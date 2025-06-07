10 nejlepších alternativ Anytype pro bezpečné pořizování poznámek v roce 2025

Líbí se vám myšlenka pracovního prostoru typu „vše v jednom“, jako je Anytype, který klade důraz na soukromí a slouží k organizaci dat.
Ale možná to není úplně to pravé. Problémy se synchronizací s Google Kalendářem, omezené integrace nebo náročná křivka učení – ne vždy je to úplně hladká jízda.
Pokud hledáte alternativu, která nabízí stejnou bezpečnost, ale s lepší funkčností, jste na správném místě.
Ať už potřebujete plynulou spolupráci, spolehlivost offline nebo jen jednodušší rozhraní, shromáždili jsme nejlepší alternativy Anytype pro bezpečné pořizování poznámek.
Najdeme pro vás tu nejlepší alternativu.
Co byste měli hledat v alternativách k Anytype?
Při výběru alternativy k Anytype je třeba zvážit několik klíčových faktorů, abyste si vybrali nejlepší aplikaci pro pořizování poznámek s dobrou rovnováhou mezi bezpečností, použitelností a funkcemi:
🎨 Uživatelské prostředí a rozhraní: Přehledné, intuitivní rozvržení s vnořenými stránkami, štítky a vyhledáváním pomocí umělé inteligence usnadňuje organizaci poznámek.
🔒Soukromí a bezpečnost: Díky šifrování typu end-to-end, lokálnímu úložišti a jasným zásadám pro nakládání s daty jsou vaše poznámky v bezpečí.
📱Synchronizace mezi zařízeními: Pokud je pro vás důležitá plynulá synchronizace, vyberte si software se spolehlivými cloudovými možnostmi, který zároveň klade důraz na bezpečnost a offline přístup.
🤝 Funkce pro spolupráci: Potřebujete týmovou práci? Hledejte možnosti úprav v reálném čase, oprávnění a snadné sdílení.
⚙️ Přizpůsobení a rozšiřitelnost: Díky pluginům, šablonám a integracím můžete aplikaci přizpůsobit svému pracovnímu postupu.
📂 Offline přístup a vlastnictví dat: Chcete mít plnou kontrolu? Ujistěte se, že aplikace funguje offline, aniž by vyžadovala cloudové úložiště.
💡Tip pro profesionály: Správný nástroj pro pořizování poznámek je jen jednou částí rovnice. Stejně důležité je i to, jak poznámky pořizujete. Chcete zvýšit přehlednost, zapamatovatelnost a produktivitu? Podívejte se na tyto efektivní metody pořizování poznámek, abyste svou novou aplikaci využili na maximum. ✍️
Alternativy k Anytype v kostce
Abychom vám pomohli najít tu nejvhodnější, připravili jsme pro vás srovnání alternativ Anytype na základě klíčových funkcí a cen:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|ClickUp
|Dokumenty s možností spolupráce, poznámkový blok, AI Notetaker, tabule, propojení úkolů
|Malé podniky, střední firmy, velké podniky
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|Obsidian
|Obousměrné propojení, lokální úložiště a grafické zobrazení
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 5 $/uživatel/měsíc.
|Logseq
|Poznámky založené na osnovách, tabule, opakování s časovými odstupy
|Jednotlivci
|Navždy zdarma
|AppFlowy
|Blokové rozložení, Kanban tabule, open-source s AI asistentem
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 8 $/uživatel/měsíc.
|Supernotes
|Poznámky ve stylu kartiček, kalendář s teplotní mapou, offline režim
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 11 $/měsíc.
|Standard Notes
|Šifrování typu end-to-end, historie verzí, markdown, zabezpečený trezor
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 63 $/rok.
|Notion
|Poznámky, šablony a blokový editor založené na umělé inteligenci
|Malé podniky, střední společnosti
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 12 $/uživatel/měsíc.
|Evernote
|Multimediální poznámky, Web Clipper, offline přístup, správa úkolů
|Jednotlivci, malé podniky
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 14,99 $/měsíc.
|Microsoft OneNote
|Volné poznámkové bloky, kreslení, rozpoznávání rukopisu, AI Copilot
|Střední a velké podniky
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 69,99 $/rok.
|Dynalist
|Hierarchické osnovy, opakující se úkoly, rychlé zachycení
|Jednotlivci
|K dispozici je bezplatná verze; placené tarify začínají na 9,99 $/měsíc.
