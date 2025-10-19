15 bezplatných šablon grantových návrhů pro neziskové organizace

Zajištění financování pro neziskové organizace prostřednictvím grantů může být velmi náročná úloha. Najít správné příležitosti, sladit je s posláním financující organizace, naplánovat projekty a vypracovat úspěšné návrhy grantů vyžaduje čas a přípravu.
Studie společnosti Grant Station zjistila, že 61 % žadatelů o granty se spoléhá pouze na jednu nebo dvě osoby, které se starají o celý proces psaní a podávání žádostí o finanční podporu, což ještě více ztěžuje udržet krok.
Aby se neziskové organizace odlišily a získaly grantové financování, potřebují dobře strukturované, personalizované návrhy, které nevyžadují hodiny ruční práce. K tomu se hodí šablona návrhu grantu pro neziskové organizace.
V tomto článku se podělíme o některé z nejúčinnějších šablon grantových návrhů, které vám pomohou vytvořit přesvědčivé grantové návrhy. Jste připraveni napsat vítězný návrh?
Co jsou šablony grantových návrhů pro neziskové organizace?
Šablony žádostí o granty pro neziskové organizace jsou dokumenty připravené k okamžitému použití, které mají organizacím pomoci efektivně strukturovat jejich žádosti o financování.
Zde jsou všechny důležité prvky, které nabízejí, pokud jde o neziskové organizace:
- Průvodní dopis představující neziskovou organizaci, její poslání a účel žádosti o grant
- Shrnutí shrnující celou nabídku, včetně problému, navrhovaného projektu a očekávaného dopadu.
- Prohlášení o potřebě definující problém, kterým se projekt zabývá, podložené relevantními údaji a kontextem
- Cíle projektu s přehledem měřitelných výsledků a konkrétních kroků k jejich dosažení.
- Rozpočet projektu s podrobným rozpisem předpokládaných výdajů, preferovaných zdrojů financování, prostoru pro další financování a prokázáním odpovědného finančního plánování.
📖 Přečtěte si také: Jak využívat umělou inteligenci pro neziskové organizace
Co dělá šablonu žádosti o grant dobrou?
Dobře zpracovaná šablona žádosti o grant vám pomůže najít granty, nastínit diverzifikované plány fundraisingu a vytvořit pro ně stručné návrhy.
Zvažte tyto příklady:
- Nezisková organizace, která žádá o granty na vzdělávání, používá šablonu, která obsahuje jasné prohlášení o potřebě, klíčové prvky měřitelného akčního plánu a podrobný rozpočet projektu, což jí pomáhá zajistit financování od významné nadace.
- Komunitní zdravotnická organizace žádá vládní agenturu o grant na výzkum pomocí strukturované šablony s shrnutím, popisem projektu a plánem hodnocení, které prokazují silnou soulad s prioritami poskytovatele finančních prostředků.
Společným rysem těchto úspěšných šablon je jejich schopnost pomoci neziskovým organizacím předložit přesvědčivé a kompletní zdůvodnění pro financování.
Při výběru ideální šablony byste měli mít na paměti následující:
- ✅ Obsahuje základní části, jako je průvodní dopis, shrnutí, prohlášení o potřebě, cíle projektu, metodika a rozpočet.
- ✅ Poskytuje strukturované pokyny pro měřitelné výsledky, realizovatelné plány a hodnotící kritéria pro sledování úspěchu.
- ✅ Sladí cíle projektu s posláním a požadavky financující organizace.
- ✅ Nabízí logický postup, který vypráví poutavý příběh a zároveň splňuje pokyny pro podání žádosti.
- ✅ Pomáhá autorům grantových návrhů udržovat jasnost a konzistentnost v celém grantovém návrhu.
