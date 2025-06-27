10 nejlepších nástrojů SSO pro bezpečný přístup v roce 2025

Vaše heslo musí obsahovat velká písmena, malá písmena, číslice, symboly, haiku a rodné jméno vašeho domácího mazlíčka z dětství.
Všichni jsme už viděli ty frustrující červené varování a pro mnoho uživatelů je řešením prostě opakované používání hesel. Ve skutečnosti to dělá 48 % lidí . Pro IT týmy to však není jen anekdota o lenosti, ale vážné bezpečnostní riziko.
V tom vám pomůže jednotné přihlášení (SSO). Představte si ho jako bezpečný digitální hlavní klíč – jedno přihlášení pro přístup ke všem schváleným aplikacím a nástrojům, které váš tým potřebuje. Zjednodušuje správu přístupu, chrání identity uživatelů a eliminuje únavu z hesel v celé vaší organizaci.
Ale prostředí SSO není zrovna rovné. Jak tedy vědět, který nástroj zvolit?
V tomto průvodci vám představíme 10 nejlepších nástrojů SSO, abyste mohli najít ten správný pro zefektivnění přístupu uživatelů a posílení vaší bezpečnostní strategie.
Přehled nejlepších nástrojů SSO
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|Okta
|Škálovatelné řízení identit v podniku; Podniky
|Rozsáhlé integrace SAML, OAuth a OIDC, dynamické ověřování, správa životního cyklu a sledování chování.
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify mají individuální ceny.
|OneLogin
|Jednotná správa identit v cloudu; malé a střední podniky a velké organizace
|Adaptivní MFA, ověřování SmartFactor, hluboké propojení, podpora více než 21 jazyků
|Cena začíná na 2 USD/měsíc na uživatele
|Ping Identity
|Koordinace identit; velké podniky a regulovaná odvětví
|Ověřování založené na riziku, přihlašování bez hesla a hybridní integrace IT
|Cena začíná na 35 000 USD ročně pro zákazníky a 3 USD měsíčně na uživatele pro zaměstnance.
|Auth0
|Vývojáři vytvářející autentizační pracovní postupy; fintechové a regulované startupy
|Přístup API-first, editor bez kódu/pro kód, upozornění na narušení, integrace CI/CD
|Bezplatné, placené plány začínají na 35 $/měsíc na uživatele
|Frontegg
|Startupy B2B SaaS a produktové týmy podniků
|Předem připravené ověřování, role a oprávnění, správa nájemců, měření využití
|Zdarma; individuální ceny placených tarifů
|WorkOS
|Startupy SaaS a rychle rostoucí společnosti
|Integrace SCIM, přístupové klíče pro autentizaci bez hesla, portál pro správce, komponenty React
|Zdarma (až 1 milion uživatelů); placené tarify začínají na 2 500 USD/měsíc
|SecureAuth
|Organizace využívající ekosystém Microsoft
|Adaptivní ověřování, zvýšená bezpečnost, integrace starších aplikací, přehledy na řídicím panelu
|Ceny na míru
|LoginRadius
|Podniky orientované na zákazníky a malé a střední podniky
|Přihlášení přes sociální sítě, analytika CIAM, vlastní registrační formuláře, soulad s GDPR/CCPA
|Zdarma; individuální ceny placených tarifů
|Keycloak
|Technicky zdatné týmy a uživatelé open-source
|Ovládací prvky založené na rolích, integrace LDAP, federace uživatelů a externí úložiště uživatelů
|Zdarma (úložiště a infrastruktura nejsou zahrnuty)
|Azure Active Directory (Azure AD)
|Malé a střední podniky a velké společnosti využívající ekosystém Microsoft
|Podmíněný přístup, ochrana identity, správa přístupu hostů, 99,9% dostupnost
|Zdarma; placené tarify začínají na 6 $/měsíc na uživatele
Co byste měli hledat v nástroji SSO?
