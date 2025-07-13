8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí pro chytřejší učení v roce 2025

Dvouhodinová přednáška právě skončila. Vaše poznámky jsou rozházené po celém stole, učebnice je pro vás jako cizí jazyk a studium neustále odkládáte na „později“. Najednou se blíží zkoušky a vy se topíte v PDF souborech, záložkách a kartičkách, které vám nepomáhají.
Představte si následující situaci: nahrajete své poznámky nebo záznam přednášky do nástroje AI. Během několika sekund vám pomůže vygenerovat kartičky a nabídne cvičné kvízy. Ne, nejde o kouzlo. Je to síla tvůrců studijních průvodců s využitím umělé inteligence.
Ať už se připravujete na závěrečné zkoušky nebo se jen snažíte držet krok se studiem, zde jsou nástroje AI, které vám studium usnadní.
Co byste měli hledat u tvůrce studijních průvodců s umělou inteligencí?
Topíte se v poznámkách a jste zahlceni četbou? Tvůrce studijních průvodců s umělou inteligencí může tento chaos proměnit v přehlednost tím, že automaticky uspořádá váš obsah do přehledných průvodců připravených k opakování.
Aby však nástroj skutečně podporoval vaše učení, potřebuje víc než jen automatizaci. Zde je několik tipů, na co se zaměřit:
- Shrnutí obsahu: Nejlepší studijní aplikace shrnují dlouhé kapitoly, přednášky nebo články do stručných shrnutí, která zdůrazňují pouze to podstatné.
- Nástroje pro okamžité procvičování: Integrované funkce by měly generovat kartičky, kvízy a opakovací hry, které podporují aktivní vybavování a upevňují klíčové pojmy.
- Adaptivní formátování pro různé typy studentů: Ať už se jedná o osnovy, vizuální myšlenkové mapy nebo karty s otázkami a odpověďmi, nástroj by měl nabízet flexibilní rozvržení, které odpovídá různým stylům studia.
- Možnosti importu a exportu z více zdrojů: Silný nástroj pro správu znalostí by měl umožňovat snadný import z PDF, prezentací, URL adres nebo ručně psaných poznámek a export do formátů jako Google Docs nebo Anki decks.
- AI s akademickým povědomím: Nejlepší studijní aplikace využívají znalostní bázi AI, která je trénována na reálném vzdělávacím obsahu, aby dokázala jasně a podrobně zpracovat předměty jako biologie, literatura, programování nebo právo.
- Porozumění v kontextu: AI by měla dělat víc než jen přelétávat text – měla by pochopit materiál, identifikovat klíčové souvislosti a vyzdvihnout nejrelevantnější pojmy.
8 nejlepších tvůrců studijních průvodců s umělou inteligencí v kostce
Zde je stručné srovnání oblíbených generátorů studijních průvodců, které využívají AI.
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Organizace studia podle úkolů a společné pořizování poznámek
|Dokumenty, poznámky, úkoly, nahrávání obrazovky, přepis schůzek, ClickUp Brain AI
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici individuální ceny.
|Scribe
|Vytváření podrobných průvodců a standardních operačních postupů
|Automatické zachycování kroků, upravitelné snímky obrazovky, inteligentní rozostření, export do formátu PDF/HTML
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|NoteGPT
|Shrnutí přednášek, videí a dokumentů
|Shrnutí AI, kartičky, kvízy, myšlenkové mapy, podpora více formátů
|Žádný bezplatný tarif; placené tarify začínají od 2,99 $/měsíc.
|Flint
|Spolupráce při studiu v reálném čase
|Vlastní AI lektoři, plány lekcí, tabule, integrace Google Classroom
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 1,67 $/uživatel/měsíc.
|Piktochart
|Návrh infografik, zpráv a vizuálních pomůcek
|Editor typu drag-and-drop, generátor infografik AI, nástroje pro branding, grafy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 29 $/měsíc.
|Quizlet AI
|Učení pomocí kartiček s podporou AI
|Poznámky, tutor Q-Chat, rychlé shrnutí, kartičky
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 7,99 $/měsíc.
|Mindgrasp
|Vytváření chytrých poznámek a otázek a odpovědí z různých formátů obsahu
|Chytré shrnutí, kartičky, kvízy, vyhledávání na webu a pomocník při psaní esejí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
|Tvůrce studijních průvodců
|Převádění poznámek a souborů do strukturovaných studijních průvodců
|Tvorba kartiček, generátor kvízů, nahrávání souborů, okamžité shrnutí
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 12 $/měsíc.
