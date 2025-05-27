10 Best AssemblyAI Alternatives for Speech-to-Text in 2025

AssemblyAI je platforma pro rozpoznávání řeči zaměřená na vývojáře, která vám umožňuje přidat do vašeho produktu vysoce přesný přepis řeči na text a audio inteligenci pomocí jednoduchého API.
Podporuje funkce jako detekce mluvčího, analýza sentimentu a další – to vše s přehledným uživatelským rozhraním pro vývojáře. Jakmile však vaše použití začne být složitější, můžete narazit na omezení.
Možná pracujete s hlučným reálným zvukem a potřebujete lepší diarizaci. Nebo vytváříte vícejazyčnou aplikaci a zjistili jste, že některé dialekty nejsou plně podporovány. Nebo možná působíte v regulovaném odvětví, které vyžaduje nasazení na místě nebo hlubší přizpůsobení modelu – funkce, které AssemblyAI v současné době nenabízí.
Proč zvolit alternativy k Assembly AI?
AssemblyAI, navržený s ohledem na vývojáře, produktové týmy a výzkumníky, vám pomůže rychle přejít od testování v prostředí bez kódu k nasazení modelů připravených pro produkci, které zpracovávají zvuk v reálném čase nebo nahraný zvuk s vysokou přesností.
Zde je však několik omezení, která by vás mohla přimět zvážit alternativy k Assembly AI:
- Omezení výkonu v reálném čase: Pokud váš produkt využívá živý přepis, můžete zjistit, že přesnost a odezva AssemblyAI v reálném čase se mohou lišit.
- Žádná podpora on-premise nebo soukromého cloudu: AssemblyAI běží pouze v cloudu. Pokud pracujete v regulovaném odvětví nebo potřebujete plnou kontrolu nad svým datovým prostředím, nedostatek možností on-premise nebo soukromého nasazení nemusí vyhovovat vašim požadavkům na dodržování předpisů.
- Omezená multijazyčná podpora: Ačkoli AssemblyAI podporuje více jazyků, je primárně optimalizován pro angličtinu. Pokud vaše použití zahrnuje globální uživatele nebo regionální dialekty, budete potřebovat jiné transkripční nástroje, které nabízejí výjimečnou přesnost i v jiných jazycích.
- Žádná možnost trénovat vlastní modely: Modely AssemblyAI nelze doladit pomocí vlastních dat. Pokud pracujete s terminologií specifickou pro danou oblast, jako je právní, lékařský nebo technický jazyk, má toto omezení vliv na kvalitu přepisu.
- Žádné vizuální rozhraní pro úpravy přepisu: Jelikož je určen pro vývojáře, nenabízí vestavěné uživatelské rozhraní pro kontrolu nebo úpravy přepisu. Pokud potřebujete spolupracovat na přepisu nebo před publikováním vyčistit obsah, budete si muset vytvořit vlastní rozhraní nebo použít jiné alternativy k AssemblyAI.
👀 Věděli jste, že... V roce 2016 sledovaly olympijské hry miliony diváků a poprvé v pozadí tiše pracovala umělá inteligence. IBM Watson zajišťoval v reálném čase titulky pro živé vysílání, což bylo jedno z prvních velkých využití nástrojů pro přepis pomocí umělé inteligence.
Alternativy k Assembly AI v kostce
Pojďme se rychle podívat na nejlepší alternativy Assembly AI:
|Název nástroje
|Klíčové funkce
|Nejlepší pro
|Ceny
|Podniky, právní týmy a malé firmy
|Podniky, střední firmy a malé podniky
|Podniky, střední firmy, malé firmy
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 7 $/uživatel/měsíc.
|Otter. ai
|Přepis v reálném čase, oddělení mluvčích, živé shrnutí, značkování, exportní formáty
|Malé podniky, střední společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 16,99 $/uživatel/měsíc.