Nástroj SSO není jen vyhazovač u vašich digitálních dveří, který vás žádá o průkaz totožnosti. Má také vliv na přihlašování a musí se řídit pokyny pro dodržování předpisů, a to vše bleskovou rychlostí.
Na jednom nástroji záleží hodně, že? Proto musí každé řešení, které zařadíte do užšího výběru, mít tyto vlastnosti:
- Spolehlivá bezpečnostní architektura: Hledejte možnosti s pevnými bezpečnostními základy, jako jsou možnosti vícefaktorového přihlášení, šifrované přihlašovací údaje a bezpečný přenos dat. To zahrnuje také aktuální certifikace SOC 2, GDPR/HIPAA a ISO, které posilují důvěru a soulad s předpisy.
- Rozmanité integrace: Vyberte si nástroje SSO s robustní správou přístupu a protokoly, jako je geografické směrování DNS a přizpůsobitelné nastavení. Pečlivě zkontrolujte jejich schopnost zvládat vysoký počet přihlášení a integraci s oblíbenými aplikacemi, jako jsou Gmail a Apple.
- Všestranné administrativní ovládací prvky: Vyberte si nástroj, který umožňuje rychlou kontrolu identity uživatelů a správu přihlášení. Funkce pro správce, jako jsou pravidla založená na poloze, jazyk pro označování bezpečnostních tvrzení, kontroly zařízení, rychlé odstranění uživatelů a integrované nástroje pro audit SOC 2, zabraňují neoprávněnému přístupu z jediného velitelského centra.
- Integrovaná obnova po havárii: Upřednostněte řešení, která vás ochrání i v případě výpadku nebo ztráty dat. Dlouhodobé ukládání místních přihlašovacích údajů do mezipaměti, nouzové protokoly pro obejití a paralelní ověřování jsou zásadní pro minimalizaci přerušení.
💡 Tip pro profesionály: Hledejte nástroje SSO, které mají moduly pro správu hesel nebo se s nimi snadno integrují.
10 nejlepších nástrojů SSO
Nyní, když víte, co hledat ve svém klíčovém nástroji SSO, zbývá už jen se ponořit do recenzí. Zde je deset nejlepších možností na trhu.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. Okta (nejlepší pro škálovatelné řízení identit v podniku)
Na prvním místě seznamu je Okta, významný hráč v oblasti správy identit a plynulého přístupu. Tato platforma je díky vyvážené kombinaci funkcí, včetně bezpečného jednotného přihlášení, inteligentního vícefaktorového ověřování (MFA) a integrace aplikací, preferovanou volbou pro podniky po celém světě.
Okta, známá svými robustními integračními schopnostmi, nabízí rozsáhlou podporu protokolů SAML, OAuth a OIDC. Celkový dojem dotváří přehledné rozhraní bez nutnosti programování a přehledný administrační panel. Okta je ideální pro týmy, které hledají agilní a škálovatelné řešení pro správu uživatelů.
Nejlepší funkce Okta
- Začněte budovat platformy s výkonnou a rozšiřitelnou integrací z Okta Integration Network.
- Optimalizujte úroveň zabezpečení na základě času, umístění a zařízení pomocí dynamického procesu ověřování.
- Automatizujte IT procesy pro nové zaměstnance a dokonce i interní přesuny pomocí robustní správy životního cyklu.
- Zvyšte bezpečnost sledováním vzorců přihlašování uživatelů pomocí komplexní sady API a funkcí sledování chování.
Omezení Okta
- Náklady jsou pro startupy příliš vysoké.
- Omezuje počet zařízení, která mohou být propojena s jedním účtem.
- Ne všechny aplikace se snadno integrují a konfigurují.
Ceny Okta
- Starter: 6 $/měsíc na uživatele
- Essential: 17 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Okta
- G2: 4,5/5 (více než 890 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 850 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Okta?
Recenze G2 říká:
Nejenže je uživatelsky přívětivý a má moderní rozhraní, ale také se pyšní vysokými bezpečnostními standardy a podporuje práci s tisíci uživateli současně.
