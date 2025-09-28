Anytype vs. Notion: Který je lepší pro produktivitu v roce 2025?

Moderní digitální pracovní prostory výrazně usnadnily správu znalostí. Ať už budujete osobní znalostní databázi, organizujete výzkum nebo plánujete projekty, existuje řada platforem, které vám mohou pomoci.
Anytype a Notion jsou nástroje, které pomáhají strukturovat, ukládat a spravovat informace jako druhý mozek. Anytype je nový hráč na trhu, který vyniká svým slibem plně lokálního, na soukromí zaměřeného a offline přístupu ke správě znalostí. Na druhé straně Notion je platforma známá svými výkonnými funkcemi pro pořizování poznámek, funkcemi pro spolupráci a bohatými databázemi.
Abychom vám pomohli s výběrem, analyzujeme Anytype vs. Notion podle různých parametrů, jako jsou funkce, ceny, použitelnost v praxi atd.
Anytype vs. Notion v kostce
Zde je přehledná srovnávací tabulka 5 nejdůležitějších funkcí mezi Anytype, Notion a ClickUp 🥇:
|Funkce
|Anytype
|Notion
|Bonus: <2>ClickUp 🥇
|Soukromí a bezpečnost
|✅ Kompletní šifrování, offline-first, decentralizované úložiště
|❌ Žádné šifrování typu end-to-end; cloudové úložiště
|🛡️ V souladu s SOC 2, HIPAA a GDPR; kontextová umělá inteligence s robustními protokoly ochrany osobních údajů
|Spolupráce
|🚫 Zatím není k dispozici spolupráce v reálném čase (v beta verzi)
|✅ Spolupráce týmu v reálném čase s komentáři, sdílenými stránkami a synchronizovanými bloky
|✅ Kompletní sada pro spolupráci: editace v reálném čase, komentáře k úkolům, chat, dokumenty a souhrny úkolů pomocí AI.
|Widgety
|Nativní podpora widgetů pro úkoly, poznámky a dashboardy
|Žádná nativní podpora widgetů; vyžaduje vložení třetích stran
|Plně přizpůsobitelné panely a nativní widgety; není potřeba žádná třetí strana
|Funkce AI
|❌ Zatím není k dispozici
|⚡ Integrovaný AI asistent pro psaní, shrnování a návrhy
|🧠 ClickUp AI + agenti slouží jako komplexní kontextová pracovní AI, navíc s automatizací, integracemi, chatem, napříč všemi úkoly, dokumenty a propojenými nástroji.
|Šablony a dokumenty
|🧱 Integrované šablony bez kódu pro poznámky a objekty
|🧩 Komunitní a nativní šablony pro každé použití
|🧠 Profesionálně navržené šablony + dynamické ClickUp Docs s médii, AI a společnou editací v reálném čase – výkonnější a jednotnější než oba předchozí nástroje.
Co je Anytype?
Anytype je lokální, peer-to-peer a open-source software, který uživatelům poskytuje úplnou autonomii a bezpečnost jejich digitálních aktiv.
Díky zaměření na soukromí a decentralizované ukládání dat mají přístup k informacím pouze uživatelé, aniž by do nich zasahovaly aplikace třetích stran.
Funkce Anytype
Funkce Anytype se soustředí na přístup „local-first“, decentralizované úložiště a šifrování typu end-to-end, které zajišťuje plné vlastnictví dat. Na rozdíl od Notion funguje zcela offline a po opětovném připojení se automaticky synchronizuje mezi zařízeními.
Od přizpůsobitelných databází a vizuálních grafických zobrazení až po šablony pracovních postupů a robustní ovládací prvky pro ochranu soukromí – Anytype je navržen pro ty, kteří upřednostňují bezpečnost bez kompromisů v oblasti funkčnosti.
Funkce č. 1: Šifrování typu end-to-end
Anytype využívá lokální šifrování v zařízení, aby zajistil, že pouze vy máte klíče k přístupu ke svým datům. Tím je zachována ochrana osobních údajů, protože žádné externí subjekty nemají k datům přístup. Máte úplné vlastnictví dat a důvěrnost svých digitálních aktiv.
Funkce č. 2: Přístup v offline režimu
Offline přístup Antype vám umožňuje vytvářet a spravovat data bez nutnosti připojení k internetu. Váš trezor je uložen lokálně na vašem zařízení, což zajišťuje nepřetržitý přístup a rychlé načítání.
Funkce č. 3: Návrh bez kódu
Anytype nabízí tvorbu bez nutnosti programování, což uživatelům umožňuje vizuálně sestavit cokoli, co si představí. Blokový editor, databáze, šablony a widgety vám poskytují absolutní svobodu přizpůsobit si pracovní prostor podle svých představ, aniž byste museli psát jediný řádek kódu.
Funkce č. 4: Vizualizace databáze
S Anytype můžete vizualizovat záznamy ve své databázi jako relační grafy. Interaktivní formát navíc usnadňuje efektivní správu, demonstraci a interpretaci datových vztahů a propojení nápadů napříč složitými datovými sadami a projekty.
Ceny Anytype
- Explorer: zdarma
- Builder: 99 $/rok
- Co–Creator: 299 $ na 3 roky
- Business: Individuální ceny
💡 Tip pro profesionály: Vytvoření osobní wiki centralizuje vše, od složitých obchodních projektů až po osobní záležitosti. Promění znalosti vašeho týmu v mocný a organizovaný majetek. Představte si to jako mozek vašeho týmu, který je vždy přístupný a k dispozici.
Co je Notion?
Notion je univerzální webová aplikace pro produktivitu a pořizování poznámek. Kombinuje správu znalostí, správu úkolů a plánování projektů v jedné platformě.
Ať už jste jednotlivec nebo tým, Notion vám pomůže udržet pořádek. Další výhodou jsou přizpůsobitelné šablony a hladká integrace s jinými nástroji.
Funkce Notion
Na rozdíl od Anytype vyniká Notion v oblasti spolupráce v reálném čase, dostupnosti v cloudu a výkonné integraci s nástroji jako Slack, Google Drive a Zapier.
Díky asistenci založené na umělé inteligenci, pokročilému filtrování databází a intuitivnímu propojování stránek usnadňuje Notion vytváření strukturovaných a dynamických pracovních postupů pro jednotlivce i týmy.
Zde je seznam klíčových funkcí Notion:
Funkce č. 1: AI asistent
Integrovaný AI asistent od Notion pomáhá s návrhem obsahu, shrnutím poznámek a odpověďmi na dotazy na základě dat z pracovního prostoru, čímž zvyšuje produktivitu. Tyto funkce jsou užitečné při práci na projektech, kde je generování nebo vylepšování obsahu klíčové pro pracovní postup.
Funkce č. 2: Wiki
Nejlepší způsob, jak centralizovat profesionální nebo osobní správu znalostí v Notion, je použití wiki. Notion vám umožňuje vytvářet propojené stránky, díky nimž jsou informace přístupné a přehledné. Tyto individuální a firemní wiki vytvářejí jediný zdroj pravdivých informací a usnadňují přístup k datům.
Funkce č. 3: Dokumenty
Dokumenty v Notion umožňují uživatelům vytvářet stránky a efektivně sdělovat své nápady. Obsahuje kolaborativní editor založený na blocích, kde se týmy scházejí, aby si vyměňovaly nápady, sdílely zpětnou vazbu a využívaly AI ke zlepšení obsahu, což usnadňuje dokumentaci.
Funkce č. 4: Webové stránky
Notion Sites umožňuje uživatelům snadno publikovat jakoukoli stránku jako web. Ať už vytváříte vstupní stránky, sdílíte informace veřejně nebo šíříte zdroje, Sites snižuje závislost na externích webhostingových službách.
Intuitivní rozhraní usnadňuje přizpůsobení a umožňuje uživatelům navrhovat své weby bez předchozích znalostí kódování. Díky integrovaným analytickým nástrojům můžete efektivně sledovat zapojení uživatelů a optimalizovat svůj obsah.
Ceny Notion
- Zdarma až pro 10 uživatelů
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Business: 24 $ za místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Anytype vs. Notion: Porovnání funkcí
Při porovnávání Anytype, Notion nebo jakékoli slibné alternativy je nezbytné zvážit funkce spolu s vašimi jedinečnými potřebami. Zde je podrobné srovnání klíčových funkcí:
Funkce č. 1: Widgety
Widgety zvyšují produktivitu tím, že poskytují přímý přístup k důležitým informacím, funkcím nebo nástrojům z ovládacího panelu. Widgety také ukazují schopnost platformy přizpůsobit se vašim požadavkům.