Nejlepší tvůrci studijních průvodců s využitím umělé inteligence
Hledáte nástroj pro tvorbu přizpůsobených studijních průvodců, který s vámi skutečně drží krok? Nejlepší nástroj pro tvorbu přizpůsobených studijních průvodců umí víc než jen shrnovat. Pomáhá vám učit se rychleji, lépe si zapamatovat a zůstat organizovaní v každé fázi studia.
Podívejme se na revoluční novinky v této oblasti:
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro organizaci studia podle úkolů)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací – a stejně tak je účinná i pro studium. Díky integrované AI, propojeným znalostním nástrojům a flexibilním dokumentům vám ClickUp pomáhá spravovat poznámky z výuky, studijní sezení, skupinové projekty a termíny – vše na jednom místě.
Platforma poskytuje strukturovaný a bezstresový způsob, jak toho všeho dosáhnout. Uchovává vaše poznámky, úkoly, termíny a připomenutí na jednom místě, takže se nemusíte honit a můžete se začít věnovat tomu, co vás baví. Výsledek? Lepší soustředění, lepší známky a více času na život.
Zde je návod, jak toho dosáhnout pomocí ClickUp for Students.
Začněme s ClickUp Brain. Jedná se o pomocníka poháněného umělou inteligencí, který dokáže proměnit chaotické poznámky z přednášek v přehledné shrnutí, vytáhnout klíčové body a dokonce odpovědět na doplňující otázky, když se věci stanou nejasnými. Šetří čas a mentální kapacitu, zejména při zvládání více předmětů najednou.
ClickUp Brain umožňuje studentům využívat více AI mozků – například GPT pro podrobné vysvětlení nebo návrhy esejí a Gemini, když jsou na programu vizuální nebo kreativní studijní pomůcky. Tato pokročilá funkce je jako mít studijní tým v jedné záložce, kde každý člen má jinou super schopnost.
A s postupným přidáváním dalších modelů se AI bench stává stále silnější.
Udržet si přehled však není jen o tom, co máte před sebou – jde o to, abyste byli schopni najít to, na čem záleží. Právě zde přichází na řadu ClickUp Connected Search s jeho schopnostmi umělé inteligence.
Ať už se jedná o citát ukrytý v přepisu z minulého týdne nebo úkol, který si jen matně pamatujete, stačí zadat slovo nebo frázi a nástroj jej rychle a bez problémů vyhledá v celém vašem pracovním prostoru.
To souvisí s dovednostmi ClickUp v oblasti správy znalostí. Můžete vytvářet složky podle kurzů, propojovat relevantní zdroje a udržovat studijní průvodce propojené s vašimi termíny. Vyberte si ze seznamu šablon znalostní báze a můžete začít.
A když přijde čas na spolupráci, ClickUp Docs vám usnadní práci s spolužáky, přidávání komentářů a udržení se na stejné (doslovné) stránce.
Nejde jen o plánovač nebo aplikaci pro poznámky – je to kompletní systém pro učení a spolupráci na dokumentech pro všechny, kteří chtějí studovat důležité informace chytřeji, ne jen usilovněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vizualizujte svůj pokrok pomocí dashboardů ClickUp, abyste viděli, co jste již dokončili a co vás ještě čeká.
- Zmapujte složité témata pomocí ClickUp Mind Maps, abyste propojili myšlenky a zlepšili si paměť.
- Propojte nástroje s ClickUp Integrations pro hladkou synchronizaci s Google Drive, Google Calendar, Zoom a více než 1 000 aplikacemi.
- Organizujte úkoly pomocí Kanbanových tabulek ClickUp a spravujte úkoly a plány na jednom místě.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Automations, abyste měli přehled o termínech a pokroku.
Omezení ClickUp
- Má strmou křivku učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Clickupu?
Recenze TrustRadius uvádí:
Schopnost komunikovat i pomocí úložiště souborů a komentářů, které obohacují každý úkol/projekt, byla velmi užitečná pro udržení všech v obraze, protože díky organizovaným informacím bylo možné využít čas také k inovacím tím, že jsme jednoduše vytvořili speciální tabuli pro nové nápady/projekty, které je třeba rozvíjet.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace.
S ClickUpem stejná AI pohání vaše e-maily nebo jiné komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly a dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“ ClickUp Brain prohledá celý váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na programu. ClickUp tak pro vás konsoliduje více než 5 aplikací do jedné super aplikace!
2. Scribe (nejlepší pro dokumentaci postupů krok za krokem)
Scribe je oblíbený nástroj, který okamžitě promění jakýkoli proces v podrobného vizuálního průvodce. Stačí během provádění úkolu stisknout tlačítko „nahrát“ a Scribe automaticky vygeneruje sdíleného průvodce s textem, screenshoty a pokyny.
Pro studenty a pedagogy je to ideální nástroj pro dokumentaci studijních metod AI, vysvětlování technických postupů nebo rozebírání složitých nástrojů. Je vhodný pro vizuální typy studentů a skupinové projekty, kde jasné, opakovatelné pokyny šetří čas a snižují zmatek mezi předměty a nástroji.
Nejlepší funkce aplikace Scribe
- Sledujte akce na webových stránkách, v desktopových aplikacích a na více monitorech pro lepší pracovní postupy při správě dokumentů.
- Generujte názvy a popisy automaticky pomocí AI, abyste ušetřili čas a zajistili konzistenci.
- Poskytujte okamžité odpovědi pomocí Scribe Sidekick, který pomáhá členům týmu najít informace bez přerušení.
Omezení Scribe
- Při úpravách chybí funkce „zpět“, takže pokud je některý krok smazán, nelze jej snadno obnovit.
Ceny Scribe
- Základní: Navždy zdarma
- Pro Team: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro Personal: 29 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scribe?
Recenzent G2 píše:
Snadné vytváření podrobných průvodců pomocí snímků obrazovky umožnilo naší organizaci lépe dokumentovat naše procesy. To zlepšilo porozumění procesům v našem týmu a umožnilo nám snadno spravovat naši dokumentaci.
Snadné vytváření podrobných průvodců pomocí snímků obrazovky umožnilo naší organizaci lépe dokumentovat naše procesy. To zlepšilo porozumění procesům v našem týmu a umožnilo nám snadno spravovat naši dokumentaci.
💡 Tip pro profesionály: Používejte vizuální metody pořizování poznámek (myšlenkové mapy, diagramy nebo grafy), abyste propojili myšlenky a získali celkový přehled. Tím zapojíte obě hemisféry mozku a zlepšíte své porozumění a paměť.
3. NoteGPT (nejlepší pro shrnování přednášek pomocí umělé inteligence)
Není třeba každých pár minut přerušovat studium, abyste si dělali poznámky – NoteGPT to za vás zvládne. Tento studijní asistent využívající umělou inteligenci přemění videa z YouTube, soubory PDF, články, podcasty a prezentace na přehledné, strukturované poznámky během několika sekund.
Vytváří také kartičky, kvízy a myšlenkové mapy, které posilují klíčové pojmy a pomáhají zapamatovat si je.
Můžete nahrávat obsah v různých formátech a chatovat s AI, abyste si ujasnili myšlenky nebo prozkoumali klíčová témata. Díky sdílení v komunitě a nástrojům v reálném čase NoteGPT zefektivňuje studium, revize a spolupráci.
Nejlepší funkce NoteGPT
- Ptejte se a prozkoumejte různé předměty prostřednictvím diskusí založených na umělé inteligenci, které vám umožní hlubší učení.
- Nahrajte důležité informace jako soubory ve formátech jako video, audio, PDF a Word pro flexibilní pořizování poznámek.
- Překládejte poznámky do více jazyků, abyste podpořili globální přístup a porozumění.
Omezení NoteGPT
- Ideální pro shrnování digitálních textů a videí z YouTube, ale méně účinné u vysoce vizuálního nebo graficky náročného obsahu.
Ceny NoteGPT
- Vzdělávání: Zdarma
- Základní: 6,99 $/měsíc
- Pro: 19,99 $/měsíc
- Neomezený přístup: 69,99 $/měsíc
- Tým: Individuální ceny
Hodnocení a recenze NoteGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o NoteGPT?
Recenzent G2 říká:
Nejlepší na NoteGPT je, že vše (videa z YouTube, soubory PDF a obrázky) shrnuje tak přesně, že všemu rychle porozumíte a ušetříte spoustu času. Shrnutí nabízí také v několika jazycích. Integrace je také velmi snadná.
Nejlepší na NoteGPT je, že vše (videa z YouTube, soubory PDF a obrázky) shrnuje tak přesně, že všemu rychle porozumíte a ušetříte spoustu času. Shrnutí nabízí také v několika jazycích. Integrace je také velmi snadná.
👀 Věděli jste, že... Více než 83 % studentů uvádí, že AI jim pomáhá zvýšit efektivitu a lépe se učit, protože usnadňuje vyhledávání informací a rychlejší organizaci studijních úkolů.
4. Flint (nejlepší pro spolupráci při studiu v reálném čase)
Flint je nástroj umělé inteligence navržený na podporu pedagogů základních a středních škol, který přeměňuje učební materiály na přizpůsobené interaktivní výukové programy – pro lepší zapojení studentů není třeba žádné programování.
Jako jeden z nejuniverzálnějších nástrojů umělé inteligence pro učitele jim umožňuje vytvářet plány lekcí, aktivity a personalizovanou zpětnou vazbu s využitím jejich vlastního učebního plánu.
Učitelé mohou nahrávat materiály pro přípravu na zkoušky, přizpůsobovat obsah napříč předměty, jako je matematika, přírodní vědy a jazyky, a sledovat pokrok studentů pomocí integrovaných analytických nástrojů. Flint je také integrován do Google Classroom, takže se snadno přizpůsobí stávajícím pracovním postupům.
Nejlepší funkce Flint
- Provádějte simulace, jako jsou historické debaty nebo vědecké výzkumy, abyste posílili kritické myšlení.
- Využijte vestavěnou tabuli pro vizuální vysvětlení a společné řešení problémů.
- Přizpůsobte odpovědi AI jazykovým znalostem a úrovni studentů, abyste zajistili inkluzivní výuku.
Omezení Flint
- Spoléhá se na stabilní a konzistentní technologickou infrastrukturu, která nemusí být dostupná ve všech vzdělávacích prostředích.
Ceny Flint
- Bezplatný tarif: Navždy zdarma (až 80 uživatelů)
- Malý pilotní plán: 1,67 $/měsíc na uživatele (až 150 uživatelů)
- Plán pro menší školy: 1,33 $/měsíc na uživatele (až 250 uživatelů)
- Plán pro středně velké školy: 1,08 $/měsíc na uživatele (až 500 uživatelů)
- Plán pro velké školy: Ceny na míru (více než 500 uživatelů)
Hodnocení a recenze Flint
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Přestaňte se prohrabovat přeplněnou plochou a náhodnými soubory ke stažení. Uspořádejte soubory a složky podle kurzu a data pomocí jasných a konzistentních konvencí pojmenování. Díky tomu budou vaše studijní materiály strukturované a snadno dohledatelné, když na tom bude záležet.
5. Piktochart (nejlepší pro vizuální studijní průvodce a infografiky)
Piktochart je nástroj pro vizuální komunikaci, který pomáhá proměnit složité myšlenky v jasné a poutavé vizuály – bez nutnosti mít zkušenosti s designem. Nabízí úpravy pomocí drag-and-drop, přizpůsobitelné šablony, prvky značky a rozsáhlou knihovnu ikon a grafiky, které podporují vše od infografik po vizuály prezentací.
Je ideální pro pedagogy, marketéry a profesionály, protože zjednodušuje proces vytváření propracovaného obsahu pro zprávy, lekce nebo sociální média. Díky spolupráci, sdílení a stahování ve více formátech je praktickou volbou pro týmy i jednotlivce.
