Jak automatizovat nábor zaměstnanců pomocí umělé inteligence pro efektivní a nestranné přijímání zaměstnanců

Zveřejněte volné pracovní místo a najednou se vám zaplní schránka. Procházení životopisů jeden po druhém zabere hodiny, zpozdí nábor a riskuje vniknutí zaujatosti.
Umělá inteligence prověří životopisy během několika sekund, vybere ty nejvhodnější a umožní personalistům soustředit se na skutečné rozhovory, nikoli na papírování. Výsledek? Rychlejší, spravedlivější a chytřejší nábor.
Zde je návod, jak automatizovat nábor pomocí umělé inteligence – a konečně tento proces přizpůsobit svým potřebám.
🔍 Věděli jste? Globální trh náboru pomocí umělé inteligence měl v roce 2024 hodnotu přes 617 milionů dolarů a podle prognóz se do roku 2033 téměř zdvojnásobí a dosáhne více než 1,1 miliardy dolarů. To představuje stabilní roční růst o 7,2 %, což ukazuje, jak rychle umělá inteligence mění způsob, jakým společnosti po celém světě hledají talenty.
⭐️ Doporučená šablona
Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní umožňuje týmům a novým zaměstnancům stanovit jasné cíle, klíčové milníky a přesné kroky potřebné k dosažení výsledků v prvních třech měsících. Zajišťuje hladké zapracování, přesné sladění cílů a rychlý nástup do nové role.
Proč automatizovat nábor zaměstnanců pomocí umělé inteligence?
Den náboráře často zahrnuje zpracování mnoha žádostí, což může způsobit, že vhodní uchazeči zůstanou přehlédnuti. Mezi tříděním životopisů, filtrováním nevhodných uchazečů a sledováním následných kroků zbývá sotva čas na to, co je opravdu důležité – najít ty správné lidi.
Právě proto se stále více společností obrací k AI. Ve skutečnosti již 88 % organizací používá AI k řešení úkolů, jako je počáteční screening. Od hledání nejvhodnějších kandidátů až po zrychlení výběru finalistů, AI přebírá rutinní práci, aby se náboráři mohli soustředit na inteligentní a strategické najímání a najít správnou osobu pro danou pozici.
Za pár vteřin analyzuje tisíce životopisů a na základě dovedností a zkušeností vybere nejvhodnější kandidáty. Místo toho, aby trávili hodiny ručním prověřováním, mohou náboráři rychle najít kvalifikované uchazeče a posunout je dál.
Klíčové náborové procesy, které můžete automatizovat pomocí umělé inteligence
Nástroje umělé inteligence pro nábor zaměstnanců nemají nahradit náboráře. Jsou tu proto, aby vám usnadnily práci, zrychlily ji a zefektivnily. Umělá inteligence přebírá opakující se práci v zákulisí, která zpomaluje práci týmů HR. Zde jsou klíčové procesy náboru, které lze automatizovat pomocí umělé inteligence:
- Prověřování životopisů: Nástroje umělé inteligence pro sledování uchazečů rychle prohledávají životopisy a vyhledávají uchazeče, kteří splňují vaše základní kvalifikační požadavky, a to díky rozpoznávání kontextu nad rámec klíčových slov.
- Optimalizace popisu pracovní pozice: Vytvoření jasných, inkluzivních a atraktivních pracovních nabídek je klíčové pro přilákání těch nejlepších talentů. Nástroje pro nábor pomocí umělé inteligence také obsahují užitečné funkce, které navrhují úpravy, označují žargon nebo zaujaté výrazy a pomáhají vám přizpůsobit popisy.
- Porovnání kandidátů: Kromě klíčových slov nástroje umělé inteligence také automaticky hodnotí, jak dobře kandidát odpovídá dané pozici na základě aspektů, jako je jeho zázemí, vzorce chování a další.
- První kontakt: Jakmile identifikujete silné kandidáty, využijte chatboty s umělou inteligencí k první komunikaci s kandidáty. Mohou odpovídat na časté dotazy, provázet uchazeče procesem a udržovat s nimi kontakt 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Plánování pohovorů: Už žádné nekonečné e-mailové výměny. Nástroje umělé inteligence mohou automaticky koordinovat termíny pohovorů na základě dostupnosti všech zúčastněných.
