10 nejlepších softwarů pro sledování inkasa v roce 2025

Hledáte nejlepší software pro sledování inkasa?
Ať už sbíráte fyzické předměty, jako jsou zásoby, artefakty nebo osobní památky, nebo shromažďujete data prostřednictvím formulářů a průzkumů, správný nástroj vám pomůže zůstat organizovaní, přesní a efektivní.
V tomto blogu jsme shromáždili nejlepší nástroje pro sledování hmotných sbírek i digitálních dat. Od katalogizace objektů po správu odeslaných formulářů a synchronizaci všeho na jednom místě – tato řešení jsou určena pro datové analytiky, sběratele a výzkumníky, kteří potřebují více než jen tabulky.
🔎 Věděli jste? Britské muzeum spravuje více než 8 milionů předmětů a používá vlastní digitální katalogizační systém ke sledování původu, stavu a historie vystavování v průběhu staletí.
Přehled nejlepších softwarů pro sledování inkasa
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Efektivní sledování sběru dat
|Formuláře ClickUp, přizpůsobené pracovní postupy, řídicí panely, spolupráce v reálném čase, automatizace úkolů, souhrny AI s ClickUp Brain
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Sortly
|Správa zásob pro malé podniky
|Skenování čárových kódů, aktualizace skladových zásob v reálném čase, synchronizace s mobilními zařízeními, nahrávání fotografií
|Placené tarify začínají na 49 $.
|Kolekto
|Správa a prodej vaší sbírky
|Vlastní pole, přístup na tržiště, export do Excelu, označování položek
|Placené tarify začínají na 7 $/měsíc.
|CatalogIt
|Vytvoření podrobného katalogu produktů
|Mobilní pořizování fotografií, přístup pro více uživatelů, cloudový systém, integrace webového zobrazení
|Zdarma; placené tarify začínají na 14 USD.
|iCollect Everything
|Osobní sbírky
|Skenování čárových kódů, přizpůsobitelná pole, synchronizace zařízení, zálohování/export
|Placené tarify začínají na 30 $.
|Tellico
|Bezplatná správa inkasa
|Šablony pro knihy/hry/známky, automatické načítání dat, flexibilní editor záznamů
|Zdarma
|PastPerfect
|Propojení zvuku s artefakty
|Katalogizace objektů, přílohy zvukových souborů/fotografií, správa kontaktů, sledování dárců
|Placené tarify začínají na 745 USD.
|Archiv uměleckých děl
|Online výstavy a historie aktiv
|Správní zprávy, online prezentace, QR kódy, finanční nástroje
|Placené tarify začínají na 34 USD.
|Argus
|Správa fyzických i digitálních sbírek
|Správa multimédií, zprávy o zapojení, vlastní šablony, automatizace
|Ceny na míru
|S-Museum
|Webové řízení sbírek muzeí
|Soulad se standardem SPECTRUM, vícejazyčná podpora, strukturovaná terminologie, týmové pracovní postupy
|Ceny na míru
📊 Výzkum ukazuje: 96 % výzkumníků chce, aby za ně úkoly související s údržbou dat řešila umělá inteligence.
10 nejlepších softwarů pro sledování inkasa
Najdeme nástroj pro sběr dat, který bude kompatibilní s vašimi pracovními požadavky.
1. ClickUp (nejlepší pro efektivní sledování sběru dat)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vyniká jako špičkový software pro sběr dat, který centralizuje všechny kroky procesu sběru – shromažďování, organizování, sledování a spolupráci – do jednoho plynulého pracovního postupu založeného na umělé inteligenci.
Jádrem funkcí ClickUp pro sběr dat jsou formuláře ClickUp, které vám umožňují zachytit informace z jakéhokoli zdroje a okamžitě je převést na úkoly, které lze realizovat. Ať už provádíte průzkumy, sbíráte zpětnou vazbu nebo spravujete požadavky, formuláře ClickUp zajistí, že vaše data budou proudit přímo do vašeho pracovního prostoru – bez nutnosti ručního zadávání.
Sběr dat je však pouze začátek. ClickUp Tasks vám umožňuje přizpůsobit každý krok vašeho procesu, od přijetí přes kontrolu až po dokončení. Přizpůsobte úkoly pomocí vlastních polí, abyste zachytili přesně ty informace, které potřebujete. S ClickUp Automations můžete nastavit pravidla pro automatické přiřazování, aktualizaci nebo přesun úkolů na základě vašich dat, což šetří čas a snižuje počet manuálních chyb.
Podívejte se na toto video a dozvíte se více o automatizaci ClickUp👇
S ClickUp Views můžete vizualizovat a organizovat shromážděná data způsobem, který vám nejlépe vyhovuje – ať už se jedná o tabulkový pohled pro správu ve stylu tabulkového procesoru, pohled na tabuli pro pracovní postupy Kanban nebo kalendářový pohled pro sledování časové osy.
Všechna shromážděná data jsou uložena na jednom místě v centralizovaném úložišti, což usnadňuje vyhledávání, sdílení a zabezpečení informací. Připojujte soubory, přidávejte komentáře a propojujte související úkoly, aby vám nic neuniklo.
Aby vaše data dávala smysl, poskytují ClickUp Dashboards výkonné vizualizace – tabulky, grafy a widgety –, které přeměňují surové informace na praktické poznatky. Sledujte trendy, sledujte pokrok a sdílejte zprávy se zainteresovanými stranami pouhými několika kliknutími.
Můžete požádat umělou inteligenci ClickUp, ClickUp Brain, aby analyzovala odeslané formuláře a vygenerovala souhrn názorů zákazníků.
Zde je příklad fungování ClickUp Brain 👇
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte informace z jakéhokoli zdroje pomocí formulářů ClickUp.
- Vytvořte přizpůsobitelné pracovní postupy pro automatizaci procesu sběru dat.
- Ukládejte všechna svá data bezpečně pomocí centralizovaného úložiště.
- Vizualizujte a analyzujte data pomocí panelů ClickUp Dashboards.
- Automatizujte opakující se úkony pomocí ClickUp Automations.
- Organizujte a spravujte sběr dat pomocí vlastních polí pro přizpůsobené sledování dat.
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou být ohromeni rozsahem funkcí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Chrissie Boyle, senior manažerka kampaní ve společnosti Penske Media Corporation, říká:
Nyní máme zavedený pracovní postup, máme formuláře, které musíte vyplnit, pokud něco potřebujete, abychom mohli lépe spravovat naši denní kapacitu, a to odstranilo mnoho dohadů z jiných oddělení. Pokud to potřebujete, najdete to v ClickUp a je to velmi dobře zorganizované, takže nebudete mít potíže najít to, co hledáte.
2. Sortly (nejlepší pro správu zásob)
Pokud jste majitelem malé firmy a máte potíže se sledováním stavu zásob, vyzkoušejte Sortly. Pomocí rychlého naskenování čárového kódu můžete okamžitě aktualizovat stav zásob.
Aplikace také přehledně organizuje položky do složek podle umístění a typu, což usnadňuje vyhledávání zásob. A pokud máte málo zásob, zobrazí se upozornění na nízký stav zásob, které vás vyzve k objednání dalších zásob, než dojdou.
Nejlepší funkce Sortly
- Vytvářejte zprávy v reálném čase, abyste mohli analyzovat trendy v používání a rozpočet na příští čtvrtletí.
- Synchronizujte nejnovější aktualizace z mobilních zařízení pro různé lokality.
- Nahrajte fotografie ve vysokém rozlišení, abyste mohli vizuálně sledovat každou položku.
Omezení Sortly
- Pokud stránku aktualizuje současně více uživatelů, zobrazují se nesprávná čísla.
- Možnosti kategorií jsou pro rozvíjející se podniky omezené.
- Váš QR kód Sortly může být poškozený.
Ceny Sortly
- Pokročilá verze: 49 $/měsíc na uživatele
- Ultra: 149 $/měsíc na uživatele
- Premium: 299 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sortly
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sortly?
A Recenzent Capterra říká:
Myslím, že je to velmi přehledně uspořádané. Líbí se mi, že k němu můžeme připojit náš čtečku čárových kódů a skenovat naše produkty. Používáme ho výhradně k tomu, abychom měli přehled o obsahu našeho skladu a zajistili, že máme danou součástku k dispozici, když ji potřebujeme, místo abychom na ni museli čekat celý den. Líbí se mi, že ho mohu mít na tolika zařízeních, kolik potřebuji!
3. Kolekto (nejlepší pro správu a prodej vaší sbírky)
Jako vášnivý sběratel můžete svou rostoucí sbírku spravovat pomocí aplikace Kolekto. Pomocí několika klepnutí můžete přidat novou kategorii a vlastní atributy, abyste přizpůsobili inventář svým potřebám. Pomocí fotoaparátu telefonu pořiďte vysoce kvalitní fotografie a okamžitě je propojte s jednotlivými položkami.
Nejlepší funkce Kolekto
- Exportujte celý výběr do souboru Excel pro snadné zálohování a analýzu.
- Projděte si specializovaný Marketplace společnosti Kolekto a spojte se s podobně smýšlejícími inkasními agenturami po celém světě.
- Proveďte rychlou kontrolu štítku majetku a získejte podrobné záznamy pro organizovaný prostor.
Omezení Kolekto
- Kolekto nabízí měsíční nebo roční předplatné, což nemusí být ideální pro ty, kteří hledají více cenových úrovní.
- Chybí integrovaná pokročilá analytika pro sledování trendů nebo hodnocení v čase.
- Hledání kupců nebo prodejců pro sběratelské předměty z úzkých oborů může stále vyžadovat externí platformy.
Ceny Kolekto
- Měsíční tarif: 7,54 $/měsíc na uživatele
- Mobilní aplikace: 9,43 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kolekto
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📮 ClickUp Insight: 74 % zaměstnanců používá dva nebo více nástrojů, aby našli potřebné informace, a přitom přeskakují mezi e-maily, chaty, poznámkami, nástroji pro správu projektů a dokumentací. Toto neustálé přepínání mezi kontexty zabírá čas a snižuje produktivitu.
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – e-maily, chat, dokumenty, úkoly a poznámky – do jediného prohledávatelného pracovního prostoru, takže vše je přesně tam, kde to potřebujete.
4. CatalogIt (nejlepší pro vytváření katalogu produktů)
S aplikací CatalogIt stačí otevřít aplikaci, vyfotit předmět fotoaparátem telefonu a okamžitě vytvořit podrobný záznam. Můžete například vyfotit starožitnou vázu a přidat její popis, historický kontext a informace o jejím stavu – to vše z jediného rozhraní.
Ať už jde o uchovávání historie nebo správu každodenních zásob, CatalogIt vám poskytuje všechny podrobnosti na dosah ruky.
Nejlepší funkce CatalogIt
- Spravujte sbírky s více uživateli v muzeích, archivech a institucích.
- Pomocí integrace CatalogIt HUB nebo API můžete zobrazit sbírky na svém webu nebo veřejných platformách.
- Prohlížejte nebo upravujte informace odkudkoli pomocí cloudového systému.
Omezení CatalogIt
- CatalogIt se může při generování zpráv zaseknout.
- Funkce filtru vyhledávání nemovitostí je složitá na používání.
Ceny CatalogIt
- Navždy zdarma
- Muzeum: 54 $/měsíc na uživatele
- Osobní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Organizace: 54 $/měsíc na uživatele
- Conservator: 54 $/měsíc na uživatele
- API, plugin WordPress a integrace iframe: 35 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze CatalogIt
- G2: 4,9/5 (20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o CatalogIt?
Recenze G2 říká:
Cloudový systém nám umožňuje prohlížet/upravovat data odkudkoli a na jakémkoli operačním systému. Aplikace je snadno použitelná a databáze je robustní. Díky externímu publikování jsou naše údaje přístupné veřejnosti a aktualizace dat se zobrazují okamžitě, aniž by bylo nutné je znovu publikovat. Zákaznický servis je fantastický.
🧠 Zajímavost: Výzkum gamifikace je jednou z nejčastěji používaných metod pro průzkum trhu.
5. iCollect Everything (nejlepší pro osobní sbírky)
Spustíte iCollect Everything a jste připraveni uspořádat svou neustále rostoucí sbírku. Jak budete postupovat? Rychlým naskenováním čárového kódu okamžitě zařadíte do katalogu nový předmět – vzácný komiks, vintage vinylovou desku nebo cennou akční figurku.
Dále použijte přizpůsobitelná pole k přidání osobních poznámek, podrobností o nákupu a odhadovaných hodnot. Je to tak jednoduché!
Nejlepší funkce iCollect Everything
- Přístup k vašim údajům a jejich aktualizace z iPhone, aplikace pro Android, Mac, Windows nebo webu.
- Snadno prohledávejte stovky záznamů, abyste se vyhnuli náhodným duplicitám.
- Zajistěte bezpečnost svých dat díky snadnému exportu a možnostem zálohování.
Omezení iCollect Everything
- Chcete-li do aplikace přidat neomezený počet položek, musíte provést jednorázový nákup na celý život.
- Abyste mohli používat desktopovou aplikaci, musíte si zakoupit kompletní plán mobilní aplikace.
- Nenabízí silný trh pro nákup, prodej nebo obchodování se sběratelskými předměty.
Ceny iCollect Everything
- Mobilní aplikace s neomezeným nákupem: 59,99 $
- Každá pohledávka bez omezení: 29,99 $.
- Desktopová aplikace: 49 $/rok na uživatele
Hodnocení a recenze iCollect Everything
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o aplikaci iCollect Everything?
Začal jsem ho používat před několika týdny. Moc se mi líbí. Skvělý způsob, jak mít celou svou sbírku v kapse. Stojí za vyzkoušení. Pokud přidáte více než 30 filmů, stojí to 30 dolarů, ale podle mě to stojí za to.
6. Tellico (nejlepší pro bezplatnou správu sbírek)
V Tellico si můžete vybrat z předem připravených šablon pro knihy, videohry a známky nebo si vytvořit vlastní katalog. Díky automatickému načítání dat lze podrobnosti získávat z více zdrojů, což snižuje potřebu ručního zadávání.
Flexibilní editor záznamů vám umožňuje doladit záznamy a podporuje různé formáty, jako je text, zaškrtávací políčka a obrázky.
Nejlepší funkce Tellico
- Prohledávejte více online databází a rychle vyhledávejte podrobnosti bez ručního zadávání.
- Sdílejte a zálohujte své sbírky pomocí exportních možností, jako jsou BibTeX, CSV a HTML.
- Uspořádejte si sbírku podle libovolného pole, jako je žánr, autor nebo rok.
Omezení programu Tellico
- Omezená kompatibilita s jinými platformami pro správu inkasa
- Na rozdíl od cloudových aplikací jsou aktualizace a zálohy závislé na správě uživatelů.
Ceny Tellico
- Zdarma
Hodnocení a recenze Tellico
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. PastPerfect (nejlepší pro propojení zvukových popisů s artefakty)
Spusťte PastPerfect a přejděte do katalogu objektů, kde můžete zadat podrobné informace, jako je ID objektu, původ a stav. Díky multimediální aktualizaci můžete k záznamu artefaktu připojit obrázky ve vysokém rozlišení a odkaz na zvukový popis.
Pro organizované vztahy s klienty přejděte do sekce Správa kontaktů, aktualizujte profily dárců a sledujte poslední příspěvky. Můžete také vytvořit šablony pro fundraising a nastavit kampaně během několika minut.
Nejlepší funkce PastPerfect
- Získejte přístup k nástrojům pro správu dárců a členů v rámci softwaru CRM.
- Připravte se na výstavu vytvořením vlastních zpráv s podrobnostmi o artefaktech a místy jejich vystavení.
- Využijte tisk a skenování čárových kódů pro efektivní sledování a správu zásob.
Omezení PastPerfect
- Uživatelé mohou narazit na potíže při přizpůsobování polí nebo modulů tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům dané instituce.
- Noví uživatelé mohou systém považovat za složitý a jeho zvládnutí může vyžadovat značné množství času.
- Při integraci online sbírek nebo virtuálních výstav mohou vzniknout dodatečné náklady a komplikace.
Ceny PastPerfect
- Startovací balíček: 745 $
- Kompletní balíček: 870 $
- Balíček XL: 1245 USD
- Balíček 2XL: 2245 USD
Hodnocení a recenze PastPerfect
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o PastPerfect?
Uživatel Capterra říká:
PastPerfect nám umožňuje vést záznamy o všech artefaktech v našich sbírkách a disponovat prohledávatelnou databází, která pomáhá výzkumným pracovníkům vyhledávat položky, které by mohli potřebovat.
8. Artwork Archive (nejlepší pro vytváření online výstav)
Zaznamenejte své nově získané artefakty do archivu uměleckých děl. Sledováním historie restaurování v údržbových zprávách můžete zajistit jejich dlouhou životnost.
Pokud si nejste jisti daným dílem, použijte funkci „Soukromé místnosti“ a bezpečně sdílejte podrobnosti o uměleckém díle s členy správní rady před jeho veřejným odhalením. Poté vygenerujte QR kód pro dané dílo, který návštěvníkům umožní rychlý přístup k jeho digitálnímu archivu.
Nejlepší funkce Artwork Archive
- Přejděte do centrálního katalogu a zadejte podrobnosti, jako je umělec, původ a ocenění, abyste získali podrobný přehled.
- Žádejte platby profesionálně pomocí dobře spravovaných faktur, financí a prodejních zpráv.
- Uchovávejte historické záznamy, podrobnosti o nákupech a organizujte finance pomocí integrovaných nástrojů.
- Vytvořte si online prezentaci pomocí nástroje Exhibition Tool, který obsahuje rozhovory s umělci a historický kontext.
Omezení archivu uměleckých děl
- Sleduje sice prodeje, ale postrádá pokročilé integrace s tržišti.
- Pokročilé funkce vyžadují čas, abyste je zvládli
Ceny Artwork Archive
- Organizace Standard: 34 $/měsíc na uživatele
- Organizations Plus: 69 $/měsíc na uživatele
- Organizace Enterprise: 162 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Artwork Archive
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,9/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Artwork Archive?
Považuji jej za velmi užitečný nejen pro dokumentaci uměleckých děl, ale také pro archivaci publikovaných dokumentů.
🧠 Zajímavost: Lidé nejsou jediní sběratelé. Australští ptáci z čeledi bowerbirds jsou známí tím, že sbírají barevné předměty (jako bobule, mušle a dokonce i víčka od lahví), aby jimi zdobili svá hnízda a přilákali partnery. Sledování jejich „sbírek“ pomohlo vědcům pochopit, jak se v přírodě vyvíjí estetické projevy.
9. Argus (nejlepší pro správu fyzických i digitálních aktiv)
Katalogizujte, digitalizujte a sdílejte své sbírky pomocí Argus, systému pro správu sbírek (CMS). Jeho přizpůsobitelná databáze umožňuje kurátorům snadno sledovat přírůstky, výpůjčky a umístění položek a zároveň propojovat související multimédia pro smysluplné vyprávění příběhů.
Instituce mohou organizovat výstavy online prostřednictvím interaktivního veřejného portálu, který návštěvníkům umožňuje prozkoumávat sbírky pomocí pokročilých vyhledávacích a filtračních možností.
Nejlepší funkce Argus
- Zlepšete zážitky návštěvníků pomocí obrázků ve vysokém rozlišení, videí, souvisejících objektů a dokumentace bohaté na metadata.
- Sledujte zapojení uživatelů, demonstrujte dopad zainteresovaným stranám a vytvářejte vlastní zprávy.
- Omezte opakující se úkoly, jako je zadávání dat a aktualizace inventáře, pomocí automatizovaných pracovních postupů.
Omezení Argusu
- Funkčnost při vytváření nových šablon není konzistentní.
- Tento software pro sběr dat na mobilních zařízeních může působit neohrabaně.
- Velké objemy dat mohou ztěžovat zadávání dat.
Ceny Argus
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Argus
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. S-Museum (nejlepší pro správu na webu)
Díky pokročilým pracovním postupům, spolupráci více uživatelů a interoperabilitě pomáhá S-Museum muzeím katalogizovat, spravovat a sdílet jejich fyzické a digitální sbírky.
Jeho soulad se standardem SPECTRUM zajišťuje dodržování mezinárodních muzejních standardů, zatímco vestavěná funkce importu/exportu dat umožňuje přizpůsobení pracovních postupů. Papírové formuláře tak lze ručně zadávat do systému.
Nejlepší funkce S-Museum
- Udržujte přesné, globálně přístupné záznamy s vícejazyčnou podporou a strukturovanou terminologií.
- Přiřaďte členům týmu přístupová práva na základě jejich rolí a zajistěte tak bezpečné a efektivní pracovní postupy.
- Zpracovávejte přírůstky, inventář, katalogizaci a konzervaci pomocí intuitivního centralizovaného systému.
Omezení S-Museum
- Ačkoli je flexibilní, hluboké přizpůsobení může vyžadovat další vývoj.
- Nasazení ve více institucích může vyžadovat rozsáhlou konfiguraci.
Ceny S-Museum
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze S-Museum
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📊 Výzkumy ukazují: Čistá, strukturovaná data mohou zlepšit rychlost rozhodování. Sledovací nástroj vám k tomu pomůže, aniž byste se museli potýkat s chaosem v tabulkách.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování inkasa?
Výběr správného softwaru pro sledování sběru dat může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho pracovního postupu. Nejlepší aplikace pro sběr dat usnadňují shromažďování informací díky funkcím, jako je správa inventáře, integrace, zabezpečení a analýza v reálném čase. Zajišťují, že vaše data zůstanou přesná, organizovaná a snadno přístupná.
Při výběru ideálního řešení se zaměřte na následující aspekty:
- Design zaměřený na mobilní zařízení: Podporuje aplikaci přizpůsobenou pro mobilní zařízení, která umožňuje sběr dat i na cestách.
- Přizpůsobitelnost: Zahrnuje různé metody sběru dat s rozmanitými typy otázek, které odpovídají vašemu výzkumnému procesu.
- Bohaté integrační možnosti: Propojení s vašimi stávajícími nástroji pro analýzu dat, vizualizaci a reporting pro méně složité pracovní postupy.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Software s intuitivním a snadno ovladatelným rozhraním, které minimalizuje náročnost učení pro všechny výzkumníky.
- Synchronizace v reálném čase: Poskytuje okamžitý přístup ke shromážděným datům a synchronizuje je s centrálním serverem pro rychlou analýzu.
💡 Tip pro profesionály: Než si vyberete nástroj, sepište si všechny datové formáty, se kterými pravidelně pracujete, a poté vyberte software, který podporuje plynulý import/export bez ručních oprav.
Shromažďujte a spravujte svá data chytře
Přesný sběr dat je základem informovaného rozhodování. Bez něj mohou chyby, nesrovnalosti a zastaralé informace vést k nesprávnému umístění artefaktů, špatným rozhodnutím a promarněným příležitostem k růstu.
S ClickUp můžete celý proces zefektivnit a zjednodušit. Přizpůsobitelné formuláře zajišťují strukturovaný sběr dat, spolupráce v reálném čase udržuje váš tým v souladu, automatizace eliminuje manuální úkoly a výkonné nástroje pro vytváření reportů poskytují potřebné informace – vše v jednom centralizovaném systému.
Je čas rozloučit se s roztříštěnými tabulkami a manuálními chybami. Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes!