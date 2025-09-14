11 nejlepších alternativ Moveworks pro IT podporu založenou na umělé inteligenci v roce 2025

Automatizovali jste vystavování ticketů a nasadili chatboty, ale váš tým stále tráví hodiny sledováním aktualizací a odpovídáním na stejné IT otázky.
Pokud používáte Moveworks nebo podobný produkt, pravděpodobně vám byly slíbeny plynulejší pracovní postupy. Pro mnoho týmů však realita zcela neodpovídá slibům. Moveworks sice pomohl definovat IT podporu založenou na umělé inteligenci, ale vysoké náklady, omezené možnosti přizpůsobení nebo strmá křivka učení tomu příliš nepomáhají.
V každém případě existují inovativnější nástroje AI pro zvýšení produktivity. Tyto alternativy Moveworks jdou nad rámec základních botů a nabízejí podporu servisního střediska v reálném čase, automatizační studia a hladkou integraci s vašimi stávajícími systémy. Pomáhají týmům HR a IT pracovat efektivněji.
Podívejme se na nejlepší alternativy, které skutečně fungují.
Proč zvolit alternativy Moveworks?
Moveworks je výkonná platforma podpory založená na umělé inteligenci. Ale jak vaše organizace roste nebo diverzifikuje své potřeby, její omezení mohou být stále výraznější. Možná je to omezená flexibilita přizpůsobení pracovních postupů, vysoké náklady a pomalejší implementace nebo obtížná integrace se staršími systémy.
Ať už je důvod jakýkoli, zde je několik scénářů, proč týmy zkoumají konkurenty Moveworks:
- Větší kontrola nad pracovními postupy: Některé alternativy nabízejí možnosti low-code nebo open-source pro hlubší přizpůsobení napříč IT a HR procesy.
- Transparentnost nákladů a flexibilita: Tyto platformy nabízejí podrobné, škálovatelné cenové plány, které vyhovují menším týmům a start-upům.
- Zjednodušené zapojení a použitelnost: Rychlejší přijetí je možné díky kratší době potřebné k osvojení.
- Vylepšené integrační možnosti: Integrované konektory nebo otevřené API umožňují hladkou synchronizaci s vaší technologickou infrastrukturou.
- Pokročilá automatizace a funkce umělé inteligence: Konkurence nabízí generativní odpovědi umělé inteligence a studia pro automatizaci kódu pomocí drag-and-drop, které Moveworks nenabízí.
Závěr? Pokud chcete zvýšit produktivitu, automatizovat úkoly inteligentnějším způsobem a plynule poskytovat IT a HR podporu, stojí za to se podrobněji seznámit s níže uvedenými nástroji.
🧠 Zajímavost: První chatbot vznikl v roce 1966 – a byl to terapeut. Eliza, vyvinutá na MIT, simulovala rogeriánského psychoterapeuta a pomocí porovnávání vzorců odrážela otázky zpět uživatelům. Ačkoli byla velmi jednoduchá, podnítila ranou představivost o interakci mezi člověkem a počítačem. Dnešní agenti AI, jako například ti od IBM a Espressive, dokážou analyzovat jazyk, kontext a dokonce i emocionální tón. Od Elizy po agenty na podnikové úrovni – byla to divoká jízda.
Alternativy Moveworks v kostce
Máte málo času? Zde je rychlé srovnání nejlepších konkurentů Moveworks, včetně toho, v čem vynikají, jejich nejvýraznějších schopností a počátečních měsíčních cen.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|AI a automatizace pracovních postupů a řízení projektů
|ClickUp Brain, Autopilot AI Agents, automatizace úkolů, AI chat
|K dispozici jsou bezplatné tarify, přizpůsobení pro podniky
|Aisera
|Automatizace služeb na podnikové úrovni
|Konverzační AI, AiseraGPT, automatizace ticketů, omnichannelová podpora
|Ceny na míru
|Leena AI
|Automatizace podpory HR a IT
|Bezplatný tarif, placený tarif od 140 $/měsíc
|Ceny na míru
|IBM Watson Assistant
|Porozumění přirozenému jazyku a chatboty
|NLP, Watsonx, dialog flow, bezpečné integrace pro podniky
|Bezplatný tarif, placený tarif od 140 $/měsíc
|Kore. ai
|Konverzační platformy AI
|Nástroj pro tvorbu botů s nízkými požadavky na kódování, SmartAssist, předem připravené boty pro IT/HR
|Ceny na míru
|n8n
|Automatizace pracovních postupů s otevřeným zdrojovým kódem
|Nástroj pro tvorbu pomocí drag-and-drop, více než 200 integrací, možnosti vlastního hostingu
|Bezplatný tarif, placený tarif začíná na 65 $/měsíc
|Rezolve. ai
|Servisní středisko s umělou inteligencí a integrací MS Teams
|Automatické odpovědi, inteligentní ticketing, integrovaný LMS, nasazení s prioritou Teams
|Ceny na míru
|Virtuální agent ServiceNow
|Služby podpory pro velké podniky
|Tvorba botů bez kódování, prediktivní inteligence a hluboká integrace ITSM
|Individuální ceny (balíčky)
|Espressive
|AI pro samoobslužné služby zaměstnanců
|NLP engine, chatbot Barista, automatizace služeb HR/IT
|Ceny na míru
|UiPath
|Robotická automatizace procesů (RPA)
|StudioX, AI Center, bezobslužní roboti, automatizace bez kódování
|Placený tarif začíná na 25 $/měsíc.
