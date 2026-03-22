Jak naplánovat efektivní virtuální zahájení prodejní sezóny

Nepopulární názor: Virtuální zahájení prodejní sezóny (SKO) může být ve skutečnosti lepší než to osobní.
Jistě, přijdete o společné večeře a neformální rozhovory na chodbách. Ale ušetříte si také logistiku cestování, kolize v rozvrhu, hledání vhodného místa a tlak, abyste vše stihli v jediný den.
Problém nastává, když společnosti jednoduše vezmou program svého prezenčního kickoffu a pokusí se ho realizovat přes Zoom. Posluchači přestanou vnímat nejpozději po 90 minutách, zatímco řečníci mají pocit, že mluví do prázdna.
Uspořádání efektivního virtuálního zahájení prodejní sezóny vyžaduje pečlivé plánování a strategický plán. V tomto průvodci se tomu věnujeme podrobně.
Co je virtuální zahájení prodejní sezóny?
Virtuální zahájení prodejní sezóny je každoroční online akce, na které sjednotíte celou svou organizaci zaměřenou na tržby (prodej, marketing, provoz, vývoj, produkt a vedení) pro nadcházející fiskální rok.
To zahrnuje sdělení obchodních cílů, sdílení novinek o produktech nebo procesech, oslavu dosavadních úspěchů a školení členů týmu pro nové iniciativy.
Cíle jsou sice stejné jako u osobní akce, ale realizace je zcela odlišná. Zde je jejich srovnání:
|Aspect
|Virtuální zahájení prodejní sezóny
|Osobní zahájení prodejní sezóny
|Režim
|Koná se online prostřednictvím platforem jako Zoom, Teams nebo Hopin
|Koná se v hotelech, konferenčních centrech nebo mimo kanceláře s živými pódiemi a audiovizuálním vybavením
|Nákladová efektivita
|Vysoká; Platíte pouze za software a hostující řečníky
|Nízké; zahrnuje náklady na hotel, pronájem prostor, catering, produkci a cestovní výdaje
|Délka trvání
|1–2 dny; 60–90minutové relace, aby se účastníci neunavili
|2–4 dny; celodenní 8hodinová setkání + networkingové akce
|Přístupnost
|Snadnější zapojení globálních a vzdálených týmů napříč časovými pásmy
|Účast může být omezená kvůli rozpočtům na cestování, problémům s vízy nebo kolizím v harmonogramu
|Zapojení publika
|Vyžaduje interaktivní nástroje, jako jsou ankety, sekce otázek a odpovědí a společná cvičení
|Přirozená energie z živých reakcí, rozhovorů na chodbách a skupinových aktivit vyvolává nadšení
|Doručení obsahu
|Prezentace, ukázky a školení lze snadno nahrávat a sdílet pro pozdější použití.
|Obsah je obvykle poskytován pouze živě
|Škálovatelnost
|Snadné přizpůsobení, protože neexistují omezení kapacity místa konání ani koordinace cestování
|Těžko škálovatelné, protože s rostoucím počtem účastníků exponenciálně rostou logistické nároky a náklady
|Analytika
|Platformy pro pořádání schůzek pomáhají sledovat metriky zapojení, jako je účast, míra zapojení a aktivita během relace
|Kromě údajů o účasti a dotazníků zpětné vazby toho moc nezjistíte
🧠 Zajímavost: V roce 1927 se Herbert Hoover zúčastnil první veřejné ukázky obousměrné videokonference. Pomocí rozsáhlého zařízení sestávajícího z rotujících disků a neonových lamp promluvil z Washingtonu k publiku v New Yorku. Ačkoli se technicky jednalo o virtuální schůzku, zařízení bylo tak velké, že k jeho obsluze byla zapotřebí celá místnost inženýrů.
