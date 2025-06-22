13 nejlepších nástrojů pro vyhledávání v intranetu s využitím umělé inteligence pro rok 2025

Pokud jste někdy zadali dotaz do intranetu vaší společnosti a dostali jste zpět zmatenou směsici zastaralých PDF souborů a náhodných vláken ze Slacku, nejste sami.
Zjistili jsme, že každý pátý profesionál tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí týkajících se svých úkolů. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen několik sekund!
Tradiční intranetové vyhledávače mají potíže držet krok s rostoucí složitostí interních znalostí, protože informace jsou roztříštěny mezi nástroje jako Google Drive, Notion, SharePoint, Confluence, Slack a vaši platformu pro správu projektů.
Jaké je řešení?
Nástroje pro vyhledávání v intranetu s využitím umělé inteligence.
Tyto platformy nové generace využívají zpracování přirozeného jazyka (NLP), generování rozšířené o vyhledávání (RAG) a algoritmy citlivé na kontext, aby porozuměly vašim vyhledávacím dotazům a skutečně poskytly správné dokumenty, odpovědi nebo shrnutí, právě když je potřebujete.
V tomto příspěvku se podíváme na nejlepší nástroje pro vyhledávání v intranetu s umělou inteligencí, které stojí za zvážení v tomto roce. Zaměříme se na reálné případy použití, vynikající funkce, omezení, ceny a recenze uživatelů. Ať už rozšiřujete rychle se rozvíjející startup nebo spravujete znalosti v globální společnosti, najdete zde nástroj, který vám pomůže získat cenné informace! 🕵️♀️
Co byste měli hledat v nástroji pro vyhledávání v intranetu s umělou inteligencí?
Výběr správného řešení pro vyhledávání v intranetu může výrazně zvýšit produktivitu týmu, omezit přepínání mezi kontexty a zlepšit opětovné využití znalostí. Zde je několik priorit:
- Funkce federovaného vyhledávání: Hledejte nástroje, které prohledávají více platforem – váš intranet, cloudové disky, správce úkolů a wiki – bez nutnosti zadávat samostatné dotazy pro každou z nich.
- Porozumění přirozenému jazyku (NLU): Způsob vyhledávání se změnil, od klíčových slov se přešlo k konverzacím. Dobré vyhledávání pomocí umělé inteligence by mělo rozumět otázkám jako „Kde je nejnovější plán pro třetí čtvrtletí?“ a nemělo by vyžadovat zadávání přesných klíčových slov.
- Výsledky s ohledem na kontext: Pokročilé nástroje vracejí výsledky na základě rolí uživatelů, úrovní přístupu, nedávné aktivity nebo organizační hierarchie, takže zaměstnanci vidí pouze to, co je pro ně relevantní. To šetří čas a zvyšuje individuální produktivitu.
- Shrnutí a odpovědi založené na AI: Nejlepší platformy nejenže zobrazují seznam dokumentů, ale také generují shrnutí, extrahují klíčové informace nebo poskytují přímé odpovědi pomocí technik jako RAG nebo vyladěných LLM.
- Silné zabezpečení dat a kontrola přístupu: Ujistěte se, že řešení podporuje SSO, auditní protokoly a indexování na základě oprávnění, aby nedocházelo k únikům interních dat.
- Analýza vyhledávání a zpětná vazba: Hledejte platformy, které vám pomohou identifikovat mezery v obsahu, měřit úspěšnost vyhledávání a poučit se z chování uživatelů, abyste mohli výsledky postupem času vylepšovat.
- Snadné nasazení a integrace: Integrace typu plug-and-play pro vaše stávající prostředí – Google Workspace, Office 365, Slack, ClickUp, Jira a další – zjednodušují nastavení a umožňují rychlejší získání výsledků.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní AI asistent zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Přehled nejlepších nástrojů pro vyhledávání v intranetu s využitím umělé inteligence
|Nástroj
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny*
|ClickUp
|– Propojené vyhledávání napříč úkoly, dokumenty, Slackem, Diskem – ClickUp Brain + Autopilot Agents pro proaktivní akci – Automatické shrnování dokumentů, generování podúkolů a načítání dat z propojených aplikací – Spouštění interních wiki s šablonami a ověřeným obsahem
|Malé až velké týmy, které potřebují centralizované vyhledávání založené na AI + automatizaci pracovních postupů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Glean
|– Odpovědi přizpůsobené roli v různých aplikacích (Drive, Slack, Jira) – Jednotný znalostní graf s rozpoznáváním zkratek/kontextu – Provádění víceúrovňových úkolů prostřednictvím vrstvy AI Assistant
|Středně velké až velké týmy s komplexními ekosystémy aplikací
|Ceny na míru
|Coveo
|– Kontextové vyhledávání založené na rolích s RAG – Adaptivní AI hodnocení, pravidla, automatické návrhy – Agent Assist pro interní helpdesky
|Podpůrné týmy podniků a regulovaná odvětví
|Ceny na míru
|Guru
|– Karty znalostí založené na AI s integrací Slack/Teams – Znalostní agenti pro monitorování a aktualizaci zastaralých informací – Analýza využití a obsah recenzovaný kolegy
|Týmy zaměřené na znalosti vytvářející interní wiki s důvěryhodnými informacemi
|Bezplatná zkušební verze (30 dní); placená verze od 18 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Qatalog
|– Federované vyhledávání bez indexování v G Suite, Slack, Salesforce – Odpovědi podporované RAG ve sdílených vláknech dotazů – Anotace dotazů a podniková shoda
|Rychle se rozvíjející malé až středně velké týmy, které potřebují rychlé nastavení s robustní spoluprací
|Bezplatná zkušební verze (14 dní); placená verze od 15 USD/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Elastic Search
|– Fulltextové + vektorové vyhledávání s kontrolou DevOps – Open-source, škálovatelné, přizpůsobitelné – Analytika přes Kibana + podpora LLM
|Týmy zaměřené na DevOps a technické organizace budující přizpůsobené vyhledávací systémy
|Bezplatná zkušební verze (14 dní); individuální ceny podle skutečného využití
|Algolia
|– Design založený na API s neuronovým vyhledáváním a tolerancí překlepů – Indexování v reálném čase s odezvou <50 ms – Filtry založené na rolích a dynamické faceting
|Produktové a technické týmy, které hledají rychlé a inteligentní vyhledávání v aplikacích
|Bezplatný tarif (10 000 vyhledávání/měsíc); placený tarif od 0,50 $/1 000 dotazů; individuální ceny pro podniky.
