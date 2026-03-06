10 nejlepších nástrojů umělé inteligence pro vedení prodeje

Vzhledem k měnícím se požadavkům zákazníků a konkurenci jsou vedoucí prodeje pod větším tlakem než kdykoli předtím.
Představujeme: AI nástroje pro prodej.
Od automatizace reportingu pipeline a odhalování rizik obchodů až po analýzu výkonu obchodních zástupců a zlepšení přesnosti prognóz – tyto nástroje vám usnadní život.
V následujícím textu se zaměříme na nejlepší nástroje umělé inteligence pro vedení prodeje, včetně klíčových funkcí, omezení a cenových plánů, abychom vám pomohli učinit informované rozhodnutí.
Co byste měli hledat v nástrojích umělé inteligence pro vedení prodeje?
Níže jsou uvedeny faktory, které je třeba zohlednit při porovnávání AI nástrojů pro prodej:
- Integrace s vaším CRM: Synchronizace se Salesforce, HubSpot nebo vaším systémem záznamů zajišťuje přesnost údajů o obchodech a aktivitách.
- Generuje hyperpersonalizované oslovení: Návrhy e-mailů a zpráv s využitím fáze obchodu, minulých interakcí a signálů kupujícího v prodejním procesu.
- Mezifunkční spolupráce: Usnadňuje komunikaci mezi prodejními a marketingovými týmy synchronizací údajů o kampaních, zdrojích potenciálních zákazníků a signálech zapojení s aktivitami v prodejním procesu.
- Upřednostňuje akce s vysokou hodnotou: Hodnotí potenciální zákazníky a příležitosti a odhaluje další nejlepší kroky na základě kvality údajů o obchodních případech.
- Automatizuje schůzky a následné kroky: automaticky přepisuje hovory, extrahuje akční položky a vytváří souhrny.
- Poskytuje proaktivní informace o pipeline: označuje rizikové obchody, předpovídá výsledky a včas vás upozorňuje na změny v pipeline.
- Podporuje vícekanálové vyhledávání potenciálních zákazníků: Získává potenciální zákazníky, obohacuje kontakty a zahajuje oslovování prostřednictvím e-mailu, telefonu a sociálních sítí – všech kanálů, které váš prodejní tým používá.
- Kontextová umělá inteligence: Rozumí fázím obchodu, stavu pipeline, datům CRM, minulým konverzacím a aktivitám týmu.
- AI agenti: Nabízí AI asistenty prodeje, kteří mohou sledovat pozastavené obchody, připravovat obchodní zástupce před hovory, automaticky odhalovat rizika a udržovat pipeline v chodu bez manuálního dohledu obchodních zástupců.
Pokud jste v používání umělé inteligence pro prodejní týmy nováčkem, toto video je pro vás průvodcem pro začátečníky s tipy a triky, jak začít.
Nástroje umělé inteligence pro vedení prodeje v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších AI nástrojů pro prodej, které stojí za vaši pozornost 👇
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Úkoly založené na umělé inteligenci, kontextová inteligence, automatizace, řídicí panely
|Týmy, které chtějí jednotné provádění prodeje napříč úkoly, obchodními případy a předáváními
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|HubSpot Sales Hub
|Unifikované CRM, příprava schůzek pomocí umělé inteligence, příručky, prognózy
|Týmy prodeje budují centralizovaný, komplexní operační systém prodeje
|Zdarma; placené tarify od 20 $/měsíc na uživatele
|Salesforce
|Einstein AI, Agentforce, podnikové CRM, prediktivní analýzy
|Podnikové prodejní organizace, které potřebují podrobné prognózy a kontrolu založené na umělé inteligenci
|Ceny na míru
|Clari
|Detekce úniku příjmů, prognózy, signály zapojení
|Vedoucí týmy zaměřené na přehlednost výnosů a prognózy s důrazem na rizika
|Ceny na míru
|Gong
|Inteligence hovorů, sledování metodiky, poznatky z koučování
|Prodejní týmy upřednostňují koučování, dodržování metodiky a kvalitu provedení
|Ceny na míru
|Apollo AI
|Vyhledávání potenciálních zákazníků, obohacování, sekvencování odchozích hovorů, analytika
|Týmy, které chtějí kontrolované, opakovatelné vytváření odchozích kontaktů a pipeline
|Zdarma; placené tarify od 59 $/měsíc na uživatele
|Hladký průběh. AI
|Objevování potenciálních zákazníků, ověřování, synchronizace CRM
|Týmy standardizující kvalitu potenciálních zákazníků a cílení napříč obchodními zástupci
|Zdarma; individuální ceny
|Clay
|Sjednocení dat, signály záměru, stanovení priorit obchodních zástupců
|Týmy GTM potřebují jednotné informace o kontaktech a prioritizaci založenou na záměru
|Zdarma; placené tarify od 149 USD/měsíc na uživatele
|Outreach. io
|Hodnocení stavu obchodů, časové osy zapojení, prognózy
|Týmy řídící složité obchodní cykly a realizaci založenou na zapojení
|Ceny na míru
|Fireflies. ai
|Nahrávání hovorů, kontrola kvality, shrnutí, analýza sentimentu
|Prodejní organizace vyžadující kontrolu kvality hovorů a přehled o konverzacích v měřítku
|Zdarma; placené tarify od 18 $/měsíc na uživatele
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší AI nástroje pro vedení prodeje
Přečtěte si další informace o nejlepších nástrojích umělé inteligence pro vedení prodeje:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní automatizaci prodejního workflow)
ClickUp je první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, který spojuje úkoly, pipeline, týmovou komunikaci a nástroje umělé inteligence na jednom místě.