Nejlepší alternativy k Anytype
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu práce a poznámek)
Správa práce a poznámek v několika aplikacích se rychle stává chaotickou. ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, to mění tím, že sdružuje úkoly, dokumenty, poznámky a schůzky do jediného propojeného pracovního prostoru.
Místo přepínání mezi desítkami nástrojů nabízí ClickUp výkonné funkce, díky kterým můžete všechny své poznámky uchovávat přesně tam, kde je potřebujete.
Například ClickUp Docs je výkonný nástroj pro strukturovanou dokumentaci. Ať už píšete poznámky z jednání, standardní operační postupy (SOP) nebo brainstormingové nápady, Docs vám umožní hladce vytvářet, formátovat a organizovat informace.
Na rozdíl od tradičních textových editorů se přímo integruje do vašeho pracovního postupu, takže vaše poznámky nejsou izolovány od vašich každodenních úkolů a projektů.
Stručně řečeno, můžete👇:
- Přizpůsobte dokumenty pomocí záhlaví, tabulek, popisků a šablon, abyste mohli vytvářet estetické poznámky, udržovat informace strukturované a snadno čitelné.
- Pracujte se svým týmem na stejném dokumentu, zanechávejte komentáře a přiřazujte úkoly, aniž byste museli přepínat na jiný nástroj.
- Ovládejte, kdo může prohlížet, upravovat nebo komentovat dokumenty – sdílejte je se svým týmem, klienty nebo v případě potřeby i veřejně.
- Organizujte, přesouvejte a formátujte obsah jako bloky (text, obrázky, tabulky atd.) pro flexibilní úpravy a rozvržení.
- Kopírujte a sdílejte přímé odkazy na konkrétní bloky obsahu, což usnadňuje odkazování nebo přecházení na přesné části v rámci dokumentů nebo mezi nimi.
- Vytvářejte kontextové odkazy mezi dokumenty a úkoly, které umožňují rychlou navigaci a bohatší kontext projektu.
- Pomocí @zmínek propojujte dokumenty, úkoly nebo osoby a vkládejte hypertextové odkazy na interní nebo externí zdroje pro plynulé vzájemné odkazování.
- Dokumenty mohou současně upravovat více uživatelů a změny se okamžitě zobrazí všem spolupracovníkům.
- Strukturované dokumenty s vnořenými stránkami a podstránkami, ideální pro vytváření wiki nebo podrobné dokumentace
- Importujte obsah z jiných aplikací nebo exportujte dokumenty ve formátu PDF, HTML nebo markdown pro snadnější přenositelnost.
A když potřebujete rychle něco zapsat, máte vždy po ruce Notepad od ClickUp. Na rozdíl od Docs, které jsou určeny pro strukturovanou spolupráci, funguje Notepad spíše jako aplikace pro vytváření seznamů úkolů určená pro osobní, jednoduché pořizování poznámek.
Ať už se jedná o rychlý nápad, seznam úkolů nebo koncept zprávy, vše zůstane ve výchozím nastavení soukromé, dokud nebudete připraveni jednat.
Pro strukturovanější pořizování poznámek však ClickUp nabízí připravené šablony, které zjednodušují váš pracovní postup.
Pro ty, kteří chtějí rychle začít s organizovanou strukturou, je šablona ClickUp Daily Notes Template ideální. Ať už sledujete pokrok nebo si zapisujete rychlé postřehy, tato šablona uchovává vše na jednom místě.