|OpenDialog
|Konverzační design s nízkými nároky na kódování
|Chatboty založené na scénářích, budování logiky a podniková kontrola
|Bezplatný tarif, placený tarif začíná na 65 $/měsíc
Nejlepší alternativy Moveworks, které můžete použít
Každý z níže uvedených nástrojů má své jedinečné přednosti – ať už se jedná o řešení ticketů pomocí umělé inteligence, přizpůsobení pracovních postupů nebo komplexní nasazení RPA.
Místo obecné podpory se tyto platformy specializují na řešení skutečných provozních problémů, jako jsou zpoždění odpovědí, roztříštěné procesy nebo opakující se úkoly s velkým objemem.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Od inteligentního pracovního prostoru ClickUp po scénářové chatboty OpenDialog – tito konkurenti Moveworks jsou navrženi tak, aby pomáhali IT a HR týmům dosahovat více s menším úsilím. Podívejme se, jak si každý z nich vede.
1. ClickUp (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů a řízení projektů)
Dnešní práce nefunguje. 60 % našeho času trávíme sdílením, vyhledáváním a aktualizací informací v různých nástrojích. Naše projekty, dokumentace a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které snižují produktivitu.
ClickUp řeší tento problém pomocí aplikace pro práci, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše díky nejucelenější pracovní AI na světě.
Funguje jako velín pro IT, HR a podnikové týmy, které chtějí fungovat efektivně, automatizovat ve velkém měřítku a spolupracovat bez chaosu.
Zatímco Moveworks se zaměřuje na AI pro servisní tikety a požadavky zaměstnanců, ClickUp rozšiřuje rozsah tím, že nabízí inteligentní automatizaci, spolupráci v reálném čase a komplexní přehled o projektech na jedné jednotné platformě. Je vhodnější pro týmy, které potřebují flexibilitu nad rámec řešení tiketů.
ClickUp Brain
Vše začíná s ClickUp Brain – generativním AI enginem, který jde daleko za rámec základního zpracování dotazů. Na rozdíl od Moveworks, který většinou odpovídá na dotazy zaměstnanců, vám funkce ClickUp Brain pomohou s tímto a ještě mnohem více.
Čerpá informace z vašeho pracovního prostoru ClickUp a připojených nástrojů, čímž se stává skutečným druhým mozkem vaší organizace. Brain vám také pomáhá psát SOP, navrhovat IT odpovědi, shrnovat vlákna schůzek a generovat projektové briefy – to vše v rámci vašeho pracovního postupu.
Pro manažery servisního střediska, kteří musí vyvažovat podporu a strategii, se tento nástroj pro spolupráci založený na umělé inteligenci mění z helpdesku na skutečného kopilota.
💡 Bonus: Pokud chcete oživit své pracovní postupy A:
- Okamžitě a intuitivně prohledávejte ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint a VŠECHNY vaše připojené aplikace + web pro pracovní kontext.
- Pomocí funkce Talk to Text můžete klást otázky, diktovat a provádět úkoly hlasem – bez použití rukou a kdekoli.
- Využijte nástroje AI, jako jsou ChatGPT, Claude a DeepSeek, přímo z Brain MAX, s plným kontextem vaší práce.
Vyzkoušejte ClickUp Brain MAX – výkonného desktopového AI pomocníka, který vám skutečně rozumí, protože zná vaši práci. Zbavte se nepřehledné nabídky AI nástrojů a pomocí hlasu vytvářejte vlastní pracovní postupy, dokumentaci, přidělujte úkoly členům týmu a mnoho dalšího.
ClickUp Automations
Chcete-li se posunout ještě o krok dál, použijte ClickUp Automations, páteř každého škálovatelného systému podpory. Zatímco Moveworks automatizuje třídění a směrování ticketů, ClickUp vám umožňuje automatizovat sekvence onboardingu, eskalaci ticketů, připomenutí SLA a dokonce i aktualizace sledování aktiv.
Můžete si vybrat z více než 100 pravidel nebo vytvořit vlastní logiku, aniž byste museli psát jediný řádek kódu. Stačí nastavit pravidla – přesunout dotazy zaměstnanců z otevřených do uzavřených, nové úkoly pro nové zaměstnance z jednoho týmu do druhého, když je splněna podmínka – a Automations se postará o zbytek.
