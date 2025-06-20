14 nejlepších AI agentů pro automatizaci a škálování podnikových operací

Co kdyby někdo (nebo něco) okamžitě odpovídal na vaše e-maily, nepřetržitě sledoval prodejní příležitosti a automaticky generoval zprávy? Neumožnilo by vám to více se soustředit na strategii?
Kdysi to byl jen vzdálený sen, ale dnes jsou AI agenti pro podnikání realitou.
Tito inteligentní agenti zrychlují naši práci, zefektivňují ji a, upřímně řečeno, také značně usnadňují. Od vyřizování dotazů zákazníků a marketingových aktivit až po automatizaci analýzy dat se rychle stávají páteří moderních podniků.
Vzhledem k záplavě AI řešení na trhu však může být výběr toho správného velmi obtížný. Abychom vám pomohli, sestavili jsme žebříček 15 nejlepších AI agentů, kteří mění automatizaci podnikání.
Co jsou AI agenti?
AI agenti jsou softwarové programy, které využívají umělou inteligenci a strojové učení k automatizaci úkolů, analýze dat a rozhodování na základě vzorců.
Jejich rozsah sahá od jednoduchých chatbotů až po pokročilé automatizační nástroje AI pro složité pracovní postupy. Od shrnování poznámek z jednání a správy úkolů projektu až po psaní kódu – agenti AI pomáhají spravovat provoz a zvyšovat produktivitu.
Podniky využívající AI agenty zaznamenávají významné výhody – snížení nákladů, zlepšení zákaznické zkušenosti, analýzu zákaznických dat a rychlejší rozhodování na základě dat.
Co byste měli hledat v AI agentech pro podnikání?
AI nemá univerzální řešení. Různé podniky/odvětví a požadavky vyžadují novinky, které ne všechny AI agenti mohou poskytnout. Při výběru zvažte:
- Funkčnost: Řeší váš konkrétní problém? (Automatizace úkolů, tvorba obsahu, zákaznická podpora atd.)
- Snadné použití: Jak intuitivní je rozhraní? Zvýší efektivitu vašeho týmu?
- Integrace: Lze jej propojit s vašimi stávajícími nástroji (Google Drive, Slack, CRM atd.)?
- Škálovatelnost: Bude růst spolu s potřebami vašeho podnikání?
- Cena: Nabízí dobrý poměr cena/výkon?
Přehled nejlepších AI agentů
Zde je stručný přehled nejlepších AI agentů pro podnikání.
|Agent AI
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Produktivita a automatizace úkolů (Všechny: Solo, SMB, Enterprise)
|Přizpůsobitelné úkoly, dokumenty, chat, dashboardy, AI Notetaker, integrace
|K dispozici zdarma, placená verze od 7 $/uživatel/měsíc
|Jasper AI
|AI psaní pro marketing a prodej (SMB, Enterprise)
|Tvorba obsahu, SEO, týmová spolupráce a Jasper Art
|Cena od 49 $/měsíc
|Fireflies AI
|Přepis schůzek a poznámky (SMB, Enterprise)
|Přepis, shrnutí, vyhledávání, akční položky, integrace
|K dispozici zdarma, placená verze od 18 $/uživatel/měsíc
|Drift AI
|AI chatbot pro prodej a marketing (SMB, Enterprise)
|Chatboty, kvalifikace potenciálních zákazníků, rezervace schůzek, integrace
|Ceny na míru
|Notion AI
|Správa znalostí a pořizování poznámek (Solo, SMB, Enterprise)
|Poznámky, úkoly, AI souhrny, šablony, kalendář, překlady
|K dispozici zdarma, placená verze od 12 $/uživatel/měsíc
|Salesforce Einstein
|AI CRM a analytika (Enterprise)
|Prediktivní analýzy, automatizace, hodnocení potenciálních zákazníků, doporučení
|Cena od 75 $/uživatel/měsíc
|Reclaim AI
|Plánování a správa času (Solo, SMB, Enterprise)
|Automatické plánování, čas na soustředění, analytika, synchronizace kalendáře
|K dispozici zdarma, placené od 10 $/uživatel/měsíc
|AutoGPT
|Autonomní AI agenti a automatizace (SMB, Enterprise, Tech)
|Autonomní úkoly, data v reálném čase, integrace API, automatizace pracovních postupů
|Zdarma (open-source), placené (náklady na API)
|Intercom AI
|Chatbot pro zákaznickou podporu (SMB, Enterprise)
|Omnichannelová podpora, AI chat, analýza sentimentu, integrace
|Cena od 29 $/uživatel/měsíc + využití
|LlamaIndex
|Načítání a indexování dat (podnikání, technologie)
|AI vyhledávání, indexování dokumentů, integrace více zdrojů, podpora GPT
|Cena od 50 $/měsíc
|ChatGPT
|Konverzační AI a generování obsahu (Solo, SMB, Enterprise)
|Chatování podobné lidské komunikaci, shrnování, brainstorming, API, integrace
|K dispozici zdarma, placené od 20 $/měsíc
|Kore. ai
|Konverzační AI pro podniky (Enterprise)
|Boty bez kódu, automatizace pracovních postupů, NLP, analytika, integrace
|Ceny na míru
|GitHub Copilot
|AI asistent pro kódování (Solo, SMB, Enterprise, Dev Teams)
|Návrhy kódu, vícejazyčnost, integrace IDE, učení se ze vstupů
|K dispozici zdarma, placená verze od 4 $/uživatel/měsíc
|Workday AI
|HR, finance a řízení pracovní síly (Enterprise)
|Automatizace HR, analytika, onboardování, chatboty, integrace
|Ceny na míru
|QuickBooks AI
|Účetnictví a vedení účetnictví (Solo, SMB)
|Účetnictví, analýzy, daně, detekce anomálií, integrace
|Cena od 35 $/měsíc
Nejlepší AI agenti pro podnikání
AI agenti pro podnikání se stávají nezbytnými nástroji napříč odvětvími a pomáhají společnostem zefektivnit pracovní postupy a zvýšit efektivitu. V moři nabízených řešení je nutné vybrat ten správný.