Nejenže je uživatelsky přívětivý a má moderní rozhraní, ale také se pyšní vysokými bezpečnostními standardy a podporuje práci s tisíci uživateli současně.
👀 Věděli jste? Pokud již máte v plánu zajistit soulad s normou SOC 2, je dobré vědět, že implementace SSO může přímo podpořit několik kritérií důvěryhodných služeb a usnadnit audity třetích stran, když na tom záleží.
2. OneLogin (nejlepší pro jednotnou správu identit v cloudu)
Zabýváte se cloudovými prostředími? OneLogin vám to usnadní díky svým uživatelsky přívětivým řešením pro správu identit. Přístup k aplikacím jedním kliknutím zjednodušuje proces přihlašování, snižuje únavu z hesel a zvyšuje produktivitu. Adaptivní vícefaktorová autentizace (MFA) a univerzální automatizace pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů a správy aktiv dále zvyšují atraktivitu této platformy.
Funkce SmartFactor Authentication této platformy přidává další vrstvu zabezpečení tím, že vyhodnocuje kontextová rizika přihlášení. Kromě toho její sada nástrojů pro vývojáře zvládá všechny úpravy rozhraní a nouzové protokoly, čímž vyhovuje různorodým potřebám různých organizací.
Nejlepší funkce OneLogin
- Využijte zabezpečené profily notebooků a stolních počítačů s OneLogin Cloud Directory.
- Spouštění aplikací z e-mailů, oznámení o sdílení dokumentů nebo pozvánky na schůzky prostřednictvím odkazů s integrovaným deep linkingem
- Lokalizujte přihlašovací procesy a přizpůsobte nastavení prohlížeče nebo portálu s podporou více než 21 jazyků.
- Získejte přístup k více aplikacím a snižte únavu z hesel.
Omezení OneLogin
- Příležitostné zpomalení aplikace může vyžadovat řešení problémů.
- Chybí možnosti přizpůsobení pro desktopové řešení.
- Jeho rozhraní může působit trochu zastarale a jednoduše.
Ceny OneLogin
- Single Sign-On (SSO): 2 $/měsíc na uživatele
- Workforce Identity Advanced: 6 $/měsíc na uživatele
- Workforce Identity Professional: 12 $/měsíc na uživatele
- Workforce Identity Expert: 21 $/měsíc na uživatele
- B2B, zákazníci a vzdělávání: individuální ceny
Hodnocení a recenze OneLogin
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o OneLogin?
Recenze Capterra říká:
Je to skvělý software pro dvoufaktorové ověřování. Rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé. Díky tomu mohou velké organizace nastavit přísné požadavky na hesla.
Je to skvělý software pro dvoufaktorové ověřování. Rozhraní je velmi uživatelsky přívětivé. Díky tomu mohou velké organizace nastavit přísné požadavky na hesla.
📖 Přečtěte si také: Testovali jsme nejlepší alternativy k MatterMost
3. Ping Identity (nejlepší pro koordinaci identit)
Dalším v pořadí je Ping Identity, řešení SSO, které vyniká automatizovanou správou identit. Je široce uznávané pro svou rozsáhlou dostupnost pluginů, které umožňují integraci napříč různými programovacími jazyky. Tento nástroj, navržený pro propojení více identitních systémů, okamžitě zefektivňuje složité pracovní postupy IAM.
Řešení provází uživatele od přihlášení až po řízení přístupu pomocí minimalistického a přehledného rozhraní. Stručně řečeno, podniky poskytují plynulý a bezproblémový uživatelský zážitek v každém bodě kontaktu.
Nejlepší funkce Ping Identity
- Zajistěte ověřování založené na riziku a kontextu pomocí inteligentních zásad přístupu uživatelů.
- Modernizujte všechny standardy ověřování pomocí bezheslových a biometrických možností přihlášení.
- Spojte koordinaci identit s hybridními IT konfiguracemi s flexibilními cloudovými a lokálními integracemi.