Výhody pořádání SKO virtuálně
Při správném naplánování nabízí virtuální SKO stejnou strategickou soudržnost a hodnotu školení jako osobní SKO, a navíc přináší několik provozních výhod:
- Úspornější organizace: Virtuální SKO eliminují náklady spojené s akcí, jako jsou cestovní výdaje, ubytování, pronájem prostor a catering. Tyto prostředky můžete přesunout na lepší školicí obsah, nástroje pro podporu prodejců nebo další vzdělávací semináře
- Snadnější realizace v průběhu celého prodejního roku: Vzhledem k tomu, že virtuální akce se organizují snáze, mohou společnosti pravidelně plánovat kratší SKO sezení namísto toho, aby se spoléhaly na jednu velkou zahajovací akci ročně
- Méně narušení prodejního času: Obchodní zástupci ušetří hodiny tím, že se připojí z domova, místo aby cestovali. Získají tak více času na to, aby se soustředili na obchody, a přitom se stále účastnili všech aktivit na programu schůzky
- Lepší přehled o zapojení účastníků: Díky integrovaným analytickým nástrojům, jako jsou ankety, průzkumy a funkce otázek a odpovědí, můžete snadněji sledovat, jak účastníci reagují na jednotlivé sekce, a získávat okamžitou zpětnou vazbu
- Záznamy lze znovu přehrát: Virtuální schůzky lze snadno nahrávat a ukládat, což umožňuje obchodním zástupcům se k klíčovým částem později vrátit a novým zaměstnancům poskytuje přístup ke stejnému obsahu úvodního setkání – to vše bez nákladného nastavení
- Snadné propojení rozptýlených prodejních týmů: Virtuální úvodní setkání pro prodejní týmy sdružují týmy pracující na dálku, takže všichni dostanou stejné prodejní strategie, aktuality a školení
⚡ Archiv šablon: Bezplatné šablony obchodních nabídek pro rychlejší uzavření obchodů
Základní prvky efektivního virtuálního zahájení prodejní sezóny
Chcete-li uspořádat úspěšnou virtuální akci SKO, nesmíte opomenout těchto pět klíčových složek:
- Jasné cíle: Vedení musí definovat účel SKO. Má například za cíl zahájit novou GTM kampaň, posílit disciplínu v oblasti pipeline nebo připravit obchodní zástupce na uvedení významného produktu na trh?
- Cílová skupina: Účastníky SKO jsou často account manažeři, SDR, vedoucí a týmy podpory prodeje. Pokud přesně víte, kdo se akce účastní, můžete přizpůsobit obsah i celkový program
- Dobře strukturovaný program: Abyste zabránili tomu, že se vaše virtuální zahájení prodejní sezóny promění v další nudnou schůzi, vytvořte program, který vyvažuje sdílení znalostí pravidelnými přestávkami a energickými aktivitami. Účastníci zůstanou zapojení, pokud se objeví nové nápady a jednotlivé bloky budou vhodně rozloženy
- Správný obsah: Virtuální SKO fungují pouze tehdy, pokud je obsah snadno a rychle srozumitelný. Místo dlouhých, jednostranných proslovů používejte krátká ukázky, kvízy a ankety. Klíčová je také relevance – pokud informace obchodníkům nepomohou uzavřít obchody, zapojení účastníků prudce poklesne
- Důsledné navazování: Zahájení by mělo být součástí průběžného úsilí o podporu prodejců. Upevněte nové prodejní strategie a pokračujte v dialogu i po skončení akce, abyste zajistili, že si účastníci získané poznatky skutečně zapamatují
🧠 Zajímavost: Slovo „agenda “ pochází z latinského agendum a doslovně znamená „věci, které je třeba udělat“. Ve středověku se vztahovalo konkrétně na náboženské povinnosti, které bylo třeba plnit každý den.
Jak naplánovat virtuální zahájení prodejní sezóny (krok za krokem)
Jste připraveni na hlavní část blogu? Zde je váš průvodce virtuálním zahájením prodejní sezóny, který obsahuje všechny kroky a tipy k vytvoření online akce s velkým dopadem:
Krok 1: Určete účel svého virtuálního SKO
Úspěšný kickoff prodeje inspiruje, vzdělává a sjednocuje tým kolem společné prodejní strategie.
Používání tak obecných cílů k sestavení programu SKO je však příliš vágní. Musíte definovat konkrétní prodejní výsledky, kterých chcete v nadcházejícím roce dosáhnout.
Postupujte takto:
- Analyzujte cíle a výzvy společnosti: Uvádíte na trh nový produkt? Snažíte se proniknout na nový trh?
- Zhodnoťte potřeby týmu: Potřebují inspiraci k dosažení ambiciózních cílů? Potřebují školení ohledně nových nástrojů nebo procesů?
- Zhodnoťte nedávné výsledky: Kde se jednání zastavila? Kde měli obchodní zástupci největší potíže? Jakou zpětnou vazbu jste slýchali opakovaně?