Jinak můžete využít šablonu ClickUp Meeting Note Style Template, která je speciálně navržena pro přehlednou a praktickou dokumentaci schůzek. Pomáhá strukturovat programy, zaznamenávat diskuse a zdůrazňovat klíčová rozhodnutí, aby se po skončení hovoru nic neztratilo.
Díky těmto šablonám se můžete soustředit na to, co je důležité, a organizaci nechte na ClickUp.
Zatímco Docs a Notes vám pomáhají udržovat dlouhé, strukturované poznámky, ClickUp AI Notetaker vám zcela ulehčí od psaní poznámek z jednání. AI se automaticky připojí k hovorům, přepíše diskuse a shrne klíčové body, abyste se mohli soustředit na konverzaci a okamžitě jednat! Podívejte se, jak AI pro psaní poznámek funguje v praxi:
Zatímco AI Notetaker zpracovává souhrny schůzek a umožňuje vám soustředit se na vedení konverzace, ClickUp Brain posouvá produktivitu ještě dále tím, že funguje jako váš pracovní asistent v reálném čase. Místo prohledávání nekonečných úkolů a dokumentů můžete ClickUp Brain zeptat na cokoli a on okamžitě vyhledá relevantní informace.
Ať už potřebujete shrnutí minulé schůzky, rychlou aktualizaci úkolů nebo poznatky z poznámek k projektu, vše je jen otázkou času.
ClickUp Brain vám kromě vyhledávání informací pomáhá pracovat rychleji díky psaní, shrnutím a chytrým návrhům založeným na umělé inteligenci. Umí generovat obsah, vylepšovat nápady a zkracovat dlouhé texty na klíčové body, takže vaše poznámky zůstávají přehledné a použitelné.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte ClickUp Notepad, jednoduchý vestavěný prostor pro rychlé osobní poznámky, přístupný odkudkoli v ClickUp.
- Využijte ClickUp Docs pro spolupráci na dokumentech s formátovaným textem, které lze v reálném čase upravovat, vkládat a organizovat do složek.
- Propojte poznámky přímo s úkoly ClickUp nebo vložte dokumenty do úkolů pro snadné vyhledávání.
- Rychle formátujte poznámky pomocí příkazů se lomítkem pro nadpisy, kontrolní seznamy a vkládání obsahu.
- Ukládejte strukturované formáty poznámek jako šablony pro opakované použití.
- Využijte ClickUp Whiteboards pro vizuální pořizování poznámek s volným kreslením, lepícími poznámkami a mapováním nápadů.
- Ovládejte přístup k poznámkám pomocí podrobných oprávnění pro týmy a hosty.
Omezení ClickUp
- Nabízí širokou škálu funkcí, které mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako Seznam, Tabule a Gantt) vám umožní zobrazit projekty v jakémkoli formátu, který preferujete. Navíc funkce jako Automatizace a Šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
2. Obsidian (nejlepší pro správu znalostí a obousměrné propojení)
Obsidian je mezi uživateli oblíbenou volbou pro pořizování poznámek a organizaci úkolů. Nabízí plnou kontrolu nad tím, jak organizujete své nápady. Odlišuje se obousměrným propojením. Poznámky můžete propojit s knihami, lidmi, místy nebo pojmy a vytvořit tak síť znalostí, kde je vše na dosah jednoho kliknutí.
Obsidian Canvas vám také umožňuje prostorově mapovat nápady, což je ideální pro výzkum, brainstorming nebo rozplétání složitých témat způsobem, který vám dává smysl.
Klíčové funkce Obsidian
- Zobrazte vztahy mezi svými poznámkami pomocí interaktivního grafického zobrazení.
- Ukládejte poznámky na svém zařízení namísto externího cloudového serveru s lokálním úložištěm.
- Využijte šifrovanou synchronizaci svých poznámek od začátku do konce s Obsidian Sync.
Omezení Obsidianu
- Funkce vyhledávání není přesná, zejména pokud vyhledávaný výraz obsahuje více než jedno slovo.
- Postrádá funkce pro spolupráci v reálném čase.
