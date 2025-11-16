13 nejlepších LLM pro kódování v roce 2025: Nejlepší modely AI pro vývojáře

Moderní softwarové týmy neztrácejí čas psaním kódu, ale vším ostatním, co s ním souvisí: laděním okrajových případů, přepínáním mezi nástroji, kontrolou žádostí o stažení a zápasením se staršími systémy. Tyto zpomalení se rychle kumulují, zejména ve velkých kódových základnách, kde jedna oprava může vyvolat několik nových problémů.
Není tedy překvapením, že 7 z 10 softwarových projektů stále nedodržuje termíny dodání.
Aby tuto mezeru zaplnily, obracejí se týmy inženýrů na velké jazykové modely (LLM), které dokážou generovat, refaktorovat a dokumentovat kód s kontextovou přesností. Správný model nejen automaticky doplňuje text, ale také urychluje celý vývojový cyklus, snižuje opakující se práci a zlepšuje kvalitu v celé řadě oblastí.
V tomto průvodci rozebíráme nejlepší LLM pro kódování, seřazené podle použitelnosti v reálném světě, schopnosti uvažování, výkonu a integrace s moderními inženýrskými pracovními postupy.
Přehled 13 nejlepších LLM pro kódování
Zde je přehled nejlepších nástrojů popsaných v tomto článku, včetně jejich klíčových funkcí, cenových plánů a nákladové efektivnosti.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Generování kódu + řízení projektůVelikost týmu: Jednotlivci až velké inženýrské organizace
|ClickUp Brain AI Agents, integrace GitHub/GitLab, dokumenty s bloky kódu, dashboardy v reálném čase
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Claude 3. 7 Sonnet
|Pokročilé uvažování pro starší kód + laděníVelikost týmu: Vývojáři pracující na složitých systémech
|Rozšířený režim myšlení, Claude CLI, integrace repozitáře, lídr SWE-bench
|Zdarma; placené tarify od 20 $/měsíc
|GPT-5
|Rychlá, univerzální pomoc s kódováním Velikost týmu: Freelancerové a mezifunkční týmy
|Vytváření kódu v několika jazycích, ladění, vysvětlení syntaxe, rychlá odezva
|Zdarma; placené tarify od 20 $/měsíc
|Gemini
|Kódování připojené k webu a založené na spolupráci Velikost týmu: Google Workspace + Cloud teams
|Generování kódu, integrace pracovního prostoru, kontext Drive, skriptování API
|Zdarma; placené tarify od 19,99 $/měsíc
|Replit Code
|Vývoj full-stack aplikací v prohlížeči Velikost týmu: Samostatní vývojáři a malé týmy vývojářů aplikací
|AI agenti, podpora Claude + GPT, prohlížeč IDE, okamžité nasazení
|Zdarma; placené tarify od 25 $/měsíc
|Mistral AI
|Open-source podniková AIVelikost týmu: Vývojáři potřebující soukromé nasazení
|Vlastní agenti, nasazení na místě, jemné doladění, kontext 128K
|Zdarma; placené tarify od 14,99 $/měsíc
|DeepSeek
|Hluboké kódové uvažování s transparentností Velikost týmu: Tvůrci pluginů a vývojáři open-source
|Generování pluginů, ladění, výstup JSON, model R1
|Bezplatná zkušební verze; placené plány založené na využití
|Code Llama
|Open-source kódování a nasazení Velikost týmu: Výzkumné a infrastrukturní týmy
|Modely různých velikostí, varianta Python, kontext 100 000 tokenů, vyplňování uprostřed
|Zdarma
|LLaMA
|Rozsáhlé experimenty s umělou inteligencí Velikost týmu: laboratoře, vývojáři, multimodální případy použití
|Vize + text, vícejazyčné uvažování, kontext 128K, otevřené váhy
|Zdarma
|Grok
|Kódování v reálném čase s hlubokým uvažováním Velikost týmu: X (Twitter) uživatelů a prvních uživatelů
|Rychlost, detekce sarkasmu, mezijazyková logika, Grok 3
|Placené tarify od 30 $/měsíc
|GitHub Copilot
|Doplňování kódu v IDE a PRVelikost týmu: Týmy na GitHubu nebo v IDE JetBrains
|Plánování PR, živé návrhy, režim agenta, detekce chyb
|Zdarma; placené od 10 $/měsíc
|Tabnine
|Bezpečný vývoj AI v izolovaných prostředíchVelikost týmu: Organizace a dodavatelé s vysokými bezpečnostními požadavky
|Soukromé nasazení, návrhy s ohledem na kontext, agenti pro vlastní kontrolu
|Od 59 $/měsíc
|WizardLM
|Dodržování pokynů + uvažováníVelikost týmu: Pokročilí uživatelé a experimentální nastavení
|Vícestupňové uvažování, open source, offline nasazení
|Vlastní
Co byste měli hledat v nejlepším LLM pro kódování?
Snažíte se stihnout termín, přeskakujete mezi psaním kódu, opravováním chyb a testováním všeho před spuštěním. To, co by vám mělo pomáhat – vaše digitální nástroje – vás místo toho zpomaluje. Návrhy se zpožďují, úryvky kódu nejsou přesné a opravy trvají déle, než by měly.
Výběr nejlepšího LLM pro kódování znamená vybrat ten, který skutečně vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Měl by vám pomoci řešit problémy rychleji, nikoli vytvářet nové.