- Zapojte klíčové zúčastněné strany: Zeptejte se jich, co od SKO očekávají a co by podle nich udělalo tuto akci skutečně hodnotnou
Jakmile shromáždíte tyto poznatky, zapište si svůj cíl do jedné nebo dvou vět.
📌 Příklad: „Letošní SKO připraví tým na sebevědomý prodej naší nové produktové řady a zajistí, že všichni pochopí náš aktualizovaný prodejní proces.“
Krok 2: Definujte svou cílovou skupinu
Jakmile máte stanovené cíle, sepište si seznam všech osob, které se tohoto SKO zúčastní – jak řečníků, tak účastníků.
Ve většině případů se to týká vašeho prodejního týmu – account executiveů, SDR, obchodních manažerů a vedení prodeje.
Mnoho SKO však zahrnuje i role, které ovlivňují výkonnost v oblasti tržeb, jako jsou podpora prodeje, provoz v oblasti tržeb, úspěch zákazníků, produktový marketing a vedoucí pracovníci.
Když přesně víte, kdo se zúčastní, můžete přizpůsobit program, obsah a formáty jednotlivých sekcí tak, aby vyhovovaly jejich konkrétním potřebám. Nezapomeňte do seznamu zahrnout hostující řečníky, externí partnery a odborníky z oboru.
Krok 3: Vytvořte program
Program kickoffu prodeje se zaměřuje především na tři věci:
- Denní program
- Co se účastníci naučí
- Jak udržet zapojení týmu od začátku do konce
Začněte tím, že si sepište hlavní události pro každý den.
Poznamenejte si téma sezení, vedoucího, klíčové body, přínosy a délku trvání. Snažte se o 4–5 sezení denně, přičemž každé by mělo trvat maximálně 40–50 minut.
Zajistěte, aby byly jednotlivé části naplánovány tak, aby měl každý šanci se zapojit, a ne jen poslouchat. Zařaďte aktivity, které účastníky povzbudí k vzájemné interakci.
Jakmile bude program připraven, sdílejte jej s ostatními s předstihem. Propagujte jej prostřednictvím e-mailů, krátkých videí, týmových chatů nebo firemního portálu, abyste vyvolali zájem. To také pomůže nastavit očekávání, aby si členové prodejního týmu mohli předem připravit otázky.
💡 Tip od profesionála: Vyberte si ústřední téma pro celý program. Zajistíte tak, že veškerý obsah, strategie a taktiky pro zapojení účastníků budou směřovat k jedinému cíli, což udrží účastníky v nadšení.
Několik témat, která můžete vyzkoušet v programu virtuálního SKO:
- Zákaznická orientace 2.0: Zaměřuje se na přechod od pouhého získávání zákazníků k jejich dlouhodobé retenci a rozšiřování obchodních vztahů
- Rok umělé inteligence: Posilte sebevědomí obchodních zástupců pomocí umělé inteligence při komunikaci, prezentacích a analýze obchodů
- The Next Horizon: Ideální pro zavedené firmy, které uvádějí na trh významnou novou kategorii produktů nebo vstupují na nový globální trh
Krok 4: Připravte a doručte obsah
Jakmile máte stanovený program, zaměřte se na samotný obsah. Ideálně by měl být kombinací různých formátů a typů, jako například:
- Školení zaměřená na osvojení nových prodejních dovedností
- Vzdělávací semináře, které zaměstnance seznámí s nejnovějšími produkty nebo novinkami ve společnosti
- Motivační bloky pro inspiraci týmu
- Teambuildingové aktivity, které pomohou propojit celou prodejní organizaci
Obsah by měl být pokud možno interaktivní. K zapojení účastníků využijte živé ankety, sekce otázek a odpovědí, breakout rooms nebo skupinové diskuse.
Dobrým nápadem je také vytvořit knihovnu zdrojů pro SKO. Nahrajte všechny relace a shromážděte materiály na jednom místě, aby se k nim tým mohl kdykoli vrátit.
Při závěrečném předávání obsahu použijte příklady z praxe a praktické tipy, které tým může okamžitě uplatnit. Po celou dobu podporujte kladení otázek a poskytování zpětné vazby, aby se všichni cítili zapojeni.
