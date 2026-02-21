Nejlepší šablony uživatelských osobností Xtensio, které potřebujete

Vaše týmy často vytvářejí produkty s nejasnou představou o zákazníkovi, což vede k funkcím, které zcela nesplňují očekávání.
K tomu dochází, když má každý trochu jinou představu o ideálním uživateli, což vede k nesprávným rozhodnutím a zbytečným vývojovým cyklům. Ad hoc profily se vytvářejí v náhodných dokumentech, rychle zastarávají a jsou ignorovány.
Většina týmů vytvoří uživatelské persony jednou, uloží je a už se na ně nikdy nepodívá – pouze 29,6 % odborníků používá persony ve svých projektech, což je v rozporu s jejich účelem.
Tato příručka vás provede šablonami uživatelských person Xtensio a jejich omezeními, pokud jsou persony oddělené od vaší skutečné práce.
Dozvíte se také, jak integrované šablony ClickUp udržují persony propojené s funkcemi, sprinty a uživatelskými příběhy, aby skutečně pomáhaly při rozhodování, místo aby jen ležely ladem.
Co je šablona uživatelské persony?
Šablona uživatelské persony poskytuje jediný strukturovaný dokument, který zachycuje fiktivní představu vašeho ideálního uživatele. Je založena na reálném výzkumu a datech o uživatelích, nikoli na dohadech. Produktové týmy, návrháři UX a marketingoví pracovníci používají tyto šablony, aby zajistili, že všichni pracují pro stejnou osobu.
Skvělá šablona poskytuje konzistentní pole, takže každý člen týmu pracuje se stejným uživatelským profilem.
- Pozadí uživatele: Zahrnuje demografické informace, jako je věk, pracovní pozice, místo a úroveň vzdělání.
- Cíle, návyky a motivace : Definuje, čeho chce uživatel dosáhnout a co ovlivňuje jeho rozhodnutí.
- Problémy a frustrace: Seznam konkrétních překážek, které jim brání v dosažení cílů, prostřednictvím map uživatelských zkušeností.
- Chování: Popisuje jejich preferované nástroje, komunikační styly a zvyky.
- Preferované kanály: Identifikuje, kde získávají informace a interagují s produkty.
Jak vyplnit šablonu uživatelské persony
Mít šablonu je skvělý začátek, ale je k ničemu, pokud je plná domněnek.
Persona založená na stereotypech namísto skutečných poznatků vede týmy k vytváření nesprávných řešení. Postupujte podle tohoto procesu a vytvořte personu podloženou daty, která přesně odráží vaši cílovou skupinu.
|Krok
|Co dělat
|Proč je to důležité
|Nejprve shromážděte informace o uživatelích
|Před otevřením jakékoli šablony shromážděte data z rozhovorů s uživateli, průzkumů mezi zákazníky, analýz produktů a žádostí o podporu.
|Persona založená na domněnkách selže. Skutečná data zajišťují přesnost a zabraňují dohadům. Šablona plánu uživatelského výzkumu ClickUp vám pomůže strukturovat tento důležitý první krok.
|Identifikujte vzorce a segmenty
|Seskupte uživatele na základě společných cílů, chování a problémů, abyste našli odlišné klastry.
|Odhaluje smysluplné segmenty namísto vágních, příliš obecných osobností.
|Vyplňte demografické údaje
|Přiřaďte realistické jméno, věkové rozmezí, pracovní pozici a umístění na základě výzkumných vzorců.
|Zakotvuje personu v realitě a zabraňuje karikaturám.
|Zaznamenejte cíle a motivace
|Definujte, čeho chce uživatel dosáhnout a jaké výsledky ovlivňují jeho rozhodnutí.
|Zaměřuje se na výsledky, které jsou pro ně důležité, nejen na funkce, které používají.
|Zachyťte frustrace a bolestivé body
|Zaznamenávejte překážky, stížnosti a opakující se problémy z výzkumu.
|Objasňuje problémy, které musí váš produkt řešit.
|Přidání kontextu chování
|Zahrňte preferované nástroje, styl komunikace a vzorce rozhodování.
|Pomáhá navrhovat intuitivní zážitky, které jsou v souladu se skutečnými pracovními postupy.
|Zahrňte citát nebo scénář
|Přidejte krátkou reprezentativní citaci, která vystihuje jejich způsob uvažování.
|Humanizuje personu a usnadňuje týmům vcítit se do ní a zapamatovat si ji.