|Rev
|Přepis lidmi a AI, právní formátování, časová razítka a certifikované přepisy
|Podniky, právní týmy, malé firmy
|Žádný bezplatný tarif, AI: 0,25 $/min, člověk: 1,99 $/min
|Google Cloud Speech-to-Text
|Streamování v reálném čase, více než 125 jazyků, předem vycvičené/vlastní modely, silná integrace do ekosystému
|Podniky, střední společnosti
|Ceny na míru
|Deepgram
|Přepis v reálném čase a dávkový přepis, analýza sentimentu, redigování, diarizace mluvčích, nasazení na místě
|Podniky, střední společnosti
|Bezplatná zkušební verze (kredit 200 $), placené plány začínají na 4 000 $/rok
|AWS Transcribe
|Živý přepis, identifikace kanálů, vlastní slovník, analýza kontaktních čoček
|Podniky, střední společnosti
|Žádný bezplatný tarif, individuální ceny
|Descript
|Úpravy videa na základě přepisu, overdub, vícekanálový audio editor, nahrávání obrazovky
|Vývojáři, výzkumníci a malé podniky
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 24 $/měsíc.
|Whisper
|Vícejazyčný přepis, překlad, interpunkce, open source, hodnocení spolehlivosti
|Analýza sentimentu, detekce témat, filtrování vulgárních výrazů a segmentace zvuku
|K dispozici je bezplatný tarif, API: 0,006 $/minuta
|Speechmatics
|Analýza sentimentu, detekce témat, filtrování vulgárních výrazů, segmentace zvuku
|Podniky, střední společnosti
|K dispozici je bezplatný tarif, placené tarify začínají na 0,24 $/hod.
|SpeechBrain
|Open-source, modulární architektura, předem vycvičené modely, integrace Hugging Face, řečové úkoly
|Výzkumníci, vývojáři a akademické instituce
|Navždy zdarma
Nejlepší alternativy k Assembly AI, které můžete použít
Podrobně si popíšeme možnosti jednotlivých nástrojů, abychom našli ten, který vám bude nejlépe vyhovovat:
1. ClickUp (nejlepší pro správu přepisů a pracovních postupů souvisejících s obsahem)
Představte si pracovní prostor, kde jsou všechny schůzky, hlasové poznámky a nahrávky obrazovky automaticky přepsány, prohledávatelné a připravené k proměně v praktické poznatky. To je kouzlo ClickUp jako transkripčního softwaru.
S nástroji ClickUp založenými na umělé inteligenci můžete pomocí AI Notetaker zaznamenat každé slovo z vašich hovorů přes Zoom, Teams nebo Google Meet . Okamžitě získáte kompletní přepis, stručné shrnutí a seznam úkolů – už žádné hledání poznámek nebo ztrácení důležitých detailů. Nástroj AI Notetaker identifikuje mluvčí, zaznamenává důležité momenty a zvýrazňuje klíčová rozhodnutí a úkoly – to vše během probíhající schůzky.
Jakmile je schůzka přepsána, obsah se uloží do ClickUp Docs, výkonného editoru dokumentů v reálném čase vytvořeného pro týmy. Docs vám umožňuje spolupracovat na úpravách, vkládat komentáře, zmínit kolegy a vkládat média nebo úkoly – vše na jednom místě. Poskytuje dynamický pracovní prostor, kde můžete proměnit nápady a dokumentaci v akci.
Můžete také sledovat historii verzí, sdílet oprávnění a vkládat prvky ClickUp, jako jsou seznamy úkolů nebo zobrazení projektů, přímo do přepisu. Můžete sledovat aktualizace, propojovat související iniciativy nebo spravovat schválení, aniž byste museli opustit dokument.
S ClickUp Brain můžete okamžitě extrahovat znalosti z jakýchkoli poznámek ze schůzky. Zeptejte se přirozeným jazykem na otázky jako „Jaké termíny byly projednány?“ nebo „Jaký je další krok pro tým designérů?“ a získejte přesné odpovědi s ohledem na kontext na základě obsahu vaší schůzky. Tato AI pro poznámky ze schůzek vám také pomůže generovat souhrny přizpůsobené konkrétním případům použití, jako jsou následné kroky u klientů, briefingy pro vedení nebo aktualizace pro zainteresované strany.
ClickUp se však neomezuje pouze na schůzky. Nahrajte si ukázky obrazovky pomocí ClickUp Clips nebo krátké hlasové klipy a ClickUp AI je automaticky přepíše. Potřebujete se vrátit k určitému momentu? Stačí prohledat přepis nebo kliknout na časovou značku a přeskočit přímo na dané místo. Můžete dokonce položit ClickUp Brain otázky týkající se vašich nahrávek a on vám odpoví přímo z vašich přepisů.
Ať už spolupracujete v různých jazycích, dokumentujete hovory s klienty nebo sledujete aktualizace projektů, ClickUp přemění mluvené slovo na organizované a využitelné znalosti. Je to více než jen přepis – je to produktivita, přehlednost a spolupráce, vše na jednom místě.
Když všechny tyto poznámky a informace zadáte do ClickUp Tasks, promění se diskuse v konkrétní výsledky. Můžete zvýraznit větu v přepisu a okamžitě ji převést na úkol, přiřadit ji a nastavit termín splnění. Tento úkol zůstane propojený se zdrojovou konverzací, aby byl zachován celý kontext, a pracovní postupy budou pokračovat bez přerušení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte automatizaci pracovních postupů: Spouštějte akce, jako je přiřazování úkolů, aktualizace stavů nebo odesílání oznámení v okamžiku, kdy je přidán nebo aktualizován přepis, aby váš proces probíhal bez zásahu uživatele a byl rychlý.
- Standardizujte pomocí šablon: Použijte různé šablony ClickUp pro shrnutí schůzek, obsahové přehledy nebo redakční pracovní postupy, abyste zajistili konzistentnost při kontrole přepisů a jejich přeměně na finální výstupy.
- Prohledávejte veškerý obsah: Okamžitě vyhledávejte rozhodnutí, citáty nebo akční položky z přepisů pomocí propojeného vyhledávání ClickUp.
- Sledujte čas strávený přepisováním: Změřte, jak dlouho trvá kontrola přepisů, tvorba obsahu nebo dokončení následných úkonů pro časové audity nebo fakturaci pomocí ClickUp Time Tracking.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím může být platforma zpočátku složitá na ovládání.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze Capterra říká:
Velmi se mi líbí univerzálnost ClickUp. Má širokou škálu funkcí a potenciálně by mohl nahradit mnoho jiných softwarových řešení. Pro malé a rostoucí týmy představuje skvělý způsob, jak organizovat a vizualizovat práci. A konečně, AI ClickUp je skvělý nástroj, který pomáhá mému týmu vyhledávat položky.
Velmi se mi líbí univerzálnost ClickUp. Má širokou škálu funkcí a potenciálně by mohl nahradit mnoho jiných softwarových řešení. Pro malé a rostoucí týmy představuje skvělý způsob, jak organizovat a vizualizovat práci. A konečně, AI ClickUp je skvělý nástroj, který pomáhá mému týmu vyhledávat položky.
2. Otter. ai (nejlepší pro zaznamenávání a organizování poznámek z jednání vzdálených týmů)
Pokud jste součástí vzdáleného týmu nebo spravujete více projektů, Otter vám pomůže zaznamenat vše, co se na vašich schůzkách probírá, aniž byste museli psát poznámky. Funguje se Zoomem, Google Meet a Microsoft Teams a automaticky nahrává a přepisuje konverzace v reálném čase.
Získáte také živý souhrn, který se aktualizuje podle toho, jak lidé mluví – což je užitečné, když potřebujete rychlý přehled o tom, co bylo dosud probíráno. Otter také odděluje mluvčí, takže můžete sledovat rozhodnutí, akční položky nebo následné kroky spojené s konkrétními členy týmu.
Do přepisu můžete přidávat zvýraznění nebo komentáře a označovat členy týmu, abyste upozornili na důležité části nebo objasnili další kroky. Potřebujete se vrátit k určité konverzaci? Funkce vyhledávání Otter vám pomůže přejít přímo k momentu, který hledáte.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Sledujte aktivitu přepisů, trendy využití a výkonnost týmu, abyste lépe porozuměli tomu, jak váš tým používá Otter a kde lze zvýšit produktivitu.
- Stáhněte si své poznámky jako soubory TXT, PDF, DOCX nebo SRT a využijte je pro dokumentaci, úpravy nebo titulky k videím.
- Seskupujte přepisy podle klienta, projektu nebo interního týmu, abyste udrželi svůj pracovní prostor strukturovaný a usnadnili vyhledávání.
Omezení Otter. ai
- Chybí mu pokročilejší funkce audio inteligence, jako je analýza sentimentu nebo redigování osobních údajů, které jsou k dispozici v některých alternativách AssemblyAI.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/uživatel
- Podnikání: 30 $/uživatel
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Otter.ai
- G2: 4,3/5 (více než 290 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Otter. ai?
Recenze G2 říká:
Pokud mi něco uniklo během živé schůzky, mohu si vždy zobrazit živý přepis na jiné obrazovce a nemusím nikoho žádat, aby to zopakoval, protože živý přepis je neuvěřitelně přesný.
Pokud mi něco uniklo během živé schůzky, mohu si vždy zobrazit živý přepis na jiné obrazovce a nemusím nikoho žádat, aby to zopakoval, protože živý přepis je neuvěřitelně přesný.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti Otter.ai
3. Rev (nejlepší pro právní a compliance-ready lidský přepis)
Rev je vysoce přesný software pro převod řeči na text určený pro právní práci, jako jsou výpovědi, slyšení a rozhovory s klienty. Platforma nabízí možnost volby mezi doslovnými přepisy, které zachycují každé slovo, a čistými verzemi, které vynechávají výplňová slova.
Každý přepis obsahuje označení mluvčích a časové značky a certifikované kopie, pokud je potřebujete pro oficiální podání. Můžete také požádat o vlastní formátování, jako jsou číslované řádky nebo rozvržení přizpůsobené požadavkům vašeho soudu.
Vaše soubory jsou šifrovány a každý transkripční pracovník, který zpracovává právní obsah, podepisuje smlouvu o mlčenlivosti, aby byla zajištěna bezpečnost. Pokud pracujete s napjatým časovým harmonogramem, je k dispozici expresní doručení již za 12 hodin. Pro zjednodušení meziresortní spolupráce vám Rev umožňuje přidávat, sdílet a spolupracovat na poznámkách s jinými týmy.
Nejlepší funkce Rev
- Pracujte se zvukovými nebo video soubory, jako jsou MP3, MP4 nebo WAV, i když je zvukový obsah nekvalitní nebo v něm mluví více lidí.
- Přidejte vždy viditelné titulky přímo do svého videa, včetně sociálních médií a webů, které nepodporují samostatné soubory s titulky.
- Kliknutím na libovolné slovo v přepisu se během několika sekund přesunete na dané místo ve videu.
Omezení Rev
- Rev uplatňuje přísné omezení 60 znaků na skupinu titulků. Toto omezení může představovat problém při práci s rychlými dialogy nebo složitými větami. Ovlivňuje čitelnost a plynulost titulků.
Ceny Rev
- Základní: 14,99 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 34,99 $ za uživatele/měsíc
- Podniky: Individuální ceny
- Nebo plaťte podle minut Přepis lidskou rukou: 1,99 $/minuta Přepis pomocí AI: 0,25 $/minuta
- Přepis lidskou rukou: 1,99 $/minuta
- AI Transcription: 0,25 $/minuta
- Přepis lidskou rukou: 1,99 $/minuta
- AI Transcription: 0,25 $/minuta
Hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Rev?
Recenze G2 říká:
Díky Rev je neuvěřitelně snadné převést moje zvukové soubory na jasné a přesné přepisy s minimálním úsilím z mé strany. Líbí se mi, jak jednoduché je rozhraní – nahrávání souborů je rychlé, dodací lhůty jsou krátké a formátování je čisté a profesionální.
Díky Rev je neuvěřitelně snadné převést moje zvukové soubory na jasné a přesné přepisy s minimálním úsilím z mé strany. Líbí se mi, jak jednoduché je rozhraní – nahrávání souborů je rychlé, dodací lhůty jsou krátké a formátování je čisté a profesionální.
🎧 Rychlý tip: Při přidávání komentáře k videu můžete svůj komentář nahrát současně s nahráváním obrazovky pomocí ClickUp Clips. Není třeba později provádět samostatnou synchronizaci zvuku. Stačí video oříznout a sdílet.
📮 ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje AI ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů.
Chcete dosáhnout stejných výhod i v práci? ClickUp je tu, aby vám pomohl! ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým shrnutím generovaným AI a automatizovaným úkolům.
4. Google Cloud Speech to Text (nejlepší pro rozpoznávání hlasu v reálném čase v multijazyčných aplikacích)
Pokud vytváříte hlasovou aplikaci, chatbot nebo virtuálního asistenta, Google Cloud Speech to Text vám poskytne nástroje pro rychlý a přesný přepis. Podporuje streamování v reálném čase, takže uživatelé mohou mluvit přirozeně a získávat okamžité odpovědi – i v prostředí s nízkou latencí.
Model Chirp, trénovaný na milionech hodin zvukových záznamů, zvládá přízvuky, hlučné pozadí a rychlou konverzační řeč. Díky podpoře více než 125 jazyků můžete vytvářet obsah pro globální publikum, aniž byste potřebovali samostatné modely.
API můžete integrovat pomocí REST nebo gRPC. Tato alternativa k AssemblyAI dobře funguje s dalšími nástroji v ekosystému Google Cloud, včetně Dialogflow a Vertex AI. Můžete centrálně spravovat všechny části transkripční služby, od hlasového vstupu po rozpoznávání záměru a generování odpovědí.
Nejlepší funkce služby Google Cloud Speech to Text
- Vyberte modely přizpůsobené pro hlasové příkazy, telefonní hovory nebo přepis videa a přizpůsobte je pomocí uživatelského rozhraní Speech-to-Text.
- Použijte šifrovací klíče spravované zákazníkem k zabezpečení všech zdrojů a dávkových přepisů.
- Přepisujte řeč přesně i v hlučném nebo nepředvídatelném prostředí, bez nutnosti použití externích nástrojů pro redukci šumu.
Omezení služby Google Cloud Speech to Text
- Na rozdíl od platforem, které umožňují úpravy a kontrolu v prohlížeči, Google Cloud Speech-to-Text nenabízí integrovaný textový editor pro společné čištění přepisů.
Ceny služby Google Cloud Speech to Text
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Cloud Speech to Text
- G2: 4,6/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o nástroji Google Cloud Speech-to-Text?
Recenze Capterra říká:
Vzpomínám si, jak jsem před 5 lety několik týdnů přepisoval téměř 10 000 minut nahrané řeči. Díky cloudovým službám Google je to nyní mnohem snazší a je možné přepisovat stovky jazyků a přízvuků.
Vzpomínám si, jak jsem před 5 lety několik týdnů přepisoval téměř 10 000 minut nahrané řeči. Díky cloudovým službám Google je to nyní mnohem snazší a je možné přepisovat stovky jazyků a přízvuků.
📚 Archiv šablon: Bezplatné šablony seznamů úkolů v Excelu a ClickUp
🧠 Zajímavost: Dnešní nástroje pro přepis zvuku nezachycují pouze slova – identifikují mluvčí, rozpoznávají emoce a sledují přesnou posloupnost konverzace. Díky neustálému vývoji a chytřejším algoritmům (často vytvořeným pomocí jazyků jako R) slibuje budoucnost ještě větší přesnost, kdy nás stroje nebudou pouze slyšet, ale skutečně nám budou rozumět.
5. Deepgram (nejlepší pro vývojáře, kteří vytvářejí vlastní hlasové agenty nebo funkce pro analýzu zvuku)
Deepgram je nástroj založený na API, který pomocí hlubokého učení převádí zvuk na text, řeč nebo syntetický hlas.
Na rozdíl od tradičních systémů rozpoznávání řeči je tento systém trénován na reálném zvuku ve více než 30 jazycích. Můžete jej použít k živému streamování zvuku s latencí méně než jedna sekunda nebo k hromadnému přepisování nahrávek.
Vývojáři jej mohou také využít k doladění výsledků pomocí posílení klíčových slov, přidání termínů specifických pro danou doménu nebo označení mluvčích. Deepgram také detekuje sentiment a témata, což jej činí užitečným nejen pro přepis, ale také pro analýzu toho, co se říká – a jak.
Nejlepší funkce Deepgram
- Detekujte a odstraňujte více než 50 typů soukromých údajů, jako jsou osobní identifikační údaje (PII), chráněné zdravotní údaje (PHI) a údaje platebních karet (PCI), abyste zůstali v souladu s předpisy na ochranu soukromí.
- Hostujte Deepgram na místě nebo v soukromém cloudu, abyste měli plnou kontrolu nad svými daty a splňovali přísné bezpečnostní standardy.
- Identifikujte a extrahujte jména, data, místa a další užitečné podrobnosti, abyste nestrukturovaný zvukový obsah přeměnili na využitelné údaje.
Omezení Deepgram
- Deepgram může v hlučném prostředí nesprávně identifikovat ticho, což může způsobit chyby v segmentaci přepisu.
Ceny Deepgram
- Zdarma: kredit v hodnotě 200 $. Poté platíte podle skutečného využití.
- Růst: 4 000 $+/rok
- Podniky: 15 000 $+/rok
- API hlasového agenta: Ceny na míru
- Převod textu na řeč: Individuální ceny
- Audio inteligence: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Deepgram?
Recenze G2 říká:
Produkt funguje konzistentně a tým je velmi přístupný. Produkt zvládá vysokou souběžnost a obsahuje hlavní funkce přepisování, které potřebujeme, konkrétně gramatiku a označování mluvčích.
Produkt funguje konzistentně a tým je velmi přístupný. Produkt zvládá vysokou souběžnost a obsahuje hlavní funkce přepisování, které potřebujeme, konkrétně gramatiku a označování mluvčích.
6. AWS Transcribe (nejlepší pro přepis hovorů a analýzu sentimentu na podnikové úrovni)
Amazon Transcribe lze používat samostatně nebo integrovat přímo do vašich nástrojů podpory. Přináší převod řeči na text do vašeho pracovního postupu, aniž by jej narušoval.
Zpracováváte velké množství hovorů? Funkce jako diarizace mluvčích a identifikace kanálů usnadňují rozlišení agentů a zákazníků. Můžete sledovat výkon, kontrolovat konverzace nebo rychleji řešit problémy.
Potřebujete větší přesnost? Vyškolte vlastní jazykové modely, aby rozpoznávaly značkové termíny, názvy produktů nebo místní dialekty. Pro živé interakce vám streamování přepisu poskytuje okamžitý přehled. Částečné výsledky se zobrazují v reálném čase, což je vhodné pro živé koučování, eskalaci nebo spouštění automatizovaných akcí.
Díky podpoře více než 100 jazyků bude váš tým schopný reagovat rychle a efektivně bez ohledu na to, kde se vaši zákazníci nacházejí.
Nejlepší funkce AWS Transcribe
- Automaticky detekujte a odstraňujte konkrétní výrazy z přepisů, abyste podpořili moderování, dodržování předpisů nebo bezpečnost značky.
- Generujte přepisy s přesným časováním a údaji o spolehlivosti pro každé slovo.
- Propojte se s AWS Contact Lens a analyzujte nálady, odhalujte rizika nesouladu s předpisy a odkrývejte problémy v konverzacích se zákazníky.
Omezení služby AWS Transcribe
- Amazon Transcribe má potíže s hlučným, nekvalitním nebo multimediálně bohatým zvukem, což ho činí méně ideálním pro podcasty nebo překrývající se konverzace.
Ceny služby AWS Transcribe
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AWS Transcribe
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o AWS Transcribe?
Recenze Capterra říká:
Díky službě Amazon Transcribe mohu snadno přepsat svá slova a řeč do souvislého a srozumitelného textu. Ušetří mi to čas, protože nemusím psát na klávesnici. Výsledek je jasný a stručný.
Díky službě Amazon Transcribe mohu snadno přepsat svá slova a řeč do souvislého a srozumitelného textu. Ušetří mi to čas, protože nemusím psát na klávesnici. Výsledek je jasný a stručný.
7. Descript (nejlepší pro tvůrce, kteří upravují audio/video obsah pomocí přepisů)
Descript je komplexní nástroj pro úpravu zvuku a videa, který převádí mluvený obsah do textové podoby. Umožňuje vám upravovat média stejně snadno jako dokumenty.
Můžete okamžitě zvýraznit důležité informace, což usnadňuje sledování požadavků na funkce nebo problémových míst. Přepis se zobrazuje jako dokument, takže kopírování klíčových momentů do vašeho plánu nebo seznamu úkolů je velmi jednoduché.
Pokud však chcete do svého produktu zabudovat transkripci, mějte na paměti, že Descript v současné době nenabízí veřejnou API pro převod řeči na text. Jeho transkripční funkce jsou omezeny na desktopové a webové aplikace. Ačkoli existuje API Overdub pro generování syntetického hlasu, je k dispozici pouze pro podnikové uživatele a nepodporuje běžné případy použití transkripce.
Nejlepší funkce Descript
- Vygenerujte syntetickou verzi svého hlasu, abyste opravili chyby nebo přidali nové řádky.
- Pracujte na projektech současně s kolegy pomocí sdíleného přístupu k úpravám, živých komentářů a sledování verzí, abyste zefektivnili zpětnou vazbu.
- Exportujte svá videa v různých formátech nebo je publikujte přímo na platformách, jako je YouTube.
Omezení Descript
- Funkce Overdub nemusí vždy přinášet dokonalé výsledky u rodilých mluvčích nebo pokud hlasový model není trénován s dostatečným množstvím dat.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobby: 24 $ za osobu/měsíc
- Tvůrce: 35 $ za osobu/měsíc
- Podnikání: 65 $ za osobu/měsíc
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descriptu?
Recenze G2 říká:
Hledal jsem platformu, která by mi pomohla editovat podcastová videa s titulky a přepisy, a narazil jsem na Descript. Byl jsem velmi ohromen kvalitou platformy a vším, co umí. Je velmi snadná na používání a má mnoho výkonných, užitečných a časově úsporných funkcí.
Hledal jsem platformu, která by mi pomohla editovat podcastová videa s titulky a přepisy, a narazil jsem na Descript. Byl jsem velmi ohromen kvalitou platformy a vším, co umí. Je velmi snadná na používání a má mnoho výkonných, užitečných a časově úsporných funkcí.
8. Whisper (nejlepší pro open-source, vícejazyčné transkripční projekty)
Pokud jste výzkumník nebo vývojář pracující s vícejazyčným zvukem, Whisper AI vám nabízí flexibilní a přesný způsob přepisování, překladu a analýzy řeči. Je trénován na 680 000 hodinách rozmanitého zvuku a zvládá reálné podmínky, jako je hluk v pozadí, přepínání kódů a různé přízvuky, aniž byste museli data nejprve čistit.
Můžete jej použít k detekci mluveného jazyka, generování časových značek na úrovni frází nebo převodu řeči do angličtiny z téměř 100 jazyků. S pěti velikostmi modelů od 39 milionů do 1,55 miliardy parametrů si můžete vybrat ten, který nejlépe vyhovuje vašemu výpočetnímu rozpočtu.
Jelikož se jedná o open-source software pod licencí MIT, můžete jej upravovat, doladit nebo integrovat do svých vlastních nástrojů a výzkumných pracovních postupů.
Nejlepší funkce Whisper
- Formátujte přepisy automaticky vložením čárek, teček a správného velkého a malého písma, aby byl text snáze čitelný a publikovatelný.
- Zachovejte přesnost dlouhých nahrávek tím, že do modelu vložíte předchozí segmenty přepisu.
- Zobrazte skóre spolehlivosti (0 až 1) pro detekovaný jazyk a označte nejisté části k přezkoumání nebo opravě.
Omezení Whisper
- Při práci s dlouhými zvukovými soubory může být přepis pomalý, pokud používáte dekódování beam search nebo jeden z větších modelů Whisper.
Ceny Whisper
- Zdarma
- Whisper API: 0,006 USD za minutu zpracovaného zvuku
Hodnocení a recenze Whisper
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Whisper?
Recenze G2 říká:
Whisper vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním, díky kterému je jeho ovládání mimořádně snadné. Jeho hladká implementace do stávajících systémů je hračkou. Četnost jeho používání je důkazem jeho spolehlivosti. Ačkoli se může pochlubit bohatou sadou funkcí, jeho celkovou atraktivitu zvyšuje snadná integrace.
Whisper vyniká svým uživatelsky přívětivým rozhraním, díky kterému je jeho ovládání mimořádně snadné. Jeho hladká implementace do stávajících systémů je hračkou. Četnost jeho používání je důkazem jeho spolehlivosti. Ačkoli se může pochlubit bohatou sadou funkcí, jeho celkovou atraktivitu zvyšuje snadná integrace.
📚 Archiv šablon: Bezplatné šablony pro zápisy z jednání, které vám pomohou pořizovat lepší zápisy z jednání
9. Speechmatics (nejlepší pro strukturovaný podnikový přepis s extrakcí sentimentu a témat)
Speechmatics vám nabízí API na podnikové úrovni pro převod řeči na text a hlasové AI agenty. Je navržen tak, aby zvládal širokou škálu jazyků, přízvuků a zvukových podmínek. Podporuje všechny hlavní formáty zvukových a video souborů s automatickou detekcí vzorkovací frekvence, což vám umožňuje pracovat s nezpracovanými médii bez další přípravy.
Díky formátování čísel Speechmatics automaticky převádí mluvená čísla, data a měny na čistý, strukturovaný text, což vám ušetří námahu s pozdějšími ručními opravami.
Detekce vulgárních výrazů a nesouvislého projevu vám pomůže označit nebo odstranit výplňová slova a urážlivý jazyk, což je užitečné pro hovory se zákazníky, mediální obsah nebo právní přepisy.
Nejlepší funkce Speechmatics
- Analyzujte, jak se zákazníci během hovorů cítí, pomocí detekce emocionálního tónu, a jděte nad rámec hodnocení hvězdičkami a získejte hlubší vhled.
- Rozdělte dlouhé audio nebo video na konkrétní témata s časovými značkami.
- Rozdělte obsah do shrnutých sekcí, z nichž každá má svůj vlastní název, abyste mohli procházet a vracet se k klíčovým bodům.
Omezení Speechmatics
- Vzhledem k tomu, že se nativně neintegruje s tolika nástroji třetích stran nebo podnikovými platformami jako některé jiné transkripční API, může to prodloužit dobu nastavení.
Ceny Speechmatics
- Zdarma
- Pro: od 0,24 $/hod.
- Podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Speechmatics
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Speechmatics?
Recenze G2 říká:
Byl jsem ohromen přesností rozpoznávání hlasu a autentičností generované řeči. Bylo to, jako bych mluvil se skutečnou osobou. Reakční doba byla také rychlá, a tak jsem tuto službu okamžitě doporučil lidem ve svém okolí, aby ji vyzkoušeli. Dokážu si představit, že se dá dobře využít v mnoha oblastech.
Byl jsem ohromen přesností rozpoznávání hlasu a autentičností generované řeči. Bylo to, jako bych mluvil se skutečnou osobou. Reakční doba byla také rychlá, a tak jsem tuto službu okamžitě doporučil lidem ve svém okolí, aby ji vyzkoušeli. Dokážu si představit, že se dá dobře využít v mnoha oblastech.
10. SpeechBrain (nejlepší pro výzkumníky, kteří vytvářejí vlastní modely řeči a experimentální procesy)
SpeechBrain je open-source, all-in-one konverzační AI toolkit navržený na podporu výzkumu a učení v oblasti zpracování řeči a jazyka. Je postaven na PyTorch a je zdrojem pro akademické týmy a studenty, kteří chtějí praktický přístup k základním stavebním kamenům moderních řečových technologií.
Sada nástrojů obsahuje více než 100 předem vycvičených modelů a více než 200 tréninkových receptů. Můžete trénovat své modely, vylepšovat ty stávající nebo používat reprodukovatelné základny pro studijní práce a výzkumné články. To vše bez nutnosti vytvářet vše od nuly.
Podporuje samokontrolované učení, pracuje s více mikrofony a má podrobnou dokumentaci. To usnadňuje řešení reálných výzev, jako je ASR s nízkými zdroji, diarizace mluvčích v hlučném prostředí a detekce emocí v audiu s více mluvčími.
Nejlepší funkce SpeechBrain
- Vyberte si z modelů RNN, CNN, Transformers a conformer v závislosti na směru vašeho výzkumu nebo výkonnostních cílech.
- Vytvářejte, trénujte a vyhodnocujte modely pomocí modulárního potrubí, které umožňuje vyměňovat komponenty (např. kodéry, dekodéry, ztrátové funkce) pro experimentování a učení.
- Jděte nad rámec rozpoznávání řeči díky integrované podpoře ověřování mluvčího, rozpoznávání emocí, oddělení řeči, vylepšení řeči a identifikaci jazyka.
Omezení SpeechBrain
- Uživatelé bez silného zázemí v oblasti hlubokého učení nebo PyTorch mohou mít potíže se začátky.
Ceny SpeechBrain
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze SpeechBrain
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Převádějte konverzace z jednání na jasné další kroky
AssemblyAI a jeho nejlepší alternativy končí u přepisu. Stále musíte prohledávat surový text, extrahovat klíčové informace a přiřazovat akční položky. Jedná se o nesouvislý pracovní postup, který zpomaluje dynamiku a zanechává poznatky nevyužité.
V tom se ClickUp odlišuje od ostatních. Namísto pouhých přepisů nabízí kompletní transkripční službu. S její pomocí můžete pomocí ClickUp AI okamžitě nahrávat a přepisovat schůzky, hlasové poznámky a záznamy obrazovky. Shrnutí a přepisy se automaticky organizují v Docs, propojují se s úkoly a lze je prohledávat pomocí ClickUp Brain. Zachycujte, sdílejte a reagujte na každou konverzaci – vše na jednom místě.
✅ Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma!