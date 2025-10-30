11 nejlepších AI, které poslouchají a dělají si poznámky v roce 2025

Pořizování poznámek již neznamená čmárat do notesu nebo zběsile psát na klávesnici a snažit se držet krok s konverzací.
Díky AI, která poslouchá a dělá si poznámky, se můžete plně soustředit na schůzky, přednášky nebo brainstormingové sezení, zatímco technologie za vás udělá tu těžkou práci. Tyto nástroje přepisují konverzace v reálném čase, shrnují klíčové body a automaticky organizují vaše poznámky.
A nejde jen o módní výstřelek. Podle ClickUp Insights používá nějakou formu AI 88 % respondentů, přičemž více než polovina (55 %) s AI nástroji pracuje několikrát denně. Mezi nejčastější případy použití patří asistenti pro schůzky a aplikace pro AI poznámky ze schůzek.
V tomto blogu jsme shromáždili nejlepší nástroje AI pro pořizování poznámek, které pomáhají profesionálům a studentům nadobro se zbavit ručního psaní poznámek.
Co byste měli hledat v AI, která poslouchá a dělá si poznámky?
Ne všechny nástroje AI pro pořizování poznámek jsou stejné.
Některé pouze přepisují vaše virtuální schůzky, zatímco jiné přeměňují nestrukturované týmové diskuse na stručné shrnutí schůzek, zdůrazňují klíčové body a vše přehledně integrují do vašeho pracovního postupu.
Při výběru správné AI, která poslouchá a dělá si poznámky, je třeba mít na paměti několik věcí:
- Přepis v reálném čase: Vyberte si nástroj s vysokou přesností přepisu, zejména pokud jsou vaše schůzky rychlé nebo se jich účastní více mluvčích s různými přízvuky.
- Chytré shrnování: Vyberte si nástroj, který umí víc než jen přepisovat a zachycovat klíčové body, rozhodnutí, závislosti a další kroky.
- Integrace pracovního postupu: Hledejte nástroje, které se synchronizují s vaším kalendářem, správcem úkolů a dokumentační platformou, aby se vaše poznámky z jednání staly součástí širšího procesu.
- Prohledávatelná znalostní báze: Vyberte si software, který usnadňuje organizaci a vyhledávání poznámek v rámci efektivního systému správy osobních znalostí.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší AI, která poslouchá a dělá si poznámky, na první pohled
Zde je stručný přehled nejlepších aplikací pro pořizování poznámek, abyste mohli na první pohled porovnat funkce AI, ceny a příklady použití.
|Název nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní správa úkolů, dokumentů a schůzek
|• AI Notetaker s přehledy v reálném čase • Integrace s ClickUp Tasks a Docs • Centralizované poznámky ze schůzek s ClickUp Brain
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Otter. ai
|Přepis a titulky v reálném čase
|• Živé přepisy s identifikací mluvčího • Otter AI Chat pro okamžité otázky a odpovědi • Automatické snímání snímků během schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 16,99 $/uživatel/měsíc.
|Fireflies
|Shrnutí prodejních a interních schůzek
|• Přepis a vyhledávání pomocí umělé inteligence • Inteligence a analýza konverzací • Integrace CRM a kalendáře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 18 $/uživatel/měsíc.
|Avoma
|Týmy prodeje a schůzky se zákazníky
|• Pořizování poznámek v reálném čase a informace o schůzkách • Synchronizace CRM a videokonferencí • Informace o obchodech a nástroje pro koučování
|Placené tarify začínají od 29 $ za uživatele a měsíc.
|Notta
|Lehké zaznamenávání poznámek a vícejazyčné schůzky
|• Přepis v reálném čase ve více než 100 jazycích • Shrnutí pomocí umělé inteligence s detekcí klíčových slov • Nahrávání souborů a vlastní slovní zásoba
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 13,49 $ za uživatele a měsíc.
|Tactiq
|Týmy používající Google Meet a Zoom
|• Postranní panel s živým přepisem během schůzek • Okamžité zvýraznění a sdílení poznámek • Export do Google Docs a Notion
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 12 $/uživatel/měsíc.
|Sembly
|Týmová spolupráce s analýzou konverzací
|• Shrnutí schůzek a postřehy pomocí umělé inteligence • Sdílené pracovní prostory pro poznámky • Extrakce úkolů a akčních položek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 15 $/uživatel/měsíc.
|Krisp
|Potlačení šumu při pořizování poznámek
|• Potlačení šumu a ozvěny • Asistent schůzek s umělou inteligencí a automatickými souhrny • Analýza doby hovoru a schůzek
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 16 $/uživatel/měsíc.