|Sinequa
|– Sémantické vyhledávání ve více než 200 zdrojích obsahu – Asistenti pro konkrétní role + předem připravené aplikace pro dané odvětví – NLP toky bez kódu + silné zabezpečení
|Podniky v regulovaných odvětvích, které potřebují hloubkové vícejazyčné vyhledávání
|Ceny na míru podle objemu
|IBM Watson Discovery
|– Odpovědi založené na pasážích, OCR, analýza entit/sentimentu – Inteligentní porozumění dokumentům + modelování relevance – Integrace prostřednictvím API a analytických dashboardů
|Právní, compliance a podnikové týmy analyzující velké soubory dokumentů
|Bezplatná zkušební verze; placené tarify od 500 USD/měsíc; podnikové a prémiové úrovně: ceny na míru
|Google Cloud Vertex AI Search
|– Sémantické + vektorové vyhledávání s RAG grounding – Snadné vložení a ladění, integrace s BigQuery, GCS – Bez kódového uživatelského rozhraní pro nastavení a správu
|Podniky, které již používají Google Cloud a potřebují inteligentní vyhledávání s nízkými nároky na údržbu
|Ceny na míru
|Korra. ai
|– Chatový asistent s bohatými citacemi – Vyhledávání v dokumentech, tiketech, videích – Učí se interní slovní zásobu a eskaluje složité dotazy
|Malé a střední týmy využívající interní podporu prostřednictvím chatu
|Ceny na míru
|Slab
|– Přehledná znalostní báze s bohatým formátováním – Inteligentní kontextové návrhy a přehledy vyhledávání – Snadná hierarchie dokumentů a spolupráce v reálném čase
|Malé a střední týmy vytvářející jednoduché, strukturované interní wiki stránky
|Bezplatný tarif (až 10 uživatelů); placený tarif od 8 $/uživatel/měsíc; individuální ceny pro podniky
|Microsoft Viva
|– Integrované znalostní karty v aplikacích Teams, Outlook a SharePoint – Moduly pro učení, propojení, pulz a poznatky – Automatické značkování + analytika produktivity s důrazem na ochranu soukromí
|Podniky využívající Microsoft 365 budují jednotné prostředí pro zaměstnance
|Placené tarify od 4 do 12 USD/uživatel/měsíc v závislosti na modulu; individuální ceny pro podniky.
Nejlepší nástroje AI pro intranet pro plynulé řízení znalostí a vyhledávání
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Může nástroj AI pro intranet skutečně splnit všechny výše uvedené požadavky? Některé z nich ano. Zde jsou:
1. ClickUp (nejlepší pro malé až velké týmy, které potřebují centralizované vyhledávání založené na AI + automatizaci pracovních postupů)
Jako univerzální aplikace pro práci řeší ClickUp základní příčinu nefunkčního vyhledávání v intranetu – rozptýlené nástroje a roztříštěné znalosti. Namísto toho, abyste museli spojovat odpovědi z desítek nesouvislých aplikací, ClickUp centralizuje vaše úkoly, dokumenty, wiki a konverzace do jednoho prohledávatelného pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí.
Výkonná funkce Connected Search od ClickUp nejen indexuje a zobrazuje tato data, ale také integruje vaše znalosti z externích propojených aplikací, jako jsou Google Drive, Slack, GitHub a Figma.
Spojte je s nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, a získáte jednotné, inteligentní intranetové prostředí, které vyhledává, rozumí a reaguje na informace, které jsou pro vás nejcennější.
Výsledek? Můžete klást každodenní otázky, jako například „O čem jsme diskutovali na poslední schůzce s klientem?“ nebo „Ukažte mi plán pro 2. čtvrtletí“, a získat okamžité, přesné a kontextově relevantní odpovědi.
Tyto systémy společně využívají kontext celé společnosti nejen k vyhledávání odpovídajících položek, ale také k sumarizaci poznatků z nich – nebo dokonce k přijetí opatření.
Například můžete AI požádat, aby:
- Shrňte vlákno úkolů a zveřejňujte aktualizace v poli AI Custom Field.
- Generujte podúkoly z nadřazených úkolů ClickUp a jejich popisů.
- Vytvořte program schůzky na základě kontextu nebo
- Extrahujte informace z tabulky Google Sheet
To vše bez nutnosti přecházet mezi nástroji a ztrácet 23 minut na to, abyste se pokaždé znovu soustředili!
Tyto funkce správy znalostí AI v ClickUp vám umožňují prozkoumat historii pracovního prostoru za několik let. Poskytují delší a důkladnější výsledky ukryté ve starších dokumentech a úkolech, což je skvělé pro opakující se projekty nebo audity shody.
A protože vyhledávání v ClickUp je personalizované a optimalizované pomocí signálů a filtrů pro řazení výsledků, získáte rychlejší a relevantnější výsledky dotazů. Zeptejte se prvních zaměstnanců ClickUp: „Vyhledávání je historicky nejrychlejší a nejrelevantnější, jaké kdy bylo.“
Ale to není ani to nejlepší.
Jakmile AI zobrazí souhrn nebo odkaz, pokračuje v pracovním postupu. Z tohoto náhledu můžete převést výsledky na úkoly nebo dokumenty, zkopírovat nálezy nebo se řídit návrhy AI a ponořit se hlouběji. Ve spojení s automatizacemi a autopilotními agenty ClickUp se vyhledávání stává pracovním postupem, nikoli pouze nástrojem, což snižuje ruční přepínání kontextu a zefektivňuje každodenní operace.
V pracovních postupech správy znalostí agenti Autopilot zefektivňují údržbu a vyhledávání tím, že:
- Automatické generování souhrnů znalostí pokaždé, když je publikována nová dokumentace
- Značkování a kategorizace automaticky aktualizovaných dokumentů s politikami
- Okamžité zodpovězení otázek pomocí načtení a odkazování na zdroje připojeného pracovního prostoru, když zaměstnanci provádějí vyhledávání.
Intranetové vyhledávání ClickUp neslouží pouze k pasivnímu vyhledávání dokumentů – jeho cílem je porozumět jim, jednat na jejich základě a udržovat vše propojené v jednom centralizovaném pracovním prostoru.
A pokud chcete vytvořit svou znalostní bázi od nuly, ClickUp nabízí také mnoho bezplatných šablon, ze kterých si můžete vybrat.
Šablona znalostní báze ClickUp poskytuje hotový rámec pro vytvoření vašeho interního znalostního centra. Díky sekcím pro články, často kladené otázky a knihovny zdrojů připomíná propracované centrum nápovědy. Získáte integrované organizační nástroje, jako jsou vnořené stránky a hierarchie stránek, které zajistí soudržnou strukturu.
Proč to vyzkoušet:
- Umožňuje týmům téměř okamžitě spustit znalostní databázi, aniž by musely příliš přemýšlet o jejím uspořádání.
- Zajišťuje konzistentní kategorizaci a formátování a vede přispěvatele strukturou.
- Zlepšuje vyhledatelnost díky integrovanému vyhledávání, značkám a hierarchii.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přístupujte ke všem svým dokumentům a wiki, filtrujte je a tříděte z centralizovaného centra – včetně AI tagů, ověřeného obsahu a vyhledávacích filtrů.
- Použijte předem připraveného agenta Auto-Answers Agent k autonomnímu odpovídání na otázky týmu v ClickUp Chat v reálném čase, přičemž data čerpá z dokumentů, úkolů a připojených aplikací.
- Importujte a centralizujte znalosti svého týmu. Bezpečně importujte dokumenty a tabulky z Google Drive, Excelu a dalších nástrojů a poté je spravujte v jednotné knihovně.
- Spusťte propracované prostory ve stylu Wiki během několika minut. Vyberte si z šablon nebo převedete jakýkoli dokument na wiki s bohatým formátováním, vloženými médii, kontrolními seznamy a bloky kódu.
- Udržujte obsah aktuální díky živé spolupráci, chatu a vláknovým komentářům v ClickUp.
Omezení ClickUp
- Ačkoli ClickUp Brain a Autopilot Agents jsou výkonné nástroje, jejich účinnost závisí na tom, jak dobře je strukturován váš pracovní prostor (např. konvence pojmenování, oprávnění, hygiena obsahu).
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 označuje ClickUp za výkonnou aplikaci:
Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova je to úžasný asistent. Vnořené dokumenty, hierarchie úkolů, vlastní pole, pokročilé filtrování... tato aplikace má vše a není příliš složitá na to, aby se dala spustit a používat. Má také užitečné integrace do standardních obchodních platforem, což je skvělé.
Miluji kombinaci správy osobních úkolů, správy obchodních znalostí, rychlých poznámek a AI ClickUP brain je FANTASTICKÝ. Je úžasně citlivý na kontext a doslova je to úžasný asistent. Vnořené dokumenty, hierarchie úkolů, vlastní pole, pokročilé filtrování... tato aplikace má vše a není příliš složitá na to, aby se dala spustit a používat. Má také užitečné integrace do standardních obchodních platforem, což je skvělé.
🧠 Zajímavost: 88 % respondentů našeho průzkumu používá nástroje AI pro osobní úkoly každý den a 55 % je používá několikrát denně. A co AI v práci? Díky centralizované AI, která podporuje všechny aspekty řízení projektů, správy znalostí a spolupráce, můžete ušetřit až 3+ hodiny týdně, které byste jinak strávili hledáním informací, stejně jako 60,2 % uživatelů ClickUp!
2. Glean (nejlepší pro středně velké až velké týmy s komplexními ekosystémy aplikací)
Podnikové vyhledávání Glean se připojuje ke všem pracovním prostorům, které již používáte – Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Jira – a vytváří jednotný znalostní graf, který rozumí zkratkám, internímu jazyku a kontextu projektu.
Když někdo položí otázku, Glean nejen vyhledá dokumenty, ale také poskytne souhrnnou odpověď přizpůsobenou dané roli, což týmům šetří čas a energii.
Jeho vrstva Assistant také podporuje vícestupňové výzvy a provádění agentických úkolů, takže může navrhovat psaní e-mailů, plánování schůzek nebo stanovení priorit vašeho seznamu úkolů na základě pokynů v přirozeném jazyce.
Vyberte si ty nejlepší funkce
- Okamžitě propojte všechny aplikace na pracovišti – bez nutnosti přenastavování
- Přizpůsobte výsledky vyhledávání na základě rolí a nedávné aktivity.
- Shrňte složité vlákna nebo dokumenty do stručných odpovědí.
- Chraňte data pomocí zabezpečení a souladu s předpisy na podnikové úrovni.
Zjistěte omezení
- Ceny za Glean jsou prémiové a nejsou veřejně uvedeny.
- Nastavení může být složité, zejména správa oprávnění k datovým zdrojům.
- Chybí flexibilní možnosti vyzkoušení
Zjistěte ceny
- Ceny na míru
Získejte hodnocení a recenze.
- G2: 4,8/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co o Gleanu říkají skuteční uživatelé?
Recenze na G2 zní:
Možnost snadného přístupu k jakýmkoli informacím v našich systémech je velmi užitečná! Líbí se mi, že mohu vidět všechny možné možnosti, když hledám informace pro interní potřeby NEBO když potřebuji něco sdílet se zákazníkem. Opravdu mi to pomohlo ušetřit čas při vyhledávání nebo dotazování se někoho jiného.
