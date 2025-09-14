10 nejlepších nástrojů AI pro zadávání dat, které automatizují váš pracovní postup

Ruční zadávání dat není pro nikoho vysněnou prací. Kopírování faktur, zaznamenávání výsledků průzkumů, aktualizace tabulek... je to pomalé a opakující se. A stačí jedna překlep a je hotovo.
Pokud se vám dny zdají jako nekonečná smyčka kopírování a vkládání, je čas přivolat posily.
Nástroje pro zadávání dat založené na umělé inteligenci jsou navrženy tak, aby zvládly rutinní práci. Extrahují, čistí, ověřují a organizují vaše informace – a to vše zatímco vy se můžete soustředit na práci, která skutečně posouvá věci kupředu.
V tomto seznamu jsme shromáždili nejlepší nástroje pro automatizaci pracovních postupů při zadávání dat. Provozujete malou firmu nebo řídíte tým? Nebo možná jen milujete přehledné pracovní postupy. Ať tak či onak, tyto automatizované nástroje AI pro zadávání dat vám pomohou ušetřit čas.
Jste připraveni seznámit se se svými novými pomocníky při zpracování dat?
🧠 Zajímavost: Deutsche Bank kdysi používala robotickou automatizaci procesů (RPA) ke zpracování více než 500 000 transakcí ročně s 99% přesností dat a bez přestávek na kávu. Je to reálný příklad toho, že když se o nudné úkoly starají roboti, lidé se mohou soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.
Přehled nejlepších nástrojů AI pro zadávání dat
Jste připraveni nechat vyškolené boty postarat se o vaše operace zadávání dat? Zde je stručný přehled nejlepších nástrojů pro automatizaci AI, abyste si mohli s jistotou vybrat svého digitálního pomocníka.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Úkoly řízené umělou inteligencí + pracovní postupy pro zadávání dat Funkce Talk-to-Text pro hlasové zadávání dat
|Zadávání dat pomocí umělé inteligence + zobrazení tabulky + automatizace
|K dispozici je plán s doživotní bezplatnou licencí; přizpůsobení pro podniky.
|Nanonets
|Inteligentní zpracování dokumentů
|Automatické učení rozložení dokumentů
|Zdarma s kredity v hodnotě 200 $; individuální ceny
|Docsumo
|Extrakce faktur a účtenek
|Přesnost na úrovni jednotlivých položek
|Placené tarify začínají na 149 $/měsíc.
|Rossum
|Převod e-mailů na data
|Analýza e-mailů pomocí umělé inteligence
|Ceny začínají na 1500 USD/rok.
|Nintex RPA
|RPA pro podniky a automatizace zadávání dat
|Robotický nástroj pro tvorbu procesů s funkcí drag-and-drop
|K dispozici je bezplatná zkušební verze; ceny jsou přizpůsobeny podle využití.
|Jotform
|Zachycování dat na základě formulářů
|Formuláře vylepšené umělou inteligencí a podmíněná logika
|Bezplatný tarif; placené tarify od 39 $/měsíc
|Typeform
|Sběr dat na základě konverzačních formulářů
|Logické skoky a průběh průzkumu AI
|Bezplatný tarif s omezeným počtem odpovědí; placené tarify od 25 $/měsíc
|Zapier
|Automatizace pracovních postupů napříč aplikacemi
|Automatizace více aplikací bez kódu
|Bezplatný tarif s omezením úkolů; placené tarify od 22,81 $/měsíc
|Procházet AI
|Sběr dat z webu
|Předem připravené „roboty“ pro sběr dat
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 48 $/měsíc.
|OpenRefine
|Čištění a transformace dat
|Hromadné čištění s faceted browsingem
|Zcela bezplatný nástroj s otevřeným zdrojovým kódem
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro zadávání dat?
Výběr správného softwaru pro automatizované zadávání dat znamená najít takový, který odpovídá tempu, přesnosti a stylu práce vašeho týmu. Zde je několik priorit:
- Automatizovaná extrakce dat pro získávání informací z formulářů, souborů PDF a e-mailů s minimálním nastavením při zachování integrity dat.
- Snížení chybovosti a ověřování při zpracování dat vám pomůže odhalit chyby dříve, než ovlivní vaši práci.
- Integrace vlastního pracovního postupu pro synchronizaci vašich stávajících systémů, jako jsou CRM, tabulky nebo projektové nástroje.
- Škálovatelnost, která zajišťuje, že můžete zpracovávat větší objemy dat, aniž by došlo ke zpomalení vašich schopností zpracování dat.
- Uživatelská zkušenost, která vašemu týmu umožní rychle se zapojit bez nutnosti dlouhého zaučování.
👀 Věděli jste, že... Existuje několik způsobů, jak automatizovat zadávání dat. Každý z nich řeší jiný problém. Zde je několik příkladů:
- Nástroje pro automatizaci založené na formulářích, jako jsou Jotform nebo Typeform, pomáhají shromažďovat strukturovaná data přímo u zdroje.
- Nástroje pro extrakci dat z dokumentů, jako jsou Docsumo nebo Nanonets, skenují faktury, účtenky a soubory PDF pomocí optického rozpoznávání znaků (OCR) a automaticky extrahují klíčová pole.
- Analýza e-mailů (například Rossum) zachycuje data jak z těla zprávy, tak z příloh.
- Nástroje pro web scraping, jako je Browse AI, extrahují živé informace z webových stránek.
Nástroje jako ClickUp zvládnou vše od jednoduchého zadávání, extrakce a ověřování dat až po komplexní automatizaci pracovních postupů. Udržují vaše data synchronizovaná napříč tabulkami, CRM a úkolovými tabulemi bez nutnosti ručního zadávání.
Nejlepší nástroje AI pro zadávání dat
A teď to nejlepší. Níže najdete vše, co potřebujete vědět o nejchytřejších řešeních pro zadávání dat, která vám pomohou zlepšit vaše zadávání dat.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro integraci správy úkolů založené na umělé inteligenci s pracovními postupy pro zadávání dat)
Zadávání dat není jen o shromažďování informací – jde o to zajistit, aby se dostaly do správných rukou, byly rychle zpracovány a zůstaly organizované napříč několika pracovními postupy.
Když se však hromadí podání nebo selže koordinace týmu, mohou malé chyby vést k velkým zpožděním.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, transformuje ruční zadávání dat na inteligentní, automatizovaný proces, který je optimalizován pro produktivitu.
Automatizace ClickUp
Chcete eliminovat opakované ruční zadávání dat nastavením spouštěčů a akcí? Můžete například vytvořit úkoly pro zadávání dat při přijetí nových dat, aktualizovat stavy, přiřadit členy týmu nebo generovat opakující se úkoly pro rutinní zadávání dat.
ClickUp Automations vám ulehčí od rutinní práce.
Zde je příklad automatizačního procesu. Když zákazník vyplní žádost, ClickUp může automaticky vytvořit úkol, přiřadit jej správnému členovi týmu, změnit prioritu úkolu a dokonce odeslat následný e-mail – to vše bez lidského zásahu.
Je ideální pro vedoucí provozu, týmy zabývající se onboardováním klientů a administrativní profesionály, kteří spravují velké objemy požadavků.
ClickUp můžete přizpůsobit svým jedinečným pracovním postupům přidáním vlastních polí, nastavením pravidel ověřování a návrhem šablon pro konkrétní potřeby zadávání dat. Stačí nastavit pravidla a vše ostatní za vás vyřídí na pozadí.
ClickUp Autopilot Agents
Pro týmy, které pracují se vstupními daty, můžete také použít ClickUp Autopilot Agents, které se přizpůsobují změnám ve vašem pracovním prostoru a autonomně jednají na základě zadaných pokynů. Tyto agenty lze nastavit pomocí předem připravených možností nebo pomocí nástroje pro vytváření vlastních agentů bez nutnosti programování.
Tyto automatizace nejenže snižují počet lidských chyb, ale také uvolňují cenný čas pro analýzu a rozhodování na vyšší úrovni, přičemž zachovávají konzistentní interakce.
Podívejte se na video níže a dozvíte se více:
ClickUp Brain
Automatizace jsou poháněny umělou inteligencí. Můžete si vytvořit vlastní automatizace tím, že jednoduše řeknete ClickUp Brain, co chcete automatizovat, v běžné angličtině. Vše za vás nakonfiguruje v jakémkoli prostoru, složce nebo seznamu.
ClickUp Brain v podstatě funguje jako váš inteligentní asistent, který je schopen extrahovat data z dokumentů (včetně PDF souborů pomocí inteligentní integrace OCR), generovat úkoly z poznámek ze schůzek, sumarizovat soubory a odpovídat na kontextové otázky týkající se vašeho pracovního prostoru v reálném čase.
Chcete zajistit vysokou kvalitu a integritu dat v celém procesu zpracování dat? Vyzkoušejte výzvy založené na umělé inteligenci, které generují strukturované šablony tabulek, automatizují extrakci dat a implementují mechanismy kontroly chyb.