|Fathom
|Bezplatné poznámky AI pro Zoom a Google Meet
|• Shrnutí schůzek generovaná umělou inteligencí • Automaticky organizované poznámky podle témat • Integrace CRM a vyhledávání v přepisech
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 20 $/uživatel/měsíc.
|MeetGeek
|Videohovory s přehledy a automatizací
|• Shrnutí a přepisy AI • Automatické sdílení na Slack, Notion a HubSpot • Sledování klíčových slov a analytika
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od 19 $/uživatel/měsíc.
|Jamie AI
|Rychlé vytváření poznámek nezávislé na jazyku
|• Není třeba se připojovat k žádnému botu • Funguje na všech platformách • Shrnutí vytvořená umělou inteligencí jsou doručena ihned po skončení schůzky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají od ~28 $/měsíc.
Nejlepší AI, která poslouchá a dělá si poznámky
Pojďme si podrobněji popsat každou aplikaci pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu úkolů, dokumentů a schůzek)
Jako první konvergované AI pracovní prostředí na světě je ClickUp vaším velitelským centrem, které promění konverzace v sledovatelné úkoly.
Pro začátek ClickUp Calendar inteligentně najde nejlepší časy pro váš tým, čímž eliminuje zdlouhavé ruční plánování. Ať už se jedná o opakované kontroly nebo jednorázové strategické hovory, můžete schůzky nastavit přímo ze svého pracovního prostoru a logistiku nechat na ClickUp.
Ať už se jedná o opakované kontroly nebo jednorázové strategické hovory, ClickUp AI Notetaker se automaticky připojí k vašim schůzkám v Zoom, Google Meet nebo Microsoft Teams a poskytne vám shrnutí schůzky včetně zvukového záznamu, přehledu hlavních bodů schůzky a kontrolního seznamu úkolů, aby byly jasné odpovědnosti a vše šlo hladce.
Získáte také úplný přepis konverzace, který můžete kdykoli rozbalit a nahlédnout do něj, spolu s kompletní zvukovou nahrávkou, která je ideální pro rychlé přehrání nebo dohnání zmeškané schůzky.
A to není vše. ClickUp Brain, výkonná neuronová síť ClickUp, dokáže přeložit poznámky ze schůzek do jakéhokoli jazyka, extrahovat akční položky, převést je na úkoly a propojit je s vašimi stávajícími časovými osami projektů.
Může také odhalit poznatky z předchozích konverzací, protože vaše přepisy jsou prohledávatelné na ClickUp. Tímto způsobem se můžete soustředit na konverzaci, zatímco ClickUp se postará o dokumentaci a následné kroky.
Všechny vaše poznámky ze schůzek se automaticky ukládají do ClickUp Docs a lze k nim snadno přistupovat prostřednictvím kalendáře nebo centra Docs. Chcete ukládat probíhající diskuse? Vytvořte interní znalostní databázi. Preferujete strukturované formáty? Vyzkoušejte šablonu poznámek ze schůzek pro denní porady nebo aktualizace pro klienty.
Ale to není vše. V ClickUp lze celý váš pracovní postup, včetně chatů a komentářů k úkolům, okamžitě převést na úkoly ClickUp. Ať už brainstormujete v chatovém kanálu v ClickUp, zanecháváte zpětnou vazbu k dokumentu nebo diskutujete o dalších krocích v komentáři k úkolu, každá konverzace v pracovním prostoru je realizovatelná.
Jedním kliknutím můžete jakoukoli zprávu nebo komentář přeměnit na sledovatelný úkol, přiřadit jej správné osobě a nastavit termíny. Tento jednotný přístup znamená, že každá diskuse, rozhodnutí a nápad – bez ohledu na to, kde k nim dojde – mohou být zaznamenány, sledovány a provedeny v rámci ClickUp. Váš tým může plynule přecházet od konverzace k akci, udržovat projekty na správné cestě a zajistit, aby všichni byli na stejné vlně.
Chcete vidět, jak AI Notetaker od ClickUp pomáhá zvýšit produktivitu schůzek? Podívejte se na toto video ⬇️
Nejlepší funkce ClickUp
- Kalendář s podporou AI: Automaticky plánujte pracovní bloky, synchronizujte všechny události, úkoly a poznámky a hladce spolupracujte díky přehledu o dostupnosti kolegů v týmu s ClickUp Calendar.
- Integrace práce a chatu: Propojte diskuse s relevantními úkoly a dokumenty pomocí ClickUp Chat a proměňte jakoukoli zprávu v úkol s názvem, popisem a odkazy, které se automaticky vyplní pomocí ClickUp Brain.
- Automatizace pracovních postupů: Vyberte si z rozsáhlé knihovny hotových pracovních postupů: přiřazujte úkoly, měňte stavy, přesouvejte seznamy, posílejte e-maily a mnoho dalšího s ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí může být pro nové uživatele zpočátku trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
ClickUp je tak užitečný už jen jako seznam úkolů! Zpočátku jsem si byla jistá, že budu preferovat psané poznámky, ale je tak příjemné mít vše uspořádané podle svých preferencí a mít možnost měnit termíny a připojovat soubory k úkolům atd. Díky tomu, že je vše na jednom místě, se nic nezapomene.
💟 Bonus: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který díky pokročilým funkcím převodu hlasu na text změní způsob, jakým zaznamenáváte informace. Stačí vyslovit své myšlenky, diskuse z jednání nebo brainstormingové sezení a Brain MAX vás bude poslouchat v reálném čase a okamžitě převede vaše slova do organizovaných poznámek, které lze prohledávat.
Díky hluboké integraci do vašeho pracovního prostoru může automaticky propojovat poznámky s relevantními úkoly, projekty nebo kontakty, takže se nic neztratí ani nezapomene. Ať už jste na schůzce, při telefonátu nebo jen nahlas přemýšlíte, Brain MAX vám usnadní psaní poznámek, zajistí jejich přesnost a vždy je synchronizuje s vaším pracovním postupem.
2. Otter. ai (nejlepší pro přepis schůzek v reálném čase a spolupráci týmu)
Bezplatný AI zápisník Otter poslouchá vaše konverzace v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams a okamžitě vytváří inteligentní poznámky ze schůzek, které můžete upravovat, prohledávat a sdílet.
Díky botu „OtterPilot“ se hladce integruje s hlavními platformami pro videokonference a automaticky se připojuje k hovorům, aby zachytil živé přepisy s časovými značkami a automatickou identifikací mluvčích. Platforma vyniká v produktivitě po schůzkách tím, že generuje stručné shrnutí pomocí umělé inteligence, označuje úkoly k provedení a nabízí společný pracovní prostor, kde mohou členové týmu upravovat přepisy.
Můžete také přidávat komentáře a sdílet důležité informace přímo v nástrojích jako Slack, Notion a Salesforce, a zároveň se učit vlastní slovní zásobu pro větší přesnost.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Získejte živý přepis pro Zoom, Google Meet a Microsoft Teams, který účastníkům pomůže sledovat konverzace v reálném čase.
- Využijte funkci automatického zachycení snímků a klíčových vizuálů zobrazených během virtuálních schůzek a podle potřeby se k nim vracejte.
- Vytvořte centralizované úložiště pro všechny vaše schůzky s vyhledáváním podle klíčových slov v přepisech, díky čemuž bude vyhledávání velmi rychlé.
Omezení Otter. ai
- Mobilní aplikace působí ve srovnání s plnou sadou pro stolní počítače omezeně, zejména pokud jde o úpravy nebo označování poznámek.
Ceny Otter. ai
- Základní: Zdarma
- Pro: 16,99 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 30 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak Otter AI prochází celý přepis schůzky a shrnuje všechny klíčové body diskuse. Pokud tam něco chybí, můžete to do shrnutí doplnit.
3. Fireflies (nejlepší pro prohledávatelné konverzace a kompatibilitu napříč platformami)
Fireflies je určen pro týmy, které hledají AI asistenta pro schůzky, který umí víc než jen vytvářet poznámky. Tento nástroj poslouchá vaše schůzky, přesně je přepisuje a poskytuje prohledávatelné přepisy, které vám umožní vrátit se k rozhovorům i po několika dnech nebo měsících.
Fireflies se vyznačuje hlubokou inteligencí konverzace a výkonnou funkcí „Ask Fred“, která využívá funkcionalitu založenou na GPT a umožňuje uživatelům chatovat s obsahem schůzky, okamžitě získávat odpovědi, extrahovat klíčové podrobnosti nebo generovat následný obsah, jako jsou e-maily nebo příspěvky na sociálních médiích.
Kromě automatického přepisu a shrnutí pomocí umělé inteligence nabízí Fireflies také podrobné analýzy, které sledují dobu mluvení a náladu mluvčího, a také nástroj Topic Trackers pro sledování konkrétních klíčových slov. Díky tomu je to spolehlivý nástroj pro týmy prodeje, marketingu a náboru, který umožňuje analyzovat konverzace, automaticky zaznamenávat data do CRM systémů, jako jsou Salesforce a HubSpot, a získávat z hovorů praktické informace.
