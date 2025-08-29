10 nejlepších nástrojů pro sledování podílu na trhu, které vám pomohou sledovat viditelnost značky

I ten nejlepší produkt nemá velký význam, pokud vaše cílová skupina neví, že existuje. Bez viditelnosti může být vaše značka stejně dobře neviditelná.
Právě zde vám správné nástroje pro měření podílu na trhu pomohou úspěšně měřit viditelnost vaší značky, porovnávat ji s konkurencí a sledovat, jak velký podíl na online konverzacích vaše značka skutečně má.
V tomto článku se podíváme na nejlepší nástroje pro měření podílu na digitálních kanálech a zlepšení digitálních marketingových strategií, marketingové výkonnosti a podílu na trhu vaší značky.
Přehled 10 nejlepších nástrojů pro sledování podílu na trhu
Zde je srovnání nejlepších nástrojů pro sledování podílu na trhu, které vám pomůže vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám v oblasti monitorování a reportování značky:
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Hodnocení
|ClickUp
|Komplexní správa kampaní na zvýšení povědomí pro agentury a interní marketingové týmy všech velikostí.
|Plánování kampaní, dokumenty, kalendář, dashboardy, AI asistent, více než 200 integrací
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny pro podniky.
|G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5
|Semrush
|Měření podílu na vyhledávání pomocí dat SEO a PPC pro velké agentury a podniky
|Market Explorer, Keyword Gap, podíl zobrazení Google Ads, analýza návštěvnosti
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify od 139,95 $/měsíc.
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5
|Zmínka
|Upozornění na značku v reálném čase a sledování kampaní pro PR agentury a velké podniky
|Zmínky napříč platformami, analýza sentimentu, přizpůsobitelná upozornění, publikační nástroje
|Žádný bezplatný tarif ani zkušební verze; placené tarify od 49 $/měsíc na uživatele
|G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5
|Brand24
|Monitorování značky v reálném čase a analýza sentimentu pro velké marketingové agentury a podniky
|Zmínky, detekce sentimentu, informace o influencerech, upozornění na klíčová slova
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 199 USD/měsíc na uživatele.
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Awario
|Přesné sledování hlasu pomocí booleovského vyhledávání pro střední a velké společnosti
|Boolovské vyhledávání, sentiment podle regionu/kanálu, sledování influencerů, hlasové zprávy
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají od 29 $/měsíc na uživatele.
|G2: 4,0/5, Capterra: 4,3/5
|Meltwater
|Analýza médií a hlasu na podnikové úrovni pro agentury
|Analýza hlasu pomocí umělé inteligence, zpravodajství + pokrytí na sociálních sítích, přizpůsobitelné řídicí panely, sledování kampaní
|Ceny na míru
|G2: 4,0/5, Capterra: 4,0/5
|Sprout Social
|Srovnávací analýza konkurence na sociálních médiích pro agentury zabývající se marketingem na sociálních médiích
|Sledování značky, benchmarking, jednotné dashboardy, sentiment, zprávy o podílu na impresích
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 199 USD/měsíc na uživatele.
|G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5
|Google Trends
|Sledování zájmu veřejnosti o jednotlivce a malé týmy v reálném čase
|Trendy v reálném čase, regionální přehledy, srovnání značek v čase
|Zdarma
|G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5
|Digimind
|Podrobné informace o konkurenci a přehled o trhu pro velké značky zaměřené na spotřebitele.
|Sledování sociálních sítí, identifikace influencerů, sledování trendů, monitorování reputace, návratnost investic do kampaní
|Ceny na míru
|G2: 4,5/5, Capterra: 4,4/5
|Hootsuite
|Plánování sociálních médií a sledování zmínek o značce pro střední firmy a agentury
|Kalendář obsahu, správa doručené pošty, sledování sociálních sítí, analytika, integrace Canva a Drive.
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 149 USD/uživatel/měsíc.
|G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5
Značka je hlas a produkt je suvenýr.
Značka je hlas a produkt je suvenýr.
Co byste měli hledat v nástrojích pro měření podílu na trhu?
Nejlepší nástroje pro sledování podílu na trhu sledují zmínky o značce v kontextu, aby vám poskytly informace o tom, zda vaše značka získává na popularitě, jak si vede ve srovnání s ostatními značkami ve vašem oboru a jaké jsou metriky hlasu v celém spektru marketingových kanálů, včetně výsledků vyhledávání a placené reklamy.
