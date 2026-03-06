Omezení Claude vs. omezení ChatGPT: klíčové rozdíly

Claude i ChatGPT jsou výkonní AI asistenti pro práci, ale nejsou stejní.
Claude, vyvinutý společností Anthropic, je velký jazykový model (LLM), který je často chválen za své nuancované a bezpečnostně uvědomělé odpovědi. ChatGPT od OpenAI je další LLM známý svou širokou funkčností a rozsáhlým ekosystémem integrací.
Nejrychlejší způsob, jak zjistit, která AI bude pro váš tým skutečně fungovat: podívejte se, co se pod tlakem reálného pracovního zatížení pokazí jako první.
Tento průvodce vás provede konkrétními omezeními, která brání každodennímu používání Clauda a ChatGPT – omezení kontextu, limity použití, rozdíly v přesnosti a integrační tření – výzvy, které jsou dnes důležitější než kdy jindy.
Co jsou Claude a ChatGPT?
Claude a ChatGPT se zdají být podobné ve svém záměru. Oba tyto AI nástroje jsou navrženy tak, aby pomáhaly lidem generovat, analyzovat a pracovat s informacemi pomocí přirozeného jazyka.
Místo procházení nabídek nebo psaní kódu komunikujete s těmito generativními AI nástroji zadáváním pokynů nebo otázek a AI generuje odpovědi na základě vzorců, které se naučila během tréninku.
Ačkoli se jejich schopnosti často překrývají, byly tyto dva nástroje vyvinuty s mírně odlišnými prioritami.
Claude, vytvořený společností Anthropic, je navržen tak, aby kladl důraz na pečlivé uvažování a bezpečnější výstupy. Často se upřednostňuje pro úkoly, jako je analýza dokumentů, psaní dlouhých textů a nuancované vysvětlení, kde záleží na tónu a srozumitelnosti.
ChatGPT, vyvinutý společností OpenAI, se zaměřuje na širokou funkčnost a rychle se rozšiřující ekosystém. Kromě pomoci s psaním a kódováním nabízí integrace, pluginy a přizpůsobitelné GPT, které týmům umožňují přizpůsobit nástroj pro správu pracovních postupů.
Pro mnoho týmů mohou oba nástroje zvládat podobné každodenní úkoly, jako jsou:
- Vytváření a úprava písemného obsahu
- Shrnutí dlouhých dokumentů
- Brainstorming nápadů
- Psaní nebo kontrola kódu
- Odpovídání na výzkumné otázky
Skutečné rozdíly se často projeví, když tyto nástroje použijete nad rámec jednoduchých příkazů. Věci jako analýza dlouhých dokumentů, rychlá iterace, integrace pracovních postupů a spolehlivost při intenzivním používání odhalí, kde každý AI asistent funguje dobře a kde se začínají objevovat omezení.
Porozumění těmto praktickým omezením pomáhá týmům rozhodnout, který nástroj skutečně vyhovuje jejich pracovnímu postupu.
📦 Kde AI začíná přinášet skutečnou hodnotu: ClickUp Super Agents
Kdy se AI stává užitečnou? Opravdu? Pouze tehdy, když překročí hranice generování odpovědí a začne jednat vaším jménem.
To je myšlenka, která stojí za Super Agents v ClickUp.
Super agenti se neomezují pouze na návrhy, ale mohou provádět promyšlené, kontrolované akce ve vašem pracovním prostoru. Pracují v rámci vašich projektů, rozumějí kontextu vašich úkolů a dokumentů a pomáhají automaticky posouvat práci vpřed, přičemž lidé zůstávají v obraze.
Super Agent například dokáže:
- Proměňte poznámky z jednání v úkoly a přiřaďte další kroky
- Sledujte projekty a shrňujte aktualizace stavu pro zainteresované strany.
- Identifikujte překážky nebo zpožděné úkoly a sdělte je týmu.
- Udržujte dokumentaci v souladu s vývojem úkolů a rozhodnutí.
Protože tito agenti pracují přímo v ClickUp, jejich akce vycházejí ze stejných úkolů, dokumentů a pracovních postupů, které váš tým již používá.
Omezení AI Claude
Většina lidí si vybírá Claude kvůli jeho reputaci, že poskytuje promyšlené a dobře odůvodněné odpovědi, a doufá, že to zlepší jejich práci. Brzy si však všimnou určitého vzorce přerušení.
Vývojář je uprostřed programování, když ho zastaví omezení použití, nebo projektový manažer analyzující dlouhou zprávu zjistí, že AI zapomněla na první polovinu dokumentu.
Toto tření mění slibný nástroj pro zvýšení produktivity ve zdroj frustrace.
Omezení kontextového okna a konverzace
Kontextové okno je množství textu, které si model AI může v daném okamžiku „zapamatovat“, měřené v tokenech. Představte si to jako krátkodobou paměť AI. Kontextové okno Clauda je sice velké, ale není nekonečné.
Při práci na složitých úkolech, které vyžadují mnoho podkladových informací, se to stává skutečným problémem.
Pokud jste například produktový manažer a zadáte mu dlouhý dokument s plánem řízení projektu, aby jej shrnul, může „zapomenout“ na důležité požadavky uvedené na prvních několika stránkách. To vás nutí rozdělit dokumenty na více částí nebo neustále znovu vysvětlovat podrobnosti, což zpomaluje váš pracovní postup.
Limity rychlosti a omezení použití
Nic nezabije tvůrčí tok rychleji než neočekávaná zpráva „dosáhli jste limitu“. Claude ukládá omezení rychlosti, což jsou limity na počet zpráv, které můžete odeslat v určitém časovém rámci, zejména u bezplatné a Pro verze.
Pro týmy, které se spoléhají na rychlou iteraci, je to velká překážka.
Představte si designérský tým, který brainstormuje nápady pro kampaň, nebo tým inženýrů, který používá Claude k ladění kódu ve sprintu. Dosáhnutí limitu použití je donutí zastavit se a čekat, což naruší jejich koncentraci a způsobí ztrátu cenného času.
Multimodální a integrační mezery
Práce vašeho týmu nespočívá pouze v jednom nástroji, ale Claude se často chová, jako by tomu tak bylo.
Jeho multimodální schopnosti, jako je zpracování obrázků, jsou novější a méně rozvinuté než u některých alternativ. Ještě důležitější je, že postrádá hluboký ekosystém nativních integrací.
To vede k frustrujícím rutinám kopírování a vkládání, které narušují mezifunkční spolupráci. Projektový manažer musí ručně přenést shrnutí z Clauda do svého projektového plánu, nebo designér nemůže získat zpětnou vazbu k maketě bez nepohodlného workaroundu.
Toto neustálé přepínání kontextu vytváří tření a způsobuje ztrátu informací mezi nástroji, což je obzvláště problematické, když pracovníci tráví 60 % svého času e-maily, chatováním a schůzkami namísto tvorbou aplikací. Tento problém poukazuje na neefektivitu jakékoli samostatné AI, která není hluboce zakotvena v místě, kde se vaše práce skutečně odehrává.
📮ClickUp Insight: 62 % našich respondentů spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude. Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil AI otázku, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly vysoce relevantní!
Omezení ChatGPT
Váš tým přijal ChatGPT kvůli jeho rychlosti a rozsáhlé knihovně integrací a očekával okamžité zvýšení produktivity.
Místo toho zjistíte, že trávíte více času správou AI než samotnou prací. Výstupy jsou rychlé, ale často vyžadují rozsáhlé úpravy a ověřování faktů.
Tato nespolehlivost narušuje důvěru a váš tým si klade otázku, zda tento nástroj šetří čas, nebo jen vytváří další práci. Pojďme se podívat na podrobnosti.
Halucinace a problémy s přesností
K halucinaci AI dochází, když model AI generuje informace, které znějí věrohodně, ale ve skutečnosti jsou nesprávné. ChatGPT je známý tím, že k tomu dochází zejména při dotazech na specializovaná témata, nedávné události nebo cokoli, co vyžaduje konkrétní, ověřitelné údaje.
To vytváří skutečné problémy pro profesionální týmy.
- Pro produktové týmy: AI může během průzkumu trhu vymyslet funkce pro produkt konkurence, což povede k chybné analýze.
- Pro marketingové týmy: Může generovat blogové příspěvky s zastaralými radami nebo nesprávnými informacemi o produktech, což poškodí důvěryhodnost.
- Pro technické týmy: Může navrhnout úryvek kódu, který používá zastaralou knihovnu, což vede k technickému dluhu.
Výsledkem je, že každý výstup vyžaduje ruční ověření. To přidává práci a zpomaluje právě ten proces, který jste se snažili urychlit.
Zachování kontextu v dlouhých konverzacích
Pečlivě jste ChatGPT vysvětlili pozadí projektu a požadovaný tón hlasu, ale po několika pokynech se zdá, že vše zapomněl. Tento „odklon od pokynů“ je častým zdrojem frustrace, kdy model během dlouhé konverzace ztratí přehled o kontextu.
Toto omezení má přímý dopad na iterativní práci.
Při úpravách dokumentu, vývoji složité funkce nebo řešení vícefázového problému musíte neustále opakovat své původní pokyny. To mění plynulý dialog v přerušovanou, opakující se výměnu, která zabírá čas a energii.
Omezení délky výstupu a odpovědí
Požádali jste někdy ChatGPT, aby napsal podrobný návrh projektu, ale ten se náhle zastavil uprostřed věty?
Důvodem je to, že omezení délky výstupu nástroje omezuje množství textu, které může generovat v jedné odpovědi.
Abyste získali celý dokument, musíte často několikrát zadat příkaz „pokračovat“. Tento přerušovaný proces nejen narušuje váš pracovní postup, ale může také vést k nesouvislému konečnému produktu, u kterého se tón a styl mezi jednotlivými částmi mění. Z jednoduchého úkolu vytvoření dlouhého dokumentu se tak stává ruční práce.
📖 Číst více: Jak používat ChatGPT pro tvorbu obsahu
🎥 Abyste lépe porozuměli těmto nástrojům předtím, než prozkoumáte jejich omezení, podívejte se na toto vysvětlující video o tom, jak funguje technologie, na které je ChatGPT založen:
Claude vs. ChatGPT – omezení v přímém srovnání
Po seznámení se s podrobnostmi potřebujete jasné a přehledné srovnání, abyste se mohli rozhodnout.
Zde je tabulka pro rychlou orientaci, která vám pomůže na první pohled vidět kompromisy. ✨
|Oblast omezení
|Claude
|ChatGPT
|Okno kontextu
|Známý pro velmi velká kontextová okna a silnou práci s dlouhými dokumenty, i když v dlouhých konverzacích může stále ztrácet dřívější detaily.
|Podporuje také velká kontextová okna, ale u delších chatů může docházet k odchylkám v pokynech nebo zapomenutí kontextu.
|Limity rychlosti
|Omezení počtu zpráv může být výraznější u bezplatných a Pro verzí, což může narušit intenzivní používání.
|Obecně umožňuje vyšší propustnost u tarifů Plus, ale stále platí omezení v závislosti na modelu.
|Multimodální podpora
|Podporuje obrázky a soubory, ale multimodální ekosystém se stále vyvíjí.
|Vyspělejší multimodální funkce včetně analýzy obrazu a datových nástrojů
|Halucinace
|Často opatrnější a s větší pravděpodobností se vyhýbá nejistým odpovědím.
|Dokáže generovat přesvědčivé odpovědi, které však vyžadují ověření.
|Délka výstupu
|Obvykle produkuje delší souvislé odpovědi.
|Může segmentovat delší výstupy nebo vyžadovat následné výzvy.
|Integrace
|Menší integrační ekosystém
|Větší ekosystém pluginů, API a přizpůsobených GPT
Nakonec ani jeden z těchto nástrojů není univerzálně lepší. Správná volba závisí zcela na tom, které z těchto omezení je pro konkrétní pracovní postupy vašeho týmu nepřijatelné.
Kdy jsou omezení Clauda a ChatGPT nejdůležitější
Je užitečné znát omezení AI asistenta. Pochopení toho, kdy tato omezení skutečně narušují práci, určuje, zda nástroj vašemu týmu pomáhá, nebo ho zpomaluje.
Většina srovnání AI se zaměřuje na schopnosti: jak dobře model píše, shrňuje nebo odpovídá na otázky. V reálných pracovních postupech jsou však rozhodujícími faktory obvykle provozní aspekty.
Ztráta kontextu, omezení rychlosti, halucinace nebo mezery v integraci se v jednoduchých výzvách objevují jen zřídka, ale rychle se projeví, když se týmy během dne opakovaně spoléhají na AI.
Omezení, které se v teorii jeví jako nepodstatné, se může stát vážnou překážkou, pokud ovlivňuje klíčový krok v procesu vašeho týmu. Můžete si vybrat nástroj, protože píše skvělé souhrny nebo generuje kreativní nápady, ale pak zjistíte, že jeho omezení ztěžují jeho konzistentní použití v produkční práci.
Tato omezení jsou nejvíce patrná v několika běžných scénářích.
Analýza dlouhých dokumentů
Nástroje AI se často používají k revizi dlouhých materiálů, jako jsou výzkumné zprávy, smlouvy, technické specifikace nebo politické dokumenty. V těchto situacích je zachování kontextu zásadní.
Představte si například právní nebo compliance tým, který prověřuje 100stránkovou smlouvu. Může požádat AI, aby identifikovala rizika, shrnula klauzule nebo porovnala jednotlivé části dokumentu. Pokud model při zpracování pozdějších částí ztratí přehled o dřívějších částech, může přehlédnout klíčové klauzule uvedené dříve.
I při velkých kontextových oknech mohou dlouhé nebo složité dokumenty posunout modely na hranici toho, co mohou spolehlivě sledovat. Týmy často končí tím, že rozdělí dokumenty na menší části nebo opakovaně přeformulují pokyny, což přidává tření do procesu, který by měl být plynulý.
Rychlé brainstormingové nebo kódovací sprinty
AI je také oblíbená pro rychlou, iterativní práci, jako jsou marketingové brainstormingové sezení nebo inženýrské ladicí smyčky. V těchto situacích je rychlost a kontinuita důležitější než čistá kvalita výstupu.
Pokud nástroj uplatňuje přísná omezení počtu zpráv nebo rychlosti, může se tvůrčí tok neočekávaně zastavit.
Místo toho, aby týmy rychle procházely nápady, mohou se ocitnout v situaci, kdy čekají na resetování limitů použití. Přerušení může trvat jen několik minut, ale narušuje rytmus spolupráce.
💡Tip pro profesionály: Během rychlých kódovacích sprintů můžete jednoduše označit Codegen Agent v ClickUp a nechat ho zpracovat úkol. Může generovat kód, řešit problémy nebo navrhovat vylepšení přímo z kontextu vašeho úkolu nebo dokumentu, což pomáhá vývojářům udržet tempo, aniž by museli opustit svůj pracovní postup.
Obsah a výzkum zaměřený na klienty
Přesnost se stává mnohem důležitější, když je obsah generovaný AI sdílen mimo váš tým. Ačkoli oba nástroje mohou produkovat propracované texty, mohou také generovat tvrzení, která znějí věrohodně, ale jsou fakticky nesprávná.
Pokud AI vloží nesprávné statistiky, zastaralé údaje o odvětví nebo smyšlené citace, někdo z týmu musí před zveřejněním zprávy ověřit každé tvrzení. Tento ověřovací krok může trvat déle než psaní obsahu od nuly.
Pro týmy, které vytvářejí výstupy pro klienty, souhrny výzkumů nebo strategické dokumenty, to znamená, že výstupy AI se často stávají prvním návrhem spíše než hotovým výsledkem.
Pracovní postupy napříč nástroji
Další omezení se projeví, když AI nástroje používáte společně s ostatními softwarovými nástroji. Většina týmů nepracuje pouze v jedné aplikaci. Během dne přecházejí mezi nástroji pro správu projektů, dokumentačními systémy, platformami pro zasílání zpráv a datovými panely.
Když AI funguje jako samostatný chatbot, obvykle není propojená s nástroji, ve kterých se skutečně pracuje. To vyžaduje další kroky.
Například provozní manažer může požádat nástroj AI, aby shrnul zápis z jednání. Aby mohl toto shrnutí proměnit v akci, musí jej stále ručně zkopírovat do správce úkolů, aktualizovat stav projektu a informovat tým v chatu. Každý krok vyžaduje přepínání mezi záložkami a ruční přesun informací.
Samostatně se tyto kroky zdají být malé. V průběhu času však vytvářejí neustálé přepínání kontextu, které zpomaluje týmy a zvyšuje riziko ztráty informací mezi nástroji.
