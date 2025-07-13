Popis práce produktového manažera: role, povinnosti a klíčové dovednosti

Lidé si myslí, že soustředění znamená říkat ano věcem, na které se musíte soustředit. Ale to vůbec není pravda. Znamená to říkat ne stovkám dalších dobrých nápadů.
Tento citát vystihuje realitu produktového manažera – nejde jen o priority, ale také o filtrování rušivých vlivů, aby bylo možné činit každodenní strategická rozhodnutí. 🎯
Jako produktoví manažeři čelíte této výzvě každý den. Prioritizace, kompromisy a těžká rozhodnutí utvářejí tuto roli. Kromě správy produktu řídíte strategii, koordinujete týmy a zajišťujete, aby každá funkce přinášela hodnotu.
Ale jak vypadá běžný den produktového manažera?
Od agilního produktového managementu po plánování sprintů a slaďování zájmů zainteresovaných stran – vaším úkolem je vyvážit vizi s realizací a vést tým správným směrem.
Ať už vytváříte produkty nebo budujete týmy, nástroje jako ClickUp vnášejí jasnost do složitých situací. Pomáhají produktovým manažerům zůstat soustředění a personalistům rychleji najít ty správné kandidáty.
V tomto článku se podíváme na popis práce produktového manažera, jeho klíčové odpovědnosti, nezbytné dovednosti a to, co je třeba k úspěchu. 📌
Co dělá produktový manažer?
„Co dělá produktový manažer?“ Zeptejte se deseti lidí a dostanete deset různých odpovědí. 🤔
Někteří lidé tvrdí, že produktoví manažeři se zaměřují na výzkum a identifikaci produktů, které stojí za to vyvinout. Jiní zase tvrdí, že dohlížejí na celý cyklus vývoje produktu. Někteří dokonce omezují tuto roli na vývoj funkcí nebo analýzu produktů.
Ačkoli jsou všechny tyto pohledy správné, nepostihují zcela podstatu práce produktového manažera. Produktový manažer zastává mnoho rolí a často kombinuje několik povinností najednou.
Zjednodušeně řečeno, produktový manažer identifikuje a sladí potřeby zákazníků s obchodními cíli. Definuje, jak vypadá úspěch produktu, a vede tým k realizaci této vize.
Martin Eriksson popisuje produktový management jako průnik obchodu, technologie a uživatelské zkušenosti.
Ben Horowitz jednou nazval produktové manažery „generálními řediteli produktu “, protože stanovují cíle produktového manažera , motivují týmy a určují směr vývoje produktu.
Na rozdíl od generálního ředitele však produktový manažer nemá přímou autoritu. Přesto dosahuje výsledků díky svému vlivu, strategickému myšlení a vůdčím schopnostem v oblasti produktového managementu.
👀 Věděli jste, že... V roce 2023 zařadil Indeed pozici senior produktového manažera na 5. místo v žebříčku nejlepších pracovních pozic!
Hlavní povinnosti produktového manažera
Role a povinnosti produktového manažera se liší v závislosti na velikosti organizace.
Ve větších společnostech pracují společně s týmy specialistů – výzkumníků, analytiků a marketérů, kteří shromažďují podklady, zatímco vývojáři a designéři se starají o realizaci. Součástí této role je zajistit, aby různé týmy pracovaly na společné vizi.
V menších organizacích mohou zaměstnanci trávit méně času koordinací a více času praktickými úkoly, jako je definování strategií produktového managementu a realizace plánů.
Bez ohledu na velikost organizace zahrnuje role produktového manažera obecně:
- Porozumění potřebám uživatelů
- Analýza konkurence a tržních trendů
- Definování vize produktu
- Získání podpory zainteresovaných stran
- Prioritizace funkcí
- Provádění beta testů produktů
- Umožnění nezávislého rozhodování napříč týmy
- Provádění analýzy výkonu produktu
- Dohled nad procesem vývoje produktu
ClickUp pro produktový management je ideálním nástrojem pro zdokonalení stávajících dovedností a osvojení nových. Jako univerzální aplikace pro produktové manažery je ClickUp navržen pro správu více projektů. Pomáhá vám organizovat úkoly a sledovat pokrok v každé fázi životního cyklu produktu.
Budete mít úplnou kontrolu nad přidělováním úkolů, závislostmi a automatizovanými pracovními postupy, které jsou nezbytné pro efektivní správu vašich produktových požadavků. To znamená, že výzvy v oblasti produktového managementu vás nebudou brzdit.