Nejlepší funkce Piktochart
- Opakovaně používejte vizuální komponenty, jako jsou záhlaví, časové osy, seznamy a grafy, v různých projektech a urychlete tak tvorbu.
- Zobrazujte sekvence s předem připravenými rozvrženími časové osy pro události, milníky nebo toky dat.
- Převádějte vložený text na propracované vizuální prvky, které lze sdílet, pomocí formátování a rozvržení založeného na umělé inteligenci.
Omezení Piktochart
- Flexibilita designu nemusí odpovídat pokročilým nástrojům, jako jsou Adobe Illustrator nebo Figma.
Ceny Piktochart
- Základní: Navždy zdarma
- Pro: 29 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 49 $/měsíc na uživatele
- Vzdělávání: 39,99 $/uživatel (účtováno ročně)
- Neziskové organizace: 60 $/uživatel (účtováno ročně)
- Kampus: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Piktochart
- G2: 4,4/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Piktochart?
Recenze Capterra uvádí:
Piktochart mi pomáhá vizualizovat data, která shromažďujeme, a prezentovat je – něco, co jsme dosud nikdy nedělali. V kombinaci s vizuálním vyprávěním příběhů jsem schopen vytvořit úžasné dílo, které vypadá velmi dobře – a které s hrdostí představuji dárcům, rodinám a partnerům.
Piktochart mi pomáhá vizualizovat data, která shromažďujeme, a prezentovat je – něco, co jsme dříve nikdy nedělali. V kombinaci s vizuálním vyprávěním příběhů jsem schopen vytvořit úžasné dílo, které vypadá velmi dobře – a které s hrdostí představuji dárcům, rodinám a partnerům.
6. Quizlet AI (nejlepší pro automatické vytváření kartiček)
Funkce AI Quizletu pomáhají studentům studovat efektivněji tím, že proměňují poznámky, definice a klíčové pojmy v personalizované studijní nástroje. Jeho AI „Q-Chat“ funguje jako virtuální lektor, který provází studenty kartičkami, cvičnými otázkami a vysvětleními v konverzačním formátu.
Quizlet také automaticky generuje kvízy, shrnutí a testy s výběrem odpovědí z nahraných materiálů nebo existujících sad. AI Quizletu, která je ideální pro přípravu na testy a opakování pojmů, se přizpůsobuje pokroku ve studiu, díky čemuž jsou interaktivní studijní materiály cílenější a efektivnější napříč předměty.
Nejlepší funkce Quizlet AI
- Sledujte svůj pokrok pomocí bodovacího systému, který měří vaši znalost studijních materiálů.
- Studujte na cestách s aplikací Quizlet pro iOS a Android, abyste lépe porozuměli složitým pojmům.
- Získejte přístup k kartičkám z rozsáhlé knihovny studijních sad vytvořených uživateli z různých předmětů.
Omezení umělé inteligence Quizlet
- Jelikož studijní materiály může vytvářet a sdílet kdokoli, uživatelé si nemohou být jisti jejich přesností.
Ceny Quizlet AI
- Základní: Navždy zdarma
- Quizlet Plus: 7,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Quizlet AI
- G2: 4,5/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 140 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Quizlet AI?
Recenze Capterra říká:
Quizlet mi nabídl fantastický prostředek, jak zlepšit studijní zkušenosti mých studentů a udržet jejich zájem.
Quizlet mi nabídl fantastický způsob, jak zlepšit studijní zkušenosti mých studentů a udržet jejich zájem.
7. Mindgrasp (nejlepší pro rychlé pochopení složitých materiálů)
Mindgrasp zjednodušuje studium tím, že přeměňuje videa z přednášek, výzkumné soubory PDF, podcasty a další formáty na strukturovaný obsah, který se snadno prohlíží.
Nahrajte soubory jako PDF, URL, odkazy na YouTube, nahrávky ze Zoomu nebo MP3 a umělá inteligence vytvoří přehledné shrnutí, podrobné poznámky, kartičky, kvízy a interaktivního lektora pro otázky a odpovědi pro následné kontroly v reálném čase.
Díky neomezenému nahrávání, neomezenému úložišti a čtyřdenní bezplatné zkušební verzi je navržen tak, aby zvládl i ty nejsložitější materiály s lehkostí a flexibilitou.
Nejlepší funkce Mindgrasp
- Ptejte se na nahrané soubory a získejte přesné odpovědi s ohledem na kontext.
- Prohledávejte web pomocí prohlížeče s umělou inteligencí, který poskytuje důvěryhodné výsledky bez reklam, aniž byste museli přepínat mezi záložkami.
- Prohlubte své znalosti pomocí konverzačního AI tutora, který reaguje na základě vašeho obsahu v kontextu.
Omezení Mindgrasp
- Možná budete i nadále muset ručně pořizovat poznámky, abyste zachytili jemné nuance nebo složité detaily, které umělá inteligence může přehlédnout.
Ceny Mindgrasp
- Zdarma
- Základní: 9,99 $/měsíc
- Scholar: 12,99 $/měsíc
- Premium: 14,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mindgrasp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Mindgrasp?
Recenzent na Redditu říká:
Může to být váš nadprůměrně úspěšný kamarád, který si pamatuje každý detail, ale někdy může být až příliš doslovný.
Může to být váš nadprůměrně úspěšný kamarád, který si pamatuje každý detail, ale někdy může být až příliš doslovný.
👀 Věděli jste? Studie vedená Harvardskou univerzitou zjistila, že použití AI, jako je GPT-4, pro správný druh úkolů – jako je shrnování nebo psaní návrhů – může zvýšit výkon až o 40 %. Použití mimo oblasti, ve kterých vyniká, však může mít opačný účinek. Při používání tvůrců studijních průvodců s AI se proto držte úkolů, pro které jsou určeni: organizování, vysvětlování a pomáhání – ne hádání.
8. Study Guide Maker (nejlepší pro přizpůsobené studijní balíčky typu „vše v jednom“)
S nástrojem Study Guide Maker můžete automaticky přeměnit své poznámky na studijní průvodce. Nahrajte soubory PDF, prezentace nebo ručně psané poznámky a sledujte, jak se promění v přehledné a organizované průvodce, které vám ušetří hodiny ruční práce.
Flashcards založené na umělé inteligenci využívají opakování s časovými odstupy k posílení zapamatování a automatický generátor kvízů testuje porozumění pomocí otázek s výběrem odpovědí a krátkých odpovědí – včetně okamžité zpětné vazby.
Study Guide Maker, navržený pro přípravu na zkoušky, zjednodušuje náročné témata a pomáhá vám studovat chytřeji a efektivněji.
Nejlepší funkce nástroje pro tvorbu studijních průvodců
- Vytvářejte studijní příručky ze svých materiálů, abyste zjednodušili a zapamatovali si složité témata.
- Nahrajte soubory, jako jsou poznámky, prezentace, PDF nebo obrázky (do 5 MB), a vytvořte interaktivní studijní nástroje.
- Vytvářejte kartičky s opakováním v pravidelných intervalech, abyste zlepšili zapamatování a zaměřili se na slabé oblasti.
Omezení nástrojů pro tvorbu studijních průvodců
- Vyžaduje placené předplatné, není k dispozici bezplatná zkušební verze ani verze k vyzkoušení předem.
Ceny nástrojů pro tvorbu studijních průvodců
- Zdarma
- Měsíčně: 12 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze tvůrců studijních průvodců
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Studujte chytřeji, ne tvrději s ClickUp
Na trhu je spousta studijních nástrojů využívajících umělou inteligenci – každý z nich nabízí něco jedinečného, co pomáhá studentům a pedagogům pracovat chytřeji. Od automatického generování poznámek a kvízů až po vytváření interaktivních vizuálů a personalizovaných studijních průvodců – dnešní nástroje dělají učení přístupnější než kdykoli předtím.
Pokud však hledáte jednu platformu, která kombinuje správu úkolů, podporu AI, tvorbu dokumentů a organizaci znalostí na jednom místě, ClickUp – s propojenou AI – je tou nejlepší volbou. Není to jen studijní nástroj – je to váš akademický pracovní prostor vše v jednom.
Jste připraveni zjednodušit si studium? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes a vyzkoušejte rozdíl.