Přejděte od samostatných AI nástrojů k ClickUp
Claude i ChatGPT fungují mimo systémy, kde se skutečně pracuje. Právě v tomto oddělení začíná většina třenic.
Týmy vytvářejí souhrny, návrhy a nápady v chatbotu a poté ručně přesouvají výsledky do svých nástrojů pro správu projektů, dokumentů a komunikačních platforem. Časem toto neustálé kopírování, vkládání a opakované vysvětlování vytváří stejné problémy s produktivitou, které měla AI vyřešit.
ClickUp přistupuje k AI odlišně. Namísto toho, aby fungovala jako samostatný asistent, je AI přímo zabudována do konvergovaného pracovního prostoru AI, kde již existují úkoly, dokumenty a konverzace.
Cílem není jen rychlejší výstupy, ale také zmenšení rozdílů mezi myšlením, dokumentováním a prováděním práce.
Pracujte s AI, která vyhovuje kontextu vašeho projektu.
Jedním z největších omezení samostatných AI nástrojů je nedostatek kontextu. Každý příkaz začíná od nuly, takže musíte vysvětlit projekt, shrnout pozadí a zopakovat relevantní informace.
S ClickUp Brain může AI odkazovat na informace, které již máte ve svém pracovním prostoru. Může čerpat kontext z úkolů, dokumentů, komentářů a projektových aktivit, což znamená, že můžete klást otázky jako:
- „Shrňte nejnovější aktualizace této funkce.“
- „Proměňte diskusi z tohoto setkání v konkrétní kroky.“
- „Vypracujte návrh aktualizace projektu na základě těchto úkolů. “
Protože je AI propojena s daty vašeho pracovního prostoru, odpovědi vycházejí z práce, kterou váš tým skutečně vykonává, a nespoléhají se pouze na zadání.
Přejděte rychleji od poznatků k akčním položkám
Běžný pracovní postup se samostatnými AI nástroji vypadá takto: vygenerujte odpověď, zkopírujte výsledek, přepněte aplikace, vložte jej do správce úloh a poté jej ručně přeměňte na jasné další kroky.
V ClickUp můžete všechny tyto kroky provést na jednom místě.
Týmy mohou AI používat přímo v rámci úkolů a dokumentů k sumarizaci konverzací, zaznamenávání poznámek z jednání, vytváření dokumentace, generování podúkolů nebo vylepšování písemného obsahu. Namísto vytváření textu, který se nachází v samostatném okně chatu, lze výstupy AI začlenit přímo do projektu.
Tato malá změna odstraní překvapivé množství tření z každodenních pracovních postupů. Podívejte se, jak. 👇🏼
Najděte odpovědi z celého svého pracovního prostoru
Další výzvou u externích AI nástrojů je to, že neví, kde se vaše informace nacházejí. Podrobnosti projektu mohou být roztroušeny po různých úkolech, dokumentaci a diskusních vláknech, což nutí týmy hledat kontext, než mohou položit správnou otázku.
ClickUp Brain s AI poháněným Enterprise Search umožňuje týmům klást otázky týkající se jejich pracovního prostoru a získávat relevantní informace z úkolů, dokumentů a komentářů. Například:
- „Jaká rozhodnutí byla učiněna ohledně spuštění ve třetím čtvrtletí?“
- „Které úkoly jsou pro tento sprint ještě otevřené?“
- „Shrňte dokument s požadavky na tuto funkci.“
Místo prohledávání několika nástrojů mohou týmy získávat a shrnout informace přímo ze svého pracovního prostoru.
Zachyťte nápady za běhu pomocí hlasových pracovních postupů
Někdy největší překážkou při dokumentování nebo provádění práce není nedostatek nápadů. Je to tření při navigaci v nástrojích, hledání informací a ručním zadávání všeho.
ClickUp Brain MAX je navržen tak, aby tyto potíže eliminoval. Jedná se o samostatnou desktopovou aplikaci, která přináší interakci s vaším pracovním prostorem založenou na AI do jediného rozhraní. Místo otevírání více záložek nebo prohledávání projektů můžete pomocí Brain MAX rychle vyhledávat, zaznamenávat nápady a provádět akce ve svém pracovním prostoru.