Toto je to, co byste měli hledat v ideálním LLM:
✅ Generuje přesný kód s ohledem na kontext a podporuje dokončování kódu v několika programovacích jazycích, přičemž splňuje standardizované benchmarky✅ Nabízí rychlé odezvy s nízkou latencí, i při zpracování složitých kódovacích úkolů✅ Funguje hladce v oblíbených IDE, takže nemusíte přepínat mezi nástroji✅ Detekuje chyby a vysvětluje syntaktické chyby, aby zlepšil celkovou kvalitu vašeho kódu✅ Poskytuje jasnou dokumentaci, návody a ceny, které fungují pro skutečné týmy
Nejlepší LLM pro kódování by měly podporovat skutečné pracovní postupy kódování a poskytovat praktické využití ve všech fázích vývoje softwaru.
13 nejlepších LLM pro kódování
S desítkami velkých jazykových modelů, které tvrdí, že podporují generování kódu, může být nalezení toho správného pro váš případ použití velmi náročné.
Zde je seznam nejlepších LLM pro kódování, založený na jejich výkonu při kódovacích úkolech a praktické použitelnosti.
1. ClickUp (nejlepší pro generování úryvků kódu a správu softwarových projektů)
Jak to vyjádřil jeden vývojář na Redditu:
Nakonec pracujete s nástrojem, který se specializuje na rozpoznávání vzorů a generování obsahu, a to vše v omezeném kontextu.
Nakonec pracujete s nástrojem, který se specializuje na rozpoznávání vzorů a generování obsahu, a to vše v omezeném kontextu.
To je oprávněná obava u mnoha velkých jazykových modelů, zejména kvůli krátkodobé paměti nebo nesouvislým výzvám. ClickUp však toto omezení řeší tím, že generování kódu založené na umělé inteligenci integruje přímo do strukturovaného pracovního prostoru bohatého na kontext.
Generujte a spravujte kód pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain mění způsob, jakým vývojáři pracují. Pomocí přirozeného jazyka můžete popsat funkci nebo kódovací úkol a umělá inteligence vygeneruje úryvky kódu, které odpovídají vašim potřebám.
ClickUp se odlišuje používáním AI agentů, kteří pracují s živými daty z pracovního prostoru, což vývojářům umožňuje automatizovat opakující se kódovací úkoly, přiřazovat recenzenty nebo spouštět aktualizace na základě změn úkolů v reálném čase.
Zde je stručný vizuální průvodce, jak můžete získat odpovědi ze svého pracovního prostoru tím, že položíte ClickUp Brain jednoduché otázky:
Mezi hlavní funkce ClickUp Brain patří také podpora pro dokončování kódu a vysvětlení, a dokonce i pomoc při identifikaci potenciálních chyb nebo logických chyb. Například vývojář, který vytváří datový parser založený na Pythonu, může zadat „vygenerovat funkci pro extrakci data a ceny z JSON souboru“ a ClickUp Brain vrátí čistý, strukturovaný výstup připravený k testování.
Díky správě celého procesu vývoje her v ClickUp snížila společnost Yggdrasil celkové náklady na vývoj o 120 000 dolarů, zvýšila produktivitu o 37 % a snížila výdaje související s vývojem o 30 %.
Hladká synchronizace s nástroji Git díky integraci ClickUp
ClickUp se propojuje s GitHubem, GitLabem a Bitbucketem, což vývojářům umožňuje automaticky synchronizovat pull requesty, větve a commity s úkoly.
To zajišťuje lepší soulad mezi kódem a cíli projektu. Například když vývojář nasadí opravu, může se stav úkolu, ke kterému se vztahuje, okamžitě aktualizovat.
Formátování bloků kódu pro přehlednou komunikaci pomocí ClickUp Docs
Sdílení úryvků kódu s produktovými nebo QA týmy může být v běžných správcích úkolů chaotické. ClickUp tento problém řeší formátováním bloků kódu a zvýrazňováním syntaxe v ClickUp Docs, komentářích a dokonce i popisech úkolů.
Můžete například vložit verzovaný pseudokód do dokumentů během plánování sprintu nebo přidat příklady v jazyce Python v souladu s testovacími specifikacemi, aby je mohli recenzenti použít jako reference.
Nástroje pro reporting vytvořené pro přehlednost inženýrství s ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp poskytují technickým manažerům a vlastníkům produktů přehled v reálném čase o postupu sprintů, trendech v kvalitě kódu a výkonu vývojářů.
Vlastní grafy mohou ukázat, kolik chyb bylo znovu otevřeno v posledním sprintu, kteří vývojáři jsou přetížení nebo jak dlouho trvá sloučení PR. To je zásadní pro správu velkých kódových základen a optimalizaci výkonu týmu v průběhu času.
Díky dashboardům s nízkou latencí a sledování času vázanému na jednotlivé úkoly mohou vývojářské týmy eliminovat dohady a soustředit se na rychlejší dodávání vysoce kvalitního kódu.
Šablony a automatizace ClickUp pro opakující se vývojové pracovní postupy
Pokud váš tým zahrnuje produktový, technický, designový a QA tým a potřebuje jediný zdroj informací pro vývoj softwaru, je šablona ClickUp pro vývoj softwaru tou nejlepší volbou.
Tato šablona pro vývoj softwaru pomáhá mezifunkčním týmům sjednotit se na jediném pracovním postupu, což usnadňuje plánování roadmap, dodávání funkcí a opravování chyb bez nutnosti přepínání mezi nástroji.