Nejlepší funkce Fireflies
- Získejte podporu pro schůzky na více platformách, jako jsou Zoom, Google Meet, Webex a další, což umožňuje týmům používajícím různé nástroje zůstat v synchronizaci.
- Pomocí inteligentních vyhledávacích funkcí odhalte trendy, opakující se témata nebo rozhodnutí učiněná během hovorů.
- Automatizujte shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence a organizujte poznámky do sekcí, jako jsou akční body, otázky a úkoly, pro rychlé následné kroky po schůzce.
Omezení Fireflies
- Přesnost přepisu se může lišit v hlučném prostředí nebo v případě, že se více mluvčích navzájem přerušuje.
Ceny Fireflies
- Zdarma
- Pro: 18 $ za uživatele/měsíc
- Podnikání: 29 $ za uživatele/měsíc
- Podnik: 39 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Fireflies
- G2: 4,8/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies?
Recenze G2 říká:
Fireflies se tiše připojí ke každému hovoru, přepisuje konverzaci s překvapivou přesností a poté vytváří akční položky, shrnutí a dokonce i poznámky konkrétních mluvčích – aniž bych hnul prstem. Funkce AI vyhledávání a Smart Highlights jsou obzvláště užitečné, když potřebuji během několika sekund vyhledat diskusi z před několika týdnů.
👀 Věděli jste, že... Nejstarší poznámky v historii byly vyryty na hliněných tabulkách v Mezopotámii před více než 5 000 lety. Starověcí písaři byli v podstatě prvními zapisovateli!
4. Avoma (nejlepší pro týmy prodeje a zákaznické podpory, které potřebují strukturované informace o schůzkách)
Avoma jde nad rámec běžných aplikací pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence a nabízí bohatou kontextovou inteligenci schůzek.
Jeho hlavní předností je integrace čtyř základních modulů: AI Meeting Assistant pro přepisování a pořizování poznámek, Scheduler & Lead Router pro rezervace a směrování, Conversation Intelligence pro hloubkovou analýzu hovorů a Revenue Intelligence pro automatizaci CRM a sledování rizik obchodů.
Avoma také dokáže generovat přizpůsobitelné, kontextově orientované hodnotící karty pro obchodní zástupce, sledovat dodržování prodejních metodik (jako MEDDIC/BANT) a automaticky aktualizovat pole CRM, čímž poskytuje výkonný systém pro správu stavu pipeline a výkonnosti týmu.
Od shrnutí schůzek podle rolí až po analýzu doby hovoru – tyto informace jsou přizpůsobeny pro týmy prodeje, zákaznické úspěchy a produkty. Tyto informace můžete dokonce vložit do interní znalostní báze, aby byl váš tým vždy informován.
Nejlepší funkce Avoma
- Umožněte účastníkům přidávat poznámky v reálném čase díky živé spolupráci při úpravách poznámek.
- Získejte přehled o tom, kolik každý účastník mluvil, díky analýze doby hovoru generované umělou inteligencí, která pomáhá manažerům odhalit dominantní hlasy nebo nezájem.
- Aktivujte nativní CRM a synchronizujte poznatky a úkoly přímo do platforem jako Salesforce a HubSpot.
Omezení Avoma
- Pokročilé funkce jsou určeny pro prodejní týmy a týmy pracující s klienty, takže freelancerům nebo studentům nemusí plný rozsah funkcí vyhovovat.
Ceny Avoma
- Startup: 29 $ za měsíc/uživatel
- Organizace: 39 $ za měsíc/uživatel
- Enterprise: 39 $ za měsíc/uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Avoma
- G2: 4,6/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Avoma?
Recenze G2 říká:
Avoma znamenala pro naši organizaci zásadní změnu. Přepisování a shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence zajišťují, že jsou zachyceny poznatky o zákaznících a že jsou další kroky jasné pro všechny. Existují nativní integrace se Zoomem, HubSpotem (naším současným CRM) a dalšími nástroji, které vylepšily naše pracovní postupy, usnadnily koordinaci týmů a udržely projekty na správné cestě.
💡 Tip pro profesionály: Vyberte si metodu pořizování poznámek v závislosti na svých cílech, stylu a tom, jak podrobné poznámky potřebujete:
- Metoda osnovy: Napište hlavní témata jako nadpisy a pod ně vložte podbody.
- Cornellova metoda: Rozdělte stránku na tři části: Poznámky (hlavní obsah během schůzky), Podněty (klíčová slova, otázky, úkoly) a Shrnutí (hlavní body na konci).
- Metoda vytváření grafů: Pomocí tabulek sledujte, kdo co řekl, termíny nebo kategorie (např. téma | rozhodnutí | úkol | vlastník | termín splnění).