ClickUp AI Agents
Ještě lepší je, že agenti Autopilot od ClickUp mohou automaticky reagovat na spouštěče a sdílet aktualizace, zprávy nebo odpovědi přesně tam, kde je potřebujete.
Například tým projektového managementu spouští agenta automatických odpovědí. Když se zainteresovaná strana zeptá: „Kdo je vedoucí projektu?“, agent okamžitě odpoví jménem a dvěma zdroji informací.
Je ideální pro IT týmy, které podporují zaměstnance a řídí interní projekty nebo pracovní postupy související s dodržováním předpisů.
🎥 Podívejte se: Zde je krátký návod, jak nastavit svého prvního agenta:
Platforma vám také umožňuje komunikovat se svými kolegy v rámci pracovního prostoru.
Zatímco Moveworks vyniká ve Slacku nebo Teams, ClickUp Chat umožňuje, aby vaše konverzace zůstaly ve vašem pracovním prostoru. Důležité konverzace zůstávají vždy v ClickUp, takže není třeba přecházet na jiné místo bez kontextu.
Potřebujete vyjasnit ticket nebo schválit nasazení? Označte svého kolegu, propojte úkol a zdokumentujte rozhodnutí přímo tam, kde je to důležité – bez přeskakování mezi kanály nebo ztráty kontextu.
ClickUp vám nabízí to, co Moveworks nemůže: kompletní přehled o tiketech, úkolech a týmech, a to bez vysoké cenovky.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přiřazujte úkoly automaticky pomocí spouštěčů, jako jsou aktualizace stavu, termíny splnění nebo odeslání formulářů.
- Směřujte IT tikety pomocí vlastní logiky pomocí vizuálních nástrojů pro automatizaci.
- Vytvářejte standardní operační postupy, servisní příručky a interní dokumenty přímo ve svém pracovním prostoru.
- Vizualizujte metriky podpory pomocí plně přizpůsobitelných dashboardů a widgetů pro vytváření reportů.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů na úrovni úkolů, příloh souborů a zmínek.
- Vytvářejte řetězce závislostí pro správu složitých IT nebo HR pracovních postupů napříč týmy.
- Sledujte práci pomocí odhadů času, zobrazení pracovní zátěže a možností sledování sprintů.
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele je naučit se systém používat poněkud náročné, zejména v případě pokročilých automatizací.
- Ve velmi velkých nebo složitých pracovních prostorech může docházet ke zpomalení výkonu.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postupy celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi různými zobrazeními (například seznam, tabule a kalendář) a integrovat další nástroje výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu workflow a výrazně zefektivňuje řízení týmu.
ClickUp zcela změnil způsob, jakým spravujeme interní úkoly v agentuře. Umožňuje mi sledovat pracovní postupy celého týmu na jednom místě, upřednostňovat urgentní záležitosti a centralizovat komunikaci. Schopnost automatizovat procesy, přepínat mezi různými zobrazeními (např. seznam, tabule a kalendář) a integrovat s jinými nástroji výrazně zvýšila moji denní produktivitu. Jedná se o komplexní platformu, která se perfektně přizpůsobuje našemu workflow a výrazně zefektivňuje řízení týmu.
💡 Tip pro profesionály: Použijte Connected AI v ClickUp, abyste každý vstup – poznámky z jednání, žádosti o podporu nebo brainstormingové sezení – proměnili v okamžité provedení. Postupujte takto: shrňte své poznámky pomocí ClickUp Brain, automaticky generujte úkoly s jasnými vlastníky a termíny, poté nastavte automatizace, aby vás upozorňovaly na aktualizace nebo eskalovaly zpoždění.
Není to jen chytré – je to samořiditelné. Tato smyčka eliminuje potřebu ručního sledování a udržuje projekty v pohybu, i když jste offline. Nastavte ji jednou a nechte Connected AI řídit rytmus vašeho pracovního postupu.
2. Aisera (nejlepší pro automatizaci služeb na podnikové úrovni)
Umělá inteligence, která čeká na příkazy, je již zastaralá. Konverzační umělá inteligence Aisera je navržena tak, aby předvídala záměry, samostatně řešila požadavky a škálovala se napříč týmy IT, HR a zákaznických služeb – bez neustálého lidského zásahu.
Zatímco Moveworks se zaměřuje především na reaktivní IT ticketing, Aisera přináší AiseraGPT: proaktivní automatizační vrstvu, která rozumí přirozenému jazyku, spouští backendové akce a učí se z každé interakce.
Nejde jen o chatboty. Tento konkurent Moveworks umí resetovat hesla, udělovat přístupová práva nebo okamžitě navrhovat články ze znalostní báze a funguje na platformách jako Slack, Teams a dokonce i hlasově.
Nejlepší funkce Aisera
- Přizpůsobte zkušenosti zaměstnanců pomocí adaptivního učení založeného na chování uživatelů.