Základní dovednosti produktových manažerů
Jako produktový manažer musíte neustále rozvíjet své dovednosti, abyste zůstali konkurenceschopní. Ať už hledáte nové zaměstnání nebo usilujete o povýšení ve své společnosti, držet krok s novými technologiemi a agilními postupy může být rozhodující.
Níže je uveden seznam důležitých tvrdých a měkkých dovedností, které byste se měli naučit:
🧠 Porozumění vývoji webových aplikací
Nemusíte umět psát kód, ale měli byste rozumět tomu, jak se produkty vytvářejí. Znalost základních vývojových konceptů vám pomůže komunikovat s inženýry, činit informovaná rozhodnutí a vytvářet realistické časové plány. Bez technické zdatnosti riskují produktoví manažeři zpomalení projektů nebo nesoulad očekávání.
Pokud jste produktový manažer, zeptejte se svého technického manažera, které dovednosti by mohly zlepšit spolupráci. Pokud jste v této roli nováčkem, absolvujte úvodní kurz programování přizpůsobený vašemu odvětví.
📄 Psaní technických specifikací a požadavků
Jasné specifikace proměňují koncepty v realitu. Poskytují vodítko inženýrům a designérům, zabraňují zpožděním a zajišťují soulad.
Jasná dokumentace zajišťuje soulad mezi týmy a snižuje počet zbytečných revizí. Prohlížení předchozích projektových zadání nebo studium příkladů od zkušených produktových manažerů tuto dovednost posiluje.
📊 Kritické myšlení a analytické schopnosti
Produktoví manažeři musí analyzovat data a přeměnit je na jasné, prakticky využitelné poznatky. Musíte analyzovat data a přeměnit je na prakticky využitelné poznatky pro svůj tým.
Zvažování alternativních přístupů zlepšuje kritické myšlení. Podobně i reflexe a aktivní naslouchání zdokonalují úsudek a zlepšují budoucí rozhodnutí.
👥 Vedoucí schopnosti
Vedení mezifunkčního týmu vyžaduje více než jen dohled nad projektem. Produktoví manažeři musí inspirovat týmy, podporovat spolupráci a prosazovat iniciativy.
Silné vedení buduje důvěru a motivuje různé oddělení k práci na společných cílech. Musíte také převzít iniciativu při rozhodování, řešení problémů a vedení produktu během vývoje a uvedení na trh.
⏳ Řízení času
Produktoví manažeři neustále vyvažují více úkolů a priorit. Schopnost time managementu je nezbytná pro hladký průběh všech činností.
Nástroje jako ClickUp pomáhají organizovat priority, spravovat termíny a zefektivnit provádění úkolů. Jak budete získávat zkušenosti, zjistíte, které strategie time managementu fungují nejlépe.
Šablona a příklad popisu práce produktového manažera
Nejlepší produktoví manažeři dokážou vyvážit potřeby zákazníků, obchodní cíle a technickou proveditelnost. Převádějí nápady do dobře definovaných produktů a úzce spolupracují s inženýry, designéry a marketingovými pracovníky.
Chcete-li najít všestranného produktového manažera, začněte tím, že vytvoříte jasný popis pracovní pozice. Níže uvedená šablona popisu pracovní pozice vám pomůže sestavit komplexní seznam přizpůsobený potřebám vaší společnosti.
📌 Příklad popisu práce produktového manažera
V popisu práce nejprve zdůrazněte, čím se vaše společnost odlišuje. Jste lídrem v oboru, rostoucí start-up nebo velká společnost?
Zmiňte kulturu vašeho pracoviště, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem nebo jedinečné příležitosti k růstu. Tyto body pomáhají přilákat špičkové talenty.
Povinnosti produktového manažera
Pokud přijímáte nové zaměstnance, použijte tyto příklady povinností k sestavení popisu pracovní pozice:
- Vede vývoj produktů od konceptu až po uvedení na trh.
- Provádějte průzkum trhu a stanovte jasné požadavky na produkt.
- Identifikujte potřeby zákazníků a definujte specifikace produktů
- Spolupracujte s marketingovým oddělením na úspěchu produktu
- Řiďte produktový tým a poskytujte koučování a zpětnou vazbu.
- Sledujte pokrok produktu během fází vývoje a uvedení na trh.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli vylepšovat produkty a řešení.
Pracovní doba a benefity
V této části jsou podrobně popsány benefity, platové podmínky a pracovní podmínky ve vaší společnosti. Uveďte možnosti kariérního postupu, bonusy a další výhody. Použijte nástroje pro výpočet platu, abyste se ujistili, že vaše čísla odpovídají standardům v oboru.
Zdůrazněte, čím se vaše společnost odlišuje – právě tímto prodáváte tuto pozici.
Požadované dovednosti a kvalifikace
Vytvořte seznam dovedností, které kandidátovi pomohou uspět v této pozici. Začněte s nejdůležitějšími atributy. Například:
- Prokázané zkušenosti s vývojem produktů a inovacemi
- Silné dovednosti v oblasti projektového řízení a vedení lidí
- Odborné znalosti v oblasti rozpočtování a řízení zdrojů
- Zaměření na zákazníka a vášeň pro analýzu trhu
- Schopnost pracovat napříč více týmy a odděleními
- Zručnost v oblasti analýzy dat, správy metrik a rozhodování
- Zkušenosti s metodikami Agile/Scrum
Požadavky na vzdělání a zkušenosti
Je nutné mít bakalářský titul v oboru podnikání, průmyslového inženýrství nebo v příbuzném oboru. MBA nebo relevantní certifikace, jako je Certified Product Manager (CPM), budou pro kandidáty výhodou. Cenná je také zkušenost s Agile/Scrum a nástroji pro produktový management.
Výzva k akci
Na závěr popisu pracovní pozice vyzvěte uchazeče, aby se přihlásili. Povzbuďte je, aby zaslali své životopisy a motivační dopisy.
💡 Profesionální tip: Použijte ClickUp Docs ke společnému vytváření popisů pracovních pozic, sbírání zpětné vazby od týmu s komentáři a připojte je ke svému náborovému workflow. ClickUp Forms pomáhá shromažďovat žádosti nebo interní návrhy na jednom místě.
ClickUp poskytuje personalistům výkonné nástroje pro správu úkolů, dodržování termínů a snadné sledování náborových příležitostí.
Například ClickUp Brain je první neuronová síť na světě, která propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti vaší společnosti s umělou inteligencí. Funguje jako správce znalostí, produktový manažer a autor přizpůsobený vašemu stylu práce. Můžete jej použít k generování popisů pracovních pozic přímo prostřednictvím našeho chatového rozhraní.
S ClickUp Brain můžete formulovat klíčové odpovědnosti, kvalifikaci a očekávání pro pozici produktového manažera. Například pomocí příkazu „/AI“ můžete přistupovat ke třem základním funkcím AI pro psaní:
- Psaní čehokoli pomocí AI
- Psaní s předem vygenerovanými podněty AI
- Psaní standupů
Tato funkce zjednodušuje proces psaní, úprav a zdokonalování popisů pracovních pozic a zajišťuje, že osloví ty správné kandidáty.
Navíc, když zkombinujete ClickUp Brain s ClickUp Docs, můžete vytvářet přizpůsobené aplikace, přidávat konkrétní poznámky k popisu práce a hladce spolupracovat s mentory nebo členy týmu – a to vše při zachování přehlednosti.
ClickUp Docs vám také pomůže vytvořit životopis produktového manažera, vylepšit motivační dopis a připravit další materiály pro uchazeče o zaměstnání díky vestavěnému AI Writer for Work od ClickUp Brain. Můžete také vytvořit podrobnou dokumentaci pro vývoj produktu, včetně nastínění vize, strategie a cílů produktu.
Vložte multimediální obsah, propojte související úkoly a označte členy týmu, aby všichni měli k dispozici nejnovější informace.
Zde je návod, jak můžete pomocí ClickUp Brain zjednodušit psaní popisu pracovní pozice:
- Otevřít nový dokument
- Vyberte možnost Psát s AI
- Zadejte svůj dotaz do textového pole
- Klikněte na Generovat
- Upravte vygenerovaný text
Díky tomu můžete vytvoření popisu pracovní pozice zjednodušit a optimalizovat svůj náborový proces ještě dnes.
Požadované kvalifikace a certifikace
Aby mohli kandidáti vyniknout jako produktoví manažeři, potřebují kombinaci vzdělání, praktických zkušeností a certifikátů uznávaných v oboru. Zde jsou nezbytné kvalifikační předpoklady pro většinu pozic v oblasti produktového managementu:
- Vysokoškolské vzdělání v oboru podnikání, strojírenství, informatiky, průmyslového designu nebo v příbuzném oboru.
- Většina pozic v oblasti produktového managementu vyžaduje 2–5 let relevantních zkušeností v oblastech, jako je projektový management, marketing nebo vývoj produktů.
- Jasná verbální a písemná komunikace pro sdělování myšlenek, řízení očekávání a sjednocení týmů za společným cílem.
- Hluboké porozumění všem fázím životního cyklu produktu, od koncepce přes návrh, vývoj, uvedení na trh až po iterace.
- Schopnost řešit problémy, vyhodnocovat data, identifikovat výzvy a nacházet inovativní řešení, aby bylo možné dodat produkt, který splňuje potřeby zákazníků.
Ačkoli certifikace nejsou vždy vyžadovány, mohou vám pomoci odlišit se od ostatních uchazečů a prokázat vaše odhodlání k profesnímu rozvoji.
Zde je několik certifikátů, které jsou pro produktové manažery cenné:
1. Certifikovaný produktový marketingový manažer (CPMM)
Certifikace Certified Product Marketing Manager, kterou nabízí AIPMM, je navržena tak, aby vám pomohla získat hluboké znalosti o funkcích produktového marketingu. Poskytuje produktovým manažerům nástroje a strategie pro dosažení úspěchu produktu na trhu.
Tato certifikace se zaměřuje na klíčové aspekty produktového marketingu a pomáhá profesionálům překlenout propast mezi vývojem produktu a výkonností na trhu.
Délka kurzu
- 15–20 hodin
Ceny*
- 125 $ za roční členství v AIPMM
- 395 $ za samostudijní kurz
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách institutu.
2. Agilní certifikovaný produktový manažer a produktový vlastník (ACPM)
Certifikace Agile Certified Product Manager Product Owner seznamuje produktové manažery se strategickými a taktickými aspekty agilního produktového managementu. Pomáhá profesionálům naučit se efektivně implementovat agilní principy, a to i v reálných scénářích.
S touto kvalifikací můžete sebevědomě řešit překážky a zvládat výzvy spojené s projekty, což z ní činí vynikající doplněk pro ty, kteří již mají zkušenosti s produktovým managementem.
Délka kurzu
- 15–20 hodin
Ceny*
- 125 $ za roční členství v AIPMM
- 395 $ za samostudijní kurz
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách institutu.
3. Certifikace technického produktového manažera
Certifikace technického produktového manažera, vytvořená oceněným technickým produktovým manažerem Dhavalem Bhatem, je intenzivní program pro ty, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti technického produktového managementu.
Tento kurz poskytuje praktické znalosti o technických aspektech produktového managementu, připraví vás na běžné technické otázky při pohovorech a dá vám nástroje k úspěchu v technické roli produktového manažera.
Délka kurzu
- 1 týden
Ceny*
- 399 $ za více než 140 přednášek a více než 15 hodin obsahu
*Aktuální ceny najdete na webových stránkách institutu.
Ne všichni produktoví manažeři pocházejí z technického oboru 🎯 Mnoho produktových manažerů nezačalo v inženýrství. Úspěšní produktoví manažeři pocházejí z oborů jako kontrola kvality, marketing, podpora a vzdělávání.
Klíčové vlastnosti:
- Strategické myšlení
- Empatie vůči uživatelům
- Rozhodování v nejistých situacích
- Systémové myšlení
📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu zdokonalení tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro správu projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
Ale v ClickUp jsme na to přišli! Díky funkcím ClickUp pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci můžete snadno vytvářet body programu, zaznamenávat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly z poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího, a to vše pomocí našeho AI notetakeru a ClickUp Brain. Ušetřete až 8 hodin schůzek týdně, stejně jako naši klienti ve společnosti Stanley Security!
Plat produktového manažera a kariérní růst
Kariéra produktového manažera může být jak naplňující, tak lukrativní. Produktoví manažeři hrají klíčovou roli ve vývoji a úspěchu produktu, vedou mezifunkční týmy, definují produktové strategie a zajišťují soulad s obchodními cíli.
V důsledku toho jejich odměna odráží úroveň odpovědnosti a odborných znalostí, které jsou pro tuto pozici vyžadovány.
Plat produktového manažera se může lišit v závislosti na faktorech, jako je lokalita, zkušenosti a odvětví. Podle veřejných zdrojů na internetu jsou průměrné platové podmínky produktových manažerů na různých úrovních následující:
- Asistent produktového manažera (APM): 97 000 $/rok
- Produktový vlastník (PO): 100 000 $/rok
- Senior produktový manažer (SPM): 200 000 $/rok
- Hlavní produktový manažer (PPM): 200 000 $/rok
- Viceprezident (VP) pro produkty: 218 238 $/rok
- Chief Product Officer (CPO): 200 000 $/rok
Kromě základního platu dostávají produktoví manažeři často bonusy, opce na akcie a další výhody. V technologických společnostech nebo start-upech mohou opce na akcie výrazně zvýšit celkovou odměnu.
Produktoví manažeři obvykle začínají jako junior produktoví manažeři a postupně se vypracují na pozice senior nebo vedoucí produktový manažer. Mnoho produktových manažerů později přechází do vedoucích pozic, jako je vedoucí produktového oddělení, nebo se přesouvá do oblasti růstu nebo provozu. S nabytými zkušenostmi mohou postoupit na pozice ředitele nebo viceprezidenta, kde dohlížejí na produktové strategie celé společnosti.
Odvětví, lokalita, velikost společnosti a relevantní certifikace významně ovlivňují kariérní růst a plat. Například technologická centra a větší společnosti obvykle nabízejí vyšší platy a více příležitostí k postupu.
Zkušení produktoví manažeři budou hnací silou úspěchu, když společnosti uvádějí na trh nové produkty a zaměřují se na inovace.
ClickUp pro produktové manažery
Získat certifikát v oblasti produktového managementu je jedna věc, ale skutečně důležité je tyto dovednosti efektivně uplatnit ve své práci. A právě v tom vám může pomoci ClickUp!
ClickUp vám umožní uplatnit vaše znalosti v oblasti produktového managementu. Jak víte, uvedení produktu od vývoje až po uvedení na trh zahrnuje mnoho úkolů. Musíte také komunikovat s klienty a zainteresovanými stranami a zároveň řídit očekávání a priority.
Produktový management se po implementaci Clickupu stal mnohem snazším. Úkoly lze sledovat a zobrazení dashboardu je velmi interaktivní.
Produktový management se po implementaci Clickupu stal mnohem snazším. Úkoly lze sledovat a zobrazení dashboardu je velmi interaktivní.
ClickUp vám pomáhá spravovat úkoly a priority pomocí ClickUp Tasks
S ClickUp Tasks můžete vytvářet jasné úkoly, přiřazovat je členům týmu a stanovovat termíny. Můžete nastavit priority úkolů, abyste zajistili jasnost odpovědností a časových harmonogramů.
Díky přizpůsobitelným stavům úkolů a pracovním postupům můžete přizpůsobit procesy řízení projektů podle potřeb svého týmu, ať už testujete funkci, sledujete problémy nebo pracujete s konkrétními metodikami, jako jsou Scrum nebo Agile.
Pomocí aplikace ClickUp Time Tracking můžete efektivně sledovat čas strávený nad úkoly.
S aplikací ClickUp Time Tracking můžete sledovat čas potřebný k dokončení úkolů, identifikovat neefektivnosti a podle potřeby provádět úpravy.
ClickUp vám také pomáhá sledovat významné milníky. Označují dokončení důležitých úkolů, jako je například vydání nové funkce.
Důležité milníky lze snadno spravovat a vizualizovat v Ganttově zobrazení ClickUp.
V zobrazení ClickUp Gantt jsou tyto milníky vizuálně zvýrazněny žlutými kosočtverci, takže je lze na časové ose snadno identifikovat. Zobrazení Gantt vám umožňuje sledovat průběh projektu v čase, ať už jde o dny, týdny nebo měsíce.
Kanbanové tabule ClickUp vám pomohou snadno organizovat a vizualizovat pracovní postupy.
Jako produktový manažer můžete snadno používat tabuli ClickUp Kanban k organizaci a sledování svých úkolů. Přizpůsobte si sloupce, přetahujte úkoly mezi fázemi a zvýrazněte klíčové úkoly pomocí barevných štítků a značek priority. Tabule vám umožňuje vybrat více úkolů, hromadně je aktualizovat a přiřadit je členům týmu, a to vše na jednom místě.
Pomocí podskupin (swimlanes) můžete úkoly vizuálně kategorizovat podle kritérií, jako je přidělená osoba nebo priorita, což usnadňuje správu složitých projektů a udržuje tým v souladu.
Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete sledovat metriky a stav produktu.
Na druhou stranu, ClickUp Dashboards vám umožňuje vytvořit dashboard pro správu produktů, který sleduje a organizuje klíčová data, od zpětné vazby zákazníků až po informace o používání produktů.
Vlastní zprávy vám pomohou činit informovaná rozhodnutí a strategicky stanovovat priority vaší práce.
🤝 Produktový management je týmový sport Jako produktový manažer nevytváříte pouze produkt, ale také sjednocujete týmy inženýrů, designérů, kontroly kvality a marketingu kolem společné vize.
ClickUp vám pomůže:
- Přiřazujte vývojářské úkoly s podrobnými specifikacemi
- Spolupracujte s designéry pomocí Docs
- Shromažďujte výsledky testů QA pomocí formulářů
- Sdílejte seznamy úkolů pro uvedení produktu na trh s marketingovým oddělením.
Šablona produktového plánu ClickUp vám pomůže efektivně naplánovat a realizovat vaši strategii.
ClickUp usnadňuje produktovým manažerům strategické myšlení. Umožňuje jim vidět celkový obraz a soustředit se na klíčové priority. Na podporu toho ClickUp nabízí knihovnu šablon pro produktový management.
Například můžete použít šablonu produktového plánu ClickUp k efektivnímu vytváření a realizaci strategických plánů. Díky zobrazení produktového plánu ClickUp můžete vizualizovat dlouhodobou strategii svého produktu a sjednotit svůj tým kolem společných cílů. Tento rámec také zajišťuje, že vaši stakeholdeři budou v souladu s vašimi cíli.
Šablona obsahuje vlastní stavy, pole a zobrazení, což vám dává flexibilitu při správě a vizualizaci plánu vývoje produktu způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
ClickUp se hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji pro jednotné řízení projektů.
Navíc se ClickUp hladce integruje s více než 1000 nástroji, včetně Slacku a Microsoft Teams. Můžete všechny své stávající nástroje přenést na jednu platformu, čímž zefektivníte svůj pracovní postup.
Shreyas Doshi, bývalý produktový manažer v první linii a manažer produktových manažerů se zkušenostmi ze společností Stripe, Google, Twitter a Yahoo, se podělí o své postřehy ohledně toho, jak se stát produktovým manažerem.
Než opustíte své současné zaměstnání, ujasněte si, co od svého příštího zaměstnání očekáváte. Jsem pevně přesvědčen, že jako produktoví manažeři bychom měli o své kariéře uvažovat jako o produktu, který spravujeme. Stejnou míru analytické přísnosti bychom měli uplatňovat při rozhodování o své kariéře a při změnách typu přechodu z jedné společnosti do druhé.
Než opustíte své současné zaměstnání, ujasněte si, co od svého příštího zaměstnání očekáváte. Jsem pevně přesvědčen, že jako produktoví manažeři bychom měli o své kariéře uvažovat jako o produktu, který spravujeme. Stejnou míru analytické přísnosti bychom měli uplatňovat při rozhodování o své kariéře a při změnách typu přechodu z jedné společnosti do druhé.
🧰 Tip na nástroje: Produktoví manažeři často spravují více platforem, jako jsou Trello, Notion, Slack a Excel. ClickUp je sjednocuje pomocí nativních integrací.
Použijte ClickUp ke zpracování všech svých úkolů v oblasti produktového managementu
Produktový management je dynamická oblast, která vám umožňuje zastávat mnoho rolí a spolupracovat s talentovanými lidmi. Úspěšní produktoví manažeři kombinují tvrdé a měkké dovednosti, jako je výzkum uživatelů, plánování, komunikace a time management.
ClickUp vám pomůže spravovat úkoly, vytvářet plány, automatizovat pracovní postupy a sledovat pokrok na jednom místě. Můžete zefektivnit vše od stanovení cílů až po informování zainteresovaných stran – a to vše v jediném pracovním prostoru.
Jste připraveni udělat další krok ve své kariéře v oblasti produktového managementu? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte! 🚀