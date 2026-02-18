15+ nejlepších pokynů Grok AI a jak je používat

Většina z nás vyzkoušela Grok AI stejným způsobem, jako jsme vyzkoušeli všechny ostatní chatboty: položili jsme rychlou otázku, prošli jsme odpověď a pokračovali dál. Ale Grok už není jen dalším botem.
Za jediný rok zaznamenal téměř 687 milionů návštěv na webu a tiše se vyšplhal na špičku nástrojů, o kterých váš tým skutečně mluví. Zároveň má stále asi 24krát méně unikátních návštěvníků než ChatGPT, což znamená, že většina lidí sotva škrábe povrch toho, co Grok AI prompts může udělat pro skutečnou práci.
Tento článek se zabývá touto mezerou a diskutuje, jak proměnit Grok ve spolehlivého partnera pro hloubkový výzkum, plánování a dokonce i generování obrázků pomocí podnětů, které poskytují přesně ten výstupní formát, který vaše projekty vyžadují.
Co dělá dobrý podnět pro Grok?
Když výzvy Grok AI fungují, je to proto, že modelu sdělují, co chcete, proč to chcete a co očekáváte, že uvidíte na konci.
1. Jasnost a konkrétnost
Nejlepší výzvy se čtou jako krátké kreativní briefy. Grok je vhodný pro výzkum, ale musíte:
- Určete časová rozmezí, regiony, metriky a dokonce i to, které konkurenty zahrnout.
- Rozlišujte mezi akademickými a obecnými webovými zdroji
- Požádejte o citace, kontrolu spolehlivosti a transparentnost.
Někdy je nutné důležité informace ručně ověřit. Čím jasnější je však váš požadavek, tím lépe budete umět Grok používat.
2. Kontext a definice rolí
Grok se chová velmi odlišně, když ví, za koho se vydává: akademický pomocník, technický analytik, odborník na dodržování předpisů nebo marketingový stratég.
Role a kontext určují modelu, jaký pohled použít na stejnou otázku, aby odpověď byla pro váš tým relevantní.
3. Specifikace výstupního formátu
Každý silný pokyn končí tím, že Groku řekne, jak strukturovat výstup – zprávu, kontrolní seznam, srovnávací tabulku, plán s kroky. Výzkumné pokyny, které fungují nejlépe, vždy definují formát, který můžete vložit přímo do dokumentu nebo úkolu.
4. Následné upřesňující otázky
První odpověď považujte za návrh. Pokládejte doplňující otázky, zúžte rozsah a opravte nedorozumění. Tato rychlá výměna názorů promění obecné odpovědi v něco, co vychází z vašich reálných příkladů a dat.
🧠 Věděli jste, že: Celosvětový trh s prompt engineeringem byl v roce 2023 odhadován na 222,1 milionu USD a do roku 2030 by měl dosáhnout 2,06 miliardy USD, přičemž jeho růst bude činit 32,8 % CAGR.
Prompty, které můžete použít s Grokem
Zde se Grok AI proměňuje z teorie v něco, co můžete kopírovat tak, jak je, nebo upravit podle svých specifikací. V následujících částech si ukážeme, jak psát efektivní výzvy, a podělíme se o hotové příklady pro pět průmyslových specializací.
Poznámka: K provedení našich ukázkových příkazů a k tomu, abychom vám poskytli představu o jejich výkonu, použijeme základní/bezplatnou verzi Grok AI. Placená verze SuperGrok a SuperGrok Heavy by však měla poskytovat ještě lepší výsledky a nabídky.
1. Tvorba obsahu a sociální média
V oblasti obsahu a sociálních sítí funguje Grok nejlépe, když s ním zacházíte jako s kreativním partnerem, nikoli jako s generátorem kalendáře. Vynechte příkaz „vytvoř mi plán obsahu“ a vytvořte několik opakovaně použitelných bloků příkazů, které můžete použít pro jakékoli téma.
Začněte s úhly pohledu na nápady:
- Uveďte pět úhlů pohledu, které zpochybňují běžné přesvědčení v [vašem odvětví] ohledně [tématu]
- Převést tento nápad do tří formátů: propagační video, příspěvek na LinkedIn a vzdělávací karusel
Poté přidejte změny perspektivy a háčky:
- Přepište toto téma z pohledu nováčka, odborníka a skeptika, s jedním silným háčkem pro každého
- Jaký je nejneočekávanější nebo nejvíce podceňovaný poznatek skrytý v tomto tématu?