Není třeba přepínat mezi desítkami nástrojů, abyste mohli spravovat oslovování zákazníků, aktualizovat CRM nebo připravovat schůzky.
V centru toho všeho je ClickUp pro prodejní týmy. Podívejme se, jak vám pomáhá budovat škálovatelné pracovní postupy v každé fázi vašeho prodejního cyklu.
Odhalte rizika obchodů dříve, než ovlivní vaše prognózy, pomocí ClickUp Brain.
Potřebujete kontext, abyste mohli začít svůj den? ClickUp Brain, kontextový AI asistent, generuje souhrny pipeline a prognózové zprávy. Vždy víte, jak si vedou obchody, které příležitosti vyžadují pozornost a jak si váš tým vede v porovnání s cíli.
Na první pohled můžete odhalit rizika, úzká místa a účty s vysokou prioritou, což vám umožní soustředit své úsilí tam, kde je to nejdůležitější.
ClickUp Brain vám navíc pomůže s následujícími úkoly:
- Vytvářejte okamžité přehledy pipeline a prognóz
- Včas identifikujte neaktivní příležitosti, zpožděné následné kroky a mezery v pipeline, abyste mohli zasáhnout dříve, než ovlivní výnosy.
- Použijte ClickUp Brain jako AI nástroj pro psaní a vytvářejte personalizované obchodní e-maily, následné schůzky a shrnutí obchodů na základě kontextu účtu a minulých interakcí.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp Brain může také odhalit poznatky z vašich obchodních hovorů tím, že umožní prohledávání všech přepisů. Jak na to? Nezapomeňte pozvat ClickUp AI Notetaker, aby se připojil k vašim hovorům a automaticky je nahrával a přepisoval za vás.
Delegujte opakující se pracovní postupy na ClickUp Agents.
Agenti ClickUp fungují jako AI kolegové, kteří monitorují váš pracovní prostor a automaticky přijímají opatření na základě předem definovaných pravidel a kontextu.
Místo toho, abyste se spoléhali na to, že si obchodní zástupci zapamatují každé následné kroky, aktualizace nebo předání, agenti pracují nepřetržitě na pozadí, čímž se snižuje manuální dohled a zlepšuje se hygiena pipeline. Tito agenti AI vám pomohou:
- Automatické přiřazování a prioritizace příchozích potenciálních zákazníků: Přesměrujte potenciální zákazníky s vysokou hodnotou na správného obchodního zástupce na základě kritérií ICP, území nebo velikosti obchodu.
- Spouštějte následné kroky u pozastavených obchodů: Detekujte neaktivitu nebo zmeškané úkoly a automaticky vytvářejte připomenutí nebo upozorňujte zúčastněné strany.
- Zajistěte konzistentnost pipeline: Aktualizujte stavy, označujte obchody a udržujte přehledné záznamy CRM bez ručního zadávání.
- Vytvářejte a distribuujte aktualizace stavu: Sestavujte změny v obchodech a posuny v pipeline do sdílených souhrnů pro vedení.
📌 Příklad: Když prostřednictvím formuláře přijde vysoce hodnotný potenciální zákazník, který splňuje vaše kritéria ICP, nástroj pro automatizaci prodeje jej přiřadí vašemu senior AE, označí obchod ve vašem pracovním prostoru a upozorní viceprezidenta prodeje v chatu.
Najděte okamžitě jakoukoli dohodu, informaci nebo konverzaci pomocí Enterprise Search.
ClickUp Enterprise Search umožňuje vedoucím prodeje prohledávat celý svůj pracovní prostor a připojené nástroje pomocí přirozeného jazyka.
Místo ručního prohledávání záznamů CRM, přepisů hovorů, chatových konverzací a dokumentů můžete položit otázku typu „Které podnikové obchody jsou v tomto čtvrtletí ohroženy?“ a získat okamžité odpovědi bohaté na kontext.
Čerpá informace z úkolů ClickUp, dokumentů, komentářů, přepisů hovorů a integrovaných nástrojů, aby odhalil přesně ty aktualizace, rozhodnutí a signály kupujících, které potřebujete.
