Jak používat Snowflake Cortex pro podnikovou analytiku

Pravděpodobně jste již zažili potíže spojené s frontou žádostí o data.
Když musíte čekat několik dní, než analytik převede obchodní dotaz do jazyka SQL, příležitost k akci na základě těchto dat často pomine. Snowflake Cortex pomáhá omezit neustálé přenášení informací mezi obchodními a datovými týmy tím, že do Snowflake přidává dotazování a vyhledávání založené na umělé inteligenci. Týmy mohou klást dotazy v přirozeném jazyce napříč regulovanými daty a mnohem rychleji se dostat od dotazu k odpovědi.
Tato příručka vás provede používáním Snowflake Cortex pro podnikovou analytiku s funkcemi jako Cortex Analyst a Cortex Search, aby více týmů mohlo získat ověřené odpovědi bez čekání ve frontě na žádosti o data. Dozvíte se také, jak tyto poznatky spojit s konvergovaným AI pracovním prostorem, jako je ClickUp, abyste zajistili, že každá odpověď, kterou získáte od Snowflake, povede k zdokumentovanému plánu a přiřazenému úkolu. 🤗
Co je Snowflake Cortex?
Snowflake Cortex je sada spravovaných funkcí umělé inteligence od Snowflake pro strukturovaná i nestrukturovaná data. Zahrnuje nástroje jako Cortex Analyst pro analýzu v přirozeném jazyce, Cortex Search pro vyhledávání v indexovaném textu a Cortex Agents pro koordinaci vícestupňových pracovních postupů uvnitř Snowflake.
Cortex je postaven na třech základních pilířích:
- Cortex Analyst: Váš konverzační BI nástroj, který převádí otázky v běžné angličtině na přesný kód SQL
- Cortex Search: Vyhledávací engine pro nestrukturovaný obsah, který umožňuje prohledávat dokumenty, žádosti o podporu a soubory PDF
- Cortex Agents: Nástroje pro automatizaci pracovních postupů, které koordinují vícefázové úkoly s využitím dalších nástrojů Cortex
Skutečná hodnota spočívá v demokratizaci dat. Vaši obchodní uživatelé mohou konečně klást otázky vlastními slovy a získávat spolehlivé odpovědi, které jsou řízeny v rámci bezpečnostního modelu Snowflake, přičemž přístupové chování závisí na konfiguraci podkladových objektů a služeb. Znalost jazyka SQL není nutná. ✨
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci.
Klíčové funkce Snowflake Cortex pro analytiku
Cortex není jediný nástroj – je to sada nástrojů. Jeho efektivní využití znamená vědět, který nástroj použít pro daný úkol, a zároveň si uvědomovat, že použití nesprávného nástroje vede k neefektivním výsledkům.
Zde jsou uvedeny klíčové komponenty, abyste si mohli s jistotou vybrat tu správnou funkci pro své konkrétní analytické potřeby.
1. Cortex Analyst pro dotazy v přirozeném jazyce
Váš prodejní tým chce vědět, který produkt měl v minulém čtvrtletí nejlepší výsledky, ale neumí jazyk SQL. V tomto případě funguje Cortex Analyst jako překladatel. Převádí otázky v běžném jazyce na ověřený kód SQL s odkazem na sémantický model, který definujete.
Sémantický model je vrstva s ohledem na podnikové kontexty, která popisuje vaše tabulky, metriky, vztahy a terminologii, takže analytici mohou interpretovat dotazy pomocí logiky vaší společnosti, místo aby se spoléhali pouze na surová data ze schématu.
Jedná se o soubor, který umělé inteligenci sděluje, co vaše data ve skutečnosti znamenají – definuje obchodní pojmy, objasňuje vztahy mezi tabulkami a poskytuje synonyma. Pracovní postup je jednoduchý: uživatel položí otázku, analytik pomocí sémantického modelu pochopí záměr, vygeneruje správný SQL dotaz a vrátí odpověď, někdy i s grafem. 🤩
Tento model funguje jako kontrolní vrstva pro interpretaci tím, že zakotvuje nástroj Analyst ve schválených obchodních definicích, vztazích a příkladech dotazů. Zlepšuje konzistenci, ale stále vyžaduje testování a iterace. Můžete zahrnout ověřené dotazy a obchodní logiku, abyste zajistili, že metriky, které nástroj vrací, jsou přesné a důvěryhodné. Umožňuje vám také zabudovat nástroj Analyst do vlastních front-endů, jako jsou aplikace Streamlit, nebo k němu přistupovat přes REST API.