Brain výrazně snižuje ruční zadávání dat, minimalizuje chyby a zajišťuje, že data jsou vždy aktuální a přesná.
Pomocí AI v ClickUp můžete provádět absolutně jakékoli úkoly související se zadáváním dat, ať už se jedná o zpracování faktur, aktualizace CRM, správu databází nebo zpracování objednávek.
ClickUp není jen vaším pracovním prostorem pro kontrolu, ale také pro přehlednost.
Zobrazení tabulky ClickUp
Pokud vám chybí Excel pro vizualizaci dat, vyzkoušejte ClickUp Table View. Napodobuje známé rozhraní tabulkového procesoru, ale usnadňuje kontrolu, úpravy a aktualizace strukturovaných dat.
Každá úloha je zobrazena jako řádek s přizpůsobitelnými sloupci pro různá datová pole, podporující hromadné akce, rychlou navigaci a dokonce i zkratky pro kopírování a vkládání pro rychlý vstup dat. Můžete také třídit odeslané údaje podle stavu, filtrovat podle přiřazeného pracovníka a aktualizovat více záznamů najednou.
Tento pohled je obzvláště účinný pro správu velkých objemů dat, ověřování záznamů a zajištění kvality dat.
ClickUp také podporuje více než 100 integrací s nástroji pro tvorbu formulářů nebo CRM systémy, včetně Salesforce, HubSpot a dalších. To umožňuje automatizované zachycování dat a vytváření úkolů, takže data plynule proudí do vašeho pracovního prostoru ClickUp.
Tato centralizace spolu s automatizovaným a optimalizovaným řízením projektů může zcela transformovat váš systém organizace dat.
Ať už spravujete několik ručních úkolů pro zadávání dat nebo tisíce datových záznamů, flexibilní architektura a robustní automatizační funkce ClickUp jej činí škálovatelným pro podniky jakékoli velikosti. Jeho funkce založené na umělé inteligenci se přizpůsobují rostoucím objemům dat a měnícím se požadavkům na pracovní postupy a podporují dlouhodobou efektivitu a růst.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v reálném čase prostřednictvím komentářů, přiřazování úkolů, sdílení dokumentů a chatu ClickUp Chat přímo v aplikaci.
- Vytvořte dynamické panely ClickUp pro sledování zadávání dat napříč týmy.
- Importujte záznamy z CSV souborů nebo synchronizovaných formulářů přímo do strukturovaných zobrazení.
- Spouštějte upozornění ve Slacku nebo e-mailem, když nová data splní určité podmínky.
- Seskupte úkoly podle typu dat, fáze projektu nebo původu formuláře pro přehlednější sledování.
- Automatizujte kontrolu chyb a oprávnění a přístup hostů, abyste zvýšili bezpečnost dat.
Omezení ClickUp
- Přizpůsobení pokročilých pracovních postupů vyžaduje u nových uživatelů určitou dobu na zvykání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 uvádí:
Nezbytný nástroj pro zefektivnění provozu. Jedná se o jediný nástroj pro správu projektů, který zbavuje uživatele zátěže spojené se zadáváním dat. Rozšíření pro Chrome a funkce formulářů jsou ZLATÝ DŮL!!!
Nezbytný nástroj pro zefektivnění provozu. Jedná se o jediný nástroj pro správu projektů, který zbavuje uživatele zátěže spojené se zadáváním dat. Rozšíření pro Chrome a funkce formulářů jsou ZLATÝ DŮL!!!
💡 Bonus: Pokud chcete oživit své pracovní postupy pro zadávání dat A:
- Okamžitě a intuitivně prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web pro pracovní kontext.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou a kdekoli.
- Využijte nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a DeepSeek, přímo z Brain MAX, s plným kontextem vaší práce.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – výkonného desktopového AI pomocníka, který vám opravdu rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky AI nástrojů, používejte svůj hlas k vytváření vlastních pracovních postupů, vytváření dokumentace, přidělování úkolů členům týmu a mnohem více.
2. Nanonets (nejlepší pro inteligentní zpracování dokumentů)
Nanonets je určen pro týmy, které denně zpracovávají obrovské množství papírových dokumentů, jako jsou faktury, smlouvy, průkazy totožnosti nebo naskenované formuláře, a potřebují chytřejší a rychlejší způsob, jak je všechny digitalizovat. Využívá hluboké učení k rozpoznávání polí a rozvržení, i když jsou dokumenty v různých formátech nebo jazycích.
Stačí nahrát několik vzorků, jednou označit pole a AI se sama naučí zpracovávat variace. S každým zpracovaným dokumentem se dále zdokonaluje, což snižuje potřebu přeškolování nebo dvojité kontroly výstupu.