Šablony grantových návrhů pro neziskové organizace v kostce
Zde je souhrnná tabulka šablon grantových návrhů pro neziskové organizace:
|Název šablony
|Odkaz na šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona žádosti o grant ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové týmy, autoři grantových návrhů
|Integrovaná pole pro cíle, rozpočty, sledování výkonu a přizpůsobitelné sekce
|Tabulka, kontrolní seznam, dokument
|Šablona návrhu projektu pro neziskové organizace ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace hledající granty, partnerství nebo dary
|Poslání, milníky, rozpis rozpočtu, popis dopadu
|Časová osa, tabulka, dokument
|Šablona plánu fundraisingu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace, týmy zabývající se fundraisingem
|Stanovení cílů, kroky kampaně, sledování pokroku, plánování s průvodcem
|Tabulka, kontrolní seznam, časový plán
|Šablona ClickUp pro vypracování grantové žádosti – rozsah prací
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové týmy definující podrobnosti projektu
|Cíle projektu, aktivity, výstupy, časový plán, sledování zdrojů
|Kontrolní seznam, tabulka, časový plán
|Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace pořádající akce
|Seznamy úkolů, sledování rozpočtu, koordinace dobrovolníků, časový plán
|Tabulka, kontrolní seznam, kalendář
|Šablona ClickUp pro dary
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace sledující dary
|Správa dárců, cíle fundraisingu, reporting, segmentace
|Tabulka, kalendář, seznam
|Šablona dopisu o daru ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace, týmy zabývající se fundraisingem
|Přizpůsobitelné dopisy, statistiky dopadu a sledování odpovědí
|Dokument, tabulka, kontrolní seznam
|Šablona formuláře pro darování ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace, charitativní organizace
|Vlastní pole, bezpečné platby, automatické potvrzení
|Formulář, tabulka, kontrolní seznam
|Šablona formuláře sponzorského daru ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace spravující sponzorství
|Informace o sponzorech, možnosti partnerství, sledování
|Formulář, tabulka, seznam
|Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí
|Získejte šablonu zdarma
|Neziskové organizace, charitativní organizace pořádající akce
|Přiřazování úkolů, sledování darů, správa dodavatelů
|Tabulka, kontrolní seznam, časový plán
|Šablona návrhu pro nevládní organizace od PandaDoc
|Stáhněte si tuto šablonu
|Nevládní organizace, neziskové týmy
|Průvodní dopis, cíle projektu, odůvodnění rozpočtu, části týkající se dopadu
|PDF, dokument
|Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od Click NonProfit
|Stáhněte si tuto šablonu
|Neziskové organizace, které potřebují šablony PDF
|Průvodní dopis, strukturované rozvržení, přednosti týmu, měření
|PDF, dokument
|Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od proposalsforNGOs
|Stáhněte si tuto šablonu
|Neziskové organizace, nevládní organizace
|Shrnutí, cíle, časový plán, hodnocení a udržitelnost
|PDF, dokument
|Šablona návrhu grantu pro komunitní projekt od Template.Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Neziskové organizace, místní organizace, komunitní lídři
|Upravitelné cíle, fázová implementace, rozpočet a výsledky
|Upravitelné online, PDF
|Šablona návrhu pro neziskovou charitativní organizaci od Template.Net
|Stáhněte si tuto šablonu
|Charitativní organizace, neziskové organizace (vzdělávání, mládež, komunita)
|Úvod, cíle, potřeby financování, metriky dopadu
|Upravitelné online, PDF
15 nejlepších šablon grantových návrhů
Na Redditu odborníci z neziskového sektoru často diskutují o tom, kolik času skutečně zabere psaní grantových návrhů.
Jeden uživatel se podělil o svou zkušenost:
V současné době by mi to zabralo pravděpodobně nejméně 30 hodin týdně.
V současné době by mi to zabralo pravděpodobně nejméně 30 hodin týdně.
Mým cílem je předložit 3–4 velké návrhy ročně a 3–4 menší návrhy, přičemž velké návrhy definuji jako přístup k obnovitelnému zdroji financování.
Mým cílem je předložit 3–4 velké návrhy ročně a 3–4 menší návrhy, přičemž velké návrhy definuji jako přístup k obnovitelnému zdroji financování.
Bez ohledu na ideální řešení se všichni autoři grantových návrhů shodnou na jedné věci: úspora času při přípravě návrhů znamená více času na jiné důležité aspekty řízení neziskové organizace.
Zde je 15 nejúčinnějších šablon grantových návrhů pro neziskové organizace:
1. Šablona návrhu grantu ClickUp
Psaní grantové žádosti může připadat jako zdolávání hory, zejména když to musíte skloubit s každodenní prací při řízení neziskové organizace.