⭐ Bonus: Pro udržení vysoké energie kombinujte ve svém virtuálním zahájení prodejní sezóny následující formáty obsahu:
- Úvodní projevy vedoucích pracovníků
- Podrobné informace o produktech
- Rozbor skutečných obchodů
- Workshopy s hraním rolí
- Příběhy úspěchu zákazníků
- Panelové diskuze
- Laboratoře pro tvorbu sdělení
- Srovnávací tabulky konkurence
- Interaktivní kvízy
- Ocenění a vyznamenání
🔔 Připomínka: Mnoho úvodních prodejních setkání nyní zahrnuje sekce o tom, jak může umělá inteligence pomoci obchodníkům vyhledávat potenciální zákazníky, personalizovat oslovování a rychleji analyzovat obchodní příležitosti.
Pokud svému týmu poprvé představujete prodej podporovaný umělou inteligencí, tento mini průvodce o tom, jak využívat AI v prodeji, vám ukáže, jak se AI zapadá do každodenního pracovního postupu obchodního zástupce.
Rámcové programy virtuálních SKO, které můžete využít
Níže najdete tři rámcové programy virtuálního SKO, které můžete přizpůsobit podle vyspělosti vaší společnosti, velikosti týmu a globálních časových pásem:
1. Jednodenní intenzivní kurz
Tento formát shrnuje vše do jediného energického dne. Je ideální, když potřebujete rychle sjednotit svůj tým a máte nabitý program.
Obsah průvodce:
- Úvodní projev vedení: Zahajte kickoff sdílením vize společnosti, klíčových cílů, cílů v oblasti tržeb a priorit pro nadcházející období
- Prezentace produktů: Proberte chystané novinky, zásadní aktualizace plánu vývoje, nové funkce produktů atd.
- Workshopy: Využijte breakout rooms k nácviku rozhovorů zaměřených na zjišťování potřeb
- Ocenění: Oslavte nejlepší prodejce, vyzdvihněte významné obchody a sdílejte příběhy o úspěchu
✅ Nejvhodnější pro: Malé týmy nebo společnosti, které potřebují rychle se sladit.
2. Rozložení do více dnů
Tento formát rozděluje zahájení do kratších bloků, čímž snižuje únavu z dívání se na obrazovku a umožňuje lepší zpracování informací.
Obsah průvodce:
- Strategický den: Zhodnoťte výsledky uplynulého roku, vysvětlete prodejní cíle pro nadcházející rok a představte klíčové plány uvedení na trh (GTM).
- Školicí den: Informujte a školte týmy ohledně aktualizovaných sdělení, konkurenčního postavení, znalostí o produktech a prodejních metodik.
- Týmový den: Využijte tento den pro teambuildingové aktivity, mezifunkční workshopy nebo vzájemné učení
- Příběhy zákazníků + ocenění: Zakončete akci skutečnými příběhy o úspěchu zákazníků, abyste ukázali dopad vaší práce. Zhodnoťte výkon jednotlivých obchodních zástupců a oslavte úspěchy
✅ Nejvhodnější pro: Středně velké nebo globální týmy, které potřebují důkladnější školení a lepší tempo.
3. Programy podle rolí
Pro větší prodejní týmy může být obecný program příliš obecný. Programy rozdělené podle rolí nabízejí paralelní sekce přizpůsobené konkrétní roli nebo oddělení každého člena.
Obsah průvodce:
- Zvládnutí prodejního procesu: Obchodní zástupci se zaměřují na řízení složitých obchodů, budování silných prodejních procesů a posouvání příležitostí do pozdějších fází prodejního cyklu
- SDR messaging labs: Vedoucí prodejních týmů si procvičují prezentaci produktu, psaní lepších e-mailů a řešení běžných námitek
- Strategie udržení CSM: Zabývejte se osvědčenými postupy v oblasti zákaznického úspěchu, taktikami pro obnovení smluv a příležitostmi k upsellingu
- Technické semináře SE: Nabízejte technická školení, podrobné rozbory produktů a semináře zaměřené na řešení problémů
✅ Nejvhodnější pro: Větší prodejní organizace s více pozicemi v oblasti tržeb
Strategie pro zapojení účastníků, díky nimž bude virtuální SKO nabité energií
Níže najdete několik tipů, jak udržet zájem členů týmu a podpořit jejich aktivní účast na vaší virtuální úvodní akci pro prodejní tým:
- Povzbuďte posluchače k živému chatu: Požádejte členy týmu, aby napsali jedno slovo popisující náš největší úspěch v minulém čtvrtletí nebo sdíleli nejdůležitější poznatek o zákaznících. Čtěte nejlepší odpovědi živě, abyste vyzdvihli přispěvatele
- Pracovní skupiny pro nácvik: Vytvořte malé skupiny (4–6 osob) a nechte je nacvičit prodejní prezentace nebo vymýšlet řešení – maximálně 10–15 minut, poté všechny účastníky shromážděte k 5minutové prezentaci výsledků.
