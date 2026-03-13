Jak AI mění vyhledávání potenciálních zákazníků: Kompletní rozbor

Identifikace a průzkum potenciálních zákazníků je základem akvizice nových zákazníků.
Ale opravdu to musí váš prodejní tým dělat všechno ručně?
Ne. Ne s umělou inteligencí.
To, co dříve zabíralo hodiny prohledávání profilů na LinkedIn a analýzy přepisů hovorů, se nyní děje automaticky – a to navíc s přesnějšími poznatky a lepším načasováním.
V tomto duchu se podívejme, jak AI pomáhá při vyhledávání potenciálních zákazníků (+ jak ji co nejlépe využít)!
Co je to vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí AI?
AI pro vyhledávání potenciálních zákazníků využívá technologie umělé inteligence, jako je strojové učení (ML), zpracování přirozeného jazyka (NLP), prediktivní analytika a generativní AI, k identifikaci, prioritizaci a oslovení potenciálních zákazníků.
Místo toho, aby obchodní zástupci ručně vyhledávali potenciální zákazníky a řadili je podle pravděpodobnosti konverze, analyzují nástroje AI data (např. data z CRM, návštěvy webových stránek, aktivitu na sociálních médiích, poznatky z nástrojů pro automatizaci marketingu ), aby automaticky vyhledaly nejvhodnější potenciální zákazníky.
Toto je to, co to umožňuje:
- Modely strojového učení: Modely ML analyzují jak historická data, tak data v reálném čase, aby rozpoznávaly vzorce, jako jsou velikosti společností nebo role kupujících, které často vedou k uzavření obchodu. V průběhu času se systém naučí, jak vypadá kvalitní potenciální zákazník pro vaši firmu, a automaticky vyhledá podobné potenciální zákazníky
- Zpracování přirozeného jazyka: NLP umožňuje algoritmům porozumět a interpretovat lidský jazyk. Společnosti například využívají NLP k analýze obsahu příspěvků na profilech potenciálních zákazníků na LinkedIn a k získávání užitečných informací
- Prediktivní analytika: Prediktivní analytika kombinuje data z různých kontaktních bodů a generuje dynamické skóre potenciálních zákazníků pro každého z nich. To pomáhá obchodním zástupcům okamžitě určit, koho kontaktovat jako prvního, a soustředit energii na ty potenciální zákazníky, u nichž je statisticky nejvyšší pravděpodobnost konverze.
- Generativní AI: Umožňuje personalizaci ve velkém měřítku. Jakmile jsou identifikováni nejslibnější potenciální zákazníci, GenAI dokáže vytvořit první návrhy kontaktních zpráv, e-mailů nebo scénářů hovorů, které jsou přesně přizpůsobeny charakteristikám každého potenciálního zákazníka.
Výhody využití AI při vyhledávání potenciálních zákazníků
Technologie umělé inteligence urychlují proces vyhledávání potenciálních zákazníků – což je skvělé. Ale to je jen špička ledovce.
Používání nástrojů založených na umělé inteligenci nabízí několik klíčových výhod:
- Zvyšuje produktivitu: Umělá inteligence automatizuje opakující se úkoly, jako je ruční rešerše, zadávání dat, kontrola profilů a sestavování seznamů. Díky tomu se obchodní zástupci mohou soustředit na to nejdůležitější – budování vztahů se zákazníky a uzavírání obchodů
- Získáváte kvalitnější potenciální zákazníky: Týmy využívají AI k filtrování potenciálních zákazníků na základě signálů o záměru a firmografických údajů, které odpovídají vašemu profilu ideálního zákazníka (ICP). Díky tomu oslovujete pouze firmy, které skutečně mají zájem o váš produkt a disponují na něj rozpočtem
- Chytřejší prioritizace potenciálních zákazníků: Modely umělé inteligence hodnotí a řadí kvalifikované potenciální zákazníky na základě analýzy faktorů, jako jsou tempo růstu společnosti, náborová aktivita, návštěvnost webových stránek nebo nedávné financování. Potenciální zákazníci, kteří vykazují silnější signály, se umisťují výše na seznamu, což pomáhá obchodním zástupcům rozhodnout, koho kontaktovat jako prvního
- Personalizovaný prodejní kontakt: Díky nástrojům pro vyhledávání potenciálních zákazníků využívajícím AI můžete analyzovat nedávnou aktivitu potenciálního zákazníka (například propagační akci nebo veřejný rozhovor) a na jejím základě připravit zprávy na míru. Čím relevantnější je kontakt, tím vyšší je míra odezvy