Tato jednotná vyhledávací vrstva zajišťuje, že budete mít vždy k dispozici kompletní kontext předtím, než začnete s prognózováním, koučováním obchodních zástupců nebo přistoupíte k posuzování obchodů s vysokou hodnotou.
Sledujte stav pipeline, cíle tržeb a průběh obchodů na jednom místě.
Šablona Sales Tracker od ClickUp poskytuje vedoucím prodeje centralizovaný systém pro sledování obchodů, cílů tržeb, výkonu produktů a měsíčního pokroku v prodeji. Pomáhá eliminovat mezery ve viditelnosti a zajišťuje, že vždy víte, jaká je situace v oblasti tržeb.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Získejte jasný přehled o tržbách, ziskových maržích a cílech napříč produkty, obchodními případy nebo časovými obdobími.
- Sledujte průběh jednání a stav cílů v reálném čase, abyste včas identifikovali úspěchy a rizika.
- Uspořádejte prodejní data podle měsíce, produktu nebo fáze pipeline pro rychlejší reporting a kontrolu.
- Nahraďte ručně vyplňované tabulky strukturovaným systémem, který zajistí, že váš tým bude pracovat na stejné vlně.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte dokumentaci: Použijte ClickUp Docs k vytváření, sdílení a údržbě živé dokumentace přímo propojené s vašimi pracovními postupy.
- Spolupracujte v reálném čase: Umožněte komunikaci v reálném čase s bohatým kontextem přímo vedle svých úkolů pomocí ClickUp Chat.
- Vytvářejte prodejní ukázky: Pomocí ClickUp Clips můžete nahrávat, přepisovat a shrnovat hovory a proměnit tak dlouhé ukázky v přehledné další kroky a úkoly pro prodejní tým.
- Odstraňte překážky: Vytvořte si vlastní panely ClickUp, abyste mohli vizualizovat pokrok pomocí grafů kumulativního toku, burnupu, burndownu nebo rychlosti.
- Sledujte každý potenciální zákazník: Využijte ClickUp CRM ke sledování potenciálních zákazníků, obchodů a prodejních aktivit v reálném čase a poté přepínejte mezi více než 15 přizpůsobenými zobrazeními, aby odpovídaly tomu, jak váš tým pracuje nejlépe.
- Snižte množství rutinní práce: Vytvořte automatizace ClickUp pomocí rozbalovacího menu nebo jednoduchých anglických příkazů v ClickUp Brain, které vám pomohou zvládnout opakující se prodejní úkoly založené na pravidlech, jako je automatické přiřazování nových potenciálních zákazníků, aktualizace fází obchodu po podpisu smlouvy, zasílání upomínek nebo vytváření úkolů pro předání po uzavření obchodní příležitosti.
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení kvůli rozsáhlým funkcím
Ceny ClickUp
cenová tabulka
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 850 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že to s vylepšováním platformy myslí vážně.
ClickUp sdružuje všechny naše úkoly, dokumenty, cíle a sledování času do jednoho jednotného pracovního prostoru. Používáme ho od roku 2018 a je neuvěřitelně flexibilní pro správu interních pracovních postupů i projektů klientů. Přizpůsobitelné zobrazení (seznam, tabule, kalendář atd.) a podrobné možnosti automatizace nám každý týden ušetří hodiny práce. Navíc časté aktualizace funkcí ukazují, že to s vylepšováním platformy myslí vážně.
2. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro budování operačního systému pro generování příjmů)
HubSpot Sales Hub je software pro řízení prodeje založený na umělé inteligenci, který vám pomáhá provozovat jednotnou a předvídatelnou pipeline. Centralizuje potenciální zákazníky, obchody, úkoly a aktivity v jediném pracovním prostoru a poskytuje vám tak v reálném čase přehled o tom, co se děje v celém týmu.
Můžete koordinovat vícekanálové odchozí toky, které kombinují automatické e-maily, úkoly na LinkedIn a připomenutí hovorů. Získejte pomoc AI s přípravou schůzek, následnými kroky a zaznamenáváním poznámek, aby se důležité informace o obchodních případech neztratily v doručené poště nebo CRM.
AI vám pomůže sestavit denní plán každého obchodního zástupce a seřadit potenciální zákazníky podle pravděpodobnosti uzavření obchodu. Můžete také snadno identifikovat rizikové příležitosti, předpovídat pohyb pipeline a generovat nabídky připravené k odeslání.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Využijte AI k automatickému přípravě podkladů pro schůzky a návrhů následných kroků na základě záznamů hovorů, historie e-mailů a synchronizace kalendáře s Google a Office 365.
- Nasazujte chatové toky a e-mailové agenty založené na umělé inteligenci, které odpovídají na dotazy, kvalifikují potenciální zákazníky a směrují konverzace do schůzek nebo záznamů CRM.