5. Notta (nejlepší pro vícejazyčný přepis a převod poznámek)
Notta podporuje přepis v reálném čase prostřednictvím Notta Bot, který se může připojit k schůzkám na Zoom, Google Meet, Microsoft Teams a Webex, s možností jednojazyčného i dvojjazyčného přepisu.
Vyniká svou univerzálností a jazykovou podporou, poskytuje výjimečné možnosti přepisu a shrnutí v působivých 58 jazycích a překlad do 42 jazyků, což z něj činí nejlepší volbu pro globální týmy a vícejazyčnou komunikaci.
Mezi vynikající funkce Notta patří schopnost nahrávat a přepisovat až pět webových stránek současně, funkce shrnutí videí z YouTube jedním kliknutím a možnosti integrace hardwaru, které uživatelům umožňují snadno zaznamenávat a organizovat zvuk z živých virtuálních schůzek, předem nahraných souborů a dokonce i osobních diskusí.
Máte možnost použít šablony pro pořizování poznámek a přidat vlastní slovní zásobu, například firemní žargon, aby se zvýšila přesnost přepisu. Přepisy lze exportovat v různých formátech, včetně TXT, DOCX, PDF a SRT.
Nejlepší funkce Notta
- Využijte přepis hlasu na text v reálném čase k okamžitému zachycení mluveného slova. Podporuje více než 50 jazyků a dialektů pro globální spolupráci.
- Automaticky segmentujte přepisy podle témat a usnadněte si tak procházení dlouhých nahrávek.
- Exportujte do Notion, Evernote a Word a integrujte své poznámky do profesionálních pracovních postupů.
Žádné omezení
- Plocha na počítači může působit nepřehledně, zejména při práci s více nahrávkami nebo překrývajícími se poznámkami.
Ceny Notta
- Zdarma
- Pro: 13,49 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 27,99 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notta
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Notta?
Recenze G2 říká:
Přetáhněte odkaz na video nebo soubor a během několika sekund získáte kompletní shrnutí videa. Můžu přetáhnout i více souborů najednou, což se mi moc líbí. Potom je převedu do formátu shrnutí pro YouTube. Používám to pro videa z kurzů a je to nezbytná věc!
6. Tactiq (nejlepší pro živé titulky a rychlý export schůzek)
Tactiq používá rozšíření pro Chrome k přepisování schůzek v reálném čase, aniž by bylo nutné připojit k hovoru robota.
Pomocí pokynů AI můžete extrahovat konkrétní poznatky, následné kroky, rekapitulace, aktualizace projektů atd. a dokonce automatizovat úkoly po schůzce (sdílet shrnutí, aktualizovat CRM, vytvářet tikety, synchronizovat poznatky) na základě spouštěčů.
Podporuje přepis v reálném čase na Google Meet, Zoom a MS Teams a jeho přizpůsobitelné „personalizované AI akce“ zajišťují, že vaše pokyny jsou opakovaně použitelné.
Vzhledem k tomu, že tento generátor poznámek s umělou inteligencí zajišťuje bezpečnost dat prostřednictvím SOC-2 Type II, ISO 27001, GDPR a dalších relevantních standardů, je dobrou volbou pro organizace, které kladou důraz na důvěrnost a dodržování předpisů.
Nejlepší funkce Tactiq
- Získejte živé přepisy schůzek v aplikacích Google Meet, Zoom a Microsoft Teams s titulky na obrazovce.
- Pomocí funkce zachycení citátů můžete během hovorů ukládat klíčová prohlášení a přidávat kontext pro lepší pozdější vyvolání.
- Exportujte do Google Docs a Notion a okamžitě propojte procesy pořizování poznámek a dokumentace.
Omezení Tactiq
- Není zde zabudovaná správa úkolů, takže zaznamenané úkoly je třeba ručně přesunout do nástrojů pro zvýšení produktivity.
Ceny Tactiq
- Zdarma
- Pro: 12 $ za měsíc/uživatele
- Tým: 20 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 40 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Tactiq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Tactiq říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Je jich několik, ale mou nejoblíbenější funkcí jsou pravděpodobně shrnutí vytvořená pomocí umělé inteligence. Po skončení schůzek mi Tactiq poskytne stručné shrnutí, ve kterém jsou zdůrazněny klíčové body a úkoly. To je úžasné, zejména pokud mám schůzky jednu za druhou a nemám čas si dělat podrobné poznámky.
📮 ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty.
Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale my jsme v ClickUp přišli na to, jak na to!