- Umožněte schvalování a žádosti o přístup pomocí umělé inteligence prostřednictvím samoobslužných pracovních postupů.
- Mapujte cesty k řešení incidentů pomocí analýzy příčin založené na umělé inteligenci.
- Sledujte výkon v reálném čase pomocí analytiky služeb založené na umělé inteligenci.
- Zajistěte konzistentnost znalostí pomocí centralizovaných, automaticky aktualizovaných znalostních bází.
- Urychlete implementaci díky více než 400 integracím a předem připraveným pracovním postupům, které snižují potřebu vlastních řešení.
Omezení Aisera
- Uživatelé uvádějí, že je nutná implementační podpora pro vlastní pracovní postupy.
- Omezené školení a dokumentace pro technické týmy
Ceny Aisera
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Aisera
- G2: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Aisera?
Aisera využívá AI k poskytování samoobslužných řešení, jako jsou chatboty a virtuální agenti, kteří mohou efektivně spravovat širokou škálu dotazů zákazníků. To snižuje závislost na lidských agentech a šetří provozní náklady. Platforma nabízí konzistentní dostupnost, která je zásadní pro e-commerce podniky, které působí globálně a mají klienty v několika časových pásmech.
Aisera využívá AI k poskytování samoobslužných řešení, jako jsou chatboty a virtuální agenti, kteří mohou efektivně spravovat širokou škálu dotazů zákazníků. To snižuje závislost na lidských agentech a šetří provozní náklady. Platforma nabízí konzistentní dostupnost, která je zásadní pro e-commerce podniky, které působí globálně a mají klienty v několika časových pásmech.
📖 Přečtěte si také: Šablony zákaznického servisu pro odpovědi klientům
3. Leena AI (nejlepší pro automatizaci podpory v oblasti lidských zdrojů a IT)
Leena AI nejen odpovídá na vaše otázky, ale jde ještě o krok dál a funguje jako virtuální asistentka vašeho týmu v oblasti lidských zdrojů a IT. Zatímco Moveworks vyniká v automatizaci IT ticketů, Leena AI zajišťuje rovnováhu mezi oběma odděleními a nabízí jednotnou zkušenost zaměstnanců založenou na konverzační inteligenci.
Síla Leeny spočívá v její hloubce v konkrétní oblasti. Tento software pro helpdesk nejenže poskytuje informace, ale také automatizuje zaškolování nových zaměstnanců, spravuje dotazy týkající se mezd a pomáhá zaměstnancům získat přístup k dokumentům s pravidly, a to vše z rozhraní Slack nebo Teams. Jeho umělá inteligence je předem vyškolena na pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů a IT, takže je připravena k použití bez nutnosti rozsáhlých úprav.
Nejlepší funkce Leena AI
- Provádějte průzkumy v oblasti lidských zdrojů a analýzy sentimentu založené na umělé inteligenci, abyste mohli sledovat spokojenost zaměstnanců a uživatelů.
- Nakonfigurujte pracovní postupy pro odchod zaměstnanců, interní mobilitu a školicí programy.
- Poskytujte vícejazyčnou podporu globálním týmům pomocí dynamických jazykových modelů.
- Přizpůsobte chování virtuálního asistenta tak, aby odpovídalo tónu a kulturním normám vaší společnosti.
- Udržujte auditní stopy a dokumentaci o dodržování předpisů pomocí automatizovaných protokolů.
Omezení Leena AI
- Omezená viditelnost možností přizpůsobení bez demo verze
- Funguje nejlépe se strukturovanými znalostními bázemi a jasnými procesy.
Ceny Leena AI
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Leena AI
- G2: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Leena AI?
Recenze G2 říká:
Aplikace, která odpovídá na všechny dotazy našich kolegů a jménem personálního oddělení, umožňuje našemu týmu efektivně se soustředit na jiné důležité oblasti práce. Mezi výhody používání autonomního agenta s umělou inteligencí patří zvýšená efektivita, dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, konzistentní a přesné odpovědi, schopnost zpracovávat více úkolů současně, úspora nákladů a vylepšená uživatelská zkušenost díky personalizované interakci.
Aplikace, která odpovídá na všechny dotazy našich kolegů a jménem personálního oddělení, umožňuje našemu týmu efektivně se soustředit na jiné důležité oblasti práce. Mezi výhody používání autonomního agenta s umělou inteligencí patří zvýšená efektivita, dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, konzistentní a přesné odpovědi, schopnost zpracovávat více úkolů současně, úspora nákladů a vylepšená uživatelská zkušenost díky personalizované interakci.
📮 ClickUp Insight: 32 % zaměstnanců občas pracuje nad rámec své pracovní doby, zatímco 24 % pracuje přesčas téměř každý den. V čem je problém? Bez jasných hranic se přesčasy stávají normou namísto výjimkou.