Zde je návod, jak vybrat ten správný nástroj pro měření podílu na trhu. Měli byste hledat určité základní funkce:
- Sleduje zmínky v SERP, sociálních médiích, blozích a zpravodajských webech pro úplné pokrytí hlasu.
- Poskytuje analýzu hlasu v reálném čase, aby bylo možné zaznamenat změny ve viditelnosti v okamžiku, kdy k nim dojde.
- Porovnávejte podíl vaší značky přímo s konkurencí a získejte lepší přehled o podílu na trhu.
- Nabízí přizpůsobitelné dashboardy pro metriky, jako je podíl zobrazení, sentiment a hlasová data.
- Zahrnuje analýzu sentimentu pro vyhodnocení tónu konverzací o značce napříč platformami.
👀 Zajímavost: Burger King kdysi geograficky zacílil na restaurace McDonald's a nabízel kupóny na Whopper pouze uživatelům, kteří se nacházeli v blízkosti restaurace McDonald's.
10 nejlepších nástrojů pro sledování viditelnosti vaší značky
V následujícím seznamu se zaměříme na některé specializované nástroje, které vám pomohou vypočítat podíl zobrazení, sledovat zmínky o značce a sledovat online konverzace za účelem získání cenných informací.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení marketingových projektů s týmovou spoluprací)
Pokud jsou vaše marketingové aktivity dobře naplánované, ale špatně provedené, může se stát, že hlas vaší značky zanikne, než se vůbec dostane k vaší cílové skupině.
Přiřazujte úkoly s termíny a zvyšujte produktivitu pomocí ClickUp Tasks
ClickUp pomáhá marketingovým týmům tím, že nabízí sdílený prostor pro plánování, realizaci a sledování všech částí kampaně napříč různými marketingovými kanály.
- Vytvářejte pracovní postupy pomocí ClickUp Tasks, kde jsou úkoly přiřazovány autorům, editorům, designérům a vedoucím SEO.
- Rozdělte velké marketingové kampaně na menší, realizovatelné úkoly, například pověřte jeden tým přípravou obsahu blogu a druhý přípravou reklam Google Ads.
- Označujte, plánujte a sledujte úkoly, aby každý věděl, za co je zodpovědný a kdy je třeba úkol splnit.
Snadno sledujte pokrok a podle potřeby upravujte cíle pomocí dashboardů ClickUp
Navíc místo přepínání mezi tabulkami a zprávami za účelem kontroly pokroku můžete pomocí dashboardů ClickUp vytvořit živý přehled klíčových metrik povědomí o značce a získat hlubší vhled.
Například správce obsahu může vložit dashboard Google Analytics, aby sledoval organický vyhledávací provoz nebo podíl zobrazení z jedné kampaně. To usnadňuje propojení práce vašeho týmu s reálnými výsledky, pokud jde o návštěvnost webových stránek, zmínky o značce a podíl na trhu.
ClickUp je kompatibilní s nástroji jako Google Analytics, HubSpot a platformami pro sledování sociálních sítí, což vám dává větší flexibilitu při propojování datových zdrojů, které jsou důležité pro vaši strategii budování povědomí o značce.
Zde je podrobný vizuální průvodce, jak vytvořit dashboard pro správu marketingových projektů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánujte a spravujte marketingové kampaně napříč kanály pomocí přizpůsobených pracovních postupů.
- Sledujte výkonnost kampaní pomocí dashboardů v reálném čase s integrovanými analytickými nástroji.
- Spolupracujte napříč týmy pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou ClickUp Docs, ClickUp Chat a ClickUp Whiteboards, které vám pomohou brainstormovat, vytvářet a spravovat obsah.
- Automatizujte procesy, vytvářejte obsah a získávejte poznatky ze svých dat s pomocí umělé inteligence ClickUp Brain.
- Přiřazujte úkoly s vazbami a prioritami, abyste zajistili dodržení termínů kampaní.
- Integrujte více než 200 nástrojů, včetně Google Analytics, HubSpot a Slack, a sjednoťte tak hlasová data.
Omezení ClickUp
- Počáteční nastavení může být pro týmy, které s projektovým softwarem začínají, náročné.
- Někteří uživatelé uvádějí, že výkon mobilních zařízení zaostává za výkonem stolních počítačů.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tento uživatel G2 poznamenal:
Jako generální ředitel, který řídí několik mediálních iniciativ a vzdělávací akademii, se ClickUp stal mou oblíbenou platformou pro udržení všeho v souladu. Používám jej ke správě redakčních pracovních postupů, automatizaci rutinních úkolů, provozování CRM pipeline pro oslovování klientů a dokonce i ke sledování pokroku ve vzdělávacích kurzech. Jeho všestrannost je bezkonkurenční.
Jako generální ředitel, který řídí několik mediálních iniciativ a vzdělávací akademii, se ClickUp stal mou oblíbenou platformou pro udržení všeho v souladu. Používám jej ke správě redakčních pracovních postupů, automatizaci rutinních úkolů, provozování CRM pipeline pro oslovování klientů a dokonce i ke sledování pokroku ve vzdělávacích kurzech. Jeho univerzálnost je bezkonkurenční.
📖 Přečtěte si také: Marketingové nástroje pro malé podniky
2. Semrush (nejlepší pro kombinování dat SEO a PPC k měření podílu značky na vyhledávání)
Pokud má váš tým potíže pochopit, jak velký podíl na vyhledávacích konverzacích vaše značka skutečně má, nástroje Keyword Gap a Market Explorer od Semrush vám to ukážou během několika sekund.
Tyto funkce přesně odhalí, kde se vaše značka nachází ve výsledcích vyhledávačů ve srovnání s konkurencí, a to až po relevantní klíčová slova, pro která se umisťují, a obsah, který podporuje zmínky o jejich značce.
Semrush nezobrazuje pouze počty návštěv, ale rozděluje podíl vaší značky na organické vyhledávání, PPC kampaně a dokonce i podíl zobrazení Google Ads.
Nejlepší funkce Semrush
- Analyzujte podíl značky na organickém a placeném vyhledávání, LLM a Google Shopping.
- Porovnejte SEO své značky s konkurencí pomocí rozdílů v návštěvnosti, klíčových slovech a zpětných odkazech.
- Sledujte data o hlasu značky prostřednictvím sentimentu, funkcí SERP a klastrů klíčových slov generovaných umělou inteligencí.
- Měřte podíl zobrazení a trendy zapojení pomocí Market Explorer a EyeOn.
- Odhalte překrývání organického vyhledávání a klíčových slov PPC, abyste sjednotili sdělení napříč kanály.
Omezení Semrush
- Odhady návštěvnosti se mohou lišit od údajů GA4, zejména u specializovaných webů.
- Pro začátečníky může být naučení se používat tyto nástroje náročné kvůli jejich rozsáhlým funkcím.
- Cena se může zvýšit s doplňky, jako je správa obsahu a projektů sociálních médií.
Ceny Semrush
- Pro: 139,95 $/měsíc na uživatele
- Guru: 249,95 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 499,95 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Semrush
- G2: 4,5/5 (více než 2 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
Co říkají uživatelé o Semrush
Tento uživatel Capterra zdůraznil:
Semrush používám hlavně pro přehled domén a funkce klíčových slov. Pomáhá mi rychle posoudit konkurenty a potenciální klienty a také pro výzkum témat na stránkách.
Semrush používám hlavně pro přehled domén a funkce klíčových slov. Pomáhá mi rychle posoudit konkurenty a potenciální klienty a také pro výzkum témat na stránkách.
💡 Tip pro profesionály: Máte potíže s prokázáním účinnosti svých kampaní? Marketingové KPI, které musíte sledovat, vám přesně ukážou, které metriky jsou důležité, abyste mohli činit chytřejší rozhodnutí rychleji, aniž byste museli prohledávat tabulky.
3. Mention (nejlepší pro monitorování značky v reálném čase napříč kanály)
Když dojde k nárůstu zmínek o značce – ať už pozitivních, nebo negativních – záleží na rychlosti.
Jednou z nejcennějších funkcí Mention jsou upozornění v reálném čase, která vás informují v okamžiku, kdy je vaše značka zmíněna na sociálních médiích, blozích, fórech nebo v médiích.
Tato rychlost poskytuje vašemu marketingovému týmu a vedoucím pracovníkům v oblasti PR výhodu, která jim umožňuje těžit z náhlého zájmu nebo zvládat potenciální negativní reakce.
Uveďte nejlepší funkce
- Sledujte zmínky o značce na sociálních médiích, blozích, fórech a v médiích v reálném čase.
- Detekujte sentiment a emoce skryté za zmínkami pomocí analýzy založené na umělé inteligenci.
- Využijte přizpůsobitelná upozornění a booleovské vyhledávání k doladění přesnosti monitorování.
- Publikujte a plánujte příspěvky na Facebooku, Instagramu, LinkedIn a X z jednoho ovládacího panelu.
- Analyzujte zapojení, dosah a vliv zmínek pomocí integrovaných sociálních analytických nástrojů.
Omezení zmínek
- Rozhraní může být pro začínající uživatele příliš složité.
- Analýza sentimentu může občas nesprávně klasifikovat emocionální tón.
- Filtrování duplicitních zmínek je při vyšších objemech nekonzistentní.
Ceny za zmínky
- Solo: 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: 99 $/měsíc na uživatele
- Pro Plus: 179 $/měsíc na uživatele
- Společnost: Ceny na míru
Hodnocení a recenze zmínek
- G2: 4,3/5,0 (více než 440 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 290 recenzí)
Co říkají uživatelé o Mention
Tento uživatel G2 zdůraznil:
Líbí se mi, jak Mention dokáže vyhledávat zmínky bez uvedení značky v článcích a najít (jinak) skryté zpětné odkazy na můj web, což mi pomáhá sledovat dosah mých aktivit. Poskytuje také přehled webových stránek, což někdy pomáhá, když je článek o vaší značce chráněn paywallem.
Líbí se mi, jak Mention dokáže vyhledávat zmínky bez uvedení značky v článcích a najít (jinak) skryté zpětné odkazy na můj web, které mi pomáhají sledovat dosah mé propagace. Poskytuje také přehled webových stránek, což někdy pomáhá, když je článek o vaší značce chráněn placeným přístupem.
✨ Bonusový tip
ClickUp Brain, výkonná umělá inteligence integrovaná do ClickUp, zvládá vše od vyhledávání na webu přes analýzu zmínek o značce za daný týden až po analýzu žádostí o podporu a vytváření souhrnů sentimentu.
4. Brand24 (nejlepší pro měření vlivu značky a mediálního dopadu)
Když se zvýší počet zmínek o vaší značce, je snadné se nadchnout zájmem spotřebitelů, ale ne všechny zmínky mají stejnou váhu.
Nástroj Influence Score od Brand24 vám pomůže identifikovat nejen to, kdo o vaší značce mluví, ale také to, jaký má vliv. Nástroj rozlišuje mezi tweetem od tvůrce z úzké oblasti se 200 sledujícími a zmínkou od špičkového technologického novináře, což vám umožní upřednostnit obsah, který má skutečně vliv na vaši značku.
Díky integrované analýze sentimentu a vizuálním grafům podílu hlasu je také snazší podávat zprávy o výkonu zainteresovaným stranám.
Nejlepší funkce Brand24
- Identifikujte nejvlivnější osoby, které zmiňují vaši značku na sociálních sítích, pomocí proprietárního Influence Score.
- Sledujte zmínky o značce na sociálních médiích, fórech, blogech a recenzních webech v reálném čase.
- Sledujte sentiment značky a filtrujte zmínky podle emocí nebo dosahu.
- Vytvářejte vizuální zprávy o analýze hlasu, včetně grafů pro podíl zobrazení a dosah.
- Využijte nástroje umělé inteligence k odhalení trendů a anomálií, generování poznatků a dalším účelům.
- Exportujte data pro hlubší analýzu nebo reporting pro zainteresované strany.
Omezení Brand24
- Pokročilé možnosti filtrování jsou v nižších tarifech omezené.
- Klasifikace sentimentu může někdy nesprávně interpretovat sarkasmus nebo slang.
- Integrace se Slackem a Teams vyžaduje ruční nastavení.
Ceny Brand24
- Individuální: 199 $/měsíc na uživatele
- Tým: 299 $/měsíc na uživatele
- Pro: 399 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 599 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brand24
- G2: 4,6/5,0 (více než 320 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 150 recenzí)
Co říkají uživatelé o Brand24
Tento komentář na Redditu zdůraznil:
Brand24 vám umožní sledovat jakékoli klíčové slovo na internetu, ale velmi užitečné jsou také další dostupné filtry. Například já také sleduji určité influencery, kdykoli zmíní konkrétní klíčové slovo.
Brand24 vám umožní sledovat jakékoli klíčové slovo na internetu, ale velmi užitečné jsou také další dostupné filtry. Například já také sleduji určité influencery, kdykoli zmíní konkrétní klíčové slovo.
📮 ClickUp Insight: 24 % zaměstnanců tvrdí, že opakující se úkoly jim brání v plnění smysluplné práce, zatímco dalších 24 % má pocit, že jejich talent není plně využíván. To znamená, že téměř polovina zaměstnanců se cítí zaseknutá a přehlížená. 💔
ClickUp vrací pozornost k tomu, na čem záleží nejvíce – k práci s dopadem. Jeho AI agenti se starají o rutinní úkoly pomocí jednoduchých automatizací založených na spouštěčích. Například jakmile je úkol označen jako dokončený, AI může přiřadit další, zaslat včasná připomenutí nebo aktualizovat průběh projektu – bez nutnosti manuálních kroků.
💫 Skutečný dopad: Společnost STANLEY Security zkrátila dobu potřebnou pro vytváření reportů o více než 50 % díky flexibilním funkcím pro vytváření reportů v ClickUp, díky čemuž mohou její týmy věnovat více času analýze a méně času formátování.
📖 Přečtěte si také: Příklady a šablony dashboardů pro řízení projektů
5. Awario
Co je horší než žádná zmínka o značce? Představte si, že zaznamenáte náhlý nárůst zmínek o značce, ale zjistíte, že polovina z nich nemá žádnou souvislost s vaší značkou. Právě v takových případech se Awario osvědčuje.
Díky pokročilé funkci booleovského vyhledávání můžete přesně kontrolovat, co sledujete a co ignorujete. Pro týmy, které monitorují konverzace o značce ve vysoce konkurenčním nebo rušném prostředí, je tato úroveň kontroly nezbytná.
Můžete nastavit pravidla pro sledování hashtagů kampaně, filtrovat podle sentimentu a seskupovat poznatky podle umístění nebo kanálu.
Nejlepší funkce Awario
- Pomocí booleovského vyhledávání můžete filtrovat a upřesňovat online zmínky s vysokou přesností.
- Sledujte konverzace o značce na sociálních sítích, blozích, fórech a v médiích.
- Sledujte sentiment vůči značce, demografické údaje a trendy založené na lokalitě.
- Identifikujte influencery podle dosahu a zapojení, abyste mohli posoudit výkonnost značky.
- Vytvářejte white label zprávy o podílu na trhu pro konkurenty, kampaně nebo regiony.
Omezení Awario
- V základních tarifech je přístup k historickým údajům omezený.
- Přesnost analýzy sentimentu se liší podle jazyka.
- Žádné integrované nástroje pro publikování nebo interakci
Ceny Awario
- Starter: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 89 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 249 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Awario
- G2: 4,0/5,0 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5,0 (45+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Awario
Tato recenze na G2 uvádí:
Jednou z nejlepších vlastností Awario je jeho 360° monitorování sociálních médií. Jeho technologie sleduje všechny zmínky z různých sociálních médií, jako jsou Twitter, Reddit, Meta atd.
Jednou z nejlepších vlastností Awario je jeho 360° monitorování sociálních médií. Jeho technologie sleduje všechny zmínky z různých sociálních médií, jako jsou Twitter, Reddit, Meta atd.
💡 Tip pro profesionály: Ztrácíte přehled o časových plánech kampaní a očekáváních klientů? Náš průvodce řízením marketingových kampaní vám ukáže, jak plánovat, realizovat a dosahovat výsledků.
6. Meltwater (nejlepší pro analýzu hlasu na podnikové úrovni v oblasti zpráv a sociálních sítí)
Zatímco většina nástrojů sleduje sociální média, Meltwater jde ještě dál a kombinuje zmínky o značce z novinových webů i sociálních platforem.
Navíc AI analýza hlasu od Meltwater kombinuje sentiment, dosah a frekvenci, aby ukázala nejen to, kdo mluví, ale také to, jak moc je to důležité. Můžete filtrovat podle geografické polohy, typu médií, úrovně vlivu nebo značek kampaní, což usnadňuje měření podílu a výkonu značky v různých regionech a vertikálách.
Například během globálního uvedení produktu na trh může značka porovnat zmínky na sociálních médiích s tradičním mediálním pokrytím a sledovat, které marketingové kanály mají v reálném čase největší dopad.
Nejlepší funkce Meltwater
- Spojte sociální média, blogy a zpravodajské weby do jednoho monitorovacího systému.
- Využijte analýzu hlasu založenou na umělé inteligenci ke sledování tónu, dosahu a vývoje trendů v čase.
- Filtrujte podle jazyka, regionu nebo typu média a lokalizujte sledování sentimentu značky.
- Porovnejte podíl značky s konkurencí pomocí přizpůsobitelných marketingových dashboardů.
- Využijte historická data pro dlouhodobé reportování trendů a plánování strategie.
Omezení Meltwater
- Ceny jsou pouze na zakázku a pro malé týmy mohou být drahé.
- Rozhraní může působit složitě pro týmy zvyklé na jednodušší nástroje.
- Nastavení vyžaduje pomoc při zapojení, aby bylo možné plně nakonfigurovat sledování a zprávy.
Ceny Meltwater
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Meltwater
- G2: 4,0/5,0 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,0/5,0 (90+ recenzí)
Co říkají uživatelé o Meltwater
Tato recenze na G2 sdílela:
Meltwater je skvělý nástroj, který používám především pro sledování sociálních sítí a zmínek v médiích. Možnost sledovat zmínky, plánovat příspěvky na sociálních sítích a vyvíjet cílené vyhledávací termíny byla zásadním zlomem.
Meltwater je skvělý nástroj, který používám především pro sledování sociálních sítí a zmínek v médiích. Možnost sledovat zmínky, plánovat příspěvky na sociálních sítích a vyvíjet cílené vyhledávací termíny byla zásadním zlomem.
📖 Přečtěte si také: Šablony bezplatných zpráv o digitálním marketingu pro získání datově podložených poznatků
7. Sprout Social (nejlepší pro srovnávání konkurence na sociálních médiích)
Řekněme, že vaše kampaň získala 50 000 lajků. Skvělé – ale pokud váš hlavní konkurent získal ve stejný den 150 000 lajků, je zřejmé, že je třeba se nad tím zamyslet. Sprout Social vám pomůže měřit podíl hlasu v kontextu, nikoli izolovaně.
Nástroje pro srovnávací analýzu konkurence tohoto softwaru pro marketingovou analýzu vám pomohou sledovat výkonnost vaší značky ve srovnání s konkurencí a nabízejí přehled o viditelnosti značky, podílu na zobrazení a míře zapojení v reálném čase.
Od analýzy sentimentu po sdílené zprávy a publikační nástroje – Sprout Social je navržen tak, aby vám pomohl co nejlépe využít vaše marketingové cíle.
Nejlepší funkce Sprout Social
- Porovnávejte výkonnost značky s konkurencí na hlavních sociálních sítích.
- Sledujte zmínky o značce, trendy v zapojení a sentiment v reálném čase.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci pro hlubší analýzu výkonu.
- Získejte přehled o obsahu, publiku a kanálech na jednom místě díky sjednoceným dashboardům.
- Automatizujte sociální reporting pomocí exportovatelných souhrnů hlasových dat.
- Sledujte dopad kampaní pomocí podílu zobrazení a rozdělení interakcí.
Omezení Sprout Social
- Prémiové funkce, jako je srovnávání konkurence, jsou dostupné pouze v rámci vyšších tarifů.
- Může být nákladné pro malé týmy spravující více profilů.
- Přístup k historickým údajům je u základních tarifů omezený.
Ceny Sprout Social
- Standard: 199 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 299 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sprout Social
- G2: 4,4/5,0 (více než 2 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5,0 (více než 530 recenzí)
Co říkají uživatelé o Sprout Social
Tato recenze na G2 uvádí:
Velmi snadné přidávání nových kanálů a vyhledávání klíčových slov pro monitorování, velmi snadné filtrování pro získání přesně toho správného obsahu, velmi intuitivní rozhraní pro odpovídání a publikování a podle mých zkušeností spolehlivá podpora.
Velmi snadné přidávání nových kanálů a vyhledávání klíčových slov pro monitorování, velmi snadné filtrování pro získání přesně toho správného obsahu, velmi intuitivní rozhraní pro odpovídání a publikování a podle mých zkušeností spolehlivá podpora.
💡 Tip pro profesionály: Nevíte, co, kdy a kde říct? Vytvoření účinné marketingové komunikační strategie vám pomůže vytvořit sdělení, která skutečně zaujmou a přinesou výsledky.
8. Google Trends (nejlepší pro sledování zájmu veřejnosti o vyhledávání v reálném čase)
Když je vaše značka v kurzu, Google Trends je často prvním místem, kde si toho všimnete.
Tento bezplatný nástroj pro sledování podílu na trhu čerpá přímo z výsledků globálních vyhledávačů a ukazuje, co svět hledá, minutu po minutě.
Na rozdíl od nástrojů, které se spoléhají na sociální naslouchání nebo ruční sledování, nabízí Google Trends snímky založené na vyhledávání, které zachycují viditelnost značky, poptávku spotřebitelů a zájem trhu v rámci vyhledávacího ekosystému Google, včetně YouTube.
Nejlepší funkce Google Trends
- Zobrazte zájem o vyhledávání v reálném čase v různých zemích, regionech a městech.
- Porovnejte podíl značky ve vyhledávání s konkurencí v průběhu času.
- Analyzujte poptávku po produktech sledováním sezónních a dlouhodobých trendů.
- Objevujte trendy v dotazech, nárůsty zájmu o novinky a nové zájmy.
- Využijte historická data k analýze dopadu minulých kampaní nebo k plánování budoucích kampaní.
Omezení služby Google Trends
- Chybí analýza sentimentu nebo metriky specifické pro hlas.
- Žádné zmínky o sociálních médiích nebo značkách mimo vyhledávací data
- Žádné API pro vlastní automatizaci nebo integraci dashboardu
Ceny služby Google Trends
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Trends
- G2: 4,6/5,0 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,7/5,0 (více než 30 recenzí)
Co říkají uživatelé o Google Trends
Tato recenze na G2 zdůraznila:
Google Trends poskytuje v reálném čase informace o tom, co lidé po celém světě vyhledávají. Oceňuji, jak snadné je porovnávat vyhledávané termíny, identifikovat nové trendy a zkoumat zájem podle regionu nebo časového období. Rozhraní je přehledné, interaktivní a uživatelsky přívětivé i pro ty, kteří nemají zkušenosti s daty.
Google Trends poskytuje v reálném čase informace o tom, co lidé po celém světě vyhledávají. Oceňuji, jak snadné je porovnávat vyhledávané termíny, identifikovat nové trendy a zkoumat zájem podle regionu nebo časového období. Rozhraní je přehledné, interaktivní a uživatelsky přívětivé i pro ty, kteří nemají zkušenosti s daty.
👀 Zajímavost: Společnosti Adidas a Puma byly založeny bratry, kteří se pohádali – Adolfem a Rudolfem Dasslerovými. Jejich rodinná válka se proměnila v globální válku o tenisky.
9. Digimind (nyní Onclusive Social) (nejlepší pro podrobné informace o konkurenci)
Když se značky snaží změřit svou přítomnost na trhu, data se omezují na lajky, zmínky a počet sledujících. Značková povědomost však souvisí také s narativem.
Digimind (nyní součást Onclusive Social) pomáhá společnostem tyto vrstvy dekódovat pomocí kombinace nástrojů pro sledování sociálních sítí a tržních informací, které jdou nad rámec povrchních metrik. S jeho pomocí můžete sledovat, co zákazníci, konkurenti a celé odvětví říkají v novinách, blozích, fórech a na sociálních platformách.
Hlavní síla této platformy však spočívá v její schopnosti kombinovat analýzu sentimentu, sledování influencerů, správu reputace a předpovídání trendů, aby poskytla 360stupňový pohled na viditelnost vaší značky.
Nejlepší funkce Digimind
- Sledujte konverzace na sociálních médiích, blozích, fórech a zpravodajských webech v reálném čase.
- Analyzujte sentiment, nejvlivnější osoby a trendy v publiku pomocí informací založených na umělé inteligenci.
- Sledujte reputaci značky a identifikujte včasné známky krizí.
- Porovnávejte dopad kampaní, získaná média a podíl na trhu s konkurencí.
- Vytvářejte přizpůsobitelné panely a exportujte zprávy v různých formátech.
Omezení Digimind
- Ceny nejsou transparentní a vyžadují individuální nabídku.
- Někteří uživatelé hlásí občasné zpoždění při integraci s LinkedIn.
- Strmější křivka učení pro uživatele, kteří jsou nováčky v oblasti podnikových platforem pro sociální inteligenci.
Ceny Digimind
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Digimind
- G2: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
Co říkají uživatelé o Digimind
Recenze Capterra uvádí:
Bez Digimind je sledování vědeckých publikací téměř nemožné. Vřele doporučuji.
Bez Digimind je sledování vědeckých publikací téměř nemožné. Vřele doporučuji.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro zvýšení povědomí o značce a zlepšení vaší viditelnosti
10. Hootsuite (nejlepší pro srovnávání konkurence a škálovatelné informace o sociálních médiích)
Když výkonnost vašich sociálních médií dosáhne stagnace, často to není proto, že by váš obsah byl špatný, ale proto, že neměříte správné věci.
Hootsuite usnadňuje zjištění, proč některé příspěvky zaznamenávají velký úspěch, zatímco jiné propadají, a to díky výkonným analytickým nástrojům a srovnání s konkurencí.
Tento nástroj pro sledování sociálních sítí pomáhá týmům porovnávat jejich výkon s průměrem v oboru, sledovat nejlepší časy pro zveřejňování příspěvků a odhalovat trendy ještě předtím, než dosáhnou svého vrcholu.
Nejlepší funkce Hootsuite
- Analyzujte výkonnost konkurence na Instagramu, Facebooku a X pomocí benchmarkingových nástrojů.
- Sledujte sentiment, zapojení a růst publika pomocí přizpůsobených analytických nástrojů.
- Využijte umělou inteligenci k generování popisků, hashtagů a nápadů na příspěvky na základě aktuálních trendů.
- Soustřeďte zprávy ze všech platforem do jednotné schránky s automatizačními pravidly.
- Sledujte zmínky o značce a náladu publika po dobu 7 až 30 dnů, v závislosti na plánu.
Omezení Hootsuite
- Plány mohou být pro rostoucí týmy rychle nákladné.
- Někteří uživatelé uvádějí, že pokročilé analytické funkce vyžadují určitou dobu na osvojení.
- Sledování sociálních sítí je v nižších tarifech omezené.
Ceny Hootsuite
- Standard: 149 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá: 399 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hootsuite
- G2: 4,2/5 (více než 6 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 800 recenzí)
Co říkají uživatelé o Hootsuite
Tato recenze G2 obsahovala:
Líbí se mi podrobná analýza, kterou poskytuje, díky níž je velmi snadné jej používat a také mi umožňuje publikovat na více místech najednou, aniž bych se musel přihlašovat do více kanálů. Poskytuje mi nástroje pro poslech, díky nimž je snadné porozumět náladám zákazníků.
Líbí se mi podrobná analýza, kterou poskytuje, díky níž je velmi snadné jej používat a také mi umožňuje publikovat na více místech najednou, aniž bych se musel přihlašovat do více kanálů. Poskytuje mi nástroje pro poslech, díky nimž je snadné porozumět názorům zákazníků.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy k Hootsuite
👀 Zajímavost: Loajalita ke značce může převážit nad logikou. V slepých testech mnoho spotřebitelů preferuje chuť Pepsi, ale přesto si na základě vnímání značky vybere Coca-Colu.
Další užitečné nástroje
Zde jsou čtyři další užitečné nástroje, které doplňují nebo rozšiřují možnosti již zmíněných nástrojů pro měření podílu na trhu:
- BrandMentions: Sleduje zmínky o značce na blozích, fórech, zpravodajských a recenzních webech a zahrnuje hodnocení sentimentu a vlivu.
- Zignal Labs: Sleduje sentiment, dosah a dezinformace o konkrétní značce v reálném čase v televizi, rádiu, online zprávách a sociálních médiích.
- Socialbakers (nyní součást Emplifi): Nabízí podrobné analýzy chování publika, trendů v obsahu a srovnání s konkurencí pro marketingové týmy, které vytvářejí dlouhodobé strategie pro sociální média.
📖 Přečtěte si také: KPI pro povědomí o značce: maximalizace marketingového dopadu
Staňte se tématem číslo jedna díky ClickUp
Každý marketingový tým chce, aby jeho značka byla na prvním místě, ale to je možné pouze v případě, že jste první v konverzaci.
Nástroje pro měření podílu na trhu vám pomohou změřit vaši přítomnost, analyzovat, jak lidé o vaší značce mluví, a porovnat vaši viditelnost s konkurencí, což v konečném důsledku povede k růstu vašeho podnikání.
Většina nástrojů však zůstává pouze u poslouchání. Právě v tom vyniká ClickUp. Poslechněte si, co o tom říká marketingový tým ClickUp. 👇
ClickUp propojuje vaši marketingovou strategii s reálnou realizací: sleduje nejen to, co lidé říkají, ale také to, co s tím váš tým dělá.
Ať už jde o přiřazování aktualizací obsahu, zaznamenávání následných akcí influencerů nebo vkládání dashboardů GA4, ClickUp poskytuje týmům kompletní kontext za čísly.
Chcete realizovat své kampaně s přehledem? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!