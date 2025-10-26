11 nejlepších softwarů IDP pro automatizaci dokumentů v roce 2025

48 % respondentů uvádí, že má potíže s rychlým vyhledáváním dokumentů, zatímco 47 % považuje online systém ukládání dokumentů ve své společnosti za nepřehledný a neefektivní. Důsledkem je ztráta času, snížení produktivity v rámci obchodních procesů a více lidských chyb.
Software pro inteligentní zpracování dokumentů (IDP) pomáhá tento problém vyřešit tím, že eliminuje potřebu ručního zpracování dokumentů.
Automaticky extrahuje klíčové informace z nestrukturovaných souborů a transformuje je do organizovaných, použitelných dat. To znamená, že váš tým stráví méně času vyhledáváním a více času prací s přesnými informacemi, které plynule proudí do vašich stávajících systémů.
V tomto článku najdete přehled nejlepších softwarových řešení IDP, která mohou zjednodušit úkoly náročné na dokumenty, omezit opakované zadávání dat a integrovat se s nástroji, které již používáte.
Přehled 10 nejlepších softwarů IDP
Zde je stručné srovnání nejlepších softwarových řešení IDP, které vám pomůže vybrat to správné řešení na základě několika klíčových funkcí, doplňkových funkcí, cen a hodnocení uživatelů.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa dokumentů založená na umělé inteligenci, automatizované pracovní postupy a spolupráce týmů
|Vytváření dokumentů pomocí umělé inteligence, kontextová pomoc, integrace OCR, automatizace, šablony
|Bezplatné tarify; přizpůsobení pro podniky
|ABBYY
|Extrakce dat a procesní inteligence založené na umělé inteligenci
|Předem vycvičená umělá inteligence, vícejazyčné OCR, těžba procesů, plug-and-play dovednosti
|Ceny na míru
|UiPath
|Kombinace IDP s RPA
|Komplexní boti, ověřování lidmi, přizpůsobené modely, nástroje bez nutnosti programování
|Placené tarify od 25 $/měsíc na uživatele
|IBM Datacap
|Multikanálové snímání na podnikové úrovni
|NLP, extrakce ML, redigování na základě rolí, nasazení v cloudu/na místě
|Ceny na míru
|Microsoft Azure
|Flexibilní podnikové AI pracovní postupy pro dokumenty
|Předem připravené a přizpůsobené modely, Power Automate, soulad s bezpečnostními předpisy
|Ceny na míru
|Google Document AI
|Generativní extrakce založená na umělé inteligenci
|Připravené procesory, vlastní nástroje, integrace BigQuery/Vertex AI
|Ceny na míru
|Appvia
|Bezpečná samoobslužná služba pro vývojáře v cloudu
|Ochranná opatření, koordinace Kubernetes, viditelnost v prostředí s více cloudy
|Ceny na míru
|Rossum
|Bezpapírové pracovní postupy založené na umělé inteligenci
|Zachycení bez šablon, ověřování, rozšíření s nízkým počtem kódů a integrace
|Ceny na míru
|Infrrd
|Bezdotykové zpracování založené na SLA
|Zpracování 24/7, ověřování pomocí umělé inteligence, inteligentní detekce obrazu
|Ceny na míru
|Docsumo
|Bezdotykové pracovní postupy a extrakce velkých objemů dat
|Inteligentní tabulky, předem vycvičené modely, přizpůsobené pracovní postupy, dashboard v reálném čase
|Placené tarify od 199 $/měsíc na uživatele
|Nanonets
|Flexibilní pracovní postupy AI, vysoká přesnost
|AI OCR, rozhodovací moduly bez nutnosti programování, integrace, rychlá návratnost investic
|Ceny na míru
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co byste měli hledat v softwaru IDP?
Na každém pracovišti potřebují zaměstnanci rychlý a spolehlivý přístup k informacím. Bez inteligentního zpracování dokumentů však týmy tráví spoustu času prohledáváním neuspořádaných souborů.
Ve skutečnosti téměř dva ze tří zaměstnanců museli znovu vytvořit dokument, který nemohli najít, a mnoho z nich tráví více než čtyři hodiny týdně hledáním digitálních souborů.
Správný software IDP snižuje toto plýtvání pomocí strojového učení, zpracování přirozeného jazyka a optického rozpoznávání znaků, které automatizují zpracování dokumentů, klasifikují soubory a přesně extrahují relevantní data.
Při výběru inteligentního řešení pro zpracování dokumentů hledejte tyto funkce softwaru pro automatizaci dokumentů:
- Přesná extrakce dat pro strukturovaná i nestrukturovaná data
- Snadná integrace se stávajícími systémy a dalšími obchodními systémy
- Silné bezpečnostní funkce na ochranu citlivých dat
- Škálovatelné automatizované zpracování dokumentů pro velké objemy
- Jednoduché nastavení a uživatelsky přívětivé pracovní postupy pro snížení manuálního zpracování dokumentů.
🧠 Věděli jste, že... 66 % organizací již automatizaci testuje? Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití vám ukážou, jak automatizovat každodenní úkoly, aby váš tým mohl trávit méně času rutinní prací a více času tím, na čem záleží.
11 nejlepších softwarů IDP
Chcete se zbavit zastaralého ručního zadávání dat?
Zde je 11 nejlepších softwarových programů IDP, které pomohou vaší firmě posunout se vpřed díky automatizovanému zpracování dokumentů.
1. ClickUp (nejlepší pro směrování pracovních postupů a spolupráci na dokumentech mezi týmy)
Uživatel Redditu to perfektně vystihl, když popsal ideální software IDP:
Kdybych si dnes měl vybrat řešení IDP, pravděpodobně by to bylo komerční řešení s ověřenými výsledky, které se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím.
Kdybych si dnes měl vybrat řešení IDP, pravděpodobně by to bylo komerční řešení s ověřenými výsledky, které se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím.
Přesně to nabízí ClickUp.
Jako první konvergovaný AI Workspace na světě kombinuje ClickUp inteligentní zpracování dokumentů, obsah založený na AI a automatizované pracovní postupy. Nabízí také výkonné integrace, takže týmy mohou zpracovávat jak strukturovaná, tak nestrukturovaná data.
Vytvářejte a sdílejte dokumenty založené na umělé inteligenci pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs, poháněný ClickUp Brain, přeměňuje statické soubory na inteligentní dokumenty.
Týmy mohou pomocí zpracování přirozeného jazyka vytvářet návrhy, shrnovat dlouhé aktualizace projektů nebo přepisovat složitý technický text do srozumitelných pokynů, kterým porozumí každý.
Produktový tým může například během několika minut přeměnit poznámky ze sprintu na strukturovanou projektovou dokumentaci. Podobně může tým podpory okamžitě vytvářet články do znalostní báze na základě opakujících se dotazů.
Získejte kontextovou pomoc s ClickUp Brain
Kromě generování obsahu nabízí ClickUp Brain kontextové služby, které zobrazují relevantní informace právě v okamžiku, kdy je potřebujete.
Ať už připravujete dokument, kontrolujete projekt nebo hledáte odpovědi, ClickUp Brain dokáže načíst související úkoly, komentáře a zdroje z celého vašeho pracovního prostoru, čímž vám ušetří drahocenný čas strávený hledáním detailů.
Zde je video o tom, jak můžete v ClickUp Brain získat odpovědi na své otázky během několika sekund:
A ClickUp se stává ještě výkonnějším díky Brain Max , s nímž můžete:
- Sjednocené vyhledávání: Okamžitě najděte smlouvy, faktury a důležité dokumenty v ClickUp, Google Drive, SharePoint a všech připojených aplikacích, včetně webu.
- Hlasové ovládání: Pomocí hlasových příkazů můžete nahrávat, organizovat a vyhledávat dokumenty bez použití rukou, což zrychluje zpracování dokumentů a zvyšuje jeho dostupnost.
- All-in-One AI řešení: Nahraďte několik nesouvislých nástrojů, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini , jedinou platformou připravenou pro podnikové použití, která rozumí vašim pracovním postupům a automatizuje opakující se úkoly související s dokumenty.
Brain MAX je super aplikace s umělou inteligencí, která vám skutečně rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky nástrojů s umělou inteligencí, používejte svůj hlas k vykonávání práce, vytváření dokumentů s pravidly, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více. Je to váš kontextový pomocník na ploše, navržený tak, aby zefektivnil správu dokumentů a zvýšil produktivitu.
Automatizujte své pracovní postupy pomocí ClickUp Automations a AI Agents
Ruční předávání, ztracené soubory a opakované aktualizace mohou zpomalovat obchodní procesy. ClickUp Automations automaticky zpracovává rutinní kroky. Odeslaný dokument může spustit kontroly, schvalování nebo upozornění zainteresovaných stran bez jakýchkoli ručních zásahů.
Představte si finanční tým, který zpracovává stovky výkazů výdajů. S ClickUpem může automatizace při vložení naskenované faktury do systému přiřadit ji k financím, označit ji termíny splatnosti a po schválení aktualizovat stav platby. Ano, je to tak snadné!🚀
💡 Tip pro profesionály: ClickUp také nabízí automatizované AI agenty, kteří dokážou zpracovávat opakující se procesy, odpovídat na otázky a dokonce spouštět akce na základě obsahu dokumentů nebo dotazů uživatelů. Tito agenti pracují na pozadí a proaktivně navrhují a implementují další kroky.
Díky tomu se týmy mohou soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou, zatímco rutinní úkoly a vyhledávání informací jsou spravovány automaticky.
Vyzkoušejte integraci OCR s vlastními poli ClickUp
ClickUp se snadno integruje s nástroji OCR prostřednictvím Google Drive, Zapier nebo jiných připojených aplikací. Týmy mohou skenovat papírové dokumenty nebo bankovní výpisy, extrahovat klíčová data pomocí OCR a tato data přímo odesílat do ClickUp Tasks nebo ClickUp Custom Fields pro sledování.
Právní tým může například ukládat naskenované smlouvy a automaticky zachycovat data, strany a podmínky jako prohledávatelná pole v rámci ClickUp.
Snadno zvládněte svou práci díky správě znalostí a propojenému vyhledávání ClickUp
Klíčovou výzvou v IDP není pouze extrakce dat, ale také jejich okamžitá dostupnost a využitelnost pro týmy. ClickUp Connected Search tuto mezeru překlenuje tím, že:
- Federované vyhledávání: Okamžité vyhledávání ve všech nahraných dokumentech, extrahovaných datech a souvisejících úkolech nebo pracovních postupech.
- Kontextové otázky a odpovědi: Uživatelé mohou klást otázky v přirozeném jazyce (např. „Ukaž mi všechny faktury od dodavatele X za 2. čtvrtletí“) a získat přímé odpovědi, nejen seznamy dokumentů.
- Integrované znalosti: Propojuje extrahovaná data z dokumentů s úkoly projektu, komentáři a znalostními bázemi, takže týmy mohou reagovat na získané poznatky, aniž by musely přepínat mezi nástroji.
💡 Tip pro profesionály: Vytváření dokumentů je skvělé. Ale jejich přeměna na dlouhodobé a spolehlivé znalosti je to, co odlišuje ty nejlepší od dobrých. Chcete být těmi nejlepšími? Pak se obraťte na funkce správy znalostí ClickUp.
Nejlepší funkce ClickUp
- Proměňte roztroušené poznámky v propracované dokumenty pomocí psaní založeného na umělé inteligenci a chytrých shrnutí.
- Okamžitě vyhledávejte úkoly a komentáře související s povrchem pomocí kontextové pomoci ClickUp Brain.
- Automatizujte směrování dokumentů, schvalování a předávání úkolů pomocí jednoduchých pracovních postupů pro správu dokumentů.
- Integrujte nástroje OCR pro zachycení klíčových dat z papírových nebo naskenovaných dokumentů.
- Použijte šablony, jako je dokument Process Plan, ke standardizaci kroků, vlastníků a revizí.
Omezení ClickUp
- Pro úplnou extrakci dat je nutné použít OCR od jiného výrobce.
- Pokročilé automatizace mají určitou křivku učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2 4,7/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp
Tento uživatel G2 poznamenal:
ClickUp se stal nejčastěji používanou aplikací v naší organizaci. Spojuje správu úkolů, tvorbu dokumentů, sledování času, cíle a nástroje pro spolupráci v jednom jednotném rozhraní, které umožňuje snadnou implementaci.
ClickUp se stal nejčastěji používanou aplikací v naší organizaci. Spojuje správu úkolů, tvorbu dokumentů, sledování času, cíle a nástroje pro spolupráci v jednom jednotném rozhraní, které umožňuje snadnou implementaci.
💡Tip pro profesionály: Jste unaveni hledáním mezi chaotickými verzemi souborů? Blog „Proč je důležité řízení verzí dokumentů? “ vám ukáže, jak udržet všechny dokumenty uspořádané a aktuální, aby váš tým nikdy neztrácel čas hádáním, který soubor je finální.
2. ABBYY (nejlepší pro extrakci dat a procesní inteligenci založenou na umělé inteligenci)
Ruční zpracování dokumentů zpomaluje týmy při práci s fakturami, reklamacemi nebo zákaznickými dokumenty v desítkách formátů a jazyků. ABBYY pomáhá společnostem nahradit opakující se úkoly zadávání dat automatizovanou extrakcí dat.
Například tým účtárny může pomocí ABBYY Vantage automaticky zachytit údaje z faktur, přiřadit je k objednávkám a označit výjimky k přezkoumání. Pojišťovny mohou rychleji zpracovat tisíce pojistných událostí tím, že klasifikují formuláře, extrahují klíčové údaje, jako jsou čísla pojistných událostí, a směrují je správnému manažerovi s minimem manuálních zásahů.
ABBYY to kombinuje s procesní inteligencí, takže vedoucí pracovníci mohou přesně vidět, kde dochází k úzkým hrdelům, a tyto problémy řešit.
Nejlepší funkce ABBYY
- Automatizujte zpracování faktur, onboardingu a reklamací extrakcí dat z jakéhokoli typu dokumentu.
- Předem vycvičené modely umělé inteligence zpracovávají různé formáty, jazyky a rukopisy s vysokou přesností.
- Kombinujte procesní těžbu s IDP, abyste odhalili zpoždění, skryté náklady a způsoby, jak zefektivnit pracovní postupy.
- Využijte ABBYY Marketplace ke stažení plug-and-play dovedností pro práci s dokumenty a rychle se pusťte do práce.
- Převádějte papírové dokumenty a naskenované soubory na strukturovaná data připravená pro vaše klíčové systémy.
Omezení ABBYY
- Může být nutné speciální nastavení pro vlastní pracovní postupy.
- Optimální pouze v kombinaci s širšími automatizačními projekty.
Ceny ABBYY
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ABBYY
- G2 4,5/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra 4,7/5 (více než 420 recenzí)
Co říkají uživatelé o ABBYY
Tento uživatel G2 zdůraznil:
ABBYY FineReader Engine poskytuje velmi elegantní, minimalistické a snadno použitelné řešení pro skenování fyzických dokumentů. Program obsahuje jen minimum zbytečných funkcí a nabízí pouze ty nejčastěji používané možnosti.
ABBYY FineReader Engine poskytuje velmi elegantní, minimalistické a snadno použitelné řešení pro skenování fyzických dokumentů. Program obsahuje jen minimum zbytečných funkcí a nabízí pouze ty nejčastěji používané možnosti.
3. UiPath (nejlepší pro kombinaci IDP s robotickou automatizací procesů)
Týmy, které se topí v opakující se administrativě a nesourodých aplikacích, často zápasí s rozšířením automatizace, když data z dokumentů stále vyžadují ruční kontrolu. UiPath tento problém řeší pomocí modulu Document Understanding, který kombinuje inteligentní zpracování dokumentů, umělou inteligenci a robotickou automatizaci procesů (RPA) v jedné bezpečné platformě.
Například pojišťovna, která zpracovává velké množství formulářů pro uplatnění nároku, může nasadit roboty UiPath k čtení naskenovaných podání a extrahování klíčových údajů, jako jsou čísla pojistných smluv, výše nároků a informace o zákaznících. Jakékoli nesrovnalosti lze označit pro rychlou kontrolu člověkem.
Podobně mohou poskytovatelé zdravotní péče použít PDF parser k zachycení záznamů pacientů z různých formátů a automaticky je směrovat správnému týmu, čímž se sníží administrativní zpoždění.
Nejlepší funkce UiPath
- Automatizujte komplexní pracovní postupy od začátku do konce kombinací robotů RPA s inteligentním softwarem pro zpracování dokumentů.
- Využijte modely založené na umělé inteligenci k zpracování nestrukturovaných dat, ručně psaných formulářů a naskenovaných souborů.
- Ověřujte výjimky pomocí Action Center, aby týmy mohly řešit okrajové případy bez narušení automatizačních toků.
- Rychle vytvářejte a trénujte vlastní modely dokumentů pomocí nástrojů bez nutnosti programování pro firemní uživatele.
- Hladká integrace s CRM, ERP a dalšími obchodními systémy pro přímé zpracování.
Omezení UiPath
- Vyžaduje počáteční čas na školení vlastních extrakčních modelů.
- Může se jevit jako složité pro týmy bez zkušeností s RPA.
- Některé pokročilé doplňky AI mohou vyžadovat samostatnou licenci.
Ceny UiPath
- Základní tarif: 25 $/měsíc na uživatele
- Standard: Individuální ceny
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze UiPath
- G2 4,6/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra 4,6/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají uživatelé o UiPath
Tato recenze na Redditu sdílela:
Po několika dnech testování studia UiPath jsem upřímně opravdu ohromen jejich produktovou nabídkou. Je schopné fungovat jako bot, který prochází web s automatizacemi, které jsem nastavil, a také přímo přesouvat informace pomocí integrací.
Po několika dnech testování studia UiPath jsem upřímně opravdu ohromen jejich produktovou nabídkou. Je schopné fungovat jako bot, který prochází web s automatizacemi, které jsem nastavil, a také přímo přesouvat informace pomocí integrací.
📮ClickUp Insight: 30 % pracovníků věří, že automatizace by jim mohla ušetřit 1–2 hodiny týdně, zatímco 19 % odhaduje, že by jim mohla uvolnit 3–5 hodin pro hlubokou, soustředěnou práci.
I malé úspory času se sčítají: pouhé dvě hodiny ušetřené týdně znamenají více než 100 hodin ročně – čas, který můžete věnovat kreativitě, strategickému myšlení nebo osobnímu rozvoji.
S AI agenty ClickUp a ClickUp Brain můžete automatizovat pracovní postupy, generovat aktualizace projektů a transformovat poznámky z jednání do konkrétních dalších kroků – to vše na jedné platformě. Není třeba žádných dalších nástrojů ani integrací – ClickUp vám na jednom místě nabízí vše, co potřebujete k automatizaci a optimalizaci vašeho pracovního dne.
💫 Skutečné výsledky: Společnost RevPartners snížila své náklady na SaaS o 50 % konsolidací tří nástrojů do ClickUp – získala tak jednotnou platformu s více funkcemi, užší spoluprací a jediným zdrojem informací, který se snáze spravuje a škáluje. ”
4. IBM Datacap (nejlepší pro multikanálové snímání na podnikové úrovni)
Odvětví s velkým množstvím papírové dokumentace stále tráví příliš mnoho času přepisováním formulářů a přesíláním naskenovaných souborů mezi nespojenými systémy.
V čem se tedy IBM Datacap liší? Spojuje inteligentní zpracování dokumentů, strojové učení a zpracování přirozeného jazyka, aby zachytil, klasifikoval a směroval všechny typy dokumentů.
Například tým zabývající se zpracováním reklamací může pořídit fotografie ručně vyplněných formulářů na tabletu a nechat umělou inteligenci Datacap extrahovat klíčová datová pole s redigováním na základě rolí z důvodu ochrany soukromí. Zpracovaná data pak proudí přímo do jejich systému správy případů.
Nejlepší funkce IBM Datacap
- Podpora vícekanálového snímání ze skenerů, e-mailů, mobilních zařízení a aplikací
- Využijte NLP a strojové učení k extrakci dat ze složitých nebo neznámých rozvržení.
- Použijte redigování na základě rolí k ochraně citlivých dat během zpracování.
- Integrujte čistá data přímo s dalšími nástroji IBM pro automatizaci podnikových procesů.
- Nasazení v cloudu s Datacap on Cloud pro flexibilní škálovatelnost
Omezení IBM Datacap
- Může vyžadovat pokročilou konfiguraci pro odvětvové pracovní postupy.
- Může být náročné pro menší týmy, které potřebují pouze základní zpracování dokumentů.
- Integrace mimo ekosystém IBM může vyžadovat dodatečné nastavení.
Ceny IBM Datacap
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze IBM Datacap
- G2: 4,1/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o IBM Datacap
Tato recenze G2 zachytila:
IBM Datacap je nástroj s nízkým/žádným kódováním (ne vždy) pro zachycování obsahu dokumentů a dělá přesně to, co slibuje. Je snadno použitelný díky vývojovému nástroji založenému na pravidlech, který nabízí spoustu funkcí pro zpracování OCR/ICR/AI (s ADP) k extrakci/identifikaci obsahu ze skenovaných strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů.
IBM Datacap je nástroj s nízkým/žádným kódováním (ne vždy) pro zachycování obsahu dokumentů a dělá přesně to, co slibuje. Je snadno použitelný díky vývojovému nástroji založenému na pravidlech, který nabízí spoustu funkcí pro zpracování OCR/ICR/AI (s ADP) k extrakci/identifikaci obsahu ze skenovaných strukturovaných a nestrukturovaných dokumentů.
👀 Zajímavost: První známý pokus o „zpracování dokumentů“ se datuje do 19. století, kdy Christopher Sholes, vynálezce psacího stroje, chtěl urychlit ruční psaní dokumentů. Rozložení klávesnice QWERTY, které používáte dodnes, bylo původně navrženo tak, aby zpomalilo písaře, aby se klávesy nezadrhávaly.
5. Microsoft Azure (nejlepší pro flexibilní podnikové pracovní postupy s dokumenty využívající umělou inteligenci)
Některé společnosti potřebují přísnou kontrolu nad tím, jak a kde jsou dokumenty zpracovávány. Microsoft Azure vám tuto kontrolu poskytuje. Extrakci dokumentů pomocí umělé inteligence můžete provádět v cloudu, na místě nebo na okraji sítě, v závislosti na vašich požadavcích na zabezpečení a dodržování předpisů.
Azure AI Document Intelligence kombinuje hotové šablony pro účtenky a faktury s nástroji pro vytváření vlastních modelů. Extrakci můžete přizpůsobit konkrétním odvětvím, formátům nebo jazykům. Týmy navíc mohou extrahovaná data propojit s Power Automate a Azure Search a vytvořit tak kompletní end-to-end pracovní postupy.
Nejlepší funkce Microsoft Azure
- Spouštějte extrakci dokumentů pomocí umělé inteligence v cloudu nebo na lokálních serverech.
- Začněte rychle s předem připravenými šablonami nebo trénujte vlastní modely.
- Propojte data z dokumentů s Microsoft Power Automate a Azure Search.
- Zajistěte bezpečnost a soulad s předpisy v každé fázi
- Škálujte zpracování nahoru nebo dolů podle pracovní zátěže.
Omezení Microsoft Azure
- Náklady mohou rychle stoupat, pokud dojde k nárůstu využití.
- Složité vlastní nastavení vyžadují zkušené vývojáře.
- Portál Azure může být pro nové uživatele nepřehledný.
Ceny Microsoft Azure
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Microsoft Azure
- G2: 4,4 (více než 2 080 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 1 920 recenzí)
Co říkají uživatelé o Microsoft Azure
Tato recenze Capterra obsahovala:
Jednou z vynikajících funkcí Microsoft Azure je jeho komplexní sada služeb, která pokrývá vše od výpočetní techniky a úložišť až po umělou inteligenci a strojové učení.
Jednou z vynikajících funkcí Microsoft Azure je jeho komplexní sada služeb, která pokrývá vše od výpočetní techniky a úložišť až po umělou inteligenci a strojové učení.
6. Document AI (nejlepší pro flexibilní generativní extrakci založenou na umělé inteligenci)
Špatná kvalita dat škodí téměř každému podniku, ale jen zlomek z nich ji považuje za prioritu. V nedávném průzkumu 91 % odborníků na data uvedlo, že špatná data ovlivňují výkonnost, ale pouze 23 % z nich uvedlo, že se na tuto oblast skutečně zaměřují.
Google Document AI řeší tento problém tím, že transformuje neuspořádané, nestrukturované soubory na čistá, strukturovaná data, kterým můžete důvěřovat.
Týmy mohou rychle začít s hotovými procesory pro faktury, výplatní pásky nebo identifikační karty, nebo vytvořit vlastní modely na základě několika příkladů. Výsledky se přímo přenášejí do BigQuery pro hloubkovou analýzu nebo se připojují k pracovním postupům prostřednictvím Vertex AI a dalších nástrojů Google Cloud.
Vyniká těsnou integrací s širším ekosystémem umělé inteligence společnosti Google. Týmy mohou těžit z OCR na podnikové úrovni ve více než 200 jazycích, špičkového rozpoznávání rukopisu a přímého přístupu k vývoji inteligentních aplikací pro práci s dokumenty.
Nejlepší funkce Google Document AI
- Začněte s předem připravenými procesory pro běžné formuláře.
- Pomocí Workbench vytvořte vlastní extrakční nástroje s minimálním množstvím trénovacích dat.
- Připojte se k BigQuery a Vertex AI pro pokročilou analytiku.
- Silné OCR s rozpoznáváním rukopisu ve více než 50 jazycích
- Snadné nasazení prostřednictvím API nebo Google Cloud Console.
Omezení Google Document AI
- Chybí výkonné dávkové zpracování velkých souborů.
- Méně specializovaný než specializovaní dodavatelé IDP
- Automatizace nad rámec zachycení často vyžaduje dodatečné nastavení s dalšími nástroji.
Ceny služby Google Document AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Document AI
- G2: 4,2 (35+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Google Document AI
Tato recenze G2 uvádí:
Document AI nám velmi pomohl při implementaci OCR. Jeho naučení, zprovoznění a integrace do našeho stávajícího pracovního postupu bylo velmi jednoduché.
Document AI nám velmi pomohl při implementaci OCR. Jeho naučení, zprovoznění a integrace do našeho stávajícího pracovního postupu bylo velmi jednoduché.
👀 Zajímavost: NASA používá pokročilé techniky zpracování dokumentů již od 60. let 20. století k digitalizaci ručně psaných poznámek astronautů, záznamů z misí a letových plánů, čímž uchovává miliony stránek vesmírné historie.
7. Appvia (nejlepší pro bezpečnou transformaci v cloudu a samoobslužné služby pro vývojáře)
Appvia pomáhá organizacím využívat moderní cloudové operace bez ztráty kontroly nebo spánku. Jejím hlavním cílem je zjednodušit a zabezpečit složitou cloudovou infrastrukturu.
S Wayfinderem (samoobslužnou interní vývojářskou platformou Appvia) mohou vaši vývojáři nasazovat a spravovat cloudové zdroje podle potřeby, zatímco váš tým platformy udržuje přísná bezpečnostní opatření.
Nejlepší funkce Appvia
- Umožněte vývojářům bezpečnou samoobsluhu s jasnými ochrannými opatřeními.
- Centralizovaná kontrola a přehlednost napříč několika poskytovateli cloudových služeb
- Automatizujte nasazení clusteru Kubernetes a správu životního cyklu dokumentů
- Zlepšete dovednosti svých týmů díky praktické podpoře a předávání znalostí.
- Zkraťte dobu nasazení a zároveň splňte přísné bezpečnostní standardy.
Omezení Appvia
- Může vyžadovat vlastní nastavení pro vysoce komplexní hybridní prostředí.
- Omezené recenze komunity ve srovnání s většími hráči v oblasti cloudových služeb
- Nejlepších výsledků často dosáhnete, když kromě platformy využijete také poradenské služby Appvia.
Ceny Appvia
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Appvia
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Appvia
Tato recenze na G2 sdílela:
Komplexní samoobslužná funkce je cenným přínosem pro mé úkoly v oblasti správy cloudu, doplněná centralizovanou kontrolou, která zvyšuje mou efektivitu. Navíc mi viditelnost a automatizace cloudu dále usnadňují pracovní zátěž.
Komplexní samoobslužná funkce je cenným přínosem pro mé úkoly v oblasti správy cloudu, doplněná centralizovanou kontrolou, která zvyšuje mou efektivitu. Navíc mi viditelnost a automatizace cloudu dále usnadňují pracovní zátěž.
8. Rossum (nejlepší pro bezpapírové pracovní postupy založené na umělé inteligenci)
Mnoho podniků se stále topí v papírech. Přesněji řečeno, téměř polovina malých a středních podniků. Rossum však pomáhá tuto mezeru překlenout.
Platforma Rossum, založená na umělé inteligenci a cloudovém prostředí, zachycuje, ověřuje a přenáší čistá data přímo do vašich systémů. Méně chyb a rychlejší pracovní postupy umožňují vašim týmům soustředit se na práci, která posouvá podnikání vpřed, bez rigidních šablon a zbytečně promarněného času.
Nejlepší funkce Rossum
- Zachyťte data z transakčních dokumentů bez předdefinovaných šablon.
- Automatizujte schvalování, sledování dodavatelů a ověřování dat pomocí agentů AI.
- Bezpečně škálovat komplexní pracovní postupy pro dokumenty, od předběžného zpracování až po následné zpracování.
- Snadná integrace se systémy SAP, Coupa, NetSuite, Workday, Microsoft Dynamics a dalšími.
- Spravujte platformu pomocí low-code rozšíření, mikroslužeb a hotových SaaS řešení.
Omezení Rossum
- U týmů, které s IDP začínají, může být nutné zavést řízení změn.
- Potřeby přizpůsobení mohou prodloužit nasazení v případě specifických případů.
- Přístup zcela bez šablon může vyžadovat školení pro neobvyklé dokumenty.
Ceny Rossum
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rossum
- G2: 4,5/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Rossum
Tato recenze G2 obsahovala:
Platforma automatizuje celý životní cyklus dokumentů, od jejich přijetí až po zaúčtování dat do interních systémů, čímž výrazně snižuje manuální práci. Rossum AI je navržen pro snadnou implementaci, což umožňuje podnikům rychle integrovat a začít automatizovat jejich pracovní postupy zpracování dokumentů s minimálním nastavením.
Platforma automatizuje celý životní cyklus dokumentů, od jejich přijetí až po zaúčtování dat do interních systémů, čímž výrazně snižuje manuální práci. Rossum AI je navržen pro snadnou implementaci, což umožňuje podnikům rychle integrovat a začít automatizovat jejich pracovní postupy zpracování dokumentů s minimálním nastavením.
9. Infrrd (nejlepší pro bezdotykové zpracování dokumentů řízené SLA)
Infrrd jde nad rámec tradičního OCR a nabízí bezdotykové, inteligentní zpracování dokumentů řízené SLA. Jak to vypadá? Představte si tým podnikového personálního oddělení, který každý týden spravuje stovky záznamů o zaměstnancích, smluv a dokumentů týkajících se dodržování předpisů, a to vše v napjatých termínech.
Místo toho, aby zaměstnanci trávili hodiny kontrolováním chybějících údajů nebo chyb ručního zadávání dat, umělá inteligence společnosti Infrrd automatizuje extrakci, ověřování a směrování od začátku do konce.
Nejlepší funkce Infrrd
- Zajistěte extrakci dat v souladu se smlouvou SLA bez jakéhokoli manuálního zásahu.
- Zpracovávejte více než 1 000 typů dokumentů ve více než 22 jazycích s chybovostí <0,1 %.
- Automatizujte kompletní pracovní postupy pomocí agentů AI a vlastních pravidel extrakce.
- Aktivujte inteligentní detekci obrázků a živý chat s dokumenty pro získání informací v reálném čase.
- Bezpečně škálujte operace díky nepřetržitému zpracování 24/7.
Omezení Infrrd
- Může vyžadovat počáteční čas na přizpůsobení složitých pravidel extrakce.
- Ceny jsou individuální, proto je pro plánování rozpočtu nutná přímá konzultace.
- Menší týmy mohou považovat plné nasazení za pokročilejší, než je nutné.
Ceny Infrrd
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Infrrd
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Infrrd
Tato recenze G2 zdůraznila:
Infrrd má tým, který se věnuje zavádění porozumění dokumentům a extrakci dat do podniků v jedinečném a náročném prostředí nestrukturovaných dokumentů, s nimiž pracujeme ve velkých objemech v případě stavebních dokumentů.
Infrrd má tým, který se věnuje zavádění porozumění dokumentům a extrakci dat do podniků v jedinečném a náročném prostředí nestrukturovaných dokumentů, s nimiž pracujeme ve velkých objemech v případě stavebních dokumentů.
10. Docsumo (nejlepší pro bezdotykové pracovní postupy a extrakci velkého množství dokumentů)
Docsumo eliminuje únavné kopírování a vkládání a opakované zadávání dat tím, že transformuje nestrukturované dokumenty do přehledných, strukturovaných tabulek. Představte si operační tým, který zpracovává hromady smluv s dodavateli a měsíčních výkazů výdajů napříč několika odděleními.
Místo toho, aby se zabývali zdlouhavým zadáváním dat, mohou pomocí umělé inteligence Docsumo zachytit klíčové podrobnosti, označit anomálie pro rychlou kontrolu a vše uspořádat do strukturovaných, prohledávatelných formátů. To znamená rychlejší schvalování, méně manuálních chyb a více času pro týmy, aby se mohly soustředit na úkoly s vyšší přidanou hodnotou.
Nejlepší funkce Docsumo
- Automatizujte komplexní extrakci dat z faktur, bankovních výpisů, výplatních pásek a dalších dokumentů.
- Převádějte neuspořádaná, nestrukturovaná data do tabulek podobných Excelu, které jsou připravené k analýze.
- Zpracovávejte naskenované soubory PDF, obrázky, dlouhé dokumenty a ručně psané formuláře.
- Vytvořte vlastní modely nebo použijte více než 100 předem vytvořených modelů pro konkrétní případy použití v daném odvětví.
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy s pravidly ověřování, zpracováním výjimek a integracemi.
- Získejte přehledy v reálném čase, auditní protokoly a pokročilé vyhledávání pro úplnou viditelnost dat.
Omezení Docsumo
- Někteří uživatelé zaznamenávají určitou náročnost při přizpůsobování extrakčních modelů.
- Implementace pro vysoce variabilní dokumenty může vyžadovat delší dobu nastavení.
- Plné využití výhod vyžaduje předběžné příklady a jasné plánování procesů.
Ceny Docsumo
- Starter: 199 $/měsíc na uživatele
- Růst: 499 $/měsíc za použití
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docsumo
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Docsumo
Tato recenze G2 označila:
Zkrátilo to čas, který nám zabere ruční extrakce dat, pravděpodobně o 80–90 %, a to i včetně lidské kontroly vzorků výstupních dat.
Zkrátilo to čas, který nám zabere ruční extrakce dat, pravděpodobně o 80–90 %, a to i včetně lidské kontroly vzorků výstupních dat.
11. Nanonets (nejlepší pro flexibilní pracovní postupy AI a vysoce přesné zachycování dat)
Nanonets je určen pro týmy, které chtějí automatizovat zdlouhavé zpracování dokumentů bez rigidních šablon nebo složité IT podpory. Ať už automatizujete účtování závazků, zpracování reklamací nebo sladění objednávek, Nanonets kombinuje OCR, strojové učení a pracovní postupy bez kódování.
Díky tomu může váš tým zachytit data z neuspořádaných dokumentů a přesunout je přímo do vašeho CRM, ERP nebo jakéhokoli jiného systému záznamů.
Nejlepší funkce Nanonets
- Extrahujte data z faktur, objednávek, průkazů, účtenek a dalších dokumentů pomocí pokročilé technologie AI OCR.
- Automatizujte složité pracovní postupy s dokumenty pomocí rozhodovacích modulů bez nutnosti programování.
- Snadná integrace s nástroji jako Slack, Salesforce, Dropbox nebo Microsoft Dynamics.
- Automaticky ověřujte, označujte nebo obohacujte data před exportem do navazujících systémů.
- Dosáhněte rychle měřitelné návratnosti investic s průměrným 3,5násobným ziskem za pouhých šest měsíců.
Omezení Nanonets
- Může vyžadovat počáteční čas na doladění pracovních postupů pro složité nebo starší formáty dokumentů.
- V okrajových případech nebo u vzácných formátů může být stále nutná ruční kontrola.
Ceny Nanonets
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nanonets
- G2: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají uživatelé o Nanonets
Tato recenze na G2 sdílela:
OCR rozpoznávání je hned po instalaci velmi dobré. Tým Nanonets také provedl počáteční trénink modelu a poskytl vlastní logiku pro integraci polí v našem ERP.
OCR rozpoznávání je hned po instalaci velmi dobré. Tým Nanonets také provedl počáteční trénink modelu a poskytl vlastní logiku pro integraci polí v našem ERP.
Další užitečné nástroje
Pokud hledáte další způsoby, jak automatizovat pracovní postupy s dokumenty, zde jsou tři další inteligentní nástroje pro zpracování dokumentů, které stojí za zvážení vedle hlavních lídrů, o kterých jsme se zmínili:
- Hyperscience: Využívá umělou inteligenci k automatizaci klasifikace dokumentů a extrakce dat, přičemž lidé zůstávají zapojeni do řešení výjimek.
- Kofax TotalAgility: Kombinuje IDP s koordinací procesů, automatizací pracovních postupů a RPA pro pokročilé zpracování faktur.
- Amazon Textract: Detekuje tištěný text, rukopis, tabulky a páry klíč-hodnota bez nutnosti předdefinovaných šablon.
Chytřejší automatizace, rychlejší práce – výhody ClickUp
Od ztracených souborů po hodiny promarněné opakovaným zadáváním dat – týmy po celém světě každý den ztrácejí drahocenný čas a přesnost.
Software pro inteligentní zpracování dokumentů (IDP) mění situaci díky čistým, prohledávatelným a použitelným datům. Mnoho nástrojů IDP sice automatizuje extrakci dat nebo zrychluje schvalování, ale často nedokáže propojit vaše dokumenty s ostatními částmi vaší každodenní práce.
To je mezera, kterou ClickUp vyplňuje.
ClickUp přináší inteligentní zpracování dokumentů, psaní založené na umělé inteligenci, automatické směrování a kolaborativní pracovní postupy do jednoho jednotného pracovního prostoru. Už nemusíte přeskakovat mezi nesouvislými aplikacemi, starat se o správu verzí nebo hledat ztracené informace.