Někdy potřebujete trochu pomoci s nastavením těchto hranic. Požádejte ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI ClickUp, aby zasáhl a vytvořil pro vás optimalizovaný plán. Je zabudován přímo do vašeho pracovního prostoru a ukazuje, které úkoly jsou skutečně urgentní a které ne!
💫 Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizaci ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
4. IBM Watson Assistant (nejlepší pro porozumění přirozenému jazyku a bezpečné chatboty s umělou inteligencí)
IBM Watson Assistant kombinuje bezpečnost na podnikové úrovni s konverzační umělou inteligencí. Watson, který je určen pro velké organizace s přísnými požadavky na dodržování předpisů a ochranu soukromí, se od Moveworks liší tím, že nabízí hlubší porozumění přirozenému jazyku, přizpůsobitelné dialogové toky a hladkou integraci s interními systémy, aniž by byl závislý na pluginech třetích stran.
Watsonx, platforma IBM pro umělou inteligenci a data, pomáhá Watson Assistant vyniknout. Poskytuje podnikům lepší kontrolu nad jejich daty a modely a zároveň umožňuje inteligentní interakce podobné lidským. Podporuje komplexní rozhodovací stromy, vícekolové konverzace a záložní logiku, které Moveworks nedokáže vždy nativně zpracovat.
Watson je také navržen s ohledem na flexibilitu. Chatboty můžete nasadit v webových, hlasových nebo messagingových aplikacích a doladit jejich chování pomocí pokročilého rozpoznávání záměrů a extrakce entit. Nabízí větší kontrolu než plug-and-play AI agenti pro týmy s citlivými daty nebo globálními požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce IBM Watson Assistant
- Navrhujte víceúrovňové konverzace pomocí pokročilé logiky dialogů a záložních podmínek.
- Nasazujte boty v IVR, mobilních aplikacích a vlastních webových stránkách pomocí flexibilních API.
- Trénujte modely AI pomocí dat specifických pro danou oblast, abyste dosáhli přizpůsobených interakcí.
- Zajistěte přísnou správu dat pomocí soukromého cloudu nebo možností nasazení na místě.
- Sledujte přesnost záměrů a zapojení uživatelů pomocí analýzy AI v reálném čase.
Omezení IBM Watson Assistant
- Strmější křivka učení ve srovnání s platformami AI bez kódu
- Vyžaduje více technické konfigurace pro nestandardní případy použití.
Ceny IBM Watson Assistant
- Lite plán: zdarma (1 000 zpráv/měsíc)
- Plán Plus: Od 140 $/měsíc (až 1 000 uživatelů/měsíc)
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze IBM Watson Assistant
- G2: 4,4/5 (více než 320 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson Assistant?
Recenze G2 uvádí:
Líbí se mi, jak dobře je IBM Watsonx Assistant integrován se vším, co již máme nainstalováno a v provozu. Je působivý v oblasti zpracování přirozeného jazyka a díky němu je náš zákaznický servis responzivnější a uživatelsky intuitivnější. Propojili jsme jej s naším CRM a dalšími komunikačními metodami, takže dotazy zákazníků se automaticky zaznamenávají a odpovědi jsou rychlé. Výrazně to zkrátilo dobu odezvy a zvýšilo produktivitu v celém systému.
Líbí se mi, jak dobře je IBM Watsonx Assistant integrován se vším, co již máme nainstalováno a v provozu. Je působivý v oblasti zpracování přirozeného jazyka a díky němu je náš zákaznický servis responzivnější a uživatelské rozhraní intuitivnější. Propojili jsme jej s naším CRM a dalšími komunikačními metodami, takže dotazy zákazníků se automaticky zaznamenávají a odpovědi jsou rychlé. Výrazně to zkrátilo dobu odezvy a zvýšilo produktivitu v celém systému.
👀 Věděli jste, že... Porozumění přirozenému jazyku (NLU) je podoblastí umělé inteligence (AI) a klíčovou součástí zpracování přirozeného jazyka (NLP), která se zaměřuje na to, aby počítače dokázaly porozumět, interpretovat a odvozovat význam z lidského jazyka, ať už psaného nebo mluveného. Na rozdíl od systémů, které pouze zpracovávají nebo generují text, si NLU klade za cíl porozumět záměru, kontextu a sentimentu jazyka, což strojům umožňuje komunikovat s lidmi přirozeněji a intuitivněji.
5. Kore. ai (nejlepší pro konverzační platformy AI napříč odděleními)
AI by měla dělat víc než jen mluvit – měla by také jednat. Kore. ai poskytuje konverzační nástroje na podnikové úrovni, které daleko přesahují základní IT tikety.
Na rozdíl od úzce zaměřeného virtuálního agenta Moveworks nabízí Kore. ai kompletní ekosystém správy služeb pro nasazení inteligentních virtuálních asistentů (IVA) v oblasti IT, HR, prodeje a podpory.
Nízkokódová platforma XO od Kore. ai vám umožňuje rychle vytvářet, trénovat a nasazovat role-specifické boty pomocí šablon nebo vlastní logiky. Má podporu více kanálů – přes WhatsApp, MS Teams, hlas a další – a zároveň nabízí silné NLP, analytiku a přizpůsobení pro jednotnou AI v rámci celého podniku.
Nejlepší funkce Kore. ai
- Přiřaďte podrobné role a oprávnění, abyste mohli kontrolovat přístup k vytváření botů napříč týmy.
- Nasazujte vícejazyčné asistenty s překladem v reálném čase a přizpůsobením místním podmínkám.
- Přizpůsobte uživatelské cesty pomocí integrované detekce sentimentu a modulace tónu.
- Integrujte boty do externích CRM, ERP a ITSM nástrojů prostřednictvím zabezpečeného API.
- Simulujte konverzace pomocí nástrojů pro testování scénářů před spuštěním do ostrého provozu.
Omezení Kore. ai
- Složitost platformy může být pro malé týmy příliš náročná.
- Počáteční nastavení trvá déle než u řešení typu plug-and-play.
Ceny Kore. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kore. ai
- G2: 4,7/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Kore. ai?
Recenze G2 říká:
Kore. AI je nejlepší platforma, která pomáhá lidem vyvíjet chatboty a virtuální asistenty. Jedná se o platformu bez kódu a s minimem kódu, kde můžeme snadno vytvářet chatboty. A nejlepší na tom je, že nás učí tím, že nám poskytují školení a pomáhají nám pochopit koncepty, jak bot vytvořit a otestovat, což mi pomáhá získat nejlepšího bota, který je přátelský k lidem.
Kore. AI je nejlepší platforma, která pomáhá lidem vyvíjet chatboty a virtuální asistenty. Jedná se o platformu bez kódu a s minimem kódu, kde můžeme snadno vytvářet chatboty. A nejlepší na tom je, že nás učí tím, že nám poskytují školení a pomáhají nám pochopit koncepty, jak bot vytvořit a otestovat, což mi pomáhá získat nejlepšího bota, který je přátelský k lidem.
6. n8n (nejlepší pro automatizaci pracovních postupů s otevřeným zdrojovým kódem)
Pokud vás unavuje platit za jednoduché automatizace, n8n vám umožní vytvářet pracovní postupy podle vašich představ.
Na rozdíl od uzavřeného systému Moveworks poskytuje tento open-source nástroj pro pracovní postupy založený na umělé inteligenci vývojářům plnou kontrolu nad vytvářením a škálováním automatizace napříč funkcemi. Není omezen na IT podporu – týmy mohou samy hostovat a přizpůsobovat pracovní postupy pro jakékoli použití.
Rozhraní n8n s funkcí drag-and-drop vám umožňuje propojit akce ve více než 200 nástrojích, jako jsou Jira, GitHub a Slack, bez vázání na konkrétního dodavatele. Díky podpoře větvení logiky a vícestupňových toků je ideální pro posílení reakce na incidenty, CI/CD nebo HR pracovní toky v pozadí.
Nejlepší funkce n8n
- Vytvářejte pracovní postupy založené na webhooku a automatizujte tak reakce služeb v reálném čase.
- Propojte databáze a API pomocí nativních uzlů HTTP, MySQL a GraphQL.
- Workflow pro správu verzí pomocí nástrojů CLI a integrace Git
- Naplánujte opakující se úkoly a údržbu pomocí integrované podpory cron.
- Spouštějte toky z aplikací pro zasílání zpráv, webhooků nebo událostí externích systémů.
Omezení n8n
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a údržbu.
- Chybí nativní podpora konverzační AI nebo funkcí virtuálního agenta.
Ceny n8n
- Bezplatný tarif
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze n8n
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Příklady automatizace pracovních postupů a případy použití
7. Rezolve. ai (nejlepší pro automatizaci servisního střediska v rámci Microsoft Teams)
Pokud váš tým již používá Microsoft Teams, Rezolve. ai se s ním spojí přímo tam. Na rozdíl od Moveworks, který se integruje napříč platformami, je Rezolve. ai speciálně navržen pro Teams a transformuje jej na plnohodnotný servisní stůl, aniž by do vašeho portfolia přidával další nástroj.
Rezolve. ai je určen pro střední a velké organizace a kombinuje ticketing založený na umělé inteligenci, automatizaci procesů a mikrolearning – vše dostupné prostřednictvím jednoduchého chatu.
Rezolve. ai kombinuje kontextovou inteligenci s hlubokou integrací Microsoft 365 za účelem zefektivnění interní podpory. Rozumí záměrům uživatelů, spouští pracovní postupy a v reálném čase vede zaměstnance, čímž mění Teams v proaktivní centrum podpory.
Nejlepší funkce Rezolve. ai
- Spouštějte moduly mikro-učení pro IT a HR přímo v rámci chatových relací.
- Automatické třídění žádostí o podporu pomocí dynamických konverzačních stromů a směrování pomocí umělé inteligence
- Umožněte onboardingu, schvalování a FAQ v reálném čase přímo v rozhraní Teams.
- Integrujte s backendovými systémy, jako jsou Workday, Freshservice a Active Directory.
- Spouštějte automatizaci opakujících se administrativních úkolů na pozadí pomocí workflow bez nutnosti programování.
Omezení Rezolve. ai
- Design zaměřený na týmy nemusí vyhovovat organizacím, které používají Slack nebo jiné platformy.
- Omezené možnosti přizpůsobení mimo ekosystém Microsoftu
Ceny Rezolve. ai
- Individuální ceny
Hodnocení a recenze Rezolve. ai
- G2: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. ServiceNow Virtual Agent (nejlepší pro rozsáhlé podnikové servisní střediska)
Při provozování velkého podniku nestačí „dostatečně dobré“ nástroje podpory. Virtuální agent ServiceNow je speciálně navržen pro velké organizace, které potřebují hluboce integrovanou, vysoce řízenou automatizaci, zejména v prostředí nástrojů ITSM.
Na rozdíl od Moveworks, který nabízí omezené možnosti přizpůsobení a spoléhá se na integraci třetích stran, ServiceNow integruje svého virtuálního agenta přímo do své platformy.
ServiceNow umožňuje podnikům vytvářet inteligentní chatboty, které jdou nad rámec často kladených otázek – aktualizují tikety, spouštějí pracovní postupy a stahují data v reálném čase. Díky nástrojům pro tvorbu bez nutnosti programování a hluboké integraci s platformou Now je ideální pro škálování automatizace v oblasti IT, aktiv a provozu – vše pod jednou střechou.
Nejlepší funkce ServiceNow Virtual Agent
- Vytvářejte vlastní konverzační toky pomocí nástrojů pro tvorbu obsahu typu drag-and-drop na platformě Now Platform.
- Provádějte složité operace na pozadí, jako je restartování systému nebo poskytování přístupu prostřednictvím chatu.
- Sledujte výkon botů pomocí přesnosti rozpoznávání záměrů a dashboardů řešení.
- Lokalizujte obsah botů pomocí vestavěné podpory více jazyků a překladové paměti.
- Propojte boty s moduly pro lidské zdroje, finance nebo zařízení a zajistěte si tak automatizaci napříč funkcemi.
Omezení virtuálního agenta ServiceNow
- Nejvhodnější pro společnosti, které již používají sadu nástrojů ServiceNow ITSM.
- Vysoké počáteční investice a složitost implementace pro nové uživatele
Ceny virtuálního agenta ServiceNow
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze virtuálního agenta ServiceNow
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
9. Espressive (nejlepší pro samoobslužné služby zaměstnanců s přesností NLP)
Zaměstnanci by neměli muset vytvářet tikety jen proto, aby se dozvěděli, jak resetovat hesla. To je základní myšlenka Espressive, virtuálního agenta podpory založeného na umělé inteligenci, který funguje jako vstupní brána ke všem interním službám.
Na rozdíl od Moveworks, který funguje v rámci aplikací pro zasílání zpráv, nabízí agent Barista od Espressive specializované, uživatelsky přívětivé rozhraní s pokročilým zpracováním přirozeného jazyka a zaměřením na samoobslužné služby v rámci celé firmy.
Barista chápe záměr zaměstnanců za otázkami týkajícími se dovolené, přístupu k softwaru nebo výplat a poskytuje rychlé a přesné odpovědi bez další podpory. Jeho jedinečný jazykový model pro zaměstnance se přizpůsobuje přirozené řeči, zatímco předem připravené pracovní postupy Espressive zrychlují podporu IT, HR a zařízení s menším počtem ticketů a inteligentnějším směrováním.
Nejlepší funkce Espressive
- Analyzujte trendy využití a míru řešení pomocí analytiky podpory založené na umělé inteligenci.
- Nabízejte personalizované odpovědi na základě umístění, oddělení a role zaměstnanců.
- Dynamicky aktualizujte znalosti pomocí strojového učení z minulých interakcí.
- Připojte se k systémům pro správu ticketů, jako jsou Jira, Zendesk a ServiceNow, a zajistěte si hybridní předávání úkolů.
- Přesměrujte nezodpovězené dotazy na živé agenty s kompletní historií chatu a neporušeným kontextem.
Omezení Espressive
- Méně flexibilní pro organizace, které hledají hlubokou automatizaci backendu.
- Pro optimální výkon umělé inteligence může být nutné přeformátovat interní obsah.
Výrazné ceny
- Ceny na míru
Espressive hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
10. UiPath (nejlepší pro robotickou automatizaci procesů ve velkém měřítku)
Ne každá úloha vyžaduje člověka – nebo dokonce chatbota. UiPath eliminuje opakující se pracovní postupy pomocí robotické automatizace procesů (RPA), která tiše pracuje na pozadí a zcela osvobozuje váš tým od zbytečné práce.
Zatímco Moveworks se zaměřuje na konverzační podporu, UiPath automatizuje procesy v pozadí – například aktualizace systému, přenosy dat a integraci podnikových aplikací bez nutnosti zásahu uživatele.
Nástroj StudioX low-code builder od společnosti UiPath umožňuje uživatelům bez technických znalostí navrhovat automatizace, zatímco IT oddělení škálovat boty na podnikové úrovni pomocí nástrojů pro správu.
Od zpracování formulářů po třídění ticketů zvyšuje efektivitu back-office a integruje se s klíčovými obchodními platformami. Jeho roboti pohánění umělou inteligencí umožňují chytrá rozhodnutí v reálném čase – ideální pro budování odolné digitální pracovní síly.
Nejlepší funkce UiPath
- Koordinujte nezávislé boty napříč virtuálními stroji a cloudovými prostředími.
- Zabezpečte automatizaci pomocí přístupu založeného na rolích, protokolování a auditních stopách.
- Využijte AI Center k trénování modelů, které vedou rozhodování v reálném čase.
- Propojte pracovní postupy mezi staršími systémy a moderními nástroji SaaS bezproblémově.
- Sledujte výkon botů, chyby a návratnost investic z centralizovaného řídicího centra.
Omezení UiPath
- Vyžaduje specializovaný tým pro správu RPA a řízení životního cyklu.
- Licencování může být u větších flotil botů složité.
Ceny UiPath
- Základní: Od 25 $ měsíčně
- Plány Standard a Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UiPath
- G2: 4,6/5 (více než 6 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Než cokoli automatizujete, zmapujte to. Pomocí šablony procesní mapy ClickUp vizualizujte každý krok vašeho IT nebo HR workflow a poté označte ty, které se opakují, vyžadují mnoho schvalování nebo jsou časově náročné. To jsou vaše automatizační hotspoty. Jakmile je zmapujete, propojte tyto kroky s ClickUp Automations nebo nástroji jako n8n, abyste eliminovali zpoždění a manuální předávání. Čím jasnější bude vaše procesní mapa, tím rychleji proměníte pomalé workflow v automatizované systémy.
11. OpenDialog (nejlepší pro přizpůsobený design konverzace a kontrolu scénářů)
Když se compliance setká s konverzací, nastupuje OpenDialog. Na rozdíl od Moveworks, který nabízí předkonfigurované pracovní postupy a omezené možnosti přizpůsobení, OpenDialog dává podnikům úplnou kontrolu nad chováním chatbotů prostřednictvím scénářového designu – ideální pro odvětví s komplexními dialogovými toky a regulačními požadavky.
Unikátní konverzační engine OpenDialog odděluje logiku od jazyka, což umožňuje adaptivní, nelineární interakce chatbotů.
Zvládá rozhovory řízené politikami v reálném čase, rozvětvené cesty a vrstvené dialogy. Je vhodný pro společnosti v oblasti financí, zdravotnictví a práva, podporuje nasazení na místě, nastavení zaměřená na ochranu soukromí a hlubokou integraci IT – nabízí kontrolu a flexibilitu nad rámec běžných agentů SaaS AI.
Nejlepší funkce OpenDialog
- Oddělte konverzační kontext, logiku a vrstvy UX pro modulární design chatbotů.
- Navrhujte vícevláknové konverzace s opakovaně použitelnými fragmenty dialogů.
- Hostujte na místě pro plné vlastnictví dat a dodržování předpisů.
- Hladká integrace s interními znalostními systémy a autentizačními vrstvami
- Využijte nástroje pro vizuální modelování konverzací k sladění právních, technických a UX týmů.
Omezení OpenDialog
- Vyžaduje strategické designové myšlení a spolupráci týmu již v počáteční fázi.
- Menší komunita a ekosystém ve srovnání s většími platformami AI
Ceny OpenDialog
- Vyzkoušejte: Zdarma
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze OpenDialog
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici.
ClickUp pohání AI servisní střediska, která umí víc než jen chatboty
Moveworks pomohl zavést AI do IT podpory, ale již není jedinou ani nejlepší volbou. Pro týmy, které hledají hlubší přizpůsobení, silnější automatizaci a škálovatelnost na podnikové úrovni, vyniká ClickUp.
Sjednocuje AI, automatizaci pracovních postupů a týmovou spolupráci v jedné flexibilní platformě.
Na rozdíl od specializovaných nástrojů se ClickUp přizpůsobí jedinečným potřebám vašeho týmu v oblasti správy služeb, podpory lidských zdrojů a backendových úkolů. Jste připraveni omezit manuální práci, zrychlit podporu zaměstnanců a vybudovat chytřejší systémy, které porostou s vámi? ClickUp vám to vše nabízí na jednom místě.