Možnost snadného přístupu k jakýmkoli informacím v našich systémech je velmi užitečná! Líbí se mi, že mohu vidět všechny možné možnosti, když hledám informace pro interní potřeby NEBO když potřebuji něco sdílet se zákazníkem. Opravdu mi to pomohlo ušetřit čas při vyhledávání nebo dotazování se někoho jiného.
3. Coveo (nejlepší pro podnikové týmy podpory a regulovaná odvětví)
Coveo povyšuje vyhledávání v intranetu na kontextově citlivý vyhledávač založený na generativní AI. Indexuje více zdrojů dat – Salesforce, ServiceNow, SharePoint a intranetové portály – a poté pomocí strojového učení přizpůsobuje výsledky roli, chování a vzorcům dotazů každého uživatele.
Při psaní Coveo navrhuje doplnění, vyhledává relevantní dokumenty a může dokonce nabídnout personalizovaná doporučení pro znalostní články nebo pracovní postupy. Jeho flexibilní modul pravidel umožňuje správcům doladit relevanci, zatímco rozšíření Agent Assist a Self‑Service z něj dělají výkonný nástroj pro interní helpdesky. Coveo funguje nejlépe, když vaše podnikání vyžaduje přesnost, personalizaci a proaktivní vyhledávání ve velkém měřítku.
Nejlepší funkce Coveo
- Optimalizujte relevanci dotazů pomocí adaptivního AI hodnocení.
- Navrhujte doplnění a obsah během psaní uživatelů
- Hladká integrace s klíčovými podnikovými intranetovými platformami (ServiceNow, Salesforce, Slack)
- Doporučujte znalosti a položky pracovního postupu podle kontextu
- Vylepšete relevanci pomocí pravidlového modulu a analýzy využití.
Omezení Coveo
- Ceny se mohou středně velkým týmům zdát vysoké.
- Vyžaduje konfiguraci (ladění indexu, pravidla relevance) pro dosažení maximálního výkonu.
Ceny Coveo
- Výhoda: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Coveo
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají o Coveo skuteční uživatelé?
Uživatel na G2 sdílí:
Coveo nám umožňuje vytvořit jednotný index všech našich znalostí o produktech. Pomocí vestavěných modelů oprávnění a přizpůsobení Coveo můžeme tento obsah poskytovat několika způsoby. Je snadné dynamicky filtrovat výsledky vyhledávání a vylepšovat obsah na základě kontextu uživatele... Někdy byly vydány nové funkce, které po určité době nebyly aktualizovány ani podporovány.
Coveo nám umožňuje vytvořit jednotný index všech našich znalostí o produktech. Pomocí vestavěných modelů oprávnění a přizpůsobení Coveo můžeme tento obsah poskytovat několika způsoby. Je snadné dynamicky filtrovat výsledky vyhledávání a vylepšovat obsah na základě kontextu uživatele... Někdy byly vydány nové funkce, které po určité době nebyly aktualizovány ani podporovány.
4. Guru (nejlepší pro týmy zaměřené na znalosti, které vytvářejí interní wiki s důvěryhodnými informacemi)
Guru kombinuje podnikové vyhledávání, wiki a znalostní bázi založenou na AI do jednoho hladce integrovaného intranetového systému.
Když uživatelé vyhledávají, Guru zobrazí relevantní „karty“ (krátké znalostní jednotky), obohatí je o kontext ze Slacku, Teams nebo rozšíření prohlížeče a může dokonce proaktivně navrhovat odpovědi na základě role a chování uživatele.
Jeho znalostní agenti monitorují zdrojový obsah a mohou automaticky aktualizovat nebo označit zastaralé informace. Pro týmy, které jsou unavené zastaralými stránkami nebo „link rot“, Guru přináší strukturu a důvěru do organizačních znalostí – a zároveň umožňuje vyhledávání v přirozeném jazyce a diskuzní vlákna ve stylu Slacku.
Nejlepší funkce Guru
- Získejte přístup k recenzovaným a ověřeným znalostním kartám, které obsahují přesné a aktuální informace.
- Proaktivně kontrolujte obsah a zasílejte připomenutí aktualizací pomocí Knowledge Agents.
- Identifikujte mezery ve znalostech a trendy v používání obsahu pomocí bohatých analytických nástrojů.
Omezení Guru
- Vyžaduje disciplínu při udržování recenzí karet – při zanedbání může dojít ke stagnaci.
- Zaměřeno na uživatelské rozhraní; rozsáhlé informační architektury mohou působit nepřehledně.
- Pokročilé analytické nástroje a agenti jsou k dispozici pouze ve vyšších úrovních.
Ceny Guru
- Bezplatná zkušební verze: 30 dní
- Vše v jednom: 18 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze odborníků
- G2: 4,7/5 (více než 2 150 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 620 recenzí)
Co říkají o Guru skuteční uživatelé?
Toto řekl recenzent Capterra:
Intuitivní, snadno použitelné a snadno vytvářitelné užitečné výukové dokumenty! Oceňuji použití šablon pro vytvoření jednotného prostředí. Funkce Assist je trochu neintuitivní. Chtěl bych, aby funkce kontroly pravopisu a gramatiky zvýrazňovala navrhované změny, abych viděl, jaké změny budou provedeny, místo abych je musel číst a porovnávat.
Intuitivní, snadno použitelné a snadno vytvářitelné užitečné výukové dokumenty! Oceňuji použití šablon pro vytvoření jednotného prostředí. Funkce Assist je trochu neintuitivní. Chtěl bych, aby funkce kontroly pravopisu a gramatiky zvýrazňovala navrhované změny, abych viděl, jaké změny budou provedeny, místo abych je musel číst a porovnávat.
👀 Věděli jste, že... 1 ze 4 zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů jen k vytvoření kontextu v práci. Klíčový detail může být skrytý v e-mailu, rozvedený ve vlákně Slacku a zdokumentovaný v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací místo toho, aby se věnovaly práci.
5. Qatalog (nejlepší pro rychle se rozvíjející malé a střední týmy, které potřebují rychlé nastavení s robustní spoluprací)
Qatalog promění roztříštěné dokumenty, databáze a doručené pošty v propojený „chytrý hub “. Nabízí federované vyhledávání v reálném čase s funkcemi RAG, takže získáte odpovědi podložené kontextem, nikoli pouze odkazy. Protože neindexuje ani neduplikuje data, vše zůstává na svém místě a je okamžitě přístupné prostřednictvím konektorů k Google Workspace, Salesforce, Slack, Snowflake a dalším.
UX Qatalogu je také navržen pro živou spolupráci: historie dotazů, sdílené tabule a vláknové odpovědi usnadňují vyhledávání a distribuci výsledků.
Nejlepší funkce Qatalogu
- Implementujte během několika hodin, nikoli měsíců, díky architektuře bez indexu. Živé stahování ze zdrojů zajišťuje vždy aktuální data bez duplicit.
- Získejte přístup k okamžitě použitelným integracím do G Suite, Slack, Salesforce
- Anotujte, sdílejte a diskutujte o relevantních výsledcích vyhledávání v souladu s kolaborativními dotazovacími prostory.
- Zajistěte soulad s podnikovými standardy díky designu zaměřenému na bezpečnost a integrovanému dědičnému systému oprávnění.
Omezení Qatalogu
- Méně pokročilých funkcí AI, jako jsou generativní odpovědi ve stylu webu
- Může mít potíže se složitými vnořenými daty v proprietárních databázích.
- V případě velkých společností může být živé dotazování pomalejší než indexované systémy.
Ceny Qatalogu
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Pro: 15 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Qatalog
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Qatalogu?
Uživatel G2 oceňuje funkce vyhledávání a spolupráce v Qatalogu:
Jedna z věcí, které se mi na Qatalogu nejvíce líbí, je jeho schopnost konsolidovat všechny naše komunikační a kolaborační nástroje na jednom místě. Ať už jde o chatování s kolegy, sdílení souborů nebo přidělování úkolů, Qatalog to všechno umí. Působivá je také vyhledávací funkce – několika kliknutími snadno najdu všechny potřebné informace, což mi šetří spoustu času.
Jedna z věcí, které se mi na Qatalogu nejvíce líbí, je jeho schopnost konsolidovat všechny naše komunikační a kolaborační nástroje na jednom místě. Ať už jde o chatování s kolegy, sdílení souborů nebo přidělování úkolů, Qatalog to všechno umí. Působivá je také vyhledávací funkce – několika kliknutími snadno najdu všechny potřebné informace, což mi šetří spoustu času.
6. Elastic Search (nejlepší pro týmy s intenzivním využíváním DevOps a technické organizace, které budují přizpůsobené vyhledávací systémy)
Elastic Search je osvědčenou páteří pro fulltextové, vektorové a AI poháněné vyhledávání v intranetu. Je postaven na Apache Lucene a podporuje škálovatelné, distribuované vyhledávání s indexováním v reálném čase, vektorovou podobností a bohatými analytickými funkcemi prostřednictvím Kibany.
Elastic Cloud nabízí bezserverové nebo hostované možnosti: platíte pouze za to, co načtete nebo vyhledáte, s integrovanými funkcemi založenými na LLM a vektorovým vyhledáváním.
Elastic je ideální pro týmy s interními vývojovými operacemi nebo komplexními požadavky na dodržování předpisů a umožňuje vám vytvořit cokoli od jednoduchého vyhledávání v intranetu až po pokročilé katalogy AI – vyžaduje však více nastavení a DevOps než nástroje typu plug-and-play.
Nejlepší funkce Elastic Search
- Nasazujte vlastní vyhledávací pipeline s plnou kontrolou schématu, indexu a uzlů.
- Plynule škálujte pomocí horizontálních fragmentů, replik a vektorových indexů.
- Prohledávejte svou znalostní bázi pomocí strukturovaného, fulltextového a sémantického vektorového vyhledávání.
- Analyzujte využití a metriky pomocí integrovaných dashboardů Kibana.
- Rozšiřte možnosti pomocí LLM, upozornění a vlastních pluginů/API.
Omezení Elastic Search
- Vyžaduje interní DevOps; není vhodný pro netechnické týmy.
- Ceny založené na zdrojích mohou být drahé.
Ceny Elastic Search
- Bezplatná zkušební verze: 14 dní
- Ceny na míru s platbou podle skutečného využití v závislosti na poskytovateli cloudových služeb, regionu a tom, zda se rozhodnete pro hostované nebo bezserverové nasazení.
Hodnocení a recenze Elastic Search
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Elastic Search?
Zde je názor recenzenta G2:
Výsledky vyhledávání jsou velmi rychlé a líbí se mi funkce facett. Použil jsem ji na více než milion záznamů v databázi obsahující informace o zaměstnancích a vyhledávání trvalo jen milisekundy... Nastavení může být poměrně složité. Náklady na nastavení mohou být poměrně vysoké.
Výsledky vyhledávání jsou velmi rychlé a líbí se mi funkce facett. Použil jsem ji na více než milion záznamů v databázi obsahující informace o zaměstnancích a vyhledávání trvalo jen milisekundy... Nastavení může být poměrně složité. Náklady na nastavení mohou být poměrně vysoké.
7. Algolia (nejlepší pro produktové a technické týmy, které hledají rychlé a inteligentní vyhledávání v aplikacích)
Algolia přináší do vašeho intranetu vyhledávání rozšířené o AI a transformuje skrytý obsah na okamžitě dostupné znalosti. Jeho design založený na API poskytuje odezvy pod 50 ms a podporuje dynamické filtrování, toleranci překlepů, synonyma a geolokační filtry – takže když někdo vyhledá „Q4 sales deck“, Algolia najde přesně ten správný dokument a nejprve zobrazí kontext.
Integrovaná vylepšení AI, jako je neuronové vyhledávání a návrhy dotazů, pomáhají najít relevantní obsah, i když uživatelé používají vágní výrazy.
Nejlepší funkce Algolia
- Nasazujte okamžité vyhledávání s minimálním vývojovým úsilím pomocí REST API a předem připravených knihoven uživatelského rozhraní.
- Vizualizujte analytické údaje (prostřednictvím Insights API) a optimalizujte vyhledávání obsahu.
- Elasticky škálujte miliony záznamů pomocí A/B testování.
- Zabezpečte citlivá data pomocí SSO/SAML, šifrování a filtrování oprávnění.
Omezení Algolia
- Ceny podle skutečného využití mohou prudce stoupat v závislosti na vysokém objemu dotazů.
- Vyžaduje nastavení vývojářem. Netechnické týmy potřebují podporu.
- Doporučení AI jsou skryta za doplňky, což zvyšuje náklady na plné využití funkcí.
Ceny Algolia
- Build (zdarma): až 10 000 vyhledávání za měsíc
- Grow (platba podle skutečného využití): Bezplatná úroveň + 0,50 $ za 1 000 dalších vyhledávání, 0,40 $ za 1 000 dalších záznamů
- Premium: Individuální ceny, fakturované ročně
- Elevate: Individuální ceny, fakturace jednou ročně
Hodnocení a recenze Algolia
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Algolii?
Toto byla zkušenost uživatele Capterra s Algolií:
Skvělé řešení pro umožnění inteligentního vyhledávání v našem centru nápovědy a na hlavním webu, které výrazně pomohlo s použitelností pro koncového uživatele a nebylo příliš obtížné jej implementovat... stále však vyžadovalo nasazení naším technickým týmem (takže to nebylo něco, co bych mohl udělat sám)...
Skvělé řešení pro umožnění inteligentního vyhledávání v našem centru nápovědy a na hlavním webu, které výrazně pomohlo s použitelností pro koncového uživatele a nebylo příliš obtížné jej implementovat... stále však vyžadovalo nasazení naším technickým týmem (takže to nebylo něco, co bych mohl udělat sám)...
8. Sinequa (nejlepší pro podniky v regulovaných odvětvích, které potřebují hloubkové vícejazyčné vyhledávání)
Sinequa nabízí výkonného vyhledávacího asistenta založeného na GenAI, který je přizpůsoben pro objevování znalostí na podnikové úrovni. Propojuje více než 200 úložišť obsahu (ERP, CRM, souborové systémy) a využívá NLP a strojové učení k poskytování přesných odpovědí bez AI halucinací.
Nástroj pro tvorbu asistentů bez nutnosti programování snadno konfiguruje pracovní postupy založené na rolích – právní týmy, právníci a inženýři – a proměňuje vyhledávání v proaktivního asistenta znalostí. Je ideální pro regulované podniky s obrovským objemem dat.
Nejlepší funkce Sinequa
- Porozumějte dotazům sémanticky pomocí konceptuálního NLP ve více než 21 jazycích.
- Vytvářejte vlastní vyhledávací asistenty pomocí návrhářů toků bez kódu.
- Nasazujte předem připravené aplikace pro vertikální odvětví (výzkum a vývoj, dodržování předpisů).
- Zabezpečte citlivý obsah pomocí podrobné kontroly přístupu
- Získejte plnohodnotný přístup bez skrytých nákladů na další moduly nebo doplňky.
Omezení Sinequa
- Ceny založené na objemu mohou být při rostoucím objemu dat drahé.
- Vyžaduje plánování a konfiguraci – méně hotové řešení než SaaS.
- Zaměření na podniky může přesahovat potřeby malých týmů.
Ceny Sinequa
- Ceny na základě objemu
Hodnocení a recenze Sinequa
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Sinequa?
Přímo z recenze G2:
Sinequa je inteligentní platforma pro vyhledávání v podniku s flexibilním zobrazením, zabezpečením a rychlostí, která nabízí skvělé možnosti spolupráce, jako jsou tagy, komentáře, e-mailová upozornění, sbírky, prohlížeč dokumentů s různými zobrazeními a více zobrazeními výsledků...
Sinequa je inteligentní platforma pro vyhledávání v podniku s flexibilním zobrazením, zabezpečením a rychlostí, která nabízí skvělé možnosti spolupráce, jako jsou tagy, komentáře, e-mailová upozornění, sbírky, prohlížeč dokumentů s různými zobrazeními a více zobrazeními výsledků...
9. IBM Watson Discovery (nejlepší pro právní, compliance a podnikové týmy analyzující velké soubory dokumentů)
IBM Watson Discovery kombinuje vyhledávání založené na umělé inteligenci s hloubkovou analýzou a extrakcí dokumentů. Pomocí technologie Smart Document Understanding načítá soubory PDF, tabulky a dokumenty a poté poskytuje odpovědi na úrovni pasáží, analýzu sentimentu a extrakci entit.
Zahrnuje vestavěné OCR, přizpůsobení NLP a výkonný model relevance – ideální pro právní vyhledávání, portály podpory a interní boty pro otázky a odpovědi. Díky analytickým dashboardům a přístupu k API získáte úplný přehled o využití a můžete model v průběhu času přizpůsobovat.
Nejlepší funkce IBM Watson Discovery
- Extrahujte entity, sentiment a pasáže z nestrukturovaných dokumentů.
- Zpracovávejte obrázky a prohledávejte soubory PDF pomocí integrovaného OCR.
- Integrujte prostřednictvím API do botů, aplikací a backendových systémů.
Omezení IBM Watson Discovery
- Pro velké datové sady nebo objem dotazů jsou vyžadovány vyšší cenové úrovně.
- Nastavení je složité a může vyžadovat podporu nebo poradenství společnosti IBM.
Ceny IBM Watson Discovery
- IBM Cloud Pak for Data cartridge: Ceny na míru
- Plus: Ceny začínají na 500 USD/měsíc (30denní bezplatná zkušební verze)
- Podnik: Od 5 000 USD/měsíc
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze IBM Watson Discovery
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o IBM Watson Discovery?