Omezení Ping Identity
- Ceny jsou spíše vyšší, zejména proto, že všechny smlouvy jsou fakturovány ročně bez možnosti měsíčních plateb.
- Navzdory minimalistickému rozhraní je navigace k požadované funkci překvapivě zdlouhavá.
Ping Identity ceny
- Základní: Ceny začínají na 35 000 USD ročně (pro zákazníky) a 3 USD měsíčně na uživatele (pro zaměstnance).
- Plus: Cena začíná na 50 000 USD ročně (pro zákazníky) a 6 USD měsíčně na uživatele (pro zaměstnance).
(Ceny pro zaměstnance jsou založeny na roční smlouvě pro minimálně 5 000 uživatelů)
Hodnocení a recenze Ping Identity
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 30 recenzí)
🧠 Rychlé připomenutí: SOC 2 existuje ve dvou variantách. Typ 1 hodnotí návrh kontrolních mechanismů, zatímco typ 2 prokazuje, že tyto kontrolní mechanismy skutečně fungují v průběhu času. Při hodnocení nástrojů SSO je to právě SOC 2 typ 2, který skutečně prokazuje dlouhodobou provozní vyspělost.
4. Auth0 (nejlepší pro vývojáře vytvářející autentizační pracovní postupy)
Auth0 je snem každého vývojáře, pokud jde o vytváření vlastních autentizačních workflow. Díky přístupu API-first se snadno integruje do webových, mobilních nebo dokonce IoT aplikací.
Podporuje také více poskytovatelů identit a disponuje administrativním panelem pro efektivní správu přístupu uživatelů a bezpečnostní logiky. Jeho hladká integrace s CI/CD pipeline a podpora různých poskytovatelů identit zvyšuje efektivitu vývoje. Závěr? Auth0 je ideální volbou pro firmy, které vyvíjejí moderní aplikace.
Nejlepší funkce Auth0
- Provádějte audity a odstraňujte chyby bez námahy díky podrobným a automatizovaným protokolům změn.
- Vytvořte jedinečné a flexibilní přihlašovací procesy pro uživatele pomocí vizuálního editoru bez nutnosti programování a s podporou programování.
- Chraňte přihlašovací údaje uživatelů pomocí přísných kontrol a proaktivních upozornění na narušení bezpečnosti.
Omezení Auth0
- Bezplatný tarif má přísná omezení a může působit restriktivně.
- Vysoké ceny ve vyšších úrovních ve srovnání s alternativami
Ceny Auth0
- Zdarma
- Essentials: 35 $/měsíc (B2C) a 150 $/měsíc (B2B)
- Profesionální: 240 $/měsíc (B2C) a 800 $/měsíc (B2B)
- Podniky: Individuální ceny (pro použití v B2B i B2C)
(Všechny plány začínají s minimálně 500 uživateli)
Hodnocení a recenze Auth0
- G2: 4,3/5 (200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají o Auth0 skuteční uživatelé?
Recenze G2 říká:
Auth0 nám ušetřilo spoustu času v souvislosti s procesy přihlašování a registrace a díky funkci Auth0 actions jsme zjednodušili naše zásady ochrany osobních údajů a proces uzavírání smluv o poskytování služeb.
Auth0 nám ušetřilo spoustu času v souvislosti s procesy přihlašování a registrace a díky funkci Auth0 actions jsme zjednodušili naše zásady ochrany osobních údajů a proces uzavírání smluv o poskytování služeb.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší alternativy a konkurenti LastPass pro ochranu vašich hesel
5. Frontegg (nejlepší pro správu uživatelů B2B SaaS)
Chcete vytvořit produkt B2B SaaS, aniž byste museli znovu vymýšlet správu uživatelů? Frontegg je navržen právě pro vás. Umožňuje vám snadno připojit přihlášení, SSO, role, předplatné a měření využití, a to téměř bez jakéhokoli kódu.