Díky funkcím pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci od ClickUp můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – a to vše díky našim nástrojům AI Notetaker a ClickUp Brain. Zkombinujte je s nástroji ClickUp Agents a získáte tak k dispozici výkonnou sadu nástrojů!
⭐️ Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně s ClickUp, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
7. Sembly (nejlepší pro analýzu schůzek a sledování rozhodnutí)
Sembly se specializuje na poskytování podrobných, strukturovaných shrnutí schůzek pomocí umělé inteligence se silným zaměřením na správu úkolů a organizační znalosti.
Mezi jeho vynikající schopnosti patří automatické rozpoznávání a extrahování klíčových položek, jako jsou rozhodnutí, požadavky, rizika a problémy, z přepisu, což zajišťuje, že vám neunikne žádný závazek.
Sembly také nabízí „Multi-meeting chats“ (chatování z více schůzek) a „AI Artifacts“ (artefakty AI), které uživatelům umožňují přístup k celé historii schůzek a vyhledávání informací z více diskusí. Jedná se o užitečný nástroj pro projektové a programové manažery, kteří potřebují sledovat pokrok a konsolidovat informace v průběhu času.
Nejlepší funkce Sembly
- Nahrajte audio a video soubory o délce až 5 hodin a velikosti až 500 MB, abyste mohli zpracovat offline nahrávky schůzek.
- Filtrujte minulé schůzky podle účastníků, zdroje, klíčových slov, časového rozsahu atd. pomocí výkonné vyhledávací funkce.
- Seskupte související schůzky do „sbírek“ pro lepší strukturu a použijte přizpůsobitelné šablony a formáty poznámek ze schůzek.
Omezení Sembly
- Jeho rozhraní není pro začínající uživatele nejintuitivnější a naučit se s ním pracovat může novým týmům zpočátku zabrat více času.
Ceny Sembly
- Osobní: Zdarma
- Profesionální: 15 $ za měsíc/uživatel
- Tým: 29 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Sembly
- G2: 4,6/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sembly?
Recenze G2 říká:
AI Chat se mi moc líbí. Poznámky ze schůzek můžete zpracovat zadáním pokynů do AI Chatu. Bylo to vlastně mnohem rychlejší a lepší než u člověka.
🧠 Zajímavost: Studie časopisu Frontiers in Psychology ukazuje, že psaní rukou aktivuje více oblastí mozku a podporuje lepší paměť než psaní na klávesnici.
Dobrou zprávou je, že mnoho aplikací pro pořizování poznámek založených na umělé inteligenci nyní dokáže rozpoznat a indexovat nečitelné rukopisy, takže lze vyhledávat i ručně psané poznámky.
8. Krisp (nejlepší pro čistý zvuk a automatický přepis)
Kromě přepisu hovorů/schůzek a poskytování poznámek generovaných umělou inteligencí Krisp v reálném čase upravuje přízvuk mluvčího, takže posluchač slyší neutrálnější nebo místně srozumitelnější přízvuk.
Hlavní a nejvíce oceňovanou funkcí Krispu je jeho vlastní technologie AI pro potlačení šumu, ozvěny a hlasů v pozadí. Poskytuje konzistentně čistou kvalitu zvuku tím, že inteligentně odděluje hlas uživatele od prakticky všech okolních zvuků, včetně klikání na klávesnici, dopravy a rozhovorů jiných lidí.
Krisp funguje jako lehké virtuální audio zařízení a bez problémů spolupracuje se všemi komunikačními aplikacemi, aniž by vyžadoval bot nebo speciální hardware. Nabídku doplňují pokročilé funkce, jako je AI Agent Assist pro shrnování schůzek.
Nejlepší funkce Krisp
- Zajistěte si čistý zvuk díky potlačení šumu a odstranění ozvěny v reálném čase.
- Pomocí AI můžete zvýraznit klíčová slova, úkoly a body diskuse, aniž byste museli provádět úplnou ruční kontrolu.
- Získejte po skončení hovoru přehled o tom, kolik času každý účastník strávil mluvením.
Omezení Krisp
- Zaměřuje se především na kvalitu zvuku a méně na podrobné shrnutí schůzek nebo generování následných úkolů.
Ceny Krisp
- Zdarma
- Pro: 16 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 30 $ za měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Krisp
- G2: 4,7/5 (více než 550 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Krispu říkají skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Hladce se integruje se Zoomem, Teams a dalšími konferenčními nástroji a nastavení je rychlé a snadné. Kvalita přepisu se v průběhu času výrazně zlepšila, funkce nahrávání videa je skvělá a AI asistent pro úkoly z jednání je vždy přesný!