- Péče o kandidáty: Nástroje umělé inteligence sledují aktivitu uchazečů, například kdy někdo otevře e-mail, klikne na pracovní nabídku nebo přeruší vyplňování přihlášky. Tyto informace pak využívají k zasílání správných zpráv ve správný čas.
- Prediktivní analytika: AI dokáže na základě údajů o minulých náborech a výkonnostních vzorcích předpovědět, kteří kandidáti mají největší šanci uspět v dané pozici.
Výhody automatizace náboru pomocí umělé inteligence
🔍 Věděli jste? Podle osob s rozhodovací pravomocí v oblasti náboru je hlavním důvodem pro použití umělé inteligence v náboru úspora času, kterou 67 % z nich označuje za největší výhodu. Mezi další klíčové výhody patří odstranění lidské zaujatosti (43 %), lepší výběr vhodných kandidátů (31 %) a snížení nákladů na nábor (30 %). To je pádný důvod, proč nechat umělou inteligenci, aby se postarala o náročnou práci, zatímco vy se soustředíte na konečné rozhodnutí!
Zavedení umělé inteligence do náborového procesu není jen o úspoře času. Pomáhá vytvořit cílenější, flexibilnější a spolehlivější přístup k hledání těch správných lidí. Zde je několik důvodů, proč je to tak důležité:
- Kratší doba náboru: AI rychle prověřuje životopisy, zajišťuje následné kroky a plánuje pohovory, jakmile jsou kandidáti připraveni. To vám pomůže rychleji obsadit pozice a snížit riziko ztráty silných kandidátů.
- Konzistentnější výběr: Uchazeči jsou hodnoceni podle stejných kritérií, bez ohledu na to, kdy se přihlásili nebo kdo je hodnotí. Mnoho nástrojů umělé inteligence také anonymizuje přihlášky a vynucuje strukturované hodnotící tabulky, což usnadňuje omezení zaujatosti a dodržování požadavků EEOC a GDPR na nábor zaměstnanců.
- Lepší zkušenost s náborem: Díky rychlejším odpovědím, jasným dalším krokům a menšímu počtu zpoždění se uchazeči během celého procesu cítí oceněni. I ti, kteří práci nedostanou, si s větší pravděpodobností odnesou pozitivní dojem o vaší společnosti.
- Méně manuální práce pro náboráře: AI zvládá opakující se úkoly, jako je filtrování životopisů, zasílání připomínek a koordinace harmonogramů. Váš náborový tým se tak může soustředit na budování vztahů a informovaná rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců.
- Lepší přehled o náboru: Nástroje umělé inteligence také sledují vzorce v rámci celého náborového procesu. Ukazují, kde nejlepší kandidáti odpadávají, které kanály fungují nejlépe a jak dlouho trvá každá fáze, což vám pomáhá postupně zlepšovat celý proces.
- Snížené náklady na nábor: Každý den, kdy zůstává pozice neobsazena, zvyšuje náklady na nábor. Díky zrychlení výběru kandidátů, automatizaci oslovování a zkrácení času stráveného administrativou pomáhá umělá inteligence snížit celkové náklady na nábor.
Dodržování předpisů, spravedlnost a kontrola rizik (co musí dělat personální oddělení)
Moderní umělá inteligence může podpořit spravedlivější nábor, ale pouze s vhodnými kontrolními mechanismy. Do svého procesu přidejte tyto bezpečnostní opatření:
- Slepý/na dovednostech založený výběr: V počátečních fázích odstraňte jména, fotografie, roky absolvování a školy, aby se hodnotitelé mohli soustředit na dovednosti a zkušenosti. Tím se sníží pravděpodobnost, že se do procesu vkradou nevědomé předsudky.
- Strukturované pohovory + hodnotící karty: Používejte otázky související s danou pozicí s pevně stanovenými kritérii a více tazateli, abyste zvýšili konzistentnost a prediktivní validitu.
- Sledování nepříznivých dopadů (pravidlo 4/5): Sledujte míru výběru podle skupin; prozkoumejte, zda některá míra neklesla pod 80 % míry nejvyšší skupiny. Jedná se o signál pro screening, nikoli o právní závěr.