Šablona žádosti o grant ClickUp je vytvořena tak, aby vám ulehčila práci. S touto šablonou můžete na jednom místě uspořádat všechny části vaší žádosti o grant, od cílů po rozpočty. Navíc díky přizpůsobitelným polím můžete snadno přizpůsobit žádosti různým grantům a financujícím agenturám.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Vytvořte strukturovaný prostor pro plánování a organizaci vaší nabídky.
- Rozdělte návrh na menší, sledovatelné kroky, abyste mohli monitorovat pokrok.
- Vytvořte sekce pro podrobnosti, jako jsou náklady a časové harmonogramy, abyste se vyhnuli chybějícím informacím.
- Pomůžeme vám soustředit se na vyprávění příběhu a zdůraznění významu vaší věci.
✨ Ideální pro: Neziskové týmy a autory grantových návrhů, kteří chtějí klidnější a organizovanější způsob přípravy silných návrhů, aniž by se cítili přetížení.
Podívejte se: Poslechněte si, jak Kolme Group využívá ClickUp
👀 Zajímavost: Slovo grant pochází ze starofrancouzského graanter, což znamená „slíbit“. Tento původ odráží vztah založený na důvěře mezi financujícími organizacemi a neziskovými organizacemi, který trvá dodnes.
2. Šablona návrhu projektu pro neziskovou organizaci Click Up
Mnoho lidí si myslí, že neziskové organizace se spoléhají hlavně na dary, ale většina jejich příjmů ve skutečnosti pochází ze služeb a vládních grantů nebo smluv. Ve skutečnosti je tímto způsobem vyděláno více než 80 % příjmů neziskových organizací. To znamená, že k pokračování ve vaší misi je nezbytný silný projektový návrh.
Šablona návrhu projektu pro neziskové organizace ClickUp vám poskytuje jednoduchý a podpůrný rámec pro jasné sdílení vašich nápadů. Díky integrovaným sekcím pro poslání, cíle, milníky projektu a rozpis rozpočtu zajišťuje tato šablona, že váš návrh bude komplexní a přehledný.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Předložte podrobný harmonogram a rozpočet, aby investoři a partneři pochopili, jak jejich podpora přispívá ke změnám.
- Zdůrazněte dopad svého projektu pomocí jasného vyprávění.
- Snižte čas strávený formátováním a strukturováním, abyste se mohli soustředit na sdělení.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které chtějí získat granty, partnerství nebo dary pomocí jasného a upřímného návrhu projektu.
💡 Tip pro profesionály: Vylepšete a zjednodušte psaní žádostí o granty pomocí ClickUp Brain, který umožňuje snadné vyhledávání výzkumných dokumentů, minulých návrhů a dalších důležitých dokumentů ve vašem pracovním prostoru. Můžete také generovat obsah pro své dokumenty pomocí jednoduchých pokynů.
3. Šablona plánu fundraisingu ClickUp
Získávání finančních prostředků na věc, která vám leží na srdci, může být bez jasného plánu, který by vás vedl, velmi náročné. Šablona plánu fundraisingu ClickUp vám pomůže zbavit se tohoto stresu tím, že vám poskytne jednoduchý způsob, jak uspořádat své nápady a proměnit je v činy.
Tato šablona pro fundraising vám umožní stanovit realistické cíle, naplánovat kroky k jejich dosažení a sledovat každou část vaší kampaně.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Soustřeďte se na navazování kontaktů s podporovateli a budování důvěry bez nejistoty ohledně dalších kroků.
- Posilte své úsilí v oblasti fundraisingu pomocí komplexní šablony plánu, kterou si můžete stáhnout.
- Postupujte podle pokynů pro strategické plánování, stanovení cílů a realizaci.
- Zajistěte, aby vaše kampaň dosáhla svého plného potenciálu díky strukturované podpoře.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a fundraisingové týmy, které chtějí jasný, podrobný plán pro úspěšné kampaně a růst podpory komunity.
Pokud jde o sledování metrik, ClickUp Dashboards je pro mnoho týmů nepostradatelným nástrojem. Zde je stručný návod, jak funguje:
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro řízení projektů pro úspěch neziskových organizací
4. Šablona ClickUp pro vypracování grantové žádosti – rozsah prací
Získání grantu může vaší organizaci otevřít nové možnosti, ale sepsání jasného rozsahu práce je často nejtěžší částí. Šablona ClickUp pro sepsání rozsahu práce pro žádost o grant je vytvořena tak, aby vám tento krok usnadnila.