- Vytvořte praktické příručky, které vybaví váš tým osvědčenými postupy, taktikami a strategiemi pro různé fáze prodejního procesu pomocí nástrojů AI pro zvýšení produktivity této platformy.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Platforma se stává čím dál dražší, jak váš tým roste, a mnoho pokročilých funkcí je dostupných pouze v dražších tarifech.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Zdarma
- Začátečník: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 100 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 490 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Sales Hub?
Uživatel G2 říká:
HubSpot Sales Hub se mi líbí nejvíce pro jeho snadné použití a to, jak je vše centralizováno na jednom místě. Díky tomu je správa obchodů, sledování komunikace, plánování následných kroků a udržování přehlednosti v prodejním procesu velmi jednoduché.
HubSpot Sales Hub se mi líbí nejvíce pro jeho snadné použití a to, jak je vše centralizováno na jednom místě. Díky tomu je správa obchodů, sledování komunikace, plánování následných kroků a udržování přehlednosti v prodejním procesu velmi jednoduché.
3. Salesforce (nejlepší pro podnikovou inteligenci a prognózy doplněné umělou inteligencí)
S Einsteinem, integrovanou vrstvou AI od Salesforce, a Agentforce, nástrojem pro tvorbu agentů, můžete zabudovat AI agenty pro prodej přímo do prognózování, správy obchodů a realizace. Promění CRM data v živé operační informace napříč celým prodejním cyklem.
Váš prodejní tým může pomocí nástroje Einstein třídit e-maily, souhrny hovorů a následné kroky obohacené o kontext zákazníka. Umožňuje vám prohledávat všechny prodejní konverzace pomocí přirozeného jazyka a zvýrazňuje vzorce, jako jsou námitky proti cenám nebo zmínky o konkurenci, v celé pipeline.
S Agentforce můžete nasadit nástroje AI agentů pomocí předdefinovaných témat, akcí a šablon pro kvalifikaci potenciálních zákazníků a aktualizace příležitostí.
Nejlepší funkce Salesforce
- Přidejte jedinečná klíčová slova, která Einstein během hovorů označí, například produkty konkurence, funkce nebo jakékoli zmínky, které jsou důležité pro uzavření obchodu.
- Spouštějte upozornění, když klíčový stakeholder u cílového účtu změní zaměstnání nebo když finanční zpráva společnosti zmíní problém, který váš nástroj řeší.
- Sledujte průběh obchodů, trendy na základě hlasových a video informací, kontext z relevantních e-mailů a vytvářejte vlastní zprávy.
Omezení Salesforce
- Šíře funkcí a možností konfigurace může být ohromující a počáteční nastavení často vyžaduje technické znalosti.
Ceny Salesforce
- Einstein: Ceny na míru
- Flexibilní kredity: 500 $ za 100 kreditů
- Konverzace: 2 $ za konverzaci
Hodnocení a recenze Salesforce
- G2: 4,4/5 (více než 93 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 380 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce?
Uživatel G2 říká:
Salesforce Agentforce poskytuje výkonnou a flexibilní platformu, která zefektivňuje interakce se zákazníky a automatizuje opakující se úkoly. Velmi se mi líbí, jak se hladce integruje s Salesforce CRM, což usnadňuje správu potenciálních zákazníků, případů a dotazů zákazníků na jednom místě.
Salesforce Agentforce poskytuje výkonnou a flexibilní platformu, která zefektivňuje interakce se zákazníky a automatizuje opakující se úkoly. Velmi se mi líbí, jak se hladce integruje s Salesforce CRM, což usnadňuje správu potenciálních zákazníků, případů a dotazů zákazníků na jednom místě.
📮 ClickUp Insight: Na otázku, co by učinilo AI agenty skutečně užitečnými, nebyla nejčastější odpovědí rychlost ani výkon. Téměř 40 % respondentů uvedlo, že potřebují agenta, který dokonale rozumí jejich pracovnímu kontextu.
To dává smysl, protože většina agentů AI selže, když nerozumí tomu, proč byla rozhodnutí učiněna nebo jak má práce probíhat.
Vzhledem k tomu, že super agenti si pamatují kontext, minulá rozhodnutí a pracují nepřetržitě, jsou schopni jednat mnohem spolehlivěji než agenti pracující na základě pokynů. Pracují na základě živé historie pracovního prostoru, zůstávají aktivní i při vývoji práce a pracují v rámci jasných hranic oprávnění a auditních stop.
Když inteligence porozumí práci a bezpečně ji provede, budete mít konečně pocit, že pracujete s virtuálním kolegou, na kterého se můžete skutečně spolehnout.
4. Clari (nejlepší pro koordinaci výnosů a prognózy zaměřené na rizika)
Clari je platforma pro koordinaci příjmů podniků. Můžete centralizovat relevantní materiály k obchodům, aby všichni měli stejné informace a byli v obraze, což umožňuje hladší spolupráci a předávání úkolů.
RevAI prohledává celý váš pracovní postup, včetně e-mailů, pozvánek v kalendáři, zpráv ve Slacku a aktualizací CRM, aby porovnalo, co podle obchodního zástupce probíhá, s tím, co ukazují data.
