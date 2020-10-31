Jak používat ClickUp k nastavení cílů pro váš tým

Tým ClickUp má pravidelný týdenní režim, který vždy dodržujeme.
Stanovujeme si týdenní cíle pro to, co budeme v daném týdnu dělat.
Každý člen týmu uvede 4 až 5 cílů, které chce dosáhnout, a bude se snažit o jejich splnění.
Tyto body odrážejí naše hlavní priority pro tento týden.
Během týdne aktualizujeme naše cíle podle toho, na čem jsme pracovali a jakého pokroku jsme dosáhli.
Dříve jsme to dělali pomocí kombinace Slacku a Google Sheets… ale pak jsme přišli s lepším nápadem:
Co kdybychom cíle a OKR zadali přímo do ClickUp a nespoléhali se na jiný OKR software?
Tímto způsobem by naše společnost byla sjednocena napříč celou organizací – s velkými cíli společnosti a našimi klíčovými výsledky, kterých chceme dosáhnout.
Dobrá zpráva: můžete ho používat také!
ClickUp přidal tuto funkci, protože na trhu neexistoval žádný dobrý nástroj pro propojení cílů a úkolů.
Ve verzi OKR v ClickUp nastavíte cíle a poté všechny úkoly, které chcete splnit, aby se tento cíl stal skutečností.
„Jediným současným způsobem, jak sledovat cíle, je buď použití tabulky, nebo použití celé aplikace věnované cílům (která je navíc extrémně drahá a zaměřená na podniky). Chtěli jsme najít způsob, jak v ClickUp sledovat nejen tradiční cíle, ale také věci jako sprinty, kde můžeme propojit úkoly z různých míst,“ řekl Zeb Evans, generální ředitel a spoluzakladatel ClickUp.
Cíle ClickUp přinášejí jasnost
Takto to funguje. V každé sekci cílů mohou členové týmu uvést název, popis a termíny splnění.
Poté mohou týmy pomocí ClickUp vypsat konkrétní cíle a dokonce je propojit s úkoly.
Můžete dokonce použít pole pro popis, abyste upřesnili své cíle a přidali jakékoli podpůrné podrobnosti.
Stanovte si cíle
ClickUp Goals vám také umožňuje nastavit číselné cíle, dokončení úkolů, pravda/nepravda nebo měnový cíl.
Týmy pak mohou vidět, kdo si stanovil jaké cíle a jak je hodlá dosáhnout.
Pokud pracujete samostatně nebo si chcete stanovit individuální cíle, nastavte si na začátku své cíle jako soukromé.
Jakmile si stanovíte cíle, můžete se pustit do práce.
Bonus: Posuňte své cíle na vyšší úroveň tím, že si stanovíte cíle SMART! 💜
Jak využíváme cíle v ClickUp?
Jedním ze způsobů, jak využíváme cíle v ClickUp, je nastavení týdenních hodnotících karet.
Toto jsou naše hlavní iniciativy pro tento týden a to, co doufáme, že se nám podaří splnit.
„Vytváření týdenní scorecard je pro mě zdaleka nejúčinnější taktikou, jak se vyhnout prokrastinaci a stanovit priority. Stanovím si náročné (ale realistické) cíle a každý den je rozdělím na menší části, abych měla jistotu, že všechny úkoly splním. Namísto toho, abych chodila do práce bez cíle, mi scorecard dává každý den pocit smysluplnosti toho, co musím splnit,“ říká Sophia Kaminski, vedoucí týmu zákaznické podpory ve společnosti ClickUp.
Velmi často se jedná o zodpovězení určitého počtu žádostí o pomoc, úpravu několika úvodních stránek webových stránek nebo spuštění nového fakturačního nebo analytického systému.
Cíle by měly být vždy měřitelné, což může znamenat rozdělení projektů na menší úkoly a následnou snahu dokončit určitý počet úkolů za týden.
Cíle můžeme také využít k plánování rozsáhlejších iniciativ, jako jsou ambiciózní cíle v oblasti tržeb nebo marketingu, a sledování jejich vlivu na konečný výsledek.
Díky týdenním hodnotícím kartám víme, na čem každý pracovník pracuje, a můžeme zkontrolovat, zda to odpovídá širším cílům a iniciativám společnosti.
To je další motivující faktor, který nás udržuje soustředěné na to hlavní.
Bonus: Cíle HR SMART
Závěr: Nezapomeňte vždy propojit své cíle s širším záměrem.
Cíle by neměly existovat ve vzduchoprázdnu.
Váš tým by měl vidět, jak jeho úkoly a projekty přispívají k celkovému obrazu.
K tomuto účelu vám Goals v ClickUp pomůže určit vaše projekty.
Pokud víte, čeho chcete dosáhnout, je snazší vytvořit dílo, které má smysl, než takové, které existuje jen proto, že musíte něco dělat.
Místo toho začněte s cílem společnosti a poté vytvořte projekty a úkoly, které vám pomohou těchto cílů dosáhnout.
Cíle a úkoly vašeho týmu by měly být vždy v souladu s cíli společnosti – a nyní vám ClickUp Goals umožňuje to udělat na jednom místě, pro celou organizaci.