- Snížené náklady na akvizici: Díky zaměření na potenciální zákazníky s vysokou pravděpodobností úspěchu firmy utrácejí méně peněz za široké marketingové kampaně a neaktivní potenciální zákazníky
- Poskytuje informace o trhu v reálném čase: Nástroje umělé inteligence neustále analyzují veřejně dostupné datové toky – zmínky v médiích, informace o financování, trendy v náboru zaměstnanců a aktivitu na sociálních sítích – aby odhalily měnící se tržní trendy. To umožňuje vedoucím prodejních týmů využít příležitosti včas, ještě než si jich konkurence vůbec všimne
- Zvyšuje přesnost dat: Úspěšnost vašich prodejních aktivit závisí na kvalitě vašich dat. Systémy umělé inteligence automaticky aktualizují záznamy, doplňují chybějící informace a ověřují kontaktní údaje, takže vaši obchodní zástupci nemusí pracovat s neaktuálními informacemi
- Předpovídá budoucí trendy v prodeji: Prediktivní modely analyzují historická data, rychlost uzavírání obchodů a nákupní chování, aby odhadly budoucí prodejní výsledky s mnohem větší přesností než tradiční metody prognózování. To dává vedoucím pracovníkům jasnější přehled o prodejním potrubí a očekávaných tržbách
Pokud s využíváním AI v prodeji teprve začínáte, zde je krátký průvodce, který vám ukáže, jak ji začlenit do vašeho každodenního prodejního workflow. 👇
Klíčové příklady využití AI při vyhledávání potenciálních zákazníků
Podívejme se nyní, jak obchodní profesionálové využívají AI k automatizaci manuálních úkolů a k rychlejšímu uzavírání obchodů.
⭐ Bonus: Ukážeme vám, jak využít ClickUp AI pro každý z těchto případů.
1. Průzkum seznamu potenciálních zákazníků + údržba CRM
Tradiční generování potenciálních zákazníků znamenalo pro obchodní zástupce neuvěřitelnou dřinu. Museli ručně prohledávat databáze, aby identifikovali potenciální zákazníky, shromažďovali o nich relevantní informace a udržovali seznam v aktuálním stavu, aby se vyhnuli zastaralým údajům.
Díky nástrojům pro vyhledávání potenciálních zákazníků využívajícím AI nyní celý tento proces probíhá automaticky:
- Hledání potenciálních zákazníků: Prohledávejte LinkedIn, pracovní portály, zpravodajské kanály a veřejné databáze, abyste identifikovali potenciální zákazníky, kteří odpovídají vašemu ICP (odvětví, velikost, role)
- Vytvořte si seznam: Automaticky shromažďujte podrobné informace o potenciálních zákaznících, včetně klíčových osob s rozhodovací pravomocí, velikosti společnosti, ověřených e-mailových adres, přímých telefonních čísel, nejnovějších zpráv o společnosti atd.
- Udržujte pořádek v CRM: automaticky slučujte duplicity, označujte vrácené nebo neplatné e-maily, aktualizujte pracovní pozice při změnách a odstraňujte zastaralé potenciální zákazníky
📌 Příklad: Potřebujete seznam místních SaaS společností, kterým byste mohli nabídnout nástroj pro řízení projektů? Požádejte Brain, aby „našel B2B SaaS společnosti s 10–50 zaměstnanci v Torontu.“ Během několika minut získáte potřebné informace.
2. Psaní e-mailů a jejich personalizace
Místo toho, aby obchodní zástupci psali každou zprávu od nuly, mohou využít nástroje umělé inteligence k vytvoření návrhů s vysokou konverzí na základě údajů o zákaznících.
Postup je následující:
- Psaní a úpravy e-mailů pro oslovování potenciálních zákazníků: Nástroje pro psaní e-mailů s využitím AI vytvoří první návrhy na základě role potenciálního zákazníka a vaší konkrétní nabídky. Stačí je zkontrolovat a odeslat.
- Hyperpersonalizujte svou zprávu: Nechte AI automaticky přizpůsobit každý e-mail odvětví potenciálního zákazníka, jeho problémům, informacím o společnosti, lokalitě, nedávným oznámením a dalším faktorům.
- Optimalizujte: Provádějte A/B testování předmětů e-mailů, označujte spamové výrazy a získejte návrhy na nejlepší čas odeslání na základě chování potenciálních zákazníků
📌 Příklad: Chcete oslovit viceprezidenta pro prodej ve fintechovém startupu? Nastavte si agenta v ClickUp, aby vám připravil první návrh!
3. Hodnocení a prioritizace potenciálních zákazníků
Ruční hodnocení potenciálních zákazníků je často příliš rigidní a opomíjí jemné signály, jako je nákupní záměr nebo historie interakcí. Navíc statická hodnocení rychle zastarávají.
Hodnocení potenciálních zákazníků pomocí AI je dynamičtější:
- Hodnoťte potenciální zákazníky ve velkém měřítku: Okamžitě analyzujte obrovské objemy dat a přiřazujte skóre na základě profilu společnosti, chování zákazníků a historických údajů o prodeji
- Denně přehodnocujte priority: Neustále sledujte aktivitu a aktualizujte skóre v reálném čase, čímž se nejslibnější potenciální zákazníci automaticky přesunou na začátek vašeho seznamu
📌 Příklad: Jakmile budete mít seznam potenciálních zákazníků připravený, požádejte superagenta pro kvalifikaci potenciálních zákazníků, aby každého z nich ohodnotil na stupnici od 1 do 10.
4. Řešení námitek
AI pomáhá prodejním týmům překonávat odpor zákazníků tím, že poskytuje okamžité rady a relevantní zdroje během živé interakce se zákazníkem:
- Využijte odpovědi generované umělou inteligencí: Získejte okamžité návrhy, jak reagovat na námitky. Místo toho, abyste hledali případovou studii nebo ceník, umělá inteligence vyhledá ve vaší znalostní bázi ten správný dokument a připraví návrh odpovědi
- Prodejní koučink v reálném čase: Prodejní nástroje využívající AI provádějí analýzu sentimentu během živých hovorů a detekují tón hlasu nebo klíčová slova, která signalizují váhání potenciálního zákazníka, aby obchodní zástupce mohl okamžitě zareagovat.
- Vyhodnocení po hovoru: Po hovoru mohou obchodní manažeři pomocí AI zkontrolovat přepisy a vyznačit, kde byly námitky dobře vyřešeny a kde potřebuje obchodní zástupce další školení
📌 Příklad: Po skončení prodejního hovoru nahrajete přepis schůzky do Brain, aby mohl analyzovat celý rozhovor, zvýraznit klíčová diskutovaná témata, zjistit, jak se během hovoru měnilo naladění potenciálního zákazníka (co ho nadchlo nebo uspokojilo), a zkontrolovat, zda výkon obchodního zástupce splnil očekávání.
5. Příprava hovoru
AI sice (zatím) nemůže za vás absolvovat hovor, ale může vám poskytnout kompletní kontext, který potřebujete, abyste do něj šli připraveni. Už nemusíte ručně prohledávat staré poznámky – AI vše za vás shrne.
Kromě toho vám nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků založené na AI také pomohou:
- Shrnutí kontextu: Místo toho, aby obchodní zástupci museli pročítat desítky stránek informací, nástroje AI vytvářejí krátká shrnutí o potenciálním zákazníkovi a jeho společnosti
- Zvýrazněte relevantní body k diskusi: Patří sem potenciální problémy, vlastnosti produktu, které by mohly potenciálního zákazníka zaujmout, nebo otázky, které je třeba položit, abyste lépe porozuměli jeho potřebám
- Projděte si předchozí interakce: Pokud potenciální zákazník již dříve komunikoval s vaší společností, nástroje AI mohou shrnout předchozí e-maily, schůzky nebo konverzace s podporou, abyste nezmeškali žádné důležité detaily
📌 Příklad: Před telefonátem absolvují vaši obchodní zástupci 10minutovou chatovou relaci s předem nakonfigurovaným Super Agentem, aby se rychle seznámili s kontextem. Získají tak všechny klíčové informace o konkrétním potenciálním zákazníkovi – aktuální velikost jeho společnosti, kdo vedl poslední kontaktní hovor, výzvy, kterým čelí, případné spouštěcí body, kterým je třeba se vyhnout, atd. Zde je ukázka tohoto pracovního postupu v praxi. 👇🏼
6. Sekvence následných kroků
Umělá inteligence automatizuje a optimalizuje vaše následné aktivity při získávání nových zákazníků tím, že sleduje, jak potenciální zákazníci reagují na váš první kontakt. Takto to vypadá v praxi:
- Vytváření sekvencí pro následnou komunikaci: Vytvářejte sekvence s více kontaktními body, které zahrnují e-maily, zprávy na LinkedIn a připomenutí telefonních hovorů
- Vytváření personalizovaných zpráv: Využijte AI k automatickému vytváření a personalizaci zpráv pro tyto sekvence. Pokud například potenciální zákazník během hovoru požádá o další informace, AI může vypracovat následný e-mail, který shrne diskusi a bude obsahovat relevantní zdroje
- Načasování a přizpůsobení následných kroků: Spouštějte další kroky na základě interakce zákazníka (otevření e-mailu, kliknutí, absence odpovědi)
📌 Příklad: Zde je ukázkový pracovní postup se třemi superagenty, kteří vám pomohou porovnat kanály pro následné kontakty, rozhodnout o načasování sekvencí, stanovit cíle pro každou odpověď atd.
7. Reportování a prognózy
Tradiční reporting v oblasti prodeje spočíval v tom, že členové týmu ručně přenášeli data z CRM do tabulek nebo upravovali prodejní strategii na základě hrubých odhadů. Není divu, že sestavení jediného reportu trvalo celé dny!
Díky integraci AI do vašeho prodejního procesu však můžete:
- Analýza prodejních pipeline: Prostřednictvím studia historických dat v kombinaci s aktuálními aktivitami můžete odhalit vzorce – například které odvětví generují nejvíce příležitostí nebo jak rychle se potenciální zákazníci pohybují v prodejním trychtýři
- Vytvářejte okamžité přehledy: Získejte údaje o výkonu obchodních zástupců, míře konverze a rychlosti pipeline do sdílených dashboardů v reálném čase
- Předpovídejte prodejní výkonnost: Analyzujte výsledky minulých obchodů a aktuální signály o zájmu zákazníků, abyste odhadli budoucí tržby. Tyto modely automaticky aktualizují prognózy v závislosti na postupu obchodů nebo na nových příležitostech, které se objeví v prodejním procesu.
📌 Příklad: Když vedoucí pracovníci nemají čas interpretovat přehledy, požádají Brain, aby rychle shrnul aktuální prodejní trendy, stav KPI pro oslovování zákazníků nebo jakákoli rizika s vysokou prioritou, která musí okamžitě řešit. Toto rychlé shrnutí poznatků v reálném čase šetří čas a umožňuje vedoucím pracovníkům více se soustředit na strategii. Podívejte se, jak Brain funguje. 👇🏼
👀 Věděli jste, že? Na počátku 20. století John H. Patterson revolučním způsobem změnil prodej tím, že z něj vytvořil rigidní systém založený na scénářích. Školil své prodejce pomocí předem připravených prodejních scénářů, přiděloval jim území, která měli pokrývat, pořádal tematické prodejní soutěže a sledoval plnění individuálních kvót. Jednalo se o jeden z prvních pokusů o vědecké řízení každého kroku prodejního procesu.
Jak implementovat AI do vyhledávání potenciálních zákazníků
Umělá inteligence zrychluje a zjednodušuje vyhledávání potenciálních zákazníků, ale jak vlastně začít? Tento průvodce popisuje šest klíčových kroků k implementaci nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků založených na umělé inteligenci.
⭐ Ukážeme vám také, jak ClickUp, univerzální aplikace pro práci, usnadňuje zavádění umělé inteligence.
Krok 1: Určete, které pracovní postupy by se pro AI hodily nejlépe
Začněte tím, že si zrevidujete současný proces vyhledávání potenciálních zákazníků, který váš tým používá od začátku do konce. Hledejte úkoly, které jsou časově náročné, opakující se nebo se do značné míry spoléhají na ruční rešerši.
Mezi běžné příklady patří:
- Ruční vytváření seznamů potenciálních zákazníků z tabulek
- Prohledávání LinkedIn za účelem získání podrobností o společnosti
- Hodnocení potenciálních zákazníků na základě asymptot
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
V tomto ohledu nic nepřekoná vizuální mapování procesů.
Když máte přehled o každém kroku svého procesu získávání potenciálních zákazníků – od vyhledávání kontaktů až po následné aktivity – je mnohem snazší odhalit úzká místa a rozhodnout, co automatizovat.
Tabule ClickUp poskytují neomezené digitální plátno pro vizuální vytváření a vylepšování vašeho pracovního postupu při vyhledávání potenciálních zákazníků.
Přidejte tvary, textová pole nebo poznámkové lístky, které budou představovat jednotlivé kroky, jako je generování potenciálních zákazníků, stanovení priorit, oslovení a následné aktivity. Poté je propojte šipkami, abyste ukázali, jak jedna fáze plynule navazuje na další.
Navíc spolupráce v reálném čase zajišťuje, že obchodní manažeři, SDR a provozní týmy mohou během plánovacích schůzek společně přidávat nápady, upravovat kroky a vylepšovat proces.
⭐ Bonus: Jakmile si naplánujete strategii, budete potřebovat strukturované místo, kde budete moci příchozí potenciální zákazníky skutečně spravovat. Šablona prodejního procesu od ClickUp je hotový rámec, který vám pomůže sledovat potenciální zákazníky v každé fázi.
Hlavní přednosti této šablony:
- Obsahuje 30 přednastavených stavů, jako jsou „Ztracený zákazník“, „Vyžaduje pozornost“, „K obnovení“, „Následná komunikace“ a „Kvalifikovaný potenciální zákazník“.
- Vlastní pole, jako je „Poslední kontakt“, pro sledování načasování interakcí
- Flexibilní zobrazení (Seznam, Box, Tabule atd.) pro snadné třídění a filtrování potenciálních zákazníků
Tato šablona sjednotí váš tým, pomůže vám odhalit stagnující obchody a zvýší celkovou efektivitu prodeje.