Nejlepší funkce Nanonets
- Hromadné nahrávání dokumentů pro dávkové zpracování během několika sekund
- Nastavte prahové hodnoty spolehlivosti, abyste označili nejisté nebo málo spolehlivé záznamy.
- Směřujte dokumenty do různých pracovních postupů na základě typu obsahu.
- Exportujte strukturovaná data ve formátech JSON, XML nebo Excel.
- Nakonfigurujte vlastní oznámení webhook pro extrakční události
- Pomocí auditních stop sledujte změny a zlepšujte správu dat.
Omezení nanosít
- Ceny mohou být pro malé týmy příliš vysoké.
- Vyžaduje čas na nastavení pro trénování vlastních modelů.
Ceny Nanonets
- Zdarma (kredit v hodnotě 200 $)
- Platba podle skutečného využití: Ceny založené na využití bez měsíčního závazku
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Nanonets
- G2: 4,8/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nanonets?
Recenze G2 říká:
Funkce modulu OCR, zejména pokud jde o trénování modulu s dokumenty, široká škála podporovaných typů dokumentů, model bez nutnosti trénování a možnost rychlého přidávání dalších trénovacích dat za běhu, jsou opravdu dobré. Rychlá podpora poskytovaná zástupcem CSR společnosti Nanonets a podpora poskytovaná během hovorů jsou opravdu velmi ceněné.
Funkce modulu OCR, zejména pokud jde o trénování modulu s dokumenty, širokou škálu podporovaných typů dokumentů, model bez nutnosti trénování a možnost rychlého přidávání dalších trénovacích dat za běhu, jsou opravdu dobré. Rychlá podpora poskytovaná zástupcem CSR společnosti Nanonets a podpora poskytovaná po telefonu jsou opravdu velmi ceněné.
👀 Věděli jste, že... Relacionální databáze nejsou určeny pouze pro vývojáře – jsou také neuvěřitelně užitečné pro organizaci každodenní práce. Strukturováním dat do propojených tabulek můžete vytvořit chytřejší pracovní postupy, kde jedna aktualizace spustí změny ve všech propojených záznamech.
Nástroje jako ClickUp vám umožňují vytvářet relační pole pro propojení úkolů, klientů nebo projektů bez nutnosti používat SQL.
To znamená, že váš dashboard kampaně, nástroj pro sledování klientů a kalendář obsahu mohou mezi sebou automaticky komunikovat. Jedná se o účinný způsob, jak omezit duplikaci dat, zjednodušit reporting a získat přehled o celkové situaci na první pohled.
3. Docsumo (nejlepší pro extrakci faktur a účtenek)
Docsumo, vytvořené pro finanční a provozní týmy, které se topí v fakturách, účtech nebo bankovních výpisech, zachytí vše, až po poslední položku na účtence. Extrahuje data na úrovni jednotlivých položek, což je ideální pro společnosti, které potřebují sledovat každý poplatek, provizi nebo jednotku s naprostou přesností.
Docsumo také používá validační logiku k označení chyb a přesměrování výjimek k přezkoumání před exportem dat do účetních platforem, CRM nebo interních systémů. Jedná se o obrovskou úsporu času pro účtování závazků, vedení účetnictví nebo pracovní postupy s vysokými nároky na dodržování předpisů, kde přesnost není volitelná.
Nejlepší funkce Docsumo
- Importujte dokumenty prostřednictvím API, e-mailu nebo synchronizace cloudových složek.
- Nastavte prahové hodnoty spolehlivosti na úrovni polí pro schválení nebo kontrolu.
- Automaticky kategorizujte příchozí dokumenty podle typu nebo klienta.
- Sledujte dobu zpracování a výkon pomocí vizuálních dashboardů pro zpracování finančních dat.
- Exportujte strukturovaná data přímo do účetních platforem nebo nástrojů BI.
- Uchovávejte historii verzí pro účely auditů a interního sledování.
Omezení Docsumo
- Funguje nejlépe pouze se strukturovanými finančními dokumenty.
- Rozhraní může být pro nespecializované uživatele příliš technické.
Ceny Docsumo
- Starter: 149 $/měsíc (1 000 stránek/měsíc; až 3 uživatelé)
- Růst: 499 $/měsíc (5 000 stránek/měsíc; až 10 uživatelů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Docsumo
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Docsumo?
Recenze G2 říká:
Před zavedením DocSumo nám přenos informací a dat z PDF souborů do našich pracovních sešitů zabíral spoustu času, protože jsme to museli dělat ručně. Od zavedení DocSumo stačí pár kliknutí a naše dokumenty se snadno převedou a požadované informace a data lze nyní snadno přenést do našich pracovních sešitů.