Jednou z jejích klíčových funkcí je Talk-to-Text. Můžete mluvit přirozeně a vaše pokyny budou převedeny do textu a akcí uvnitř ClickUp. Týmy tuto funkci často používají k:
- Diktujte poznámky ze schůzek nebo nápady z brainstormingu
- Proměňte vyslovené myšlenky v úkoly nebo aktualizace projektů
- Vytvářejte shrnutí, zprávy nebo dokumentaci bez použití rukou
Kromě hlasového vstupu funguje Brain MAX také jako rozhraní pro vyhledávání a příkazy v pracovním prostoru. Můžete klást otázky týkající se vašich projektů nebo získávat informace z vašeho pracovního prostoru, aniž byste museli ručně procházet úkoly a dokumenty.
Získejte více modelů AI bez dalších předplatných
Jak týmy zavádějí AI, málokdy se spokojí s jedním asistentem. Jeden nástroj může být lepší pro psaní, jiný pro kódování a další pro výzkum. Postupem času se toto experimentování promění v rozrůstání AI: více asistentů rozložených do různých aplikací, z nichž každý obsahuje fragment vašeho pracovního postupu.
Místo přepínání mezi nástroji poskytuje ClickUp Brain týmům přístup k několika modelům AI přímo v pracovním prostoru. To umožňuje uživatelům vybrat model, který vyhovuje danému úkolu, aniž by museli opustit prostředí projektu.
Tým může například použít jeden model k generování strukturované dokumentace, druhý k analýze informací a třetí k vylepšení komunikace. Protože jsou tyto modely k dispozici v ClickUp, výstupy zůstávají propojeny s vašimi úkoly, dokumenty a diskuzemi.
Praktický přínos je jednoduchý: týmy mohou experimentovat s různými schopnostmi AI bez zavádění nových nástrojů do stacku. Práce zůstává na jednom místě, kontext zůstává neporušený a přepínání mezi modely nevyžaduje přepínání mezi platformami.
Měli byste si vybrat Claude nebo ChatGPT?
Zvážili jste klady a zápory, ale stále jste na vážkách.
Vyberete si Claude pro jeho nuance a riskujete přerušení pracovního toku, nebo zvolíte ChatGPT pro jeho integraci a budete trávit čas ověřováním faktů?
Zde je jednodušší způsob, jak se rozhodnout:
- Vyberte si Claude, pokud: Vaší prioritou je promyšlené a nuancované generování textu pro citlivé úkoly a můžete pracovat v rámci jeho omezení použití a integrace.
- Vyberte si ChatGPT, pokud: Váš tým potřebuje širokou funkčnost, bohatý ekosystém integrací a rychlou iteraci a máte proces pro ověřování výstupů.
Skutečným řešením samozřejmě není jen výběr jednoho samostatného nástroje namísto druhého. Jde o to, aby se vůbec přestalo uvažovat o samostatné AI.
Místo přidávání dalšího nesouvislého nástroje do svého portfolia integrujte AI přímo do místa, kde již pracujete, pomocí konvergovaného pracovního prostoru AI od ClickUp.
Tady konečně přestanete AI spravovat a začnete sklízet její výhody! Začněte ještě dnes zdarma . ✅
Často kladené otázky o omezeních Clauda a ChatGPT
Kontextové okno je množství informací, které si AI může „zapamatovat“ najednou. Větší okno, jako má Claude, je lepší pro analýzu dlouhých dokumentů, zatímco menší okno může způsobit, že AI zapomene dřívější části konverzace.
Ano, ale to často vytváří více problémů, než kolik jich řeší. Místo žonglování s nástroji mohou týmy k organizaci práce využívat autonomní AI agenty, ale pokud nejsou spravovány na jedné platformě, může to vést k neřízenému rozrůstání AI.
Žádná z nich není jednoznačně lepší, protože záleží na úkolu. Ekosystém ChatGPT je skvělý pro rychlé prototypování, zatímco větší kontextové okno Clauda je užitečné pro kontrolu velkých a složitých kódových základen.
Ne, jejich limity použití se liší. Claude Pro má obecně přísnější limity zpráv, které mohou přerušit intenzivní používání, zatímco ChatGPT Plus nabízí velkorysejší přístup, i když ani jeden z nich není skutečně neomezený.