Můžete dokonce použít ClickUp Automations k přiřazení recenzentů, když je propojen GitHub PR, nebo spustit standup reporty, když skončí sprint. Tyto funkce pomáhají prosadit strukturu, aniž by zpomalovaly týmy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Generujte a vysvětlujte úryvky kódu pomocí ClickUp Brain pomocí srozumitelného jazyka.
- Synchronizujte pull requesty a commity s úkoly prostřednictvím integrace GitHub a GitLab.
- Použijte formátování bloků kódu pro přehledné a čitelné úryvky v dokumentech a komentářích.
- Sledujte rychlost sprintu, počet chyb a výkon týmu pomocí dashboardů v reálném čase.
- Automatizujte přiřazování úkolů, aktualizace sprintů a další funkce pomocí flexibilních pravidel bez nutnosti programování.
Omezení ClickUp
- Strmější křivka učení kvůli hloubce funkcí a možností přizpůsobení.
- Některé případy použití specifické pro vývojáře mohou stále vyžadovat externí vývojářské nástroje pro CI/CD nebo testování kódu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Recenze G2 říká:
Nejlepší ze všeho je, že [ClickUp] se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvořit vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
Nejlepší ze všeho je, že [ClickUp] se integruje se stávajícími službami, jako je GitHub, a pokud jste vývojář, můžete snadno vytvořit vlastní integrace, pokud vám to více vyhovuje. Nyní to používám každý den ke správě všech svých projektů.
📖 Přečtěte si také: Využití potenciálu ClickUp AI pro softwarové týmy
2. Claude 3. 7 Sonnet (nejlepší pro pokročilé uvažování a reálné kódovací úkoly)
Claude 3. 7 Sonnet je určen pro vývojáře, kteří se zabývají více než jen dokončováním kódu. Ať už ladíte starší systémy, plánujete full-stack architekturu nebo máte na svém počítači otevřeno více nástrojů, Claude vám přinese rychlost i strukturu do vašeho procesu.
Jednou z vynikajících funkcí Clauda je rozšířený režim uvažování. Vývojáři mohou přepínat mezi rychlými odpověďmi a postupným uvažováním u problémů, které vyžadují hlubší analýzu. Tato funkce je skvělá pro naučení se, jak používat AI v testování softwaru, rekurzivní logice nebo rozsáhlém refaktoringu.
Režim rozšířeného myšlení také výrazně zvyšuje výkon v benchmarkových testech kódování, jako jsou SWE-bench Verified a TAU-bench, kde Claude 3. 7 překonává všechny předchozí verze.
Claude 3. 7 Nejlepší funkce Sonnetu
- Aktivujte režim rozšířeného myšlení, abyste zlepšili přesnost při složitých kódovacích úkolech, ladění a algoritmickém uvažování.
- Použijte Claude Code přes CLI k úpravám souborů, psaní testů, spouštění příkazů a spolupráci přímo z vašeho terminálu.
- Připojte se k repozitářům GitHub a pracujte s aktuálními projektovými soubory pro strukturovaný výstup a spolehlivé změny kódu.
- Dosáhněte špičkových výsledků v testech SWE-bench a TAU-bench, vynikajících v používání agentických nástrojů a pokročilých schopnostech uvažování.
- Udržujte kontext napříč relacemi pro dlouhé, vícestupňové inženýrské pracovní postupy nebo cykly neustálého zlepšování.
Claude 3. 7 Omezení Sonnetu
- Režim rozšířeného myšlení je uzamčen za placenými tarify, což omezuje přístup uživatelům bezplatné verze.
- Ve srovnání s full-stack platformami, jako je ClickUp, se stále vyvíjí v oblasti funkcí pro spolupráci v reálném čase.
Claude 3. 7 Ceny Sonnet
- Zdarma
- Pro: 20 $/měsíc
- Max: 100 $/měsíc
Claude 3. 7 Hodnocení a recenze Sonnet
- G2: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o Claude 3. 7 Sonnet
Tato recenze G2 zdůraznila:
Režim rozšířeného myšlení, který modelu umožňuje vyvolat vyhledávání na webu a další nástroje uprostřed konverzace, ideální pro vícestupňovou analýzu dat a výzkumné pracovní postupy.
Režim rozšířeného myšlení, který modelu umožňuje vyvolat vyhledávání na webu a další nástroje uprostřed konverzace, ideální pro vícestupňovou analýzu dat a výzkumné pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony a formuláře pro hlášení chyb pro sledování chyb
3. GPT-5 (nejlepší pro rychlé generování univerzálního kódu v několika jazycích)
Pokud rychle přecházíte mezi návrhem, vývojem a nasazením, GPT-5 nabízí rovnováhu mezi rychlostí a přesností, kterou většina vývojářů potřebuje v reálném čase.
GPT-5 dokáže generovat kód, vysvětlovat logiku, dokončovat nedokončené funkce a zpracovávat úryvky kódu v několika programovacích jazycích, čímž demonstruje sílu umělé inteligence. Vývojáři jej často používají k řešení převážně základních problémů v jazyce Python, k převodu logiky do spustitelného kódu nebo k psaní pomocných funkcí na základě popisů v běžném jazyce.
Navíc tato platforma AI funguje dobře při ladění a je také snadno přístupná.
Nejlepší funkce GPT-5
- Generujte a vysvětlujte kód v jazycích Python, JavaScript, Java a dalších populárních programovacích jazycích.
