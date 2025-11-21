11 nejlepších alternativ k Speak AI pro převod řeči na text v roce 2025

Jste unaveni z omezení Speak AI? Váš přepis se přeruší uprostřed konverzace nebo musíte přepínat mezi aplikacemi, abyste mohli přiřadit jednoduchý úkol.
To, co začíná jako úspora času, nakonec přináší více práce s chybějícím kontextem, chaotickými pracovními postupy a funkcemi, které prostě nestačí. Pokud hledáte něco, co zapadne do vašeho každodenního pracovního postupu, jste na správném místě.
Sestavili jsme seznam 11 alternativ k Speak AI, které přesahují rámec základního přepisu a zároveň zachovávají přesnost, cenu a integraci.
Pojďme na to! 💪
Proč zvolit alternativu k Speak AI
Speak AI pokrývá základní funkce, ale nedokáže proměnit vaše schůzky v praktické pracovní postupy.
Zde je několik důvodů, proč byste mohli zvážit vyzkoušení alternativy k Speak AI. 💁
- Omezené možnosti přepisu: Chybí automatické vytváření úkolů nebo akčních položek z konverzací.
- Žádná hluboká integrace: Nástroj se nepřipojuje přímo k aplikacím pro správu projektů nebo týmovou spolupráci.
- Omezené vyhledávací možnosti: Přepisy nelze prohledávat napříč více schůzkami nebo hovory.
- Žádný automatický přepis hlasových klipů: Hlasové zprávy nejsou přepisovány ani propojeny s příslušnými úkoly/komentáři.
- Fragmentované nastavení pracovního postupu: Jazykový nástroj AI vyžaduje několik samostatných nástrojů pro poznámky, úkoly a komunikaci.
- Žádné inteligentní shrnutí: Žádné v reálném čase generované AI shrnutí schůzek nebo extrakce klíčových bodů.
Alternativy k Speak AI v kostce
Zde je tabulka porovnávající všechny alternativy Speak AI. 📊
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Přepisy a pracovní postupy řízení projektůVelikost týmu: Týmy všech velikostí, včetně jednotlivců, malých týmů a podnikových operací
|Automatické shrnutí schůzek s AI Notetaker, ClickUp Brain pro kontextové informace, integrované dokumenty pro společnou úpravu, hladká integrace úkolů s ClickUp Tasks.
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Descript
|Video a podcastový obsah s integrovaným přepisemVelikost týmu: Tvůrci obsahu a podcasteři
|Overdub pro klonování hlasu, nahrávání obrazovky, vícestopé úpravy, odstranění výplňových slov, publikační nástroje pro podcasty a videa
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 24 USD/měsíc (Hobbyist).
|Otter. ai
|Přepisy živých schůzek, automatické shrnutí a poznámky propojené s kalendářemVelikost týmu: Malé a střední podniky
|Přepis v reálném čase, pořizování poznámek pomocí AI, vyhledávání přepisu pomocí Otter AI Chat a integrace se Zoom, Teams a Google Meet.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 17 USD/měsíc na uživatele (Pro)
|Rev
|Lidmi ověřené přepisy v právní, akademické a profesionální dokumentaciVelikost týmu: Podniky a právní firmy
|Přepis lidmi a AI, automatické časové značky a označení mluvčích, editovatelné přepisy pro podnikové použití
|Bezplatná verze není k dispozici; cena začíná na 15 USD/měsíc (základní verze)
|Duolingo
|Nové jazyky prostřednictvím hlasových lekcí s herními prvkyVelikost týmu: Jednotliví studenti jazyků
|Nové jazyky s konverzačními nástroji založenými na umělé inteligenci, jako je Roleplay, kontrola chyb prostřednictvím Practice Hub a snadné pochopení konceptů.
|Cena začíná na 67,89 $/rok (business plán)
|Sonix
|Rychlý, vícejazyčný přepis s překladem a označením mluvčích Velikost týmu: Střední společnosti
|Přepis a překlad zvukových záznamů ve více než 40 jazycích, analýza textu pomocí nástrojů AI, generování titulků a podrobných přepisů s vysokou přesností.
|Ceny na míru
|Google Cloud Speech-to-Text
|Integrovaný škálovatelný přepisVelikost týmu: Podniky a vývojáři
|Rozpoznávání řeči v reálném čase v několika jazycích a uživatelských interakcích, diarizace mluvčích, časová razítka na úrovni slov pro přesnost, integrace API.
|Cena začíná na 0,024 $/minutu.
|Whisper
|Open-source, přizpůsobitelné modely AI pro přepis pro výzkumVelikost týmu: Výzkumníci a vývojáři
|Open-source model pro vícejazyčné ASR, offline zpracování souborů pro ochranu soukromí, efektivní zpracování různých přízvuků a šumu v pozadí.
|K dispozici je bezplatný tarif.
|Verbit
|Přepis a titulky v souladu s ADA ve vzdělávacím, právním a podnikovém prostředíVelikost týmu: Podniky a vzdělávací instituce
|AI přepis s lidskou editací, přesnost specifická pro danou oblast, titulky v reálném čase pro vzdělávací a právní sektor.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 29 $/měsíc (samoobslužný režim)
|Amazon Polly
|Převod textu na realistickou řeč pro hlasové aplikace, systémy IVR a výukové nástrojeVelikost týmu: Vývojáři a podniky
|Převod textu na řeč s realistickým výstupem, přizpůsobení tónu a výšky hlasu pomocí SSML, streamování zvuku v reálném čase.
|K dispozici je bezplatný tarif; ceny začínají na 4 $/měsíc (standardní hlasy)
|Assembly AI
|Tvorba aplikací s detekcí témat a analýzou sentimentu Velikost týmu: Vývojáři a podniky
|Přepis řeči s detekcí mluvčího, analýzou sentimentu, redigováním citlivých údajů
|K dispozici je bezplatný tarif; individuální ceny
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentním způsobem, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy k Speak AI, které můžete použít
Zde jsou nejlepší aplikace pro výuku jazyků s umělou inteligencí, které nabízejí větší kontrolu a lepší spolupráci ve srovnání s Speak AI. 🎯
1. ClickUp (nejlepší pro přepisy a pracovní postupy v rámci řízení projektů)
Dnešní práce nefunguje.
Naše projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěny mezi nesouvislé nástroje, které nás zpomalují.
ClickUp tento problém řeší jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě, který kombinuje AI poznámky, rychlý přepis, kontextovou automatizaci a dynamickou dokumentaci, to vše v rámci jediného pracovního prostoru.
Získejte informace rychleji s ClickUp Brain
S ClickUp Brain můžete data ze schůzek propojit s ostatními částmi svého pracovního prostoru.
Požádejte jej o shrnutí rozhovorů s klienty z minulého měsíce nebo o informace o tom, co je v plánu ve vašem obsahu. Extrahuje cenné informace na základě skutečných dokumentů, úkolů a poznámek; není třeba přecházet mezi platformami nebo prohledávat složky.
Pro týmy, které spravují velké množství hlasových dat, pomáhá ClickUp Brain s prioritizací, organizací a sledováním.
Prohledá váš pracovní prostor a zvýrazní oblasti, které vyžadují pozornost, jako jsou zpožděné úkoly nebo chybějící závislosti. Stačí se zeptat a jeho schopnosti zpracování přirozeného jazyka vám porozumí.
Navíc všechny hlasové nahrávky nebo videoklipy, které nahrajete v pracovním prostoru ClickUp, jsou okamžitě přepsány a lze je prohledávat pomocí ClickUp Brain!
S ClickUp AI Notetaker už nikdy nezmeškáte žádnou akci.
Začínáme s ClickUp AI Notetaker, který se automaticky připojí k vašim hovorům v Zoom, Google Meet nebo Teams, aby v reálném čase zaznamenával a přepisoval diskusi. To však není vše; identifikuje také klíčové úkoly a převádí je do ClickUp Tasks, přičemž je přiřazuje správným osobám s termíny splnění a relevantním kontextem.
Řekněme, že jste na telefonní konferenci o plánování produktu. Místo toho, abyste zběsile psali nebo se později vraceli k záznamům pro větší přehlednost, můžete k pořizování poznámek z jednání použít AI. Ta zachytí konverzaci, zvýrazní další kroky (například „aktualizovat text úvodní stránky do úterý“) a propojí je přímo s vaším seznamem úkolů.
Zmeškali jste hovor s klientem? AI Notetaker vám poskytne prohledávatelné přepisy, shrnutí ve stylu TL; DR a okamžité zvýraznění hovoru, vše uložené v soukromých dokumentech ClickUp Docs pro pozdější použití. Nemusíte ani trávit čas ruční aktualizací poznámek z jednání nebo převáděním hlasových poznámek do seznamů úkolů.
Spolupracujte na své dokumentaci ClickUp Docs
Vše je propojeno s ClickUp Docs, kde můžete přepisy převést na pracovní dokumenty.
Vytvářejte s týmem osnovy obsahu, specifikace produktů nebo poznámky z jednání, spolupracujte na úpravách v reálném čase a převádějte důležité body přímo z dokumentu na úkoly. Vše zůstává propojeno: přepisy, časové osy a úkoly, takže projekty zůstávají založeny na tom, co bylo řečeno a dohodnuto.
Nejlepší funkce ClickUp
- Okamžitě převádějte akční položky na úkoly: Automaticky vytvářejte, přiřazujte a sledujte úkoly z poznámek ze schůzek pomocí ClickUp Tasks.
- Přístup k prohledávatelným přepisem: Pomocí ClickUp Connected Search můžete vyhledávat citáty, kontext nebo klíčová slova v jakékoli minulé schůzce nebo poznámce.
- Nahrávejte a přepisujte hlasové klipy: Proměňte hlasové komentáře nebo nahrávky obrazovky na přepsaný, prohledávatelný obsah pomocí ClickUp Clips.
- Automatické zveřejňování v týmových kanálech: Zveřejňujte důležité body ze schůzek a úkoly v ClickUp Chat propojeném s Docs a dalšími relevantními projekty.
Omezení ClickUp
- Náročné osvojování díky rozsáhlým možnostem přizpůsobení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Tato recenze na G2 opravdu říká vše:
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. […] Vše v jednom pracovním prostoru. Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR, aniž bychom museli přepínat mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se rychle propojují. Detailní oprávnění + robustní automatizace. Je snadné poskytnout dodavatelům přístup pouze pro komentáře nebo spustit vícestupňové pracovní postupy, když se změní stav.
ClickUp Brain opravdu šetří čas. Vestavěná umělá inteligence nyní dokáže shrnout dlouhé vlákna, vytvářet návrhy dokumentů a dokonce přepisovat hlasové klipy přímo v rámci úkolu, což mému týmu umožňuje omezit přepínání mezi kontexty a používat méně doplňkových nástrojů. […] Vše v jednom pracovním prostoru. Provádíme agilní sprinty, publikujeme dokumenty a spravujeme OKR, aniž bychom museli přepínat mezi aplikacemi. Nativní integrace (Slack, Drive, GitHub) se rychle propojují. Detailní oprávnění + robustní automatizace. Je snadné poskytnout dodavatelům přístup pouze pro komentáře nebo spustit vícestupňové pracovní postupy, když se změní stav.
📮 ClickUp Insight: Podle našeho průzkumu efektivity schůzek se téměř 40 % respondentů účastní 4 až 8 a více schůzek týdně, přičemž každá schůzka trvá až hodinu. To znamená ohromné množství času, které vaše organizace věnuje schůzkám.
Co kdybyste mohli ten čas získat zpět? Integrovaný AI Notetaker od ClickUp vám pomůže zvýšit produktivitu až o 30 % díky okamžitým shrnutím schůzek, zatímco ClickUp Brain pomáhá s automatickým vytvářením úkolů a zefektivněním pracovních postupů, čímž promění hodiny schůzek v praktické poznatky.
2. Descript (nejlepší pro video a podcastový obsah s integrovaným přepisem)
Descript je profesionální editor zvuku a videa, který zjednodušuje proces tvorby pro tvůrce, týmy i pedagogy. Jeho transkripce založená na umělé inteligenci převádí vaše nahrávky na upravitelný text, což vám umožňuje stříhat, zkracovat a vylepšovat obsah stejně snadno jako při úpravách dokumentu.
Od regenerace hlasových klipů pomocí AI po odstranění šumu na pozadí a generování vizuálního obsahu, AI hlasový záznamník upřednostňuje komplexní tvorbu obsahu. Díky tomu je ideální volbou pro profesionály, kteří vytvářejí mediální obsahové strategie, a ne jen analyzují data z konverzací.
Nejlepší funkce Descript
- Opravujte chyby v audiu, vytvářejte úvody nebo dabujte obsah pomocí nástrojů Descript pro klonování hlasu pomocí umělé inteligence a generování syntetického hlasu.
- Pomocí funkcí Edit for Clarity a Remove Retakes můžete jedním kliknutím vyčistit řeč a zpřísnit své vyprávění.
- Nechte vestavěnou funkci Speaker Detective identifikovat a označit hlasy během několika sekund, čímž ušetříte čas strávený ručním označováním.
- Využijte AI k identifikaci a extrahování nejlepších momentů pro klipy na sociálních médiích a zvyšte tak zapojení uživatelů.
Omezení Descript
- Úpravy obsahu s více mluvčími nebo dlouhých videí způsobují zpoždění.
- AI může nesprávně interpretovat fráze, což vyžaduje ruční kontrolu.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobbyist: 24 $/měsíc na uživatele
- Tvůrce: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Podívejte se na recenzi G2 pro tuto alternativu Speak AI:
Skutečnost, že mohu upravovat/vyjímat/vkládat text a také upravovat podkladové video/audio, je zásadní změnou. Pro práci, kterou dělám (produkce videopřednášek pro online kurzy), je to nezbytné a nenašel jsem žádnou jinou podobnou aplikaci... Přepis se zhoršil. Dříve byl lepší a přesnější. Navíc synchronizace skriptu s audiem je velmi náročná. Možnost synchronizace přepisu s audiem je velmi důležitá a je jedním z důvodů, proč používám Descript, ale někdy je to velmi frustrující, protože aplikace často nedokáže přesně rozpoznat, kam má text patřit, ZVLÁŠTĚ pokud existuje více záběrů (což je vždy případ, když nahráváme živě ve studiu).
Skutečnost, že mohu upravovat/vyjímat/vkládat text a také upravovat podkladové video/audio, je zásadní změnou. Pro práci, kterou dělám (produkce videopřednášek pro online kurzy), je to nezbytné a nenašel jsem žádnou jinou podobnou aplikaci... Přepis se zhoršil. Dříve byl lepší a přesnější. Navíc synchronizace skriptu s audiem je velmi náročná. Možnost synchronizace přepisu s audiem je velmi důležitá a je jedním z důvodů, proč používám Descript, ale někdy je to velmi frustrující, protože aplikace často nedokáže přesně rozpoznat, kam má text patřit, ZVLÁŠTĚ pokud existuje více záběrů (což je vždy případ, když nahráváme živě ve studiu).
🧠 Zajímavost: Na počátku 90. let společnost Dragon Systems uvedla na trh produkt „Dragon Dictate“, následovaný produktem „Dragon NaturallySpeaking“, který dokázal rozpoznat souvislou řeč rychlostí 100 slov za minutu. Tento vývoj nás přiblížil k nástrojům pro přepis pomocí umělé inteligence, které používáme dnes.
3. Otter. ai (nejlepší pro přepis živých schůzek a automatické shrnutí)
Otter. ai je plnohodnotný AI agent pro profesionály, kteří se topí v jednom jednání za druhým.
Otter se odlišuje svou proaktivní AI, která se aktivně zapojuje. Jeho Meeting Agent se může automaticky připojit k relacím Zoom, Teams a Google Meet.
Tento nástroj AI generuje živé přepisy s přesností 95 % a více a okamžitě odesílá poznámky do nástrojů jako Google Docs, Salesforce, Notion a Asana. Kromě toho AI shrnutí přepisu podporuje vícejazyčné přepisy, včetně angličtiny, francouzštiny a španělštiny, a vyhovuje tak různorodé uživatelské základně.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Využijte asistenty přizpůsobené vašim potřebám, jako je Media Agent pro tvorbu obsahu, Sales Agent pro sledování CRM nebo Education Agent pro automatizaci přednáškových poznámek.
- Ptejte se AI Chat na otázky týkající se minulých schůzek a získejte kontextové odpovědi, shrnutí nebo dokonce návrhy e-mailů.
- Použijte Studio Sound k vylepšení čistoty nahraného zvuku a přesnosti přepisu.
- Nastavte preference pro shrnutí, chování agentů a integrace, abyste nástroj přizpůsobili svému pracovnímu postupu.
Omezení Otter. ai
- Přesnost přepisu se liší v závislosti na nestandardních přízvucích a nejasném zvuku.
- I v prémiové verzi mohou být některé názvy, termíny nebo věty nesprávně interpretovány, což uživatele vede k přechodu na alternativy Otter.ai.
Ceny Otter. ai
- Zdarma
- Výhoda: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Zde je recenze G2 o této alternativě k Speak AI:
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace mohou být plynulejší, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis... V současné době by se podle mě dala vylepšit část poznámek týkající se akčních bodů. Někdy je vynechá, takže musím danou část konverzace zkontrolovat, abych získal úplný akční bod.
Na Otteru se mi nejvíc líbí, že se mohu plně soustředit na osoby, se kterými telefonuji, aniž bych si musel neustále dělat poznámky. Konverzace mohou být plynulejší, mohu klást více otázek a zjistit mnohem více informací, protože vím, že Otter si bude dělat poznámky a nahrávat zvukový přepis... V současné době by se podle mě dala vylepšit část poznámek týkající se akčních bodů. Někdy je vynechá, takže musím danou část konverzace zkontrolovat, abych získal úplný akční bod.
📣 Výhoda ClickUp: Brain MAX je váš desktopový pomocník poháněný umělou inteligencí, který klade produktivitu založenou na hlasu do centra vašeho pracovního postupu.
Díky pokročilým funkcím převodu řeči na text můžete jednoduše vyslovit své nápady, úkoly, připomenutí nebo zprávy a Brain MAX je okamžitě přepíše a uspořádá. Ať už zaznamenáváte rychlé poznámky, píšete e-maily nebo aktualizujete svůj seznam úkolů, Brain MAX vám pomůže zůstat organizovaní a produktivní, a to vše bez použití rukou. Tato plynulá hlasová zkušenost vám pomůže pracovat rychleji, snížit manuální úsilí a soustředit se na to, co je nejdůležitější.
4. Rev (nejlepší pro lidmi ověřené přepisy v právní, akademické a profesionální dokumentaci)
Rev je osvědčený software pro převod řeči na text, který je určen pro odvětví, kde je přesnost nezbytná, jako je právo, zdravotnictví a média. Poskytuje přepisy, které jsou přípustné u soudu a splňují požadavky HIPAA.
Na rozdíl od Speak AI, který často bojuje s jasností více mluvčích nebo přesností na právní úrovni, Rev dává výzkumníkům, právním týmům, novinářům a konzultantům možnost zvolit si úroveň přesnosti. Díky robustní mobilní aplikaci, zabezpečení na průmyslové úrovni a porovnání více souborů podporuje tato alternativa hloubkovou analýzu konverzací.
Nejlepší funkce Rev
- Vyberte si mezi 96% + přesnými AI přepisy nebo lidským přepisem pro přesnost na úrovni soudu.
- Převádějte dlouhá svědectví, objevné hovory nebo rozhovory na klíčové body s propojenými časovými značkami.
- Pomocí funkce Multi-File Insights můžete odhalit nesrovnalosti v několika nahrávkách pro účely přezkoumání výpovědí.
- Pomocí AI asistenta můžete najít klíčové důkazy, citáty nebo momenty v hodinách svědectví.
Omezení Rev
- Někteří uživatelé hlásí, že soubory dočasně mizí a je nutné je znovu nahrát.
- Chybějící hromadné zpracování nebo automatizace pro rozsáhlé pracovní postupy
Ceny Rev
- Základní: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 34,99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rev?
Jedna recenze na G2 to vyjadřuje takto:
Rád používám tuto aplikaci k nahrávání zvuku, když procházím budovy pro články, které píšu... Rád používám cenově dostupné AI přepisy, které se zlepšují, ale doufám, že se budou zlepšovat i nadále. Zajímavé je, že živý přepis, který se zobrazuje na obrazovce, je často lepší než AI přepis, který si mohu objednat později, a přál bych si, abych mohl použít tuto verzi, ale zdá se, že Rev ji neukládá.
Rád používám tuto aplikaci k nahrávání zvuku, když procházím budovy pro články, které píšu... Rád používám cenově dostupné AI přepisy, které se zlepšují, ale doufám, že se budou zlepšovat i nadále. Zajímavé je, že živý přepis, který se zobrazuje na obrazovce, je často lepší než AI přepis, který si mohu objednat později, a přál bych si, abych mohl použít tuto verzi, ale zdá se, že Rev ji neukládá.
🧠 Zajímavost: AI přepis prošel od roku 1952, kdy systém s názvem „Audrey“ dokázal rozpoznat pouze mluvené číslice, dlouhou cestu. V 60. letech dokázal systém Shoebox od IBM rozpoznat 16 slov, což bylo v té době velkým pokrokem.
5. Duolingo (nejlepší pro nové jazyky díky hlasovým lekcím ve formě her)
Duolingo je sice známé jako aplikace pro výuku jazyků, ale může být užitečné i pro tvůrce obsahu, kteří pracují na vícejazyčných projektech. Pokud vytváříte obsah pro globální publikum nebo pracujete s různými jazyky, jeho rozpoznávání řeči, vysvětlení gramatiky, zpětná vazba k výslovnosti a rozsáhlá jazyková databáze vám mohou pomoci doladit vaše vyjadřování.
Nejedná se o kompletní nástroj pro přepis, ale je skvělý pro zlepšení srozumitelnosti, lokalizaci skriptů a zajištění přirozeného znění frází. Považujte jej za doplněk k vašemu hlavnímu nastavení přepisu, zejména pokud je pro vaši práci důležitá přesnost a jazykové nuance.
Nejlepší funkce Duolingo
- Spojte se s AI postavami, jako je „Lily“, prostřednictvím videohovorů, které simulují skutečné konverzace.
- Využijte denní série, připomenutí a žebříčky, abyste zůstali motivovaní a podpořili dlouhodobé zlepšování řeči.
- Podporujte používání Duolingo for Business ke zlepšení komunikace mezi zaměstnanci prostřednictvím strukturovaných jazykových programů s analytickými nástroji pro správce.
- Využijte rozpoznávání řeči založené na umělé inteligenci k okamžité korekci výslovnosti a zlepšení plynulosti řeči.
Omezení Duolingo
- Někteří uživatelé považují rozhraní za příliš ostré nebo nepříjemné pro oči.
- Herní přístup může upřednostňovat zapojení před hlubokým nebo intenzivním učením se jazyků.
Ceny Duolingo
- Zdarma
- Business Plan: 67,89 $/uživatel za rok
Hodnocení a recenze Duolingo
- G2: 4,5/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Duolingu?
Podívejte se na tuto recenzi Capterra:
Moje zkušenost byla velmi dobrá, i přes velké množství reklam v aplikaci jsem si myslel, že stojí za to investovat do svého vzdělávání v jiných jazycích, a proto jsem si předplatil super verzi aplikace... Podle mého názoru by aplikace mohla nabízet více jazyků k výuce, i když umíte pouze portugalštinu. Jelikož to zatím není možné, Brazilci se musí nejprve naučit anglicky a teprve poté se mohou učit většinu ostatních jazyků v aplikaci.
Moje zkušenost byla velmi dobrá, i přes velké množství reklam v aplikaci jsem si myslel, že stojí za to investovat do svého vzdělávání v jiných jazycích, a proto jsem si předplatil super verzi aplikace... Podle mého názoru by aplikace mohla nabízet více jazyků k výuce, i když umíte pouze portugalštinu. Jelikož to zatím není možné, Brazilci se musí nejprve naučit anglicky a teprve poté se mohou učit většinu ostatních jazyků v aplikaci.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony seznamů úkolů v ClickUp k automatickému přiřazení následných akcí z vašich souhrnů AI Notetaker. Tímto způsobem se každý klíčový poznatek promění v úkol, aniž byste hnuli prstem.
6. Sonix (nejlepší pro vícejazyčný přepis a označování mluvčích)
Sonix je nástroj pro přepis pomocí umělé inteligence, který převádí audio a video obsah na vysoce přesný text ve více než 53 jazycích. Můžete také zvýraznit klíčové momenty, přidávat komentáře a exportovat do různých formátů (včetně SRT, DOCX a PDF).
Na rozdíl od nástrojů, které pouze generují základní přepis, Sonix také vytváří přehrávač médií s přepisem pro sdílení nebo vkládání, což usnadňuje kontrolu nebo prezentaci vašeho obsahu. Od intuitivního editoru v prohlížeči až po plynulé generování titulků poskytuje komplexní pracovní postup pro snadný přepis, překlad, analýzu a sdílení poznámek.
Nejlepší funkce Sonix
- Vytvářejte shrnutí, detekujte témata a sentiment a automaticky označujte kapitoly pomocí pokročilých funkcí analýzy AI.
- Spravujte přístup více uživatelů s úplnou kontrolou nad oprávněními k nahrávání, úpravám a komentářům.
- Sdílejte klipy nebo kompletní přepisy pomocí nativního přehrávače médií, který také podporuje publikování optimalizované pro SEO.
- Integrujte je do Zoom, Dropbox, Adobe Premiere a dalších aplikací, aby se perfektně hodily do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Omezení Sonix
- Tento nástroj nepodporuje převod řeči na text v reálném čase.
- Postrádá některé pokročilé funkce po přepisu, jako je analýza sentimentu a tematická kategorizace.
Ceny Sonix
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Sonix
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 130 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Sonixu?
Podle jedné recenze Capterra o této alternativě k Speak AI:
Jedná se o jednu z mála služeb, která zvládá více jazyků a překlady. Líbilo se mi uživatelsky přívětivé rozhraní a možnost exportu do softwaru jako Adobe a Atlas. ti. Nejlepší je snadná úprava přepisů... Co se mi nelíbilo, je to, že základní kvalitativní analýza je za příplatek. Rád bych, aby byla zahrnuta, ale chápu, že moje licence byla základní.
Jedná se o jednu z mála služeb, která zvládá více jazyků a překlady. Líbilo se mi uživatelsky přívětivé rozhraní a možnost exportu do softwaru jako Adobe a Atlas. ti. Nejlepší je snadná úprava přepisů... Co se mi nelíbilo, je to, že základní kvalitativní analýza je za příplatek. Rád bych, aby byla zahrnuta, ale chápu, že moje licence byla základní.
🧠 Zajímavost: Dlouho předtím, než jsme měli klávesnice a cloudové úložiště, byli starověcí písaři těmi nejlepšími archiváři! V Egyptě byli VIP osobnostmi, kterým faraoni svěřovali dokumentaci historie, daní a rituálů pomocí složitých hieroglyfů. Ve starověkém Izraeli byli písaři právními experty a náboženskými učenci, kteří pomáhali uchovávat hebrejskou Bibli.
7. Google Cloud Speech-to-Text (nejlepší pro integrovaný, škálovatelný přepis)
Google Cloud Speech-to-Text je API pro rozpoznávání řeči, které využívá Chirp, svůj základní model trénovaný na milionech hodin zvukových záznamů a miliardách vícejazyčných vět. To znamená lepší výkon s přízvuky, odbornou terminologií a hlukem v pozadí.
Nástroj funguje ve třech flexibilních režimech: synchronním, asynchronním a streamovacím, díky čemuž se hodí pro aplikace v reálném čase, dávkové zpracování a vše mezi tím. Výzkumníci pracující s citlivými daty nebo podniky s přísnými požadavky na dodržování předpisů ocení jeho rozhraní V2 API, které nabízí protokolování na podnikové úrovni a regionální kontrolu přepisu.
Nejlepší funkce Google Cloud Speech-to-Text
- Naučte model upřednostňovat slovní zásobu specifickou pro danou oblast nebo terminologii specifickou pro danou značku, abyste dosáhli lepších výsledků.
- Vyberte si z modelů optimalizovaných pro konkrétní úkoly, jako je telefonování, video nebo příkazy, nebo si vytvořte vlastní pomocí uživatelského rozhraní pro převod řeči na text.
- Přepisujte zvukový obsah pro globální publikum s podporou na úrovni rodilých mluvčích v hlavních i menších dialektech.
Omezení služby Google Cloud Speech-to-Text
- Přizpůsobení a konfigurace modelů tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám, může být náročné.
- Přesnost výrazně klesá při přítomnosti šumu v pozadí nebo nejasných nahrávkách.
Ceny služby Google Cloud Speech-to-Text
- Speech-to-Text V1 API: 0,024 $/minuta
- Speech-to-Text V2 API: 0,016 $/minuta
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Speech-to-Text
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o službě Google Cloud Speech-to-Text?
Přímo z recenze G2:
Přidání prvního člena týmu do mé firmy bylo hračka... Podrobná nastavení správce mohou být trochu obtížná na orientaci. Pokud však vedete velmi malý tým, pravděpodobně se do toho všeho stejně nemusíte pouštět. A pokud jste ve větší společnosti, pravděpodobně máte zdroje, aby se o správu uživatelských nastavení postaral jeden zaměstnanec nebo celé oddělení.
Přidání prvního člena týmu do mé firmy bylo hračka... Podrobná nastavení správce mohou být trochu obtížná na orientaci. Pokud však vedete velmi malý tým, pravděpodobně se do toho všeho stejně nemusíte pouštět. A pokud jste ve větší společnosti, pravděpodobně máte zdroje, aby se o správu uživatelských nastavení postaral jeden zaměstnanec nebo celé oddělení.
8. Whisper (nejlepší pro open-source, přizpůsobitelné modely přepisu)
Whisper, vyvinutý společností OpenAI, je trénován na obrovském množství 680 000 hodin vícejazyčných, multitaskingových zvukových záznamů, aby spolehlivě fungoval v reálných podmínkách, nejen ve studiové kvalitě.
Tento nástroj funguje na základě výkonného modelu Transformer s kodérem a dekodérem , který identifikuje jazyky, přidává časová razítka, podporuje vícejazyčné audio a dokonce překládá řeč do angličtiny, a to vše v jednom plynulém procesu. A protože je zcela open-source, mohou jej vývojáři, výzkumníci a produktové týmy libovolně upravovat a rozvíjet, aniž by se museli zabývat licenčními problémy.
Nejlepší funkce Whisper
- Automaticky generujte časová razítka pro fráze, abyste zjednodušili úpravy médií a synchronizaci obsahu.
- Získejte přístup k architektuře modelu a inferenčnímu kódu Whisper a upravujte je, abyste mohli vytvářet přizpůsobené hlasové aplikace nebo akademické výzkumné nástroje.
- Nasazujte Whisper offline na lokálních počítačích nebo soukromých serverech pro lepší ochranu osobních údajů.
Omezení Whisper
- Může generovat nepřesná slova nebo fráze (halucinace), zejména v hlučném nebo složitém zvuku.
- Nástroj zpracovává zvuk v 30sekundových úsecích, což vede k neúplným nebo fragmentovaným přepisem u delších vstupů.
Ceny Whisper
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Whisper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Whisper?
Zde je názor jednoho uživatele:
Whisper zaujme svým plynulým uživatelským rozhraním, které zajišťuje snadnou komunikaci. Jeho implementace je jednoduchá, i když trochu počátečního vedení by zlepšilo zážitek z onboardingu... Ačkoli je Whisper obecně efektivní, mohl by těžit z vylepšeného onboardingu pro nové uživatele. Navíc byly zaznamenány občasné zpoždění v odezvě zákaznické podpory.
Whisper zaujme svým plynulým uživatelským rozhraním, které zajišťuje snadnou komunikaci. Jeho implementace je jednoduchá, i když trochu počátečního vedení by zlepšilo zážitek z onboardingu... Ačkoli je Whisper obecně efektivní, mohl by těžit z vylepšeného onboardingu pro nové uživatele. Navíc byly zaznamenány občasné zpoždění v odezvě zákaznické podpory.
👋🏾 Naučte se, jak používat AI pro poznámky z jednání. Podívejte se na tento návod:
9. Verbit (nejlepší pro přepis a titulky v souladu s ADA)
Verbit využívá jedinečný hybridní přístup: nejprve jeho AI rychle vygeneruje přepisy, které poté vylepší síť profesionálních lidských editorů. Tento vrstvený model umožňuje Verbit splnit vysoké standardy přesnosti, a to i u složitých, technických nebo hlučných nahrávek.
Verbit se odlišuje svým zaměřením na potřeby podniků. Je přizpůsoben pro odvětví, jako je vzdělávání, právo a média, která vyžadují přísné právní, akademické a přístupnostní standardy. Platforma také nabízí živé titulky, extrakci klíčových slov, automatické shrnutí poznámek a přizpůsobitelné formátování.
Nejlepší funkce Verbit
- Poskytujte přístupné titulky v souladu s ADA jak pro živé události, tak pro nahraný obsah.
- Exportujte přepisy ve formátech jako PDF, Word, CSV, JSON a SRT s funkcemi jako časové kódy SMPTE a identifikace mluvčího.
- Vložte přepisy pomocí Smart Player s prohledávatelnými přepisy, přehrávacími klipy a skrytými titulky na obrazovce.
- Využijte specializované nástroje jako Captivate™ a Gen. V™ k přeměně mluveného obsahu na využitelné informace.
Omezení Verbit
- Formátování přepisu není optimalizováno pro čitelnost a postrádá přirozenou segmentaci.
- Je obtížné napravit chyby v plánování, jako je opravování chyb, což vyžaduje kontaktování zástupce.
Ceny Verbit
- Zdarma (až 30 minut)
- Samoobslužná služba: 29 $/měsíc na uživatele
- Kompletní služby: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Verbit
- G2: 4,4/5 (70+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Verbit?
Zde je jedna recenze G2 o této alternativě Speak AI:
Na Verbit se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, přesné rozpoznávání řeči a zákaznicky orientovaný přístup. Používám ho každý den, je integrován do našeho systému... Verbit nenabízí peer-to-peer službu, pro jeho používání je nutné podepsat smlouvu.
Na Verbit se mi líbí jeho uživatelsky přívětivé rozhraní, přesné rozpoznávání řeči a zákaznicky orientovaný přístup. Používám ho každý den, je integrován do našeho systému... Verbit nenabízí peer-to-peer službu, pro jeho používání je nutné podepsat smlouvu.
🔍 Věděli jste, že... V 70. letech 20. století vyvinula Carnegie Mellon University za podpory amerického ministerstva obrany systém rozpoznávání řeči s názvem „ Harpy “, který rozuměl celým větám s použitím slovní zásoby 1 000 slov, což byl významný pokrok v oblasti technologie AI pro přepisování.
10. Amazon Polly (nejlepší pro převod textu na realistickou řeč pro hlasové aplikace, systémy IVR a výukové nástroje)
Pokud vás zajímá, jak přidat komentář k videu, pak je tento nástroj přesně pro vás. Amazon Polly je pokročilý engine Amazon Web Services pro převod textu na řeč (TTS), který je navržen pro vytváření interaktivních hlasových zážitků. Převádí prostý text, dokumenty a dokonce i vícejazyčné skripty na realistickou řeč a poskytuje přirozeně znějící hlasy založené na neuronových sítích.
Výhodou Polly je schopnost interpretovat složitý kontext a zpracovávat homografy, vícejazyčné pasáže, jednotky a data s téměř lidskou přesností. Díky podpoře 47 hlasů ve 24 jazycích nabízí tento nástroj široké jazykové pokrytí. Je obzvláště cenný pro týmy, které vytvářejí e-learningové moduly, nástroje pro přístupnost nebo globální hlasové aplikace.
Nejlepší funkce Amazon Polly
- Vložte značky Speech Synthesis Markup Language pro jemné doladění důrazu, výšky tónu, rychlosti řeči a výslovnosti.
- Exportujte zvuk jako soubory MP3, Ogg nebo PCM, které se hodí pro vše od podcastů až po systémy IVR.
- Propojte Polly s dalšími službami AWS, jako jsou Lambda nebo S3, a získejte pokročilé automatizační a implementační pracovní postupy.
Omezení Amazon Polly
- Uživatelé hlásí omezenou možnost podrobného přizpůsobení tónu hlasu, výslovnosti nebo vytváření jedinečných hlasových profilů.
- I přes vylepšení někteří uživatelé stále považují hlasy Polly za nedostatečně emotivní a přirozené.
Ceny Amazon Polly
- Zdarma
- Standardní hlasy: 4 $/měsíc za 1 milion znaků
- Neural Voices: 16 $/měsíc za 1 milion znaků
- Generativní hlasy: 30 $/měsíc za 1 milion znaků
- Dlouhé hlasy: 100 $/měsíc za 1 milion znaků
Hodnocení a recenze Amazon Polly
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Amazon Polly?
Zde je úryvek z recenze G2:
Moc se mi líbí, jak Amazon Polly umožňuje počítačům mluvit jako lidé. Zní to tak přirozeně a můžete si vybrat různé hlasy. Je to skvělé pro vytváření dabingu pro videa nebo pro ozvučení vašich aplikací. Je to velmi snadné na používání!…Nelíbí se mi, že Amazon Polly má poplatky za použití, což znamená, že musíte platit za počet znaků, které přečte nahlas. Pokud ho používáte často, může to být drahé.
Moc se mi líbí, jak Amazon Polly umožňuje počítačům mluvit jako lidé. Zní to tak přirozeně a můžete si vybrat různé hlasy. Je to skvělé pro vytváření dabingu pro videa nebo pro ozvučení vašich aplikací. Je to velmi snadné na používání!…Nelíbí se mi, že Amazon Polly má poplatky za použití, což znamená, že musíte platit za počet znaků, které přečte nahlas. Pokud ho používáte často, může to být drahé.
11. Assembly AI (nejlepší pro tvorbu aplikací s detekcí témat a analýzou sentimentu)
AssemblyAI je navržen s ohledem na vývojáře a technické týmy: ty, kteří vyžadují spolehlivé rozpoznávání řeči, které se hladce integruje do vlastních pracovních postupů. Namísto pouhého převodu zvuku na text pomáhá týmům hlouběji se zabývat tím, co se říká a kdo to říká.
Tento nástroj podporuje více než 99 jazyků, rozlišuje mluvčí, rozpoznává odborné termíny a automaticky detekuje jazyk, a to vše prostřednictvím API. Je vhodný pro produktové týmy, výzkumníky a inženýry, kteří chtějí mít větší kontrolu nad zpracováním hlasových dat.
Nejlepší funkce Assembly AI
- Zaznamenávejte a přepisujte živé konverzace s latencí <500 ms a pokročilou detekcí konce věty.
- Využijte univerzální model vycvičený na více než 12,5 milionech hodin vícejazyčných dat pro přesnost >93,3 % a nejnižší míru chybovosti slov v oboru.
- Automaticky převádějte čísla, data a velká a malá písmena na čistý, čitelný text bez nutnosti následného zpracování.
- Přiřaďte každé vyslovené slovo správnému mluvčímu pro jasnější přepisy a hlubší analýzu konverzace.
Omezení Assembly AI
- I přes existenci testovacího prostředí může být rozhraní API pro neprogramátory zastrašující.
- Výsledky API nemusí mít správné formátování, na rozdíl od bezplatné verze rozhraní.
Ceny Assembly AI
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Assembly AI
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Assembly AI?
Zde je názor uživatele na tuto alternativu k Speak AI:
Používám AssemblyAI k získání přepisů svých podcastových epizod a přesnost je docela dobrá. Časové razítko spojené s každým slovem nám umožňuje snadno se spojit s podcastovým zvukem a přeskočit přímo tam, kam potřebujeme. Zákaznická podpora je skvělá... Někdy je to trochu složité, když podcaster vysloví hláskování promo kódu, který používá. Například, pokud je promo kód SUMMER. Můžu dostat S-U-M-M-E-R, což není snadné zpracovat. Ale je to výjimečný případ.
Používám AssemblyAI k získání přepisů svých podcastových epizod a přesnost je docela dobrá. Časové razítko spojené s každým slovem nám umožňuje snadno se spojit s podcastovým zvukem a přeskočit přímo tam, kam potřebujeme. Zákaznická podpora je skvělá... Někdy je to trochu složité, když podcaster vysloví hláskování promo kódu, který používá. Například, pokud je promo kód SUMMER. Můžu dostat S-U-M-M-E-R, což není snadné zpracovat. Ale je to výjimečný případ.
🔍 Věděli jste? AI pomáhá oživit historii! Aaron Newcomer, sběratel historických dopisů, využil svou vášeň k založení startupu zabývajícího se AI, který přepisuje rukopisy z 19. století. Díky strojovému učení můžeme nyní číst staletí staré dokumenty, které byly kdysi téměř nemožné dešifrovat.
Poslechněte si svůj pracovní postup a vyberte si ClickUp
Každá z těchto alternativ Speak AI přináší něco cenného, ať už se jedná o přepis, spolupráci v reálném čase nebo pokročilou analýzu řeči. Pokud však hledáte více než jen převod řeči na text, ClickUp vyniká jako komplexní řešení, které propojuje vaše konverzace přímo s vaší prací.
S ClickUp AI Notetaker můžete automaticky nahrávat a přepisovat schůzky, zatímco ClickUp Brain nabízí kontextovou podporu AI v celém vašem pracovním prostoru. A nezapomeňme na ClickUp Docs, kde můžete spolupracovat na obsahu, extrahovat akční položky a udržovat vše propojené pro informované rozhodování.
Na co tedy čekáte? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! ✅