Anytype nabízí přizpůsobitelné widgety, které uživatelům umožňují přizpůsobit si svůj pracovní prostor. Tyto widgety poskytují rychlý přístup k poznámkám, úkolům a dalším často používaným objektům.
Ačkoli Notion nenabízí nativní podporu widgetů, uživatelé mohou vložit widgety třetích stran pomocí služeb jako Indify nebo WidgetBox, které poskytují podobné funkce.
Vítěz: Anytype, protože poskytuje nativní podporu widgetů pro skutečně přizpůsobené a přizpůsobitelné uživatelské prostředí. 🏆
Funkce č. 2: Kalendář a správa času
Funkce Kalendář v Anytype umožňuje uživatelům spravovat a vizualizovat své události přímo v aplikaci. Svůj rozvrh si můžete prohlížet podle dne, týdne, měsíce nebo roku, podle svých různých plánovacích požadavků.
Podobně má Notion robustní kalendář, který je integrován do jeho databáze. To vám umožňuje organizovat data nebo plánovat úkoly podle časové osy. Kalendář Notion také podporuje spolupráci, což týmům umožňuje efektivně spravovat jejich plány.
Vítěz: Remíza. Anytype i Notion nabízejí funkci kalendáře, která usnadňuje efektivní správu úkolů a plánování. 🤝
Funkce č. 3: Web Clipper
Web Clipper je nástroj, který uživatelům umožňuje ukládat webový obsah přímo do jejich pracovního prostoru. Díky tomu je vyhledávání a shromažďování informací rychlé a snadné.
Anytype uvedl svůj webový clipper ve verzi 0. 39. 0. Použijte jej k ořezávání obsahu a organizování všech svých výstřižků do relevantních kategorií pro efektivní správu osobních znalostí. Webový clipper je k dispozici jako rozšíření pro Chrome.
Notion také poskytuje rozšíření web clipper pro populární prohlížeče. Můžete ukládat články, záložky a další webový obsah přímo do svého pracovního prostoru Notion. Funkce tagování usnadňuje organizaci a vyhledávání webových výstřižků.
Vítěz: Další remíza. Oba nástroje nabízejí webové clippery, které usnadňují výzkum a organizaci obsahu. 🤝
Funkce č. 4: Přenositelnost dat
Přenositelnost dat umožňuje uživatelům exportovat nebo přenášet svá data v různých formátech, což jim poskytuje větší kontrolu nad jejich informacemi.
Vzhledem k tomu, že Anytype se zaměřuje na vlastnictví dat, poskytuje uživatelům absolutní kontrolu nad exportem dat v různých formátech. Můžete importovat data v různých formátech, včetně souborů Markdown (MD), HTML, TXT, CSV, JSON a Protobuf. Pokud jde o export dat, Anytype jej umožňuje ve formátech MD, JSON a Protobuf.
Notion umožňuje exportovat data ve formátech PDF, HTML, MD a CSV. Tento proces je však poněkud zdlouhavý a některé typy obsahu se nemusí exportovat bez problémů. Několik uživatelů hlásilo potíže při migraci složitých databází nebo propojeného obsahu.
Vítěz: Anytype díky svému přímočarému přístupu k importu/exportu dat, který poskytuje větší kontrolu nad informacemi. 🏆
Funkce č. 5: Bezpečnost
Bezpečnost je prvořadá, pokud pracujete s vysoce důvěrnými nebo citlivými informacemi.
Anytype má bezpečnost zabudovanou do svého jádra díky šifrování typu end-to-end. Jeho přístup „local-first“, o kterém svědčí offline režim, zajišťuje, že data zůstanou soukromá a pod kontrolou uživatele. Kromě offline přístupu se Anytype spoléhá na distribuované záložní uzly v peer-to-peer síti pro synchronizaci dat. Tyto záložní uzly decentralizují server a přidávají další vrstvu zabezpečení.
Notion implementuje standardní bezpečnostní opatření a ve svých cloudových službách nenabízí šifrování typu end-to-end. Navíc jsou všechna vaše data uložena na serverech Notion, což vyžaduje, abyste důvěřovali jejich vestavěným bezpečnostním protokolům. Ačkoli je Notion renomovanou aplikací pro pořizování poznámek, nedostatek kontroly nad vašimi daty je pro mnoho lidí důvodem k obavám.