- Ochrana osobních údajů a souhlas: Získejte souhlas uchazečů, minimalizujte sběr dat a zajistěte, aby vaši dodavatelé podporovali práva subjektů údajů v souladu s pokyny GDPR/EEOC.
- Proveďte audit svých nástrojů: Zaznamenejte účel modelu, vstupy, výstupy a lidský dohled. Pověřte někoho, aby čtvrtletně kontroloval výsledky a řešil případné problémy. Regulační orgány to sledují.
Pamatujte: AI může při správné konfiguraci snížit zaujatost, ale není proti zaujatosti zcela odolná. Do konečných rozhodnutí o přijetí uchazečů zapojujte i lidi.
Jak automatizovat nábor zaměstnanců pomocí umělé inteligence
Představte si AI jako sérii chytrých vylepšení: každé z nich je navrženo tak, aby ulehčilo vašemu týmu a pomohlo vám činit lepší rozhodnutí rychleji. Zde je návod, jak automatizovat nábor pomocí AI:
Krok 1: Prohlížení životopisů: Okamžité vyhledání kvalifikovaných uchazečů
Když se začnou hromadit životopisy, skutečnou výzvou není najít lidi, ale rychle najít ty správné. Umělá inteligence urychluje první filtrování tím, že skenuje žádosti podle jasných kritérií – dovedností, certifikací a zkušeností –, takže náboráři se mohou nejprve soustředit na ty nejvhodnější kandidáty.
Abyste mohli co nejlépe využít screening životopisů pomocí umělé inteligence, měli byste:
- Definujte nezbytné požadavky: Předem si stanovte požadované dovednosti, certifikace, počet let praxe a zkušenosti v dané oblasti.
- Hodnocení v měřítku: Automatické bodování uchazečů podle kritérií; nejprve zkontrolujte nejlepší uchazeče pomocí auditní stopy.
- Učte se a zdokonalujte se: Zahrňte přijaté/zamítnuté uchazeče zpět do pravidel, abyste postupem času snížili počet falešně negativních výsledků.
Návod ClickUp: Sledujte kandidáty jako úkoly pomocí vlastních polí pro nezbytné požadavky; použijte automatizaci k označení/směrování podle skóre; použijte ClickUp Brain k shrnutí životopisů do strukturovaných přehledů.
💡 Tip pro profesionály: Kombinujte umělou inteligenci s lidským úsudkem. Umělá inteligence vyniká v rychlém zpracování dat, ale lidští náboráři poskytují empatii a kontext, které jsou nezbytné pro správná rozhodnutí při náboru. Pokud jste nováčkem v oblasti platforem ATS, seznamte se zde s nejlepším softwarem pro sledování uchazečů!
Krok 2: Vyhledávání kandidátů: Využijte skryté zdroje talentů
🔍 Věděli jste, že... 58 % náborářů považuje AI za nejužitečnější při vyhledávání kandidátů.
Hledání silných kandidátů nemusí vždy znamenat čekání na příchod žádostí o zaměstnání. Umělá inteligence rozšiřuje váš dosah tím, že vyhledává kvalifikované kandidáty napříč platformami – dokonce i ty, kteří aktivně nehledají práci, ale jsou otevřeni správné nabídce.
Jak efektivně využívat umělou inteligenci pro sourcing:
- Vyhledávejte nejen podle klíčových slov: Zahrňte související dovednosti, ekvivalentní názvy pozic a přenositelné zkušenosti.
- Centralizujte procesy: Sdružte nástěnky, doporučení a minulé uchazeče do jednoho přehledu.
- Upřednostněte oslovování: Seřaďte uchazeče podle vhodnosti/sklonu, aby náboráři začali s těmi nejslibnějšími kandidáty.
Návod ClickUp: Organizujte sourcing v seznamu/tabuli; automaticky přesouvejte karty pomocí automatizace (Nový → Kontaktován → Následná akce); sledujte výkonnost zdrojů v dashboardu.
ClickUp Automations udržuje přehledné zdroje uchazečů. Například když je otevřena nová pracovní pozice, může automaticky přiřadit náboráře, vygenerovat kontrolní seznam zdrojů a aktualizovat statusy uchazečů v průběhu náborového procesu.
Pokud náborář označí kandidáta jako „Kontaktován“ nebo „Vyžaduje další kroky“, okamžitě se aktualizuje jeho status, přesune se jeho karta do dalšího sloupce nebo se dokonce upozorní manažer pro nábor.