- Žebříčky v reálném čase: Sledujte odpovědi v anketách, účast v chatu nebo skóre v kvízech na sdílené obrazovce. Nejlepším účastníkům udělejte malé ceny, například dárkové karty v hodnotě 25 dolarů.
- Uspořádejte přátelskou soutěž: Zařaďte kvízy o znalostech produktů, úkoly zaměřené na komunikaci nebo krátké prodejní hry, ve kterých týmy během akce získávají body. Můžete dokonce uspořádat virtuální únikové hry a virtuální bingo, abyste účastníky zapojili.
- Využijte krátké bloky: Většinu bloků omezte na 20 až 40 minut. Virtuální publikum ztrácí pozornost během dlouhých prezentací
- Zahrňte konkrétní příklady: Nechte nejlepší obchodníky představit nedávný úspěšný obchod. Poslechnout si příklady od kolegů je často užitečnější než teoretické školení
Nástroje a platformy pro pořádání virtuálního SKO
Nyní si projdeme nejlepší platformy, na kterých můžete uspořádat svou příští virtuální úvodní prodejní schůzku:
1. ClickUp (nejlepší pro celkovou správu virtuální SKO)
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, který vám umožní plánovat, realizovat a sledovat celý váš virtuální SKO na jednom místě – bez přepínání mezi záložkami a roztříštěnými dokumenty.
Využijte jej k sestavení programu, přidělení přípravných úkolů, koordinaci v reálném čase a měření následných kroků, zatímco AI se postará o pořizování poznámek.
Zde je podrobný návod, jak tento nástroj pro řízení projektů využít k uspořádání efektivního virtuálního zahájení prodejní sezóny:
Vytvořte a naplánujte časový harmonogram programu schůzky
Zobrazení časové osy v ClickUp poskytuje vizuální rozvržení ve stylu Ganttova diagramu pro váš program SKO. Každá relace (např. „Úvodní projev generálního ředitele“) se zobrazuje jako posuvný pruh s přesným časem začátku a konce.
Pomocí tohoto zobrazení můžete:
- Stanovte časový rámec pro celý SKO
- Pomocí ovládacích prvků plus/mínus si můžete přiblížit denní nebo hodinové detaily
- Přetažením relací můžete časový rozvrh upravovat za běhu
- Filtrujte zobrazení tak, aby se zobrazovaly pouze vaše schůzky nebo přípravné materiály pro řečníky
- Sdílejte odkaz na živé vysílání s manažery, aby mohli v reálném čase přidávat komentáře
Seskupte relace podle role (AE Track, SDR Track) nebo stavu (Prep, Rehearsed, Live), abyste okamžitě odhalili překrývání, jako například kolizi dvou workshopů.
Funkce ClickUp Dependencies vám umožňuje přidat pevné pořadí do sekvence událostí. Například „Zkouška řečníka“ musí skončit předtím, než začne „Strategie pro 1. den“.
Navrhněte obsahové zdroje pro virtuální SKO
Jakmile bude program hotový, použijte ClickUp Docs k vytvoření a uložení všech vašich obsahových zdrojů – prezentací pro prodejní jednání, školicích manuálů, citátů hlavních řečníků, otázek pro sekce otázek a odpovědí atd.
Docs usnadňuje formátování, úpravy a strukturování vašich obsahových materiálů. Postupujte takto:
- Využijte bohaté formátovací funkce, jako jsou nadpisy, tabulky, seznamy, popisky a vložená média
- Vytvořte v Docs vnořené stránky, abyste mohli materiály logicky uspořádat
- Stejný dokument může současně upravovat více přispěvatelů
- Díky vloženým komentářům mohou recenzenti zvýraznit konkrétní části dokumentu a zanechat návrhy nebo otázky
Ale to není vše. Co dělá Docs výjimečným, je integrovaný kontextový AI asistent ClickUp Brain, který vám pomůže psát a vytvářet úžasný obsah pro vaše virtuální SKO.
Podívejme se, jak na to:
- Vytvořte první návrhy pro SKO sezení: Požádejte Brain, aby napsal úvodní projev na jakékoli téma, který můžete později zkontrolovat a upravit
- Proměňte surové informace ve strukturovaný obsah: Shrňte dlouhé dokumenty, jako jsou aktualizace produktů, interní strategické dokumenty nebo poznámky k prodeji, a přetvořte je v jasné body k diskusi
- Vytvořte podpůrné materiály pro workshopy: Napište scénáře pro nácvik telefonických rozhovorů, vymyslete náměty na diskusi pro skupinové workshopy nebo připravte příklady otázek, které by obchodní zástupci mohli zákazníkům klást
- Vylepšete sdělení a poznámky pro řečníky: Požádejte Brain, aby přepsal některé části pro větší srozumitelnost, zjednodušil složité vysvětlení nebo upravil tón
Jelikož je Brain nativně integrován do ClickUp, nemusíte při přípravě materiálů pro SKO přepínat mezi několika AI nástroji. Vytvářejte návrhy obsahu, spolupracujte na dokumentech a vylepšujte prezentace na jednom místě.
Integrace s aplikacemi pro schůzky a kalendář
Organizace virtuálního zahájení prodejní sezóny obvykle zahrnuje několik schůzek před akcí i v jejím průběhu. V ClickUp mohou týmy propojit svůj pracovní prostor s běžnými nástroji pro schůzky a kalendáře (Zoom, Google Calendar, Microsoft Outlook) prostřednictvím integrací ClickUp.
Jakmile se organizátoři připojí, mohou odkazy na schůzky připojit přímo k úkolům nebo dokumentům souvisejícím s plánováním SKO. Například úkol přidělený řečníkovi na danou sekci může na jednom místě obsahovat odkaz na nácvikovou schůzku, přípravné materiály a osnovu sekce.
Ve skutečnosti můžete efektivní zahájení prodejní sezóny uspořádat přímo online pomocí ClickUp SyncUps. Není třeba přesměrovávat celý prodejní tým na samostatnou platformu, která není propojena s vaším hlavním pracovním prostorem.
Díky SyncUps máte všechny schůzky a práci na jednom místě. Navíc získáte souhrny založené na umělé inteligenci, klíčové body, automaticky generované poznámky, další kroky a mnoho dalšího pomocí ClickUp Brain přímo během vašich úvodních schůzek!
Navíc můžete tyto schůzky (jak nácvikové, tak živé) nahrávat pomocí nástroje ClickUp AI Notetaker. Po skončení schůzky AI Notetaker automaticky vytvoří shrnutí klíčových bodů, o kterých se diskutovalo, a zvýrazní úkoly, které vyžadují další kroky.
Poznámky generované AI Notetakerem lze také propojit s plánovacími úkoly v ClickUp. Pokud tedy diskuse na schůzce povede k nějakým změnám v programu SKO, Notetaker to zaznamená, vytvoří příslušné úkoly na vaší nástěnce a přiřadí je správné osobě.
Koordinujte práci napříč odděleními
Plánování SKO není práce pro jednu osobu. Při pořádání této akce budete pravděpodobně komunikovat s obchodním manažerem, vedoucími pracovníky, konzultanty atd.
ClickUp Chat vám pomůže uspořádat všechny konverzace na jednom místě. Týmy mohou diskutovat o nápadech na relace, sdílet novinky a řešit dotazy, aniž by musely opustit pracovní prostor.
Protože tyto konverzace existují vedle plánovacích úkolů a dokumentů, je pro všechny snazší pochopit kontext toho, o čem se diskutuje.
Nechte automatizace a superagenty postarat se o rutinní práci
Vyberte si z rozsáhlé knihovny předem připravených automatizací ClickUp, které vám umožní spouštět akce na základě určitých podmínek. Například když je osnova relace označena jako schválená, automaticky se přiřadí přednášejícímu, aby připravil finální sadu snímků.
Kromě předem připravených automatizací, které se snadno vybírají, získáte také flexibilitu při vytváření vlastních automatizací pomocí nástroje pro tvorbu AI bez nutnosti programování. Stačí si s Brainem popovídat a popsat mu požadovanou automatizaci v přirozeném jazyce, a Brain za vás zajistí nastavení, logiku i nasazení!
🚀 Výhoda ClickUp: Pro delší pracovní postupy, které jsou opakující se a předvídatelné, ale zároveň příliš složité na automatizaci pomocí logiky založené na pravidlech, použijte AI agenty ClickUp.
Můžete například nastavit Answers Agent, aby automaticky vyřešil vaše pochybnosti při plánování obsahu SKO s využitím informací z vaší znalostní báze. Ušetříte tak spoustu času, který byste jinak strávili hledáním správných dokumentů a ručním ověřováním informací.
Zde je návod, jak mohou týmy pro podporu prodeje spravovat produktové ukázky pomocí Super Agents 👇
Nejlepší funkce ClickUp
- Více než 15 přizpůsobených zobrazení ClickUp pro vizualizaci časové osy vašeho SKO a kontrolu závislostí, vytížení členů týmu a stavu práce
- Integrovaný software pro spolupráci v oblasti prodeje, jako je ClickUp Chat a Assign Comments, pro rychlou komunikaci mezi plánovacími týmy
- Vytvořte si dashboardy ClickUp, abyste získali přehled o práci na první pohled a zajistili, že vám nic neunikne.
- Předem připravené šablony pro každou část procesu zahájení prodeje, včetně šablony ClickUp pro plánování akce SKO a šablony programu úvodní schůzky, a mnoho dalších
Omezení ClickUp
- Příliš mnoho nových funkcí může být zpočátku matoucí
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
2. Slido (nejlepší pro zapojení publika)
Mluvili jsme o tom, že byste měli do svého SKO zahrnout živé ankety, interaktivní sekce otázek a odpovědí a další teambuildingové aktivity, aby bylo vaše SKO poutavé, že? Slido vám s tím přesně pomůže.
Díky tomu může každý přispět, aniž by musel zapínat mikrofon. To povzbuzuje více lidí k účasti a dodává zasedání pocit větší spolupráce.
Například mohou přednášející provádět rychlé ankety v reálném čase, aby shromáždili zpětnou vazbu od zákazníků. Nebo mohou během školení spustit krátké kvízy, aby upevnili nově probrané témata.
Nejlepší funkce Slido
- Přímá integrace s nástroji jako PowerPoint, Zoom, Microsoft Teams a Google Slides
- Účastníci se mohou připojit k relacím Slido pomocí odkazu, kódu události nebo QR kódu z jakéhokoli zařízení
- Integrované analytické nástroje v reálném čase pro sledování míry účasti a zapojení
Omezení platformy Slido
- Bezplatná verze má několik omezení, například limit na počet hlasování
- Méně možností přizpůsobení a personalizace ve srovnání s jinými nástroji
Ceny Slido
- Základní: Zdarma
- Engage: 12,5 $/měsíc (účtováno ročně)
- Professional: 50 $/měsíc (účtováno ročně)
- Enterprise: 150 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Slido
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
3. Zoom (nejlepší pro živé videohovory)
Zoom je oblíbený pro vzdálené konference, protože podporuje velké schůzky, interaktivní diskuse a živé prezentace – to vše jsou základní prvky úspěšného zahájení prodejní sezóny.
Řečníci mohou sdílet prezentace, ukázky produktů, přehledy nebo jiný vizuální obsah přímo ze své obrazovky. Moderátoři mohou také plynule přepínat mezi řečníky, což pomáhá udržet plynulost během úvodních projevů vedení, aktualizací produktů nebo panelových diskusí.
Nejlepší funkce Zoomu
- Díky breakoutovým místnostem v Zoomu mohou organizátoři rozdělit účastníky do menších skupin
- Organizátoři mohou spravovat oprávnění účastníků, moderovat sekce otázek a odpovědí a řídit účast, aby byla akce dobře zorganizovaná
- Organizátoři mohou celé setkání nahrát a později ho sdílet s týmem
Omezení platformy Zoom
- Někteří uživatelé hlásí pomalou zákaznickou podporu
- Při průměrném připojení k internetu se také snadno odpojuje
Ceny služby Zoom
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel/měsíc
- Business: 21,99 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zoomu
- G2: 4,5/5 (více než 55 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 14 000 recenzí)
Jak zajistit, aby vaše SKO vedlo ke skutečné změně chování (důsledné dodržování)
Úvodní školení pro prodejní týmy by nemělo sloužit pouze k předávání informací. Skutečná hodnota se projeví až ve chvíli, kdy prodejní týmy začnou uplatňovat to, co se naučily, ve své každodenní prodejní činnosti.
Aby byl kickoff smysluplný, musíte od samého začátku plánovat následné kroky:
- Zašlete personalizované akční plány do 24 hodin: Hned po SKO pošlete každému obchodnímu zástupci e-mailem jednostránkový dokument se 3 konkrétními body k zapamatování z jeho sekce – například „Tento týden si třikrát procvičte nový scénář pro vyvrácení námitek“ – čerpanými z poznámek z workshopu nebo údajů z ankety
- Zasílejte týdenní krátké připomínky: Každé pondělí po dobu jednoho měsíce posílejte dvouminutové video nebo tip na jedné snímce, které shrne jednu část SKO – například řešení námitek na příkladu skutečného obchodního zástupce.
Časté chyby, kterým se při virtuálních SKO vyvarujte
Než skončíme, pojďme se rychle podívat na některé časté úskalí, kterým firmy čelí při plánování SKO:
|Častá chyba
|Řešení
|Technické potíže mohou zmařit celou akci
|48 hodin předem proveďte kompletní technickou zkoušku se všemi řečníky. Zajistěte, aby měl k dispozici specializovaný moderátor, který bude sledovat stav chatu a Zoomu a bude mít připravené záložní odkazy.
|Řečníci pouze doslovně čtou text na snímcích
|Připravte je předem – „Prezentace slouží jen jako vizuální podklad; příběhy vyprávějte živě.“ Nacvičte 20minutové úseky s připomínkami k tempu a zapojení posluchačů.
|Pořádání po sobě jdoucích relací
|Dejte svému publiku čas na oddech. Pokud se účastníci nezmění, zařaďte mezi každými dvěma sekcemi 15–20minutovou přestávku.
Naplánujte si svou příští virtuální SKO s ClickUp
Pořádání virtuálního zahájení prodejní sezóny je stejně zábavné a poutavé jako jakákoli osobní akce. Potřebujete jen pár dobrých nápadů, jasný program, obsah relevantní pro účastníky a spolehlivé nástroje pro hladký průběh schůzek.
ClickUp vám s tím vším pomůže a navíc vám poskytne výkonného nativního AI asistenta, který je vám k dispozici a pomůže vám s každým úkolem.
Pomocí ClickUp Brain můžete brainstormovat nové nápady, plánovat program podle aktuálních rozvrhů zaměstnanců, vytvářet hotové obsahové materiály, automatizovat opakující se úkoly, přepisovat schůzky a mnoho dalšího.
Často kladené otázky (FAQ)
Účelem virtuálního zahájení prodejní sezóny je vzdělávat, inspirovat a sjednotit vaše prodejní týmy ve všem, co se týká prodeje v příštím roce – nové strategie, uvedení produktů na trh, positioning a sdělení, iniciativy GTM a širší vize. Nejdůležitější však je, že virtuální SKO digitálně spojuje vzdálené a globální týmy, čímž posiluje spolupráci a důvěru.
V ideálním případě by virtuální SKO mělo trvat jeden celý den nebo být rozděleno do dvou až tří kratších půldenních bloků. Díky tomu se účastníci lépe soustředí a zůstávají zapojeni.
Proložte prezentace interaktivními prvky, jako jsou ankety, diskuse v menších skupinách, sekce otázek a odpovědí a krátké workshopy. Rozbory skutečných obchodů, zdravá soutěživost a segmenty věnované ocenění také pomáhají udržet vysokou energii během akce.
Dobré zahájení prodejní sezóny obvykle zahrnuje strategii společnosti, cíle v oblasti tržeb, novinky o produktech, školení prodeje, vylepšení komunikace a informace o konkurenci. Mnoho týmů také zahrnuje příběhy zákazníků a ocenění, aby oslavily úspěchy a motivovaly tým.
Sledujte zapojení účastníků během akce, zpětnou vazbu od účastníků a míru účasti. Po skončení kickoffu zkontrolujte, zda týmy uplatňují nové sdělení, procesy nebo strategie, které byly představeny během jednotlivých sekcí.