- Dokončete částečné funkce a řešte základní problémy s kódováním s vysokou přesností.
- Identifikujte problémy se syntaxí a zlepšete kvalitu kódu pomocí inline návrhů.
- Zpracování dokončování kódu a dokumentace na základě podnětů v přirozeném jazyce.
- K dispozici zdarma prostřednictvím ChatGPT s rychlejšími odezvami než předchozí modely GPT-4.
Omezení GPT-5
- Nelze se připojit k GitHubu ani přímo spravovat soubory projektu.
- Méně efektivní než specializované modely v pokročilých benchmarkových testech kódování, jako je SWE-bench.
Ceny GPT-5
- Zdarma
- Go: 4 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Pro: 200 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GPT-5
- G2: 4,7/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají uživatelé o GPT-5
Tato recenze na Redditu zdůraznila:
Byl jsem ohromen, protože jsem mohl kód zkopírovat a vložit a fungoval od prvního spuštění bez jakýchkoli kompilačních chyb. Nemluvě o tom, že je neuvěřitelně rychlý.
Byl jsem ohromen, protože jsem mohl kód zkopírovat a vložit a fungoval od prvního spuštění bez jakýchkoli kompilačních chyb. Nemluvě o tom, že je neuvěřitelně rychlý.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s tím, aby váš kód byl srozumitelný pro ostatní (nebo dokonce pro vaše budoucí já)? Průvodce v 9 krocích, jak psát dokumentaci ke kódu, vám ukáže, jak vytvářet přehledné a konzistentní dokumenty, které snižují zmatek a urychlují ladění.
4. Gemini (nejlepší pro integraci kódu s webovými, aplikačními a cloudovými vývojovými úkoly)
Na rozdíl od jiných modelů, které fungují izolovaně, Gemini může odkazovat na soubory Google Docs, Sheets a dokonce i Drive, aby podporoval více kolaborativní a kontextově orientované kódovací úkoly.
Díky tomu je obzvláště užitečný pro inženýry, kteří úzce spolupracují s produktovými týmy, datovými analytiky nebo pracovními postupy v oblasti obsahu.
Gemini 2. 5 navíc zvládá generování kódu, vysvětlování a dokončování kódu v populárních programovacích jazycích, jako jsou Python, JavaScript, Java a další. Je navržen tak, aby pomáhal s komplexními úkoly kódování, jako jsou API scaffolding, transformace dat a skriptování cloudového nasazení.
Nejlepší funkce Gemini
- Generujte, vysvětlujte a dokončujte kód v jazycích Python, JavaScript a dalších hlavních programovacích jazycích.
- Propojte se s aplikacemi Google Workspace a doplňujte kódové odpovědi živými daty nebo kontextem dokumentace.
- Spravujte a analyzujte složitý kód a více souborů pomocí nativního nahrávání souborů a propojení s Diskem.
- Podpora případů použití softwarového vývoje, včetně automatizace backendu, integrace API a nasazení Google Cloud.
- Umožňuje strukturovaný výstup a podrobné formátování dokumentace, pracovních postupů a automatizace procesů.
Omezení Gemini
- Pro plnou integraci funkcí je vyžadován účet Google Workspace.
- Stále méně rozšířený než GPT-4 nebo Claude v open-source a vývojářských fórech.
Ceny Gemini
- Zdarma
- Google AI Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Google AI Ultra: 249,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Gemini
Tato recenze G2 zachytila:
Kdokoli, kdo se začíná učit programování nebo psaní odstavců, může začít používat Gemini, aby se učil velmi rychle a efektivně.
Kdokoli, kdo se začíná učit programování nebo psaní odstavců, může začít používat Gemini, aby se učil velmi rychle a efektivně.
📮 ClickUp Insight: Pouze 15 % manažerů kontroluje pracovní vytížení týmu před přidělením nových úkolů a 24 % se při přidělování práce spoléhá pouze na termíny.
Výsledek? Přetížení členů týmu, nevyužitý talent a rostoucí vyhoření. Bez přehledu v reálném čase se vyvažování pracovní zátěže stává spíše hádáním než strategií.
ClickUp to mění. Díky funkcím přiřazování a prioritizace založeným na umělé inteligenci můžete přiřadit úkoly správným lidem na základě jejich aktuální kapacity, dostupnosti a dovedností.
Použijte AI karty pro okamžitý přehled o pracovním vytížení, prioritách a blížících se termínech – přímo tam, kde pracujete.
💫 Skutečné výsledky: Lulu Press ušetří každý den jednu hodinu na každého zaměstnance díky automatizaci ClickUp, čímž zvyšuje efektivitu týmu o 12 %.
5. Replit Code (nejlepší pro komplexní vývoj aplikací s automatizací založenou na umělé inteligenci)
Představte si, že jste samostatný vývojář a blíží se termín odevzdání. Potřebujete navrhnout postup přihlášení, připojit databázi a napsat skripty pro nasazení, což obvykle trvá několik dní a vyžaduje různé nástroje pro vývoj softwaru.
S Replit Code stačí otevřít prohlížeč a popsat, co potřebujete, v přirozeném jazyce. Během několika minut AI agent vygeneruje backendový kód, nastaví autentizaci a dokonce navrhne konfiguraci nasazení.
Tento nástroj pro kódování založený na umělé inteligenci, poháněný Claude 3. 5 Sonnet a GPT-4, kombinuje dokončování kódu, ladění a automatizaci založenou na umělé inteligenci.
Nejlepší funkce Replit Code
- Automatizujte vytváření projektových kostry, opravy chyb a vytváření funkcí pomocí Replit Agent.
- Přístup k Claude Sonnet i GPT-4o pro generování kódu, ladění a dokončování kódu.
- Pište, nasazujte a hostujte aplikace v několika programovacích jazycích – vše z jediného rozhraní.
- Bezpečné cloudové prostředí s integrovanými moduly databáze, autentizace a integrace.
- Podpora týmových funkcí, jako je SSO, řízení přístupu na základě rolí a soukromá nasazení.
Omezení kódu Replit
- Ceny založené na kreditech mohou být při složitých vývojových iteracích nákladné.
- LLM někdy nedokážou spolehlivě zvládnout podrobné ladění nebo složité pokyny.
- Chybí plynulá synchronizace repozitáře GitHub pro velké modulární kódové základny.
Ceny Replit Code
- Starter: zdarma
- Replit Core: 25 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 40 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Replit Code
- G2: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají uživatelé o Replit Code
Tato recenze G2 chválila:
Nový nástroj Replit Agent používám již několik měsíců a je neuvěřitelné, co všechno dokážu vytvořit, i když nejsem programátor. Vytvořil jsem nejrůznější aplikace pro firemní i osobní použití.
Nový nástroj Replit Agent používám již několik měsíců a je neuvěřitelné, co všechno dokážu vytvořit, i když nejsem programátor. Vytvořil jsem nejrůznější aplikace pro firemní i osobní použití.
👀 Zajímavost: První programátor na světě nikdy ve skutečnosti nespustil ani řádek kódu, protože počítače ještě neexistovaly. Ada Lovelace doslova psala algoritmy pro stroj, který byl pouze myšlenkou.
Při řízení rychle se měnících sprintů není sladění jednorázovou záležitostí, ale živým systémem. Právě v tom pomáhají ClickUp Brain a ClickUp Brain MAX .
ClickUp Brain je součástí vašeho pracovního prostoru a odhaluje překážky, přehlédnuté závislosti a kontext, který jste mohli přehlédnout, a to vše při zachování propojení všech konverzací a úkolů.
ClickUp Brain MAX přináší stejné funkce na desktop s funkcí Talk-to-Text, která vám umožní zaznamenávat nápady, poznámky ze sprintů nebo post-mortem postřehy bez použití rukou. Společně usnadňují spolupráci mezi vývojáři a projektovými manažery a převádějí každou aktualizaci nebo diskusi do strukturovaného, akčního kontextu, který udržuje roadmapu v souladu.
6. Mistral AI (nejlepší pro open-source, přizpůsobení AI připravené pro podnikové použití)
Většina vývojářů a datových týmů čelí společnému kompromisu: vybrat si výkonné, rozsáhlé jazykové modely, u nichž není jasné, jak fungují, nebo se spokojit s open-source možnostmi, které nemají dostatečný výkon.
Mistral AI tento patový stav řeší. Editor kódu poskytuje vysoce výkonné, plně transparentní LLM, které můžete přizpůsobit, doladit a nasadit podle svých potřeb.
Jeho modely s otevřenou váhou, jako Mistral 7B a Mixtral 8x7B, jsou určeny pro týmy, které chtějí vlastní hosting, integraci se stávajícími stacky a doladění na proprietárních datových sadách.
Nejlepší funkce Mistral AI
- Podpora multimodálních, vícejazyčných případů použití v kódu, dokumentech a hlasu.
- Umožňuje nasazení na místě, v cloudu i hybridní nasazení s úplnou kontrolou nad daty.
- Vytvářejte AI agenty, kteří koordinují akce v reálném čase pomocí vašich aplikací a API.
- Vyladění open-source modelů (Mistral 7B, Mixtral 8x7B atd.) pro specializované použití.
- Povolte kontextové okno 128K pro složité, dlouhé úlohy vyžadující uvažování.
Omezení Mistral AI
- Nabízí omezené integrace typu plug-and-play ve srovnání s vyspělejšími ekosystémy.
- Vyžaduje technické znalosti pro jemné doladění nebo nasazení na místě.
- Rezervujte si nejmodernější modely pro komerční/API přístup, ne otevřené váhy.
Ceny Mistral AI
- Zdarma
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Mistral Code: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Mistral AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Mistral AI
Tato recenze G2 uvádí:
Je vhodný pro aplikace v reálném čase, prototypování a scénáře edge AI, aniž by došlo k výraznému snížení kvality nebo univerzálnosti.
Je vhodný pro aplikace v reálném čase, prototypování a scénáře edge AI, aniž by došlo k výraznému snížení kvality nebo univerzálnosti.
💡 Tip pro profesionály: Chcete rychlejší vývojové cykly bez vyhoření? Článek Jak používat ChatGPT pro psaní kódu vám ukáže, jak automatizovat scaffolding, ladění a další činnosti pomocí AI.
7. DeepSeek (nejlepší pro vývojáře open-source, kteří potřebují hluboké kódové uvažování s úplnou kontrolou modelu)
DeepSeek je jedním z mála modelů, které dokážou generovat pluginy pro WordPress, ladit rutiny JavaScriptu a přepisovat regulární výrazy pomocí spolehlivé logiky.
Na rozdíl od mnoha generických generátorů kódu jde DeepSeek nad rámec povrchního výstupu a je schopen vytvářet kompletní struktury pluginů, přepisovat funkce s ověřením okrajových případů a sledovat logiku v dlouhých příkazech.
Pokud váš tým potřebuje transparentní LLM zaměřený na vývojáře, který zvládá složité kódovací úkoly, aniž by vás omezoval proprietárním ekosystémem, stojí za zvážení DeepSeek.
Nejlepší funkce DeepSeek
- Podpora složitých úkolů v oblasti kódování s vysokou přesností uvažování.
- Nabízí úplnou transparentnost díky přístupu k open-source modelu.
- Spolehlivé provádění generování kódu, ladění a vývoje pluginů.
- Umožněte agentické pracovní postupy s výstupem JSON a voláním funkcí.
- Udržujte dlouhodobý kontext s 64K tokenovým oknem.
Omezení DeepSeek
- Problémy s specializovanými nástroji, jako jsou AppleScript nebo Keyboard Maestro.
- Generuje příliš podrobné výstupy, které mohou vyžadovat doladění.
- V některých regionech je pro registraci vyžadováno telefonní číslo s předvolbou +86.
Ceny DeepSeek
- K dispozici je bezplatná zkušební verze
- Pro/Team: Ceny jsou založeny na poplatcích za použití tokenů.
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DeepSeek
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o DeepSeek
Tato recenze na Redditu uvádí:
DeepSeek R1 je přibližně stejný nebo lepší (v některých kontextech) než OpenAI o1 regular. R1 rozhodně vyniká nad o1 v aspektu zobrazení svého myšlenkového procesu.
DeepSeek R1 je přibližně stejný nebo lepší (v některých kontextech) než OpenAI o1 regular. R1 rozhodně vyniká nad o1 v aspektu zobrazení svého myšlenkového procesu.
8. Code Llama (nejlepší pro open-source kódování s flexibilním nasazením)
Ne každý vývojář chce při citlivých úkolech souvisejících s kódováním spoléhat na proprietární modely.
Code Llama od Meta je výkonný open-source model velkého jazyka postavený na Llama 2, navržený speciálně pro generování kódu, ladění a následování instrukcí.
Týmy mohou nasadit vysoce výkonné LLM bez vázání na dodavatele, protože Code Llama je k dispozici v několika velikostech až do 70 miliard parametrů a nabízí varianty pro kód Python a pokyny v přirozeném jazyce.
Nejlepší funkce Code Llama
- Podpora více úkolů souvisejících s kódováním, včetně generování, dokončování a ladění.
- Povolte vyplňování uprostřed pro úpravy existujícího kódu.
- Nabídka specializovaných variant, jako jsou Code Llama—Python a Code Llama—Instruct.
- Zpracování dlouhých kontextových oken (v některých variantách až 100 000 tokenů)
- Umožňuje lokální nasazení a jemné doladění pro soukromá prostředí.
Omezení Code Llama
- Nedostatek integrovaných nástrojů nebo hostovaných testovacích prostředí
- Vyžaduje technické nastavení pro inferenci a poskytování modelů.
- V porovnání s vyladěnými proprietárními modely může vykazovat nižší výkonnost u úkolů specifických pro danou doménu.
Ceny Code Llama
- Zdarma
Hodnocení a recenze Code Llama
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. LLaMA (nejlepší pro experimentování s open-source AI ve velkém měřítku)
Pro jednotlivé vývojáře a nezávislé tvůrce je jednou z největších překážek v oblasti AI použitelnost, často kvůli nedostatečným trénovacím datům.
LLaMA poskytuje robustní schopnosti uvažování, kódování a vícejazyčnosti, ale dosažení těchto schopností často vyžaduje překonání různých překážek, jako je stahování modelů, kompatibilita frameworků, omezení GPU a přepínání API.
Meta představuje LLaMA jako špičkovou open-source alternativu k proprietárním LLM, schopnou multimodálního porozumění.
Nejlepší funkce LLaMA
- Podpora multimodálního vstupu (obraz + text) prostřednictvím předběžných verzí LLaMA 4.
- Nabízí nativní uvažování v dlouhém kontextu s až 128K kontextem.
- Dosáhněte konkurenceschopného výkonu v benchmarkových testech, jako jsou LiveCodeBench a GPQA.
- Umožňuje pokročilou vícejazyčnou podporu a matematické uvažování.
- Poskytuje otevřené modely pro plnou přizpůsobitelnost a lokální nasazení.
Omezení LLaMA
- Vyžaduje složité nastavení s vysokými nároky na GPU (doporučeno A10 nebo vyšší).
- Dokumentace a nástroje pro vývojáře jsou roztříštěné a nejsou vhodné pro začátečníky.
- Implicitní tlak na placené API Meta, a to i pro uživatele open source.
Ceny LLaMA
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze LLaMA
- G2: 4,3/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o LLaMA
Tato recenze G2 obsahovala:
Meta Llama 3 mi pomohla při různých úkolech v oblasti kódování a při řešení problémů s mými úkoly.
Meta Llama 3 mi pomohla při různých úkolech v oblasti kódování a při řešení problémů s mými úkoly.
📖 Přečtěte si také: Rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí
10. Grok (nejlepší pro bleskurychlé uvažování a kontextovou hloubku)
Pokud jste někdy čekali, až AI nástroj dokončí jednoduchý požadavek, jako je oprava chyby nebo dokončení skriptu, víte, jak frustrující mohou být pomalé reakce a povrchní odpovědi. Právě v tom vyniká Grok.
Byl vyvinut společností xAI a integrován do platformy X. Poskytuje rychlé, lidské uvažování, které připomíná spíše párové programování než dotazování chatbota.
Ať už ladíte skript v Pythonu, generujete obsah nebo překládáte logiku mezi jazyky, Grok vás doprovází.
Nejlepší funkce Grok
- Poskytujte téměř okamžité odpovědi na složité dotazy týkající se kódování a logické hádanky.
- Podpora pokročilého uchovávání kontextu pro lepší kontinuitu v iterativních kódovacích relacích.
- Snadno zpracovávejte vícejazyčnou dokumentaci kódování a překlady mezi jazyky.
- Generujte úplné úryvky kódu a obchodní logiku v nástrojích pro kódování, jako je Python nebo JavaScript, s minimem výzev.
- Analyzujte abstraktní úlohy, jako je rozpoznávání sarkasmu a rozpoznávání dlouhých vzorců.
Omezení Groku
- Vytváří příliš opatrné nebo obecné výstupy v rizikových nebo kreativních okrajových případech.
- Pro použití na produkční úrovni je nutné placené připojení k API nebo integrace platformy.
- Ve srovnání se specializovanými nástroji nevyniká výkonem při generování obrázků.
Ceny Grok 3
- Super Grok: 30 $/měsíc na uživatele
- Super Grok Heavy: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Grok 3
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Groku
Tato recenze G2 zdůraznila:
Umí vytvářet obrázky, vyhledávat na webu, poskytovat odpovědi, generovat obsah, provádět analýzu dat, disponuje hlubokým výzkumem a ještě hlubším výzkumem, má dobrou bezplatnou úroveň. Nejlepší na X.
Umí vytvářet obrázky, vyhledávat na webu, poskytovat odpovědi, generovat obsah, provádět analýzu dat, disponuje hlubokým výzkumem a ještě hlubším výzkumem, má dobrou bezplatnou úroveň. Nejlepší na X.
👀 Zajímavost: První chyba v informatice byla doslova můra. V roce 1947 ji inženýři našli zaseknutou v relé na Harvardu. Dnes se LLM při ladění kódu ani nedotýkají hardwaru.
11. GitHub Copilot (nejlepší pro plynulou automatizaci a úpravy kódu v IDE)
Psaní opakujících se bloků kódu, ladění funkcí někoho jiného nebo jen snaha držet krok s každodenními úkoly může vyčerpat vaši pozornost.
GitHub Copilot vám tuto zátěž ulehčí tím, že funguje jako vždy dostupný týmový kolega ve vašem IDE.
Ať už píšete od nuly nebo upravujete více souborů, tento AI nástroj pro vývojáře poskytuje návrhy v reálném čase, automaticky detekuje řetězové reakce a umožňuje vám schvalovat změny jedním kliknutím přímo ve vašem prostředí.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Nabízí návrhy kódu v reálném čase, které se učí vašemu stylu kódování během práce.
- Aktivujte režim agenta, abyste mohli samostatně plánovat, psát, testovat a doručovat pull requesty.
- Umožňuje v editoru zadávat pokyny pro úpravy více souborů a konzistentní změny v rámci celého projektu.
- Integrace s oblíbenými IDE, jako jsou VS Code, Visual Studio, Xcode, JetBrains a Neovim.
- Podpora více modelových možností, včetně Claude Sonnet, GPT-4. 1 a Gemini 2. 5 Pro.
- Poskytuje funkce pro kontrolu kódu, které označují chyby a navrhují opravy před ruční kontrolou kvality.
Omezení GitHub Copilot
- Pro nejlepší výkon vyžaduje strukturované kódové základny.
- Generujte návrhy, které ještě vyžadují lidskou kontrolu.
- Nabízí menší přínos pro samostatné vývojáře, kteří píší a rozumí veškerému svému kódu.
- Omezení dokončení v bezplatném plánu (2 000/měsíc)
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Pro: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro+: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají uživatelé o GitHub Copilot
Nejenže umožňuje rychlé dokončování kódu, ale také aktivně vylepšuje můj pracovní postup tím, že navrhuje optimalizovaná, strukturovaná a výkonnostně orientovaná řešení.
Nejenže umožňuje rychlé dokončování kódu, ale také aktivně vylepšuje můj pracovní postup tím, že navrhuje optimalizovaná, strukturovaná a výkonnostně orientovaná řešení.
💡 Tip pro profesionály: Znalost Pythonu nebo JavaScriptu nestačí. Jak se stát lepším programátorem odhaluje, jak se zlepšit pomocí řešení reálných problémů, kreativity a neustálého učení, abyste vynikli v dnešním rychle se měnícím technologickém světě.
12. Tabnine (nejlepší pro bezpečnou a soukromou pomoc s kódováním pomocí umělé inteligence)
Vývojáři často bojují s obavami o soukromí, zejména při sdílení citlivého kódu s nástroji AI. Každý inženýr zažil ten nepříjemný moment, kdy si kladl otázku, zda další návrh automatického doplňování neprozradí proprietární logiku.
Tabnine je navržen tak, aby tyto obavy rozptýlil. Nabízí lokální řešení s air gapem, které uchovává váš kód přesně tam, kde ho chcete mít.
Díky modelům, které jsou výhradně trénovány na kódu s liberální licencí, je Tabnine vaším důvěryhodným partnerem pro rychlé doplňování kódu s ohledem na kontext, které zvyšuje produktivitu vývojářů.
Nejlepší funkce Tabnine
- Podpora plně soukromých nasazení s izolací od sítě a nulovým uchováváním dat.
- Generujte a vysvětlujte kód pomocí kontextových návrhů přizpůsobených vašim projektům.
- Vytvářejte AI agenty pro testování, dokumentaci a implementaci Jira.
- Ověřujte kód podle interních standardů pomocí vlastních kontrolních agentů.
- Používejte více LLM nebo doladěte modely Tabnine ve svých vlastních repozitářích.
Omezení Tabnine
- Omezené funkce v bezplatných nebo základních tarifech
- Může spotřebovávat více systémových zdrojů během lokálního provádění modelu.
- Vyžaduje nastavení a IT podporu pro nasazení na podnikové úrovni.
Ceny Tabnine
- Platforma Tabnine Agentic: 59 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Tabnine
- G2: 4,0/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Tabnine
Tato recenze G2 uvádí:
Jsem opravdu ohromen tím, jak dobře poskytuje očekávaný kód. Někdy mě to překvapí, zejména během cvičení DSA, kdy identifikuje problém, včetně časových a prostorových limitů složitosti, a podle toho poskytne kód.
Jsem opravdu ohromen tím, jak dobře poskytuje očekávaný kód. Někdy mě to překvapí, zejména během cvičení DSA, kdy identifikuje problém, včetně časových a prostorových limitů složitosti, a podle toho poskytne kód.
🧠 Věděli jste, že: V roce 2025 by LLM mohly automatizovat téměř 50 % veškeré digitální práce. Jak provést efektivní hodnocení LLM pro dosažení optimálních výsledků vám ukáže, jak je testovat a doladit pro konzistentní a spolehlivý výkon v reálném světě.
13. WizardLM (nejlepší pro sledování pokynů a uvažování při složitých úkolech v kódu)
Psaní čistého kódu je dost obtížné, pokud jde o jeho vysvětlování a testování. Vyhněte se dodatečnému tlaku spojenému s jeho údržbou, kdykoli je to možné.
WizardLM vstupuje na scénu jako open-source LLM vyladěný speciálně pro následování pokynů a logické uvažování, což z něj činí silného pomocníka při kódování pro vývojáře, kteří chtějí větší přehlednost při složitých úkolech, aniž by se museli spoléhat na proprietární černé skříňky.
Nejlepší funkce WizardLM
- Interpretujte vágní nebo abstraktní pokyny pomocí logického, postupného uvažování.
- Postupujte podle složitých pokynů pro vícefázové kódovací úkoly.
- Rozložte vnořenou logiku kódu do přehledného a čitelného formátu.
- Podpora otevřených otázek a odpovědí a vysvětlení kódu v mnoha jazycích.
- Umožňuje offline bezpečné nasazení jako plně open-source řešení.
Omezení WizardLM
- Výkon může zaostávat za proprietárními modely, jako jsou GPT-4 nebo Claude 3. 5.
- Potíže s vysoce specifickými kódovými základnami bez jemného doladění
- Pomalejší rychlost inferenčních operací u větších modelů, pokud nejsou optimalizovány.
Ceny WizardLM
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze WizardLM
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o WizardLM
Tato recenze na Redditu zdůraznila:
Poskytuje přesné a úplné odpovědi na otázky založené na znalostech a v oblasti deduktivního myšlení a řešení matematických problémů nemá mezi modely, které jsem testoval, konkurenci.
Poskytuje přesné a úplné odpovědi na otázky založené na znalostech a v oblasti deduktivního myšlení a řešení matematických problémů nemá mezi modely, které jsem testoval, konkurenci.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje pro vývoj aplikací
Další užitečné nástroje
Zde jsou tři další nástroje LLM pro kódování, které nejsou zahrnuty v blogu, ale mají podobný účel a funkčnost:
- Amazon CodeWhisperer: Nabízí návrhy kódu přizpůsobené službám AWS, integrované bezpečnostní skenování zranitelností a hladkou integraci s IDE, jako jsou VS Code a JetBrains.
- Cody od Sourcegraph: Hluboce se integruje do vaší kódové základny, aby odpovídal na otázky týkající se kódu, generoval vysvětlení a refaktoroval logiku.
- Magic.dev: Umožňuje popsat software v přirozeném jazyce a vrací nasaditelné full-stackové kódové kostry.
LLM(e) vám prozradí tajemství: kódování je s ClickUpem snazší
LLM zcela změnily přístup moderních týmů k vývoji softwaru.
Jak však ukazuje tento průvodce, ne všechny LLM jsou stejné.
Některé vynikají v logickém uvažování, ale mají potíže se spoluprací v reálném čase. Jiné poskytují rychlé návrhy kódu, ale nejsou integrovány do vašeho skutečného vývojového workflow. Většina z nich vyžaduje, aby vývojáři přeskakovali mezi IDE, chatboty a správci úkolů, jen aby získali jeden čistý výstup.
ClickUp se v tomto ohledu odlišuje.
Díky integraci funkcí založených na LLM přímo do pracovního prostoru vašeho projektu umožňuje ClickUp týmům generovat kód, spravovat úkoly a spolupracovat na jednom místě. ClickUp eliminuje potřebu nesouvislých výzev – žádné přepínání kontextu.