Ceny Obsidian
- Navždy zdarma
- Synchronizace: 5 $ za uživatele a měsíc, fakturováno měsíčně
- Publikování: 10 $ za web, měsíčně, fakturováno měsíčně
Hodnocení a recenze Obsidian
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Obsidianu?
Líbí se mi, že mám pocit kontroly nad organizací svých poznámek, a tedy i svého „druhého mozku“.
📢 Bonus: Posuňte svůj pracovní postup na vyšší úroveň díky těmto výkonným šablonám Obsidian.
3. Logseq (nejlepší pro poznámky založené na osnovách a náročné na výzkum)
Logseq je open-source software pro pořizování poznámek, který byl vytvořen s ohledem na flexibilitu a umožňuje formátovat a organizovat poznámky pomocí Markdown a Org Mode. Na rozdíl od tradičních aplikací pro poznámky je však postaven na struktuře založené na osnově, kde každá poznámka představuje blok, který můžete snadno vnořovat, přeskupovat a propojovat.
Tabule Logseq vám také umožňuje vizuálně mapovat nápady, vytvářet diagramy a propojovat koncepty nelineárním způsobem.
Klíčové funkce Logseq
- Zaznamenávejte své každodenní myšlenky bez námahy pomocí automatických záznamů do deníku.
- Efektivně znovu použijte obsah pomocí odkazů nebo vložených bloků v několika poznámkách.
- Zapamatujte si klíčové pojmy pomocí vestavěných kartiček s opakováním v pravidelných intervalech.
Omezení Logseq
- Chybí systém složek pro organizaci poznámek, což nemusí vyhovovat organizačním preferencím všech uživatelů.
- Někteří uživatelé hlásí problémy s výkonem při správě velkých datových sad.
Ceny Logseq
- Bezplatný nástroj s otevřeným zdrojovým kódem
Hodnocení a recenze Logseq
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Logseq?
Logseq je jedna z těch aplikací, jejichž design mi prostě „sedí“. Je to skvělý způsob ukládání informací. Dává to prostě smysl. Všechno, co jsem zkoušel předtím nebo potom, prostě nefunguje tak, jak bych chtěl. Jako Logseq.
📮 ClickUp Insight: Nízkovýkonné týmy mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco vysoce výkonné týmy si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem.
Ale co takhle použít jednu platformu?
Jako univerzální aplikace pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě a doplňuje je o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
4. AppFlowy (nejlepší open-source alternativa k Notion)
AppFlowy je open-source pracovní prostor, který kombinuje poznámky, wiki a správu projektů na jednom místě. Uspořádejte si své myšlenky podle svých představ pomocí odrážek, seznamů a citátů pro lepší strukturu.
Díky zobrazení Kanban, mřížky a kalendáře je přepínání mezi různými pohledy plynulé, což usnadňuje sledování projektů. A pokud vám psaní připadá jako otrava, AI asistent AppFlowy vám pomůže s brainstormingem, generováním obsahu a dokonce i s aktualizacemi projektů.
Klíčové funkce AppFlowy
- Snadno organizujte obsah pomocí drag-and-drop a flexibilní blokové struktury.
- Spravujte úkoly spolu s poznámkami pomocí seznamů úkolů a Kanban tabulek.
- Vytvářejte obousměrné odkazy mezi poznámkami a vytvořte tak propojenou znalostní bázi.
Omezení aplikace AppFlowy
- Někteří uživatelé mají problémy se sdílením pracovního prostoru, kde veřejné prostory a stránky v prostoru „Obecné“ nejsou viditelné pro ostatní uživatele.
Ceny AppFlowy
- Navždy zdarma
- Pro: 12,5 $ za uživatele za měsíc, fakturováno měsíčně
- AI Max: 8 $ za uživatele za měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze AppFlowy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AppFlowy?
Používám ji k pořizování poznámek a synchronizaci mezi počítačem a mobilem. Zatím vše v pořádku.
🔍 Prozkoumejte více: Otestovali jsme nejlepší open-source nástroje pro zvýšení produktivity, podívejte se, které z nich vynikají!
5. Supernotes (nejlepší pro strukturované poznámky ve stylu kartiček)
Supernotes nahrazuje dlouhé, nepřehledné dokumenty krátkými, propojenými poznámkovými kartičkami, díky kterým můžete snadno organizovat své nápady bez zbytečného nepořádku. Vnořujte poznámky do poznámek, abyste měli vše uspořádané podle svých představ.
Kalendář s teplotní mapou vám na první pohled ukáže vaše nejproduktivnější dny, což vám pomůže zůstat na správné cestě. A když něco potřebujete rychle, univerzální vyhledávání najde poznámky, tagy a metadata během několika sekund.
Klíčové funkce Supernotes
- Vytvářejte a upravujte poznámky bez připojení k internetu s automatickou synchronizací.
- Sdílejte poznámkové karty s ostatními pro okamžitou úpravu a komentáře.
- Poznámky jsou šifrovány během přenosu i v klidu, takže všechna vaše data zůstanou soukromá.
Omezení aplikace Supernotes
- Integrace s jinými nástroji, jako je MS Office, nemusí být zcela plynulá.
- Bezplatní uživatelé mohou vytvořit maximálně 100 poznámkových karet.
Ceny Supernotes
- Starter: zdarma
- Neomezený: 11 $/měsíc
Hodnocení a recenze Supernotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Supernotes?
Supernotes používám už nějakou dobu a je to skvělý nástroj pro ukládání organizačních poznámek (zápisů z jednání), poznámek a nápadů během brainstormingových sezení, které lze později použít jako reference. Můžete vytvářet seznamy úkolů. Aplikace je snadno použitelná a její nastavení nezabere mnoho času.
6. Standard Notes (nejlepší pro dlouhodobé bezpečné ukládání poznámek)
Standard Notes neslouží jen k zapisování myšlenek, ale také k práci s dokumenty ve formátu RTF, tabulkami, seznamy úkolů, poznámkami v markdownu a dokonce i šifrovanými trezory hesel, a to vše s nejvyšší úrovní zabezpečení.
Udělali jste chybu? Díky dlouhodobé historii verzí můžete obnovit minulé úpravy, a to i po letech. Chcete si přizpůsobit pracovní prostor? Vlastní motivy vám umožní upravit vzhled a styl podle vašich představ. A díky šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizaci jsou vaše poznámky přístupné pouze vám.
Klíčové funkce Standard Notes
- Vytvářejte vlastní zobrazení pomocí logických filtrů, které usnadňují efektivní organizaci poznámek.
- Zabezpečte své poznámky pomocí několika vrstev zabezpečení, jako je přístupový kód a Face ID.
- Připněte důležité poznámky nahoru, abyste měli rychlý přístup k často používaným informacím.
Omezení Standard Notes
- Synchronizace a dešifrování poznámek v mobilní aplikaci může být někdy pomalé.
- Instalační soubor je poměrně velký, což není ideální pro počítače s pomalým procesorem.
Ceny Standard Notes
- Standard: Zdarma
- Produktivita: 63 $/rok
- Profesionální: 84 $/rok
Hodnocení a recenze Standard Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Standard Notes?
Recenze Capterra říká:
Nejlepší na Standard Notes je však to, jak mi pomohla zvýšit produktivitu. Líbí se mi, jak snadné je mít vše na jednom místě a mít možnost vyhledávat informace opravdu rychle a snadno.
7. Notion (nejlepší pro společné psaní poznámek a poznámky založené na umělé inteligenci)
Notion je flexibilní, všestranný nástroj pro pořizování poznámek s blokovou strukturou, který vám umožňuje přizpůsobovat, přeskupovat a obohacovat poznámky o obrázky, videa a soubory pro dynamičtější pracovní prostor.
Podpora Markdown usnadňuje formátování, zatímco značkování a propojování zajišťuje, že vše zůstává propojené a snadno dohledatelné. Když se poznámky prodlouží, umělá inteligence Notion vybere klíčové body, takže získáte to podstatné, aniž byste museli scrollovat.
Klíčové funkce Notion
- Strukturovejte své poznámky pomocí návrhů osnov, nadpisů a rozšíření doporučených umělou inteligencí.
- Využijte širokou škálu šablon přizpůsobených pro různé případy použití.
- Vyhledávejte konkrétní obsah pomocí robustních vyhledávacích funkcí, včetně filtrů, jako jsou tagy a data vytvoření.
Omezení aplikace Notion
- Chybí automatizované funkce pro úpravu termínů splnění u závislých úkolů.
- Ačkoli bezplatný osobní tarif Notion umožňuje neomezený počet bloků pro individuální použití, sdílené pracovní prostory v bezplatném tarifu jsou omezeny na 1 000 bloků a tohoto limitu můžete rychle dosáhnout.
Ceny Notion
- Základní: Zdarma
- Plus: 12 $ za místo za měsíc
- Podnikání: 24 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion?
Je to bezpochyby uživatelské rozhraní. Nejlepší, jaké jsem kdy viděl. A pro někoho, jako jsem já, kdo si software vybírá nejen na základě funkcí, ale také podle designu, odvedl Notion skvělou práci! Umělá inteligence Notion, wow! Pomáhá mi dokončit věci za mnohem kratší dobu než dříve.
➡️ Přečtěte si také: ClickUp vs. Notion: Nejlepší nástroj pro práci s dokumenty podle vašich potřeb
8. Evernote (nejlepší pro poznámky bohaté na multimédia a výstřižky z webu)
Evernote zachytí vše: text, obrázky, zvuk, soubory PDF, dokonce i ručně psané poznámky; vše na jednom místě. S Web Clipperem můžete ukládat webové stránky, články a úryvky bez nepořádku, takže důležité informace máte vždy po ruce.
A pro ty, kteří kromě poznámek řeší i úkoly, nabízí vestavěná funkce Úkoly možnost přiřazovat odpovědnosti, nastavovat termíny a přidávat připomenutí, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Klíčové funkce Evernote
- Sdílejte poznámky a poznámkové bloky se svým týmem, aby je všichni mohli upravovat a přispívat do nich.
- Zabezpečte své poznámky pomocí šifrování typu end-to-end a dvoufaktorové autentizace.
- Přístupujte ke svým poznámkám a upravujte je i bez připojení k internetu.
Omezení Evernote
- Žádné kotevní odkazy pro rychlý přechod v rámci dlouhých poznámek
- Uživatelé již nemohou přiřazovat barvy ke značkám, jak tomu bylo v předchozí verzi, což ztěžuje jejich vyhledávání.
Ceny Evernote
- Navždy zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc
- Profesionální: 17,99 $/měsíc
- Týmy: 24,99 $/uživatel za měsíc
- Podniky: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8200 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Evernote?
Evernote je moje oblíbená aplikace pro zvýšení produktivity. Upřímně řečeno, bez ní se neobejdu. Používám ji 10 až 20krát denně. Pokud víte, jak Evernote dobře používat, může se stát vaším druhým mozkem. Evernote není jen místem pro sdílení poznámek, můžete do něj ukládat obrázky, soubory a webové stránky. Evernote můžete používat jako cloudové úložiště pro ukládání digitálních poznámek.
💡Tip pro profesionály: Využijte Evernote na maximum s těmito bezplatnými a připravenými šablonami Evernote pro poznámky, úkoly a projekty.
9. Microsoft OneNote (nejlepší pro volné digitální poznámky)
Microsoft OneNote udržuje vaše nápady strukturované pomocí poznámkových bloků, sekcí a stránek a zároveň vám umožňuje psát, kreslit nebo vkládat obrázky kamkoli. Díky digitálnímu inkoustu a rozpoznávání rukopisu se psaní poznámek jeví jako přirozené, s možností převést neuspořádané poznámky na čistý, prohledávatelný text. Copilot s podporou umělé inteligence dále pomáhá shrnovat poznámky a generovat nápady, zatímco přepis zvuku přeměňuje nahrávky na organizovaný, prohledávatelný obsah.
Klíčové funkce aplikace Microsoft OneNote
- Vytvořte klikatelný index, který odkazuje na různé stránky nebo sekce ve vašem poznámkovém bloku.
- Označte důležité poznámky, projekty, úkoly nebo nápady štítky jako „Úkol“, „Důležité“ nebo „Otázka“, abyste je mohli efektivně filtrovat.
- Rychle si poznamenejte myšlenky, připomenutí nebo úkoly ve formátu lehkých lepících poznámek.
Omezení aplikace Microsoft OneNote
- Nástroj není zcela spolehlivý při synchronizaci, synchronizace mezi více zařízeními trvá dlouho.
- Funkce ručního psaní perem potřebuje vylepšit, protože tahy nejsou tak plynulé.
Ceny Microsoft OneNote
- Součástí předplatného Microsoft 365, cena od 69,99 $/rok.
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft OneNote?
Je snadno použitelná a obsahuje mnoho funkcí, jako je možnost přímo přidávat audio a video do poznámek, snadné označování, vyhledávání a kategorizace našich věcí.
10. Dynalist (nejlepší pro hierarchické vytváření osnov a správu úkolů)
Dynalist je váš osobní prostor pro přemýšlení, strukturovaný, když to potřebujete, a flexibilní, když to nepotřebujete. Schránka Quick Capture Inbox vám umožňuje okamžitě zaznamenat nápady, takže se nic neztratí, než budete mít čas je uspořádat.
Dynalist je více než jen poznámkový blok, funguje také jako lehký správce úkolů. Označování datem, opakující se úkoly a připomenutí vám pomohou dodržovat termíny a snadno si vytvořit návyky. A díky vestavěným kontrolním seznamům se úkoly po termínu zbarví červeně a odešlou se požadovaná připomenutí.
Klíčové funkce Dynalist
- Upravte motivy, písma a úrovně přiblížení a vytvořte si personalizované nastavení.
- Přesouvejte, mazejte, označujte nebo formátujte několik odrážek najednou a ušetřete čas při hromadných úpravách.
- Vyberte si mezi přístupem pouze pro prohlížení nebo plným přístupem pro úpravy, abyste mohli hladce spolupracovat.
Omezení Dynalist
- Někteří uživatelé hlásí, že nemohou výsledky upravovat přímo v sekci vyhledávání. Místo toho se musí vrátit zpět k původnímu odrážce, aby mohli provést úpravy, což může být zdlouhavé.
- Při kopírování a vkládání více řádků může aplikace přeskočit jeden nebo dva řádky, což vyžaduje ruční zadávání po jednotlivých řádcích.
Ceny Dynalist
- Navždy zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Dynalist
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (34 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dynalistu?
Recenze Capterra říká:
Dynalist je velmi snadno použitelný software, který vám umožní organizovat nápady v jednoduchých seznamech. Používám ho hojně k plánování úkolů, zaznamenávání poznámek k přečteným knihám nebo blogům a také k brainstormingu nápadů. Mám jejich profesionální tarif a dokonce dostávám denní zálohy do svého Gmailu a Dropboxu.
Zlepšete si psaní poznámek s ClickUp
S nekonečným množstvím bezpečných aplikací pro pořizování poznámek je skutečná otázka: proč se spokojit jen s pořizováním poznámek? ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám nabízí mnohem více. ClickUp Docs udržuje dokumentaci strukturovanou, AI Notetaker přepisuje a shrnuje schůzky a vestavěné šablony zjednodušují opakující se poznámky.
Potřebujete rychlé nápady? ClickUp Notepad je vždy po ruce. A díky souladu s SOC 2, dodržování GDPR a šifrování na podnikové úrovni zůstanou vaše poznámky v bezpečí a vy budete i nadále produktivní.
👉🏽 Vylepšete své poznámky: Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp!