazon Q sleduje:
- Vaše aktuální řádka kódu nebo komentář
- Dříve napsaný kód ve stejném souboru
- Názvy souborů, proměnné, konstanty a funkce, které jsou již definovány
- Služby AWS, stávající kódové základny, SDK a knihovny, které používáte
Na základě tohoto kontextu poskytuje návrhy, které mohou zahrnovat:
- Jediný řádek kódu
- Dokončené prohlášení nebo blok
- Celá funkce s obsluhou chyb a komentáři
V editoru se vám zobrazí přesné návrhy, které můžete okamžitě přijmout pomocí klávesnice. Pokud vám návrh nevyhovuje, můžete pokračovat v psaní.
V průběhu času lze tyto návrhy přizpůsobit tak, aby odpovídaly interním knihovnám vašeho týmu, proprietární logice a preferovanému stylu kódování. Automatické doplňování působí méně obecně a více odpovídá skutečnému fungování vaší kódové základny, což zvyšuje produktivitu vývojářů.
🧠 Zajímavost: V roce 1953 vyvinul John W. Backus se svým týmem v IBM Speedcoding (nebo Speedcode), aby zmírnil obrovskou obtížnost programování počítače IBM 701 pomocí surového strojového kódu. Toto napětí mezi snadností vývoje a efektivitou je jedním z nejranějších zdokumentovaných impulsů k automatizaci kódování.
Překlad přirozeného jazyka do kódu
Amazon Q Developer vám také umožňuje psát kód pomocí běžné angličtiny. Místo toho, abyste začínali s prázdným souborem nebo hledali příklady, můžete popsat, co chcete vytvořit, a Q tento záměr převede do funkčního kódu.
Můžete provádět například následující úkony:
- Popište funkčnost v komentáři a získejte kompletní funkci.
- Požádejte Q, aby vytvořil API, Lambda handlery nebo konfigurační logiku v jednoduchém jazyce.
- Vysvětlete, co chcete, aby se stalo, ne jak to napsat řádek po řádku.
Můžete například napsat komentář typu „Vytvořte úložiště S3 a uložte nahrané soubory uživatelů“ a Amazon Q na základě tohoto popisu vygeneruje požadovaný kód, importy a volání AWS SDK.
Tento přístup založený na přirozeném jazyce funguje také u strukturovanějších úkolů:
- Překlad definic infrastruktury mezi formáty (například převod jednoho rámce IaC do jiného pomocí CLI)
- Generování šablonového kódu pro bezserverové aplikace
- Vytváření logiky nastavení, oprávnění a definic zdrojů na základě krátkého příkazu
Přizpůsobení kódu pro vaši kódovou základnu
Ve výchozím nastavení vám nástroje AI poskytují obecné návrhy. Amazon Q Developer však jde ještě o krok dál a umožňuje vám přizpůsobit generování kódu a odpovědi v chatu pomocí vaší vlastní soukromé kódové základny. To znamená, že Q ví, jak psát kód, a učí se, jak váš tým píše kód.
Přizpůsobení kódu je k dispozici jako součást úrovně Amazon Q Developer Pro a nastavuje jej správce.
Proces má jasný průběh:
- Propojte své úložiště kódu: Správce bezpečně propojí úložiště z GitHub, GitLab, Bitbucket nebo Amazon S3.
- Vytvoření přizpůsobení: Amazon Q analyzuje kód a vytvoří přizpůsobený model. Hodnotící skóre ukazuje, jak efektivní bude pravděpodobně přizpůsobení.
- Aktivace a řízení přístupu: Přizpůsobení je aktivováno a sdíleno s konkrétními uživateli nebo týmy.
- Použijte jej v IDE: Vývojáři vyberou vlastní profil v podporovaných IDE, jako je VS Code nebo JetBrains, a okamžitě začnou dostávat přizpůsobené návrhy a odpovědi v chatu.
Model je pravidelně aktualizován, aby odrážel změny ve vaší kódové základně, takže doporučení zůstávají aktuální i při vývoji vašeho systému.
❗️ Poznámka: Veškerý kód použitý pro přizpůsobení zůstává soukromý pro vaši organizaci. Není používán k trénování základních modelů AWS a přizpůsobené návrhy jsou viditelné pouze pro autorizované vývojáře ve vašem účtu.
Agentické schopnosti pro složité úkoly
Amazon Q Developer se neomezuje pouze na navrhování kódu nebo odpovídání na otázky. Může také fungovat jako agent, což znamená, že může za vás plánovat, uvažovat a provádět složité, vícestupňové úkoly s minimálními vzájemnými interakcemi.
Popíšete cíl v přirozeném jazyce a Amazon Q přijde na to, jak ho dosáhnout. Rozdělí požadavek na logické kroky, rozhodne, které nástroje použít, provede akce a opakuje je, dokud není úkol dokončen.
Zahrnuje speciálně vyvinuté agenty, z nichž každý se zaměřuje na konkrétní část životního cyklu vývoje softwaru. Zde je několik z nich, které vám pomohou efektivně využívat AI při vývoji softwaru:
1. Vývojový agent (/dev)
Když jste připraveni vytvořit novou funkci nebo opravit chybu, je to agent, na kterého se obrátíte jako první. Pomáhá implementovat funkce nebo opravovat chyby v několika souborech. Popíšete změnu v běžném jazyce a agent analyzuje vaši stávající kódovou základnu, vytvoří podrobný plán a ukáže vám, co hodlá změnit.
To je obzvláště užitečné pro změny, které se týkají více vrstev, jako je společná aktualizace API, obchodní logiky a konfigurace.
🧠 Zajímavost: Kultovní program „Hello, World!“ se proslavil v 70. letech jako standardní první program pro začátečníky a díky práci Briana Kernighana v Bell Laboratories si upevnil své místo v programátorské kultuře.
2. Testovací agent (/test)
Jakmile je kód na místě, dalším logickým krokem je testování, o které se postará agent, který se zaměří na zlepšení pokrytí testů. Identifikuje, co je třeba otestovat, generuje jednotkové testy (včetně okrajových případů a scénářů selhání), v případě potřeby vytváří simulace a spouští testy ve vašem IDE.
3. Agent pro kontrolu (/review)
Než dojde ke sloučení, budete chtít druhý pár očí. To je místo, kde přichází na řadu agent pro kontrolu. Funguje jako automatizovaný kontrolor kódu, který prohledává váš kód a hledá bezpečnostní rizika, problémy s kvalitou a porušení osvědčených postupů, jako jsou odhalené přihlašovací údaje, nebezpečné dotazy nebo slabá zpracování chyb.
4. Dokumentační agent (/doc)
A jakmile je vše připraveno k odeslání, dokumentace se často stává posledním problémem. Agent dokumentace to řeší generováním nebo aktualizací projektové dokumentace prostřednictvím analýzy kódové základny.
Může vytvářet nebo aktualizovat soubory README, vysvětlovat API a dokumentovat klíčové komponenty, takže nemusíte vše psát ručně.
Případy použití Amazon Q pro vývojové týmy
Od zrychlení vývoje funkcí po zjednodušení cloudových nativních pracovních postupů – Amazon Q Developer je navržen pro týmy, které vytvářejí a spravují aplikace na AWS.
Tyto příklady použití ukazují, kde se nejlépe hodí do reálných inženýrských pracovních postupů, jak jej týmy používají nad rámec základních návrhů kódu a jak vám využití těchto postupů podporovaných umělou inteligencí může pomoci stát se lepším programátorem.
Generujte jednotkové testy pro stávající projekty
S Amazon Q Developer přestává být psaní jednotkových testů pomalou ruční prací a stává se součástí vašeho každodenního pracovního postupu. Namísto ručního vytváření testovacích případů spustíte agent jednotkových testů jednoduchým příkazem /test ve vašem IDE.
📌 Jak to funguje v praxi:
Můžete zvýraznit funkci nebo spustit /test přímo v chatu Amazon Q. Q analyzuje vaši kódovou základnu, porozumí jejímu kontextu a automaticky vygeneruje relevantní jednotkové testy. To zahrnuje běžné cesty, okrajové případy a scénáře chyb, které se snadno přehlédnou.
⚡️ Proč je to užitečné:
- Generuje testovací soubory nebo je připojuje k existujícím souborům.
- Vytváří simulace a zpracovává výjimky
- Zlepšuje pokrytí bez rutinní práce
Než se cokoli přidá, Amazon Q požádá o váš souhlas. Zkontrolujete změny, přijmete ty, které chcete, a máte tak plnou kontrolu.
Výsledkem je rychlejší pokrytí testů, spolehlivější kód a více času stráveného vytvářením funkcí namísto psaní opakujících se testů.
Refaktorujte a optimalizujte starší kód
Starší kód často zpomaluje týmy kvůli složité logice, zastaralým vzorcům a riskantním změnám. Amazon Q Developer vám pomůže tento kód bezpečně vyčistit přímo ve vašem IDE.
📌 Jak provádět refaktoring s Amazon Q:
Otevřete soubor, označte kód, který chcete vylepšit, a požádejte Amazon Q, aby jej přepracoval nebo optimalizoval pomocí jednoduchého příkazu, jako je „zjednodušit tuto logiku“ nebo „optimalizovat pro výkon“.
Amazon Q nejprve představí jasný, podrobný plán, který vysvětluje:
- Co se změní
- Proč je změna nutná
- Jak zlepšuje čitelnost, výkon nebo udržovatelnost?
Můžete klást otázky, vylepšovat přístup nebo úplně přestat. Po schválení lze aktualizovaný kód vložit jediným kliknutím. V mnoha případech Q také aktualizuje nebo generuje testy, takže můžete změny okamžitě ověřit.
Urychlete zapracování nových vývojářů
Začlenění obvykle znamená prohrabávání se neznámým kódem, zastaralými dokumenty a spoustou otázek. Amazon Q Developer tento proces urychluje tím, že funguje jako vestavěný průvodce uvnitř IDE.
📌 Jak to pomáhá:
- Rychlejší porozumění kódové základně: Noví vývojáři mohou požádat Amazon Q o vysvětlení souborů, funkcí nebo pracovních postupů a získat odpovědi přímo související se skutečným kódem.
- Automatické vyplňování mezer v dokumentaci: Pomocí agenta /doc může Q generovat soubory README nebo dokumentaci na úrovni složek analýzou úložiště. To pomáhá novým zaměstnancům rychle porozumět architektuře, toku dat a klíčovým komponentám.
- Naučte se standardy praxí: Amazon Q generuje kód, který odpovídá stávajícím vzorcům a interním knihovnám, a pomáhá tak novým vývojářům psát správný kód od prvního dne.
📖 Přečtěte si také: Šablony pro vývoj softwaru
Osvědčené postupy pro generování kódu Amazon Q Developer
Amazon Q Developer funguje nejlépe, když s ním zacházíte jako s inteligentním programátorem. Zde je několik postupů, které vám pomohou získat přesné a použitelné výstupy a zároveň udržet kód pod kontrolou.
- Začněte s existující strukturou: Přidejte importy, definice tříd nebo kostry funkcí, než požádáte Q o generování logiky, aby pochopil rozsah a záměr.
- Udržujte soubory přehledné: Rozdělte nesouvisející logiku do samostatných souborů nebo modulů, aby nedocházelo k záměně modelu se smíšeným kontextem.
- Používejte chat pro složité úkoly: Přecházejte z inline návrhů na chatovací panel, když úkol vyžaduje vysvětlení, opakování nebo podrobné odůvodnění.
- Buďte konkrétní a přesní: Uveďte jazyk, framework, verzi a očekávaný výstup, místo abyste kladli obecné otázky.
- Zahrňte skutečné vstupy: Vložte relevantní úryvky kódu, chybové zprávy nebo ukázková data, aby Q mohl uvažovat o skutečném problému.
- Přečtěte si před přijetím: Zkontrolujte správnost generovaného kódu, bezpečnostní problémy a soulad s cíli vašeho projektu.
Omezení Amazon Q Developer
Amazon Q Developer je výkonný nástroj, ale i ty nejlepší editory kódu mají svá omezení. Měli byste znát kvóty, technické limity a provozní omezení tohoto nástroje, abyste mohli realisticky plánovat jeho využití a vyhnout se překvapením při rozšiřování jeho používání.
- Měsíční limit transformací kódu: Omezuje automatické transformace kódu na 4 000 řádků kódu za měsíc v rámci úrovně Pro, agregovaných na úrovni účtu.
- Omezení agentem řízených pracovních postupů: Umožňuje pouze 30 agentních vyvolání za měsíc v IDE a Amazon CodeCatalyst pro vývojové agenty.
- Omezení souhrnů žádostí o stažení: Generuje až 20 souhrnů žádostí o stažení za měsíc v CodeCatalyst.
- Snížení kapacity v bezplatných úrovních: U uživatelů AWS Builder ID a IAM se uplatňují nižší kvóty než u uživatelů úrovně Pro.
- Vynucení omezení velikosti výzvy: Přijímá maximálně 4 000 znaků na jednu chatovou výzvu, což může omezit velmi velké nebo složité požadavky.
- Vyžaduje lidskou kontrolu: Občas generuje neúplný nebo nesprávný kód, což vyžaduje povinnou kontrolu vývojářem.
- Omezení pokročilých pracovních postupů: Bez podpory na podnikové úrovni je obtížné provádět automatizaci velkých objemů nebo vysoce specializovanou automatizaci.
📮 ClickUp Insight: 12 % respondentů uvádí, že AI agenti jsou obtížně nastavitelní nebo propojitelní s jejich nástroji, a dalších 13 % uvádí, že je příliš mnoho kroků potřebných k provedení jednoduchých úkonů s agenty.
Data je nutné zadávat ručně, oprávnění je nutné předefinovat a každý pracovní postup závisí na řetězci integrací, které se mohou časem porouchat nebo posunout.
Dobrá zpráva? Super agenty ClickUp nemusíte „propojovat“ se svými úkoly, dokumenty, chaty nebo schůzkami. Jsou nativně zabudováni do vašeho pracovního prostoru a používají stejné objekty, oprávnění a pracovní postupy jako kterýkoli jiný lidský spolupracovník.
Protože integrace, řízení přístupu a kontext jsou ve výchozím nastavení zděděny z pracovního prostoru, mohou agenti okamžitě jednat napříč nástroji bez nutnosti vlastního propojení. Zapomeňte na konfiguraci agentů od nuly!
Alternativa k Amazon Q Developer
Amazon Q Developer funguje dobře, pokud je vaší primární potřebou pomoc s kódováním na úrovni IDE, zejména v ekosystému AWS. Ale jak týmy rostou, mnoho z nich naráží na jeho limity a na skutečnost, že dodávání softwaru zahrnuje mnohem více než jen psaní kódu. Moderní vývoj softwaru vyžaduje systém typu „vše v jednom“, který vývojářům neklade za nutnost spojovat pět různých nástrojů.
Zde přichází na řadu ClickUp for Software Teams, první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který spojuje plánování, provádění, dokumentaci, spolupráci a kód na jednom místě. Pokrývá celý životní cyklus vývoje softwaru (SDLC) s AI zabudovanou přímo do každé vrstvy práce, čímž eliminuje rozptýlení práce.
To znamená, že ClickUp rozumí celému kontextu projektu: co je úkolem, proč je důležitý, kdo je za něj zodpovědný, kde se nachází ve sprintu a jaká dokumentace již existuje.
Podívejme se, jak platforma překračuje rámec pomoci na úrovni IDE a stává se skutečnou alternativou k Amazon Q Developer! 💁
Odpovídejte na pracovní otázky pomocí ClickUp Brain
LLM jsou skvělé v porozumění jazyku. Ale bez skutečného kontextu stále jen hádají.
ClickUp Brain je kontextově orientovaný nástroj umělé inteligence, který propojuje vše ve vašem pracovním prostoru. Shromažďuje úkoly, dokumenty, konverzace a historii projektů ClickUp, takže jeho odpovědi odrážejí to, co se skutečně děje, a ne pouze to, co bylo zadáno do příkazu.
Toto mohou týmy dosáhnout pomocí této umělé inteligence pro softwarové týmy:
- Shrňte průběh sprintu, překážky a rozhodnutí pomocí živých dat projektu.
- Ptejte se a získejte odpovědi založené na skutečné historii úkolů.
- Vytvářejte úryvky kódu v dokumentech nebo úkolech pomocí příkazů v přirozeném jazyce.
- Spojte hodnocení produktů a zpětnou vazbu uživatelů s reálnými potřebami a prioritami uživatelů.
Pokud například zkoumáte nápad na aplikaci pro duševní zdraví, můžete požádat ClickUp Brain o pomoc s ověřením vhodnosti produktu pro trh. Čerpá z vašich dokumentů, výzkumných poznámek a konverzací a zakládá odpovědi na skutečném kontextu vašeho projektu.
🧠 Zajímavost: Počítač Apollo Guidance Computer (AGC) z roku 1969 fungoval s pouhými 72 kilobajty paměti (v běžné řeči často uváděno jako 64 KB+). Tato minimální, ručně tkaná paměť s magnetickým jádrem byla menší než data potřebná k uložení jedné fotografie ve vysokém rozlišení na moderním smartphonu.
Prohledávejte celý svůj pracovní prostor pomocí ClickUp Enterprise Search
ClickUp Enterprise AI Search pracuje v pozadí, aby každý soubor, poznámku a integraci bylo možné okamžitě najít. Propojuje všechny vaše nástroje, jako jsou dokumenty, úkoly, chaty, schůzky a dokonce i externí aplikace, jako jsou Drive, Slack, Gmail a Notion, do jedné vyhledávací vrstvy založené na umělé inteligenci.
Můžete klást přímé, obecné dotazy, jako například „Jaké jsou nejčastější problémy našich zákazníků v tomto měsíci?“ nebo „Které funkce brání tomuto sprintu?“, a získat odpovědi založené na živých datech z pracovního prostoru.
🚀 Výhoda ClickUp: Pokud jste někdy přerušili ladění, abyste prohledali staré tikety, dokumenty, vlákna GitHubu nebo poznámky z jednání, víte, jak rychle přechod mezi kontexty zabije dynamiku.
ClickUp Brain MAX to řeší. Poskytuje vám desktopového AI společníka, který funguje v rámci vašeho pracovního prostoru ClickUp, externích nástrojů pro orchestraci AI a na webu. Můžete chatovat s prémiovými AI modely, jako jsou Brain, Claude, Gemini, OpenAI a další, abyste mohli řešit chyby, kontrolovat kód, shrnout požadavky nebo generovat dokumentaci.
Když překážky vznikají kvůli otázkám „Kde se o tom diskutovalo?“ nebo „Jaké jsou nejnovější specifikace?“, univerzální vyhledávání Brain MAX shromažďuje kontext z úkolů, dokumentů, GitHubu, souborů a konverzací na jednom místě.
Spouštějte autonomní pracovní postupy s ClickUp Agents
Zajímá vás, jak pomocí AI automatizovat úkoly? Jste na správném místě.
ClickUp Super Agents jsou týmoví kolegové pohánění umělou inteligencí, kteří pracují ve vašem pracovním prostoru; lze je označit, přidělit jim práci nebo spustit automaticky. Tito agenti také provádějí uvažování v několika krocích, namísto poskytování jednotlivých odpovědí.
Na rozdíl od tradičních AI asistentů nebo botů založených na pravidlech mají agenti ClickUp:
- Paměť: krátkodobá, dlouhodobá, epizodická a preferenční paměť, takže si pamatují, jak váš tým pracuje.
- Kontextová inteligence: Neustálé sledování aktualizací, rozhodnutí a změn v projektu
- Autonomie: Schopnost uvažovat, delegovat úkoly na podřízené agenty a dokončovat pracovní postupy od začátku do konce.
- Lidská správa: Explicitní oprávnění, auditní protokoly a kontrolní body schvalování
- Vnímání prostředí: Mohou proaktivně odhalovat rizika, překážky nebo poznatky bez neustálého podněcování.
To je zásadně odlišuje od agentů vázaných na IDE nebo automatizačních skriptů.
Nahlédněte do ClickUp Super Agents:
Vytvořte si svého vlastního superagenta ClickUp
📌 Možnost 1: Vytvořte superagenta pomocí nástroje Natural-Language Builder
Toto je nejrychlejší způsob, jak začít, a je doporučován pro většinu týmů. Funguje to takto:
- Otevřete AI z postranní lišty globální navigace.
- Vyberte jednu z následujících možností: Vyberte šablonu z katalogu agentů Začněte od nuly s požadavkem v běžné angličtině (např. Nastavit asistenta pro pracovní postupy s obsahem)
- Vyberte si šablonu z katalogu agentů
- Začněte od nuly s požadavkem v jednoduché angličtině (např. „Nastavit asistenta pro pracovní postupy s obsahem“).
- Odpovězte na doplňující otázky tvůrce.
- Prohlédněte si profil agenta v postranním panelu.
- Aktivujte agenta
- Vyberte šablonu z katalogu agentů
- Začněte od nuly s požadavkem v jednoduché angličtině (např. Nastavit asistenta pro pracovní postupy s obsahem).