Pro konverzační inteligenci máte k dispozici Copilot. Ten provádí přepis v reálném čase a generuje živé battlecards, které umožňují obchodním zástupcům reagovat na námitky, měnit směr konverzace a uzavírat lepší obchody. Tento nástroj umělé inteligence také zachycuje signály kupujících a odesílá je přímo do systému, aby zpřesnil prognózy a kontrolu pipeline.
Automatizační nástroj Groove založený na umělé inteligenci zefektivňuje vyhledávání potenciálních zákazníků, zapojení a následné kroky automatizací opakujících se prodejních procesů. Pomáhá obchodním zástupcům udržovat konzistentní přístup a zároveň poskytuje vedoucím pracovníkům přehled o aktivitách a výkonu v rámci celého prodejního procesu.
Nejlepší funkce Clari
- Využijte podnikové AI agenty, kteří průběžně kontrolují příležitosti, upozorňují na rizika, doporučují další kroky a automatizují následné kroky, aby zlepšili stav pipeline a přesnost prognóz v rámci celého cyklu výnosů.
- Při psaní odchozích e-mailů využijte kontext příležitosti, roli kupujícího a signály zájmu, abyste lépe personalizovali oslovování potenciálních zákazníků.
- Synchronizujte změny v pipeline a dynamicky vážte závazné a nejlepší obchody pomocí strojového učení (ML) pro prognózy v reálném čase.
Omezení Clari
- Někteří uživatelé poznamenali, že vyhledávání obchodů z minulých čtvrtletí nebo kontrola výkonnosti v předchozích obdobích může vyžadovat větší úsilí.
Ceny Clari
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clari
- G2: 4,6/5 (více než 5 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clari?
Uživatel G2 říká:
Používání Clari ke zefektivnění mých prodejních prognóz bylo velmi užitečné. Získávám rychlý přehled o svých čtvrtletních cílech a obchodech, které musím uzavřít, a způsob, jakým Clari klasifikuje obchody podle prognóz, vše velmi usnadňuje. Podávání zpráv mému přímému nadřízenému se stalo mnohem jednodušším, stačí aktualizovat svou týdenní prognózu a on má okamžitě jasný přehled.
Používání Clari ke zefektivnění mých prodejních prognóz bylo velmi užitečné. Získávám rychlý přehled o svých čtvrtletních cílech a obchodech, které musím uzavřít, a způsob, jakým Clari klasifikuje obchody podle prognóz, vše velmi usnadňuje. Podávání zpráv mému přímému nadřízenému se stalo mnohem jednodušším, stačí aktualizovat svou týdenní prognózu a on má okamžitě jasný přehled.
5. Gong (nejlepší pro koučování ve velkém měřítku a provádění obchodů na základě důkazů)
Gong je platforma pro analýzu příjmů, která vám umožňuje spouštět osvědčené sekvence, přizpůsobovat kroky a automatizovat následné kroky, aby se každá transakce posunula dál. Tento AI nástroj pro prodej poskytuje přehled o účtech, transakcích a kontaktech pouhým položením otázky jeho AI asistentovi.
Gong Forecast také analyzuje více než 300 datových bodů ve svém Deal Likelihood Score (skóre pravděpodobnosti uzavření obchodu), aby předpověděl, které obchody mají největší šanci na uzavření.
S Gong Engage můžete sledovat vše, od vyhledávání potenciálních zákazníků po konverzní poměry a výkonnost e-mailů, a také centrálně monitorovat výkonnost svých obchodních zástupců.
Používáte konkrétní prodejní metodiku, jako je MEDDIC, SPIN nebo Challenger? Můžete ji připojit k Gongu, aby platforma nepřetržitě skenovala každý hovor, e-mail a schůzku.
Nejlepší funkce Gongu
- Přepište rozhovory se zákazníky, abyste získali klíčové informace a poskytli svým týmům společný přehled o tom, co se děje při skutečných hovorech.
- Identifikujte cíle zákazníků, jejich slabá místa a dynamiku rozhodování v různých regionech a přeložte je do svého preferovaného jazyka.
- Získejte podrobné, důkazy podložené zprávy, které vysvětlují trendy a základní příčiny, nejen objem aktivit.
Omezení Gongu
- Prognózovací model platformy může být pro týmy, které nepracují striktně na základě kvót založených na tržbách, příliš rigidní.
Ceny Gong
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Gong
- G2: 4,7/5 (více než 6 430 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 550 recenzí)
Co říkají o Gongu skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Na Gongu se mi nejvíc líbí přehlednost, kterou poskytuje do prodejních rozhovorů. Možnost přehrát si hovory, vidět klíčové momenty a pochopit, co se ve skutečnosti stalo při uzavření obchodu, je neuvěřitelně cenná. Nahrávky hovorů, přepisy a AI analýzy usnadňují odhalení vzorců v námitkách, zmínkách o konkurenci a dalších krocích, aniž byste museli znovu sledovat celé hovory.