Krok 2: Synchronizujte svůj CRM systém s nástrojem AI
Při výběru nástroje pro prodej využívajícího AI zkontrolujte, zda nabízí nativní integraci s CRM. To umožňuje automatickou výměnu dat mezi oběma systémy.
Jakmile jsou vaše nástroje synchronizovány, potenciální zákazníci identifikovaní umělou inteligencí se přidají přímo do vašeho CRM. Stejně tak se aktualizace v CRM – jako jsou aktivity v rámci oslovování zákazníků nebo průběh jednání – promítnou do nástroje umělé inteligence.
Tím se eliminuje ruční zadávání dat a zajistí se, že vaše záznamy budou vždy aktuální napříč platformami.
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Aby bylo nastavení jednoduché a skutečně bez nutnosti programování, nabízí ClickUp více než 1 000 nativních integrací.
Můžete rychle synchronizovat oblíbené CRM systémy, jako jsou Salesforce, HubSpot a Pipedrive, a načíst tak důležité údaje o zákaznících. Nejsou k tomu potřeba žádné technické znalosti – stačí je zapnout a můžete začít.
Můžete také využít API ClickUp k propojení se staršími nebo proprietárními CRM systémy.
Jste unaveni z přecházení mezi externími CRM systémy? ClickUp CRM promění váš pracovní prostor v plnohodnotné centrum pro správu vztahů se zákazníky. Sledujte kontakty, společnosti, příležitosti a aktivity na jednom místě, s využitím vlastních polí pro atributy jako skóre potenciálních zákazníků, další kroky a poznatky generované umělou inteligencí.
Nejprve importujte nebo přeneste data ze svého starého CRM pomocí nahrávání CSV souborů nebo přímé integrace – ClickUp se postará o náročnou práci s mapováním polí a zabrání duplicitám.
Funkce CRM v ClickUp také zjednodušuje spolupráci. Obchodní zástupci, manažeři a provozní týmy mají přístup ke stejným informacím, mohou aktualizovat záznamy a sledovat aktivity v rámci akvizice nových zákazníků, aniž by museli přepínat mezi několika nástroji.
Protože Brain má přístup k datům ve vašem pracovním prostoru, tato kontextová AI pomáhá analyzovat, hodnotit a řadit seznamy potenciálních zákazníků podle priority.
📌 Příklad: Můžete Brainovi zadat:
- „Ohodnoťte těchto 50 potenciálních zákazníků z mého seznamu HubSpot na stupnici od 1 do 10 podle rozpočtu a nedávné aktivity“
- „Seřaďte tento list podle klesající priority, seskupený podle odvětví“
To vám pomůže soustředit se na ty správné potenciální zákazníky a zároveň si zachovat plnou kontrolu nad vašimi kritérii hodnocení.
Krok 3: Čištění a údržba zákaznických dat
Čistá data o zákaznících tvoří základ efektivního vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí AI. Bez nich i ta nejchytřejší AI vyprodukuje jen bezcenné informace.
Chcete-li udržovat kvalitní seznam potenciálních zákazníků, musíte se zaměřit na tři hlavní oblasti:
- Ověření: Pravidelně kontrolujte, zda jsou e-mailové adresy aktivní a telefonní čísla správná, abyste udrželi nízkou míru odrazů.
- Odstraňování duplicit: Zajistěte, aby se stejný potenciální zákazník neobjevoval na seznamu vícekrát. Tím zabráníte tomu, aby váš tým posílal duplicitní zprávy a působil neprofesionálně.
- Obohacení: Doplňte mezery ve svých záznamech. Pokud máte jméno, ale chybí vám pracovní pozice nebo profil na LinkedIn, musíte tato data načíst, abyste poskytli své AI dostatek kontextu pro napsání personalizované zprávy
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
ClickUp Brain je hluboce integrován do každého pracovního prostoru ClickUp, což znamená, že má dokonalý přehled o všech vašich potenciálních zákaznících a úkolech. Protože se synchronizuje s vašimi daty v reálném čase, může vám automaticky pomoci udržovat přehledný seznam potenciálních zákazníků.
Postup je následující:
- Vyhledejte duplicity a zastaralé kontakty: Zadejte jednoduchý příkaz, například: „Projdi můj seznam kontaktů a najdi duplicity a kontakty, které nebyly kontaktovány za posledních 60 dní.“ Prohledá celý váš pracovní prostor a označí tyto profily
- Ohodnoťte a seřaďte potenciální zákazníky podle priority: Požádejte Brain, aby: „Ohodnotil všechny potenciální zákazníky v mém seznamu pro 2. čtvrtletí na stupnici 1–5 na základě interakcí z minulého měsíce“
- Aktualizujte záznamy pomocí AI polí: Využijte AI pole k načítání podrobností v reálném čase nebo k generování přehledů na cestách. Například nastavte pole, které automaticky shrne nedávnou aktivitu potenciálního zákazníka na LinkedIn, aby vaši obchodní zástupci měli před každým hovorem po ruce rychlý „tahák“.
Poté okamžitě přeměňte potenciální zákazníky s vysokou prioritou na úkoly v ClickUp a přiřaďte je příslušným obchodním zástupcům, aby mohli zahájit kontaktování.
Do jednoho úkolu můžete zahrnout:
- Termíny pro zajištění včasného oslovení
- Popisy úkolů s kontextem o potenciálním zákazníkovi nebo společnosti
- Více přidělených osob, pokud je zapojeno více než jeden člen týmu
- Komentáře a diskuzní vlákna pro spolupráci
- Kontrolní seznamy pro sledování jednotlivých kroků, jako je průzkum, oslovování a následná komunikace
- Přílohy, jako jsou poznámky o společnosti, profily potenciálních zákazníků nebo nabídkové dokumenty
- Time Tracker vám ukáže, kolik času přesně vaši obchodní zástupci tráví rešeršemi a kolik aktivním oslovováním zákazníků
Tato úroveň organizace představuje obrovskou konkurenční výhodu. Váš tým nebude muset hledat informace v různých aplikacích, protože vše, co potřebuje k uzavření obchodu, je přímo v úkolu.
🧠 Zajímavost: Pojem „elevator pitch “ ( prezentace v výtahu ) získal své jméno podle vynálezce Elishy Otise z 19. století, který v roce 1854 předvedl svou bezpečnostní brzdu pro výtahy na newyorské výstavě Crystal Palace Exposition tak, že vyjel s plošinou vysoko nahoru a poté přeřízl lano. Jeho zařízení plošinu bezpečně zajistilo na místě, čímž okamžitě přesvědčilo skeptické publikum a nastartovalo prodej výtahů.
Krok 4: Využijte AI k školení a podpoře prodejních týmů
Vytvořte strukturovaný koučovací program, abyste vyškolili své obchodní zástupce a vybavili je správným kontextem a znalostmi ještě předtím, než se pustí do jakéhokoli obchodního hovoru.
K tomu se ujistěte, že:
- Vytvořte jasné komunikační kanály pro zpětnou vazbu, řešení dotazů atd.
- Zaznamenejte své prodejní postupy a zpřístupněte je všem
- Centralizujte klíčové materiály (produktovou dokumentaci, cenové plány, srovnání s konkurencí)
- Analyzujte záznamy minulých hovorů a odhalte mezery ve výkonu
- Nacvičte si řešení námitek formou rolí, aby obchodní zástupci mohli reagovat sebevědomě
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Ačkoli je prodejní koučink důležitý, je také velmi časově náročný. Nemůžete dohlížet na každého jednotlivého obchodního zástupce, neustále sledovat jeho výkon a vést ho v okamžiku, kdy potřebuje pomoc.
ClickUp Brain slouží jako neustále dostupný kouč pro obchodní zástupce a poskytuje okamžité rady před hovorem nebo během něj. Pro začátek můžete Brain požádat, aby „shrnul kontext pro společnost Acme Corp – včetně předchozích e-mailů, poznámek z naší poslední ukázky a jejich problémů“, a připravit se tak na hovor během několika vteřin.
Během hovoru mohou obchodní zástupci chatovat s Brainem, aby rychle získali nejnovější ceny nebo tipy, jak reagovat na námitky, místo aby nechali potenciálního zákazníka čekat.
Většina obchodních zástupců tráví hovory psaním poznámek místo toho, aby se soustředili na potenciálního zákazníka. To vede k přehlédnutí neverbálních signálů, trapným pauzám a nedostatku opravdového spojení.
ClickUp AI Notetaker automaticky nahrává a přepisuje vaše hovory, identifikuje konkrétní úkoly a analyzuje náladu potenciálních zákazníků. Poskytuje vám rychlý přehled o tom, zda hovor proběhl dobře nebo kde se zasekl.
Pro školení mohou manažeři využít ClickUp Clips k nahrávání obrazovky a hlasu. To je ideální pro ukázání juniorům, jak přesně se orientovat v komplexní funkci produktu, nebo pro nahrání krátké lekce o tom, jak reagovat na konkrétní námitku.
⭐ Bonus: Umožněte obchodním zástupcům prohledávat celý pracovní prostor během několika vteřin pomocí funkce Enterprise Search v ClickUp. Stačí do vyhledávacího pole zadat, co potřebujete, a Brain vyhledá soubor v ClickUp nebo v připojených nástrojích (jako je Google Drive nebo Slack). Už žádné hledání dokumentů ani obtěžování kolegů kvůli materiálům.
Krok 5: Vytvořte a automatizujte sekvence oslovování
Nejprve se rozhodněte, kolik kontaktních bodů bude vaše sekvence obsahovat a jak budou rozloženy v čase. Typická sekvence oslovování potenciálních zákazníků může vypadat například takto:
- 1. den: Úvodní e-mail
- 3. den: Následný e-mail odkazující na první zprávu
- 6. den: Žádost o spojení nebo zpráva na LinkedIn
- 9. den: Následný e-mail zaměřený na přidanou hodnotu s postřehy nebo zdroji
- 14. den: Závěrečný e-mail
Zajistěte, aby každý krok v sekvenci měl jasný účel. Například první zpráva představí váš produkt a důvod, proč se ozýváte. Druhá zpráva pak odkazuje na relevantní výzvu v oboru nebo na relevantní poznatek.
A nakonec využijte nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků s umělou inteligencí k brainstormingu nápadů, generování obsahu a automatizaci opakujících se úkolů v rámci oslovovacích sekvencí.
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Než budete moci automatizovat oslovování potenciálních zákazníků, potřebujete k tomu kvalitní obsah.
ClickUp Docs poskytuje prostor pro spolupráci při tvorbě takového obsahu a díky integrované AI vám pomůže jej zdokonalit. Namísto toho, abyste zírali na prázdnou stránku, požádejte Brain v Docs, aby „napsal návrh třídílné e-mailové sekvence pro viceprezidenta pro provoz zaměřenou na snížení plýtvání zásobami.“
A to nejlepší?
Můžete označit libovolný odstavec a požádat Brain, aby „zprofesionalizoval tón“ nebo „zkrátil text pro mobilní zařízení“.
Funguje také jako vestavěný editor, který okamžitě opravuje pravopis a gramatiku, takže váš tým nikdy nepošle potenciálnímu zákazníkovi trapnou zprávu s překlepem.
Chcete-li udržet své sekvence v chodu, použijte automatizace ClickUp.
Jedná se o pracovní postupy založené na pravidlech, které se řídí schématem spouštěč-podmínka-akce. To znamená, že když dojde ke konkrétní události (spouštěč) a splní vaše kritéria (podmínka), ClickUp automaticky provede úkol (akci).
Například když se stav potenciálního zákazníka změní na „Kvalifikovaný“, odešlete úvodní e-mail a vytvořte úkol pro obchodního zástupce s následnou kontrolou za tři dny.
Můžete je snadno nastavit pomocí editoru typu drag-and-drop nebo použít AI Automation Builder a popsat, co chcete, v běžné angličtině. Stačí jednoduše napsat, co má automatizace dělat, a Brain ji za vás vytvoří a nasadí!
Pro složitější a průběžné úkoly nasadíte ClickUp Super Agents.
Zatímco standardní automatizace se řídí jednoduchými pravidly typu „pokud-tak“, agenti s umělou inteligencí monitorují aktivitu na pozadí a spravují celé pracovní postupy od začátku do konce.
V ClickUp můžete použít dva typy agentů:
- Přednastavení agenti: Jedná se o agenty připravené k okamžitému použití, které jsou navrženy pro běžné prodejní úkoly, jako je například „Agent pro výzkum“, který průběžně sleduje profily vašich potenciálních zákazníků na LinkedIn a aktualizuje váš CRM systém, kdykoli zveřejní nový obsah.
- Vlastní agenti: Můžete vytvořit agenty přizpůsobené vašim konkrétním obchodním potřebám. Můžete například vytvořit „agenta pro péči o vztahy“, který identifikuje potenciální zákazníky, kteří se v posledních šesti měsících neprojevili, prozkoumá nové iniciativy jejich společnosti a připraví pro ně specifickou sekvenci „znovuzapojení“.
⭐ Bonus: ClickUp Brain MAX, naše super desktopová aplikace s umělou inteligencí, předčí všechny nástroje pro psaní s umělou inteligencí z jednoho důvodu – obsahuje všechny modely umělé inteligence!
Snadno přepínejte mezi špičkovými modely AI, jako jsou ChatGPT (pro psaní e-mailů a odpovědí), Gemini (pro psaní technické dokumentace), Claude (pro výzkum a brainstorming) atd.
A třešnička na dortu: nemusíte platit za každý model zvlášť. S jediným předplatným získáte neomezený přístup ke všem těmto nástrojům AI a můžete je využívat naplno!
Krok 6: Sledujte výsledky a vylepšujte proces
Nastavení nástrojů AI je jen polovina úspěchu. Abyste zajistili, že systém skutečně funguje, musíte neustále sledovat výsledky a upravovat svou strategii.
To vyžaduje použití nástrojů pro analýzu dat s využitím umělé inteligence ke sledování klíčových metrik, jako jsou:
- Míra odchodu kvalifikovaných zákazníků
- Konverzní poměry z oslovování potenciálních zákazníků
- Počet domluvených hovorů/schůzek
- Rychlost prodeje (průměrný počet dní do uzavření obchodu)
- Míra aktivace (počet potenciálních zákazníků, kteří podniknou kroky po ukázce)
- Náklady na jednu příležitost
- Denní objem e-mailů a hovorů k identifikaci zaměstnanců s nízkou výkonností nebo mezer v procesech
🦄 Jak vám pomůže ClickUp
Dashboardy ClickUp jsou plně přizpůsobitelné prostory, do kterých můžete načíst data z celého svého pracovního prostoru a přesně tak zjistit, jak si váš tým vede.
Vizualizujte data podle svých představ pomocí více než 20 různých widgetů pro dashboard. Můžete například použít sloupcový graf k porovnání objemu potenciálních zákazníků v různých regionech nebo výpočetní widget ke sledování celkové hodnoty obchodů.
Můžete také vytvořit dashboardy přizpůsobené jednotlivým rolím – jeden pro obchodního manažera, který mu umožní sledovat pokrok celého týmu, a další pro jednotlivé obchodní zástupce, kteří tak mohou sledovat své vlastní denní cíle.
⭐ Bonus: Propojte své dashboardy s AI Cards a okamžitě analyzujte statistiky widgetů a získejte návrhy v reálném čase. Tyto karty automaticky prohledávají vaše data, aby vysvětlily trendy a nabídly praktické poznatky, takže už nikdy nebudete ztrácet čas mžouráním do grafů.
Například AI Card může upozornit: „Míra odezvy na oslovení na Středozápadě tento týden klesla o 15 %; navrhuji aktualizovat šablonu e-mailu o novou případovou studii.“
Chytře oslovujte potenciální zákazníky s ClickUp
Úspěch vašich snah o získávání nových zákazníků závisí na mnoha faktorech – kvalitě potenciálních zákazníků, včasném oslovení, personalizaci, chytrém řešení námitek, odborných znalostech obchodních zástupců a dalších.
Díky využití AI můžete vytvořit vysoce dynamický, automatizovaný a inteligentní program pro oslovování potenciálních zákazníků, který vám umožní spravovat všechny tyto proměnné ve velkém měřítku.
ClickUp, univerzální aplikace pro práci, poskytuje centralizovaný pracovní prostor využívající umělou inteligenci, který zvládne každý krok – od mapování prodejních procesů a analýzy zákaznických dat až po prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků, školení prodejních týmů, automatizované oslovování a sledování výkonu v reálném čase.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma. ✅
Často kladené otázky (FAQ)
Využití AI pro vyhledávání potenciálních zákazníků znamená využití strojového učení, prediktivní analýzy, GenAI a NLP k automatickému vyhledávání a kvalifikaci potenciálních zákazníků. Systém prohledává obrovské datové sady, aby identifikoval vaše ideální zákazníky a předpověděl, kdo je připraven k nákupu, čímž eliminuje manuální úkony z vašeho prodejního procesu.
Díky analýze záměrů a chování kupujících vám řešení pro prodej založená na umělé inteligenci zajistí, že oslovíte ty správné lidi ve správný čas. Tím se zvýší efektivita vašich aktivních prodejních aktivit, zlepší se míra odezvy a váš prodejní kanál se naplní kvalitnějšími příležitostmi.
ClickUp je výkonný nástroj pro produktivitu a řízení projektů s umělou inteligencí, který nabízí nativní kontextovou podporu AI. Obchodní týmy používají ClickUp doslova na vše, co souvisí s oslovováním potenciálních zákazníků – hledání kontaktů, jejich třídění a hodnocení, vedení záznamů v CRM, psaní e-mailů, automatizaci programů pro oslovování zákazníků, školení obchodních zástupců, sledování výkonu atd.
Ano. Umělá inteligence čerpá konkrétní údaje z profilů na LinkedIn a webových stránek firem, aby vytvořila přizpůsobené úvodní zprávy a relevantní obsah. To vám umožní odeslat tisíce e-mailů, které působí, jako by byly osobně připravené, což výrazně zvyšuje vaše šance na kladnou odpověď.
Začněte zmapováním svého současného procesu, abyste identifikovali úzká místa. Synchronizujte svůj CRM systém s platformou využívající AI, jako je ClickUp, automatizujte opakující se úkoly, jako je vytváření seznamu potenciálních zákazníků, proškolte členy svého týmu a využijte poznatky získané díky AI k neustálému zdokonalování své strategie oslovování zákazníků.