A co víc? Můžete nastavit časová pravidla, například zasílání připomenutí, pokud do tří dnů od vyhledání kandidáta nedojde k žádnému kontaktu, nebo vytvářet upozornění, když jsou přidáni kandidáti s vysokým potenciálem.
Tyto automatizace snižují počet manuálních následných úkonů, zabraňují opomenutí úkolů a usnadňují správu vašeho sourcingového procesu.
🎥 Zde je krátké video s návodem k automatizaci ClickUp:
Krok 3: Napište popis pracovní pozice: Přilákejte silnější kandidáty pomocí chytřejších inzerátů
Nabídka práce udává tón celé zkušenosti uchazeče. Vytvoření jasné, inkluzivní a atraktivní nabídky však vyžaduje čas, zejména při náboru na více pozic.
Zde je návod, jak to automatizovat pomocí umělé inteligence:
- Rychlejší návrh: Vytvářejte jasné popisy pracovních pozic bez odborných termínů na základě názvu pozice a nezbytných požadavků.
- Omezte předsudky: Označte diskriminační nebo kódovaný jazyk; navrhněte inkluzivní alternativy.
- Přizpůsobte tón roli: Přepínejte mezi technickým, formálním nebo konverzačním stylem.
Návod pro ClickUp: Použijte ClickUp Brain k vytvoření/úpravě („zkrácení“, „použití inkluzivního jazyka“), poté Automations k vytvoření úkolu JD, předání ke schválení a zveřejnění kontrolního seznamu.
Nástroj umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, zajistí hladký průběh tohoto procesu ve vašem pracovním prostoru. Pomocí jednoduchých pokynů můžete vytvářet nové popisy pracovních pozic nebo upravovat ty stávající.
Umožňuje vám vylepšit tón a srozumitelnost na místě. Například požádejte jej, aby „to zkrátil“, „používal inkluzivní jazyk“ nebo „zněl konverzačněji“, a on to splní.
Souhrnně shrnuje také zpětnou vazbu náborových manažerů uvedenou v komentářích. Extrahuje podstatné body, takže je nemusíte ručně dávat dohromady.
ClickUp Brain navrhuje a upravuje popisy pracovních pozic pomocí pokynů jako „udělejte to inkluzivnější“ nebo „zní to více konverzačně“ a shrnuje zpětnou vazbu nebo poznámky z pohovorů. Pro vytváření a přesun úkolů mohou týmy použít ClickUp Automations k automatickému nastavení pravidel, která aktualizují pracovní postupy kandidátů.
⚡ ClickUp Brain Max pro nábor zaměstnanců: Najímejte rychleji a spravedlivěji
Pomocí funkce Talk to Text můžete pořizovat poznámky, požadavky na pozici a debriefingy za běhu – ClickUp Brain Max je převede na strukturované úkoly s přiřazenými osobami, termíny a kontrolními seznamy.
Spojte to s Enterprise Search a během několika sekund najdete všechny související popisy pracovních pozic, profily uchazečů, životopisy nebo poznámky z pohovorů ve vašem pracovním prostoru.
Využijte automatizaci (změny stavu → oslovení, „užší výběr“ → plán) a shrnutí Brain, abyste odstranili duplicitní zpětnou vazbu a odhalili mezery – tak budete moci špičkové talenty přesunout z fáze podání žádosti → pohovor → nabídka rychleji, s menším zkreslením a bez zbytečné práce.
👉 Vyzkoušejte ClickUp Brain Max a učinte každé přijetí nového zaměstnance rozhodnutím podloženým daty.
Krok 4: Oslovení kandidátů: personalizace ve velkém měřítku
Kontaktování uchazečů je často časově náročné, zejména pokud se snažíte, aby každá zpráva byla osobní. Umělá inteligence generuje personalizované e-maily na základě pozadí, umístění, dovedností nebo společných zájmů uchazeče.
V tomto případě vám umělá inteligence pomůže zůstat efektivní a lidský:
- Přizpůsobte první kontakt: Odkazujte na konkrétní dovednosti, projekty nebo výsledky z profilu.
- Chytré řazení: Načasujte následné kroky na základě otevření/odpovědí, abyste se vyhnuli obecné výzvě.