💡 Tip pro profesionály: Někteří profesionálové preferují strukturované šablony, zatímco jiní dávají přednost volnému formátu. Nejste si jisti, co vám vyhovuje? Tyto metody pořizování poznámek vám mohou pomoci to zjistit.
9. Fathom (nejlepší pro zvýraznění podle rolí a automatické zaznamenávání CRM)
Pro projektové manažery, kteří chtějí co nejkratší prodlevu mezi ukončením schůzky a následnými kroky, je Fathom dobrou volbou, protože generuje shrnutí do ~30 sekund od ukončení schůzky.
K dispozici je také rozhraní AI asistenta, kde můžete klást otázky týkající se vašich nahrávek (např. „Co bylo řečeno o X?“) a získat rychlé odpovědi.
Nabízí také rozsáhlou integraci, zejména pro týmy prodeje a zákaznické podpory, díky automatické synchronizaci videí z hovorů, přepisů a strukturovaných shrnutí přímo do CRM platforem, jako jsou Salesforce a HubSpot, spolu s AI asistentem „Ask Fathom“ pro dotazování na obsah schůzek.
Díky tomuto nástroji AI pro poznámky ze schůzek mohou týmy vytvářet sdílené, prohledávatelné úložiště předchozích hovorů/přepisů, uchovávat znalosti, umožňovat novým členům týmu dohnat zameškané informace a umožňovat snadný přístup k poznatkům ze schůzek.
Nejlepší funkce Fathom
- Zvýrazněte části schůzky během hovoru nebo po něm a sdílejte je s členy týmu, místo abyste sdíleli kompletní přepis.
- Ptejte se na schůzku a získejte informace pomocí časových značek atd.
- Sledujte informace specifické pro danou transakci (problémové body, role při nákupu atd.) a synchronizujte je s CRM, abyste sladili obsah schůzek s pracovními postupy v oblasti výnosů.
Pochopte omezení
- Funguje pouze se Zoomem, což může být omezující pro týmy, které používají jiné platformy pro schůzky, jako je Google Meet nebo MS Teams.
Ceny Fathom
- Zdarma
- Premium: 20 $ za měsíc/uživatel
- Tým: 18 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 28 $ za měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Fathom
- G2: 5/5 (více než 5 400 recenzí)
- Capterra: 5/5 (790+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Fathom?
Recenze G2 říká:
Fathom usnadňuje pořizování poznámek z jednání – mohu se soustředit na diskusi, aniž bych se musel obávat, že mi uniknou nějaké detaily. Automatické přepisy, shrnutí a funkce zvýraznění šetří spoustu času a zajišťují přesné následné kroky.
10. MeetGeek (nejlepší pro analýzu po schůzce a coachingové poznatky)
S MeetGreek můžete ovládat, kterých schůzek se AI nástroj účastní: zda všech schůzek v kalendáři, pouze těch, které pořádáte, nebo můžete ručně pozvat zapisovatele nebo vložit odkaz na schůzku.
Síla této platformy spočívá v její schopnosti automaticky rozpoznat typ schůzky (např. prodejní schůzka, týmová schůzka, zaškolení) a použít odpovídající, vysoce kontextovou šablonu shrnutí, čímž zajistí, že vygenerované poznámky jsou okamžitě relevantní a použitelné.
Může poskytovat podrobné analýzy s více než 100 klíčovými ukazateli výkonnosti (KPI) zaměřenými na zapojení, efektivitu a postřehy řečníků, které mohou manažeři využít pro koučování týmu.
Pro lepší ochranu soukromí vám tento nástroj umožňuje vybrat, kdo bude dostávat automaticky generované e-maily se shrnutím schůzky: všichni účastníci hovoru, lidé ve vaší firemní doméně nebo pouze vy sami.
MeetGeek také nabízí otevřené API, které vám umožňuje načíst přepisy, zvýrazněné části, shrnutí a data ze schůzek do vašich vlastních nástrojů nebo spouštět pracovní postupy.
Nejlepší funkce MeetGeek
- Analyzujte dochvilnost, zapojení a vyváženost projevů v průběhu času pomocí metrik výkonnosti schůzek.
- Získejte shrnutí generovaná umělou inteligencí ve strukturovaném formátu (např. klíčové body, úkoly, rizika), díky kterým bude následná práce po schůzce hračkou.
- Naučte nástroj vlastní slovní zásobu, aby se přizpůsobil slangu vaší společnosti a zajistil přesnější přepis.
Omezení MeetGeek
- Rozhraní na ploše může být během živých schůzek trochu pomalé, zejména při multitaskingu.
Ceny MeetGeek
- Základní: Zdarma
- Pro: 19 $ za měsíc/uživatel
- Podnikání: 39 $ za měsíc/uživatel
- Podnik: 59 $ za měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze MeetGeek
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MeetGeek?