Vítěz: Anytype, díky pokročilým bezpečnostním funkcím, včetně šifrování typu end-to-end a offline přístupu, slibuje větší soukromí a bezpečnost. 🏆
Funkce č. 6: Integrace
Anytype se zaměřuje na to, aby se stal samostatným prostředím. Proto v současné době nepodporuje žádné integrace s externími aplikacemi; plány a vývojové pipeline však počítají s podporou API a pluginů. Můžete provádět vkládání, což je řešení, pokud potřebujete propojit nástroje.
Notion nabízí rozsáhlé integrace, které rozšiřují jeho možnosti nad rámec pořizování poznámek a správy znalostí. Integrujte Notion se Slackem, Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Trello, ClickUp a několika dalšími nástroji pro jednotný pracovní postup. Takový integrovaný pracovní prostor usnadňuje plynulou výměnu dat a komunikaci.
Vítěz: Notion, protože podporuje řadu integrací, které zvyšují všestrannost nástroje a efektivitu pracovního postupu. 🏆
Funkce č. 7: Šablony
Anytype nabízí několik přizpůsobitelných šablon, které uživatelům umožňují nastavit poznámky, projekty a databáze přizpůsobené jejich jedinečným požadavkům.
Podobně i šablony Notion slouží jako výchozí body, které uživatelé mohou upravit podle svých požadavků. Notion však skutečně vyniká díky rozmanitosti dostupných šablon. Ať už spravujete projekt, pořizujete osobní poznámky, vytváříte obsah nebo spolupracujete se svým týmem, Notion má šablonu pro každou aplikaci.
Vítěz: Notion, díky své rozsáhlé knihovně šablon, včetně knihovny šablon vytvořené komunitou. 🏆
Anytype vs. Notion na Redditu
Debatu o Anytype vs. Notion jsme přenesli na Reddit, abychom pochopili názory uživatelů na obě platformy.
Uživatel Redditu u/Koko_chu níže perfektně shrnul rozdíl mezi těmito dvěma nástroji:
„Tento zásadní rozdíl může být rozhodující podle toho, co je pro vás intuitivnější. Kromě toho zde uvádíme několik postřehů:– Notion je vyspělejší software; Anytype je v beta verzi (a je aktivně vyvíjen), takže očekávejte více chyb. – Mobilní aplikace Anytype je rychlejší, ale v některých ohledech méně elegantní. Inline sady se nezobrazují. – Notion má propracované vzorce, Anytype zatím ne (v současné době je to jedna z nejžádanějších funkcí)– Notion je cloudová služba (myslím, že s určitým šifrováním, ale ne e2e), poměrně pomalá, když je velká, a s minimálními offline funkcemi. Anytype je lokální – offline first, s podporou E2E cloudu a rychlý. Oba umožňují export do markdownu, ale osobně mi export z Notion nešel moc dobře, co se týče formátování poznámek a jejich vyhledávání…– Správa souborů je v Anytype momentálně velmi neohrabaná. Nevzpomínám si, že by Notion byl v tomto ohledu skvělý, ale už je to dlouho, co jsem ho pořádně používal, takže v tomto bodě se zdržím komentáře!– Estetika Notion je o něco přizpůsobivější díky různým vloženým prvkům, změnám fontů a doplňkům třetích stran. Anytype se stále vyvíjí. – Notion nemá grafické ani průběžné zobrazení; Anytype ano. – Notion má synchronizované bloky, Anytype ne. ”
„Tento zásadní rozdíl může být rozhodující podle toho, co je pro vás intuitivnější. Kromě toho zde uvádíme několik postřehů:– Notion je vyspělejší software; Anytype je v beta verzi (a je aktivně vyvíjen), takže očekávejte více chyb. – Mobilní aplikace Anytype je rychlejší, ale v některých ohledech méně elegantní. Inline sady se nezobrazují. – Notion má propracované vzorce, Anytype zatím ne (v současné době je to jedna z nejžádanějších funkcí)– Notion je cloudová služba (myslím, že s určitým šifrováním, ale ne e2e), poměrně pomalá, když je velká, a s minimálními offline funkcemi. Anytype je lokální – offline first, s podporou E2E cloudu a rychlý. Oba umožňují export do markdownu, ale osobně mi export z Notion nešel moc dobře, co se týče formátování poznámek a jejich vyhledávání…– Správa souborů je v Anytype momentálně velmi neohrabaná. Nevzpomínám si, že by Notion byl v tomto ohledu skvělý, ale už je to dlouho, co jsem ho pořádně používal, takže v tomto bodě se zdržím komentáře!– Estetika Notion je o něco přizpůsobivější díky různým vloženým prvkům, změnám fontů a doplňkům třetích stran. Anytype se stále vyvíjí. – Notion nemá grafické ani průběžné zobrazení; Anytype ano. – Notion má synchronizované bloky, Anytype ne. ”
Mnozí, kteří preferují Anytype, tak činí kvůli jeho funkcím ochrany soukromí a zabezpečení, stejně jako kvůli offline přístupu. Uživatelé Notion oceňují snadné používání a stabilitu platformy.
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Anytype a Notion
Ačkoli Anytype a Notion nabízejí výkonné funkce pro správu znalostí, nejsou imunní vůči omezením.
Například Anytype postrádá spolupráci v reálném čase, zatímco bezpečnost a vlastnictví dat v Notionu vyvolávají u některých obavy.
Proto je ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí na světě, výkonnou alternativou k Anytype a Notion.
ClickUp kombinuje nejlepší funkce Anytype a Notion a ještě něco navíc. Jako kontextový pracovní nástroj s umělou inteligencí poskytuje ClickUp platformu, která centralizuje správu znalostí, řízení projektů, komunikaci v reálném čase, spolupráci týmů, automatizaci, agenty a kontextovou umělou inteligenci.
V čem vyniká ClickUp:
ClickUp má náskok #1: ClickUp Chat
Zapomeňte na přepínání mezi nástroji pro diskuse a nástroji pro správu projektů a úkolů. Chat ClickUp umožňuje týmům komunikovat v reálném čase a udržovat konverzace organizované podle projektu nebo tématu.
Díky funkci Assign Comments (Přiřadit komentáře) v ClickUp se navíc žádné diskuse neztratí – každý komentář můžete proměnit v úkol s termínem splnění, takže vám nic neunikne.
- Chatujte, ale s kontextem – diskuse zůstávají propojené s úkoly
- Akční konverzace – proměňte zprávy v úkoly
- Žádné omezení počtu zpráv – na rozdíl od bezplatného tarifu Slacku vám ClickUp umožňuje uchovat celou historii chatů.
Toto řekl Thomas Clifford, produktový manažer ve společnosti TravelLocal, o používání ClickUp:
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp používáme pro správu všech našich projektů a úkolů, stejně jako pro znalostní bázi. Byl také přijat pro monitorování a aktualizaci našeho rámce OKR a několika dalších případů použití, včetně vývojových diagramů, formulářů žádostí o dovolenou a pracovních postupů. Je skvělé, že všechny tyto funkce lze obsloužit v rámci jednoho produktu, protože věci lze velmi snadno propojit.
ClickUp má výhodu č. 2: ClickUp Docs
ClickUp Docs je plně integrované centrum dokumentů, které uživatelům umožňuje vytvářet, upravovat a spolupracovat na dokumentech v reálném čase. Intuitivní rozhraní editoru Docs nabízí podobné prostředí jako platformy pro zpracování dokumentů, jako jsou Google Docs nebo Microsoft Word.
Kromě textového obsahu podporuje Docs také multimediální obsah, jako jsou fotografie, videa, GIFy a další. Ať už vytváříte osobní wiki nebo spravujete interaktivní kontrolní seznam, ClickUp Docs podporuje různé formáty. Tyto dokumenty můžete snadno exportovat jako PDF, HTML nebo MD a vytisknout je.
ClickUp má výhodu č. 3: ClickUp Brain a Brain MAX
Využijte sílu AI agentů a několika externích AI modelů (jako ChatGPT, Gemini, Claude a další), které mají ÚPLNÝ kontext vašeho širšího pracovního ekosystému, včetně připojených aplikací, a záruku ochrany soukromí na podnikové úrovni.
A přesně to nabízí ClickUp Brain. Jako neuronová síť poháněná umělou inteligencí, která plynule propojuje úkoly, dokumenty, lidi a celý znalostní systém vaší společnosti, činí práci chytřejší a efektivnější. To je síla ambientní pracovní umělé inteligence.
- Pomocí hlasu můžete vytvářet úkoly, shrnovat schůzky, automatizovat následné kroky nebo generovat obrázky pomocí funkce Talk to text.
- Vyhledávejte a načtěte informace z jakékoli připojené aplikace a poté s nimi pracujte pomocí AI.
- Chatujte s nejnovějšími modely AI, jako jsou ChatGPT, Claude a Gemini, pro kódování, psaní, komplexní uvažování a další, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
- Generujte obrázky, úkoly, zprávy, projekty a další – bez nutnosti technických znalostí nebo ručního zadávání.
Práce s AI se stává přístupnější díky ClickUp Brain MAX , specializovanému desktopovému AI pomocníkovi, který sjednocuje AI, vyhledávání a automatizaci napříč všemi pracovními aplikacemi. To ohlašuje novou éru kontextové AI a ukončuje chaos nesourodých AI nástrojů. Protože potřebujete pouze jeden, který má plný přehled o vašich úkolech.
ClickUp má výhodu č. 4: Úkoly ClickUp
Představte si systém pro správu úkolů, který předvídá vaše potřeby, místo aby přispíval k chaosu. ClickUp Tasks si klade za cíl právě to, a to tím, že vyhlazuje typické body tření. Namísto honby za aktualizacemi vám tato funkce doručuje informace přímo do vašeho pracovního prostoru.
Identifikujte potenciální překážky projektu s dostatečným předstihem nebo okamžitě vyhledejte důležitý úkol, bez ohledu na to, kde je uložen.
Kromě základních funkcí může ClickUp Tasks propojit veškerou vaši práci na jednom místě. Představte si to jako centrální hub, kde se vaše dokumenty, tabule a konverzace přirozeně propojují s vašimi úkoly. Velkou roli hraje přizpůsobení, které vám umožňuje přizpůsobit pole a pracovní postupy potřebám vašeho týmu.
Díky automatizaci, která se postará o opakující se úkoly, se můžete soustředit na práci, na které opravdu záleží. Díky funkcím, jako jsou shrnutí založená na umělé inteligenci a sledování pokroku pomocí ClickUp Brain, si ClickUp Tasks klade za cíl poskytovat informace, které vám pomohou činit informovanější rozhodnutí.
ClickUp má výhodu č. 5: Integrace ClickUp
ClickUp Integrations se propojuje s více než 1 000 aplikacemi třetích stran a poskytuje vám flexibilitu při výběru dalších funkcí a vlastností, které potřebujete. Ať už používáte GitHub pro vývoj, Google Drive pro ukládání souborů nebo Slack pro komunikaci, ClickUp vše propojí dohromady.
Navíc nativní integrace a přístup k API slibují propojenější zážitek, protože můžete synchronizovat data napříč platformami, automatizovat opakující se úkoly a plynule pracovat ve svých oblíbených aplikacích!
Vyzkoušejte ClickUp – nejlepší alternativu k Anytype a Notion
Anytype i Notion mají své silné a slabé stránky. Anytype je více zaměřen na správu osobních znalostí, soukromí, bezpečnost a offline přístup.
Na druhou stranu, Notion vyniká v oblasti spolupráce, dokumentace projektů a organizace založené na databázích. Někdo může považovat Anytype za nejlepší alternativu Notion z hlediska bezpečnosti, zatímco jiní mohou považovat Notion za mnohem lepší díky jeho funkcím pro spolupráci. Rozhodnutí nakonec záleží na vašich požadavcích.
Pokud však chcete to nejlepší z obou světů, ClickUp je tou nejlepší alternativou. Nabízí komplexní zabezpečení s různými opatřeními pro zachování souladu s SOC 2, GDPR a HIPAA. Zároveň poskytuje řadu funkcí pro spolupráci, které vám pomohou organizovat nápady a spojit se s těmi, na kterých vám záleží.
ClickUp poskytuje výkonný nástroj pro zvýšení produktivity v oblasti správy znalostí, který vám umožní pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Zaregistrujte se do ClickUp a vyzkoušejte rozdíl!