2. Cortex Search pro nestrukturovaná data
Ne všechna moudrost vaší společnosti je uložena v přehledných řádcích a sloupcích. Co třeba tisíce žádostí o podporu, právních smluv a dokumentů s zpětnou vazbou k produktům? V tomto případě přichází na řadu Cortex Search jako hybridní vyhledávací služba, která kombinuje sílu vektorových vnoření s tradičním vyhledáváním podle klíčových slov.
Cortex Search umožňuje týmům vyhledávat v indexovaném textu uloženém ve Snowflake, včetně polí s volným textem a obsahu extrahovaného do prohledávatelných tabulek. Vytvoříte službu Cortex Search nad vybraným textovým zdrojem a Snowflake spravuje vrstvu indexování a vyhledávání. Poté můžete vyhledávat ve svých dokumentech pomocí jednoduchého SQL nebo volání API.
To přináší podnikovým týmům významnou přidanou hodnotu. Vaše právní oddělení dokáže během několika sekund vyhledat konkrétní ustanovení ve smlouvách a produktové týmy mohou analyzovat témata napříč tisíci záznamů zpětné vazby od zákazníků.
3. Agenti Cortex pro automatizované pracovní postupy
Někdy nestačí jedna otázka. Abyste získali úplnou odpověď, musíte provést řadu kroků. Cortex Agents jsou koordinátory automatizace pracovních postupů. Mohou propojit více nástrojů – včetně Analyst, Search a dokonce i vlastních funkcí – k dokončení složitého úkolu.
Můžete například vytvořit agenta, který přijímá obecné dotazy typu: „Jak si vede naše nová funkce?“
Agent by se mohl rozhodnout nejprve použít Cortex Analyst k dotazování na metriky výkonu z vašich strukturovaných dat a poté použít Cortex Search k vyhledání relevantní zpětné vazby od zákazníků v žádostech o podporu. Nakonec by mohl oba výsledky zkombinovat do jediného sjednoceného souhrnu.
💡Tip pro profesionály: Agenti mohou dokonce volat externí API prostřednictvím integrací externího přístupu Snowflake, což jim umožňuje provádět akce mimo Snowflake, jako je odeslání upozornění ve Slacku nebo aktualizace záznamu ve vašem CRM.
Příklady podnikového využití Snowflake Cortex
Zde jsou konkrétní scénáře, ve kterých Cortex přináší podnikovým týmům významnou hodnotu.
|Prodejní operace
|Čekání několik dní na regionální zprávy o výkonu nebo srovnání tržeb
|Zadejte dotaz „Tržby na západě vs. na východě v minulém čtvrtletí“ a získejte okamžité vizualizované odpovědi bez nutnosti zadávat datový ticket.
|Zákaznický servis
|Ruční prohledávání tisíců ticketů za účelem nalezení opakujících se chyb
|Odhalte trendové problémy, jako jsou „chyby při přihlášení“, napříč celou historií podpory, abyste zachytili incidenty dříve, než eskalují
|Finance
|Úzká místa při měsíčním uzávěrce při výpočtu odchylek
|Pomocí přirozeného jazyka porovnejte během několika sekund skutečné výsledky s prognózami pro konkrétní oddělení
|Marketing
|Spoléhat se na analytiky, kteří získávají data o atribuci pro každou kampaň
|Prozkoumejte faktory motivující k registraci u konkrétních propagačních akcí tím, že budete klást přímé otázky týkající se atribucí
|Právní záležitosti a rizika
|Trávit dny ručním prověřováním, abyste našli konkrétní smluvní ustanovení
|Nasazení Cortex Search k vyhledání všech dokumentů obsahujících konkrétní formulace týkající se odpovědnosti najednou
Všechny tyto příklady použití mají jedno společné: umožňují týmům získat vlastní odpovědi a zároveň zajistit bezpečné řízení dat uvnitř Snowflake. Odstraňuje to neustálou závislost na malém počtu odborníků na SQL.
Jak nastavit Snowflake Cortex pro podnikovou analytiku
⚠️ Tyto kroky předpokládají, že máte účet Snowflake Enterprise Edition (nebo vyšší) s povolenými funkcemi Cortex v podporované oblasti. Budete také potřebovat datový sklad odpovídající velikosti, tabulky s daty, která chcete dotazovat, a roli s oprávněními CREATE pro cílové schéma.
Krok 1: Nakonfigurujte své prostředí Snowflake
Musíte se ujistit, že je vaše nastavení připraveno. Nejprve ověřte, zda region vašeho účtu podporuje Cortex, a to podle nejnovější dokumentace Snowflake. Poté vytvořte nebo vyberte datový sklad, který bude Cortex používat – velikost MEDIUM je obvykle dobrým výchozím bodem pro testování.
Poté budete muset udělit potřebná oprávnění roli, která bude vytvářet vaše sémantické modely nebo vyhledávací služby. Kromě přístupu na úrovni schématu může Cortex Search vyžadovat také oprávnění pro vkládání do Cortexu, jako jsou SNOWFLAKE. CORTEX_USER nebo SNOWFLAKE. CORTEX_EMBED_USER, v závislosti na vašem nastavení.
📌 Důležitá poznámka: Vždy nejprve testujte v neprodukčním schématu, abyste předešli náhodnému narušení vašich živých pracovních postupů.
Krok 2: Vytvořte svůj sémantický model
Sémantický model je srdcem nástroje Cortex Analyst. Jedná se o soubor YAML, který funguje jako překladatel a učí AI váš jedinečný obchodní jazyk. Bez něj by například AI nevěděla, že „ARR“ znamená „Annual Recurring Revenue“ (roční opakující se výnosy). Nebo že sloupec user_id v jedné tabulce souvisí se sloupcem customer_id v jiné.
Tato sémantická vrstva definuje vaše tabulky, sloupce, vztahy, obchodní synonyma a příklady logiky, aby mohl nástroj Analyst generovat SQL pomocí schválených obchodních definic namísto odhadů na základě surového schématu. Zde jsou klíčové části, které budete muset definovat:
- Tabulky: Uveďte seznam svých tabulek a přidejte jasné popisy toho, co každá z nich obsahuje
- Dimenze: Zahrňte svá kategorická pole, jako je region, kategorie produktu nebo segment zákazníků
- Metriky: Uveďte vaše číselné pole, jako jsou tržby, množství nebo náklady
- Časové dimenze: Zadejte pole s daty a jejich granularitu (den, týden, měsíc)
- Ověřené dotazy: Poskytněte vzorové páry otázek a SQL, které slouží jako příklady k nasměrování AI k přesným interpretacím
📌 Naše doporučení: Začněte v malém. Než se pokusíte modelovat celý datový sklad, zaměřte se na jednu dobře známou datovou doménu, například jednu tabulku faktů a několik klíčových dimenzí. Snowflake také nabízí nástroj pro generování sémantických modelů, který vám pomůže vytvořit výchozí soubor YAML na základě vašich stávajících tabulek.
Krok 3: Vytvořte svůj první dotaz v Cortex Analyst
Jakmile máte připravený sémantický model, je čas položit první otázku. K tomu máte dvě hlavní možnosti. Můžete použít panel chatu Analyst přímo v uživatelském rozhraní Snowsight pro rychlé interaktivní dotazy, nebo programově vyvolat REST API a zabudovat tuto funkcionalitu do svých vlastních aplikací.
Požadavek je jednoduchý: stačí zadat umístění souboru vašeho sémantického modelu a otázku uživatele v přirozeném jazyce. Odpověď může obsahovat vygenerovaný kód SQL pro ověření, sadu výsledků a kontext konverzace, který podporuje navazující otázky prostřednictvím rozhraní Analyst API nebo pracovního postupu v uživatelském rozhraní.
📌 Pozor: Pokud zjistíte, že analytik nesprávně interpretuje nějaký termín, upravte svůj sémantický model přidáním synonyma nebo jiného ověřeného dotazu, abyste ho nasměrovali správným směrem.
Krok 4: Nasazení a testování analytického workflow
Nyní je třeba ověřit, zda je řešení připraveno pro produkční prostředí. Chcete-li vytvořit propracované a profesionální uživatelské prostředí, doporučujeme integrovat Cortex Analyst do aplikace Streamlit ve Snowflake. To vám umožní vytvořit přizpůsobené a uživatelsky přívětivé rozhraní pro vaše obchodní týmy.
Než řešení nasadíte, musíte ho důkladně otestovat. Vytvořte ověřovací sadu běžných obchodních otázek se známými správnými odpověďmi. Zadejte tyto otázky do nástroje Analyst a změřte přesnost výsledků.
📌 Poznámka: Sledujte míru přijetí a výdaje pomocí specifických pohledů na monitorovatelnost a využití Cortexu, jako jsou Analyst admin observability a ACCOUNT_USAGE. CORTEX_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY, namísto spoléhání se pouze na obecnou historii dotazů.
Osvědčené postupy v oblasti bezpečnosti a správy pro Cortex
Poskytnutí přístupu k datům většímu počtu lidí vyvolává oprávněné obavy ohledně bezpečnosti a správy AI. Cortex však byl navržen s ohledem na podnikovou bezpečnost.
Cortex přímo přebírá robustní bezpečnostní model Snowflake. To znamená, že vaše stávající řízení přístupu na základě rolí (RBAC), zásady zabezpečení na úrovni řádků a pravidla dynamického maskování dat se automaticky aplikují na všechny dotazy v Cortexu. Není třeba konfigurovat samostatnou sadu oprávnění.
Pro optimální praxi vytvořte pro uživatele Cortexu specializované role s minimálními oprávněními potřebnými pro jejich práci.
Aktivitu Cortexu lze auditovat pomocí stávajících nástrojů Snowflake pro správu a historii a nástroj Analyst navíc poskytuje speciální možnosti sledování požadavků napříč sémantickými aktivy. Můžete přesně vidět, kdo, co a kdy vyhledával. Navíc, protože Cortex zpracovává data ve vaší oblasti Snowflake, informace nikdy neopustí váš spravovaný perimetr. Tím je zajištěno splnění požadavků na umístění dat.
💡Tip pro profesionály: Při psaní definic sémantických modelů buďte opatrní. Vyhněte se zahrnutí citlivých informací do popisů sloupců nebo ukázkových dotazů, které by mohly být nechtěně odhaleny uživatelům.
Výhody Snowflake Cortex pro podnikové týmy
Investice do počátečního nastavení přináší měřitelné výnosy tím, že mění způsob, jakým týmy pracují s vašimi daty. Zde je vysvětleno, jak Cortex posouvá provozní standardy pro podnikové týmy, jako je ten váš:
- Rychlost získávání poznatků: Urychluje rozhodování tím, že eliminuje čekací doby, které obvykle souvisejí s vytížením analytiků
- Produktivita datového týmu: Přesměrujte své odborníky na SQL k vysoce hodnotnému modelování, jako je analýza pracovní síly a správa, automatizací ad-hoc dotazů
- Stav zabezpečení: Zachovává suverenitu dat tím, že dotazy LLM spouští přímo v regulovaném prostředí Snowflake
- Provozní náklady: Pomáhá s konsolidací nástrojů pomocí plně spravované bezserverové architektury, která eliminuje potřebu externích vektorových databází
- Škálovatelnost samoobslužného řešení: Standardizuje obchodní logiku prostřednictvím centrálního sémantického modelu, aby bylo zajištěno, že každé oddělení používá konzistentní definice dat
🔎 Věděli jste, že? 78 % zaměstnanců si dnes do práce přináší vlastní nástroje umělé inteligence (BYOAI). V malých a středních podnicích se tento podíl zvyšuje až na 80 %.
Zjednodušeně řečeno, pokud váš tým nedokáže snadno získat poznatky z vašich interních dat, obrátí se na externí, neprověřené LLM. To vytváří obrovskou bezpečnostní mezeru. Implementací Cortexu poskytnete svému týmu rychlost poháněnou umělou inteligencí, kterou hledá, a zároveň udržíte citlivá firemní data pevně v regulovaném prostředí Snowflake.
Omezení používání Snowflake Cortex pro podnikové týmy
Znalost omezení nástroje vám pomůže efektivně naplánovat jeho nasazení. Většina z nich nepředstavuje překážky, ale vyžaduje promyšlenou strategii:
- Dostupnost v regionech: Před nasazením do produkčního prostředí si ověřte podporu funkcí ve vašich konkrétních cloudových regionech (AWS, Azure nebo GCP).
- Dluh sémantického modelu: Udržujte sémantickou vrstvu založenou na YAML v souladu s vývojem vašich základních schémat, abyste zabránili snížení přesnosti dotazů
- Složitost dotazů: Optimalizujte vysoce normalizované datové modely do plošších návrhů ve tvaru hvězdy, aby se LLM mohl spolehlivěji orientovat ve složitých spojeních
- Pipeline nestrukturovaných dat: Připravte pracovní postup předzpracování pro extrakci a načtení textu z PDF souborů nebo obrázků do tabulek Snowflake pro indexování pomocí Cortex Search
- Spotřeba kreditu: Sledujte fakturaci na základě tokenů pomocí specializovaných monitorů zdrojů, abyste předešli nepředvídatelným výkyvům v nákladech na datový sklad.
Většinu těchto výzev můžete zmírnit tím, že stanovíte jasnou odpovědnost za svůj sémantický model, začnete s dobře modelovanými datovými doménami a budete aktivně sledovat využití a náklady.
Jak ClickUp vylepšuje podnikové pracovní postupy a analytiku
Ačkoli je Snowflake Cortex špičkovým nástrojem pro dotazování a zobrazování dat z vašeho datového skladu, tato data často zůstávají statická, jakmile se dostanou na BI dashboard. ClickUp se postará o související práci a ještě mnohem víc!
ClickUp je konvergovaný pracovní prostor pro AI. Propojuje vaše úkoly, projekty, dokumentaci, automatizace a AI v jednom systému, takže se váš tým vyhne roztříštěnosti práce a prochází plánováním a realizací v jediném toku.
Uveďte své poznatky ze Snowflake do praxe pomocí dashboardů ClickUp
Snowflake Cortex identifikuje „co“, například náhlý nárůst rizik projektu nebo pokles efektivity využití zdrojů, ale datová struktura často končí u samotného poznatku. Dashboardy ClickUp slouží jako realizační vrstva pro vaše zjištění ze Snowflake.
Přináší vaše metriky na vysoké úrovni do stejného pracovního prostoru, kde pracuje váš tým, čímž eliminuje kontextovou zátěž spojenou s přepínáním mezi nástrojem BI a projektovým plánem.
Takto můžete používat panely ClickUp:
- Předvídejte rizika projektů: Nasazujte AI Cards k automatickému uspořádání časových os a vyvážení pracovního zatížení, čímž zajistíte, že strategická opatření identifikovaná Cortexem budou dodržovat plán
- Sledujte dopad na tržby: Integrujte Calculation Cards a sledujte fakturované hodiny a výkonnost pipeline v porovnání se skutečnými údaji za celé oddělení, které načítáte ze Snowflake
- Vizualizujte realizaci kampaní: Vytvořte si vlastní widgety a sledujte, jak váš marketingový tým realizuje kampaně na konkrétních vysoce výkonných kanálech, které Cortex identifikoval
- Centralizujte klientské portály: Sjednoťte zpětnou vazbu externích zainteresovaných stran a stav interních projektů do jediného přehledu, aby partneři byli informováni o milnících založených na datech
Vyplňte mezery ve vnitřních znalostech pomocí ClickUp Brain
Pokud je Snowflake Cortex motorem vašeho datového skladu, ClickUp Brain je motorem vašich provozních znalostí. Funguje jako neuronová síť napříč vašimi projekty, dokumenty a lidmi a zajišťuje, že poznatky, které najdete ve Snowflake, se neztratí v moři úkolů.
Propojením dat z vašeho pracovního prostoru poskytuje Brain pro vaši práci stejné možnosti dotazování v přirozeném jazyce, jaké nabízí Cortex pro vaše tabulky SQL.
Postup je následující:
- Získejte okamžité odpovědi: Využijte Enterprise Search k vyhledání vlastníků projektů, konkrétních verzí souborů nebo zpětné vazby od zainteresovaných stran v celém vašem pracovním prostoru, aniž byste museli ručně prohledávat data
- Automatizujte sledování pokroku: Nasazte AI Stand-ups, které shrnou denní aktualizace a překážky do přehledného souhrnu, čímž odpadne nutnost ručně organizovat schůzky o stavu projektu
- Shrňte kontext schůzky: Převádějte přepisy a klipy z AI SyncUps na prohledávatelné souhrny a automatizované seznamy úkolů, aby byl tým informován o dalších krocích
Jakmile Snowflake Cortex odhalí nový poznatek, můžete následnou práci delegovat na superagenty ClickUp. Tito agenti pracují s dovednostmi na lidské úrovni, jako je zasílání zpráv zainteresovaným stranám, přidělování úkolů a vypracovávání dokumentace, aby zajistili, že poznatky založené na datech jsou realizovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez nutnosti manuálního dohledu.
Může vám pomoci s následujícím:
- Automatizujte rutinní přidělování úkolů: Přiřaďte agenta k monitorování konkrétních úkolů synchronizovaných se Snowflake a automaticky je směrujte správným členům týmu na základě jejich aktuálního pracovního vytížení
- Udržujte přehled o okolí: Pomocí agentů tiše monitorujte kontext projektu na pozadí a získejte okamžité, kontextově relevantní odpovědi na otázky týkající se vašich probíhajících datových iniciativ
- Rozšiřte institucionální paměť: Využijte nekonečnou paměť Super Agentů k zaznamenávání a aktualizaci vaší interní znalostní báze v průběhu rozhodování, čímž zajistíte, že váš tým nikdy nezopakuje stejné analytické chyby
Spouštějte okamžité pracovní postupy pomocí automatizací ClickUp
Když Snowflake Cortex identifikuje kritickou anomálii nebo trend, zpoždění mezi poznatkem a akcí jej oslabuje. Automatizace ClickUp převádějí upozornění založená na datech na definované, opakovatelné úkoly. Odstraníte ruční předávání, které často způsobuje, že poznatky zapadnou, tím, že propojíte své analytické prostředí přímo s vaší realizační vrstvou.
Pomocí automatizací ClickUp můžete:
- Standardizujte protokoly reakcí: Automaticky aplikujte předem připravené šablony na nové úkoly, abyste zajistili, že každý tým bude dodržovat stejné standardizované standardní operační postupy (SOP) pro opravy založené na datech
- Dynamické směrování úkolů: Automaticky přiřazujte práci tvůrcům úkolů, pozorovatelům nebo vedoucím konkrétních oddělení na základě změn stavu nebo odeslání formulářů, aby projekty pokračovaly
- Generujte aktualizace založené na AI: Spusťte AI Fields, aby automaticky vyplňovaly souhrny úkolů, analýzy sentimentu nebo aktualizace projektů v okamžiku, kdy je dosaženo prahové hodnoty dat
- Propojte své technologické prostředí: Využijte předem připravené integrace nebo webhooky k synchronizaci akcí s externími nástroji, jako jsou HubSpot nebo GitHub, a zajistěte tak, aby vaše zjištění ze Snowflake spouštěla aktualizace ve všech podnikových aplikacích
Standardizujte protokoly rozhodnutí a postupy pomocí ClickUp Docs
Datový insight ze Snowflake Cortex má hodnotu pouze tehdy, pokud inspiruje k vytvoření plánu. Pokud jsou vaše analytické poznatky uloženy v jednom nástroji a realizace projektu v jiném, riskujete syndrom prázdné stránky, kdy se týmy potýkají s obtížemi při převádění dat do konkrétních akcí.
ClickUp Docs funguje jako spojovací článek, který vám umožňuje vytvářet ověřené wiki stránky a standardní operační postupy (SOP), které jsou nativně propojeny s vašimi pracovními postupy.
ClickUp Docs vám pomůže:
- Propojte zjištění s pracovními postupy: Propojte své záznamy o výzkumu a rozhodování přímo s úkoly a widgety, aby každý přispěvatel měl ve svém editoru k dispozici úplný kontext Snowflake.
- Proměňte text v akci: Pomocí příkazů se lomítkem okamžitě přeměňte nápady z vašich projektových zadání na sledovatelné úkoly v ClickUp a zajistěte, že žádná část vaší datové strategie nezůstane bez přiřazení
- Spolupracujte na technických SOP: Upravujte playbooky v reálném čase společně se svým týmem a přejděte od interpretace surových dat k zdokumentovanému plánu bez problémů s kontrolou verzí
- Uspořádejte institucionální znalosti: Vytvořte prohledávatelný Docs Hub s vnořenými stránkami a barevně označenými záhlavími, abyste mohli kategorizovat své podnikové analytické plány a znalostní báze
Nejsme jediní, kdo tvrdí, že ClickUp může usnadnit spolupráci. Naši zákazníci s tím souhlasí! Zde je názor jednoho ze zákazníků ClickUp:
Jako členové operačního týmu neustále diskutujeme o tom, jak zlepšit spolupráci mezi našimi různými oblastmi. ClickUp nám poskytl centrální platformu, ze které můžeme spravovat, sledovat a podávat zprávy o každé z našich různých oblastí.
Překlenutí propasti mezi analytikou a realizací
Snowflake Cortex snižuje bariéry vstupu do podnikové analytiky. Vaši uživatelé mohou klást otázky v přirozeném jazyce, přičemž jsou zachovány přísné bezpečnostní standardy a správu, které podniky vyžadují.
Jeho úspěch však závisí na promyšleném sémantickém modelování, jasných definicích rolí a závazku k průběžné údržbě.
Vzhledem k tomu, že analýza založená na umělé inteligenci se stává novým standardem, budou prosperovat ty společnosti, které dnes investují do řízené samoobslužné analýzy. Předběhnou konkurenty, kteří stále směřují každou obchodní otázku přes neustále přetížený datový tým.
Právě zde přichází na řadu ClickUp: ne jako náhrada za Snowflake, ale jako realizační vrstva, kde se poznatky proměňují v dokumentované plány, přidělené úkoly a následné kroky. Snowflake Cortex pomáhá týmům rychleji získávat ověřené odpovědi. ClickUp pomáhá týmům na základě těchto odpovědí jednat tím, že v jednom pracovním prostoru proměňuje poznatky v úkoly, dokumenty, pracovní postupy a odpovědnost. Začněte s ClickUp zdarma a propojte analytiku s realizací.
Často kladené otázky (FAQ)
Cortex Analyst je navržen pro analýzu strukturovaných dat v přirozeném jazyce, zatímco Cortex Agents dokáže koordinovat vícestupňové pracovní postupy, které kombinují funkce nástrojů jako Analyst, Search a dalších.
Ano, Cortex Analyst je vytvořen speciálně pro firemní uživatele, kteří neovládají jazyk SQL. Mohou klást otázky v běžné angličtině, i když přesnost odpovědí závisí na dobře definovaném sémantickém modelu.
Cortex využívá model účtování založený na spotřebě, který je vázán na využití tokenů LLM a výpočetních zdrojů. Pro podniky je důležité sledovat objem dotazů a nastavovat rozpočty pomocí monitorů zdrojů Snowflake, aby se vyhnuly neočekávaným nákladům.
Cortex nabízí spravované a regulované prostředí s integrovaným zabezpečením, které zjednodušuje nasazení. Vlastní řešení poskytují větší flexibilitu, ale vyžadují, abyste si udržovali vlastní infrastrukturu LLM, prováděli inženýrské úpravy a zajišťovali bezpečnostní kontroly, což vede k výrazně vyšším provozním nákladům.