Recenze G2 říká:
Stačí jen pozvat bota na schůzku a o vše ostatní se postará sám. Je velmi snadný na používání a doplňky mi pomáhají udržet přehled, pokud je to potřeba.
11. Jamie AI (nejlepší pro okamžité poznámky ze schůzek bez nahrávání)
Mnoho nástrojů pro schůzky vyžaduje, aby se schůzek účastnil bot, který pořizuje přepisy. Jamie AI se tomu vyhýbá tím, že nahrává zvuk prostřednictvím vašeho zařízení/aplikace tiše na pozadí. Díky tomu je to spolehlivá volba pro schůzky v terénu, osobní diskuse nebo hybridní prostředí.
S tímto nástrojem pro pořizování poznámek pomocí umělé inteligence získáte centralizované centrum pro všechny přepisy a shrnutí schůzek, které jsou přehledně uspořádané, prohledávatelné a označené štítky.
Zaměřuje se na generování vysoce kvalitních, lidským hlasem namluvených poznámek z jednání s pokročilou detekcí témat, která rozděluje dlouhé diskuse do organizovaných shrnutí rozdělených do kapitol. Design zaměřený na ochranu soukromí v kombinaci s funkcemi, jako je inteligentní identifikace mluvčího a možnost chatovat s AI pro okamžité odpovědi s ohledem na kontext, je ideální pro uživatele, kteří upřednostňují diskrétnost a přehlednou, strukturovanou dokumentaci.
Nejlepší funkce Jamie AI
- Získejte připomenutí prostřednictvím mikrofonu, které vás vyzve ke spuštění Jamie, když začne schůzka.
- Definujte šablony, jak by měly souhrny vypadat, a snadno je sdílejte, a to i s lidmi, kteří Jamie nepoužívají.
- Přidejte vlastní slovní zásobu nebo žargon pro technické, vícejazyčné nebo specializované týmy.
Omezení Jamie AI
- Chybí integrace s běžnými nástroji, jako jsou Notion nebo Slack, což může zpomalit váš pracovní postup při dokumentaci.
Ceny Jamie AI
- Zdarma
- Standard: ~28 $ (25 €) za měsíc/uživatele
- Pro: ~ 55 $ (47 €) za měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jamie AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jste připraveni se zbavit ručního psaní poznámek? Vyzkoušejte ClickUp.
Existuje spousta nástrojů AI pro pořizování poznámek, které dokážou přepisovat schůzky nebo shrnovat konverzace.
Některé jsou ideální pro vícejazyčné týmy, jiné pro koučování nebo integraci CRM. Dobrá zpráva? Máte na výběr.
Pokud však hledáte něco víc než jen dalšího asistenta pro schůzky s umělou inteligencí, ClickUp vám nabízí vše – poznámky, úkoly, dokumenty a umělou inteligenci – na jednom místě. S ClickUp AI Notetaker můžete zaznamenávat shrnutí schůzek, propojit je se svým pracovním postupem a skutečně věci dokončit, aniž byste museli přeskakovat mezi různými nástroji.
Chcete své poznámky z jednání proměnit v činy? Vyzkoušejte ClickUp zdarma a uvidíte, jak změní váš den.
Často kladené otázky
Ano, AI umí poslouchat zvuk a dělat si poznámky. Moderní nástroje založené na AI dokážou přepisovat mluvené slovo ze schůzek, přednášek nebo konverzací a automaticky generovat shrnutí nebo podrobné poznámky, což usnadňuje zachycení důležitých informací bez manuálního úsilí.
Ano, existuje několik AI nástrojů, které jsou určeny k pořizování poznámek za vás. Tyto aplikace se mohou připojit k jednání, nahrávat zvuk, přepisovat konverzaci a poskytovat organizované poznámky nebo úkoly, což uživatelům pomáhá soustředit se a ušetřit čas při ručním pořizování poznámek.
ChatGPT sám o sobě nativně neposlouchá zvuk, ale když je integrován s jinými nástroji nebo platformami, které poskytují přepis zvuku, může pomoci shrnout nebo organizovat přepsaný obsah do přehledných poznámek. Některé platformy kombinují ChatGPT s rozpoznáváním hlasu, aby tuto funkci nabídly.
Ano, existuje mnoho aplikací, které mohou poslouchat konverzace nebo schůzky a automaticky pořizovat poznámky. Mezi příklady patří Otter.ai, Microsoft Teams, Zoom s funkcemi přepisu a další nástroje pro asistenty schůzek, které využívají AI k přepisu a shrnutí diskusí v reálném čase.