10 nejlepších šablon pro plánování na monday.com pro týmy

Pokud jde o obchodní úspěch, načasování je vše. Ale jak zajistíte, aby se váš tým nesnažil za každou cenu stihnout termíny?
Výzkumy ukázaly, že až 80 % IT projektů buď nedosáhne svých cílů, dochází u nich ke zpožděním, nebo výrazně překračují svůj rozpočet. Bez jasného harmonogramu se i ty nejlépe naplánované projekty mohou rozpadnout rychleji, než stačíte říct „schůzka v 15:00“.
Právě zde přicházejí na řadu šablony pro plánování monday.com, které jsou jako váš osobní superhrdina v oblasti produktivity. Tyto šablony usnadňují plánování úkolů, sledování jejich postupu a stanovení jasných termínů.
V tomto článku se budeme zabývat 10 bezplatnými šablonami pro plánování na Monday.com. Jako bonus později prozkoumáme užitečné alternativy od ClickUp, které nabízejí ještě větší hodnotu!
Co dělá šablonu pro plánování dobrou?
Dobrá šablona pro plánování je nástroj, který udržuje váš tým organizovaný, vaše úkoly na správné cestě a váš projekt v hladkém chodu. Měla by být snadno editovatelná, přizpůsobitelná vašim potřebám a dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobila změnám termínů nebo úkolů.
Hledejte šablony, které nabízejí:
- ✅ Přehledná a organizovaná struktura pro snadnou správu úkolů
- ✅ Upravitelná pole pro přiřazování úkolů, termíny a konkrétní úkoly
- ✅ Barevně odlišené sekce pro upřednostnění důležitých úkolů
- ✅ Časové bloky pro správu pracovní doby a pracovních směn
- ✅ Integrace s kalendářovými zobrazeními pro aktualizace v reálném čase
Díky těmto klíčovým funkcím se šablona pro plánování monday.com stane skutečným přínosem pro váš tým, protože vám pomůže udržet přehled o postupu úkolů a snadno sledovat jejich pokrok.
Přehled šablon pro plánování
Zde je souhrnná tabulka všech šablon Monday.com a ClickUp:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona týdenního pracovního plánu
|Stáhnout tuto šablonu
|Personální manažeři, vedoucí týmů, provozní manažeři
|Podrobné týdenní plány, přístup v reálném čase, import/export do Excelu
|Tabule/Seznam
|Šablona harmonogramu stavebních prací
|Stáhnout tuto šablonu
|Stavební projektoví manažeři, dodavatelé, projekční týmy
|Snadno zvládnutelné fáze, sledování milníků, sdílení dashboardů
|Časová osa/tabule
|Šablona pro plánování práce na dálku
|Stáhnout tuto šablonu
|Manažeři vzdálených týmů, freelancerové
|Nastavte pracovní dobu, stanovte priority úkolů, aktualizace v reálném čase
|Tabule/Seznam
|Šablona časové osy pro řízení projektů
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, týmy
|Zobrazení Gantt/Kanban, sledování závislostí, správa souborů
|Časová osa/Gantt/Kanban
|Šablona kalendáře obsahu
|Stáhnout tuto šablonu
|Marketingové týmy, správci sociálních médií, tvůrci obsahu
|Sledujte životní cyklus obsahu, barevné kódování, automatické připomenutí
|Kalendář/Tabule
|Šablona pracovního kalendáře
|Stáhnout tuto šablonu
|Freelancerové, výrobní týmy
|Plánování úkolů, více zobrazení kalendáře, automatizace, integrace
|Kalendář/Ganttův diagram/Časová osa
|Šablona pro návrh týdenních úkolů
|Stáhnout tuto šablonu
|Designové týmy, kreativní ředitelé, vedoucí projektů
|Filtrujte podle členů, Ganttových/progresních grafů, organizace aktiv.
|Časová osa/Ganttův diagram/Tabule
|Šablona pro vítězné pracovní postupy s automatizací
|Stáhnout tuto šablonu
|Provozní týmy, manažeři lidských zdrojů, vedoucí oddělení
|Formuláře, automatizace, vizuální grafy, oznámení
|Tabulka/Kalendář/Graf
|Šablona pro kontextualizaci sprintů
|Stáhnout tuto šablonu
|Produktoví manažeři, vývojářské týmy, týmy Scrum
|Vizualizace plánu, sledování závislostí, řídicí panely
|Gantt/Časová osa/Tabule
|Šablona pro jeden projekt
|Stáhnout tuto šablonu
|Projektoví manažeři, vedoucí týmů
|Sledování milníků, přizpůsobitelné zobrazení, automatizace
|Kanban/Kalendář/Gantt
|Šablona 24hodinového plánování ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Studenti, freelanceri, zaneprázdnění profesionálové
|Denní kalendář s časovými bloky, vlastní stavy, poznámky, více zobrazení
|Kalendář/Seznam/Tabule
|Šablona plánu vývoje ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vývojáři softwaru, projektoví manažeři, vedoucí inženýři
|Vlastní pole, zobrazení Gantt/časová osa, integrace dokumentů, automatizace
|Ganttův diagram/časová osa/seznam
|Šablona plánovací matice ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, týmy potřebující stanovení priorit
|Kvadranty naléhavosti/důležitosti, sledování závislostí, jasné určení odpovědnosti
|Matice/Seznam/Tabule
|Šablona pro blokování plánů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Majitelé firem, manažeři
|Blokování času, barevné kódování, vyvážený kalendář, hluboké soustředění na práci
|Kalendář/Seznam/Tabule
|Šablona pro plánování projektů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Projektoví manažeři, týmy
|Fáze/milníky, zobrazení Gantt/časová osa, oznámení
|Ganttův diagram/časová osa/seznam
|Šablona pro plánování bloků ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kteří potřebují soustředěnou práci
|Časové bloky, odhadovaná délka trvání, vizualizace Gantt/časová osa
|Ganttův diagram/časová osa/seznam
|Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Pro všechny, kdo organizují týdenní úkoly
|Seskupování podle priority, připomenutí, sledování pokroku
|Kontrolní seznam/Seznam/Tabule
|Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Lidé, kteří chtějí každodenní organizaci
|Vlastní stavy, termíny, připomenutí, sledování pokroku
|Seznam/tabule
|Šablona rozvrhu pracovních směn ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní manažeři, HR, vedoucí směn
|Sledování směn/rolí, pole pro nepřítomnost, drag-and-drop, aktualizace v reálném čase
|Seznam/Tabule/Kalendář
|Šablona dostupnosti osobního rozvrhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Freelancerové, studenti, zaneprázdnění profesionálové
|Sledujte schůzky, vizualizujte dostupnost a upravujte pomocí drag-and-drop.
|Kalendář/Seznam/Tabule
10 šablon pro plánování na Monday.com
Správné procesy a nástroje pro plánování mohou být rozdílem mezi dodržením termínů a hromaděním úkolů. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zůstat na správné cestě, je použití šablon pro plánování (ještě lepší, pokud jsou zdarma a snadno použitelné!).
Zde je 10 bezplatných šablon od monday.com, které vám pomohou spravovat pracovní postupy, zůstat produktivní a maximálně využít svůj čas!
1. Šablona týdenního pracovního plánu
Je pondělí, 9:02 ráno, a standup už je mimo plán: dva lidé si vyměnili směny, jeden zapomněl předat klienta a tabule s přehledem úkolů vypadá jako abstraktní umění.
Pro řešení tohoto problému byla vytvořena šablona týdenního pracovního plánu od Monday.com , která má za cíl vnést jasnost a efektivitu do jednoho z nejčastěji opomíjených aspektů podnikání, tj. pracovních plánů zaměstnanců.
Manažeři a členové týmu mají přístup k plánu v reálném čase, což zajišťuje, že všichni mají stejné informace o pracovních směnách, přidělených úkolech a pracovní době.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte podrobné týdenní plány s konkrétními úkoly, akcemi a prioritami.
- Přiřaďte členům týmu konkrétní úkoly a sledujte pracovní dobu v každé fázi.
- Hladký import a export do Excelu pro snadné aktualizace.
✨ Ideální pro: personální manažery, vedoucí týmů a provozní manažery, kteří chtějí optimalizovat plánování týmů a zajistit pokrytí během pracovní doby.
💡 Tip pro profesionály: Potřebujete pomoc s udržením produktivity při práci z domova? Vytvořte si vyhrazený pracovní prostor a stanovte jasné hranice, abyste minimalizovali rozptýlení a maximalizovali soustředění. Ještě lepší je použít zobrazení Domů v ClickUp k uspořádání svých denních priorit a úkolů na jednom místě, abyste vždy věděli, na co se zaměřit jako další.
2. Šablona harmonogramu výstavby
Představte si tuto šablonu jako produkční sadu pro film o loupeži – každá scéna má své místo, štáb, rekvizity a přesný časový údaj. Pokud jeden prvek selže, je třeba přepsat celou sekvenci.
Tato šablona harmonogramu stavby od Monday.com poskytuje dynamickou časovou osu pro sledování pokroku, monitorování závislostí a zajištění včasného splnění milníků. To vám může pomoci při řízení stavebního projektu tím, že jej rozdělí na několik částí, což výrazně usnadní přidělování rozpočtu a správu úkolů.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte svůj stavební projekt na zvládnutelné fáze, přiřazujte úkoly a sledujte rozpočet v reálném čase.
- Naplánujte si milníky a nastavte závislosti, abyste zajistili, že úkoly budou splněny v pořadí.
- Sdílejte tabule a přístup k přehledům s klienty a týmy a získejte aktualizace v reálném čase.
✨ Ideální pro: Manažery stavebních projektů, dodavatele a designérské týmy, kteří potřebují mít přehled o plánech, rozpočtech a milnících.
📖 Přečtěte si také: Techniky time managementu: 11 metod, které můžete vyzkoušet ještě dnes
3. Šablona pro plánování práce na dálku
Řízení distribuovaného vzdáleného týmu může být náročné, zejména pokud jde o zajištění toho, aby všichni zůstali v souladu a byli produktivní.
Šablona pro plánování práce na dálku od Monday.com vám pomůže vytvořit jasný a strukturovaný plán práce na dálku pro váš rozptýlený tým, díky čemuž budou všichni vědět, kdy se mají hlásit, jaké jsou jejich úkoly a jak efektivně spolupracovat z jakéhokoli místa.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte pracovní dobu pro členy týmu v různých časových pásmech
- Upřednostňujte úkoly a vytvářejte akční položky pro lepší správu úkolů.
- Aktualizace v reálném čase umožňují plynulou spolupráci týmu, a to i napříč celým světem.
✨ Ideální pro: Manažery vzdálených týmů a freelancery, kteří hledají způsob, jak optimalizovat virtuální plány a zlepšit tok úkolů.
💡 Tip pro profesionály: Plánování projektů může být složité, protože zahrnuje vyvažování termínů, závislostí, zdrojů a aktualizací napříč několika platformami. ClickUp Brain MAX funguje jako váš asistent pro plánování založený na umělé inteligenci. Zde je návod, jak na to:
- Sjednocené vyhledávání: Okamžitě prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web, abyste našli soubory, dokumenty a přílohy.
- Vytvářejte a plánujte úkoly hlasem: Stačí říct „Naplánuj kontrolu návrhu na příští úterý a přiřaď ji Sarah“ a funkce Talk to Text okamžitě nastaví úkol, termín a osobu, které je úkol přiřazen.
- Vytvářejte a organizujte složité pracovní postupy projektů: Sdělte Brain MAX informace o svém projektu a ten automaticky vygeneruje, propojí a naplánuje všechny závislé úkoly od začátku do konce.
- Nahraďte několik nesouvislých nástrojů AI a využijte externí modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, s jedním řešením připraveným pro podniky, které rozumí vašemu pracovnímu kontextu.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – super aplikaci s umělou inteligencí, která vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se rozptýlené umělé inteligence, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů, přidělování úkolů členům týmu a dalším činnostem.
4. Šablona časové osy pro řízení projektů
Většina časových os začíná jako čistý oblouk a končí jako změť. Tajemstvím není více schůzek, ale živý plán, který se sám aktualizuje a informuje vás o tom, co se změnilo, kdy a proč.
Mějte přehled o termínech projektů a postupu úkolů díky této šabloně časové osy pro řízení projektů od Monday.com. Umožňuje vám přiřazovat úkoly, spravovat závislosti a sledovat pracovní postupy vašeho týmu od začátku do konce, a zároveň vám dává flexibilitu při výběru různých zobrazení pro správu vašeho projektu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte časovou osu svého projektu pomocí různých zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy nebo Kanban tabule.
- Sledujte závislosti úkolů a efektivně stanovujte priority projektů.
- Snadno spravujte soubory, zdroje a rozpočty spojené s úkoly.
✨ Ideální pro: Projektové manažery a týmy, které potřebují přehledný, organizovaný a vizuální časový plán, aby udržely své projekty na správné cestě.
💡 Tip pro profesionály: Správné vybavení pro práci z domova může mít zásadní význam. Investujte do ergonomického nábytku a technických nástrojů, abyste vytvořili prostředí, které podporuje soustředění, pohodlí a efektivitu.
5. Šablona kalendáře obsahu
Marketingové týmy a tvůrci obsahu vědí, jak těžké může být dodržovat termíny pro dodání obsahu a zvládat více úkolů najednou.
Šablona kalendáře obsahu od Monday. com zajišťuje, že budou dodrženy termíny pro obsah a všichni budou držet krok. Tato šablona vám umožní plně organizovat vše od blogových příspěvků po kampaně na sociálních médiích, přidělování úkolů a pracovní postupy obsahu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte obsah od vzniku až po zveřejnění s jasnými termíny a průběhem úkolů.
- Pomocí barevného kódování můžete obsah organizovat podle typu nebo kampaně.
- Nastavte si automatická připomenutí, abyste nikdy nezmeškali termíny.
✨ Ideální pro: marketingové týmy, správce sociálních médií a tvůrce obsahu, kteří potřebují udržet projekty v chodu, aniž by zmeškali termín.
👀 Zajímavost: Technika Pomodoro, kterou vytvořil Francesco Cirillo na konci 80. let, spočívá v 25 minutách práce následovaných krátkou přestávkou. Tato jednoduchá metoda plánování pomáhá zvýšit produktivitu tím, že rozděluje pracovní den na zvládnutelné intervaly, díky čemuž se můžete lépe soustředit a udržet si energii.
📖 Přečtěte si také: Software pro správu úkolů: Kompletní průvodce
6. Šablona pracovního kalendáře
Představte si následující situaci: je polovina týdne a máte tři termíny – hovor s klientem, dodávku do továrny a fakturu za práci na volné noze, kterou jste slíbili poslat „včera“. Bez sdíleného systému se plánování stává hádáním.
Šablona pracovního kalendáře poskytuje každému členovi týmu přehled o tom, co je třeba udělat, kdy a kdo za to odpovídá. Nabízí centralizovaný kalendář, ve kterém můžete přiřazovat termíny, nastavovat časové osy a synchronizovat s nástroji, jako je Google Calendar. Pomocí sloupců s funkcí drag-and-drop můžete přizpůsobovat pracovní postupy, sledovat stavy a udržovat projekty v souladu.
Integrované automatizace eliminují opakované kontroly, zatímco integrace zajišťují, že úkoly, soubory a schůzky jsou na jednom místě pro snadný přístup.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Plánujte týdenní, měsíční a čtvrtletní úkoly s jasnými termíny.
- Vizualizujte pracovní zátěž pomocí různých zobrazení, jako je kalendář, Ganttův diagram nebo časová osa.
- Automatizujte připomenutí a aktualizace, aby projekty probíhaly podle plánu.
- Synchronizujte s nástroji jako Google Calendar a Zoom pro centralizované plánování.
✨ Ideální pro: Freelancery koordinující více klientů a výrobní týmy řídící výrobní harmonogramy, které potřebují přehled o měnících se plánech.
🎥 Podívejte se: Jak používat AI pro každodenní úkoly
7. Šablona pro návrh týdenních úkolů
Designéři žertují, že zpětná vazba vždy přichází ve třech: „Zvětšete to, ať to vynikne, a můžeme zkusit jinou verzi?“ Bez systému se tyto iterace rychle hromadí. Tato šablona pomáhá kreativním týmům udržet plynulost revizí, aniž by ztratily přehled o termínech.
Šablona Design Weekly Tasks Template by Monday. com pomáhá designérským týmům udržovat jejich úkoly organizované, sledovat iterace návrhů a zajistit, aby byly všechny termíny splněny stylově.
Můžete použít vizuální zobrazení, jako jsou časové osy nebo grafy, abyste viděli, kdy jsou termíny odevzdání návrhů a zda projekty nezaostávají. Všechny návrhové soubory – od maket až po finální exporty – lze uchovávat v jediném pracovním prostoru, což omezuje nekonečné řetězce e-mailů s názvem „latest_version_FINAL_v3“.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Filtrujte úkoly podle členů týmu, abyste předešli přetížení nebo nedostatečnému vytížení svých designérů.
- Pomocí Ganttových zobrazení spravujte termíny a pomocí grafů postupu sledujte úkoly.
- Udržujte všechny designové prvky uspořádané na jednom místě pro snadný přístup.
✨ Ideální pro: Designové týmy, kreativní ředitelé a vedoucí projektů, kteří chtějí zefektivnit své kreativní pracovní postupy.
📖 Přečtěte si také: AI pro správu času: Jak může umělá inteligence pomoci
8. Šablona pro úspěšné pracovní postupy s automatizací
Každá kancelář má své úzké místo: žádosti se hromadí v doručené poště, schválení mizí v diskusních vláknech a nikdo neví, kdo co řeší. Šablona Winning Workflows with Automations tento chaos změní v pořádek tím, že žádosti převede na efektivní automatizovaný proces.
Tato šablona vám umožňuje shromažďovat, spravovat a sledovat interní požadavky z jedné centrální tabule. Formuláře předem zachycují všechny potřebné podrobnosti, zatímco automatizace přiřazuje požadavky, odesílá připomenutí a spouští aktualizace bez manuálního úsilí.
Díky několika zobrazením, jako je tabulka, kalendář a graf, můžete analyzovat, odkud pocházejí požadavky, odhalit úzká místa a podle toho upravit pracovní postupy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte strukturované požadavky okamžitě pomocí formulářů a sledujte je na jednom místě.
- Automaticky směrujte schvalování a úkoly správným osobám.
- Analyzujte trendy požadavků podle oddělení nebo typu pomocí vizuálních grafů.
- Zajistěte transparentnost pokroku pomocí automatických aktualizací a oznámení.
- Integrace s Gmailem, Dropboxem a SurveyMonkey zajišťuje synchronizaci souvisejících souborů a komunikace.
✨ Ideální pro: Provozní týmy, manažery lidských zdrojů a vedoucí oddělení, kteří chtějí centralizovat a automatizovat správu požadavků ve velkém měřítku.
👀 Zajímavost: Mayský kalendář, jehož počátky sahají minimálně do 5. století před naším letopočtem, byl velmi přesný systém, který předčil moderní gregoriánský kalendář. Do roku 900 n. l. byl vylepšen tak, že dosahoval ještě větší přesnosti, a stal se tak působivým příkladem starověkého génia v oblasti plánování.
9. Šablona pro kontextualizaci sprintů
Sprinty mají vytvářet rytmus, ale bez správného kontextu působí jako běhání v kruhu.
Šablona Contextualizing Sprints od Monday. com vám pomůže zorganizovat plán vývoje produktu, sledovat pokrok a zajistit, aby váš tým zůstal v souladu. Zajišťuje také, aby produktové týmy viděly širší souvislosti – jak každý sprint souvisí s plánem vývoje a podporuje dlouhodobé cíle.
Zde můžete zmapovat milníky na vizuální časové ose, což usnadňuje sladění každodenních úkolů se strategickými cíli. Lze zakreslit závislosti, aby se zajistilo, že jeden sprint plynule navazuje na další.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte svůj produktový plán pomocí Ganttových diagramů pro větší přehlednost a sladění.
- Sledujte sprinty, závislosti úkolů a pokrok týmu napříč odděleními.
- Pomocí dashboardů v reálném čase sledujte výkonnost a přijímejte rozhodnutí na základě dat.
✨ Ideální pro: Produktové manažery, vývojové týmy a Scrum týmy, které potřebují sledovat a prioritizovat své produktové sprinty.
10. Šablona pro jeden projekt
Kolikrát projektoví manažeři nahlas řeknou: „Polovina mé práce spočívá v honbě za aktualizacemi, druhá polovina v uvědomění si, že jsem se měl zeptat včera“? Jediná projektová tabule eliminuje honbu za aktualizacemi – vše se odehrává v jedné časové ose.
Šablona pro jednotlivé projekty od Monday.com je ideální pro správu jednotlivých projektů od začátku do konce. Díky automatickým připomenutím termínů splatnosti neztratíte přehled o důležitých úkolech a díky několika možnostem zobrazení mohou zúčastněné strany vidět stejný plán jako Kanban tabuli, kalendář nebo Ganttův diagram.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Nastavte milníky projektu a sledujte průběh úkolů pomocí několika přizpůsobitelných zobrazení.
- Kategorizujte úkoly podle priority a stavu pro přehlednost v reálném čase.
- Automatizujte připomenutí a termíny splnění konkrétních úkolů a zajistěte, aby vám neunikl žádný detail projektu.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, vedoucí týmů a kohokoli, kdo řídí projekt, který vyžaduje jasné přidělení úkolů a časové harmonogramy.
Omezení Monday.com
Ačkoli Monday.com nabízí celou řadu přizpůsobitelných šablon pro plánování a funkcí pro správu úkolů, existuje několik omezení, která by podniky měly mít na paměti, zejména při práci s většími a složitějšími projekty nebo týmy.
- Ačkoli sleduje průběh úkolů, postrádá pokročilé nástroje pro vytváření reportů, což vyžaduje použití externích nástrojů pro získání podrobných informací.
- S rozšiřováním firmy se udržování pracovních plánů nebo projektových tabulek stává stále složitějším a vyžaduje více manuální práce, aby byla zajištěna konzistence.
- Pro nové uživatele může být náročné orientovat se v rozsáhlých funkcích Monday.com, zejména při nastavování přidělování úkolů a termínů.
- Bezplatný plán má omezené automatizační funkce, což může bránit malým týmům v úspoře času.
- Na rozdíl od konkurence monday.com postrádá specializované funkce založené na umělé inteligenci pro prediktivní plánování a inteligentní stanovení priorit úkolů.
- Export pracovních plánů nebo složitých tabulek pro podrobné reporty může být zdlouhavý a může vyžadovat další nástroje.
💡 Tip pro profesionály: Kalendář ClickUp s podporou umělé inteligence vám pomůže plánovat chytřeji tím, že automaticky navrhuje optimální časy pro úkoly a schůzky. Umí analyzovat vaše pracovní vytížení, detekovat konflikty a doporučovat úpravy, aby vaše plány zůstaly na správné cestě. Díky připomenutím řízeným umělou inteligencí a chytrému přeplánování už nikdy nezmeškáte termín.
Alternativní šablony Monday.com
Problém s používáním šablon Monday.com není jen v obtížném nastavení. Je to větší problém rozptýlení práce. Úkoly jsou na jednom místě, zpětná vazba na jiném a nápady na kampaně v dalším nástroji. 😖
Za chvíli budete přeskakovat mezi tabulkami, chatovými vlákny a nedokončenými dokumenty a snažit se odpovědět na jednoduché otázky jako „Jaké jsou nejnovější informace?“ To je příklad rozptýlení kontextu v praxi.
ClickUp má lepší přístup. Namísto rozptýlení vašeho marketingového plánu mezi nesouvislé nástroje jsou šablony ClickUp umístěny v Converged AI Workspace, kde jsou propojeny úkoly, dokumenty, tabule a automatizace.
Můžete začít s hotovou šablonou, přizpůsobit ji přesně vašemu procesu a mít jistotu, že váš pracovní kontext zůstane na jednom místě.
Zde je několik šablon ClickUp, které mohou sloužit jako dobré alternativy k Monday :
1. Šablona 24hodinového plánování ClickUp
Všimli jste si někdy, jak může být den zároveň nekonečný a příliš krátký? To je paradox produktivity. Šablona 24hodinového plánování ClickUp vám pomůže převzít kontrolu nad každým časovým úsekem, aby den neovládal vás.
Tato šablona vám poskytuje denní kalendář s časovými bloky, do kterého můžete zaznamenávat vše od pracovních termínů až po osobní rutiny. Vlastní stavy vám umožňují sledovat úkoly jako „k provedení“, „v procesu“ nebo „dokončeno“, zatímco pole pro poznámky a priority přidávají kontext.
Díky zobrazení kalendáře a tabule můžete přepínat mezi podrobným plánem a celkovým přehledem, což usnadňuje sledování, kam směřuje vaše energie a kde jsou potřeba úpravy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte si den na časové bloky zaměřené na úkoly a rutiny.
- Sledujte pokrok pomocí vlastních stavů a označujte úspěchy v reálném čase.
- Přidejte osobní poznámky nebo kategorie úkolů, abyste udrželi rovnováhu mezi prací a osobním životem.
- Zobrazte si denní pracovní zátěž pomocí zobrazení Kalendář, Seznam a Tabule.
✨ Ideální pro: studenty, freelancery a zaneprázdněné profesionály, kteří potřebují maximálně využít každou hodinu svého dne a vybalancovat více priorit.
💡 Tip pro profesionály: Máte rádi oldschoolový styl lepících poznámek? Můžete použít online lepící poznámky k digitální organizaci svých myšlenek a úkolů, takže budete mít vše na jednom místě a bez zbytečného nepořádku.
Ještě lepší je, že můžete vyzkoušet ClickUp Whiteboards pro vizuální brainstorming, vytváření digitálních poznámek a společné mapování nápadů. Poté jej můžete doplnit o ClickUp Docs pro zaznamenávání poznámek, kontrolních seznamů a úkolů, aby vaše myšlenky byly vždy organizované a přístupné.
2. Šablona plánu vývoje ClickUp
Zavádění produktů na trh málokdy proběhne tak hladce, jak slibují prezentační materiály. Jedna funkce trvá déle, než se očekávalo, jiná závislost se zasekne a najednou se termíny posouvají. Proto vývojové týmy prosperují, když mají jasný vizuální plán, který udržuje projekty v souladu od zahájení až po vydání.
Šablona plánu vývoje ClickUp poskytuje týmům strukturovaný pracovní postup pro tvorbu a aktualizace produktů. Díky vlastním polím pro zaznamenávání fáze, trvání a poznámek a několika zobrazením, jako je Ganttův diagram a časová osa, zajišťuje, že každá činnost má své místo.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte velké vývojové cíle na menší, sledovatelné úkoly.
- Plánujte čas a zdroje pomocí vlastních polí pro odhady a skutečné hodnoty.
- Zmapujte časové osy a milníky pomocí zobrazení Gantt a Timeline.
- Informujte zúčastněné strany o aktuálním stavu a pokroku v reálném čase.
- Integrace dokumentů usnadňuje propojení cílů projektu a technických referencí.
✨ Ideální pro: Softwarové vývojáře, produktové manažery a vedoucí inženýry, kteří řídí vícestupňový vývoj produktů s přísnými termíny.
📮 ClickUp Insight: Studie ukazují, že týmy, které používají více než 10 nástrojů pro spolupráci, mají třikrát větší pravděpodobnost, že dojde ke zpoždění projektu. Čím více nástrojů používáte, tím více času strávíte přepínáním mezi nimi a tím méně času skutečně věnujete samotné práci. To vede ke zbytečnému rozšiřování práce.
S ClickUp můžete sjednotit své úkoly, dokumenty, kalendáře a komunikaci na jedné platformě. Od automatizace úkolů pomocí umělé inteligence až po přizpůsobitelné pracovní postupy – ClickUp vám zajistí, že budete mít vše, co potřebujete, na jednom místě.
3. Šablona plánovací matice ClickUp
Všichni známe ten pocit, když končí den a přemýšlíme, co jsme vlastně dokázali. Plánovací matice vám pomůže omezit plýtvání časem tím, že vám ukáže, kde se protíná naléhavost a důležitost, abyste mohli věnovat čas tomu, na čem opravdu záleží.
Šablona ClickUp Scheduling Matrix organizuje úkoly do čtyř kvadrantů – naléhavé vs. nenaléhavé a důležité vs. méně důležité. To usnadňuje stanovení priorit na první pohled a rozhodnutí, co lze naplánovat, delegovat nebo zcela vynechat.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte a upřednostňujte úkoly podle naléhavosti
- Identifikujte závislosti a optimalizujte přidělování zdrojů
- Sledujte pokrok a zajistěte soulad týmu díky jasnému rozdělení úkolů.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, kteří zvládají více úkolů najednou, nebo týmy, které potřebují zůstat v souladu a být produktivní.
4. Šablona pro blokování plánů ClickUp
Kniha Deep Work od Cala Newporta popularizovala myšlenku časového blokování – vyhrazení chráněného času pro úkoly vyžadující vysokou koncentraci. Tato šablona tuto filozofii uvádí do praxe a proměňuje kalendář v nástroj pro soustředění namísto rozptylování.
Šablona ClickUp Schedule Blocking Template vám pomůže přidělit konkrétní časové bloky pro různé činnosti, takže se budete moci soustředit na úkoly s vysokou prioritou, aniž byste se nechali rozptýlit. Barevné kódování umožňuje odlišit kategorie jako schůzky, kreativní práce nebo administrativní úkoly. Výsledkem je vyvážený kalendář, který chrání prostor pro soustředěnou práci, aniž by ignoroval každodenní požadavky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vyhraďte si čas na důležité úkoly a držte rušivé vlivy na uzdě.
- Zobrazte si svůj den v jednoduchém a intuitivním rozvržení.
- Zabraňte přeplnění rozvrhu a vytvořte si prostor pro přestávky.
✨ Ideální pro: Majitele a manažery firem, kteří chtějí co nejlépe využít svůj den díky soustředěnému rozvrhu s časovými bloky.
📖 Přečtěte si také: Recenze Monday.com: Stojí za ten humbuk?
5. Šablona pro plánování projektů ClickUp
Termíny se neposouvají najednou – postupně se zkracují, až je najednou milník několik týdnů pozadu. Tabule s plánem projektu vám pomůže včas rozpoznat zkracování termínů a nasměrovat tým zpět na správnou cestu.
Šablona pro plánování projektů ClickUp Project Management rozděluje projekty do fází a milníků, takže každý krok je jasně viditelný. Zobrazení Gantt a Timeline ukazují závislosti, což usnadňuje přesun zdrojů, když se objeví překážky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Stanovte termíny a sledujte průběh úkolů pomocí přizpůsobených zobrazení, jako jsou Ganttův diagram a časová osa.
- Organizujte úkoly podle fáze projektu, abyste zajistili přehlednost a efektivitu.
- Dostávejte automatická oznámení, když se blíží termíny.
✨ Ideální pro: Projektové manažery, kteří hledají nástroj, který jim pomůže udržet projekty na správné cestě a zajistit soulad mezi mnoha týmy.
6. Šablona pro plánování bloků ClickUp
Některé dny mohou připomínat nekonečný cyklus přeskakování mezi úkoly, který vám nechává málo času soustředit se na to, co je opravdu důležité. Šablona pro plánování bloků ClickUp vám umožňuje rozdělit den na časové bloky, z nichž každý je vázán na konkrétní úkoly nebo priority.
Přiřaďte blokům trvání, abyste mohli lépe odhadnout pracovní zátěž, a pro přehlednost je vizualizujte pomocí zobrazení časové osy nebo Ganttova diagramu. Předem přiděleným časem minimalizujete přepínání mezi úkoly a vytvoříte si prostor pro práci i přestávky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte si den do časových bloků pro různé úkoly a priority.
- Přiřaďte odhadovaný čas pro každý úkol a sledujte pracovní zátěž.
- Vizualizujte svůj plán pomocí Ganttových diagramů nebo časových os úkolů.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří potřebují vyhradit konkrétní čas na soustředěnou práci a zabránit přetížení úkoly.
Zde je návod, jak můžete v jednoduchých krocích stanovit priority svých úkolů:
7. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp
Tuto šablonu si představte jako digitální verzi staromódního plánovače – jen chytřejší, přehlednější a s mnohem menší pravděpodobností, že se ztratí ve vaší tašce. Šablona týdenního kontrolního seznamu ClickUp vám pomůže stanovit priority úkolů, nastavit termíny a udržet si přehled o svých cílech.
Úkoly můžete seskupit podle priority a odškrtávat je v průběhu týdne. Vestavěné připomenutí zajistí, že vám nic neunikne, zatímco aktualizace stavu ukazují, co je hotové a co ještě vyžaduje pozornost.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte úkoly podle úrovně priority a postupně je odškrtávejte.
- Nastavte si připomenutí, abyste zajistili včasné dokončení každého úkolu.
- Sledujte pokrok a měřte svou produktivitu týden po týdnu.
✨ Ideální pro: Každého, kdo potřebuje jednoduchý a efektivní způsob, jak organizovat týdenní úkoly a udržet si přehled.
💡 Tip pro profesionály: Chcete se lépe rozhodovat, které úkoly řešit jako první? Použijte seznam priorit k seřazení úkolů podle naléhavosti a důležitosti, což vám pomůže soustředit se na to, co je opravdu důležité.
8. Šablona denního seznamu úkolů ClickUp
Všichni jsme už zažili ten nepříjemný pocit, když končí den a seznam úkolů je delší než na začátku. Se šablonou ClickUp Daily To-Do List získáte strukturovaný denní tracker, který obrací scénář a mění roztříštěné úkoly v jasný plán, který můžete skutečně dokončit.
Každé položce lze přiřadit termín, zatímco sledování pokroku poskytuje okamžitý přehled o pracovním vytížení. Připomenutí pomáhají udržet tempo a zajišťují, že den zakončíte s menším počtem nedokončených úkolů a více malými úspěchy.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Upřednostňujte denní úkoly pomocí vlastních stavů, jako jsou „K provedení“, „Probíhá“ a „Dokončeno“.
- Stanovte termíny pro každý úkol a sledujte průběh práce během dne.
- Pomocí připomenutí budete mít svůj denní rozvrh vždy pod kontrolou.
✨ Ideální pro: Lidi, kteří chtějí mít pořádek a každý den stihnout víc, aniž by se cítili přetížení.
💡 Tip pro profesionály: Jste zahlceni seznamem úkolů? Rozdělte jej na menší, proveditelné úkoly. Komplexní seznam úkolů vám pomůže udržet přehled o vašich povinnostech a postupovat po jednom úkolu.
9. Šablona rozvrhu pracovních směn ClickUp
Představte si své pracoviště bez rozvrhu směn – je to jako provozovat restauraci bez jídelního lístku. Chaos je zaručen. Šablona rozvrhu směn ClickUp zjednodušuje věci, takže se neutopíte v tabulkách nebo zmeškaných předávkách.
Tato šablona vám poskytuje přehledný vizuální plán, ve kterém jsou na jednom místě sledovány směny, role a absence. Manažeři mohou provádět změny pomocí drag and drop, rychle přidělovat směny a sdílet aktualizace v reálném čase se svými týmy.
Vlastní pole zachycují důvody absence nebo výzvy, zatímco barevně odlišené zobrazení umožňuje snadno rozpoznat denní a noční směny na první pohled.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte směny podle role, času a přiděleného člena týmu v jednom seznamu.
- Sledujte absence a volání pomocí speciálních polí pro větší přehlednost.
- Upravujte plány okamžitě pomocí aktualizací metodou drag-and-drop.
- Sdílejte pohledy v reálném čase, aby byli zaměstnanci na všech pracovištích informováni.
✨ Ideální pro: Provozní manažery, týmy HR a vedoucí směn v maloobchodu, pohostinství nebo službách, kteří potřebují rychlé a flexibilní plánování bez zbytečného nepořádku.
💡 Užitečná rada: Správa osobních úkolů může být při práci složitá. Vytvořte si osobní systém správy úkolů, který vám umožní stanovovat priority, plánovat a sledovat vaše úkoly, aby vám nic neuniklo.
S osobním seznamem ClickUp můžete oddělit všechny své osobní úkoly od pracovních projektů, nastavit priority, přidat termíny splnění a dokonce vytvořit připomenutí. Tento vyhrazený prostor vám pomůže organizovat vaše úkoly, vizualizovat vaše pracovní zatížení a udržet si přehled o osobních i pracovních povinnostech – vše na jednom místě.
10. Šablona dostupnosti osobního rozvrhu ClickUp
Správa vašeho týdne by neměla připomínat hraní Tetrisu v obtížném režimu. Osobní sledovač dostupnosti promění tuto hádanku v přehlednou tabulku, která přesně ukazuje, kdy máte volno a kdy už máte něco naplánováno.
Šablona ClickUp Personal Schedule Availability Template vám pomůže zaznamenat závazky do týdenního kalendáře a získat tak strukturovaný přehled. Konflikty lze snadno odhalit a díky úpravám metodou drag-and-drop je přeplánování hračkou. Kombinací osobních a pracovních povinností v jednom přehledu zajistíte, že vám nic neunikne – ať už jde o hovor s klientem nebo rodinnou večeři.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte schůzky a závazky přehledným a strukturovaným způsobem.
- Zobrazte si dostupnost a vyhněte se konfliktům v plánování.
- Upravte si plán podle potřeby pomocí jednoduché funkce drag-and-drop.
✨ Ideální pro: Freelancery, studenty a zaneprázdněné profesionály, kteří spravují více osobních a pracovních závazků.
Vyberte si šablony ClickUp a optimalizujte své plánování
Efektivní plánování je základem produktivity a úspory času.
Zatímco šablony pro plánování na Monday.com poskytují flexibilitu při správě vašich týdenních plánů, ClickUp tento přístup chápe a jde ještě o krok dál s kompletní sadou nástrojů pro spolupráci, které vám pomohou dosáhnout vašich osobních i profesních cílů.
Díky přizpůsobitelným šablonám týdenního plánování, šablonám pracovního kalendáře, aktualizacím v reálném čase a snadné správě úkolů vám pomůže orientovat se v dynamických požadavcích moderního pracovního prostředí.
Jste připraveni převzít kontrolu nad svým časem a zvládnout více práce díky snadno použitelným a přizpůsobitelným šablonám? Zaregistrujte se na ClickUp a dosáhněte svých cílů v oblasti produktivity!