Získáte praktický kontrolní seznam a přednastavené časové harmonogramy, takže při plánování projektu nic nezmeškáte. Přetahujte, přesouvejte a upravujte každou část – tato šablona je dostatečně flexibilní, aby vyhovovala vašemu záměru, který vás nadchne!
Tuto šablonu můžete použít k:
- Jasně nastíňte cíle projektu, aktivity a výsledky.
- Sledujte zdroje, časové plány a milníky na jednom místě.
- Udržujte vše přehledně uspořádané pro snazší plánování.
- Soustřeďte se na vypracování smysluplného návrhu místo na správu struktury.
✨ Ideální pro: Neziskové týmy, které chtějí jasně definovat podrobnosti projektu a prezentovat investorům dobře organizovaný a profesionální rozsah práce.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že vám váš seznam úkolů stačí? Možná ne. Náš průzkum zjistil, že 76 % profesionálů se spoléhá na své vlastní metody stanovování priorit, ale výzkum ukazuje, že 65 % se stále soustředí na rychlé výhry namísto úkolů s velkým dopadem.
Priority úkolů v ClickUp vám pomohou to změnit. Díky pracovním postupům založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priorit můžete okamžitě vidět, které úkoly jsou nejdůležitější, a s jistotou se věnovat tomu, co vaše projekty skutečně posouvá vpřed.
5. Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí
Neziskové akce hrají velkou roli v sbližování lidí za účelem podpory dobré věci. Studie dokonce ukazují, že 85 % dárců v USA věnuje svůj čas dobrovolnické činnosti, 81 % se účastní neziskových fundraisingových akcí a mnoho z nich také poskytuje věcné dary, jako jsou potraviny nebo zásoby.
Šablona ClickUp pro plánování neziskových akcí obsahuje hotové seznamy úkolů, nástroje pro sledování rozpočtu a koordinaci dobrovolníků, aby vaše akce proběhla hladce. Od logistiky místa konání po následné kroky po akci – tato šablona zajistí, že váš tým bude pracovat v souladu a podle plánu.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Plánujte a spravujte všechny aspekty neziskové akce pomocí časových os, kontrolních seznamů a sledování rozpočtu.
- Spolupracujte s členy týmu, koordinujte úkoly a zajistěte si úspěch.
- Získejte jasný přehled o časovém harmonogramu akce a efektivně sledujte výdaje.
- Identifikujte oblasti, které lze vylepšit, a možnosti úspor nákladů, aby budoucí akce byly efektivnější.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace pořádající fundraisingové akce nebo komunitní aktivity, které chtějí jasný a organizovaný způsob plánování a řízení každého kroku od začátku do konce.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí integrované funkce ClickUp pro sledování času můžete sledovat, jak dlouho úkoly v rámci vašich fundraisingových kampaní skutečně trvají. Díky funkcím, jako je fakturovatelný čas, pracovní výkazy a sledování v reálném čase, můžete optimalizovat pracovní zátěž týmu, zdůvodnit využití zdrojů a zlepšit plánování budoucích kampaní.
6. Šablona pro dary ClickUp
Dary jsou pro mnoho neziskových organizací životně důležité, ale jejich ruční sledování může být vyčerpávající. Šablona ClickUp Donations Template usnadňuje správu všeho na jednom místě.
Snadno zaznamenávejte údaje o dárcích, sledujte historii příspěvků a monitorujte cíle fundraisingu. Šablona vám také pomůže segmentovat dárce pro cílené oslovení a generovat zprávy pouhými několika kliknutími.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zobrazte všechny dary od jednotlivců a organizací s přehlednými informacemi o dárcích.
- Mějte přehled o cílech a termínech pomocí kalendáře ClickUp.
- Sledujte zajištěné dary a následné kroky pomocí seznamů a zobrazení priorit.
- Efektivně spravujte dary, abyste se mohli soustředit na budování vztahů a rozšiřování podpory.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které hledají organizovaný systém s bohatými funkcemi pro sledování darů, monitorování průběhu fundraisingu a udržování silných vazeb s dárci, aniž by se topily v tabulkách.
👀 Zajímavost: Jednou z největších neziskových dotací, které kdy byly uděleny, byla dotace ve výši 1,2 miliardy dolarů od Nadace Billa a Melindy Gatesových na boj proti malárii, což ukazuje, jak mohou dotace mít obrovský dopad na veřejné zdraví.
7. Šablona dopisu o daru ClickUp
Žádání o dary je často jednou z nejtěžších částí řízení neziskové organizace. Chcete oslovit srdce lidí, aniž byste působili nuceně nebo uspěchaně. Šablona dopisu s žádostí o dar od ClickUp tento proces výrazně usnadňuje.
Pomůže vám vytvořit jasné a poutavé zprávy s přizpůsobitelnými sekcemi pro vyprávění příběhů, statistiky dopadu a výzvy k akci. Ať už oslovujete nové dárce nebo dlouhodobé příznivce, tato šablona zajistí, že každý dopis bude mít správný tón.
Pro neziskové týmy používající ClickUp je to malý, ale významný nástroj, který vám pomůže navázat osobní a organizovaný kontakt s dárci.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Poskytněte strukturovaný výchozí bod pro psaní jasných a působivých žádostí o podporu.
- Sledujte všechny žádosti o dary a odpovědi na jednom místě, abyste mohli snadno provádět následné kroky.
- Zjednodušte správu děkovných dopisů a průběžnou komunikaci s dárci.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a týmy zabývající se fundraisingem, které chtějí psát upřímné, profesionální žádosti o dary a snadno sledovat komunikaci s dárci.
📖 Přečtěte si také: Co je rozsah projektu a jak jej napsat?
8. Šablona formuláře pro darování ClickUp
Usnadnění darování je jedním z nejlepších způsobů, jak podpořit poslání vaší neziskové organizace. Složitý nebo nepraktický formulář pro darování může odradit i ty nejochotnější dárce. Šablona formuláře pro darování ClickUp vám pomůže vytvořit jednoduchý a přívětivý způsob, jak mohou příznivci přispět.
Snadno přizpůsobte pole pro jména dárců, částky, platební metody a možnosti opakovaných darů – vše v přehledném a uživatelsky přívětivém rozvržení. Šablona vám také umožňuje přiřazovat úkoly pro aktualizace formulářů a sledovat stav podání.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Přizpůsobte formuláře pro shromažďování údajů o dárcích, bezpečné zpracování darů a zasílání okamžitých děkovných zpráv.
- Pomocí jednoduché, přizpůsobitelné šablony zefektivněte dary pro charitativní organizace nebo speciální akce.
- Poskytněte bezpečný platební systém a automatické potvrzení úspěšných příspěvků.
- Zjednodušte zkušenosti dárců, shromažďujte klíčové kontaktní informace a podporujte dárcovství pomocí personalizovaných zpráv.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a charitativní organizace, které chtějí vytvořit plynulý, dárcům přátelský online zážitek z darování, který se snadno spravuje a přizpůsobuje.
Podívejte se: Jak mohou neziskové organizace využívat ClickUp pro komplexní řízení projektů?
9. Šablona formuláře pro sponzorství ClickUp
Firemní sponzorství je významným zdrojem podpory pro neziskové organizace. Globální značky v poslední době investovaly do sponzorství téměř 100 miliard dolarů, což ukazuje, jak velký potenciál má budování silných partnerství.
Šablona sponzorského formuláře ClickUp vám pomůže tento potenciál využít tím, že vám poskytne snadný a organizovaný způsob, jak se spojit se sponzory. S touto šablonou sponzorského formuláře můžete shromažďovat informace o sponzorech, nastínit příležitosti a uchovávat všechny podrobnosti na jedné platformě.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Propojte sponzory se správnou věcí pomocí strukturovaného sponzorského formuláře.
- Shromažďujte informace o sponzorech a jasně nastíňte možnosti partnerství.
- Udržujte všechny údaje o sponzorech na jednom místě, abyste je mohli snadno spravovat.
- Zjednodušte sledování sponzorství a budujte silnější a trvalejší partnerství.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které hledají jednoduchý způsob, jak spravovat sponzorské příležitosti a budovat trvalé a vlivné vztahy s korporátními partnery.
📖 Přečtěte si také: Jak pomocí ClickUp provozovat úspěšnou neziskovou organizaci
10. Šablona pro plánování fundraisingových akcí ClickUp
Fundraisingové akce spojují lidi, aby podpořili určitou věc, ale jejich plánování může být kvůli mnoha proměnným faktorům velmi náročné.
Jeden uživatel Redditu to vyjádřil bez obalu:
Nesnáším plánování akcí! Díky bohu, že to už nemusím dělat.
Nesnáším plánování akcí! Díky bohu, že to už nemusím dělat.
Mnoho profesionálů z neziskového sektoru tento pocit dobře zná. Šablona ClickUp pro plánování fundraisingových akcí vám pomůže zbavit se velké části tohoto stresu. Umožňuje vám sledovat rozpočty, spravovat smlouvy s dodavateli a koordinovat dobrovolníky pomocí integrovaných kontrolních seznamů a automatických připomínek.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Přiřazujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte dary na jednom centrálním místě.
- Zůstaňte organizovaní a vyvarujte se stresu na poslední chvíli při plánování akcí.
- Zaměřte se na vytvoření smysluplné akce, která posílí vazby v komunitě.
- Pomocí strukturovaného plánování sladíte každý detail s vaším posláním.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a charitativní organizace pořádající fundraisingové akce, které chtějí jasný a bezproblémový způsob plánování a řízení všech aspektů akce.
👀 Zajímavost: Počáteční grantové financování Fordovy nadace v 50. letech 20. století pomohlo založit veřejnoprávní vysílání ve Spojených státech, což vedlo k vytvoření stanic PBS a NPR, které jsou dodnes podporovány neziskovými organizacemi a granty.
11. Šablona návrhu pro nevládní organizace od PandaDoc
Psaní návrhů může být jednou z nejtěžších částí řízení nevládní organizace, zejména pokud již máte plné ruce práce s tím, abyste dosáhli skutečné změny v terénu. Šablona návrhu pro nevládní organizace PandaDoc vám pomůže tuto zátěž zmírnit tím, že vám poskytne hotovou strukturu, pomocí které můžete jasně sdělit svůj příběh a potřeby financování.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Přiložte průvodní dopis a sekce věnované dosavadní práci, oceněním a cílům projektu.
- Pomůžeme vám vysvětlit, proč je vaše organizace pro daný projekt jedinečně vhodná.
- Zajistěte, aby vám neunikly žádné důležité podrobnosti, jako je odůvodnění rozpočtu nebo cíle dopadu.
- Poskytněte strukturovaný způsob prezentace odůvodnění projektu a posilte své návrhy.
✨ Ideální pro: Nevládní organizace a neziskové týmy, které chtějí kompletní, snadno použitelnou šablonu pro prezentaci svých projektů, předvedení jejich dopadu a zajištění financování od dárců nebo grantových organizací.
🧠 Věděli jste, že: Společnost RevPartners dosáhla o 64 % rychlejšího poskytování služeb díky použití šablon ClickUp k vytvoření příruček pro poskytování služeb klientům. Tyto šablony zkracují čas strávený organizací a provozními úkoly, což týmům umožňuje soustředit se na efektivnější dosahování výsledků.
12. Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od Click NonProfit
Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od Click NonProfit je navržena tak, aby neziskové organizace provedla procesem psaní žádosti o grant krok za krokem. Tato šablona pro neziskové organizace vám pomůže strukturovat vaše žádosti o grant tím, že vás provede všemi nezbytnými rozvrženími a požadovanými informacemi.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Přiložte průvodní dopis a strukturovaný návrh s oddíly pro identitu, potřeby, strategii, výsledky, cíle a rozpočet.
- Vytvořte prostor pro zdůraznění klíčových členů týmu, minulých úspěchů a měření výsledků.
- Pomozte vytvořit poutavý příběh, který bude v souladu s posláním financující organizace.
- Ukažte, jak může váš projekt mít významný dopad, pomocí dobře napsané žádosti.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, které hledají hotovou šablonu ve formátu PDF pro vytváření profesionálních a kompletních návrhů, které pokrývají všechny podstatné detaily, které financující subjekty hledají.
📖 Přečtěte si také: Jak napsat návrh projektu
13. Šablona žádosti o grant ve formátu PDF od proposalsforNGOs
Mnoho neziskových organizací má potíže s tím, jak přesně strukturovat kompletní návrh grantu, kterému dárci porozumí a kterému budou důvěřovat.
Šablona návrhu grantu ve formátu PDF od proposalsforNGOs poskytuje jasný a přehledný rámec, který vás provede každým krokem procesu psaní návrhu grantu.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zahrňte základní části, jako je shrnutí, pozadí, popis problému, cíle, rozsah práce, příjemci, časový harmonogram, rozpočet, hodnocení a plán udržitelnosti.
- Poskytněte pokyny, aby každá část byla stručná, ale působivá.
- Pomozte sladit svou nabídku s prioritami financující organizace.
- Zajistěte strukturovaný přístup, který pokryje všechny důležité požadavky na financování.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace a nevládní organizace, které chtějí podrobnou šablonu PDF pro vytváření kompletních, strukturovaných návrhů na granty jakékoli velikosti nebo rozsahu.
14. Šablona návrhu projektu komunitního grantu od Template. Net
Komunitní projekty často vyžadují silné, dobře strukturované návrhy, aby investorům přesně ukázaly, jak jejich podpora změní situaci k lepšímu. Šablona návrhu grantu pro komunitní projekt od Template. Net pomáhá neziskovým organizacím právě v tom.
Šablony jsou plně editovatelné v editoru využívajícím umělou inteligenci, takže můžete snadno přizpůsobit cíle, rozpočty, časové plány a části týkající se dopadu na komunitu.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Jasně vysvětlete účel, cíle a dopad vašeho projektu na komunitu.
- Zahrňte sekce pro cíle, metodiku, fázovou implementaci a podrobný rozpočet.
- Pomůžeme vám nastínit očekávané výsledky pro měřitelné přínosy.
- Pomozte prokázat pozitivní výsledky v oblastech, jako je vzdělávání, zdraví, udržitelnost a zaměstnanost.
✨ Ideální pro: Neziskové organizace, místní organizace a komunitní lídry, kteří žádají o granty na financování udržitelných projektů zaměřených na sociální, vzdělávací, zdravotní a environmentální potřeby.
📖 Přečtěte si také: Jak spravovat rozpočet projektu v 7 snadných krocích
15. Šablona návrhu neziskové charitativní organizace od Template. Net
Vytvoření silného návrhu charity může neziskovým organizacím pomoci zajistit podporu, kterou potřebují, aby mohly skutečně něco změnit. Šablona návrhu neziskové charity od Template. Net poskytuje organizacím hotový rámec pro jasné představení jejich poslání a potřeb financování.
Můžete jej přizpůsobit tak, aby zahrnoval váš cílový počet příjemců, konkrétní potřeby financování a metriky dopadu.
Tuto šablonu můžete použít k:
- Zahrňte sekce pro úvod, shrnutí, cíle, aktivity, cílovou skupinu, potřeby financování a očekávané výsledky.
- Pomozte neziskovým organizacím jasně vysvětlit iniciativy, jako je doučování, mentorství a distribuce zdrojů.
- Ukažte, jak financování přinese měřitelný dopad v znevýhodněných komunitách.
- Poskytněte strukturu pro efektivní prezentaci programů a požadavků na financování.
✨ Ideální pro: Charitativní a neziskové organizace zaměřené na vzdělávání, podporu mládeže a rozvoj komunity, které hledají propracovanou šablonu pro zajištění financování a vytváření úspěšných návrhů.
Navázání kontaktu s investory nikdy nebylo snazší
Financování z grantů může neziskovým organizacím otevřít dveře k zahájení nových projektů, podpoře komunit a udržení fungování důležitých programů.
Jak však mnoho vedoucích pracovníků neziskových organizací ví, procesy tvorby grantových návrhů od nuly vyžadují čas, energii a zdroje, které jsou často již tak napjaté.
Díky vzorové šabloně grantové žádosti můžete věnovat svůj drahocenný čas plnění svého poslání.
Mezi mnoha dostupnými možnostmi vynikají šablony ClickUp, protože jsou navrženy speciálně pro neziskové týmy. Od sledování darů až po kompletní plánování návrhů – ClickUp vám nabízí vše na jednom místě, abyste mohli být organizovaní, snadno spolupracovat a vytvářet přesvědčivé žádosti o granty.
Pokud jste připraveni zjednodušit psaní vlastních grantových návrhů a soustředit se na dosažení většího dopadu, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!