Je navržen pro rychlost a škálovatelnost a pomáhá produktovým týmům rychle spouštět bezpečné podnikové aplikace. Navíc ihned po instalaci zvládá základní funkce B2B, jako je multi-tenancy, administrátorské portály a podrobné řízení přístupu.
Nejlepší funkce Frontegg
- Rychle spusťte bezpečné uživatelské prostředí s předem připravenými portály pro ověřování a uživatele.
- Přesně kontrolujte přístup pomocí detailního řízení rolí a oprávnění.
- Sledujte využití a efektivně organizujte zákazníky pomocí integrovaných nástrojů pro měření a správu nájemců.
- Urychlete integraci funkcí SSO do aplikací pomocí předem připravených komponent.
Omezení Frontegg
- Nastavení oznámení a webhooků pro upozornění na události není příliš přizpůsobitelné.
- Uživatelé hlásí zpoždění při připojování k externím databázím a odkazům na webové stránky.
Ceny Frontegg
- Spuštění: Zdarma
- Rozsah: Individuální ceny
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Frontegg
- G2: 4,9/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Průměrný zaměstnanec musí spravovat 191 hesel. SSO pomáhá snížit tento počet na pouhé jedno – a přitom stále splňuje bezpečnostní požadavky vaší organizace.
6. WorkOS (nejlepší pro rychlé zavádění podnikových funkcí)
WorkOS je zkratka, kterou týmy využívají k rychlému vytváření moderních aplikací s podnikovým SSO a synchronizací adresářů. Prostřednictvím jediného API a předem připravených komponent pomáhá softwarovým týmům zavádět složité IT funkce bez měsíčního vývoje.
Funkce Directory Sync okamžitě synchronizuje informace, když zaměstnanci nastupují nebo odcházejí. Žádná data tak nejsou zneužita a neexistují žádné fiktivní uživatelské ID.
Nejlepší funkce WorkOS
- Zajistěte hladké přidělování a odebírání oprávnění uživatelům díky robustní integraci SCIM.
- Přidejte bezheslové ověřování pomocí Passkeys, čímž zvýšíte bezpečnost a snížíte závislost na tradičních heslech.
- Pomocí portálu pro správu můžete IT týmům umožnit, aby si nastavení SSO konfigurovaly samy, čímž se sníží počet žádostí o podporu.
- Využívejte propracované, hotové komponenty React s WorkOS Widgets.
Omezení WorkOS
- Omezené možnosti přizpůsobení hostovaných komponent uživatelského rozhraní
- Vyžaduje nadprůměrné vývojářské znalosti pro efektivní implementaci.
- Cena je mírně vyšší než u konkurence, méně vhodný pro začínající startupy.
Ceny WorkOS
- AuthKit: Zdarma (až 1 milion uživatelů) a 2 500 USD/měsíc (za každý další milion)
- Vlastní doména: 99 $/měsíc (paušální sazba)
- Jednotné přihlášení: 125 USD/měsíc za připojení (ceny podle objemu)
- Synchronizace adresářů: 125 $/měsíc za připojení (ceny podle objemu)
- Auditní protokoly: Od 5 USD za organizaci/měsíc
Hodnocení a recenze WorkOS
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o WorkOS?
WorkOS ve skutečnosti značně usnadňuje správu uživatelů/organizací – na straně klienta získáte organizaci, do které se uživatel přihlásil, pomocí ověřené odpovědi a v nárocích na JWT vydaných pro danou relaci.
WorkOS ve skutečnosti značně usnadňuje správu uživatelů/organizací – na straně klienta získáte organizaci, do které se uživatel přihlásil, pomocí ověřené odpovědi a v nárocích na JWT vydaných pro danou relaci.
📮 ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů. Pouze 28 % však uvádí, že AI v práci pravidelně využívá.
Možný důvod: obavy o bezpečnost! Uživatelé možná nechtějí sdílet citlivá data pro rozhodování s externí umělou inteligencí. ClickUp tento problém řeší tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru.
Od SOC 2 po normy ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii AI ve vašem pracovním prostoru.
7. SecureAuth (nejlepší pro přizpůsobitelné MFA a SSO)
SecureAuth se zaměřuje na jemné doladění kontroly nad vícefaktorovým ověřováním (MFA) a SSO. Specializuje se na flexibilitu při vytváření komplexnější kombinace ověřovacích metod, jako je ověřování otisků prstů pro finance nebo OTP pro marketing.
Kladou důraz na adaptivní autentizaci, která přizpůsobuje bezpečnostní opatření na základě chování uživatele a kontextu. Tento dynamický přístup zvyšuje ochranu před neoprávněným přístupem.
Navíc jeho adaptivní engine reaguje na signály v reálném čase a přizpůsobuje zabezpečení za běhu. SecureAuth také podporuje průmyslové standardy jako SAML 2. 0, OAuth a OpenID Connect, což usnadňuje použití v cloudu nebo na místě a zajišťuje soulad s SOC 2.
Nejlepší funkce SecureAuth
- Zajistěte hladkou ochranu citlivých dat pomocí vylepšeného ověřování uživatelů, které se spouští pouze u vysoce rizikových akcí.
- Přidejte integraci založenou na agentech pro starší aplikace běžící na serverech IIS, Apache Tomcat nebo JBoss, aniž byste museli měnit jejich kód.
- Získejte přehled o neověřených přihlášeních, informacích o metodách vícefaktorového ověřování (MFA) a dalších údajích díky přehlednému dashboardu.
Omezení SecureAuth
- Zabezpečení relace a kontroly rizik se po přihlášení občas zastaví, pokud nejsou do jejich API přidány další kontroly.
- Vzhledem ke složitosti vyžaduje efektivní využití speciální školení pro správce.
Ceny SecureAuth
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SecureAuth
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. LoginRadius (nejlepší pro správu identit a přístupů zákazníků)
LoginRadius je vaší vstupenkou do zákulisí bezpečného a plynulého přihlašování, bez ohledu na počet přihlášení. Kromě zpracování milionů identit v cloudu kombinuje silné zabezpečení s pozoruhodně plynulým uživatelským zážitkem. Podporuje také ověřování bez hesla a přihlašování přes sociální sítě.
Platforma pro správu přístupu nabízí uživatelům řadu možností a provádí důkladné ověřování pouze v případě, že se něco jeví jako podezřelé. Navíc je v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, takže vám pomůže dodržovat nařízení GDPR a CCPA bez námahy.
Nejlepší funkce LoginRadius
- Omezte potíže s registrací díky propojení s více než 30 poskytovateli sociálních přihlašovacích údajů.
- Sledujte vzorce chování uživatelů a automaticky upravujte bezpečnostní opatření pomocí analytiky CIAM a kontextových signálů.
- Vytvářejte vlastní registrační formuláře a profilová pole, abyste shromáždili přesně ta uživatelská data, která vaše firma potřebuje.
Omezení LoginRadius
- Cenová struktura je složitá a obtížně srozumitelná.
- Přizpůsobení často vyžaduje programování, což nemusí vyhovovat týmům bez technických znalostí.
Ceny LoginRadius
- Zdarma
- Profesionální: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze LoginRadius
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LoginRadius?
Recenze G2 čte:
Tento samoobslužný model snížil počet nejnaléhavějších požadavků na helpdesk o jednu třetinu, což vedlo k maximalizaci našich IT zdrojů.
Tento samoobslužný model snížil počet nejnaléhavějších požadavků na helpdesk o jednu třetinu, což vedlo k maximalizaci našich IT zdrojů.
9. Keycloak (nejlepší pro správu identit s otevřeným zdrojovým kódem)
Keycloak je open-source bezpečnostní řešení, které nabízí výkonnou správu uživatelů bez jakéhokoli vázání na konkrétního dodavatele. Nabízí flexibilní správu identit, vyhrazený aktivní adresář a vlastní databáze. Spolu s podporou federace uživatelů se hladce integruje do vašeho stávajícího stacku a posiluje jej.
Podporuje jednotné přihlášení, integraci LDAP a přihlášení přes sociální sítě. Ať už zabezpečujete interní nástroje nebo platformy určené pro zákazníky, Keycloak zajišťuje jednoduché, škálovatelné a nákladově efektivní ověřování.
Nejlepší funkce Keycloak
- Nastavte podrobné zásady přístupu s ovládacími prvky založenými na rolích a atributech uživatelů v administrační konzoli.
- Implementujte relační databáze a externí úložiště uživatelů s plnou kontrolou nad implementací poskytovatele identit.
- Minimalizujte konfigurační kroky nových nastavení pomocí bezpečné komunikace v clusteru.
Omezení Keycloak
- Počáteční nasazení může být pro týmy, které s řízením identit nemají zkušenosti, složité.
- Má minimální nebo základní vylepšení uživatelského rozhraní.
Ceny Keycloak
- Zdarma (úložiště a infrastruktura nejsou zahrnuty)
Hodnocení a recenze Keycloak
- G2: 4,2/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste, že... Každý den je terčem útoků přibližně 95 milionů účtů Active Directory. Vzhledem k tomu, že více než 90 % organizací využívá AD k ověřování, není překvapením, že se jedná o hlavní cíl útočníků. Centralizace přístupu prostřednictvím SSO nejen zefektivňuje přihlašování, ale také pomáhá snížit riziko útoku a zpřísnit kontrolní body.
10. Azure Active Directory (Azure AD) (nejlepší pro integraci do ekosystému Microsoft)
Hledáte řešení pro správu identit, které dokonale ladí s vaší sadou produktů Microsoft? Azure Active Directory, nyní Microsoft Entra ID, je ideální volbou. Je založeno na cloudu, úzce integrováno s Microsoft 365 a Azure a umožňuje uživatelům přístup k tisícům aplikací pomocí jediného přihlášení.
Jeho největší výhoda? Bezpečnost. Získáte inteligentní detekci rizik při přihlašování, přístup správce just-in-time s PIM a 99,9% dostupnost v 28 globálních datových centrech. Navíc si uživatelé mohou sami resetovat hesla a správci mohou automatizovat náročné úkoly pomocí PowerShellu.
Nejlepší funkce Azure AD
- Před udělením přístupu do systému pomocí podmíněného přístupu vyhodnoťte faktory, jako je poloha uživatele, stav zařízení a úroveň rizika.
- Odhalte a zablokujte potenciální převzetí účtů pomocí algoritmů strojového učení Identity Protection.
- Poskytněte stejné ovládací prvky, zpracování a přístup k reportům jako interním uživatelům pro bezpečnou externí spolupráci se správou přístupu hostů.
- Využijte výhody podmíněných zásad přístupu a funkcí ochrany identity, které zvyšují bezpečnost v cloudových i lokálních prostředích.
Omezení Azure AD
- Více prémiových bezpečnostních funkcí vyžaduje vyšší úroveň tarifů.
- Nastavení je pro týmy bez ekosystému Microsoftu zdlouhavé.
Ceny služby Azure AD
- Zdarma
- Microsoft Entra ID P1: 6 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Entra ID P2: 9 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Entra Suite: 12 USD/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Azure AD
- G2: 4,5/5 (více než 750 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Azure AD?
Nejvíce se mi líbí tyto tři funkce: vícefaktorové ověřování pomocí aplikace Microsoft Authenticator, správa identit pro každé zařízení a integrace s BitLockerem, který poskytuje úplné šifrování disku pro daný prostředek.
Nejvíce se mi líbí tyto tři funkce: vícefaktorové ověřování pomocí aplikace Microsoft Authenticator, správa identit pro každé zařízení a integrace s BitLockerem, který poskytuje úplné šifrování disku pro daný prostředek.
Další nástroje SSO
Představte si, jak efektivní by bylo, kdybyste nepotřebovali samostatné aplikace pro správu SSO a realizaci projektů. Jedna platforma, na které mohou všechny vaše týmy pracovat a bezpečně spolupracovat. Jedna platforma to dokáže.
Seznamte se s ClickUp, aplikací pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp Single Sign On SSO vyniká svou hladkou integrací jednotného přihlášení (SSO) s předními poskytovateli identit, jako jsou Okta, Azure Active Directory, Google Workspace a jakékoli služby kompatibilní s SAML 2. 0.
Například můžete snadno propojit ClickUp s Okta pomocí jednoduchého nastavení. Systém umožňuje správcům centrálně spravovat ověřování a zefektivnit přidělování a odebírání oprávnění uživatelům.
Uživatelé se stačí jednou přihlásit pomocí svých firemních přihlašovacích údajů a okamžitě získají přístup ke všem funkcím ClickUp. Už nemusí žonglovat s několika hesly ani spravovat samostatná přihlášení.
Funkce SSO ClickUp jsou podpořeny robustními bezpečnostními certifikáty, včetně souladu s SOC 2 Type 2, několika certifikacemi ISO (ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018) a podporou požadavků HIPAA, CCPA a GDPR.
Ve společnosti ClickUp bereme bezpečnost dat velmi vážně. Data jsou šifrována jak při přenosu, tak v klidu, a ClickUp prochází nezávislými audity, aby zajistil nejvyšší standardy ochrany soukromí a bezpečnosti.
Tato ochrana neslouží pouze k bezpečnému přihlášení. Zabezpečení a kontrola přístupu jsou zabudovány do každé vrstvy. Funkce ClickUp pro řízení přístupu na základě rolí (RBAC) umožňují správcům přiřazovat podrobná oprávnění na úrovni pracovního prostoru, projektu a dokonce i úkolu.
Funkce ClickUp User Roles and Permissions (Role a oprávnění uživatelů ClickUp) vám umožňují pomocí matice řízení přístupu na základě rolí definovat, kdo může prohlížet, upravovat nebo spravovat různé zdroje.
Můžete také snadno pozvat hosty, nastavit dočasná oprávnění a doladit přístup pro interní a externí spolupracovníky. Abyste zajistili transparentnost, pravidelně monitorujte a kontrolujte přístup pomocí automatických připomínek a jasných auditních stop.
ClickUp navíc kombinuje bezpečné SSO a pokročilou správu přístupu s rozsáhlými funkcemi pro spolupráci. Představte si, že využíváte ochranu na podnikové úrovni, která skutečně zvyšuje produktivitu vašeho týmu.
ClickUp nabízí společný pracovní prostor, kde týmy mohou:
- Vytvářejte, přiřazujte a spravujte úkoly a podúkoly pomocí vlastních polí a více přiřazených osob.
- Spolupracujte v reálném čase pomocí dokumentů, kontextových komentářů a integrovaného chatu – veškerá komunikace a dokumentace tak zůstane na jednom místě.
- Vizualizujte práci ve více než 15 přizpůsobitelných zobrazeních, včetně Kanban tabulek, Ganttových diagramů, kalendářů a dashboardů.
- Pingujte, komentujte nebo přidělujte úkoly, aniž byste opustili svůj pracovní prostor, pomocí ClickUp Chat.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí připravených šablon, schvalovacích procesů a přizpůsobených automatizací.
Pokud hledáte komplexní řešení, které spojuje bezpečný přístup s vysokou produktivitou týmu, ClickUp je tou správnou volbou. Je to atraktivní volba pro organizace, které kladou důraz jak na bezpečnost, tak na spolupráci.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze G2 říká:
Je opravdu přizpůsobitelný pro každého jednotlivce i pro skupinu a moc se mi líbí, že lze snadno přidat osoby s přístupem pro hosty, aby si také mohly prohlížet obsah.
Je opravdu přizpůsobitelný pro každého jednotlivce i pro skupinu a moc se mi líbí, že lze snadno přidat osoby s přístupem pro hosty, aby si také mohly prohlížet obsah.