Pro rychlé háčky můžete také použít jednoduchou šablonu výzvy:
- Dejte mi tři úhly pohledu na toto téma, každý s háčkem, jedním klíčovým bodem a jednoduchou výzvou k akci
📮ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost. Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy související s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v celém pracovním prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
2. Výzkum a shrnutí
Grok vyniká, když s ním zacházíte jako s junior analytikem pracujícím na základě stručného zadání, nikoli jako s jednorázovým vyhledávacím polem AI. Zadáte mu zdroj, úkol a formát výstupu a necháte ho, aby se postaral o náročnou analýzu a shrnutí.
V případě hloubkového výzkumu nebo akademických prací začněte vložením celého textu nebo klíčových odkazů a poté uveďte, co je pro vás důležité. Například:
- Získejte klíčové poznatky, metodiku, omezení a otázky do budoucna
- Označte místa, kde se data jeví jako slabá nebo zastaralá
- Porovnejte to s dalšími dvěma zdroji, které sdílím dále
Každý prompt zakončete definováním struktury, kterou potřebujete. Může to být:
- Uveďte shrnutí a poté výčet zjištění s citacemi
- Vytvořte krátkou sekci s kritikou a seznam otevřených otázek, které mohu proměnit v úkoly
🧠 Věděli jste, že: 45 % respondentů našeho průzkumu uvádí, že si nechávají otevřené záložky s výzkumy souvisejícími s prací po celé týdny. Dalších 23 % respondentů má v těchto cenných záložkách chatové vlákna AI plné kontextu. V podstatě drtivá většina respondentů outsourcuje paměť a kontext do křehkých záložek prohlížeče. Opakujte po nás: Záložky nejsou znalostní báze. 👀 ClickUp BrainGPT mění pravidla hry. Tato super aplikace AI vám umožňuje prohledávat váš pracovní prostor, komunikovat s více modely AI a dokonce používat hlasové příkazy k načtení kontextu z jediného rozhraní.
3. Generování kódu a vizualizace dat
Poskytněte Groku kompletní technický popis. Nejlepší výsledky dosahuje, když mu zadání vysvětlíte tak, jako byste to udělali juniornímu vývojáři, a propojíte ho s reálnými daty.
Místo „napište API“ podrobně popište požadavek, knihovny a okrajové případy. Například:
- Napište trasu Node.js Express, která zpracovává POST na /api/users, ověřuje username a password, ukládá do MongoDB pomocí Mongoose, v případě úspěchu vrací 201 a v případě selhání 400 s chybovou zprávou.
- Vytvořte komponentu React, která volá /api/user/:id, zobrazuje stav načítání, zpracovává chyby a zobrazuje jméno, e-mail a avatar pomocí Material UI
- Napište jednotkové testy pytest pro tuto funkci [vložit funkci], které pokrývají šťastné cesty a okrajové případy
Můžete také požádat Grok, aby výsledky převedl do grafů:
- Pomocí tohoto CSV [vložit] navrhněte 2–3 užitečné grafy a napište kód Pythonu s Matplotlibem pro jejich generování, plus krátkou analýzu toho, co každý graf zobrazuje
4. Úprava nebo generování obrázků pomocí obrazového modelu Grok
Jednou z výhod generování obrázků pomocí Grok je to, že nepotřebujete „technický jazyk“. Na domovské stránce chatu vyberte možnost „Vytvořit obrázek“ a otevře se aplikace Imagine by Grok AI, kde můžete generovat obrázky pomocí jednoduchého a srozumitelného jazyka.
Při psaní výzvy myslete ve čtyřech částech:
- Téma
- Změna, kterou chcete
- Nálada
- Styl
Například:
- Fotografie produktu – opakovaně použitelná láhev na vodu na stole, jasnější osvětlení, útulná atmosféra, jemný studiový styl
Poté můžete úpravy seskupit do jednoho kroku. Požádejte Grok, aby zesvětlil scénu, vyměnil pozadí a přidal překryvný text v jediném požadavku, místo tří samostatných příkazů.
Pro vylepšení vzhledu můžete zkusit něco jako „světlo zlaté hodiny s jemnými dramatickými stíny”.
💡 Tip pro profesionály: Při testování vizuálních pokynů uložte nejlepší obrázky a jejich pokyny jako rychlou šablonu do ClickUp Docs. Můžete vložit snímky před a po do stejného dokumentu a zkontrolovat je se svým týmem na jednom místě.
5. Pokročilé příkazy pro Grok (technická úroveň)
Nyní můžete vybrat režim Expert a využít výzvu Grok AI. V režimu Expert se Grok chová jako další mozek ve vašem technickém týmu. Umožňuje modelu projít mezilehlými kroky uvažování, než odpoví, což je ideální pro složité technické problémy.
Dobrá hlavní výzva je něco, co můžete použít opakovaně pro různé úkoly, ne jen jednou. Například:
- Jste inženýr na úrovni zaměstnance. Potřebuji pomoc s návrhem a implementací následujícího systému: [krátký popis]. Pracujte ve čtyřech krocích
- Zopakujte cíl, vstupy, omezení a podmínky selhání vlastními slovy
- Navrhněte tři architektury, porovnejte kompromisy (výkon, složitost, náklady, spolehlivost, vhodnost dovedností týmu)
- Vyberte si jeden a promyslete si krok za krokem návrh v režimu Think: toky dat, API, datové struktury, zpracování chyb a pozorovatelnost
- Výstup: kód připravený k produkci pro základní cestu, základní testy a krátký protokol rizik s otevřenými otázkami, které bych měl ověřit se svým týmem
💡 Tip pro profesionály: Uložte hlavní výzvu, jako je tato, do sdíleného prostoru, aby celý váš tým používal stejný proces, a aktualizujte ji drobnými úpravami, kdykoli se změní vaše standardy nebo postupy.
Krok za krokem: Jak vytvořit efektivní výzvy Grok
Než vložíte do Groku dlouhý text, je dobré se zastavit a sestavit požadavek po vrstvách. Zde je jednoduchá struktura, kterou můžete použít pro většinu úkolů.
- Začněte výběrem správného režimu: Použijte Fast pro rychlé návrhy, Expert nebo Heavy, když potřebujete pokročilé uvažování nebo hlubší analýzu. Zapněte DeepSearch, když potřebujete odpovědi podložené informacemi z webu.
- Přidejte správný kontext: Připojte soubory, vložte data nebo přidejte textový obsah z Disku nebo OneDrive, aby Grok nemusel hádat. Uveďte, co každý soubor obsahuje a jak ho chcete použít.
- Napište jasný cíl: Uveďte cíl v jedné větě a poté přidejte všechny důležité omezení. Uveďte publikum, délku, regiony nebo nástroje, které vás zajímají.
- Dokončete s přesným výstupním formátem: Požádejte o sekce, odrážky, tabulky nebo bloky kódu, abyste mohli výsledek vložit přímo do dokumentů, prezentací nebo úkolů.
Časté chyby a úskalí při zadávání příkazů Grok
I dobře strukturované výzvy Grok AI mohou minout cíl, pokud vám v tom brání způsob, jakým s Grokem pracujete. Tyto tři návyky tiše omezují kvalitu každé odpovědi.
Přijetí první odpovědi
První odpověď je málokdy konečným návrhem. Berte ji jako výchozí bod a požádejte Grok, aby svůj proces vylepšil. Zkuste následující dotazy:
- „Tato část je užitečná. Můžete blíže vysvětlit [konkrétní bod]?“
- „Jaké jsou potenciální nevýhody tohoto přístupu?“
- „Můžete uvést konkrétní příklad pro mou situaci?“
Ignorování vašeho stylu učení
Pokud vám vysvětlení nedává smysl, sdělte Groku, jak se nejlépe učíte, aby mohl přizpůsobit výstup vašemu způsobu učení. Použijte výzvy jako:
- „Jsem vizuální typ. Můžete použít diagram nebo tabulku?“
- „Rozdělte to na jednoduché kroky, které mohu následovat.“
- „Vysvětlete to na reálných příkladech ze softwarových týmů.“
Nevychází z předchozích konverzací
Každý nový začátek znamená ztrátu kontextu a zpomaluje porozumění. Odkazujte na předchozí konverzace a výsledky:
„Na základě našeho posledního výzkumu na téma [téma] jsem vyzkoušel následující a stalo se toto. Co bych měl upravit dál?”
V čem Grok vyniká a v čem zaostává
Grok může být v správném kontextu skvělý, ale v nesprávném kontextu frustrující. Je užitečné vědět, kde model přirozeně vyniká a kde stále potřebujete ochranná opatření.
Výhody
- Dobře zvládá složité otázky, zejména když potřebujete vrstvenou analýzu právních, technických nebo produktových témat.
- V reálném čase načítá webové stránky a data pro úkoly v oblasti zpráv, financí a výzkumu, takže odpovědi nepůsobí zastarale.
- Funguje s textem, kódem i obrázky, což usnadňuje udržet vše v jedné konverzaci, místo abyste museli přecházet mezi různými nástroji.
- Uchovává kontext během dlouhých chatů, takže můžete opakovat stejnou myšlenku, místo abyste pokaždé znovu vysvětlovali svůj projekt.
Nevýhody
- Stále má nižší míru přijetí a méně integrací než konkurence, což se projevuje chybějícími pluginy, pracovními postupy a dokumentací.
- Přístup k online zdrojům v reálném čase může vést k zaujatosti, zastaralému obsahu nebo nízké spolehlivosti, pokud aktivně nepožadujete citace a kontrolu zdrojů.
- Úzké propojení s ekosystémem X může být omezující, pokud váš tým pracuje na jiných platformách a potřebuje neutrální infrastrukturu.
- Podpora vývojářů a podniků stále dohání zpoždění, takže týmy, které budují seriózní systémy kolem Groku, často potřebují další nástroje pro ověřování, monitorování a zálohování.
Alternativa Grok pro každodenní pracovní postupy
Grok má ještě co dohánět. Zatímco jeho hlasový režim je působivý, generování obrázků působí nedotaženě. Pokud musíte používat jeden nástroj AI pro psaní, jiný pro generování obrázků a ještě další pro generování nebo opravu kódu, vede to k roztříštěnosti AI. To znamená, že máte několik nástrojů AI, které spolu nemohou komunikovat, nemají přehled o vaší práci a navyše se hromadí poplatky za předplatné. Proto potřebujete alternativu k Groku, která může být součástí (nebo někdy nahradit) Grok ve vašem stacku. Jednou z takových alternativ je ClickUp Brain, komplexní asistent poháněný AI v rámci platformy pro správu projektů ClickUp. ClickUp Brain je sbírka funkcí AI, které jsou hladce integrovány do pracovního prostoru ClickUp. Můžete jej používat přímo tam, kde již vaše projekty existují, takže může do každé odpovědi vkládat skutečný kontext projektu, úkoly a komentáře.
Jak ClickUp Brain vylepšuje používání samotného Groku
Zde je návod, jak ClickUp Brain řeší některé omezení, na které narazíte při používání samostatných Grok promptů:
- Hluboký kontext z živé práce: ClickUp Brain vidí vaše úkoly, dokumenty, komentáře a stavy, takže odpovědi odrážejí priority týkající se termínů.
- Akce nativní pro pracovní postupy: Namísto kopírování odpovědí zpět do nástrojů může vytvářet úkoly, aktualizovat pole, generovat podúkoly a zaznamenávat souhrny přímo tam, kde váš tým pracuje.
- Asistence s ohledem na roli: CSM, PM, inženýři a vedoucí pracovníci mohou všichni používat stejnou AI, ale získávat různé výstupy – souhrny stavu, poznámky ze stand-up meetingů, seznamy oprav chyb nebo souhrny pro vedení.
- Vyhledávání napříč nástroji s ClickUp BrainGPT: ClickUp BrainGPT čerpá kontext z ClickUp a připojených aplikací (jako Drive nebo Slack), takže můžete odpovídat na otázky s úplným přehledem, místo abyste museli přepínat mezi několika záložkami AI.
- Omezení rozrůstání AI : Jedna vrstva AI podporuje psaní, plánování, analýzu a podpůrné pracovní postupy, takže nemusíte udržovat samostatné nástroje typu Grok pro každou funkci.
- Zabezpečení na podnikové úrovni: Vše běží na zabezpečeném stacku ClickUp (včetně kontrol v souladu s GDPR, ISO, HIPAA a SOC 2) s přísnými omezeními pro školení a uchovávání dat třetích stran.
Uživatel Redditu sdílí své zkušenosti s ClickUp:
Ano. ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oblasti obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery.
Klíčové způsoby použití ClickUp Brain s výzvami ve stylu Grok
- Požádejte o shrnutí dlouhých úkolů, ticketů nebo dokumentů, aby zainteresované strany mohly pochopit kontext v několika řádcích.
- Proměňte hrubý nápad nebo poznámky z jednání ve strukturovaný seznam úkolů s podúkoly, vlastníky a termíny splnění.
- Přepište nebo přizpůsobte zprávy pro různé cílové skupiny: zákazníky, vedoucí pracovníky nebo interní týmy.
- Generujte aktualizace stavu a souhrny pokroku pro sprinty, účty nebo projekty během několika sekund.
- Vytvořte standardizované šablony (příručky pro zaškolení nových zaměstnanců, rámce QBR, kontrolní seznamy pro vydání) z jednoho dobře zpracovaného podnětu.
- Pomocí ClickUp BrainGPT můžete prohledávat ClickUp i externí nástroje a poté na základě nalezených informací navrhnout odpověď nebo plán.
- Vložte soubory nebo odkazy a nechte BrainGPT porovnat verze, extrahovat klíčová rozhodnutí nebo odhalit rizika.
- Převádějte hlasové poznámky nebo rychlé chaty ClickUp BrainGPT na úkoly ClickUp, aby vaše nápady nezemřely v samostatných nástrojích AI.
Tímto způsobem zůstává Grok užitečný pro zkoumání a experimentování, zatímco ClickUp Brain a ClickUp BrainGPT zpracovávají každodenní výzvy, které vyžadují skutečný kontext, vlastnictví a následné kroky.
🌟 Bonus: Chcete asistenci AI podobnou Grok, ale s větší možností přizpůsobení a vícestupňovými pracovními postupy? Pak si zamilujete AI Super Agents od ClickUp.
Super agenti jsou hluboce integrováni do platformy ClickUp a mají přístup k úkolům, dokumentům, chatům a připojeným aplikacím ve vašem pracovním prostoru. Můžete vytvářet, konfigurovat, přizpůsobovat a ovládat super agenty, včetně jejich oprávnění, paměti a nástrojů/dat, ke kterým mají přístup.
Jsou navrženy pro spolupráci, intuitivní a flexibilní interakce v rámci ClickUp, včetně získávání souhlasu lidí pro kritické akce.
Více informací zde
Vytvářejte chytřejší AI výzvy s ClickUp
Pokud z toho všeho vyplývá jeden závěr, pak je to ten, že Grok je tak silný, jak silný je váš zadávací text. Jasné role, strukturované výstupy a chytré následné kroky z něj dělají spolehlivého partnera pro výzkum, kódování a kreativní práci.
Zjistili jsme také běžné úskalí, chytřejší strategie pro zlepšení a oblasti, kde Grok stále potřebuje podporu nástrojů jako ClickUp Brain a ClickUp BrainGPT, aby vše zůstalo propojeno s reálnými projekty a lidmi.
Pokud jste připraveni omezit rozšiřování AI a vytvořit pro práci svého týmu propojenější systém, rádi si s vámi promluvíme. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zjistěte, jak by takové nastavení mohlo vypadat.
Často kladené otázky (FAQ)
Příkazy Grok AI jsou písemné pokyny, které dáváte Groku k provedení úkolu: výzkumu, psaní, kódování nebo analýze. Dobré příkazy definují cíl, kontext a formát výstupu, aby týmy mohly výsledek skutečně použít ve svém pracovním postupu.
Buďte konkrétní ohledně publika, omezení a struktury, kterou chcete. Sdílejte zdrojový materiál, požádejte o podrobné zdůvodnění a vždy pokračujte vylepšováním. První odpověď považujte za návrh, který budete vylepšovat, nikoli za konečnou odpověď.
Ano. Můžete popsat předmět, požadovanou změnu, náladu a styl v jednoduchém jazyce a poté přidat úpravy jako „zesvětlit, změnit pozadí a přidat text nadpisu“. Je to ideální pro rychlé vizuální koncepty a materiály připravené pro sociální sítě.
Standardní výzva řeší jeden úkol. Mistrovská nebo pokročilá výzva funguje jako opakovaně použitelná šablona: definuje role, omezení, kroky uvažování a strukturu výstupů, takže Grok může konzistentně řešit složité, vícestupňové úkoly napříč projekty a týmy.
Grok je skvělý pro průzkum, přípravu návrhů a podporu rozhodování, ale neměl by nahrazovat lidskou kontrolu. V případě práce s vysokými sázkami nebo regulované práce jej použijte k nalezení možností a poznatků a poté ověřte fakta, data a rozhodnutí s odborníky v dané oblasti.