📌 Možnost 2: Vytvořte superagenta od základů
Tato možnost vám poskytuje úplnou manuální kontrolu. Stačí pouze:
- Otevřete AI z globální navigace a vyberte Všechny superagenty.
- Konfigurace: Název a popis Oprávnění a viditelnost Pokyny a cíle Spouštěče (ruční, plánované nebo založené na událostech)
- Název a popis
- Oprávnění a viditelnost
- Pokyny a cíle
- Spouštěče (ruční, plánované nebo založené na událostech)
- Aktivujte agenta
- Název a popis
- Oprávnění a viditelnost
- Pokyny a cíle
- Spouštěče (ruční, plánované nebo založené na událostech)
❗️ Poznámka: Než začnete agenta používat v aktivních pracovních postupech, můžete ho otestovat a vylepšit. Můžete buď zahájit DM, abyste položili otázky, poskytli zpětnou vazbu nebo upravili chování, nebo ho jednoduše spustit ručně, abyste viděli, jak se chová podle plánu. Opakujte podle potřeby, laděte výzvy, oprávnění a nástroje, dokud se agent nechová přesně tak, jak chcete.
Opravujte chyby a dodávejte funkce pomocí ClickUp Codegen
ClickUp Codegen je externí agent AI, který plní úkoly, vytváří funkce a odpovídá na otázky týkající se kódu pomocí přirozeného jazyka. Je navržen tak, aby pomáhal softwarovým týmům rychleji vydávat nové funkce, snižovat počet chyb a dokonce vytvářet pull requesty připravené k produkci.
Takto funguje Codegen v ClickUp:
- Přiřaďte úkoly agentovi Codegen nebo jej @zmíňte v komentářích k úkolům, aby se spustily jeho funkce.
- Automatizujte vývojové úkoly, odpovídejte na technické otázky a pomáhejte s kódováním přímo z ClickUp.
- Integrujte jej do svého pracovního prostoru, aby mohl číst a aktualizovat úkoly, přidávat komentáře, přiřazovat úkoly a komunikovat s pracovním postupem vašeho týmu.
Aby bylo možné Codegen používat, musí jej správce nebo vlastník pracovního prostoru připojit z App Center a uživatelé musí mít účet Codegen. Po nastavení může každý člen pracovního prostoru komunikovat s Codegen Agentem.
📌 Příklad: Hned po vydání je nahlášena chyba ve výrobě. V ClickUp je vytvořen úkol s protokoly chyb, dopadem na uživatele a odkazy na související funkce. Místo přepínání mezi nástroji můžete úkol přiřadit agentovi ClickUp Codegen, který zahájí vyšetřování.
Codegen čte celý kontext úkolu, sleduje relevantní části kódové základny a identifikuje okrajový případ způsobující selhání.
Jakmile je problém jasný, Codegen vygeneruje opravu, která odpovídá vašim stávajícím vzorcům a standardům kódu. Může aktualizovat nebo přidat jednotkové testy, aby pokryly selhávající scénář a zajistily, že se chyba nevrátí.
Toto řekl Abraham Rojas, manažer dodávkového týmu společnosti Pattern, o používání ClickUp:
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro řízení svých scrumových a moderních agilních projektů.
K internímu sledování našich softwarových vývojových projektů používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro řízení svých scrumových a moderních agilních projektů.
Proměňte pomoc s kódováním v realizaci pomocí ClickUp
Kód generovaný umělou inteligencí funguje nejlépe, když je v souladu s tím, jak vývojáři již pracují. A Amazon Q Developer to dělá dobře uvnitř IDE, pomáhá inženýrům porozumět existujícímu kódu, bezpečně refaktorovat a dodávat rychleji, zejména ve stackech zaměřených na AWS.
Jeho působnost se však omezuje pouze na kód. Nezahrnuje plánovací diskuse, kontext podpory ani dokumentaci, které vysvětlují, proč něco existuje.
Když se tento kontext nachází jinde, vývojáři musí stále skládat příběh dohromady.
ClickUp k tomu přistupuje jinak. ClickUp Brain rozumí úkolům, dokumentům a konverzacím, zatímco ClickUp Super Agents reagují na tento kontext v závislosti na vývoji práce. A ClickUp Codegen přímo propojuje změny kódu se skutečnými požadavky. Společně poskytují jednotný pracovní prostor, který zachovává kontext od plánování až po dodání, aniž by narušoval pracovní tok. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