📖 Další informace: Metody výzkumu uživatelů pro zlepšení uživatelské zkušenosti
Šablony uživatelských person Xtensio
Pokud potřebujete rychle vytvořit propracovanou personu, můžete se obrátit na nástroj jako Xtensio.
Jedná se o platformu pro spolupráci na dokumentech, která je známá svými vizuálními šablonami s funkcí drag-and-drop, které vám pomohou vytvořit sdílené „folio“ bez nutnosti zapojení designéra.
Porozumění jejich konkrétním nabídkám vám pomůže vybrat správný výchozí bod. Zde je náš přehled nejlepších šablon Xtensio pro výzkum uživatelů.
1. Šablona uživatelské persony od Xtensio
Jedná se o základní šablonu Xtensio pro vytváření základních osob od nuly, což z ní činí běžnou volbu pro produktové a UX týmy. Tato šablona uživatelské osobnosti poskytuje vysoce vizuální rozvržení s modulárními sekcemi, které můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu výzkumu.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sekce Bio: Obsahuje prostor pro jméno, fotografii, klíčové demografické údaje a příběh o pozadí.
- Posuvníky osobnosti: Nabízejí vizuální stupnice pro znázornění osobnostních rysů, jako je introvertní vs. extrovertní nebo analytický vs. kreativní.
- Tabulka cílů a frustrací: Zobrazuje srovnání toho, co uživatel chce, a toho, co mu v tom brání.
- Záliba v značkách: Poskytuje vyhrazený prostor pro zaznamenání značek, nástrojů nebo influencerů, které persona sleduje nebo obdivuje.
2. Šablona pro porovnání uživatelských osobností od Xtensio
Šablona pro porovnání uživatelských person vám pomůže stanovit priority práce tím, že umožňuje přímé porovnání více person vedle sebe. Je obzvláště užitečná, když se váš tým potřebuje rozhodnout, na který segment uživatelů se zaměřit při přípravě nové funkce nebo uvedení produktu na trh.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Paralelní sloupce: Zobrazují klíčové atributy každé persony v odpovídajících řádcích pro snadné prohlížení.
- Formát rychlého skenování: Umožňuje zainteresovaným stranám porovnat demografické údaje, cíle a problémové body na první pohled.
- Podpora při stanovování priorit: Pomáhá týmům činit informovaná rozhodnutí o tom, které potřeby osobností je nejdůležitější řešit jako první.
3. Šablona mapy zákaznické cesty založená na osobách od Xtensio
Šablona mapy zákaznické cesty založená na osobách od Xtension kombinuje podrobnosti o osobách s fázemi mapy zákaznické cesty, což je ideální pro marketingové týmy a týmy zabývající se zákaznickou zkušeností.
Pomůže vám sladit kampaně a kontaktní body s tím, jak se konkrétní typ uživatele pohybuje od povědomí k retenci.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Fáze cesty: Mapuje zkušenosti uživatele prostřednictvím fází povědomí, zvažování, rozhodování a retence.
- Mapování kontaktních bodů: Identifikuje, kde persona interaguje s vaší značkou v každé fázi své cesty.
- Emocionální cesta: Zachycuje, jak se persona cítí – frustrovaná, nadšená nebo zmatená – v každém bodě kontaktu.
- Problémové body v jednotlivých fázích: Zdůrazňuje konkrétní frustrace, které vznikají v průběhu uživatelské cesty.
4. Šablona mapy empatie uživatelů od Xtensio
Šablona User Empathy Map od Xtensio se zaměřuje na pochopení člověka za jeho chováním. Namísto mapování cesty v čase se zabývá tím, co uživatel myslí, cítí, vidí, slyší, říká a dělá. Tato šablona je ideální pro produktové týmy, designéry UX a výzkumníky, kteří chtějí hlubší vhled do motivací před definováním funkcí nebo sdělení.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Myšlení a pocity: Zachycuje vnitřní motivace, obavy, aspirace a emocionální hnací síly.
- Vidí: Dokumentuje prostředí uživatele, vlivy, konkurenty a vnější podněty, které formují vnímání.
- Slyší: Identifikuje zprávy od kolegů, vedoucích pracovníků, médií a odvětví, které ovlivňují rozhodnutí.
- Říká a dělá: Zdůrazňuje pozorovatelné chování, akce a vyjádřené postoje.
- Problémy a výhody: Definuje frustrace, které je třeba odstranit, a požadované výsledky, které je třeba posílit.
- Jasnost zaměřená na člověka: Udržuje týmy soustředěné na skutečné zkušenosti spíše než na domněnky nebo povrchní demografické údaje.
📖 Další informace: Jak napsat zprávu o testování použitelnosti
Omezení používání šablon Xtensio pro uživatelské persony
Vytvoření vizuálně přitažlivé persony v nástroji jako Xtensio je sice úspěch, ale radost z něj bývá často krátkodobá.
Největší frustrací je, že persona je nyní statický soubor, zcela odpojený od místa, kde váš tým skutečně pracuje. To vytváří řetězovou reakci problémů, které podkopávají samotný účel vytvoření persony.
Tento kontextový chaos – když týmy ztrácejí hodiny hledáním informací, přepínáním mezi aplikacemi a hledáním souborů na několika nesouvislých platformách.
Ve skutečnosti 62 % zaměstnanců uvádí, že každý den tráví příliš mnoho času pouhým vyhledáváním informací, což nutí váš tým neustále přepínat mezi nástrojem pro správu projektů a dokumentem s osobnostmi.
Ve skutečnosti většina lidí přestane osobnosti používat, protože přechod na samostatný nástroj pro správu projektů je příliš náročný. Krásný dokument, který jste vytvořili, se zapráší a váš tým se vrátí k rozhodování na základě intuice.
Zde jsou klíčová omezení, která je třeba vzít v úvahu:
- Samostatné dokumenty: Persony jsou uloženy v samostatném nástroji, což způsobuje odpojení od vaší projektové práce a ztěžuje jejich použití jako reference během plánování sprintů nebo diskusí o funkcích.
- Žádná nativní integrace úkolů nebo projektů: Personu nelze přímo propojit s funkcemi, sprinty nebo uživatelskými příběhy, což vyžaduje ruční křížové odkazy, které se provádějí jen zřídka.
- Omezená spolupráce nad rámec komentářů: Ačkoli je k dispozici editace v reálném čase, neexistuje žádné vestavěné řízení pracovních postupů pro schvalování osob, aktualizace nebo sledování verzí vázané na vaše produktové cykly.
- Bez pomoci AI: Vytváření je zcela manuální, bez funkcí AI, které by pomáhaly generovat nebo vylepšovat obsah osobností na základě vašeho výzkumu.
- Omezení sdílení: Ačkoli je lze sdílet prostřednictvím odkazů, integrace těchto osobností do širších nástrojů pracovního prostoru vyžaduje jejich export do formátu PDF nebo zkopírování a vložení obsahu jinam.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to nemusíte nikdy starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Šablony uživatelských osobností ClickUp pro produktové, UX a marketingové týmy
Vaše uživatelské persony by neměly být zapomenutými artefakty. Když je vytvoříte tam, kde probíhá vaše práce, stanou se živými dokumenty, které budou vodítkem pro každé rozhodnutí.
Místo vytváření osobností v jednom nástroji a správy projektů v jiném můžete vše propojit v jediném sjednoceném pracovním prostoru pomocí ClickUp.
1. Šablona uživatelské persony od ClickUp
Persona je užitečná pouze tehdy, pokud je součástí pracovního prostředí. Šablona uživatelské persony od ClickUp vám pomůže zdokumentovat cíle, chování, problémové body a kontext ve formátu, který lze snadno aktualizovat, sdílet se zainteresovanými stranami a používat jako referenci při plánování, navrhování a dodávce.
Použijte je k přeměně roztříštěných výzkumných poznámek na jediný zdroj pravdivých informací, který může váš tým skutečně využít.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Integrace ClickUp Docs: Pište podrobné popisy osobností s bohatými možnostmi formátování záhlaví, obrázků a tabulek, abyste své uživatele přivedli k životu.
- Vlastní pole ClickUp : Sledujte a filtrujte klíčové atributy osobností, jako je pracovní pozice, technická zdatnost a primární cíle, pomocí strukturovaných dat.
- Propojení úkolů: Propojte svůj dokument s osobnostmi přímo se specifikacemi funkcí, uživatelskými příběhy a úkoly návrhu, abyste zajistili, že kontext bude doprovázet práci.
- Podpora ClickUp Brain: Využijte umělou inteligenci k vytvoření návrhu obsahu pro vaši personu nebo k okamžitému shrnutí výzkumných poznámek, abyste urychlili proces tvorby.
2. Šablona profilu zákazníka od ClickUp
Zatímco profily jsou fiktivní, profily zákazníků dokumentují vaše skutečné, existující zákazníky.
Šablona profilu zákazníka od ClickUp poskytuje týmům prodeje, úspěchu a účtů konzistentní způsob sledování firmografických údajů, nákupních signálů, kontextu použití a historie vztahů, takže předávání je přehlednější a oslovování zůstává personalizované.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Podrobnosti o účtu: Sledujte název společnosti, velikost, odvětví a historii vztahů.
- Nákupní vzorce: Zaznamenejte, které produkty byly zakoupeny, jak často a jaká byla průměrná hodnota objednávky.
- Preference komunikace: Poznamenejte si preferované způsoby kontaktu a zaznamenejte historii interakcí, abyste mohli přizpůsobit komunikaci.
- Ukazatele celoživotní hodnoty: Identifikujte klíčové metriky, jako jsou celkové generované výnosy a potenciální rizika ztráty zákazníků.
💡Tip pro profesionály: Urychlete proces vytváření osobností pomocí ClickUp Brain, naší integrované funkce umělé inteligence. Umí navrhovat sekce osobností, shrnout výzkum a navrhnout problematické body na základě vašich poznámek. Eliminuje tak ruční práci a umožňuje vám soustředit se na poznatky.
3. Šablona empatie mapy na tabuli od ClickUp
Než dokončíte personu, musíte pochopit, co uživatelé v daném okamžiku prožívají. Tato šablona empatie mapy od ClickUp poskytuje týmům sdílený prostor, kde mohou zaznamenat, co uživatelé říkají, myslí, dělají a cítí, a poté se sjednotit na nejdůležitějších tématech, která vyplynula z výzkumu nebo workshopů.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Spolupracující plátno: Použijte ClickUp Whiteboards pro brainstorming v reálném čase s lepícími poznámkami a konektory.
- Says quadrant: Zachyťte přímé citáty a klíčové fráze z rozhovorů s uživateli.
- Kvadrant myšlenek: Brainstormujte, co si uživatelé možná myslí, ale neříkají nahlas.
- Kvadrant pocitů: Identifikujte emocionální reakce, jako je frustrace, zmatení nebo nadšení.
4. Šablona plánu uživatelského výzkumu od ClickUp
Dobré persony a rozhodnutí týkající se uživatelského zážitku začínají plánem, který jasně stanoví, co se snažíte zjistit a jak toho dosáhnete.
Zdroje, jako je tato šablona plánu uživatelského výzkumu od ClickUp , vám pomohou definovat cíle, metody, kritéria náboru a časové harmonogramy, aby se zainteresované strany mohly včas domluvit a výsledky výzkumu bylo snazší využít.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Cíle výzkumu: Jasně definujte, na jaké otázky potřebujete ve své studii odpovědět.
- Metodika: Nastíňte svůj přístup, ať už se jedná o rozhovory s uživateli, průzkumy nebo testy použitelnosti.
- Kritéria pro účastníky: Určete demografické údaje a chování uživatelů, které potřebujete získat.
- Časový plán a výstupy: Stanovte jasná očekávání ohledně toho, kdy bude výzkum probíhat a jaké výstupy vytvoříte.
🎥 Jedním ze způsobů, jak zajistit, aby vaše persony ovlivňovaly strategická rozhodnutí o produktech, je jejich začlenění do produktových briefů. Podívejte se na toto video a dozvíte se, jak vytvořit efektivní produktové briefy, které udržují potřeby uživatelů v centru vašeho plánovacího procesu:
5. Šablona uživatelských studií od ClickUp
Surové výzkumné údaje mají hodnotu pouze tehdy, jsou-li uspořádány do konzistentních důkazů a jasných poznatků. Šablona User Studies Template od ClickUp vám pomůže zaznamenávat relace, zachycovat pozorování a syntetizovat zjištění napříč účastníky, aby se objevily vzorce a produktové týmy mohly stanovit priority oprav.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Sledování účastníků: Vedejte si záznamy o tom, kdo se účastnil vašeho výzkumu, a o jejich relevantních demografických údajích.
- Poznámky k pozorování: Zaznamenávejte si surové poznámky a pozorování z každé uživatelské relace.
- Značkování insightů: Kategorizujte své poznatky podle tématu nebo atributu persony, abyste snadno odhalili vzorce.
- Sekce syntézy: Vytvořte vyhrazené oblasti pro shrnutí klíčových vzorců, které se objevují u více účastníků.
6. Šablona uživatelského toku od ClickUp
Uživatelské toky zviditelňují neviditelné: ukazují, jak lidé skutečně procházejí procesem, kde se rozhodují a kde dochází k třenicím. Vizuální šablona, jako je tato šablona uživatelského toku od ClickUp ( založená na tabuli), vám pomůže zmapovat cesty od začátku do konce a poté tuto mapu použít k informování o požadavcích, změnách UX a testovacích plánech.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Odkazy na obrazovku: Přidejte vizuální znázornění každého rozhraní, aby byl průběh snadno sledovatelný.
- Rozhodovací body: Pomocí spojovacích prvků ukažte, kde uživatelé činí rozhodnutí, která je vedou různými cestami.
- Cesty k dokončení úkolů: Zmapujte nejčastější – a nejfrustrující – cesty, kterými se uživatelé dostávají ke svým cílům.
- Toky specifické pro jednotlivé profily: Vytvořte různé toky uživatelů pro každý z vašich profilů, abyste zdůraznili jejich jedinečné chování.
7. Šablona mapování uživatelských příběhů od ClickUp
Story mapy pomáhají týmům prioritizovat práci na základě uživatelské cesty, nikoli pouze na základě plochého backlogu.
Šablona User Story Mapping Template od ClickUp poskytuje vizuální strukturu pro organizaci aktivit, sekvencování výsledků a identifikaci nejmenšího životaschopného vydání, přičemž zachovává soulad mezi produktem, designem a inženýrstvím.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vizuální struktura tabule: Pomocí tabule ClickUp Whiteboard vytvořte přehlednou mapu uživatelské cesty.
- Backbone: Zmapujte hlavní aktivity uživatelů v horní části tabule.
- Walking skeleton: Identifikujte minimální sadu uživatelských příběhů potřebných k vytvoření životaschopného produktu.
- Značky osob: Označte příběhy podle toho, které osobě slouží, což vám umožní filtrovat mapu a soustředit se na konkrétní uživatelský zážitek.
8. Šablona uživatelského příběhu od ClickUp
Příběh je užitečný pouze tehdy, je-li jasný, testovatelný a vázaný na skutečný výsledek uživatele.
Tato šablona uživatelských příběhů od ClickUp pomáhá týmům zachytit záměr uživatelů v konzistentní struktuře a poté připojit kritéria přijatelnosti a odhady, aby byly příběhy připraveny k plánování a provedení.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Odkaz na personu: Propojte každý uživatelský příběh přímo s odpovídajícím dokumentem persony, abyste získali úplný kontext.
- Kritéria přijatelnosti: Definujte konkrétní podmínky, které musí být splněny, aby byl příběh považován za dokončený.
- Body příběhů: Použijte vlastní pole k přiřazení odhadů úsilí pro lepší plánování sprintů a sledování rychlosti.
9. Šablona „Jobs to Be Done“ od ClickUp
Persony popisují, kdo jsou uživatelé, ale JTBD zachycuje, čeho se snaží dosáhnout a proč.
Abychom vám s tím pomohli, proveďte myšlenkový cvičení s šablonou Jobs to Be Done od ClickUp . Pomáhá týmům dokumentovat situaci, motivaci, požadované výsledky a alternativy, aby se rozhodnutí o produktech soustředila na základní „úkol“, nikoli pouze na požadavky na funkce.
🌼 Proč si tuto šablonu zamilujete
- Popisy úkolů: Jasně formulujte, čeho se uživatel snaží dosáhnout v dané situaci, pomocí příkladů pracovních postupů.
- Okolnosti: Zaznamenejte kontext, kdy a proč daná úloha vzniká.
- Požadované výsledky: Definujte, jak vypadá úspěch z pohledu uživatele.
- Konkurenční alternativy: Identifikujte další řešení – včetně nedigitálních – která by uživatelé mohli „najmout“ k provedení stejné práce.
Co dělat po vytvoření uživatelské persony
Vytvoření uživatelské persony je pouze prvním krokem.
Pokud chcete, aby to bylo víc než jen hezký dokument, musíte jej aktivně integrovat do každodenních pracovních postupů svého týmu. Jinak rychle zastará a bude ignorován.
- Sdílejte s celým týmem: Persona je k ničemu, pokud je schovaná v nějaké složce. Zajistěte, aby byla snadno přístupná všem v týmech produktového vývoje, designu, inženýrství, marketingu a podpory.
- Propojte profily s konkrétní prací: Přestaňte přepínat mezi kontexty a propojte pracovní postupy a dokumenty s profily přímo se specifikacemi funkcí, uživatelskými příběhy a úkoly v oblasti designu. S ClickUp můžete propojit ClickUp Docs s ClickUp Tasks, takže uživatelský kontext je vždy jen jedno kliknutí daleko.
- Odkazujte na persony při rozhodování: Když váš tým diskutuje o funkcích nebo prioritách, zvykejte si ptát se: „Komu to slouží?“ Tím se diskuse zakládá na skutečných potřebách uživatelů, nikoli na osobních názorech.
- Naplánujte pravidelné kontroly: Potřeby a chování uživatelů se vyvíjejí. Nastavte opakující se úkol v ClickUp, aby prováděl audity UX a každé čtvrtletí kontroloval a ověřoval vaše profily na základě nových výzkumů a zpětné vazby od zákazníků.
- Udržujte profily aktuální pomocí AI: Místo ručního procházení nových výzkumů použijte ClickUp Brain k shrnutí zjištění a navržení aktualizací vašich dokumentů s profily. Díky tomu můžete snadno udržovat své profily relevantní a přesné.
Vytvořte uživatelský příběh pomocí ClickUp
Nejlepší uživatelské profily jsou pracovní dokumenty. Utvářejí debaty o roadmapách, ovlivňují texty, pomáhají stanovit priority a tiše stojí za každou konverzací na téma „proč to vytváříme?“.
Persona však zůstává užitečná pouze tehdy, pokud je spojena s realitou. Jak se mění chování zákazníků, jak vznikají nové segmenty, jak se vyvíjejí vzorce zpětné vazby, tak by se měly vyvíjet i vaše persony.
Právě v tom spočívá rozdíl. Když se uživatelský výzkum spojí s úkoly, specifikacemi funkcí, plány sprintů a vlákny zpětné vazby, vaše persony přestanou být teoretické. Stanou se funkčními.
Můžete propojit poznatky z výzkumu přímo s iniciativami, sledovat, které problémy se řeší, a aktualizovat segmenty, jakmile se objeví nová data. Místo hádání, co vaši uživatelé potřebují, pracuje váš tým na základě sdíleného, viditelného zdroje pravdy.
Jste připraveni vytvořit profily, které přímo souvisejí s vaší prací na produktu a vyvíjejí se spolu s vašimi zákazníky? Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp.
Často kladené otázky
Většina týmů těží z tří až pěti primárních osobností. To stačí k zachycení smysluplné rozmanitosti uživatelů, aniž by se oslabilo zaměření nebo se příliš zkomplikovalo stanovení priorit.
Šablona uživatelské persony vytváří fiktivní představu ideálního uživatele, která slouží jako vodítko při navrhování produktu, zatímco šablona profilu zákazníka dokumentuje skutečné, existující zákazníky a slouží jako podklad pro prodej a správu účtů.
Ano, ClickUp Brain dokáže navrhnout sekce osob, shrnout poznámky z výzkumu a navrhnout problémové body nebo cíle na základě vašich vstupů, což urychluje proces tvorby.
Dokumenty a tabule ClickUp můžete sdílet pomocí veřejných odkazů s přístupem pouze pro prohlížení. Můžete je také exportovat jako soubory PDF pro zúčastněné strany, které preferují statické dokumenty.