Na Gongu se mi nejvíc líbí přehlednost, kterou poskytuje do prodejních rozhovorů. Možnost přehrát si hovory, vidět klíčové momenty a pochopit, co se ve skutečnosti stalo při uzavření obchodu, je neuvěřitelně cenná. Nahrávky hovorů, přepisy a AI analýzy usnadňují odhalení vzorců v námitkách, zmínkách o konkurenci a dalších krocích, aniž byste museli znovu sledovat celé hovory.
6. Apollo AI (nejlepší pro kontrolované vytváření pipeline a řízení odchozích procesů)
Apollo AI je platforma pro prodejní inteligenci, která vám dává kontrolu nad tím, jak se pipeline vytváří, nejen nad tím, jak se uzavírá. Můžete ukládat a spravovat data o potenciálních zákaznících, aktivity a záznamy o obchodech v jediném pracovním prostoru.
Pomocí AI PowerUps můžete extrahovat signály záměru z webových stránek společností, změn pracovních pozic a veřejných dat a poté tento kontext přímo vložit do odchozích sekvencí. Ukazuje obchodním zástupcům, jak přesně používat AI k automatizaci úkolů při vyhledávání potenciálních zákazníků.
Tento nástroj také poskytuje analýzu konverzací, scorecards a sledování klíčových slov, které vyhodnocují hovory a zprávy podle definovaných kritérií.
Nejlepší funkce Apollo AI
- Pište kompletní e-maily nebo jen konkrétní části, které odpovídají tónu a stylu vaší značky.
- Prohlédněte si míru otevření, míru odezvy a dopad na pipeline prostřednictvím dashboardů s výkonnostními údaji v reálném čase.
- Získejte před schůzkou informace o kontaktech a účtech, abyste si ujasnili kontext a mohli lépe informovat o směru prodeje.
Omezení Apollo AI
- Rozhraní může působit nepřehledně kvůli množství dostupných filtrů a možností, což prodlužuje dobu zapracování.
Ceny Apollo AI
- Osobní: Zdarma
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo AI
- G2: 4,7/5 (více než 9 330 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 380 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apollo AI?
Uživatel G2 říká:
Apollo vyniká tím, jak rychle promění potenciální zákazníky v konkrétní akce. Namísto toho, abyste trávili čas přeskakováním mezi nástroji pro data, obohacování a oslovování, máte vše v jednom pracovním postupu. Schopnost filtrovat potenciální zákazníky podle konkrétních kritérií a okamžitě je zařadit do sekvencí zrychluje a zkvalitňuje úsilí v oblasti outbound marketingu, zejména pro týmy B2B.
Apollo vyniká tím, jak rychle promění potenciální zákazníky v konkrétní akce. Namísto toho, abyste trávili čas přeskakováním mezi nástroji pro data, obohacování a oslovování, máte vše v jednom pracovním postupu. Schopnost filtrovat potenciální zákazníky podle konkrétních kritérií a okamžitě je zařadit do sekvencí zrychluje a zkvalitňuje úsilí v oblasti outbound marketingu, zejména pro týmy B2B.
👀 Věděli jste? Výzkum analyzující tisíce B2B prodejních hovorů ukazuje, že nejúspěšnější obchodní zástupci kladou 11–14 otázek na jeden hovor, zatímco průměrní obchodní zástupci kladou mnohem méně otázek. Platformy pro analýzu konverzací používají tento benchmark k trénování obchodních zástupců v oblasti kvality zjišťování informací.
7. Seamless. AI (nejlepší pro škálovatelnou kontrolu kvality potenciálních zákazníků)
Seamless. AI je primárně postavena jako platforma pro prodejní inteligenci a generování potenciálních zákazníků v reálném čase, která pomáhá prodejním týmům najít, ověřit a obohatit kontaktní údaje pro oslovení zákazníků ve velkém měřítku.
Pro SDR automatizuje výzkum potenciálních zákazníků, vytváření seznamů a zadávání dat. Není třeba ručně hledat kontaktní údaje. Jeho AI neustále vyhledává a ověřuje e-maily, telefonní čísla a informace o společnostech v reálném čase, takže obchodní zástupci vždy pracují s přesnými údaji.
Pro vedoucí pracovníky v oblasti prodeje a viceprezidenty prodeje spočívá hodnota v růstu pipeline a přesnosti cílení. Poskytuje informace o kontaktech B2B v reálném čase, signály záměru a obohacení CRM, aby vaše týmy mohly sledovat vysoce kvalitní příležitosti a udržovat konzistentní tok kvalifikovaných potenciálních zákazníků.
Hladký chod. Nejlepší funkce AI
- Vyberte si z knihovny předem připravených podnětů pro úkoly, jako je oslovování na LinkedIn a hlasové zprávy, a poté před odesláním přizpůsobte klíčová pole, jako je název společnosti nebo role.
- Zachyťte, ověřte a přeneste data o potenciálních zákaznících ze sociálních médií a B2B webových stránek přímo do svého CRM v reálném čase pomocí rozšíření pro Chrome.
- Používejte nástroje pro volání jak pro vytáčení Twilio, tak pro ruční protokolování, aby bylo zajištěno, že každý kontakt je zaznamenán a konzistentní.
Bezproblémové. Omezení umělé inteligence
- Někteří uživatelé upozorňují, že při rozsáhlém vytváření seznamů se kredity mohou vyčerpat rychleji, než se očekávalo, a že kvalita výsledků není vždy předem předvídatelná.
Hladké. Cenová politika AI
- Zdarma
- Ceny na míru
Hladký průběh. Hodnocení a recenze AI
- G2: 4,4/5 (více než 5 260 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Seamless AI?
Uživatel G2 říká:
Na Seamless. AI se mi nejvíce líbí přesnost a komplexnost kontaktních údajů, zejména při identifikaci osob s rozhodovací pravomocí a kvalifikovaných potenciálních zákazníků. Po více než dvou letech práce s touto platformou v různých společnostech jsem na vlastní oči viděl, jak mocná je jak pro vyhledávání nových zákazníků, tak pro obohacování naší stávající databáze.
Na Seamless. AI se mi nejvíce líbí přesnost a komplexnost kontaktních údajů, zejména při identifikaci osob s rozhodovací pravomocí a kvalifikovaných potenciálních zákazníků. Po více než dvou letech práce s touto platformou v různých společnostech jsem na vlastní oči viděl, jak mocná je jak pro vyhledávání nových zákazníků, tak pro obohacování naší stávající databáze.
8. Clay (nejlepší pro sjednocené informace o kontaktech)
Clay je platforma umělé inteligence pro týmy Go-to-Market (GTM), která vám umožní importovat miliony záznamů z vašeho CRM jedním kliknutím.
Pokud jsou například údaje o potenciálních zákaznících neúplné nebo roztříštěné mezi různými zdroji, nástroj použije identifikátory, jako jsou e-mailové adresy, k sloučení záznamů a jejich obohacení do jediného kanonického profilu.
Jeho AI engine Rhythm sbírá signály z celého technologického stacku (G2 intent, návštěvy webových stránek, otevření e-mailů a zobrazení DocuSign) a generuje jediný seznam úkolů seřazených podle priority pro každého obchodního zástupce. Představte si to jako efektivního AI asistenta pro vedoucí pracovníky v oblasti prodeje.
A pokud potenciální zákazník s vysokou hodnotou náhle navštíví stránku s cenami, Rhythm ho okamžitě přesune na začátek fronty. Nástroj má také agenta Conductor, který vysvětluje „proč“ za každým úkolem a pomáhá vám koučovat obchodní zástupce ohledně konkrétního záměru kupujícího, který danou akci vyvolal.
Nejlepší funkce Clay
- Sledujte, které společnosti procházejí váš web, jak moc se zapojují a jak často se vrací, a automaticky upozorněte své obchodní zástupce, aby mohli okamžitě jednat.
- Replikujte jakýkoli obohacující pracovní postup pomocí AI, včetně shrnutí případových studií, zákazníků podniků, vyhledávání finančních zpráv a dalšího.
- Vyhledejte konkrétní, jedinečné vlastnosti vašich nejvhodnějších zákazníků pomocí agentů pro výzkum umělé inteligence společnosti Clay, kteří kategorizují nebo shrnují dostupné informace.
Omezení hlíny
- Zpracování a synchronizace velkých datových sad na platformě může trvat delší dobu, což zpomaluje následné prodejní procesy.
Ceny hlíny
- Zdarma
- Začátečník: 149 $/měsíc
- Explorer: 349 $/měsíc
- Pro: 800 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Clay
- G2: 4,8/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Clayi skuteční uživatelé?
Uživatel G2 říká:
Velmi se mi líbí interaktivita a snadné používání nástroje Clay. Integruje se s mnoha nástroji a zdroji, které již používám, takže je jeho používání velmi pohodlné. Velmi oceňuji také nástroje Sculptor a Sequencer, které jsou velmi účinné při experimentování s outbound kampaněmi, hledání podobných kontaktů a generování propagačních textů.
Velmi se mi líbí interaktivita a snadné používání nástroje Clay. Integruje se s mnoha nástroji a zdroji, které již používám, takže je jeho používání velmi pohodlné. Velmi oceňuji také nástroje Sculptor a Sequencer, které jsou velmi účinné při experimentování s outbound kampaněmi, hledání podobných kontaktů a generování propagačních textů.
9. Outreach. io (nejlepší pro realizaci výnosů pomocí umělé inteligence)
Outreach. io je systém umělé inteligence pro řízení příjmů, který na základě aktivity obchodních zástupců, zapojení kupujících a stavu pipeline koordinuje provádění akcí napříč účty.
Existují AI agenti pro téměř všechny případy použití ve vašem prodejním procesu. Například Research Agent kombinuje data z konverzací z Outreach s vlastními daty o interakcích a veřejnými daty třetích stran, aby vytvořil strategie pro zvýšení tržeb.
Revenue Agent spravuje úkoly související s vyhledáváním potenciálních zákazníků jménem obchodních zástupců. Agent identifikuje účty s vysokým zájmem, vyhledává nové kontakty a vytváří relevantní zprávy s vysokou konverzí, které jsou navrženy tak, aby zvýšily míru odezvy.
Nejlepší funkce Outreach.io
- Získejte automatické aktualizace svých příležitostí na základě klíčových signálů detekovaných při hovorech a schůzkách s Deal Agentem.
- Získejte stručné shrnutí nedávných aktivit účtu generované umělou inteligencí a odpovědi na nejnaléhavější otázky.
- Použijte živou AI k detekci akčních položek diskutovaných během živých hovorů a přidejte je do přepisu schůzky.
Omezení Outreach.io
- Platforma může být při každodenním používání neohrabaná a integrace, zejména s nástroji jako Nooks, údajně postrádají kontextovou inteligenci.
Ceny Outreach.io
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Outreach.io
- G2: 4,3/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Outreach.io?
Uživatel G2 říká:
Šablony pro e-mailovou a telefonickou komunikaci jsou neuvěřitelně užitečné pro hromadné zasílání aktualizací mým zákazníkům. Můj tým podpory a marketingové týmy mohou nahrávat šablony a cíle komunikace (bez dvojsmyslu) a zasílání těchto přizpůsobených e-mailových zpráv je rychlé a efektivní – což je obzvláště užitečné, protože spravuji stovky zákazníků a musím jednat rychle! Velmi snadno jsem to integroval do svého pracovního postupu.
Šablony pro e-mailovou a telefonickou komunikaci jsou neuvěřitelně užitečné pro hromadné zasílání aktualizací mým zákazníkům. Můj tým podpory a marketingové týmy mohou nahrávat šablony a cíle komunikace (bez dvojsmyslu) a zasílání těchto přizpůsobených e-mailových zpráv je rychlé a efektivní – což je obzvláště užitečné, protože spravuji stovky zákazníků a musím jednat rychle! Velmi snadno jsem to integroval do svého pracovního postupu.
10. Fireflies. ai (nejlepší pro kontrolu kvality hovorů v rámci celé společnosti a zachycování konverzačních signálů)
Fireflies.ai, asistent pro schůzky využívající umělou inteligenci, se automaticky připojuje ke schůzkám, nahrává je, přepisuje a shrňuje každou konverzaci.
Jeho strategická hodnota spočívá v automatizovaném zajištění kvality, což z něj činí konkrétní příklad transformace podnikání prostřednictvím konvergence AI, kde inteligence prodejních hovorů, koučování a prognózování fungují jako jeden systém.
Můžete nastavit měřítka pro to, jak vypadá vysoce kvalitní prodejní hovor: řešení námitek, pozice konkurence a hloubka zjištění. Nástroj poté prohledá každou konverzaci a označí místa, kde se zástupci odchylují, a na základě skutečného chování jim přidělí známku „prospěl“ nebo „neprospěl“.
Fireflies. ai nejlepší funkce
- Automatizujte schůzky pomocí AI SDR a náborářů, kteří se jich účastní a mluví vaším jménem.
- Získejte přizpůsobené souhrny po hovoru s hlavními body, akčními položkami a klíčovými rozhodnutími.
- Analyzujte tón a jazyk konverzace, abyste identifikovali náladu potenciálních zákazníků a potenciální rizika spojená s obchodem.
Omezení Fireflies.ai
- Ve vzácných případech bylo hlášeno, že zvuky v pozadí a překrývající se hlasy mohou občas snižovat přesnost přepisu.
Ceny Fireflies. ai
- Osobní: Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 39 $/měsíc na uživatele
Fireflies. ai hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 720 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 280 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies AI?
Uživatel G2 říká:
Rád používám Fireflies.ai k zaznamenávání svých schůzek, protože mi to ušetří nutnost dělat si během nich poznámky, což mi výrazně šetří čas a umožňuje mi lépe se soustředit a zapojit se do diskusí. Okamžitě dostávám shrnutí schůzky, které je velmi kvalitní, takže mám jistotu, že mám všechny klíčové body bez zpoždění.
Rád používám Fireflies.ai k zaznamenávání svých schůzek, protože mi to ušetří nutnost dělat si během nich poznámky, což mi výrazně šetří čas a umožňuje mi lépe se soustředit a zapojit se do diskusí. Okamžitě dostávám shrnutí schůzky, které je velmi kvalitní, takže mám jistotu, že mám všechny klíčové body bez zpoždění.