Před zavedením DocSumo nám přenos informací a dat z PDF souborů do našich pracovních sešitů zabíral spoustu času, protože jsme to museli dělat ručně. Od zavedení DocSumo stačí pár kliknutí a naše dokumenty se snadno převedou a požadované informace a data lze nyní snadno přenést do našich pracovních sešitů.
Věděli jste? ClickUp Brain nabízí použití několika modelů Gen AI, jako jsou Claude, ChatGPT a Gemini. Zbavte se roztříštěnosti AI a získejte vše, co potřebujete, od Ai s ClickUp.
4. Rossum (nejlepší pro převod e-mailů na data)
Vaše doručená pošta přetéká. Rossum to vnímá jako příležitost. Specializuje se na přeměnu chaotických e-mailových vláken a přiložených dokumentů na strukturovaná, použitelná data – aniž byste museli otevírat tabulku.
Jeho nejvýkonnější funkcí je analýza e-mailů pomocí umělé inteligence. Namísto ručního stahování příloh a kopírování polí Rossum čte tělo zprávy, otevírá PDF a automaticky extrahuje data.
Jeho předem vycvičené modely AI dokážou zpracovat také faktury, objednávky a další standardní obchodní dokumenty, takže nastavení je velmi rychlé.
Nejlepší funkce Rossum
- Přiřaďte e-mailové schránky jako zdroje dat pro konkrétní pracovní postupy.
- Společně anotujte dokumenty a zlepšete tak učení AI.
- Zvýrazněte nejistá pole pro lidskou kontrolu, aby nic neprošlo bez ověření.
- Sledujte výjimky a označujte anomálie před exportem.
- Nastavte synchronizaci v reálném čase s ERP nebo systémy pro správu faktur.
- Vizualizujte výkonnost přenosu dat z doručené pošty pomocí analytiky extrakce.
Omezení Rossum
- Omezené možnosti přizpůsobení nad rámec základních typů dokumentů
Ceny Rossum
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Rossum
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Rossumu říkají skuteční uživatelé?
Recenze uživatele na G2 říká:
Rossum nám pomáhá zrychlit zpracování faktur, takže máme více času na vyřizování dotazů. Pomáhá nám omezit duplicitní faktury a zabránit duplicitním platbám. Rossum nám také umožňuje odhalit problémy a chyby ve fakturách ještě předtím, než se dostanou do našeho účetního systému.
Rossum nám pomáhá zrychlit zpracování faktur, takže máme více času na vyřizování dotazů. Pomáhá nám omezit duplicitní faktury a zabránit duplicitním platbám. Rossum nám také umožňuje odhalit problémy a chyby ve fakturách ještě předtím, než se dostanou do našeho účetního systému.
5. Nintex RPA (nejlepší pro podnikové RPA a automatizaci zadávání dat)
Nintex RPA vám umožňuje vytvářet digitální pracovníky, kteří napodobují lidské činnosti – kopírování, vkládání, klikání, ověřování – aniž by potřebovali přestávky na kávu. Jeho velkým lákadlem je robotický procesní nástroj typu drag-and-drop, díky kterému se navrhování botů podobá spíše hraní si s kostkami než programování.
Můžete automatizovat nudné úkoly v podnikových nástrojích, jako jsou SAP, Oracle, Citrix nebo interní starší systémy. Ať už se jedná o synchronizaci faktur dodavatelů nebo zpracování dokumentů pro přijetí nových zákazníků, boti provádějí rozsáhlé pracovní postupy s přesností na úrovni stroje.
Máte přesnou kontrolu nad tím, jak se každý bot chová, kdy se spouští a za jakých podmínek vyžaduje lidský zásah.
Nejlepší funkce Nintex RPA
- Nasazujte bezobslužné boty, které budou provádět úkoly podle plánu nebo na základě spouštěče.
- Propojte RPA boty s elektronickým podpisem, formuláři a nástroji pro workflow.
- Sledujte výkon botů prostřednictvím centralizovaných analytických dashboardů.
- Využijte vestavěné šablony pro běžné podnikové automatizace.
- Chraňte citlivá přihlašovací data pomocí bezpečných úložišť přihlašovacích údajů.
- Použijte přístup založený na rolích k řízení toho, kdo vytváří, spouští a upravuje boty.
Omezení Nintex RPA
- Není vhodný pro začátečníky, malé nebo netechnické týmy.
- Vyžaduje individuální cenovou nabídku na základě prostředí a využití botů.
Ceny Nintex RPA
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 250 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nintexu?
Recenze G2 uvádí:
Nintex má nejkomplexnější a nejúplnější profesionální plán pro úspěšnou automatizaci procesů s důrazem na první fázi, kterou je digitalizace procesů pomocí Nintex promapp v rámci spolupráce.
Nintex má nejkomplexnější a nejúplnější profesionální plán pro úspěšnou automatizaci procesů s důrazem na první fázi, kterou je digitalizace procesů pomocí Nintex promapp v rámci spolupráce.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro kreativní automatizaci
6. Jotform (nejlepší pro sběr dat pomocí formulářů)
Jotform je určen pro týmy, které potřebují rychle shromažďovat strukturovaná data, ať už od zákazníků, klientů nebo interních týmů.
Formulářový editor s umělou inteligencí a podmíněnou logikou vám pomůže vytvořit chytřejší a dynamičtější formuláře během několika minut. Namísto toho, aby všichni respondenti viděli stejné rozložení, Jotform přizpůsobuje otázky na základě předchozích odpovědí a vytváří tak personalizovaný tok, který zvyšuje jak rychlost, tak přesnost.
Formuláře můžete vložit kamkoli, shromažďovat odpovědi v reálném čase a dokonce spouštět e-maily nebo přiřazovat úkoly, jakmile jsou formuláře odeslány. Je to vhodné pro získávání potenciálních zákazníků, přijímání klientů, registrace na akce a prakticky jakékoli použití, kde je vyplňování formulářů opravdu únavné.
Nejlepší funkce Jotform
- Povolte šifrování formulářů pro bezpečné zachycení citlivých dat.
- Používejte předem připravené šablony pro průzkumy, kvízy a žádosti.
- Integrujte odpovědi přímo do Google Sheets, Slacku nebo Airtable.
- Přijímejte nahrávání souborů nebo digitální podpisy v polích formulářů
- Přizpůsobte motivy tak, aby odpovídaly identitě vaší značky.
- Generujte PDF soubory pro archivaci nebo tisk.
Omezení Jotform
- Omezená kontrola nad designem bez vlastního CSS
- Funkce AI jsou specifické pro jednotlivé formuláře a mají mezery ve znalostech.
Ceny Jotform
- Starter: zdarma pro až 5 formulářů
- Bronz: 39 $/měsíc (25 formulářů)
- Stříbrný: 49 $/měsíc (50 formulářů)
- Gold: 129 $/měsíc (100 formulářů)
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,6/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jotform?
Recenze G2 říká:
Naše organizace používá Jotform k několika různým účelům, ale většinou ho využíváme pro klienty našich webových stránek, kteří potřebují na svých stránkách složitější formuláře, které přesahují rámec běžných kontaktních formulářů. Jotform nabízí ve svém nástroji pro tvorbu formulářů mnoho různých možností a je velmi snadné přetáhnout vše, co potřebujete.
Naše organizace používá Jotform k několika různým účelům, ale většinou ho využíváme pro klienty našich webových stránek, kteří potřebují na svých stránkách složitější formuláře, které přesahují rámec běžných kontaktních formulářů. Jotform nabízí ve svém nástroji pro tvorbu formulářů mnoho různých možností a je velmi snadné přetáhnout myší vše, co potřebujete.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky jsou nedostatečná integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená?
ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Je schopen zpracovávat přirozený jazyk a rozumí pokynům v běžném jazyce, čímž řeší všechny tři problémy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
7. Typeform (nejlepší pro sběr dat pomocí konverzačních formulářů)
Chcete proměnit statické průzkumy a formuláře v plynulý zážitek podobný chatu, který také zvýší míru dokončení? Průzkumy s podporou umělé inteligence od Typeform připomínají spíše konverzaci než formulář a pomáhají vám shromažďovat přesná a promyšlená data, aniž by vaše publikum zahlcovaly.
Umožňuje vám vytvářet plně personalizované otázky na základě předchozích odpovědí, takže uživatelé vidí jednu relevantní otázku za druhou.
Nejlepší funkce Typeform
- Vložte formuláře jako vyskakovací okna, celostránkové zážitky nebo inline widgety.
- Přizpůsobte si fonty, barvy a obrázky tak, aby odpovídaly tónu vaší značky.
- Sledujte míru zapojení a dokončení pomocí podrobných analýz.
- Přeložte formuláře do více jazyků pro globální publikum
- Připojte se přímo k CRM, e-mailovým nástrojům a Notion.
- Aktivujte logiku kalkulačky pro odhad cen, skóre nebo výsledků v reálném čase.
Omezení Typeform
- Možnosti exportu jsou v bezplatných a základních tarifech omezené.
- Při škálování napříč týmy nebo regiony to může být nákladné.
Ceny Typeform
- K dispozici je bezplatný tarif.
- Základní: 29 $/měsíc
- Plus: 59 $/měsíc
- Podnikání: 99 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Typeformu?
Recenze G2 říká:
Rozhraní je elegantní, snadno použitelné a pro respondenty atraktivní. Podmíněná logika a integrace zajišťují plynulý pracovní postup.
Rozhraní je elegantní, snadno použitelné a pro respondenty atraktivní. Podmíněná logika a integrace zajišťují plynulý pracovní postup.
📖 Přečtěte si také: Software pro automatizaci IT pro zefektivnění IT procesů
8. Zapier (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů mezi aplikacemi)
Zapier je internetovou verzí lepicí pásky. Je určen pro uživatele, kteří chtějí propojit své oblíbené aplikace, aniž by se museli učit programovat. Vyniká automatizací vícestupňových pracovních postupů v nástrojích, jako jsou Google Sheets, Typeform, Slack a CRM.
Jeho hlavní funkcí je automatizace více aplikací, která vám umožní snadno přenášet data mezi platformami.
Například nové odeslání formuláře může okamžitě spustit oznámení ve Slacku, aktualizovat tabulku a odeslat uvítací e-mail – bez nutnosti ručního zásahu.
Od automatizace marketingu přes úspěch zákazníků až po náborové procesy – Zapier je výkonný nástroj bez nutnosti programování, který zajistí komunikaci mezi vašimi systémy a ušetří vám práci s klávesnicí.
Nejlepší funkce Zapier
- Vytvářejte Zaps (pracovní postupy) pomocí filtrů, podmínek a vícestupňové logiky.
- Naplánujte spouštění Zaps denně, týdně nebo v uživatelsky nastavitelných intervalech.
- Klonujte a sdílejte automatizace napříč týmy nebo odděleními.
- Sledujte historii úkolů a úspěšnost každého Zapu.
- Spravujte integrace více než 6 000 aplikací z jednoho ovládacího panelu.
- Chraňte pracovní postupy pomocí dvoufaktorového ověřování a řízení oprávnění.
Omezení Zapieru
- Komplexní Zaps mohou být při řešení problémů složité.
- Omezení úkolů v bezplatných a základních tarifech omezují automatizaci velkých objemů dat.
Ceny Zapier
- Zdarma
- Profesionální: 22,81 $/měsíc
- Tým: 78,72 $/měsíc pro 25 uživatelů
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Zapier
- G2: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zapieru?
Recenze G2 říká:
Největší výhodou a přínosem Zapieru je to, jak eliminuje manuální práci automatizací opakujících se úkolů mezi různými aplikacemi s velkým počtem funkcí. Je velmi snadné jej nastavit, i bez znalostí programování, a šetří mi hodiny práce tím, že udržuje moje nástroje synchronizované (frekvence použití). Snadnost implementace a integrace s jinými nástroji je prostě příliš rychlá, vynikající a bezproblémová. Zákaznická podpora také není špatná.
Největší výhodou a přínosem Zapieru je to, jak eliminuje manuální práci automatizací opakujících se úkolů mezi různými aplikacemi s velkým počtem funkcí. Nastavení je velmi snadné, i bez znalosti programování, a šetří mi hodiny práce tím, že udržuje moje nástroje synchronizované (frekvence použití). Snadnost implementace a integrace s jinými nástroji je prostě příliš rychlá, vynikající a bezproblémová. Zákaznická podpora také není špatná.
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
9. Browse AI (nejlepší pro stahování dat z webu)
Představte si, že byste mohli naučit robota procházet internet – a on by vás skutečně poslouchal. Browse AI vám umožňuje extrahovat data z webových stránek, jako jsou seznamy produktů, ceníky nebo nabídky volných pracovních míst, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Předem připravené „roboty“ pro oblíbené webové stránky vám pomohou okamžitě začít se scrapováním. Nastavení je velmi jednoduché, stačí pouze ukázat a kliknout na požadované prvky stránky. Po proškolení může váš robot běžet podle plánu, ukládat data do tabulek nebo spouštět upozornění, když se objeví nové informace.
Odstraňuje hodiny kopírování a vkládání dat pro týmy zabývající se výzkumem, růstem nebo vyhledáváním nových zákazníků.
Prohlédněte si nejlepší funkce AI
- Naplánujte roboty tak, aby sbíraly data každou hodinu, každý den nebo každý týden.
- Zachyťte strukturovaná data z paginovaných výsledků pomocí jediného nastavení.
- Exportujte získaný obsah do formátu CSV, Google Sheets nebo API koncových bodů.
- Klonujte konfigurace robotů na podobných webech nebo doménách.
- Nastavte si upozornění, když bude detekován nový obsah.
- Vizualizujte výsledky extrakce pomocí sledování chyb a úspěšnosti.
Prohlédněte si omezení AI
- Nefunguje dobře na složitých stránkách s velkým množstvím JavaScriptu.
- V závislosti na struktuře webu může být nutné ruční čištění.
Prohlédněte si ceny AI
- Zdarma (50 kreditů měsíčně)
- Osobní: 48 $/měsíc (2000 kreditů)
- Profesionální: 87 $/měsíc (5000 kreditů)
- Premium: Od 500 $/měsíc (fakturováno ročně s více než 600 000 kredity)
Prohlédněte si hodnocení a recenze AI
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Browse AI?
Recenze G2 říká:
Browse AI zefektivnilo mé projekty web scrapingu a automatizace dat. Nastavení botů nevyžaduje žádné programování, různé integrace s Google Sheets a Zapier usnadňují scraping – a výrazně ho zrychlují.
Browse AI zefektivnilo mé projekty web scrapingu a automatizace dat. Nastavení botů nevyžaduje žádné programování, různé integrace s Google Sheets a Zapier usnadňují scraping – a výrazně ho zrychlují.
10. OpenRefine (nejlepší pro čištění a transformaci dat)
OpenRefine je jako zubní kartáček pro vaše data – čistí, leští a dostane se i do těch nejmenších dutin, které tabulky přehlédnou. Tento open-source nástroj je určen pro všechny, kteří se potýkají s neuspořádanými datovými sadami, které potřebují důkladně vyčistit.
Jeho výhodou je funkce faceted browsing, která vám umožňuje třídit data podle kategorií, filtrů nebo vzorů, takže můžete odhalit nesrovnalosti a hromadně je opravit.
Nejlepší funkce OpenRefine
- Provádějte hromadné úpravy pomocí regulárních výrazů a transformačních skriptů.
- Seskupte podobné záznamy a sloučte duplicity jediným kliknutím.
- Slaďte datové sady porovnáním polí s externími databázemi.
- Zrušte/opakujte kroky, abyste mohli vrátit zpět změny provedené během čištění.
- Importujte/exportujte data ve formátech jako CSV, TSV, JSON nebo XML.
- Pomocí sledování historie dokumentujte každou změnu pro účely auditu nebo vrácení zpět.
Omezení OpenRefine
- Pouze pro stolní počítače, bez vestavěné synchronizace s cloudem
- Strmější křivka učení pro netechnické uživatele, kteří chtějí pouze zjednodušit procesy zadávání dat.
Ceny OpenRefine
- Zdarma
OpenRefiner – hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o OpenRefine?
Recenze G2 říká:
Líbí se mi, jak hladce se tento nástroj používá! Pokaždé, když si myslím, že je dokonalý, zjistím, že se moje data zlepšila. Používám tento nástroj jak osobně, tak profesionálně, a zjistil jsem, že mi velmi usnadňuje práci.
Líbí se mi, jak hladce se tento nástroj používá! Pokaždé, když si myslím, že je dokonalý, zjistím, že se moje data zlepšila. Používám tento nástroj jak osobně, tak profesionálně, a zjistil jsem, že mi velmi usnadňuje práci.
Vyčistěte si data pomocí ClickUp
Za ruční čištění dat nedostanete žádnou medaili. Ale automatizace vám ulehčí práci.
Ať už sbíráte informace z webu, zpracováváte faktury nebo spravujete vstupy z průzkumů, nástroje založené na umělé inteligenci vám mohou ušetřit hodiny nudné práce (a možná i pár šedivých vlasů).
Pokud však hledáte nástroj, který nejen shromažďuje data, ale také vám pomáhá na jejich základě jednat, je ClickUp tou nejlepší volbou.
Od inteligentních automatizací a AI agentů po dynamické tabulkové zobrazení, správu úkolů a AI poháněné přehledy, ClickUp poskytuje vašemu týmu jeden prostor pro zaznamenávání, organizování a provádění – to vše bez přepínání mezi nástroji nebo záložkami.
Jste připraveni učinit zadávání dat nejjednodušší částí vašeho pracovního postupu? Zaregistrujte se na ClickUp a začněte automatizovat chytřeji ještě dnes.