Za tímto účelem se podívejme na nejlepší AI agenty, které jsou dnes k dispozici pro podniky:
1. ClickUp Brain (nejlepší nástroj pro produktivitu a automatizaci úkolů založený na umělé inteligenci)
ClickUp je více než jen nástroj pro řízení projektů – je to komplexní aplikace pro práci, která shromažďuje všechny vaše úkoly, dokumenty, chaty a cíle na jednom místě.
ClickUp se odlišuje zejména díky hluboké integraci AI agentů, kteří s vámi spolupracují a díky nimž je každá část vašeho pracovního postupu chytřejší a propojenější. Ústředním prvkem je ClickUp Brain, váš osobní AI agent, který je vždy připraven vám pomoci. Brain se můžete zeptat na cokoli – shrňte dlouhý dokument, najděte nejnovější aktualizace projektu nebo získejte rychlé odpovědi na otázky týkající se firemních zásad. Je to jako mít znalého kolegu, který nikdy nespí.
Pokud jste konzultant spravující více klientů, můžete pomocí Ask AI okamžitě vytvářet návrhy, generovat programy schůzek nebo shrnovat dlouhé e-mailové konverzace. Automatizace vám připomínají blížící se termíny, přesouvají úkoly do další fáze, když je odškrtnete, nebo dokonce odesílají následné zprávy klientům.
Týmy získávají ještě větší hodnotu z ekosystému ClickUp založeného na AI. Vezměme si například tým pro vývoj produktů: agenti seznamu mohou automaticky přiřazovat úkoly správným osobám, když přijde požadavek na novou funkci, zatímco agenti chatu mohou shrnout schůzky plánování sprintů a zdůraznit překážky. Týmy podpory mohou využít AI k třídění ticketů, navrhování odpovědí a eskalaci urgentních problémů, aby se nic neztratilo.
Skutečnou silou ClickUp je to, jak tyto AI agenti a automatizace spolupracují napříč všemi funkcemi.
Můžete nastavit pracovní postupy, ve kterých chatový agent shrne schůzku, Brain vytvoří akční položky jako úkoly a automatizace přiřadí tyto úkoly správným členům týmu – to vše bez ručního zásahu. Ať už jste samostatný podnikatel, který chce zůstat organizovaný, nebo velká společnost, která se snaží efektivně škálovat, ClickUp se přizpůsobí vašim potřebám. Jedná se o jedinou jednotnou platformu, kde AI nejen pomáhá, ale aktivně podporuje produktivitu, spolupráci a růst pro všechny.
A protože skutečná práce neprobíhá ve vakuu, ClickUp Brain se integruje s nástroji, na které se váš tým již spoléhá. Mezi tyto nástroje patří Google Drive pro dokumenty, GitHub pro sledování vývoje a Salesforce pro zákaznická data.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobitelná správa úkolů: Vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly s přizpůsobitelnými stavy, prioritami, značkami a poli, aby vyhovovaly jakémukoli pracovnímu postupu.
- Dokumenty a wiki: Spolupracujte na bohatých dokumentech, znalostních bázích a wiki přímo v ClickUp, s možností úprav a sdílení v reálném čase.
- Integrovaný chat: Komunikujte se svým týmem pomocí vestavěných chatových kanálů a přímých zpráv a udržujte konverzace propojené s vaší prací.
- Tabule: Vizualizujte nápady, mapujte procesy a brainstormujte společně s interaktivními tabulemi.
- Dashboardy a reporty: Vytvářejte vlastní dashboardy pro sledování cílů, KPI, pracovní zátěže a postupu projektů pomocí widgetů a grafů v reálném čase.
- Kalendář a plánování: Spravujte termíny, schůzky a události pomocí integrovaných zobrazení kalendáře a nástrojů pro plánování.
- Sledování času: Zaznamenávejte čas strávený na úkolech, nastavujte odhady a generujte časové rozvrhy pro lepší produktivitu a fakturaci.
- Šablony: Používejte nebo vytvářejte šablony pro úkoly, dokumenty, seznamy a projekty, abyste standardizovali a zrychlili opakující se práci.
- Integrace: Propojte ClickUp se stovkami oblíbených nástrojů, jako jsou Slack, Google Drive, Zoom, GitHub a další, a zajistěte si plynulý pracovní postup.
- AI Notetaker: Využijte AI Notetaker k automatickému zaznamenávání, organizování a přeměně poznámek z jednání na praktické informace.