- Zůstaňte lidský: Udržujte vřelý, stručný a pro danou roli relevantní tón – vyhněte se únavnému kopírování a vkládání.
Návod ClickUp: Vytvářejte koncepty e-mailů pomocí ClickUp Brain; zaznamenávejte data posledního kontaktu v vlastních polích; spouštějte následné akce a připomenutí pomocí automatizace; sledujte odpovědi v zobrazení e-mailů.
Osvěta není jen o stisknutí tlačítka „odeslat“ – jde o načasování, tón a vytrvalost. Náboráři denně zvládají desítky konverzací, od vřelých úvodů až po následné kontakty, které mohou znít roboticky. Proto se skvělá osvěta podobá spíše budování vztahů než zasílání studených e-mailů.
👉 Zajímá vás, jak tento balancování vypadá v reálném životě? Nahlédněte do zákulisí v našem blogu Den v životě náboráře – je to upřímný pohled na žonglování (a na to, jak nástroje jako ClickUp pomáhají zmírnit chaos).
Krok 5: Plánování pohovorů: Snižte náklady na koordinaci
Koordinace pohovorů vyžaduje sladění časových možností všech zúčastněných. To často zabere mnoho hodin a zpomaluje celý proces. Umělá inteligence převezme opakující se části, díky čemuž bude plánování hladké a snadné. Promyšlené plánování lidských zdrojů je ve skutečnosti nezbytné pro budování systémů, ve kterých mohou nástroje jako umělá inteligence efektivně zefektivnit úkoly, jako je plánování a komunikace.
Toto umí nástroje umělé inteligence pro HR:
- Rychlé vyhledávání překrývajících se termínů: Synchronizujte kalendáře a navrhněte nejbližší společné termíny.
- Snižte počet neomluvených absencí: Automaticky zasílejte potvrzení, přípravy a připomenutí v den konání akce.
- Plynulé přeplánování: Řešte konflikty bez zdlouhavých diskuzí.
Návod ClickUp: Naplánujte si termín v Kalendáři; spusťte automatizaci při změně fáze („Pohovor“ → odeslat pozvánku + připomenutí); informujte zúčastněné strany prostřednictvím integrace e-mailu/chatu.
Kalendář ClickUp poskytuje celému vašemu náborovému týmu přehledný přehled nadcházejících pohovorů a dostupnosti. Pohovor každého uchazeče se v kalendáři zobrazuje jako úkol, kde je na první pohled vidět čas, jména pohovorujících a odkazy na schůzky.
Ve spojení s ClickUp Brain mohou náboráři snadno vizualizovat úkoly související s pohovory, synchronizovat externí kalendáře a spravovat dostupnost na jednom místě. Automatizace pomáhá zpracovávat připomenutí a aktualizace, aby plánování proběhlo hladce.
📮 ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce pomocí umělé inteligence organizovat svůj život pomocí kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby umělá inteligence zvládala rutinní úkoly a administrativní práci.
K tomu musí umělá inteligence být schopna: porozumět prioritám jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provést nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy.
Většina nástrojů má vyřešený jeden nebo dva z těchto kroků. ClickUp však uživatelům pomohl konsolidovat až 5 a více aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na umělé inteligenci, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovně priority. Můžete také nastavit vlastní pravidla automatizace prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Krok 6: Hodnocení dovedností: Jděte nad rámec životopisu
Životopisy vám řeknou, kde daná osoba pracovala, ale ne jak uvažuje nebo řeší problémy. Právě v tom spočívá velký přínos hodnocení založených na umělé inteligenci. Pomáhají vám hodnotit schopnosti konzistentním, objektivním a pro danou pozici relevantním způsobem.
Umělá inteligence dokáže následující:
- Přizpůsobte se dané roli: Přiřaďte úkoly v oblasti kódování, psaní, designu nebo logiky, které odrážejí skutečnou práci.
- Jak měřit: Hodnoťte přístup, komunikaci a rychlost – nejen konečné odpovědi.
- Chraňte integritu: Detekujte vzorce kopírování a vkládání a standardizujte hodnotící kritéria.
Návod ClickUp: Ukládejte briefy v Docs, sledujte pokusy jako Tasks pomocí kontrolních seznamů; automaticky postupujte mezi fázemi pomocí Automations; použijte ClickUp Brain k shrnutí poznámek hodnotitelů do scorecardů.
Krok 7: Zpětná vazba z pohovoru: Získejte poznatky bez zbytečného chaosu
Po pohovorech se zpětná vazba může ocitnout na různých místech, například v e-mailových vláknech, soukromých chatech nebo v paměti. Umělá inteligence pomáhá tuto zpětnou vazbu proměnit v něco strukturovaného, sledovatelného a užitečného pro rozhodování.
Jak to používat:
- Strukturované vstupy: Používejte pevné hodnotící tabulky podle kompetencí, abyste omezili vágní komentáře.
- Rychlá syntéza: Proměňte dlouhé poznámky v silné stránky/rizika/témata pro rozhodovací orgány.
- Sladění panelu: Včas upozorněte na neshody, aby mohly být vyřešeny před závěrečnou schůzkou.
Návod ClickUp: Shromažďujte hodnocení v vlastních polích; nechte ClickUp Brain generovat souhrnné zprávy; porovnávejte kandidáty v dashboardu (skóre, rizika, SLA fáze).
Rychlé příklady automatizace
|Proces
|Příklad automatizace
|Nástroje ClickUp
|Měřitelné výsledky
|Vypracování pracovního popisu
|Výzva „vytvořte inkluzivní SDR na střední úrovni“ → vygenerujte JD + kontrolní seznam
|ClickUp Brain + šablony úkolů
|Rychlejší zpracování pracovních nabídek
|Sourcing
|Nová žádost → automatické přiřazení náboráře + kontrolní seznam pro vyhledávání kandidátů
|Automatizace
|Kratší doba do prvního kontaktu
|Outreach
|Označte „Shortlist“ → návrh oslovení k posouzení
|Mozek + automatizace
|Vyšší odezva, méně chyb
|Plánování
|Přejděte na „Pohovor“ → pozvánka do kalendáře + připomenutí
|Zobrazení kalendáře + automatizace
|Snižte počet neomluvených absencí
|Debriefingy
|Shromažďujte hodnotící karty → automatické shrnutí silných stránek/rizik
|Mozek (shrnout komentáře)
|Rychlejší rozhodování
|Soulad s předpisy
|Týdenní zpráva o stavu → označit 4/5 prahová hodnota
|Dashboard + uložený pohled
|Včasné odhalení předsudků
📑 Použijte šablonu plánu na 30–60–90 dní jako vodítko pro zavádění náboru pomocí umělé inteligence
Zavedení umělé inteligence do náboru zaměstnanců není jen otázkou zapnutí funkcí – vyžaduje strukturovaný plán s nízkým rizikem. Šablona plánu ClickUp na 30–60–90 dní poskytuje náborovým týmům hotový rámec pro sledování těchto milníků a přiřazování odpovědnosti.
- Dny 0–30 (pilotní fáze): Zaměřte se na 1–2 pozice. Pomocí šablony nastavte jasné nezbytné dovednosti, zaznamenávejte výjimky při výběru uchazečů a sledujte základní KPI, jako je doba výběru uchazečů a míra neúčasti na pohovorech.
- Dny 31–60 (rozšíření): Přidejte automatizaci vyhledávání kandidátů, strukturované sady pro pohovory a měsíční kontroly zaujatosti. Šablona vám pomůže přiřazovat úkoly náborářům, právníkům a HRBP, aby byly jasně stanoveny odpovědnosti.
- Dny 61–90 (Provoz): Rozšiřte se na více rolí, zveřejněte SOP pro správu a vytvořte dashboard KPI. V ClickUp je tato šablona přímo propojena s dashboardy, takže vedoucí pracovníci mohou vizualizovat stav a dodržování pravidel v reálném čase.
Proč je to užitečné: Místo toho, abyste se potýkali s tabulkami a poznámkami, máte k dispozici jedno místo, kde můžete mapovat úkoly, termíny a vlastníky, a zajistit tak, že každá fáze zavádění proběhne podle plánu.
Nejlepší nástroje pro nábor pomocí umělé inteligence
Jste připraveni revolučně změnit plánování lidských zdrojů a náborový proces? Zde jsou nejlepší softwarové nástroje pro nábor zaměstnanců, které můžete použít:
1. ClickUp (nejlepší pro správu celého náborového procesu na jednom místě)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, poskytuje týmům HR jedno místo pro správu náboru – od psaní popisu pracovních pozic až po plánování pohovorů. Díky integrované automatizaci můžete eliminovat opakující se administrativní práci a zajistit hladký průběh náboru, zapracování a správy talentů. Pro týmy, které chtějí tyto procesy dále zefektivnit, nabízí ClickUp pro týmy HR přizpůsobené nástroje pro správu celého životního cyklu zaměstnanců na jednom místě.
Díky jeho výkonným funkcím můžete snadno sledovat termíny, spolupracovat napříč týmy a udržovat přehlednou dokumentaci, přičemž inteligentní automatizace vám ušetří čas strávený opakujícími se úkoly.
Můžete také sledovat cíle a vizualizovat úkoly napříč odděleními. ClickUp navíc propojuje více než 1 000 nástrojů, včetně Slacku, Outlooku a Google Kalendáře, a pomáhá náborářům synchronizovat události, zprávy a úkoly v rámci celého náborového procesu.
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si každý krok ve svém náborovém procesu, od kol pohovorů až po termíny pro podání nabídek, pomocí kalendáře ClickUp.
- Vytvářejte a organizujte popisy pracovních pozic, centralizujte materiály pro zaškolení nových zaměstnanců a školicí příručky pomocí ClickUp Docs s kontrolou přístupu, živou editací a propojením úkolů, aby vše zůstalo propojené.
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy pro každou fázi náboru, sledujte kandidáty jako úkoly a přidávejte podrobnosti, jako jsou životopisy, poznámky z pohovorů, zpětná vazba a další.
2. Turing (nejlepší pro najímání předem prověřených softwarových vývojářů)
Turing je náborová platforma založená na umělé inteligenci, která slouží k vyhledávání a najímání softwarových vývojářů. Využívá strojové učení a zpracování přirozeného jazyka k prohledávání životopisů, pracovních portálů a technických profilů za účelem nalezení nejlepších kandidátů.
Nejlepší funkce Turingu
- Získejte přístup k tisícům předem prověřených inženýrů z celého světa, kteří jsou připraveni na plný úvazek nebo smluvní práci.
- Pomocí umělé inteligence analyzujte popisy pracovních pozic a profily vývojářů, abyste našli ty, kteří nejlépe odpovídají požadavkům na dovednosti, časové pásmo a zkušenosti.
- Sledujte produktivitu vývojářů, stanovujte cíle a efektivně komunikujte díky funkcím, jako je virtuální pracovní prostor Turing a Manager Bot.
3. Findem (nejlepší pro vyhledávání kandidátů s bohatými údaji v reálném čase)
Findem modernizuje získávání talentů a zaměřuje se na hloubku, inteligenci a automatizaci konverzace. Vychází z 3D údajů o uchazečích a jde nad rámec životopisů, aby vytvořil „obohacené profily“ tím, že čerpá ověřené informace, jako je skutečný dopad projektu, kódovací aktivita a kariérní trajektorie, z více než 100 000 zdrojů.
Nejlepší funkce Findem
- Využijte Copilot for Sourcing, konverzačního asistenta Findem s umělou inteligencí, který promění popis pracovní pozice v aktivní vyhledávání v ATS, na pracovních portálech a v interních databázích.
- Automatizujte oslovování uchazečů, sekvencování e-mailů a plánování pohovorů.
- Získejte strukturovaná data o dovednostech, projektech, výsledcích a kariérních vzorcích, abyste se dostali nad rámec toho, co je uvedeno v životopise.
4. Workable (nejvhodnější pro nábor velkého počtu zaměstnanců s automatizací a prediktivním screeningem)
Workable je robustní náborová platforma založená na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby zjednodušila všechny fáze náborového procesu. Jediným kliknutím můžete zveřejnit volná pracovní místa na více než 200 pracovních portálech a pomocí umělé inteligence aktivně vyhledávat aktivní i pasivní kandidáty, kteří nejlépe odpovídají vašemu popisu pracovní pozice.
Nejlepší funkce Workable
- Okamžitě zveřejňujte volná pracovní místa na hlavních pracovních portálech, abyste rozšířili svůj dosah a přilákali rozmanité uchazeče.
- Využijte umělou inteligenci k posuzování životopisů, předpovídání výkonu a vyhledávání uchazečů s vysokým potenciálem.
- Ukládejte všechna data uchazečů do jednoho prohledávatelného CRM a využívejte strukturované hodnotící karty a sady pro pohovory, abyste mohli činit nestranná rozhodnutí.
5. Juicebox (nejlepší pro přeměnu komplexních HR dat na konverzační poznatky)
Juicebox, poháněný enginem PeopleGPT, je chytrý a intuitivní nástroj umělé inteligence, který usnadňuje vyhledávání kandidátů a analýzu talentů. Vyhledává kvalitní kandidáty z více než 800 milionů profilů a převádí analýzy pracovní síly do vizuálních, snadno srozumitelných informací.
Nejlepší funkce Juiceboxu
- Popište svého ideálního kandidáta jednoduchými slovy a Juicebox okamžitě prohledá globální datové zdroje a najde přesné shody.
- Získejte přístup k interaktivním grafům a analýzám, které ukazují mezery v dovednostech, rozsah zkušeností a metriky diverzity ve vašem pipeline.
- Využijte poznatky generované umělou inteligencí k informovanému rozhodování o náborové strategii, zlepšení reprezentace a sladění plánování talentů s obchodními cíli.
✨ Zvláštní zmínky
- Zoho Recruit: Nejlepší pro škálovatelné náborové procesy s funkcemi ATS a CRM založenými na umělé inteligenci, které zefektivňují vyhledávání, prověřování a zapojení kandidátů.
- Fetcher: Nejlepší pro automatizaci vyhledávání a oslovování kandidátů, abyste efektivně rozšířili svou databázi talentů.
- Humanly: Nejlepší pro zapojení kandidátů pomocí umělé inteligence a automatizované prověřování, které zefektivňuje nábor velkého počtu zaměstnanců.
- Toptal: Nejlepší pro vyhledávání špičkových nezávislých talentů po celém světě díky inteligentnímu párování dovedností a přehledům o výkonu.
Pracujte chytřeji, najímejte lépe s ClickUp
Dnešní nábor zaměstnanců spočívá v tom, najít správné lidi rychleji, udržet si náskok před konkurencí a budovat trvalé týmy. To je náročný úkol, když spravujete desítky uchazečů, konverzací a termínů.
Umělá inteligence však již není jen módním pojmem. Stále více pomáhá náborářům odfiltrovat rušivé vlivy, objevit vhodnější talenty a soustředit se na to, co je nejdůležitější: na lidi.
Ať už hledáte technické kandidáty po celém světě, automatizujete průběh pohovorů nebo přeměňujete data o náboru na skutečné poznatky, správné nástroje mohou znamenat velký rozdíl. A pokud hledáte jednu platformu, která vše spojuje, ClickUp je přesně pro vás.
Díky AI integrované do vašich každodenních úkolů, automatizaci, která udržuje věci v pohybu, a smysluplným dokumentům, dashboardům a kalendářům pomáhá ClickUp vašemu týmu pracovat chytřeji v každé fázi náborového procesu. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes!
Často kladené otázky
Snižuje umělá inteligence skutečně zaujatost při náboru?
Toho lze dosáhnout, pokud zkombinujete anonymní screening, strukturované pohovory, hodnotící karty a sledování výsledků z hlediska nepříznivého dopadu. Umělá inteligence sama o sobě není zárukou úspěchu.
Je použití umělé inteligence při náboru zaměstnanců legální?
Ano, ale musíte dodržovat zákony na ochranu soukromí a rovných příležitostí (např. souhlas, uchovávání a přístup podle GDPR; spravedlnost podle EEOC). Dokumentujte svůj proces a provádějte audity dodavatelů.
Co by měly malé týmy automatizovat jako první?
Začněte s vytvářením pracovních nabídek, třídění životopisů a plánováním pohovorů (největší úspora času, nejmenší riziko).
Jak kontrolujeme, zda nedochází k nespravedlivým výsledkům?
Porovnejte míru výběru v jednotlivých fázích napříč skupinami a zkontrolujte všechny výsledky pod hranicí 4/5 (80 %). Proveďte šetření a přijměte nápravná opatření.