Recenze G2 zdůrazňuje, že tento nástroj je:
Snadné použití a propojení s dokumenty, výkonné funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP). Watson Discovery využívá NLP k extrakci poznatků z nestrukturovaných dat, jako jsou textové dokumenty, e-maily a příspěvky na sociálních médiích. To lze využít k identifikaci trendů, vzorců a vztahů v datech, které by bylo obtížné nebo nemožné najít pomocí tradičních metod... Může to být nákladné.
Snadné použití a propojení s dokumenty, výkonné funkce zpracování přirozeného jazyka (NLP). Watson Discovery využívá NLP k extrakci poznatků z nestrukturovaných dat, jako jsou textové dokumenty, e-maily a příspěvky na sociálních médiích. To lze využít k identifikaci trendů, vzorců a vztahů v datech, které by bylo obtížné nebo nemožné najít pomocí tradičních metod... Může to být nákladné.
📮ClickUp Insight: Nedávno jsme zjistili, že přibližně 33 % znalostních pracovníků denně posílá zprávy 1 až 3 osobám, aby získali potřebné informace. Co kdyby však všechny informace byly zdokumentovány a snadno dostupné?
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain se přepínání mezi kontexty stává minulostí. Stačí položit otázku přímo ze svého pracovního prostoru a ClickUp Brain vyhledá informace z vašeho pracovního prostoru a/nebo připojených aplikací třetích stran!
10. Google Cloud Enterprise Search alias Vertex AI Search (nejlepší pro podniky, které již používají Google Cloud a potřebují inteligentní vyhledávání s nízkými nároky)
Vertex AI Search je podnikový vyhledávací nástroj Google Cloud, který prohledává vaše data – webové stránky, Cloud Storage, BigQuery – a nabízí sémantické a vektorové vyhledávání s okamžitým automatickým doplňováním a laděním relevance. Výsledky jsou fundované, spolehlivé a kontextově přesné.
S minimálním nastavením mohou týmy vložit vyhledávací lištu nebo chatboty s faktickými odpověďmi pomocí RAG. Škálovatelný, bezpečný a spravovaný nástroj Vertex AI Search je ideální pro organizace, které investovaly do platformy Google Cloud a chtějí rozšířit LLM o reálná data.
Nejlepší funkce Google Cloud Enterprise Search
- Ground AI s RAG pro přesné odpovědi podložené citacemi
- Implementujte automatické doplňování a přeřazování pomocí intuitivních nástrojů pro ladění.
- Vložte vyhledávací widgety nebo využijte generativní agenty prostřednictvím API.
Omezení služby Google Cloud Enterprise Search
- Vyžaduje účet Google Cloud a určité nastavení prostřednictvím konzole Vertex.
Ceny služby Google Cloud Enterprise Search
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Cloud Enterprise Search
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Google Cloud Enterprise Search?
Recenze G2 poukazuje na:
Stávající vyhledávací výkon Google je k dispozici, ale také s generativní AI. Řešení bez kódu, snadné spuštění. Vestavěný scraper, takže nemusíte psát žádný kód a máte k dispozici uživatelské rozhraní OOTB... Shoda vzorů URL, stejně jako způsob generování úryvků, je blackbox.
Stávající vyhledávací výkon Google je k dispozici, ale také s generativní AI. Řešení bez kódu, snadné spuštění. Vestavěný scraper, takže nemusíte psát žádný kód a máte k dispozici uživatelské rozhraní OOTB... Shoda vzorů URL, stejně jako způsob generování úryvků, je blackbox.
11. Korra. ai (nejlepší pro malé a střední týmy využívající interní podporu prostřednictvím chatu)
Korra. ai využívá chat založený na umělé inteligenci, aby proměnil váš intranet v proaktivního asistenta znalostí. Prochází platformy jako Confluence, Jira, Google Drive – a dokonce i video obsah – a poté zabalí odpovědi do konverzačního rozhraní s bohatými citacemi.
Korra nejenže poskytuje rychlé informace, ale také sleduje dotazy v průběhu času a učí se jedinečnou slovní zásobu a případy použití vašeho týmu. Pro interní podporu nebo zaškolování nových zaměstnanců může Korra odpovídat na časté dotazy, navrhovat odkazy na dokumenty a v případě potřeby eskalovat problémy na lidské odborníky.
Korra. ai nejlepší funkce
- Propojte své stávající obsahové silo (dokumenty, videa, systémy ticketů)
- Odpovězte prostřednictvím chatu s citacemi zvýrazněných zdrojů.
- Automaticky se učte termíny specifické pro danou doménu z předchozích vyhledávání.
- Eskalujte nevyřešené otázky svým kolegům.
Omezení Korra. ai
- Nejvhodnější pro pracovní postupy založené na chatu, méně vhodné pro hromadné vyhledávání dokumentů.
- Kvalita výsledků závisí na dobře strukturovaném označování zdrojů.
Ceny Korra. ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Korra. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Korra. ai?
Uživatel Capterra říká:
Líbí se mi, jak se můžete dostat přímo k konkrétním, relevantním informacím, včetně přesné polohy ve videu i přesné polohy v rozsáhlém dokumentu!
Líbí se mi, jak se můžete dostat přímo k konkrétním, relevantním informacím, včetně přesné polohy ve videu i přesné polohy v rozsáhlém dokumentu!
12. Slab (nejlepší pro malé a střední týmy, které vytvářejí jednoduché, strukturované interní wiki)
Potřebujete jednoduchou, ale výkonnou znalostní bázi zaměřenou na produktivitu týmu? Pak je Slab přesně pro vás!
Díky bohatému formátování, intuitivní hierarchii dokumentů a robustní integraci (Slack, Google, GitHub a další) je přispívání a vyhledávání obsahu snadné. Jeho vyhledávání vylepšené umělou inteligencí zvýrazňuje shody dotazů v kontextu a zobrazuje navrhovaný související obsah, což výrazně zkracuje dobu vyhledávání.
Nejlepší funkce Slab
- Vytvářejte přehledně uspořádané dokumenty pomocí sbírek, témat a bohatých vložených prvků.
- Navrhujte relevantní stránky během psaní nebo procházení
- Spolupracujte v reálném čase pomocí komentářů, zmínek a historie verzí.
- Sledujte zapojení uživatelů pomocí statistik vyhledávání a analýzy obsahu.
Omezení Slab
- Chybí pokročilé funkce AI pro řazení výsledků nebo funkce RAG pro více zdrojů.
- Hluboké hierarchie mohou být pro velké znalostní knihovny nepohodlné.
Ploché ceny
- Zdarma: až 10 uživatelů
- Startup: 8 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slab
- G2: 4,6/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Slabu?
Takto zní recenze na G2:
Je rychlý, podporuje bohaté formátování, aniž by byl nepřehledný, a hladce se integruje s nástroji jako Slack, Google Drive a GitHub. Funkce vyhledávání je také působivá – snadno a rychle najdu, co potřebuji, což šetří čas celému týmu.
Je rychlý, podporuje bohaté formátování, aniž by byl nepřehledný, a hladce se integruje s nástroji jako Slack, Google Drive a GitHub. Funkce vyhledávání je také působivá – snadno a rychle najdu, co potřebuji, což šetří čas celému týmu.
13. Microsoft Viva (nejlepší pro podniky využívající Microsoft 365, které budují jednotné prostředí pro zaměstnance)
Microsoft Viva vnáší inteligenci do vaší sady Microsoft 365 tím, že do každodenních pracovních postupů začleňuje nástroje pro objevování znalostí, analýzu zkušeností a komunikaci založené na umělé inteligenci.
Viva Topics využívá strojové učení k automatickému označování a kurátorování tematických karet, které se dynamicky zobrazují v aplikacích Teams, SharePoint a Outlook, a umožňuje tak přístup k informacím pouhým kliknutím.
Viva Insights poskytuje jak podněty pro osobní produktivitu, tak organizační analytiku.
Sada Viva Suite zahrnuje Connections (firemní novinky a komunity), Learning, Glint, Pulse a další nástroje, které zajišťují jednotnou zkušenost zaměstnanců.
Nejlepší funkce Microsoft Viva
- Zobrazte tématické karty, které byly automaticky vygenerovány z vašeho obsahu.
- Vložte znalosti do aplikací Teams, Outlook a SharePoint nativně.
- Zlepšete zdraví týmu díky informacím o produktivitě, které kladou důraz na ochranu soukromí.
- Podporujte komunity a učení prostřednictvím modulů Connections a Learning.
- Moduly můžete snadno kombinovat v rámci jedné licence v sadě Viva Suite.
Omezení Microsoft Viva
- Vyžaduje Microsoft 365 F1/F3/E3+ a závislé přijetí Teams.
- Většina modulů vyžaduje samostatné licence, což zvyšuje složitost a rozšiřuje počet nástrojů.
- U některých organizací se překrývá se stávajícími intranetovými nebo analytickými řešeními.
Ceny Microsoft Viva
- Viva Topics: 5 $/uživatel/měsíc
- Viva Insights: 4 $/uživatel/měsíc za prémiové osobní + pokročilé funkce; informace pro manažery/vedoucí pracovníky za 6 $/uživatel/měsíc
- Viva Suite: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Microsoft Viva
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Viva?
Uživatel Capterra sdílí:
Viva Connections vám umožňuje vytvářet různé karty odkazující na portály SharePoint, novinky, vzdělávací platformy a mnoho dalšího. Viva Learning vám umožňuje seskupit velké množství vzdělávacích platforem na jednom místě a nabízí obrovské množství školení o různých nástrojích, které nabízí Microsoft 365.
Viva Connections vám umožňuje vytvářet různé karty odkazující na portály SharePoint, novinky, vzdělávací platformy a mnoho dalšího. Viva Learning vám umožňuje seskupit velké množství vzdělávacích platforem na jednom místě a nabízí obrovské množství školení o různých nástrojích, které nabízí Microsoft 365.
Který nástroj pro vyhledávání v intranetu s umělou inteligencí je pro vás ten pravý?
Výběr správného nástroje pro vyhledávání v intranetu pomocí umělé inteligence závisí na tom, jak váš tým pracuje a kde jsou uloženy vaše znalosti.
Pokud hledáte vysoce specializované chatovací asistenty, vynikají Korra. ai a Glean. Týmy vedené vývojáři se mohou přiklonit k Elastic Search nebo Algolia pro kompletní přizpůsobení. A nástroje jako Slab a Guru jsou skvělé pro vytváření strukturovaných interních wiki se smart AI vrstvami.
Pokud však hledáte centralizované pracovní prostředí založené na umělé inteligenci, kde je vyhledávání pouze jednou ze složek rovnice produktivity, ClickUp je jasnou volbou.
ClickUp vám nepomáhá jen najít věci, ale také s nimi pracovat. Můžete:
- Mějte vše – od správy úkolů přes znalosti až po automatizaci – pod jednou střechou.
- Vyhledávejte v úkolech, dokumentech, komentářích a propojených nástrojích, jako jsou Slack nebo Drive.
- Shrňte konverzace a automaticky generujte úkoly pomocí AI.
- Pomocí agentů Autopilot můžete proaktivně spravovat dokumentaci, odpovídat na dotazy nebo vytvářet pracovní postupy.
- Spusťte plně strukturovanou znalostní bázi pomocí předem připravených šablon.
Zatímco většina nástrojů přidává AI do svých stávajících rámců, ClickUp zapojuje AI do každé vrstvy práce. To znamená méně přepínání mezi aplikacemi, méně izolovaných znalostí a rychlejší rozhodování – podpořené kontextově bohatými a aktuálními odpověďmi.
Pokud je váš tým unavený přeskakováním mezi aplikacemi jen proto, aby našel nejnovější plán, zásady nebo projektový dokument, ClickUp nabízí jediné místo, kde se práce a znalosti konečně spojují. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!