Omezení ClickUp
- Funkce AI vyžadují dodatečný placený doplněk.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nastavení automatizace vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp Brain?
Paddywise513, uživatel ClickUp na Redditu, říká:*
Používám ho neustále, abych mohl začít pracovat. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit matici dovedností pro zdokonalení svých znalostí? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brainem!Je opravdu dobrý v tom, že vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
Používám ho neustále, abych mohl začít pracovat. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit matici dovedností pro zdokonalení svých znalostí? Začněte s Brainem. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brainem!Je opravdu dobrý v tom, že vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
2. Jasper AI (nejlepší AI asistent pro psaní pro marketingové a prodejní týmy)
Vytváření vysoce kvalitního obsahu ve velkém měřítku je časově náročné, ale Jasper AI vám to usnadní. Pomůže vám vytvořit vysoce kvalitní obsah bez plagiátů dvakrát až pětkrát rychleji pro blogy, sociální média atd. Podporuje také více než 30 jazyků, takže je ideální pro vícejazyčné psaní a překlady.
Je postaven na marketingových znalostech a využívá více než 50 osvědčených rámců k vytváření poutavých textů – od předmětů e-mailů po zajímavé příběhy.
Spolupracujte s členy týmu, hladce spravujte projekty a získejte přístup k cenově dostupným tarifům pro freelancery i podniky.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Pište vysoce kvalitní obsah zaměřený na konverzi pro různé platformy.
- Přizpůsobte tón a styl, abyste zachovali konzistenci značky.
- Vytvářejte obsah optimalizovaný pro SEO díky integraci Surfer SEO.
- Vylepšete spolupráci týmu pomocí vylepšení obsahu s podporou AI.
- Vylepšete marketingové pracovní postupy pomocí integrací, jako jsou Google Docs a HubSpot.
- Analyzujte trendy a poskytujte návrhy obsahu založené na AI.
- Vytvářejte obrázky generované umělou inteligencí pomocí Jasper Art jako doplněk k psanému obsahu.
Omezení Jasper AI
- Umí vytvářet obecný obsah bez podrobných pokynů.
- Ceny mohou být pro malé týmy vysoké.
- Obsah generovaný umělou inteligencí může vyžadovat lidskou úpravu.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Týmy: 69 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Recenze G2 říká:
Používám Jasper k vylepšení svého psaní, poskytuje mi nápady a zabraňuje mi dostat se do tvůrčí krize.
Používám Jasper k vylepšení svého psaní, poskytuje mi nápady a zabraňuje mi dostat se do tvůrčí krize.
3. Fireflies AI (nejlepší nástroj pro přepisování schůzek a pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
Musí váš tým často během schůzek usilovně psát poznámky? Fireflies AI automatizuje přepis, zachycuje klíčové informace a organizuje diskuse, takže se mohou soustředit na konverzaci.
Ať už se jedná o obchodní hovory, týmové schůzky nebo jednání s klienty, Fireflies zaznamenává, přepisuje a analyzuje konverzace s přesností umělé inteligence.
Integruje se s aplikacemi Zoom, Microsoft Teams, Google Meet a dalšími, což usnadňuje sledování a snižuje riziko opomenutí detailů.
Nejlepší funkce Fireflies AI
- Okamžitě shrňte klíčové body, rozhodnutí a akční položky.
- Prohledávejte minulé konverzace pomocí výkonného vyhledávání hlasem do textu.
- Analyzujte trendy schůzek pomocí konverzační inteligence založené na AI.
- Spolupracujte tím, že zanecháváte komentáře a označujete kolegy v přepisech.
- Automatizujte následné kroky generováním akčních položek a e-mailových souhrnů.
- Zabezpečte nahrávky pomocí šifrování na podnikové úrovni a ovládacích prvků pro ochranu soukromí.
Omezení umělé inteligence Fireflies
- Přesnost se může lišit v závislosti na kvalitě zvuku.
- Omezené funkce bezplatného tarifu
Ceny Fireflies AI
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 39 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Fireflies AI
- G2: 4,7/5 (více než 1 240 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Fireflies AI?
Recenze G2 říká:
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby byl Fred (Fireflies) pozván pouze v případě, že to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich všech nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
Přesnost a synchronizace zvuku s textem přepisu je velmi užitečná. Není to rušivé, protože v nastavení můžete naprogramovat podmínku, aby byl Fred (Fireflies) pozván pouze v případě, že to budete chtít. To je velmi důležité, protože některé schůzky musí zůstat soukromé. Porovnával jsem podobné AI a tato je z nich všech nejlepší, co se týče přesnosti a důvěrnosti.
📮ClickUp Insight: Naše data z průzkumu efektivity schůzek ukazují, že 25 % schůzek se účastní osm nebo více účastníků.
Velké schůzky mohou být sice užitečné pro sladění a rozhodování, ale často s sebou přinášejí i výzvy. Další průzkum ClickUp dokonce odhalil, že 64 % lidí má v téměř polovině schůzek potíže s nejasnými dalšími kroky.
Jako komplexní aplikace pro práci řešíme tuto mezeru pomocí komplexního řešení pro správu schůzek. ClickUp Meetings mění způsob, jakým týmy spolupracují, pomocí dynamických agend, zatímco AI Notetaker zaznamenává všechny cenné poznatky, čímž eliminuje následné nejasnosti a zajišťuje, že všichni jsou na stejné vlně!
💫 Skutečné výsledky: Týmy, které využívají funkce ClickUp pro správu schůzek, hlásí až 50% snížení zbytečných konverzací a schůzek!
4. Drift AI (nejlepší chatbot s umělou inteligencí pro prodej a marketing)
Drift je platforma pro zapojení kupujících založená na umělé inteligenci, která je navržena tak, aby vytvářela personalizovanější a lidštější interakce během celého nákupního procesu. Aktivně naslouchá, učí se a přizpůsobuje se chování kupujících, čímž zajišťuje, že každý kontaktní bod je přizpůsobený a smysluplný.
Kromě toho vám Drift také pomáhá proměnit konverzační data v silnější vztahy se zákazníky, větší počet potenciálních zákazníků a vyšší tržby. To vše při redefinování zkušenosti s webovými stránkami B2B.
Drift, který byl vytvořen za účelem modernizace nákupního procesu B2B, se spolu s ním neustále vyvíjí. Namísto procházení nesouvislých systémů se vaše týmy mohou soustředit na budování pipeline, uzavírání obchodů a prohlubování vztahů se zákazníky.
Nejlepší funkce Drift AI
- Okamžitě oslovte návštěvníky webových stránek pomocí chatbotů poháněných umělou inteligencí.
- Automaticky kvalifikujte potenciální zákazníky na základě předem definovaných kritérií.
- Domluvte si schůzky s prodejci v reálném čase bez zdlouhavé e-mailové korespondence.
- Personalizujte konverzace pomocí údajů o zákaznících a poznatků o jejich chování.
- Hladká integrace se Salesforce, HubSpot, Marketo a dalšími
- Automatizujte odpovědi na časté dotazy a běžné dotazy zákazníků.
- Předávejte potenciální zákazníky lidským zástupcům, když je potřeba hlubší konverzace.
Omezení Drift AI
- Může být nákladné pro malé podniky
- Odpovědi generované umělou inteligencí někdy postrádají lidské nuance.
Ceny Drift AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Drift AI
- G2: 4,4/5 (více než 1 250 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 190 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Drift AI?
Recenze G2 říká:
Poskytuje kategorizovanou a strukturovanou formu dotazů. Práce s ním je opravdu snadná. Používám ho denně po dobu 8 hodin v kuse. Jednoduše splní svou úlohu!
Poskytuje kategorizovanou a strukturovanou formu dotazů. Práce s ním je opravdu snadná. Používám ho denně po dobu 8 hodin v kuse. Jednoduše splní svou úlohu!
🧠 Zajímavost: Někteří AI agenti dokážou rozpoznat emoce zákazníků na základě textu a hlasu, což pomáhá firmám reagovat správným tónem.
5. Notion AI (nejlepší nástroj pro správu znalostí a pořizování poznámek založený na umělé inteligenci)
Notion je flexibilní pracovní prostor pro různé platformy, který spojuje pořizování poznámek, správu úkolů a spolupráci na jednom místě. Jeho rozhraní založené na umělé inteligenci se přizpůsobuje individuálním pracovním postupům, díky čemuž je organizace snadná.
Můžete sledovat osobní a profesionální projekty pomocí přizpůsobitelných stavebních bloků, šablon pro řízení projektů a databází. A to vše můžete dělat při integraci s jiným softwarem, abyste zvýšili produktivitu týmu.
Nejlepší funkce Notion AI
- Synchronizujte plány a úkoly bez námahy pomocí kalendáře Notion.
- Využijte Notion Mail – schránku poháněnou umělou inteligencí pro chytřejší správu e-mailů.
- Vytvářejte vysoce kvalitní obsah, shrnutí a akční položky.
- Vylepšete své psaní pomocí editace založené na AI a návrhů na zlepšení srozumitelnosti.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je formátování a organizování poznámek.
- Překládejte text do více jazyků s přesností podporovanou umělou inteligencí.
- Vylepšete řízení projektů pomocí návrhů úkolů založených na umělé inteligenci.
Omezení Notion AI
- Obsah generovaný umělou inteligencí může vyžadovat ruční úpravy.
- Chybí hluboká integrace s nástroji pro psaní od třetích stran.
Ceny Notion AI
- Zdarma
- Plus: 12 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 24 $ za místo/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Recenze G2 říká:
Notion mi velmi pomáhá při plnění každodenních úkolů a je velmi snadný na používání. Jedná se o propojený pracovní prostor, kde můžeme na jednom místě pořizovat poznámky, spravovat a organizovat práci. Stránky se snadno organizují a šablony jsou užitečné.
Notion mi velmi pomáhá při plnění každodenních úkolů a je velmi snadný na používání. Jedná se o propojený pracovní prostor, kde můžeme na jednom místě pořizovat poznámky, spravovat a organizovat práci. Stránky se snadno organizují a šablony jsou užitečné.
👀 Věděli jste? Hodnota amerického trhu s umělou inteligencí činí 107 miliard dolarů, což odráží silné vedoucí postavení této země v oblasti vývoje umělé inteligence a investic do špičkových technologií.
6. Salesforce Einstein (nejlepší CRM a analytický nástroj založený na umělé inteligenci)
Salesforce Einstein vám pomůže personalizovat zákaznické zkušenosti, zvýšit produktivitu a podpořit inovace – a to bez jediného řádku kódu.
Ať už se věnujete prodeji, službám, marketingu nebo analytice, Einstein vás provede rozhodováním, automatizuje úkoly a odhaluje poznatky, které podporují růst.
Potřebujete chytřejší doporučení produktů? Predikce prodeje založené na AI? Automatizovanou analýzu dat? Einstein se o vše postará, takže se můžete soustředit na to, co je opravdu důležité – budování silnějších vztahů se zákazníky a zvyšování tržeb.
Nejlepší funkce Salesforce Einstein
- Předvídejte chování zákazníků pomocí poznatků založených na umělé inteligenci.
- Automatizujte rutinní úkoly CRM a zadávání dat
- Hodnoťte potenciální zákazníky a příležitosti, abyste mohli upřednostnit ty nejcennější.
- Personalizujte interakce se zákazníky pomocí doporučení založených na AI.
- Analyzujte prodejní výkonnost a předpovídejte trendy výnosů.
- Integrujte všechny produkty Salesforce pro plynulé pracovní postupy.
Omezení Salesforce Einstein
- Pro plnou funkčnost je vyžadován ekosystém Salesforce.
- Vysoké náklady pro malé podniky
Ceny Salesforce Einstein
- Einstein for Service: 75 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesforce Einstein
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Einstein?
Recenze společnosti Gartner uvádí:
Celkově jsem s Einsteinem velmi spokojený. Již jsme měli Salesforce, takže když nám o Einsteinovi řekli, bylo jasné, že ho vyzkoušíme. Od demo verze přes poc až po implementaci proběhlo vše hladce. I když byla AI módním slovem, jsem rád, že jsme se vydali touto cestou.
Celkově jsem s Einsteinem velmi spokojený. Již jsme měli Salesforce, takže když nám o Einsteinovi řekli, bylo jasné, že ho vyzkoušíme. Od demo verze přes poc až po implementaci proběhlo vše hladce. I když byla AI módním slovem, jsem rád, že jsme se vydali touto cestou.
🧠 Zajímavost: První chatbot, ELIZA (vytvořený v 60. letech), byl tak přesvědčivý, že lidé měli pocit, že mluví se skutečným terapeutem!
7. Reclaim AI (nejlepší nástroj pro plánování a správu času s využitím umělé inteligence)
Reclaim AI je platforma pro plánování založená na umělé inteligenci, která pomáhá jednotlivcům i týmům maximálně využít jejich čas. Automaticky vytváří personalizované plány, chrání čas potřebný pro soustředěnou práci a poskytuje informace o produktivitě.
Platforma se integruje s různými nástroji pro zvýšení produktivity, aby zefektivnila plánování úkolů, koordinaci schůzek a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Jejím cílem je pomoci uživatelům ušetřit během pracovního týdne spoustu času.
Mezi klíčové funkce Reclaim AI patří plánování založené na umělé inteligenci, inteligentní plánování schůzek a podrobné analýzy, které zabraňují vyhoření a zvyšují celkovou produktivitu.
Získejte zpět nejlepší funkce AI
- Automatizujte plánování úkolů na základě pracovní zátěže a priorit
- Vyhraďte si čas na soustředěnou práci, abyste omezili rozptýlení a přerušení.
- Dynamicky přeplánujte schůzky na základě dostupnosti v reálném čase.
- Vyvažte pracovní a osobní život pomocí časového managementu založeného na umělé inteligenci.
- Synchronizujte kalendáře a optimalizujte plánování v rámci celého týmu.
- Integrujte s Google Kalendářem, Slackem a nástroji pro zvýšení produktivity.
Překonejte omezení AI
- Nejvhodnější pro uživatele Google Workspace
- Žádná desktopová aplikace, pouze webová verze
Získejte zpět ceny AI
- Lite: Zdarma
- Starter: 10 $ za místo/měsíc
- Podnikání: 15 $ za místo/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Získejte zpět hodnocení a recenze AI
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Reclaim AI?
Recenze G2 říká:
Je chytrý a vyplňuje mi kalendář, aniž bych musel hnout prstem (nebo ztrácet čas přemýšlením, kdy všechno stihnout – což je prokletí mé práce). Množství funkcí pomohlo CMA a pomůže i CYA.
Je chytrý a vyplňuje mi kalendář, aniž bych musel hnout prstem (nebo ztrácet čas přemýšlením, kdy všechno stihnout – což je prokletí mé práce). Množství funkcí pomohlo CMA a pomůže i CYA.
8. AutoGPT (nejlepší autonomní AI agent pro pokročilou automatizaci)
AutoGPT vám umožňuje vytvářet, nasazovat a spravovat AI agenty, kteří zpracovávají úkoly, optimalizují pracovní postupy a okamžitě reagují na spouštěče. Tito asistenti jsou neustále v provozu a zbavují vás opakující se práce.
Díky integraci s nízkým množstvím kódu můžete vytvářet komplexní automatizace pracovních postupů bez hlubokých technických znalostí. Cloudoví agenti AutoGPT fungují nezávisle a zajišťují efektivitu a spolehlivost bez neustálého dohledu.
Nejlepší funkce AutoGPT
- Pracujte autonomně s minimálním lidským zásahem
- Generujte a provádějte složité úkoly na základě širokých cílů.
- Získejte přístup k datům z webu v reálném čase a získejte aktuální informace.
- Integrujte různé API a externí nástroje pro plynulou automatizaci.
- Přizpůsobte se měnícím se scénářům a dynamicky vylepšujte reakce.
- Automatizujte výzkum, tvorbu obsahu a vývoj obchodní strategie.
Omezení AutoGPT
- K nastavení a provozu jsou nutné technické znalosti.
- Vysoké výpočetní náklady a závislost na výkonném hardwaru
- Chybí mu ochranné mechanismy, což vede k náchylnosti k generování nepřesných nebo irelevantních výstupů.
Ceny AutoGPT
- Open-source s náklady na nasazení v závislosti na využití (platí náklady na API)
Hodnocení a recenze AutoGPT
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o AutoGPT?
Recenze G2 říká:
AutoGPT využívá GPT-4 od OpenAI a je prvním příkladem aplikace, která používá GPT-4 k provádění autonomních úkolů. Je zdarma a open source, což je pro uživatele výhodnější. Hodně mi pomáhá při učení se programování. Je jednoduchý na používání a uživatelsky přívětivý.
AutoGPT využívá GPT-4 od OpenAI a je prvním příkladem aplikace, která používá GPT-4 k provádění autonomních úkolů. Je zdarma a open source, což je pro uživatele výhodné. Hodně mi pomáhá při učení se programování. Je jednoduchý na používání a uživatelsky přívětivý.
💡 Tip pro profesionály: Trénujte svou AI pomocí skutečných interakcí. Čím více kvalitních dat jí poskytnete, tím chytřejší a přirozenější bude.
9. Intercom AI (nejlepší chatbot pro zákaznickou podporu založený na umělé inteligenci)
Intercom je plně omnichannelová platforma s integrovanými nezbytnými podpůrnými nástroji a důvěryhodná platforma zákaznických služeb založená na umělé inteligenci, vytvořená pro moderní podniky.
Podporuje požadavky v jakémkoli jazyce, kanálu nebo časovém pásmu a poskytuje praktické informace pro zlepšení obsahu podpory. Díky hladce integrovanému centru nápovědy mají zákazníci vždy přístup k potřebné pomoci.
Agenti podpory zaznamenávají zvýšení efektivity díky Fin AI Copilot, sdílené schránce pro hladkou spolupráci a průběžným konverzacím o tiketech, které eliminují izolovanost.
Manažeři mohou zvýšit spokojenost zákazníků sledováním a optimalizací podpůrných operací pomocí poznatků získaných pomocí umělé inteligence a automatizací opakujících se úkolů pomocí pracovních postupů.
Nejlepší funkce Intercom AI
- Automatizujte zákaznickou podporu pomocí chatbotů s umělou inteligencí
- Generujte personalizované odpovědi na základě dotazů uživatelů.
- Plynule eskalujte složité konverzace na lidské agenty.
- Analyzujte názory a chování zákazníků pro proaktivní zapojení.
- Integrujte CRM, helpdesky a obchodní aplikace pro interakce založené na datech.
- Podpora vícekanálového zasílání zpráv na webových stránkách, v aplikacích a e-mailech
Omezení umělé inteligence Intercom
- Odpovědi AI mohou někdy postrádat kontextovou přesnost.
- Vyšší cena ve srovnání s jinými chatbotovými řešeními
Ceny Intercom AI
- Cena začíná na 0,99 $ za řešení + 29 $ za místo v helpdesku za měsíc.
Hodnocení a recenze Intercom AI
- G2: 4,5/5 (více než 3 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Intercomu?
Recenze G2 říká:
Myslím si, že Intercom je velmi uživatelsky přívětivý a má spoustu skvělých nástrojů, co se týče AI. AI můžete skutečně naučit odpovídat na spoustu podrobných otázek. Podpora Intercomu je také velmi přátelská a ochotná.
Myslím si, že Intercom je velmi uživatelsky přívětivý a má spoustu skvělých nástrojů, co se týče AI. AI můžete skutečně naučit odpovídat na spoustu podrobných otázek. Podpora Intercomu je také velmi přátelská a ochotná.
10. LlamaIndex (nejlepší nástroj pro vyhledávání a indexování dat založený na umělé inteligenci)
LlamaIndex je pokročilý datový rámec, který zjednodušuje způsob, jakým vaše firma propojuje velké jazykové modely (LLM) se svými soukromými daty.
Umožňuje plynulé indexování, vyhledávání a dotazování strukturovaných i nestrukturovaných dat, což umožňuje AI generovat odpovědi více citlivé na kontext.
Díky integrovaným konektorům pro různé zdroje dat, včetně databází, API a cloudového úložiště, zajišťuje LlamaIndex hladkou integraci bez jakékoli složitosti.
Jeho inteligentní vyhledávací mechanismy optimalizují přesnost, což z něj činí výkonný nástroj pro aplikace založené na AI v oblasti vyhledávání, automatizace a řízení podniku.
Nejlepší funkce LlamaIndex
- Aktivujte vyhledávání a indexování dokumentů pomocí umělé inteligence
- Získejte relevantní informace z rozsáhlých datových úložišť
- Zpracovávejte nestrukturovaná data do formátů čitelných pro AI.
- Integrujte s AI modely, jako je GPT, pro kontextové odpovědi.
- Podpora více zdrojů dat, včetně PDF, databází a API
- Vylepšete vyhledávání znalostí pro business intelligence
Omezení LlamaIndexu
- Vyžaduje technické znalosti pro nastavení a integraci.
- Omezené přímé aplikace pro koncové uživatele bez dalšího vývoje
Ceny LlamaIndex
- Starter: 50 $ měsíčně
- Pro: 500 $ měsíčně
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LlamaIndex
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nebyly nalezeny žádné recenze.
Co říkají skuteční uživatelé o LlamaIndexu?
Recenze G2 říká:
Jako datový vědec zabývající se velkými jazykovými modely LLM jsem shledal LlamaIndex velmi užitečným pro správu. Umožnil mi vkládat data ve formátech jako PDF nebo API, databáze a Excel, což mi usnadňuje trénování a provádění LLM s četnými datovými sadami.
Jako datový vědec zabývající se velkými jazykovými modely LLM jsem shledal LlamaIndex velmi užitečným pro správu. Umožnil mi vkládat data ve formátech jako PDF nebo API, databáze a Excel, což mi usnadňuje trénování a provádění LLM s četnými datovými sadami.
11. ChatGPT (nejlepší AI chatbot pro konverzační AI a generování obsahu)
ChatGPT je všestranný AI asistent, který pomáhá se vším od psaní e-mailů a generování obsahu až po kódování a zákaznickou podporu.
Jeho pokročilé jazykové schopnosti zajišťují kontextově citlivé, lidské reakce, což z něj činí cenný nástroj pro automatizaci úkolů a zvýšení produktivity.
Ať už brainstormujete nápady nebo zefektivňujete pracovní postupy, ChatGPT se přizpůsobí vašim potřebám. Díky pravidelným vylepšením a hladké integraci je spolehlivým pomocníkem poháněným umělou inteligencí pro profesionální i každodenní použití.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Generujte textové odpovědi podobné lidským pro zákaznickou podporu, tvorbu obsahu a další účely.
- Pomoc s brainstormingem, shrnováním a výzkumnými úkoly
- Porozumějte dotazům v přirozeném jazyce a efektivně na ně reagujte.
- Přizpůsobte se různým odvětvím, od marketingu po technickou dokumentaci.
- Integrujte aplikace a nástroje prostřednictvím API pro automatizované pracovní postupy.
- Neustále se zlepšujte díky aktualizacím modelů OpenAI.
Omezení ChatGPT
- Odpovědi mohou být někdy nepřesné nebo zastaralé.
- V bezplatné a nižší verzi chybí přístup k webu v reálném čase.
- Může generovat zaujaté nebo nekonzistentní výstupy v závislosti na zadání.
Ceny ChatGPT
- K dispozici je bezplatná verze.
- ChatGPT Plus za 20 $ měsíčně pro rychlejší odpovědi a přístup k GPT-4
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (710+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 110 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Pravidelně sledujte výkon AI – sledujte metriky, jako je přesnost odpovědí a spokojenost zákazníků, abyste mohli vyladit její výkon.
Co říkají skuteční uživatelé o ChatGPT?
Recenze G2 říká:
Chatgpt poskytuje nejlepší odpovědi a je velmi snadno srozumitelný. Má také snadnou integraci a implementaci. Poskytuje velmi dobrou zákaznickou podporu a jeho funkce jsou úžasné. Používal jsem ho velmi často každý den.
Chatgpt poskytuje nejlepší odpovědi a je velmi snadno srozumitelný. Má také snadnou integraci a implementaci. Poskytuje velmi dobrou zákaznickou podporu a jeho funkce jsou úžasné. Používal jsem ho velmi často každý den.
12. GitHub Copilot (nejlepší AI asistent pro programátory)
GitHub Copilot je AI asistent pro kódování, který pomáhá vývojářům psát kód rychleji a s méně chybami.
Je integrován do populárních editorů kódu, poskytuje návrhy v reálném čase, automaticky doplňuje celé řádky nebo funkce a přizpůsobuje se stylu vývojáře.
Díky pokročilým modelům OpenAI Copilot rozumí kontextu, nabízí doporučení a omezuje opakující se úkoly, což vývojářům umožňuje soustředit se na inovace.
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Pomáhejte vývojářům s návrhy a doplňováním kódu v reálném čase.
- Generujte celé funkce, úryvky a komentáře pomocí AI.
- Podpora více programovacích jazyků a frameworků
- Učte se od vývojářů a postupně vylepšujte návrhy.
- Hladká integrace s Visual Studio Code a JetBrains IDE
- Zvyšte produktivitu snížením opakujících se úkolů v oblasti kódování.
Omezení GitHub Copilot
- Může generovat nesprávný nebo nezabezpečený kód bez ověření.
- Pro plnou funkčnost závisí na ekosystému GitHub.
- Omezené možnosti přizpůsobení chování AI
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Tým: 4 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: 21 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 140 recenzí)
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Co říkají skuteční uživatelé o GitHub Copilot
Recenze G2 říká:
Na GitHub Copilot oceňuji zejména kombinaci efektivity, přizpůsobivosti a rozmanitosti AI modelů, které využívá. Nejenže umožňuje rychlé dokončování kódu, ale také aktivně vylepšuje můj pracovní postup tím, že navrhuje optimalizovaná, strukturovaná a výkonnostně orientovaná řešení.
Na GitHub Copilot oceňuji zejména kombinaci efektivity, přizpůsobivosti a rozmanitosti AI modelů, které využívá. Nejenže umožňuje rychlé dokončování kódu, ale také aktivně vylepšuje můj pracovní postup tím, že navrhuje optimalizovaná, strukturovaná a výkonnostně orientovaná řešení.
13. Workday AI (nejlepší AI pro HR, finance a řízení pracovní síly)
Workday AI přináší inteligenci do řízení pracovní síly a financí a pomáhá firmám automatizovat personální, mzdové a finanční operace.
Jeho nástroje založené na umělé inteligenci poskytují prediktivní analýzy, personalizovaná doporučení a automatizované pracovní postupy, které zlepšují rozhodování a efektivitu.
Workday AI pomáhá s náborem talentů, přiřazováním dovedností a plánováním pracovní síly a zároveň zefektivňuje finanční procesy, jako je prognózování a hodnocení rizik.
Je integrován do platformy Workday a neustále se učí z dat, aby zvýšil přesnost a přizpůsobivost, což pomáhá organizacím optimalizovat provoz a prosazovat chytřejší obchodní strategie.
Nejlepší funkce Workday AI
- Automatizujte procesy v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor, výplata mezd a sledování výkonu.
- Poskytujte informace založené na umělé inteligenci pro plánování pracovní síly, správu úkolů a rozhodování.
- Vylepšete finanční reporting a rozpočtování pomocí prediktivní analytiky.
- Zlepšete zapracování zaměstnanců a doporučení pro jejich kariérní rozvoj.
- Nabízejte chatboty s umělou inteligencí pro podporu HR a IT
- Integrujte jej s podnikovými nástroji třetích stran a získejte jednotné prostředí.
Omezení umělé inteligence v pracovním dni
- Vysoké náklady pro malé a střední podniky
- Pro optimální funkčnost je vyžadován ekosystém Workday.
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
Ceny Workday AI
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Workday AI
- G2: 4,1/5 (více než 1 850 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 210 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Workday AI?
Recenze G2 říká:
Na Workday oceňuji především jeho uživatelsky přívětivý design, reportování v reálném čase, přizpůsobivost, hladkou integraci a neustálé vylepšování.
Na Workday oceňuji především jeho uživatelsky přívětivý design, reportování v reálném čase, přizpůsobivost, hladkou integraci a neustálé vylepšování.
14. QuickBooks AI (Intuit Assist) (nejlepší asistent pro účetnictví a vedení účetnictví založený na umělé inteligenci)
QuickBooks AI, poháněný Intuit Assist, pomáhá malým podnikům a účetním automatizovat vedení účetnictví, sledování výdajů a přípravu daní.
Poskytuje informace v reálném čase, inteligentní kategorizace a doporučení založená na umělé inteligenci, které zlepšují správu cash flow a rozpočtování. QuickBooks AI dokáže generovat zprávy, detekovat anomálie a nabízet personalizované finanční poradenství, čímž snižuje manuální práci a zvyšuje přesnost.
Snadná integrace do ekosystému QuickBooks umožňuje uživatelům snadno činit informovaná finanční rozhodnutí, což šetří čas a minimalizuje chyby.
Nejlepší funkce QuickBooks AI (Intuit Assist)
- Automatizujte účetnictví, sledování výdajů a fakturaci.
- Poskytujte finanční přehledy a prognózy založené na umělé inteligenci
- Pomoc s výpočtem daní a doporučeními ohledně dodržování předpisů
- Detekujte anomálie a označujte potenciální účetní chyby
- Integrace s bankovními a platebními systémy
- Nabídněte podporu založenou na umělé inteligenci pro finanční dotazy
Omezení QuickBooks AI (Intuit Assist)
- Nejvhodnější pro malé a střední podniky
- Omezené možnosti přizpůsobení pro komplexní účetní potřeby
- Informace získané pomocí AI mohou vyžadovat ruční ověření přesnosti.
Ceny QuickBooks AI (Intuit Assist)
- Jednoduchý start: 35 $/měsíc
- Plus: 99 $/měsíc
- Pokročilé: 235 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks AI (Intuit Assist)
- G2: Žádné recenze nejsou k dispozici.
- Capterra: Žádné recenze nejsou k dispozici.
Zajistěte budoucnost svého podnikání s ClickUp: nejlepším AI agentem pro podnikání
AI agenti dnes nejen usnadňují obchodní operace, ale také formují budoucnost způsobu, jakým se práce vykonává.
Vzhledem k tomu, že automatizace, prediktivní analytika a rozhodování založené na AI se stávají normou, společnosti, které tyto nástroje přijmou, budou mít náskok před konkurencí.
Pokud hledáte AI, která poroste spolu s vaším podnikáním, ClickUp Brain je tou správnou volbou. Inteligentní automatizace, přehledy o projektech a hladká integrace udržují produktivitu vašeho týmu a zároveň se přizpůsobují budoucím potřebám.
Nestačí jen držet krok – buďte o krok napřed. Zaregistrujte se zdarma a vyzkoušejte ClickUp Brain ještě dnes!